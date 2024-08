Evernote vs GoodNotes: Quale strumento per prendere appunti è il migliore?

Qual è lo strumento perfetto per annotare le vostre idee geniali alle 3 del mattino? Quale piattaforma vi permette di fare brainstorming con i vostri compagni di lavoro? E quale software trasforma il vortice disordinato dei vostri pensieri in un piano ordinato?

La risposta a tutte le vostre domande è una app per prendere appunti .

Sia che stiate di una riunione, sia che stiate creare un piano di marketing efficace o salvare gli articoli da leggere, un'app per prendere appunti di prim'ordine è importante.

E se siete alla ricerca di un'app, vi aiutiamo noi.

Confronteremo due famose app per prendere appunti, Evernote e GoodNotes, analizzandone le funzionalità/funzione, i prezzi e le recensioni degli utenti.

Esplorate le funzionalità/funzione chiave, valutate i pro e i contro e trovate il vostro compagno di note perfetto. Inoltre, abbiamo un'alternativa che potrebbe rubare la scena.

Iniziamo!

Che cos'è Evernote?

via Evernote Evernote è una popolare app per prendere appunti che esiste da molto tempo. È famosa per la sua collaborazione e gestione delle attività è possibile utilizzarlo per tenere note giornaliere, impostare promemoria o persino per il bullet journaling.

Evernote consente di organizzarsi grazie a un dashboard centrale per tenere traccia e classificare le note utilizzando pile e tag. Consente di recuperare rapidamente gli appunti senza doverli cercare nell'intero database.

Inoltre, è possibile sincronizzare le note tra i vari dispositivi, rendendole accessibili ovunque. Promuove la collaborazione nei progetti del team senza preoccuparsi dell'incompatibilità dei dispositivi.

Vediamo alcune delle migliori funzionalità/funzione di Evernote e i suoi piani tariffari.

Funzionalità/funzione di Evernote

Ecco le principali funzionalità/funzione di Evernote:

1. Taglia web

via Evernote Evernote Web Clipper è un'estensione per il browser che consente di prendere intere pagine web, articoli, immagini o semplicemente testi selezionati da Internet e di salvarli direttamente sul proprio account Evernote.

In questo modo, se scoprite un articolo di interesse, potete facilmente inserirlo in Evernote, senza bisogno di pubblicità e titoli extra.

Queste Clip vengono poi archiviate in modo ordinato nel vostro account Evernote, in modo da poterle consultare rapidamente ogni volta che lo desiderate.

2. Modelli

via Evernote Scegliete tra oltre 50 modelli di Evernote preformattati e pronti all'uso per risparmiare tempo e snellire le attività.

Che abbiate bisogno di un registro giornaliero per la vostra agenda o di un modello di project management per tenere traccia delle attività cardine, Evernote vi copre.

Per istanza, il modello di Diario della gratitudine di Evernote è precompilato con tabelle per il vostro diario mattutino, lezioni di vita ed espressioni di gratitudine. Vi permette di concentrarvi direttamente sul contenuto e di non preoccuparvi del design.

3. Promemoria per le note

via Evernote La funzionalità di promemoria delle note di Evernote consente di impostare date e orari per le attività, in modo da ricevere avvisi via email e rimanere al passo con le attività più importanti.

Una volta completata un'attività, è possibile contrassegnarla con un semplice tocco, gestendola in modo efficiente senza perdere la nota originale.

Evernote aiuta anche a rimanere concentrati visualizzando le promemoria in cima all'elenco delle note, per accedere facilmente alle attività essenziali.

4. Registrazione audio

via Evernote Evernote offre pratiche note audio o una funzionalità di registrazione audio se non si preferisce scrivere. Aprite una nuova nota, toccate il pulsante di registrazione e catturate le note con la vostra voce.

Questa funzionalità/funzione diventa preziosa quando si ha bisogno di notare rapidamente qualcosa durante una conversazione o quando la mente è troppo preoccupata per scrivere. Inoltre, è possibile accedere a questa funzionalità sia sul desktop che sul telefono.

Oltre a queste funzionalità, Evernote vanta anche la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), che converte le note scritte a mano e le aggiunge all'app in formato digitale.

Prezzi di Evernote

Versione gratuita: Free

Free Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

Cos'è GoodNotes?

via Buone note GoodNotes è una potente piattaforma per prendere appunti che trasforma qualsiasi dispositivo in un taccuino virtuale.

Progettata per replicare la sensazione di scrivere su carta, ha un'interfaccia utente semplice, lavora bene con diversi stili e consente di personalizzare ampiamente le note.

Oltre a prendere appunti, l'app si distingue per l'accurata conversione della scrittura a mano in testo, l'annotazione dei documenti, lo studio interattivo e i modelli personalizzabili.

Le note vengono aggiornate su tutti i dispositivi Apple grazie alla sincronizzazione cloud. GoodNotes è ora disponibile per dispositivi Android e Windows, il che la rende ancora più accessibile.

Funzionalità/funzione di GoodNotes

Ecco le principali funzionalità/funzione di GoodNotes:

1. Conversione da scrittura manuale a testo

via Buone note GoodNotes trasforma accuratamente le note scritte a mano in testo digitato. Utilizzate lo strumento Lazo per selezionare ciò che desiderate, fate clic su "Converti" e vedrete le vostre note diventare parole digitate.

Il testo può essere trasferito senza problemi in altre app, ad esempio in un elenco di attività, rendendo il flusso di lavoro più flessibile.

Poiché GoodNotes supporta una varietà di stili, è possibile scrivere o disegnare con gli strumenti preferiti. Inoltre, dispone di funzionalità/funzione come il palm rejection e il supporto per i mancini.

2. Strumento Lazo

via Buone note Lo strumento Lazo di GoodNotes è una comoda funzionalità/funzione per la gestione dei contenuti all'interno dell'app. Con questo strumento è possibile selezionare facilmente un contenuto specifico disegnando un cerchio intorno ad esso.

Una volta selezionato, è possibile scegliere tra varie azioni, come spostare, tagliare, copiare, cancellare, ridimensionare e ruotare il contenuto scelto.

Lo strumento Lazo offre un modo versatile ed efficiente per gestire e modificare le note e i disegni senza dover riscrivere o ridigitare tutto.

3. Annotazioni sul documento

Via Buone note La funzionalità di annotazione dei documenti consente di evidenziare, disegnare e scrivere sui PDF. È possibile eseguire lo zoom per aggiungere note con precisione, disegnare rapidamente frecce e forme e regolare e spostare i segni secondo le necessità. Scrivete in qualsiasi punto del documento e condividete facilmente i vostri pensieri con gli altri.

Anche la condivisione dei PDF modificati è semplicissima: è possibile inviarli via email, salvarli o condividerli con altre app di file sharing.

4. Modalità Presentazione

via Buone note GoodNotes offre una pratica "Modalità presentazione" che trasforma il dispositivo in una lavagna digitale per dimostrazioni chiare. Se collegato a uno schermo più grande, mantiene gli spettatori impegnati e concentrati.

Sono disponibili tre opzioni di visualizzazione: specchio dell'intero schermo" per una visibilità completa, "Specchio della pagina del presentatore" per lo zoom e i movimenti e "Specchio dell'intera pagina" per mostrare un contenuto ampio.

Inoltre, la funzionalità/funzione Laser Pointer, disponibile nelle modalità Punto o Traccia, permette di sottolineare punti specifici. Questa modalità è particolarmente utile durante le riunioni Bacheca e le discussioni del team.

Prezzi di GoodNotes

Free: 3 taccuini

3 taccuini Tutte le piattaforme Annuale: $9,99/anno

$9,99/anno Apple Pagamento una tantum: $29,99/una tantum

$29,99/una tantum Android e Windows Annuale: $6,99/anno

Evernote Vs. GoodNotes: Funzionalità/funzione a confronto

Sebbene Evernote e GoodNotes dispongano di solide funzionalità e di un gruppo di fan dedicati, sono tutt'altro che identici.

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità di Evernote e GoodNotes:

Funzionalità/funzione di presa di note

Prendere appunti comporta diverse azioni: dall'annotare i pensieri alla scansione di copie cartacee. E poi c'è l'attività di organizzare un mucchio di informazioni. Una buona app per prendere appunti dovrebbe essere in grado di fare tutto questo senza problemi.

Sia Evernote che GoodNotes sono abbastanza bravi in queste azioni, ma in modi leggermente diversi.

Evernote

Sia che stiate scrivendo a macchina o prendendo note a mano, Evernote fa il passo più lungo della gamba. Consente di salvare i messaggi di Slack e le note delle email e di modificare l'allineamento delle immagini per mantenere in ordine testi e media.

Da fare anche un buon lavoro di scansione e trasformazione delle note in PDF. Ma il problema è che non è possibile annotare il PDF.

Tutte le note sono organizzate in una gerarchia di 3 livelli: note, quaderni e pile di quaderni. Questo stile di organizzazione, tuttavia, può essere un po' complicato, rendendo difficile la rapida posizione delle note.

GoodNotes

GoodNotes aggiunge un tocco di creatività alle sue funzionalità/funzione di annotazione con la possibilità di aggiungere forme: rettangoli, cerchi, triangoli, ecc. Dispone anche di un'icona per i segnalibri. Basta un clic e le note specifiche vengono salvate nei segnalibri o nella sezione dei preferiti.

Come Evernote, anche GoodNotes è utile per scansionare documenti e trasformarli in PDF. Tuttavia, a differenza di Evernote consente di annotare i PDF senza problemi.

L'organizzazione è semplice con GoodNotes: dispone di cartelle speciali e personalizzabili in cui vengono archiviate le note. Volete trovare una nota di mesi fa? Basta un clic per trovarla.

Collaborazione

Quando si lavora con più team, è inevitabile collaborare alle note prese. Ecco perché è fondamentale conoscere le funzionalità/funzione della piattaforma per la presa di note.

Sia Evernote che GoodNotes consentono la collaborazione del team in modi diversi.

Evernote

Evernote offre molte funzionalità/funzione che facilitano la collaborazione e completano il controllo su come gli altri visualizzano e modificano le note.

Oltre alla condivisione di base dei collegamenti, le versioni Premium e Business della piattaforma dispongono di strumenti per la gestione delle attività e per la gestione dei file gestione dei flussi di lavoro e il brainstorming. Questi aiutano soprattutto a gestire attività e responsabilità di grandi dimensioni e a gestire le scadenze.

GoodNotes

GoodNotes offre anche preziose funzionalità di collaborazione per lavorare con i colleghi e i membri del team.

La principale funzionalità di collaborazione è la condivisione dei collegamenti, che consente di condividere più collegamenti a tutte le note e i documenti presenti nell'app con un solo clic.

Inoltre, è possibile salvare i collegamenti collegati da altri direttamente nelle proprie note, rendendola una comoda piattaforma per una facile collaborazione.

Integrazioni

Se vi destreggiate tra le attività di diverse piattaforme, volete che la vostra app per prendere appunti sia compatibile con esse. Chi vuole cambiare app tutto il giorno, giusto?

Un'app per prendere appunti con solide integrazioni fa risparmiare tempo e ottimizza il lavoro in modo efficiente.

Sia Evernote che GoodNotes offrono supporto per utili integrazioni.

Evernote

Evernote comprende l'importanza delle integrazioni, soprattutto in un ambiente di lavoro.

È in grado di integrarsi con le più diffuse piattaforme di lavoro come Microsoft Teams, Gmail, Outlook e Slack, in modo da poter accedere alle informazioni senza dover passare manualmente da un'attività all'altra.

GoodNotes

Allo stesso modo, GoodNotes offre supporto per l'integrazione multipiattaforma, consentendo di visualizzare GoodNotes da vari dispositivi utilizzando browser come Safari, Firefox, Google Chrome e altri.

Inoltre, supporta l'integrazione con app come Microsoft PowerPoint, Microsoft Word e iCloud.

Tuttavia, rispetto a Evernote, il supporto all'integrazione di GoodNotes è limitato. Si connette solo con una manciata di piattaforme generali.

Evernote Vs. GoodNotes: Chi è il campione?

Scegliere un campione tra GoodNotes ed Evernote è difficile, perché entrambe le app per prendere appunti hanno i loro limiti.

Evernote è ideale per le impostazioni professionali. È in grado di gestire documenti di grandi dimensioni, di gestire le attività in modo efficiente e di integrarsi perfettamente con le piattaforme di lavoro più diffuse, come Slack, Microsoft Teams e Gmail.

Inoltre, offre strumenti per semplificare i flussi di lavoro e stimolare le idee creative.

GoodNotes è invece più adatto all'uso accademico e personale. Ha strumenti come le flashcard integrate per migliorare lo studio interattivo, che lo rendono un ottimo compagno per gli studenti.

Evernote vs. GoodNotes su Reddit

Abbiamo analizzato le opinioni degli utenti di Reddit su GoodNotes e Evernote. Molti di loro usano sia Evernote che GoodNotes, ma per casi d'uso diversi.

Alcuni utenti non ne hanno mai abbastanza di Evernote.

adoro il web clipper, l'organizzazione delle note con taccuini e tag, la possibilità di trovare le note dai contenuti dei documenti allegati, la possibilità di inviare email a Evernote per i taccuini designati e la fotocamera per i documenti è davvero fantastica. La sincronizzazione è perfetta"_

Un altro utente menziona come GoodNotes sia una soluzione accademica ideale grazie alla sua personalizzazione, organizzazione e compatibilità con i dispositivi Apple.

uso GoodNotes 5 per le note accademiche e..

mi piace l'ampia varietà di tipi di carta disponibili in GoodNotes (ad esempio, carta a quadretti, carta a righe, carta normale) e la facilità con cui si possono scaricare diversi modelli (ad esempio, carta di chimica) da diverse fonti. Mi piace anche il modo in cui l'app permette di organizzare le note in cartelle e "quaderni". Lavora incredibilmente bene con la Apple Pencil di seconda generazione e ha molte funzionalità/funzione utili..."_

Non c'è un chiaro vincitore; gli utenti cercano di scegliere lo strumento che più si adatta al loro lavoro quotidiano. Entrambe le app per prendere appunti hanno i loro fan. Ma c'è un'app che può dare del filo da torcere a entrambe.

Riunione di ClickUp - La migliore alternativa a Evernote Vs. GoodNotes

Evernote si adatta meglio ai professionisti e GoodNotes lavora bene per gli studenti. E se si volessero le qualità di entrambi in un unico strumento?

Vi presentiamo ClickUp, una potente piattaforma di produttività che è l'alternativa perfetta a Evernote e GoodNotes. ClickUp non è solo un'altra app glorificata: è la soluzione completa per prendere appunti e per il project management.

Immaginate di sostituire più strumenti con un'unica piattaforma per utenti, ricca di funzionalità/funzione come la modifica dei testi, la gestione delle attività e la gestione dei progetti integrazioni forti con più di 1000 app aiutandovi a completare le attività in anticipo rispetto alle scadenze, a snellire il flusso di lavoro e ad aumentare la produttività.

ClickUp è stato progettato per soddisfare diversi casi d'uso personali e aziendali, sia che stiate lavorando a un progetto scolastico sia che stiate studiando il lancio di un nuovo prodotto. Con ClickUp è possibile visualizzare, collaborare e monitorare lo stato dei progetti senza alcuno sforzo, il tutto sotto un unico tetto.

Gestire idee e attività con ClickUp Documenti

Gestite e collaborate ai vostri documenti con ClickUp DocumentiDocumenti ClickUp sono ideali per gestire le note, creare wiki, aggiungere tabelle, incorporare segnalibri e collegare le attività o gli impegni alle note. Questo strumento vi consente di lavorare, scrivere e modificare documenti collaborare con il team in tempo reale, assicurandosi che tutti siano sulla stessa pagina (letteralmente!). È anche possibile taggare i membri, assegnare loro elementi d'azione, richiedere aggiornamenti e lasciare commenti sui documenti creati.

Nel frattempo, l'editor integrato consente di aggiungere widget per aggiornare lo stato dei progetti, assegnare attività e modificare i progetti. E se siete preoccupati che informazioni riservate possano trapelare all'esterno, non temete. ClickUp Documenti ha come priorità la privacy. È possibile creare collegamenti condivisibili e gestire le autorizzazioni per il controllo degli accessi.

Inoltre, funzionalità/funzione come i modelli ClickUp e la modalità di messa a fuoco migliorano l'esperienza di scrittura.

Scrivi più velocemente con ClickUp AI

Scrivere, riepilogare/riassumere e generare risposte alle email in pochi secondi con ClickUp AI

A differenza di molti altri strumenti di IA per scrivere clickUp si distingue per il suo Assistente IA per la presa di note che può sbrigare attività di 30 minuti in 30 secondi.

Che si tratti di delineare un progetto, preparare reportistica per il supporto clienti o pianificare la prossima email per una campagna di marketing, ClickUp AI vi copre.

Aiuta a scrivere le note in modo più efficiente, assiste nella modifica dei contenuti e garantisce una formattazione perfetta con tabelle pre-strutturate, intestazioni e altro ancora. Non c'è niente di meglio strumento per l'automazione dei documenti davvero!

Organizzare tutto con ClickUp Notes

Utilizzate ClickUp Notes per generare liste di controllo e attività dalle vostre note

Creare liste di controllo dalle note non deve più essere noioso. Note di ClickUp semplifica l'organizzazione e il monitoraggio delle attività, anche se non lo avete mai fatto prima. L'editor consente di convertire facilmente le note in attività tracciabili e di organizzarle come voci d'azione in una lista di controllo.

Poiché le note si sincronizzano automaticamente tra l'app mobile e l'estensione per Chrome, è possibile crearle in viaggio e accedervi senza sforzo ovunque si lavori.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Inizia a prendere note con ClickUp oggi stesso!

Se state cercando una soluzione all-in-one per prendere appunti nella vostra vita professionale o accademica, ClickUp è la soluzione che fa per voi.

Semplifica la presa di note e fornisce funzionalità/funzione complete per collaborare ai progetti e gestire efficacemente le attività.

Con ClickUp potete migliorare la vostra esperienza di annotazione, organizzare i vostri pensieri e tenere sotto controllo tutte le vostre attività. Iniziate con il piano Free Forever di ClickUp oggi stesso!