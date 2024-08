Come gestire un team di sviluppo software in remoto

La gestione remota del team non è una novità per i team di sviluppo. Gli sviluppatori non hanno più bisogno di sedersi l'uno accanto all'altro per terminare il lavoro. I team di sviluppo software a distanza sono in grado non solo di essere produttivi, ma anche di lavorare in modo ancora più efficace rispetto a un team in ufficio.

In questa guida sulla gestione di un team di sviluppo software da remoto, esamineremo da vicino i pro e i contro della gestione di un team remoto, come costruire e gestire il team e l'approccio migliore da adottare in materia di comunicazione e sicurezza. 💻

La crescente influenza del lavoro da remoto sullo sviluppo del software

Sebbene i team di sviluppo software fossero già costruiti per lavorare da remoto con esito positivo, il passaggio è stato accelerato dalla pandemia COVID-19. Da allora, i team ibridi e remoti sono diventati sempre più numerosi. Da allora, i team ibridi e remoti hanno mantenuto la loro popolarità per molte buone ragioni.

Vantaggi e sfide del lavoro da remoto nello sviluppo software

Il lavoro da remoto presenta numerosi vantaggi sia per le aziende che per i dipendenti, soprattutto se si considera la ricchezza di talenti disponibili in tutto il mondo.

Alcuni dei principali vantaggi del lavoro da remoto nello sviluppo di software includono:

La possibilità di assumere i migliori talenti, indipendentemente dal Paese o dal fuso orario in cui lavorano

Copertura di un intervallo di tempo e di lavoro più ampio, per una copertura più completa del supporto al prodotto

L'adozione di una comunicazione asincrona per impostazione predefinita, che consente di dedicare più tempo a un lavoro approfondito 💡 Il mantenimento di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

Mantenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

I team di sviluppo software a distanza non sono però privi di inconvenienti. Ecco alcune delle sfide che i team leader possono incontrare:

Non poter controllare i membri del team faccia a faccia o in tempo reale, anziché in modo asincrono

Difficoltà a programmare riunioni e aggiornamenti in tempo reale per tutto lo staff che funzionino per molti fusi orari diversi 🌍

Difficoltà a garantire che la tecnologia e l'area di lavoro di ognuno siano impostate e mantenute correttamente

Difficoltà nell'organizzare eventi e attività di team building, soprattutto se si tratta di un mix di membri del team interni e remoti

Il ruolo dello sviluppo software Agile, DevOps e Scrum nello sviluppo remoto

Un team di sviluppo remoto può prosperare in una configurazione distribuita grazie agli strumenti e alle metodologie di project management che può adottare. Le startup e le aziende di sviluppo software che adottano Agile, Scrum o DevOps trovano che questi metodi di lavoro si allineano naturalmente con un modello di lavoro ibrido o remoto.

La metodologia Agile (compreso Scrum) suddivide il lavoro in sprint, chiedendo ai team di progettare, sviluppare, testare e distribuire rapidamente iterazioni di prodotti e servizi. Questi sprint includono riunioni di standup giornaliere (o settimanali) in cui Team agile i membri del team forniscono aggiornamenti e cercano di risolvere gli ostacoli. Tutto questo non solo è possibile in un'impostazione remota, ma spesso è molto più facile, grazie alla riduzione delle distrazioni e delle riunioni di persona.

Creare un elenco di attività per organizzare tutte le riunioni e le cerimonie agili di sprint in ClickUp

I Teams che adottano DevOps indipendentemente o insieme ad Agile hanno ancora più opportunità di abbattere le barriere e muoversi più velocemente, grazie a un'integrazione più snella tra i team di sviluppo e operativi. 🔗

Creazione e gestione di team remoti di ingegneria del software

Il lavoro da remoto è una tendenza destinata a rimanere, quindi non c'è mai stato un momento migliore per imparare a gestire un team di sviluppo software da remoto. Ecco i nostri migliori consigli per costruire, gestire e alimentare il vostro team affinché lavori al massimo livello.

1. Assumete i membri del team a distanza giusti 🤝

La gestione del team migliore inizia con l'assunzione delle persone giuste. Se avete la possibilità di partecipare al processo di assunzione, fate in modo che sia una priorità e che lavori a vostro favore per fornire i candidati migliori della categoria.

Quando si assumono sviluppatori remoti per la propria team virtuale il mio lavoro consiste nel collaborare con l'ufficio Risorse Umane e il reparto di selezione del personale, per orientarli su ciò che state cercando. Scrivete una descrizione del lavoro e impostate le attività di colloquio in linea con le vostre esigenze. Suggerite valori importanti, come il lavoro di squadra o la resilienza, e cercate il modo di farli emergere durante il processo di intervista.

Se non riuscite a trovare candidati di qualità, cercate di capire dove sta il problema. Valutate se la retribuzione è adeguata, soprattutto se state cercando di attrarre talenti di qualità da aree ad alto costo. Assicuratevi che gli elenchi delle offerte di lavoro includano tutti i benefici chiave, menzionando il vostro cultura aziendale e dare ai potenziali membri del team la possibilità di immaginarsi come parte del vostro team.

2. Migliorate il processo di onboarding 🎉

Il viaggio non è finito una volta trovati i membri giusti del team di sviluppo. Affinate il processo di onboarding in modo che i nuovi arrivati ricevano un'adeguata introduzione a chi siete, a cosa fate e a come lavorate.

Anche se qualcuno lavora da remoto da un po' di tempo, è probabile che la vostra azienda lavori in modo diverso rispetto alla precedente. Preparate un percorso di onboarding personalizzato per ogni nuovo assunto, che rifletta la sua esperienza, che riunisca i vostri requisiti e che lo faciliti nell'organizzazione.

Se gestite del team remoto, offrite la possibilità di programmare riunioni online con membri del team o colleghi di altri reparti. Invitate i nuovi assunti alle riunioni di tutte le unità e agli eventi incentrati sulla cultura. Assicuratevi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare nel migliore dei modi.

3. Impostazione di obiettivi realistici 🎯

Avere un obiettivo verso cui lavorare aiuta a motivare i membri del team e imposta una chiara aspettativa su ciò che devono fare dopo. Cercate di fissare obiettivi chiari con scadenze e attività cardine realistiche per aumentare l'auto-motivazione e far progredire il progetto.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere in modo più efficace gli oggetti con Sequenze definite e traguardi quantificabili

Per un modo migliore di impostare e monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai traguardi, utilizzare Obiettivi di ClickUp . ClickUp Obiettivi è strutturato in modo da facilitare il raggiungimento degli oggetti da parte del team di sviluppo grazie a sequenze chiare, KPI e traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato.

Impostate i traguardi dello sprint in modo ancora più rapido, trasformando le attività attive in obiettivi raggiungibili. Tracciate lo stato di avanzamento in modo sensato per il vostro team, con flag vero/falso o valori numerici. Potete vedere tutti gli obiettivi in un unico posto, o sbirciare in cartelle personalizzate per concentrarvi solo sui traguardi che volete vedere.

4. Utilizzate gli strumenti migliori della categoria ⚒️

I team di sviluppo software remoto ad alte prestazioni non si sforzano di terminare il lavoro con strumenti software arcaici e non all'altezza della situazione. Al contrario, utilizzano gli strumenti software migliori della categoria, come ad esempio La piattaforma di project management di ClickUp .

ClickUp ha tutto ciò che serve al vostro team distribuito per lavorare in modo efficiente, produttivo e positivo. Combina un software di project management con strumenti mirati per la gestione dei progetti sviluppo del software collaborazione e lavoro da remoto .

Utilizzate i prompt di ClickUp AI per creare rapidamente i documenti dei requisiti di prodotto (PDR).

I team di software hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno in termini di funzioni all'interno di ClickUp. Semplificate l'intero ciclo di vita dello sviluppo dall'inizio alla fine con flussi di lavoro automatizzati, sprint backlog, monitoraggio dei problemi, roadmap e dashboard Agile. È possibile utilizzare ClickUp AI per creare più velocemente idee e roadmap di prodotto.

Sfoglia le app e le integrazioni disponibili in ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

Il vostro team non deve disperdere la propria attenzione su più strumenti, grazie a Le integrazioni di ClickUp con oltre 1.000 altri strumenti. Riunite tutto all'interno dell'applicazione il miglior strumento di sviluppo software per un flusso di lavoro ancora più mirato che permetta al team di lavorare ai massimi livelli.

5. Controllate regolarmente 💬

Spesso si pensa che i lavoratori da remoto siano abbandonati ai loro dispositivi e lavorino in modo indipendente. Anche se questo può essere vero, i migliori team leader di software remoto cercano di controllare regolarmente i membri del loro team.

I check-in regolari aiutano i membri del team a sentirsi più in connessione e sono una parte necessaria dello sviluppo del software, soprattutto se si utilizza il framework Agile. Riunioni regolari, come gli standup giornalieri, consentono di affrontare i problemi prima che diventino gravi.

Con ClickUp Chattare è possibile riunire la comunicazione del team in un unico spazio, condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo.

Al di fuori delle questioni pratiche legate allo sviluppo di prodotti e software, il controllo regolare è un must per i bravi leader. Prendete il tempo di programmare riunioni individuali con i membri del team per chiedere come stanno facendo, per vedere se c'è qualcosa che potete aiutare e per discutere i loro piani di crescita, in modo da ottenere un feedback prezioso e supportare i loro obiettivi di carriera.

6. Utilizzate un quadro di project management 🧰

Partire da zero con il vostro approccio al project management è generalmente una pessima idea. Sebbene sia possibile ottenere un flusso di lavoro ultra personalizzato, è più sensato adottare una metodologia collaudata e personalizzarla in base alle proprie esigenze.

La maggior parte dei team di sviluppo software lavora in modo agile, poiché la metodologia ha senso, soprattutto per i team ibridi o remoti. Questo framework consente di spedire rapidamente, testare in modo efficiente e di progredire velocemente verso l'obiettivo finale. Inoltre, prevede numerosi standUp e comunicazioni, essenziali per qualsiasi team di sviluppo software a distanza.

Non iniziate il vostro lavoro da zero: scegliete le opzioni preconfezionate dal Centro modelli o costruite il vostro modello personale che il vostro team potrà utilizzare

ClickUp è costruito con Ingegneria agile teams. Non dovrete passare settimane a creare i vostri flussi di lavoro da zero all'interno di un sistema di gestione dei dati strumento di project management (anche se è possibile, se lo si desidera). Si può invece usare il programma integrato modelli di sviluppo del software e modelli di ingegneria per essere operativi in pochi istanti.

7. Coltivare la giusta cultura aziendale ✨

I migliori team di software remoto non esistono per caso. Sono supportati da una cultura aziendale solida e accogliente che promuove valori, best practice, flussi di lavoro e qualità in linea con gli obiettivi e le esigenze del team.

La giusta cultura aziendale e del team è un requisito indispensabile in qualsiasi ambiente di lavoro da remoto. Un sano equilibrio tra spirito di squadra e feedback onesti spesso si combina nel modo migliore per creare un ambiente in cui le persone si sentono accolte, supportate, responsabilizzate e stimolate a fare il loro lavoro migliore.

I singoli leader non hanno sempre un grande apporto alla cultura aziendale, ma assicuratevi di usare l'influenza che avete per apportare cambiamenti a vantaggio del vostro team. Spingete per una comunicazione aperta, per un processo decisionale più rapido, per l'adozione di app per il team building e qualsiasi altra funzionalità/funzione che faciliti il lavoro del team di software remoto.

Comunicazione e collaborazione nei team remoti

Non è possibile guidare un team forte ed efficace senza una comunicazione intenzionale. I leader migliori sanno cosa comunicare, quando e con quale frequenza, in modo da trovare il giusto equilibrio tra il troppo e il non abbastanza.

Comunicazione eccessiva vs. comunicazione chiara: Trovare l'equilibrio

Una comunicazione chiara ed efficace è essenziale quando si guida un team di sviluppo software remoto. Alcuni leader si spingono troppo in una direzione, sommergendo i membri del team esistenti e quelli nuovi con troppi dettagli. Questo è noto come eccesso di comunicazione. 🗨️

Per trovare il giusto equilibrio, i responsabili dei team di sviluppo dovrebbero:

Promuovere una comunicazione aperta e condividere tutti gli aggiornamenti rilevanti nei canali del team piuttosto che nei messaggi privati

Impostare delle linee guida su ciò che è buonocomunicazione del team come appare

Evitate la microgestione e mettete i membri del team in condizione di affrontare i problemi in modo indipendente, con il supporto di un'apposita piattaforma di videoconferenza come Zoom o Google Meet

Scegliere una piattaforma di videoconferenza come Zoom o Google Meet e usarla in modo coerente

Cancellare le aspettative su come comunicare efficacemente quando si discutono e si gestiscono le richieste di pull in strumenti di sviluppo come GitHub

Utilizzate la comunicazione asincrona per trasmettere le comunicazioni in modo chiaro e conciso, senza che le persone debbano attendere ulteriori dettagli

Introdurrestrumenti di collaborazione remota e strumenti di comunicazione che completano lo stile di lavoro e le preferenze del team, come Slack o Microsoft Teams

Utilizzare il feedback per migliorare i processi, i flussi di lavoro e le abitudini di comunicazione esistenti

Evitate di saltare da una piattaforma all'altra e create un ramo o una nuova richiesta di pull all'interno di un'attività utilizzando l'integrazione GitHub

Non sempre si riuscirà a trovare un equilibrio perfetto, ma l'importante è adottare i principi e dimostrarli quotidianamente. Offrite una guida chiara, date un tono e lavorate insieme al vostro team per sviluppare un approccio alla comunicazione che abbia senso per tutti.

Sicurezza e conformità nello sviluppo di software a distanza

La sicurezza e la conformità sono priorità assolute per i team di sviluppo software, e l'attenzione è ancora più importante se si gestisce un team remoto. 🔐

Con un team interno, è più facile per il vostro reparto IT monitorare e salvaguardare da un uso improprio o da una non conformità accidentale. Se il vostro software implementa una correzione o una patch cruciale, il team IT può assicurarsi personalmente che tutti i dispositivi siano stati aggiornati.

In un'impostazione remota, non avrete accesso fisico a tutto l'hardware o il software utilizzato dal team. Da fare, però, è la messa in sicurezza dei dispositivi da remoto, che consente di essere proattivi nel garantire un ambiente sicuro e di agire come salvaguardia nel caso in cui le cose vadano male.

I team remoti devono tenere conto anche di altri problemi di conformità, soprattutto se si assumono persone in tutto il mondo. Sebbene i team HR e legali debbano assumersi la maggior parte delle responsabilità in merito, i team leader proattivi vorranno sapere cosa possono e non possono fare in merito all'esternalizzazione dei talenti, alla gestione del comportamento e al licenziamento dei membri del team.

Dare al team la possibilità di lavorare al meglio

Sapere come gestire un team di sviluppo software da remoto sarà sempre utile, soprattutto perché i team ibridi e remoti sono destinati a rimanere. Utilizzate questa guida per sostenere la vostra crescita come manager e leader, in modo da supportare e dare al vostro team di sviluppo la possibilità di fare ciò che sa fare meglio.

Se siete alla ricerca di una piattaforma che vi permetta di gestire progetti e flussi di lavoro di sviluppo software e che sia progettata per i team Agile, provate gratis ClickUp oggi stesso . Non c'è niente di meglio per la gestione del team software. 🤖