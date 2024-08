10 comunità Slack di marketing a cui partecipare nel 2024

Una community Slack è uno spazio privato in cui persone che la pensano allo stesso modo si riuniscono per condividere conoscenze su argomenti di tendenza e aree di interesse comuni.

Ma si può creare una comunità attiva su Facebook o anche su WhatsApp. Allora perché Slack?

Con l'80% delle aziende Fortune 100 utilizza Slack è più semplice far crescere le comunità di Slack perché la maggior parte dei professionisti B2B ha già familiarità con questo strumento. A differenza di WhatsApp o dei gruppi di Facebook, Slack si integra perfettamente con le vostre soluzioni di lavoro.

Se siete professionisti del marketing e state cercando di orientarvi tra le mutevoli tendenze del marketing, l'adesione alle comunità Slack di marketing vi aiuterà a entrare in contatto con i vostri colleghi professionisti e a ricevere supporto immediato dai leader del settore all'interno della comunità online.

Se state cercando gruppi Slack per i marketer B2B e di crescita, abbiamo terminato il lavoro per voi. Ecco il nostro elenco delle 10 migliori community su invito per marketer a cui dovete assolutamente iscrivervi.

Capire Slack per i marketer

Non importa se siete un CMO, un gestore di marketing di medio livello o un nuovo membro del team di marketing di un'azienda: abbracciare la rivoluzione digitale e dell'IA in corso è uno degli aspetti critici del vostro lavoro.

Ma Da fare: "abbracciare la rivoluzione digitale"?

In qualità di marketer, significa stare al passo con le aspettative dei clienti, aiutando i team interfunzionali con la generazione di lead e l'esecuzione di campagne di marketing -Il tutto tenendo presente il percorso degli acquirenti e l'incertezza del panorama aziendale.

È un gran caos, e Slack vi aiuta a gestire queste perturbazioni creando solidi processi di marketing e di automazione.

Slack elimina il peso delle attività amministrative quotidiane, in modo che voi marketer possiate concentrarvi su lavori più significativi, come la ricerca del buyer's journey, l'ideazione di iniziative di marketing innovative e l'integrazione degli analytics nelle vostre campagne di marketing per ottenere risultati a lungo termine.

Ma Slack non è una piattaforma di messaggistica istantanea (IM)?

Sì, ma non è un normale strumento di messaggistica istantanea.

Slack rispetto alle piattaforme di messaggistica istantanea tradizionali

Sebbene Slack offra tutte le funzionalità di messaggistica istantanea, come la chat di gruppo, la condivisione di file e media, la condivisione dello schermo e le chat audio e video, non è tutto ciò che può fare.

A differenza degli strumenti di messaggistica istantanea tradizionali come Facebook Messenger, WhatsApp e Viber, Slack aiuta gli addetti al marketing a

Aggiungere oltre 1000 membri a ciascun canale, mentre Facebook Messenger, Viber e altri strumenti simili possono ospitare un massimo di 250 persone in un singolo gruppo. Per i marketer, questo significa che Slack è la scelta migliore per la creazione di una comunità

Caricare file di grandi dimensioni fino a 1 GB tra i membri del team, mentre le piattaforme di messaggistica istantanea più diffuse, come WhatsApp e Facebook Messenger, limitano i file a 16 MB. Questo significa trasferire video, immagini, documenti e altre risorse di conoscenza con il vostro team senza problemi

Integrazione con oltre 2400 strumenti utilizzati regolarmente, mentre le piattaforme di messaggistica istantanea tradizionali non offrono tali integrazioni. Come marketer, dovete utilizzare un lungo elenco di strumenti, che vanno dasoftware per il project managementcome ClickUp, agli strumenti di gestione della conoscenza, come Notion, e agli strumenti di analisi, come Google Analytics. ConIntegrazioni con Slack, non è necessario passare da uno strumento all'altro, in quanto tutti gli approfondimenti vengono raccolti in un'unica piattaforma e la collaborazione con il team è molto più semplice

L'eccezionalità di Slack collaborazione in tempo reale sono di gran lunga superiori ai normali strumenti di messaggistica istantanea.

Quindi, come fa Slack ad aiutare i marketer?

Oltre ad aiutare gli addetti al marketing a creare solidi processi di collaborazione con i team interni e con i clienti, un grande vantaggio di Slack per i team di marketing è quello di sfruttare il marketing guidato dalla comunità.

Il community marketing è diventato rapidamente popolare grazie alla fiducia che crea.

Dal punto di vista dell'utente, entrare a far parte di una community di un marchio ha molto più senso che affidarsi ad annunci e contenuti sponsorizzati per le proprie decisioni di acquisto. In una comunità di marca, l'utente può esplorare le iniziative di supporto clienti del marchio e interagire con i clienti precedenti prima di decidere di investire nel prodotto.

Dal punto di vista del marchio, le community offrono l'opportunità di traguardare un gruppo di utenti e di condividere idee prima che entrino nella fase di sviluppo.

Con Slack, gli esperti di marketing possono creare canali separati per le discussioni, organizzare le conversazioni attraverso i thread di Slack e comunicare direttamente con gli altri membri attraverso i messaggi di Slack per fare networking.

Le community di Slack sono già di tendenza e nella prossima sezione elenchiamo alcune delle migliori community per i marketer che vogliono creare una rete professionale.

Canali Slack degni di nota a cui ogni marketer dovrebbe iscriversi

Ecco un elenco di community Slack per marketer del contenuto, marketer dell'email, marketer del prodotto e del growth hacking e social media manager curiosi di provare il community marketing nel 2024:

1. Genieri online

via Genuini online OnlineGeniuses è una delle migliori comunità Slack di marketing per i professionisti dell'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e del marketing digitale.

Con oltre 35.000 membri attivi e più di dieci canali, tra cui SEO, PPC, social media marketing ed email marketing, questa comunità Slack è oggi il luogo ideale per i marketer B2B per acquisire conoscenze, fare rete con persone che la pensano allo stesso modo, risolvere problemi, rispondere a domande in modo collaborativo e condurre ricerche di mercato.

Vantaggi per i marketer

Fare domande e imparare dai migliori marketer. Partecipare a sessioni regolari di QA con i migliori professionisti del marketing di marchi come Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier e Bumble

Trovate talenti per il vostro team di marketing, con oltre 35.000 potenziali marketer già presenti nella community. Esiste un canale Slack dedicato alle assunzioni in cui i marketer pubblicano offerte di lavoro part-time e full-time per consulenti

Chiedere ai marketer di nicchia informazioni sulle loro strategie, strumenti, framework e altre risorse e fare rete con loro. Acquisire conoscenze attraverso la collaborazione e contribuire in modo significativo alle discussioni

Prezzi: Comunità Slack gratis. Per accedere a funzionalità/funzione come la rete di talenti del mercato online ed evitare il processo di selezione, è necessario optare per il piano OG, che parte da 99,99 dollari/anno.

2. Chattare con i marketer

via Chattare con i marketer Marketers Chat è una comunità di marketing su Slack che incoraggia la conversazione in tempo reale tra i moderni marketer. Principalmente incentrata sul marketing di affiliazione, alcuni dei canali Slack di questa comunità sono SEO, SEM e Promo Zone. Il canale Servizi permette a marketer, brand manager e marchi di autopromuovere i propri servizi al pubblico.

Benefici per i marketer

Connessione con altri esperti di marketing che la pensano allo stesso modo e apprendimento di nuove tattiche di marketing senza dover seguire oltre 200.000 influencer su Twitter e altre piattaforme sociali

Ricevere aggiornamenti regolari sui nuovi blog pubblicati grazie a un canale Slack dedicato alle notizie che si integra con i blog e i portali di notizie più popolari del settore

Ottenere l'accesso a tonnellate di omaggi a supporto delle vostre responsabilità di marketing, in canali come Offerte e Assistenza. Si tratta di audit gratuiti, consulenze, raccomandazioni di strumenti e molto altro ancora

Prezzi: Free

3. Crescita

via Crescita Growmance è nato come un piccolo forum di discussione per i marketer. La sua popolarità è cresciuta fino a diventare uno strumento affidabile per i marketer B2B, che possono usufruire di nuove opportunità e partecipare a discussioni con esperti senza dover pagare una sottoscrizione.

Vantaggi per i marketer

Godere di un'affidabile comunità su invito per i marketer, dove i vostri dati sono al sicuro e non ci sono costi nascosti

Accesso a offerte di lavoro e opportunità esclusive nei team di marketing delle migliori organizzazioni B2B. Rivolgetevi agli annunci di lavoro e ai responsabili delle assunzioni e chiedete referenze ad altri dipendenti degli stessi marchi per aumentare le vostre possibilità

Rivolgete le vostre domande agli esperti, ricevete da loro una formazione rapida e imparate i loro collaudati trucchi di marketing

Prezzi: Free

4. Trucchi per la crescita CRO

via Trucchi per la crescita CRO Il prossimo nome del nostro elenco di community Slack dedicate al marketing è CRO Growth Hacks. I canali Slack e le conversazioni di questa comunità ruotano per lo più intorno all'ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) e alcuni dei canali migliori a cui iscriversi sono SEO Hacks e Business Hacks.

Vantaggi per i marketer

Imparate dagli esperti come combinano strategie CRO innovative per aumentare le possibilità di conversazione. Anche i marketer più esperti hanno difficoltà a ottimizzare le conversioni e questa community di Slack è la migliore fonte di conoscenza per trovare risposta a tutte le vostre domande sulla CRO.

Utilizzate il canale Slack Shameless Plug per promuovere apertamente i vostri servizi, i prossimi webinar, i lanci di prodotti, gli eventi locali e le newsletter

Accedere a canali dedicati per sessioni di QA mirate

Prezzi: Free

5. Crescita guidata dal prodotto

via Crescita guidata dalla produttività Product-led Growth è un'interessante community di Slack per i responsabili del marketing dei prodotti, i marketer dei contenuti e i team di crescita per apprendere le best practice relative al marketing guidato dai prodotti.

Con oltre 15.000 membri attivi, questa community di Slack ha l'obiettivo di aiutare le aziende a passare da un modello guidato dalle vendite a uno guidato dai prodotti per ottenere un esito positivo a lungo termine.

Vantaggi per i marketer

Imparare le tattiche di crescita guidate dal prodotto da alcuni dei migliori marketer che lavorano, tra gli altri, in Amplitude, PayPal, Fullstory e HubSpot

Discutere e imparare dalle esperienze altrui e mettere in discussione le opinioni altrui in modo rispettoso per avviare discussioni di valore. L'apprendimento collaborativo è uno degli obiettivi principali di questa comunità

Scoprire strutture e produttività pratiche per il marketing di prodotto. È anche un grande bacino di talenti per i responsabili delle assunzioni per trovare i loro prossimi compagni di squadra

Prezzi: Free. Per usufruire di vantaggi come le chiamate di coaching con gli esperti, è necessario optare per i piani a pagamento, a partire da 299 dollari al mese.

6. RevGenius

via RevGenius Con 35000 membri, RevGenius è la prossima comunità Slack del nostro elenco per i professionisti del marketing B2B.

Con oltre 30 canali dedicati e professionisti del marketing esperti che rappresentano marchi come Workato, Dooly, Dock e Clearbit, RevGenius è un tesoro di conoscenze e approfondimenti sul marketing. Chattare GTM, Chat Marketing e Chat RevOps sono i canali più popolari per apprendere strategie di crescita e analisi di marketing.

Benefici per i marketer

Interagire con i leader futuristici del marketing B2B e imparare dalle loro esperienze passate

Partecipare regolarmente a eventi commerciali, di marketing e di RevOps di grande impatto per apprendere le complessità della gestione e dell'esecuzione di campagne di marketing B2B di esito positivo, senza manipolazioni di vendita nascoste

Individuare le migliori opportunità di lavoro negli annunci di lavoro della Chat, che è già un successo tra i membri

Prezzi: Free

7. Curva di domanda

via Curva di domanda Demand Curve è la comunità premium per i leader del marketing di crescita che vogliono scalare e innovare le loro operazioni di crescita.

Ci sono canali Slack dedicati alla discussione di tutto ciò che riguarda il marketing, che si tratti di copywriting, video marketing o plug-in per Shopify. C'è una lista d'attesa di 30 giorni per entrare a far parte di questa comunità e, a differenza di altri gruppi Slack, Demand Curve ha un processo di approvazione per vagliare ogni membro.

Vantaggi per i marketer

Trovare risorse gratuite e a pagamento per freelance e agenzie di marketing

Fare rete con i leader del settore, dato che Demand Curve rappresenta professionisti di aziende B2B di primo piano come Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable e Salesforce e piattaforme di finanziamento per startup come YC Combinator

Usufruite dell'accesso ai canali Slack nascosti all'interno di questa comunità online, fornendo provider significativi

Prezzi: Free

8. Superpercorso

tramite Superpercorso Superpath è una comunità Slack dedicata ai marketer di contenuti B2B. Li aiuta a creare reti con altri professionisti del contenuto e titolari di agenzie di marketing e a far parte di un ecosistema di crescita incentrato sui pari.

Con oltre 18.000 membri, è una delle migliori comunità per conoscere tutto ciò che riguarda i contenuti e per trovare le migliori opportunità di lavoro nel campo.

Vantaggi per i marketer

Trovare opportunità di tendenza nella scrittura di contenuti, nel marketing e nella SEO. Superpath ha un canale dedicato chiamato Freelance Gigs per supportare i freelance in tutto questo e altro ancora

Collaborare per contributi di ospiti, approfondimenti su argomenti specifici e scambio di backlink in uno dei canali Superpath più popolari: Content Collab

Condividete le foto dei vostri amici pelosi nel canale Pets, dal nome appropriato. Questo canale è una buona distrazione in mezzo alle serie discussioni di marketing

Prezzi: È disponibile un piano Free. Per accedere a vantaggi come le trascrizioni dei podcast, le chiamate 1:1 e i corsi esclusivi, è necessario optare per uno dei piani a pagamento, a partire da 20 dollari al mese.

9. Picco Freelance

via Picco Freelance Peak Freelance è una comunità Slack che offre agli scrittori freelance l'accesso a job board, consigli di scrittura, modelli e corsi per migliorare la loro attività aziendale. Se siete scrittori freelance che hanno in programma di scalare e lavorare con marchi B2B globali, questa comunità Slack fa per voi.

Vantaggi per i marketer

Accesso a un'estesa bacheca di annunci di lavoro in cui vengono pubblicate quasi quotidianamente le ultime offerte di lavoro freelance

Sfruttare risorse professionali per i freelance, come modelli e corsi, per dare al vostro business freelance la direzione che richiede

Beneficiare di opportunità di networking con i migliori freelance in diverse nicchie B2B in modo da imparare dalle loro esperienze

Prezzi: Free

10. Geek delle email

via Emailgeeks Infine, se siete un email marketer che cerca di tenersi al passo con le ultime tendenze dell'email marketing, Email Geeks è la vostra community Slack di riferimento. Con 82 canali, è una delle più grandi comunità di marketing.

Vantaggi per i marketer

Imparare le best practice e le strategie di email marketing da più di 21000 esperti di marchi come Google, Uber, Mailchimp, Twitter e altri marchi famosi

Ottenere assistenza sui problemi chiave degli email marketer e utili approfondimenti da parte dei leader di pensiero. Con canali come Email Design e Email Deliverability, avrete sempre qualcuno a cui rivolgervi

Prezzi: Free

I vantaggi dei canali Slack per le diverse discipline di marketing

I canali Slack di marketing aiutano le diverse discipline di marketing in modi diversi. Ecco come i content marketer, gli email marketer e i digital marketer traggono vantaggio da queste community:

I marketer dei contenuti

Imparare le strategie di crescita organica che hanno funzionato per altri marchi

Comprendere le best practice per la creazione di varie risorse di contenuto

Sviluppare il repurposing, l'ottimizzazione, la reportistica e altre competenze essenziali sui contenuti chiedendo ai membri esperti della comunità e partecipando ai webinar

Email marketer

Ottenere suggerimenti e esempi reali di alcuni dei casi d'uso più critici dell'email marketing, come la costruzione di un elenco di email, la crescita della newsletter aziendale, la creazione di una sequenza di email di onboarding

Accedere a informazioni basate sui dati relative al design delle email, alle pagine di destinazione delle newsletter e al posizionamento delle CTA per ottenere la massima conversione

Affinare le proprie capacità di copywriting con modelli di email, suggerimenti per la scrittura degli argomenti e modelli di email provati e testati che hanno portato alti tassi di apertura ad altri marchi

Mercanti digitali

Tenere il passo con le tendenze chiave del marketing digitale e prepararsi ad apportare le modifiche necessarie alle proprie competenze per adattarsi all'IA e alle sue implicazioni

Trovare offerte di lavoro rilevanti da parte delle migliori organizzazioni B2B e stabilire connessioni con gli addetti ai lavori per ottenere referenze

Usare Slack come strumento di marketing

Slack consente ai marketer come voi di collaborare e comunicare con i membri del vostro team in tempo reale. Alcuni modi per integrare Slack nelle vostre responsabilità quotidiane sono:

Costruzione di flussi di lavoro centralizzati per ottimizzare le operazioni di marketing

Ad esempio, se state per lanciare una campagna sui social media, create flussi di lavoro automatizzati su Slack integrando Slack con strumenti pertinenti come Notion (per mantenere i contenuti dei social media) e ClickUp (per gestire le attività e i KPI), strumenti di ascolto sociale (per raccogliere informazioni sul pubblico) e Figma (per progettare le creatività).

In questo modo, il team avrà facile accesso a tutte le risorse della campagna in un unico luogo e sarà in grado di lanciare la campagna più velocemente.

Costruzione di un'area di lavoro collaborativa per diverse iniziative di marketing

Ad esempio, Il project management di Slack le funzionalità/funzione di Slack consentono di riunire l'intero team grazie all'integrazione Slack-ClickUp, Canvas permette di fare brainstorming su nuove idee e Slack Connect consente di invitare consulenti e freelance da altre aree di lavoro per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina.

Convertire Slack nel vostro rapido repository di risorse

Utilizzate l'opzione di ricerca avanzata di Slack per trovare rapidamente tutte le risorse e i file multimediali condivisi in una conversazione, impostate promemoria personalizzati per non perdere nessuna attività in sospeso e integratevi con Google Documenti, Dropbox, Notion e applicazioni simili per ricevere tutte le notifiche relative alla gestione dei documenti sul vostro canale Slack condiviso.

Consigli e galateo per i marketer che usano Slack

Prima di utilizzare Slack come canale di marketing principale, è bene conoscere i principali Trucchi di Slack e il galateo per sfruttare al meglio Slack:

Usate i thread di Slack per la collaborazione del team. Invece di inviare ogni volta un nuovo messaggio per rispondere a una conversazione in corso, utilizzate i thread per semplificare la comunicazione, risparmiare tempo ai membri del team e aiutarli a trovare le risposte più rapidamente

Usate un linguaggio inclusivo. Quando vi rivolgete al vostro team, sostituite "Guys" con "Folks" o "Team" per far sentire tutti inclusi

Per i follower o le risposte rapide come "Sì, Da fare" o "Sono d'accordo", usate le emoji. Ad esempio, per le due risposte di cui sopra, le emoji adatte sarebbero rispettivamente ✅ e "+1"

Impostare lo stato Da fare per non disturbare per creare aspettative realistiche. In questo modo, il team sarà consapevole degli orari di lavoro e si metterà in contatto con voi durante questo periodo o aspetterà il giorno successivo per ricevere la vostra risposta

Incoraggiare la comunicazione asincrona, ridurre le riunioni e aiutare i dipendenti a mantenere la produttività. Partecipare a brevi riunioni giornaliere, quando necessario, per una comunicazione rapida

Non taggate "Canale" o "Tutti" ogni volta che pubblicate un messaggio, perché in questo modo tutti i membri di un canale vengono avvisati anche se non hanno nulla a che fare con esso. Notificate solo coloro che fanno parte di un progetto

Semplificare le operazioni di marketing con ClickUp

Slack aiuta gli addetti al marketing di diverse discipline a semplificare la collaborazione interna, a creare modelli di roadmap di marketing per interi team, e sperimentare un'efficace project management per il marketing integrando Slack con soluzioni come ClickUp, Notion e Airtable.

Unitevi alle comunità di Slack per avere accesso a soluzioni collaudate modelli di piani di marketing la conversazione con gli esperti del settore per imparare nuove tecniche di conversione e di ottimizzazione e le opportunità di lavoro e di consulenza che si presentano regolarmente.

E se siete alla ricerca di altre opzioni, ClickUp è un'ottima soluzione Alternativa a Slack per semplificare le operazioni e la collaborazione del team di marketing. La soluzione di ClickUp per i team di marketing è uno strumento scalabile per i leader e i team del marketing che consente di creare un ambiente di lavoro all-in-one. Il team di marketing può:

UtilizzareClickUp Brain per sviluppare più rapidamente i contenuti delle campagne di marketing. Generate idee, brief, email e casi di studio per le vostre prossime campagne di marketing alla velocità della luce e date ai membri del vostro team la possibilità di essere più produttivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modello di assistenza IA /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

UtilizzareLavagne online ClickUp per fare brainstorming con i membri del team in un unico luogo, incoraggiare tutti a partecipare alle discussioni strategiche in corso e garantire che tutti siano sincronizzati con la pipeline delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp-Lavagna online /$$$img/

Trasformate le idee del vostro team in azioni coordinate con ClickUp - tutto in una lavagna online

Stabilite una trasparenza a livello di team e monitorate lo stato di avanzamento dei membri del vostro team verso un obiettivo comune conClickUp Obiettivi Monitoraggio e gestione del team verso il raggiungimento di obiettivi comuni con ClickUp Obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-415.png ClickUp Obiettivi /$$$img/

Monitoraggio dello stato delle attività di ClickUp Obiettivi

Eliminate i flussi di lavoro ridondanti conAutomazioni di ClickUp e monitorare le sequenze temporali per garantire che i membri del team non lavorino su attività ripetitive e mantengano la produttività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.gif ClickUp Automazioni /$$$img/

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per le attività ripetitive

Utilizzare il fileIntegrazione con ClickUp di Slack per costruire un'estesa dashboard di marketing accessibile a tutti i membri del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-601.png Integrazione di Slack con ClickUp /$$$img/

Creare e gestire le attività di ClickUp grazie all'integrazione con Slack

Per esplorare ClickUp, registrarsi per una versione di prova gratuita .

FAQ

1. Che cos'è una comunità Slack?

Una community Slack è un gruppo di persone che si riunisce per discutere le tendenze del settore, collaborare a nuovi progetti e interagire con esperti leader di pensiero per ottenere maggiori informazioni.

2. Si può usare Slack per il marketing?

Sì, l'uso di Slack per il marketing aiuta a semplificare le attività del team di marketing e rende ogni iniziativa di marketing un lavoro richiesto.

3. Che cos'è Slack nel marketing digitale?

Slack è la soluzione di nuova generazione che consente ai team di marketing digitale di collaborare meglio.