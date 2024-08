Le 10 principali integrazioni per l'automazione dei flussi di lavoro nel 2024

Vi sentite sommersi da un'infinità di cose da fare?

Ci siamo passati tutti, destreggiandoci tra un milione di attività e desiderando di avere più ore a disposizione.

C'è un modo efficiente per risolvere i compiti ripetitivi e per risparmiare tempo per ciò che conta: Integrazioni di Make. Make è il vostro super assistente per automatizzare qualsiasi cosa, da semplici attività quotidiane a complessi flussi di lavoro! Ed è facile da usare visivamente.

tramite Fare Immagina...💭

Basta con il copia-incolla dei dati tra le app di messaggistica preferite! Trasferisce senza sforzo le informazioni per voi, risparmiandovi infiniti clic e frustrazioni

Non digitate mai più email e messaggi noiosi. Automatizzate le vostre comunicazioni e salutate una finestra In arrivo senza stress

Riunione di tutte le scadenze! ️Make si integra con le vostre app preferite per tenere sotto controllo i vostri complessi flussi di lavoro con promemoria e notifiche automatiche

Vi mostriamo come abbandonare gli impegni e lavorare in modo più intelligente, non più difficile, con le 10 principali integrazioni di Make che rivoluzioneranno i processi aziendali nel 2024 (e oltre).

Cosa cercare nelle integrazioni Make?

Considerate le integrazioni Make come i vostri architetti personali del flusso di lavoro. Ecco cosa dovreste cercare in esse:

Creazione e gestione di scenari: Make può aiutarvi a creare un nuovo scenario e a gestire quelli esistenti integrando tra loro gli strumenti più utilizzati. Ciò significa che è possibile creare sequenze di automazione di azioni su misura per le esigenze specifiche del flusso di lavoro

Make può aiutarvi a creare un nuovo scenario e a gestire quelli esistenti integrando tra loro gli strumenti più utilizzati. Ciò significa che è possibile creare sequenze di automazione di azioni su misura per le esigenze specifiche del flusso di lavoro Integrazione di app personalizzate: La forza di Make risiede nella sua capacità di creare o aggiornare connessioni in app personalizzate. Questo è essenziale per le aziende che vogliono integrare soluzioni software personalizzate nei loro flussi di lavoro

La forza di Make risiede nella sua capacità di creare o aggiornare connessioni in app personalizzate. Questo è essenziale per le aziende che vogliono integrare soluzioni software personalizzate nei loro flussi di lavoro Opzioni di personalizzazione avanzate: La capacità di creare o aggiornare funzioni e moduli personalizzati di Integromat Markup Language (IML) contraddistingue Make. Ciò consente di creare processi di automazione complessi e personalizzati, in grado di adattarsi alle complesse esigenze aziendali

La capacità di creare o aggiornare funzioni e moduli personalizzati di Integromat Markup Language (IML) contraddistingue Make. Ciò consente di creare processi di automazione complessi e personalizzati, in grado di adattarsi alle complesse esigenze aziendali Funzionalità webhook e RPC: Il supporto di Make per webhook e RPC (Remote Procedure Calls) offre funzionalità avanzate di scambio dati in tempo reale e procedure esterne, migliorando la reattività e la versatilità delle Automazioni

Se anche voi siete pronti ad abbandonare il lavoro manuale e dispendioso in termini di tempo, dovreste assolutamente esplorare le integrazioni di Make.

Le 10 migliori integrazioni Make da usare nel 2024

Ecco le 10 migliori integrazioni di Make per usufruire di flussi di lavoro più snelli e automatizzati:

1. ClickUp

Utilizzate il costruttore di automazione visiva di Make per collegare ClickUp a migliaia di strumenti

Avete difficoltà a gestire più strumenti nel vostro flusso di lavoro? L'integrazione di ClickUp con Make se ne occuperà per voi. Collega ClickUp a qualsiasi app o API online, automatizzando le attività e sincronizzando i dati in tempo reale.

Ad esempio, se siete stanchi di inviare un aggiornamento Slack al vostro capo ogni volta che pubblicate un post sul blog da ClickUp, Make può automatizzare questa operazione.

Con una semplice configurazione, ogni volta che un nuovo post viene pubblicato dalla coda di ClickUp, Make invia automaticamente una notifica tramite Slack. Questo vi fa risparmiare tempo e garantisce che il vostro team sia sempre informato.

Se avete sempre sognato di trovare rapidamente qualsiasi attività, documento o messaggio senza controllare manualmente ogni app, allora ClickUp University Ricerca universale è il vostro sogno.

Basta connettere le app e i file e iniziare a cercare nell'area di lavoro di ClickUp, più velocemente che mai.

Questa integrazione semplifica la gestione delle attività e migliora la capacità di accedere e organizzare le informazioni su tutte le piattaforme.

Grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale e alle funzionalità di ricerca complete, potrete lavorare in modo più efficiente che mai.

Cerca e individua facilmente i file in ClickUp, nelle app connesse o nel disco locale con la Ricerca universale

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automazione di diverse attività di ClickUp con centinaia di modelli che collegano Slack, HubSpot CRM e altri strumenti, senza bisogno di competenze di codifica

Personalizzazione delle attività di ClickUp in modo esteso, compresa la creazione di attività, l'assegnazione di commenti e le interazioni API

Ricerca e accesso ai dati di ClickUp in tutte le app, dalle visualizzazioni degli spazi a specifiche attività secondarie

Semplificare i flussi di lavoro con modelli già pronti per integrare le app di messaggistica e i contatti di HubSpot CRM nelle attività

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano l'interfaccia inizialmente complessa

Costi più elevati in caso di spazio di archiviazione dei dati in estensione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. Calendly

via Calendly Siete stanchi di scorrere interminabili catene di email solo per programmare una riunione? Calendly vi offre una programmazione senza problemi con una semplice interfaccia drag-and-drop.

Consente di collegare Calendly a varie app senza sforzo, rendendo i flussi di lavoro del project management e del CRM un gioco da ragazzi, il tutto senza richiedere alcuna competenza in materia di codice.

È un kit di strumenti senza codice, solido e visivamente intuitivo. Nonostante la curva di apprendimento iniziale, con l'integrazione di Calendly di Make sarete in grado di pianificare e automatizzare anche i flussi di lavoro più complessi in pochissimo tempo. Questa facilità d'uso lo rende uno dei migliori strumenti no-code per i product manager .

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Integrazione conCRM e project management strumenti per la creazione di attività e la gestione dei contatti

Creazione o aggiornamento di ticket nel sistema per ogni evento

Aggiornare automaticamente i record e gli stati in Fogli Google o nei database dagli eventi di Calendly (o anche di Google Calendar)

Limiti di Calendly

Può non supportare tutte le app di terze parti desiderate

Potrebbe duplicare funzioni già presenti in altri strumenti

Prezzi di Calendly

**Free Forever

Essenziale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Professionale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

4.7/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.300+ recensioni)

3. Pipedrive

via Pipedrive Immaginate una pipeline commerciale che si gestisce da sola. Sembra irreale? Non lo è. Pipedrive e Make, insieme, lo rendono possibile.

Questa collaborazione va oltre la normale gestione della pipeline commerciale: si tratta di trasformare l'efficienza delle vendite.

Questa integrazione consente di gestire automaticamente le connessioni di dati tra Pipedrive e app come Airtable, Asana e Mailchimp. Il tutto in un'intuitiva piattaforma senza codice .

Ad esempio, se si aggiunge un nuovo affare in Pipedrive, Make imposta automaticamente una nuova attività in Asana per gestirlo. Nuovi contatti in Pipedrive? Vengono immediatamente aggiunti a Mailchimp per un immediato follower.

Inoltre, l'integrazione di Pipedrive con Airtable aggiorna i database in tempo reale, migliorando l'accuratezza dei report e l'analisi delle tendenze.

Questa automazione elimina la necessità di inserire manualmente i dati, consentendo al team commerciale di concentrarsi sulla vendita. L'automazione di flussi di lavoro complessi in pochi minuti consente al team di dedicare più tempo a clienti e lead, ottenendo i risultati desiderati.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Design eautomazione dei flussi di lavoro visivamente con un'interfaccia drag-and-drop, anche senza alcuna esperienza di codice

Connessione con migliaia di app, tra cui Airtable, Asana e Mailchimp, per un'automazione completa

Integrazione di più app in un unico flusso di lavoro, per infinite possibilità di automazione

Limiti di Pipedrive

Le vaste opzioni e i personalizzazioni potrebbero risultare eccessivi per i nuovi utenti

Vantaggioso soprattutto per i flussi di lavoro commerciali e CRM

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $11,90/mese per utente

$11,90/mese per utente Avanzato: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Professional: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Power: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Enterprise: $74,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.700+ recensioni)

4,2/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.900+ recensioni)

4. Airtable

via Fare Insieme, Make e Airtable non si limitano a memorizzare i dati, ma li rendono vivi.

Il risultato? Attività complesse sui dati si trasformano in processi organizzati e automatizzati.

Per esempio, è possibile automatizzare il processo di aggiornamento degli stati dei progetti in Airtable in base agli aggiornamenti delle email.

Quando si riceve un'email con un aggiornamento del progetto, Make può analizzare il contenuto dell'email e aggiornare il record corrispondente in una base di Airtable, assicurando che lo stato del progetto sia sempre aggiornato senza bisogno di voci manuali.

Un altro esempio è l'integrazione di Airtable con la vostra piattaforma di supporto clienti. Ogni volta che viene creato un nuovo ticket di supporto, Make può aggiungere automaticamente un record in Airtable.

Ciò consente di monitorare e analizzare in modo dettagliato le richieste di supporto, aiutando il team a identificare le tendenze e a migliorare i tempi di risposta.

Per sfruttare appieno il potenziale dell'integrazione con Airtable di Make, è necessario accettare la sua curva di apprendimento e integrarla con altri sistemi di supporto strumenti di automazione dei processi .

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Connessione di Airtable con numerose app, per un'automazione estesa

Interfaccia drag-and-drop facile da usare, che rende la progettazione di flussi di lavoro automatizzati un gioco da ragazzi

Impostazione di automazioni sofisticate che non richiedono alcuna competenza in materia di codice

Limiti di Airtable

L'ampia varietà di funzionalità/funzione potrebbe inizialmente sopraffare gli utenti non tecnologici

Prezzi di Airtable

Free: Funzionalità/funzione di base

Funzionalità/funzione di base Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business: $54/mese per utente

$54/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2: 4,6/5 (2.200+ recensioni)

4,6/5 (2.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

5. HubSpot CRM

via HubSpot I team commerciali sono spesso sommersi da lead, contatti e offerte, tutti bisognosi di attenzione tempestiva. L'integrazione di HubSpot CRM con Make può trasformare questo potenziale caos in una pipeline di vendita organizzata ed efficiente per rendere più fluide le operazioni commerciali.

Questa soluzione si rivolge ai team che desiderano automatizzare le proprie attività CRM, fornendo funzionalità/funzione che semplificano la gestione dei contatti e delle trattative.

Ad esempio, quando un nuovo lead compila un modulo di contatto sul vostro sito web, Make può aggiungere automaticamente le sue informazioni a HubSpot CRM come nuovo contatto.

Questa integrazione può anche triggerare una sequenza di email di follow-up da HubSpot, garantendo un coinvolgimento immediato senza interventi manuali.

In quanto unico nel suo genere esempio di automazione dei processi aziendali il CRM HubSpot e la collaborazione Make possono aumentare l'impatto delle operazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Aggiunta automatica di contatti a elenchi e flussi di lavoro

Semplificare il processo di creazione e gestione delle trattative

Creazione di oggetti personalizzati per organizzare meglio i dati

Limiti di HubSpot CRM

Vantaggioso soprattutto per le attività incentrate sul CRM, meno per le altre aree aziendali

Utilizzabile solo all'interno dell'ambiente HubSpot

Prezzi di HubSpot CRM

**Gratis

Starter: A partire da $25/mese

A partire da $25/mese Professional: A partire da $400/mese (commit annuale)

A partire da $400/mese (commit annuale) Enterprise: A partire da $1.200/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (10.600+ recensioni)

4,4/5 (10.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

6. Flusso web

via Flusso web L'area di lavoro di un designer è il luogo in cui la creatività incontra l'efficienza. Webflow ne è un esempio perfetto. È una piattaforma visiva con funzionalità avanzate per la progettazione di siti web senza codice.

L'integrazione tra Webflow e Make combina l'essenza artistica del software di web design con la praticità di Make software di automazione delle attività .

Sebbene sia una manna per i progettisti, usufruire di tutto il suo potenziale per progettare, costruire e automatizzare i siti web richiede un approccio strategico e una certa familiarità con le API.

Le migliori funzionalità/funzione di Webflow

Integrazione con oltre 1500 app popolari tramite Make

Utilizza un'interfaccia drag-and-drop per costruire facilmente i flussi di lavoro

Consente l'esecuzione di scenari istantanei o programmati, adattandosi alle esigenze di progettazione dinamica

Limiti di Webflow

Offre vantaggi limitati agli utenti che non si occupano di progettazione web

Richiede familiarità con le API

Prezzi di Webflow

Starter: Free

Free Basic: $18/mese

$18/mese CMS: $29/mese

$29/mese Business: $49/mese

$49/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Webflow

G2: 4.4/5 (520+ recensioni)

4.4/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)

7. OpenAI

via Fare OpenAI for Make integra l'IA con i processi aziendali quotidiani.

Questa potente combinazione fornisce vantaggi significativi nell'automazione di qualsiasi attività, dalle più semplici alle più complesse. Ecco alcuni esempi:

Automazione dell'analisi dei dati: Riepilogare/riassumere automaticamente i feedback dei clienti per identificare rapidamente i livelli di soddisfazione e le aree di miglioramento

Riepilogare/riassumere automaticamente i feedback dei clienti per identificare rapidamente i livelli di soddisfazione e le aree di miglioramento Generazione di contenuti in linguaggio naturale: Creazione istantanea di descrizioni di prodotti o di testi di marketing a partire da brevi input, con conseguente risparmio di tempo

Creazione istantanea di descrizioni di prodotti o di testi di marketing a partire da brevi input, con conseguente risparmio di tempo Ottimizzare i processi decisionali: Analizzare i dati commerciali e le tendenze del mercato per raccomandare strategie efficaci, accelerando il processo decisionale

Suggerimento: se state pensando di cimentarvi con le integrazioni di IA per il vostro software, provate a alternative al parco giochi OpenAI per costruire e automatizzare qualsiasi cosa.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenAI

Sfrutta la potenza di GPT-3 per diverse applicazioni attraverso flussi di lavoro illimitati

Utilizzare l'IA per la generazione di contenuti testuali e l'elaborazione dei dati

Utilizzare gli algoritmi di IA per prendere decisioni supportate da un'interpretazione approfondita dei dati

Limiti di OpenAI

Limitato dalle capacità e dai limiti specifici dell'API OpenAI GPT-3

Può richiedere risorse computazionali significative, con un impatto sull'efficienza del flusso di lavoro

Prezzi di OpenAI

Basic: Free

Free Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Teams: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di OpenAI

G2: 4.7/5 (420+ recensioni)

4.7/5 (420+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni)

8. Notion

via Notion Gli infiniti elenchi di cose da fare e i documenti sparsi rendono difficile la vita lavorativa? Con Make, potete inviare informazioni tra Notion e altre piattaforme per assicurarvi di avere le conoscenze necessarie proprio dove vi servono.

Utilizzate l'integrazione Make di Notion per:

Aggiungere automaticamente nuovi dettagli alle voci del database esistenti

Impostare nuove pagine all'interno di sezioni specifiche per organizzare le note o la documentazione di un progetto

Generare nuovi database come sottopagine per il monitoraggio dettagliato di progetti o client

Impostare automaticamente pagine o blocchi come archiviati per mantenere l'area di lavoro pulita e aggiornata

Sfruttate la capacità organizzativa di Notion, potenziata dalla potenza di automazione di Automazioni, per automatizzare le attività di routine e concentrarvi sul quadro generale.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Creare flussi di lavoro su misura utilizzando trigger, azioni e ricerche specifiche

Organizzare i processi tra Notion e altri strumenti, aumentando l'efficienza

Possibilità illimitate di connessione di Notion con altre app e servizi

Limiti di Notion

Dipende dalla compatibilità e dalle funzioni delle altre app connesse

Possibilità di duplicare funzioni che potrebbero già esistere all'interno di Notion o di altri strumenti integrati

Prezzi di Notion

Personale: Gratis

Gratis Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Notion

G2: 4,7/5 (5.000+ recensioni)

4,7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

9. Monday.com

via Fare Monday.com e Make sono entrambi di alto livello software di automazione del carico di lavoro .

Se avete la sensazione di dovervi destreggiare tra troppe attività durante la gestione dei progetti, questa combinazione è la vostra ancora di salvezza e un potente amplificatore della produttività.

Per esempio, impostate un modulo su Monday.com per i dettagli del cliente, in modo da semplificare la sua impostazione. Una volta inviato, Teams può creare automaticamente una nuova scheda di progetto per il cliente, assegnare i membri del team e inviare un'email di benvenuto al cliente con i dettagli del progetto e i passaggi successivi.

Inoltre, se volete informare il vostro team quando lo stato di un'attività cambia, potete automatizzare queste notifiche con Monday.com.

Quando lo stato di un'attività viene aggiornato a 'Completato', Make può triggerare un'email al team, celebrando il risultato e informandolo dei prossimi passaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Automazioni per l'aggiunta di iscritti e colonne alle Bacheche, per migliorare la collaborazione del team

Semplificazione della gestione dei documenti grazie all'aggiunta di file agli aggiornamenti e alle colonne di file

Creazione di nuove bacheche, gruppi e sottovoci per progetti su misura

Limiti di Monday.com

Richiede un attento piano di trigger e azioni per l'automazione

L'integrazione con altri strumenti aziendali può risultare impegnativa

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Basic: $12/seduta/mese

$12/seduta/mese Standard: $14/seduta/mese

$14/seduta/mese Pro: $24/seduta/mese

$24/seduta/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.500+ recensioni)

10. Discord

via Fare Quando Discord unisce le forze con Make, snellisce la vostra comunità e i processi aziendali attraverso l'automazione.

Sia le aziende che le comunità possono trarre vantaggio da questo potente duo. È possibile utilizzare Make per organizzare attività semplici in Discord, tra cui la gestione dei ruoli, l'invio di promemoria o il trigger di flussi di lavoro complessi basati su specifici messaggi di chat.

Make si integra anche con alcuni popolari Alternative a Discord per rendere la gestione della comunità e la collaborazione sul posto di lavoro un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Organizzare attività come le notifiche e la gestione dei membri in Discord

Facilitare le risposte automatiche e la condivisione di contenuti all'interno dei canali Discord

Connessione delle attività di Discord con altri strumenti aziendali per una gestione coesiva del flusso di lavoro

Limiti di Discord

Può offrire vantaggi limitati per le aziende non incentrate sulla community

Richiede un piano accurato per integrare efficacemente le attività di Discord con altri flussi di lavoro aziendali

Prezzi di Discord

Free: Funzionalità/funzione di base

Funzionalità/funzione di base Nitro Basic: $2,99/mese

$2,99/mese Nitro classic: $4.99/mese

$4.99/mese Nitro: $9,99/mese

valutazioni e recensioni di Discord

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Semplificare il flusso di lavoro con le integrazioni di Make

Abbiamo visto come le integrazioni di Make, come Calendly, Monday.com e altre, possano migliorare significativamente i vostri processi aziendali. Questi strumenti sono fondamentali per automatizzare e semplificare le attività, risparmiare tempo e aumentare l'efficienza.

Tra questi, ClickUp si distingue. È più di un'altra integrazione di Teams: è l'unica app di cui avrete bisogno per gestire diversi progetti, team e flussi di lavoro. Nel suo nucleo, ClickUp ottimizza il lavoro di squadra collaborativo con una piattaforma visiva che consente di centralizzare le informazioni sul posto di lavoro e di automatizzare le attività.

Ma ClickUp diventa ancora più potente se integrato con le altre app preferite. La parte migliore? Non richiede alcuna competenza in materia di codice.

I risultati? Niente più passaggi continui da un'app all'altra, passaggi più fluidi tra i team e processi che si svolgono automaticamente in background. Rimanete concentrati sul lavoro che conta di più. Smettete di lottare con un flusso di lavoro frammentato. Provate ClickUp e sperimentate un nuovo livello di efficienza.