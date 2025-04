Le 5 migliori alternative a Wunderlist (funzionalità/funzione, contro, prezzi)

stai cercando le migliori alternative a Wunderlist?

Diciamo che vi piaceva usare uno strumento perché era super utile e vi semplificava la vita. Ma di punto in bianco, il software che usavate e che amavate profondamente ha detto addio. Per sempre.

deve far male, vero?

Per gli utenti di Wunderlist, questa è una storia vera. E sentiamo il vostro dolore.

Per quanto possa essere difficile separarsi da Wunderlist, avete comunque bisogno di una app per la gestione delle attività .

Ed è per questo che probabilmente siete qui.

In questo articolo, metteremo in evidenza le le cinque migliori alternative all'app Wunderlist con le loro funzionalità/funzione chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Iniziamo.

Che cos'è Wunderlist?

Wunderlist di Microsoft è stato un ottimo task manager basato su cloud che ha aiutato diversi individui e aziende a gestire in modo efficiente le attività e gli elenchi.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/rOrtFVUvIugm3Mqna4b3apbh6nGvrOPHXoyJqHsCKucdhKatS94TeBUV7EeSCAgb8ThvHhuYs4lU3j2OOgpoIvCFx4YGNaHuQQWOFQ6s1Zj7mBt7NUwB0pT7BlDt9TbAgz82lMoi wunderlist ha chiuso i battenti /$$$img/

Ma anche qui vale il detto "tutte le cose belle devono finire".

wunderlist non esiste più

Triste. Ma è vero.

Invece, Microsoft Da Fare lo sta sostituendo.

Ma mentre Wunderlist cancella la sua scrivania, i vostri progetti non devono seguire l'esempio.

Iniziamo quindi la nostra caccia alla migliore alternativa a Wunderlist.

Le 5 migliori alternative a Wunderlist

Con le nuove funzionalità di project management e di app per la produttività che ogni mese si affacciano sul mercato, non c'è che l'imbarazzo della scelta quando si tratta di alternative a Wunderlist.

Scelta = confusione

Dopo aver passato l'intera giornata a cercare lo strumento perfetto con tutte le funzionalità/funzione di Wunderlist, ci si sente come..

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/tCvDPrxDGJ7CEClllwvdj4rPWJJHjben0PhPjz9-K6-TQ0kvQeQBdpkzK2m9rWsnPDE4iRB2l1RRA0Uhl5C-IITm8kAuCJDsBUlfQJE0sP4ggez0Oz3AdlYZel4gYIfpSBlsfXUh idk what im doing gif /$$$img/

Non preoccupatevi! Ti copriamo noi.

Ecco un elenco delle migliori cinque alternative a Wunderlist per restringere la ricerca.

1. ClickUp /$$$img/

https://lh6.googleusercontent.com/A5dIl0\65wbVTmTsHWYFnYFyhNkzXE6X1XDOsaHYiTujDnhxGdQJtNJCVHE-\v-T0-oluVltKy\_HvTrvyLymnwzL816gjbTPOni5zwC\xDTKmVePT8jMELhUgJmh4xCgHZl6Iir clickUp /$$$img/

ClickUp è l'elemento la valutazione più alta del mondo project management, utilizzato da team altamente produttivi in piccole aziende e grandi imprese di tutto il mondo.

Con un'ampia gamma di potenti funzionalità/funzione di collaborazione e tonnellate di personalizzazioni, ClickUp ha conquistato i project management di tutto il mondo.

Inoltre, ClickUp è la migliore alternativa a Wunderlist oggi disponibile!

perché?

Perché su ClickUp è possibile svolgere tutte le attività di Wunderlist e molto altro.

A conferma di ciò, diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzioni chiave offerte da ClickUp:

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

A. Auto-organizzazione con Liste di controllo delle attività Ogni progetto ha grandi attività e leggermente più piccoli attività secondarie .

Sebbene ClickUp sia in grado di gestirli, a volte è sufficiente una semplice lista di controllo delle cose da fare.

Questo è esattamente ciò che offre la Lista di controllo di ClickUp. Le voci della lista di controllo possono essere fatte o non fatte.

Semplice, no?

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/1gSYGihXFy5tBQgMlBU53ELu\HNNE95sWZIVoH3gCQQiAEVh0oL-JG7Olje-hNrdJsA6d7CAkA26KTRevce2m3DXCPQOYtvoRmAL\_r\_H0lmh\_efdGbhwu6PSV48jmPa8OcdvNVl lista di controllo ClickUp /$$$img/

B. Abbozzate i vostri pensieri con Mappe mentali disegni ancora le tue _progetti _visioni e idee su un blocco note di carta?

Perché invece non provare qualcosa di più creativo, come le Mappe mentali di ClickUp?

Le Mappe mentali vi danno la libertà di visualizzare i vostri pensieri e aiutare il vostro piano del progetto prendere forma. Organizzate e riorganizzate facilmente le vostre idee con la funzione drag and drop.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/RBKJZlENjfNtWTMhvcfhXLBOtbBekmH1vMZIeopIBmKbwW86lLbUeyhRRzg467PVGq5eePD9ogvHYGROS\01P3r69tbW5ozsV\_4bF-Y0ByA0f64rRRh7XIueleJ8ionYNdh4FF1x mappa mentale di ClickUp /$$$img/

dite addio alla carta e fate un passaggio verso gli #alberi con le Mappe Mentali

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/6RpU0BNeo0keZ1yKNAPiiR0o9vteR9Vc84Fy3nHUB5-11-asDSLm-\_qA1jZ6AP1XhAnag6uz2y6YBJyqL2SVhed\_DvKTDT\_M0VTnBrrMgEi7NDLoHP766-Cef9Q4Bok052K32hHx che figata di gif /$$$img/

Nota: C'è anche Blocco note di ClickUp, un'ottima alternativa per prendere appunti. Utilizzatela per prendere note rapide o per fare l'elenco della spesa, il tutto senza lasciare ClickUp.

C. Vedere le cose a modo vostro con visualizzazioni Persone diverse hanno preferenze prospettiche diverse.

A voi potrebbe piacere l'organizzazione in un elenco.

Ma al vostro team finanziario potrebbe piacere che le cose siano in un elenco Vista Tabella .

allora chi scenderà a compromessi?

Nessuno di voi due!

Diciamo solo che... ClickUp ama voi e il vostro team finanziario allo stesso modo 😉 e vi vizia con varie visualizzazioni di attività.

Ecco alcune delle visualizzazioni ottenute con questa funzionalità/funzione chiave: Vista Riquadro dell'anno.

Prezzi ClickUp

ClickUp prevede tre opzioni di prezzo:

Piano Free Forever: utenti e attività illimitate con spazio di archiviazione di 100MB

utenti e attività illimitate con spazio di archiviazione di 100MB Piano Unlimited ($5/utente al mese): spazio di archiviazione illimitato, dashboard, calendari, integrazioni, elenchi

spazio di archiviazione illimitato, dashboard, calendari, integrazioni, elenchi Piano Business ($9/utente al mese): Single Sign-On (SSO) di Google, esportazione personalizzata, tonnellate di automazione, monitoraggio avanzato del tempo e altro ancora

Valutazioni degli utenti di ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2050+ recensioni)

4.7/5 (2050+ recensioni) G2: 4.7/5 (1090+ recensioni)

2. Todoist

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/\_E\83KA4ejSBuQW9X6qrzvi4fUvEwWUhbHAMpJDWXjXLTlIhDIhw0FDFRAKLotRjh8zuCxKl6q7c\_RL1Ymzk74\\kLtJGkFixzPEfLbvhXMEsBDkJzvwgbujEGhMVjCldDUq2RG todoist /%img/

Todoist è un ottimo elenco di cose da fare per assicurarsi di non dimenticare attività importanti.

Tuttavia, mentre Todoist può essere il vostro strumento di gestione delle attività per le attività più semplici, potreste dover cercare altrove per le attività più semplici alcune alternative per gestire progetti complessi.

Funzionalità/funzioni chiave di Todoist

Commenti sulle attività per un prompt feedback e collaborazione

Punti Karma e strisce per motivare i dipendenti a completare le attività e aumentare la produttività

Supporta la creazione di attività dalla propria finestra In arrivo

I vantaggi di Todoist

Promemoria ricorrenti per le date di scadenza delle attività

Livelli di priorità per le attività

Assegnazione di attività a un team o a se stessi

App disponibile per Android e iOS

I contro di Todoist

Nessuna Sequenza per pianificazione del progetto Versione Free con limite di cinque persone per progetto

Nessuna traccia delle attività una volta completate

L'app per Windows non è all'altezza di quella per Mac

Prezzi di Todoist

Todoist offre tre opzioni di prezzo:

Piano Free: include 80 progetti

include 80 progetti Premium ($3/mese): include 300 progetti, tendenze di produttività, promemoria

include 300 progetti, tendenze di produttività, promemoria Piano Business ($5/ utente al mese): include 500 progetti, fatturazione in team, supporto prioritario

Valutazioni degli utenti di Todoist

Capterra: 4.6/5 (1200+ recensioni)

4.6/5 (1200+ recensioni) G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

3. Asana

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/nCegLOEzkGv1ZtSzXzxxryM\lRElxMhqVleMJcYEViS6Y-fXKBfms1KAVzxiYAW8dwmbc5gi43IzkgQkpv4LRJ\_OxgFDVdYJr3cuDkpxHiRVYUOTkewMWZ5-Be3LYcppC\_gUCn8 asana /$$$img/

Per quanto riguarda i software di project management, Asana è un vero e proprio incantatore. Supporta numerose integrazioni con servizi di terze parti ed è progettato per team di grandi dimensioni.

Ma aspettate, il vostro team lavora anche dai suoi dispositivi mobili?

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/--1TNGCiYvWn5a4OsvjzpGBVRMlt1QHFV6zjlZfR06KgFS2VrY5yk3N6Qi-8BySb2Vlo3j5Tc2lcg7Q4uz3h6hLDtGEGY4e3rFXykvhSWJXqLaEcK3j-hz3zcs\_aMCX8nRjOULx3 david spade ok gif /$$$img/

Le app per dispositivi mobili di Asana non sono esattamente all'altezza di quelle per desktop.

date un'occhiata alla nostra

{\a6}() https://clickup.com/compare/asana-alternative motivi convincenti per passare da Asana a ClickUp* /%href/**_

e conoscere i motivi per passare da Asana a Clickup

{\a6}() blog?p=23489* le migliori alternative ad Asana /%href/**_

.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Bacheca Kanban per la gestione delle attività e la visualizzazione degli stati di avanzamento

Attività ricorrenti per i lavori da fare ripetutamente

Modelli di progetto integrati per il marketing, l'IT e le risorse umane

I professionisti di Asana

Visualizza gli aggiornamenti di stato in tempo reale di più progetti

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono semplici e intuitive

Aggiungere commenti su un progetto in corso o direttamente a un membro del team

app disponibile per iOS (iPad e iPhone) e Android

I contro di Asana

Non è possibile assegnare più assegnatari a una singola attività

Nessuno stato personalizzato

Nessuna autenticazione a due fattori

Non è facile da usare per chi è alle prime armi con il project management o l'attività

Prezzi di Asana

Piano Free di base: funzionalità di base che includono la visualizzazione del calendario, 100 MB di spazio di archiviazione e la visualizzazione degli elenchi

funzionalità di base che includono la visualizzazione del calendario, 100 MB di spazio di archiviazione e la visualizzazione degli elenchi Piano Premium ($10,99/utente al mese): include altre funzionalità come attività illimitate, dashboard, e attività cardine Piano Business ($24,99/utente al mese): include funzionalità aggiuntive come Portfolios, Correzione di bozze e integrazioni

include altre funzionalità come attività illimitate, dashboard, e attività cardine

Valutazioni degli utenti di Asana

Capterra: 4.4/5 (9100+ recensioni)

4.4/5 (9100+ recensioni) G2: 4.3/5 (6800+ recensioni)

4. Attività di Google

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/ER40x1o0Xjdh4IRfhPlKaJQo\_VH\_mkFFq8m0dTJeEGrsjP0DZ58WNr5se3rmYTpru3gLjP8W5jZDoyabMUhylQHKB-Uxwh36\_A8xHBMySIWwY0LRfKTV7-FIyEAMP-b0zPOS1lyj attività di Google /$$$img/

Un'altra buona alternativa a Wunderlist presente nell'elenco è Google Tasks.

Ma c'è un problema.

Mentre L'app di Google Tasks può essere un'app efficiente per la gestione delle attività, ma non è pensata per la gestione dei progetti.

Quindi, se siete alla ricerca di un'app organizzativa vera e propria che copra la pianificazione, l'impostazione delle attività, le attività secondarie, la creazione di sequenze e altro ancora... Google Tasks non fa per voi.

Funzionalità/funzione chiave di Google Tasks

Impostazione di date di scadenza e promemoria sincronizzati con Google Calendar

Aggiunta di email come attività (da Gmail)

Riprogrammazione e riorganizzazione tramite la visualizzazione del Calendario

Vantaggi di Google Tasks

Scorciatoie da tastiera per semplificare l'esperienza dell'utente

Accesso rapido alle attività dal pannello dei componenti aggiuntivi in Gmail, Documenti, ecc.

Interfaccia utente super semplice e pulita

Sono disponibili sia l'app web che le app mobili (iOS e Android)

I contro di Google Tasks

Non è stato progettato per organizzare e gestire ogni aspetto o dettaglio di un progetto

Limitato agli utenti di Gmail

Non è possibile impostare livelli di priorità per le attività

Nessuna gestione delle tabelle orarie

Prezzi di Google Attività

Piano Free: include funzionalità/funzione come bacheche personalizzabili ed elenchi di attività condivisibili

include funzionalità/funzione come bacheche personalizzabili ed elenchi di attività condivisibili Premium ($3,30/mese): include funzionalità/funzione come bacheche multiple, etichette di priorità e sfondi personalizzati

Valutazioni degli utenti di Google Tasks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/r\_9lV3DkuZQgmL5msB6xjanlZIhQ8C8c55ihoHvjkqJRLrSfdV25yEhLi3VXi9uGV\_ofiUrZd4TD6q3Gv6VMGZ2YABpHhiApLQZ0K1WnB07LH3KRLdmS-m55epgLsuW2OJY8lh04 basecamp /%img/

Basecamp è un semplice strumento per il project management, ideale per il monitoraggio dei progetti e degli stati di avanzamento per le piccole organizzazioni.

Pur essendo una valida alternativa a Wunderlist, Basecamp è come il vecchio bambino del blocco.

avete visto i prezzi?

Per avere progetti e utenti illimitati dovrete sborsare 99 dollari... ogni mese! **Vedi la nostra recensione di Basecamp _e_non_magari ***guida alla gestione dei progetti* .

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Funzionalità/funzione Campfire per chattare in gruppo in tempo reale su uno specifico progetto

Elenchi di cose da fare per i singoli e per i membri del team

Grafici a collina per visualizzare lo stato di avanzamento in un periodo di tempo

I vantaggi di Basecamp

Domande automatiche di check-in come "a cosa stai lavorando questa settimana?"

Finestra In arrivo separata per le notifiche

Backup automatico dei file del progetto ogni ora

L'applicazione web è disponibile insieme alle app per iOS (iPhone e iPad) e Android

Contro di Basecamp

La versione Free ha un limite di tre progetti e 20 utenti

Nessuno strumento nativo di monitoraggio del tempo

Visualizzazioni limitate per la gestione delle attività

Funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento limitate (i grafici di Hill sono tutto ciò che si ottiene)

Prezzi di Basecamp

Basecamp Personal (Free): supporta tre progetti, 20 utenti e 1GB di spazio di archiviazione

supporta tre progetti, 20 utenti e 1GB di spazio di archiviazione Piano Business ($99/mese): supporta elenchi di cose da fare, check-in, utenti illimitati, clienti illimitati

Valutazioni degli utenti di Basecamp

Capterra: 4,3/5 (12.300+ recensioni)

4,3/5 (12.300+ recensioni) G2: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

Le alternative a Wunderlist sono qui per restare

Certo, Wunderlist non tornerà.

Ma questo non significa che non possiate affidarvi ad altre alternative eccellente project management o software di gestione delle attività.

Per fortuna, ci sono molte alternative a Wunderlist e tutto quello che dovete fare è scegliere quella che fa per voi.

A proposito di clic, ClickUp ha un sacco di funzionalità/funzione da offrire rispetto alle altre alternative a Wunderlist, tra cui Attività cardine , Sprint , riprogrammazione in blocco e altro ancora. Con il suo automazioni e le opzioni di personalizzazione, chiunque si sentirà come se lo strumento fosse stato creato su misura per loro.

Soprattutto, ClickUp batte strumenti popolari come Evernote e Jira semplicemente perché si ottengono diverse potenti funzionalità/funzione a costo zero!

Quindi ottenere ClickUp oggi stesso gratis e dimenticatevi di come Wunderlist vi ha tradito.

Perché la realizzazione di progetti ad esito positivo non può fermarsi.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/fdmKCuS-nUT7g\_tImGm8LGM7iqACCKPiwGpqytZUSZtwGsJAxyEyZhOTWqISAUZ82EayZs6sM\_8I4m\_56VBIwfCir7Ux0e2anRc4ZAYngFlHyJng4wisoLXb-v2-4PNx\_P1dT3yW gif inarrestabile /$$$img/