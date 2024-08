10 Integrazioni interfoniche per migliorare la comunicazione con i clienti nel 2024

La tecnologia ha cambiato drasticamente il modo in cui comunichiamo e gli strumenti di comunicazione efficaci possono fare la fortuna di un'azienda, soprattutto nelle relazioni con i clienti e nell'assistenza. Intercom è una piattaforma di spicco per la comunicazione con i clienti. Ma ecco il bello: i suoi superpoteri brillano quando lo si team con altri strumenti.

La perfetta integrazione di altri strumenti può migliorare significativamente l'efficienza e la soddisfazione dei clienti. Scopriamo come le integrazioni di Intercom possono migliorare la comunicazione aziendale.

Ecco cosa cercare nelle migliori integrazioni Intercom e le 10 migliori integrazioni Intercom da considerare nel 2024.

Cosa cercare nelle integrazioni Intercom?

Esistono molti tipi di integrazioni disponibili per Intercom. Quando valutate le integrazioni Intercom più adatte alla vostra azienda, prendete in considerazione la seguente serie di funzionalità/funzione per assicurarvi di fare selezioni complete.

**La sincronizzazione dei dati tra le produttività è essenziale per mantenere unificati i dati dei clienti. Assicura che le interazioni e i dettagli dei clienti siano sempre aggiornati su tutte le piattaforme

Creazione automatica di ticket: Con la possibilità di creare e monitorare automaticamente i ticket dei clienti dalle conversazioni Intercom, l'efficienza del team del supporto aumenterà

Una comunicazione efficiente con i clienti consente di ottenere feedback preziosi. Sono disponibili diverse integrazioni con Intercom che possono aiutare a rendere più semplice questo processo Integrazione dei dati dei clienti di prima parte: I dati dei clienti sono preziosi. Con la scomparsa dei cookie di terze parti, i dati di prima parte diventano ancora più importanti. Cercate integrazioni che consentano l'integrazione diretta dei dati dei clienti di prima parte nel vostro sistema

Ritenzione dei clienti e generazione di lead: Cercate integrazioni che aiutino a fidelizzare i clienti e a generare lead. Si tratta di componenti vitali di un sistema completo di gestione delle relazioni con i clienti

10 Migliori Integrazioni Intercom da utilizzare nel 2024

Essendo una piattaforma molto diffusa, Intercom offre una perfetta integrazione con numerose app. Abbiamo messo insieme un elenco di potenti strumenti che possono migliorare le funzioni di Intercom o estenderne le funzionalità.

I professionisti possono utilizzare la Ricerca universale di ClickUp per trovare i record dei clienti e molto altro in Intercom per ottenere informazioni complete

La piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp è dotata di un elenco impressionante di funzionalità/funzione. L'ampia serie di integrazioni di terze parti ne estende ulteriormente le funzioni. L'integrazione di ClickUp con Intercom include Ricerca universale di ClickUp University funzionalità/funzione. Con questo strumento, gli utenti possono cercare rapidamente in tutte le app, i file e altro ancora connessi. La funzione consente agli utenti di cercare simultaneamente in tutte le app connesse, eliminando la noiosa necessità di cercare singolarmente.

L'intervallo completo di ClickUp può essere realizzato attraverso la pletora di modelli offerti, che coprono molti casi d'uso che le aziende affrontano quotidianamente. Il modello di automazione delle email utilizza ad esempio l'integrazione di ClickUp con Intercom per semplificare le conversazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ricerca universale per un accesso rapido a tutte le app e ai file

Ricerca estesa per trovare le app in modo efficiente

Integrazione con la finestra In arrivo per una comunicazione centralizzata

Strumenti di automazione per automatizzare le attività e migliorare l'efficienza

Visualizzazione completa delle interazioni con i clienti

Gestione semplificata dei ticket e delle query dei clienti

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per alcuni utenti

Limitata personalizzazione di alcune funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro al mese

Recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Monitoraggio delle campagne

Tramite Monitoraggio della campagna Campaign Monitor aiuta le aziende a sfruttare l'email marketing per migliorare le relazioni con i clienti. L'integrazione delle campagne email con i contatti Intercom apre le porte a una comunicazione più mirata. Questa connessione con i dati dei clienti vi consentirà anche di creare contenuti più pertinenti che risuonino meglio con il pubblico a cui sono destinati.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Campaign Monitor

Sincronizzazione senza problemi dei contatti Intercom per campagne email mirate

Modelli personalizzati per i vari percorsi dei clienti

Analisi dettagliate per valutare le prestazioni del team

Un'interfaccia facile da usare, adatta alle piccole aziende con conoscenze tecniche al limite

Messaggi automatizzati per coltivare i clienti e i lead

Integrazione con le pagine di destinazione per una lead generation efficace

Limiti di Campaign Monitor

Opzioni limitate per le automazioni avanzate

Alcuni modelli possono essere versatili solo per alcuni settori

Gli strumenti di reportistica potrebbero offrire approfondimenti più dettagliati

Prezzi di Campaign Monitor

Base: $9/mese

Unlimitato: 29 dollari/mese

Premier: 149 dollari al mese

Campaign Monitor recensioni

G2: 4/1/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.5/6 (500 recensioni)

3. Scheda prodotto

Via Scheda prodotto Productboard è un programma completo di strumento di gestione della produttività . La sua stretta integrazione con l'app Intercom aiuta a colmare il divario tra il feedback dei clienti e lo sviluppo dei prodotti. Grazie all'integrazione con Intercom, le aziende possono estrarre le informazioni sui clienti direttamente dalle conversazioni di Intercom. Grazie a questi dati, i team possono modellare le roadmap e le funzionalità/funzione dei prodotti in base al feedback reale degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Productboard

L'integrazione diretta con la finestra In arrivo di Intercom consente di raccogliere i feedback dei clienti all'interno delle loro conversazioni

Votazione e prioritizzazione delle funzionalità/funzione in base ai dati e alle richieste dei clienti

Strumenti di visualizzazione della roadmap che evidenziano le esigenze e i feedback dei clienti

Sincronizzazione perfetta dei dettagli e dei feedback dei clienti tra Intercom e Productboard

Strumenti per la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei feedback dei clienti per migliorare le decisioni sui prodotti

Funzionalità di collaborazione che consentono ai team di discutere e integrare le intuizioni dei clienti nel processo di sviluppo del prodotto

Limiti di Productboard

Alcune funzionalità/funzione sono difficili da apprendere per alcuni utenti

Le integrazioni con altre app possono richiedere configurazioni e regolazioni manuali

I prezzi possono essere costosi per le piccole aziende o le startup

Prezzi di Productboard

Starter: gratis

Essentials: $20/mese per utente

Pro: $80/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su Productboard

G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 150 recensioni)

4. Calendly

Via Calendly Calendly è uno strumento di pianificazione potente e affidabile per aziende di tutte le dimensioni. La potenza del suo software è maggiore se integrato con Intercom. L'integrazione di Intercom con Calendly consente di programmare le riunioni direttamente dalle conversazioni dell'Intercom, migliorando significativamente l'esperienza dei clienti nel trovare orari di riunione immediati e aiutando l'efficienza del team del supporto.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Integrazione diretta con il messenger di Intercom, che consente ai clienti di programmare le riunioni senza sforzo

Opzioni di riunione personalizzate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti

L'automazione della programmazione riduce il carico di lavoro dei team commerciali e degli agenti di supporto

La sincronizzazione dei calendari tra le diverse piattaforme evita le doppie prenotazioni

Visualizza una visione completa delle attività del clienteviaggio del cliente attraverso interazioni programmate

Messaggi automatizzati promemoria delle riunioni in programma sia per i clienti che per il personale, migliorando le prestazioni del team

Limiti di Calendly

Limiti di personalizzazione nella versione gratuita

Difficile da integrare con alcune app

Interfaccia meno intuitiva per alcuni utenti.

Prezzi di Calendly

Gratuito

Teams: $16/mese per utente

Standard: $10/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Recensioni su Calendly

G2: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

5. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp è uno dei più grandi nomi del software per l'email marketing. Quando si cercano integrazioni con Intercom che elevino la comunicazione con i clienti e i lavori richiesti, Mailchimp si integra perfettamente. Questa integrazione consente di realizzare campagne email più mirate, utilizzando i dati dei clienti e i contatti Intercom.

Le aziende possono beneficiare di una migliore fidelizzazione dei clienti e generare maggiori opportunità di crescita grazie a questa connessione.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailchimp

Segmentazione avanzata basata sui dati degli utenti di Intercom, che consente campagne email personalizzate

Funzionalità/funzione di automazione che creano e inviano email in modo automatico in base al comportamento del cliente

Integrazione con la finestra In arrivo di Intercom per una messaggistica coerente su tutte le piattaforme

Analisi dettagliate per il monitoraggio delle performance delle campagne email e delle interazioni con i clienti

Strumenti di progettazione facili da usare per creare email visivamente accattivanti

Strumenti per la generazione di pagine di atterraggio e di lead per attrarre e convertire nuovi utenti

Limiti di Mailchimp

Prezzi elevati man mano che l'elenco degli iscritti cresce

Limitate opzioni di personalizzazione per utenti avanzati

Alcune integrazioni con altre app possono essere complesse da impostare

Prezzi di Mailchimp

Piano Free (limita il numero di contatti e di invii)

Essenziale: $13/mese

Standard: 20 dollari/mese

Premium: 350 dollari/mese

Recensioni su Mailchimp

G2: 4,6/5 (oltre 16.000 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (12.000+ recensioni)

6. Jira

Tramite Jira Jira è una nota soluzione di monitoraggio dei problemi e dei progetti di Atlassian. Il software si integra efficacemente con Intercom, consentendo flussi di lavoro semplificati per il supporto clienti e migliorando la produttività del team. Questa integrazione consente ai Teams di gestire i ticket e i feedback dei clienti direttamente all'interno di Jira, fornendo un approccio più coordinato ai problemi dei clienti e alle attività del team di supporto, oltre alle già potenti funzionalità/funzione di Jira.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

L'integrazione perfetta con le conversazioni Intercom semplifica il monitoraggio e la gestione dei ticket dei clienti

Strumenti avanzati di project management per monitorare e migliorare le prestazioni del team

Flussi di lavoro personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del supporto clienti

Possibilità di sincronizzazione dei dati tra Intercom e Jira per aggiornamenti in tempo reale

Funzionalità/funzione per il monitoraggio dei feedback dei clienti e la loro integrazione nello sviluppo del prodotto

Robusti strumenti di reportistica per visualizzare in modo completo le interazioni con i clienti e lo stato del progetto

Limiti di Jira

Curva di apprendimento ripida per alcune funzionalità/funzione

L'integrazione con altre app può essere a volte meno intuitiva

Prezzi di Jira

Progetti: $10/mese per 10 utenti

Service Desk: $20/mese per 10 utenti

Sviluppo: $20/mese per 10 utenti

Recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (5.000 + recensioni)

Capterra: 4.5/5 (13.000 + recensioni)

7. Slack

Via Slack Slack dovrebbe essere in cima al vostro elenco quando cercate integrazioni Intercom che snelliscano i processi di comunicazione, poiché è una delle piattaforme di messaggistica più popolari. Questa integrazione trasforma la comunicazione con i clienti portando le conversazioni Intercom direttamente nei canali Slack. Inoltre, i team del supporto clienti e i team commerciali possono collaborare efficacemente alle query dei clienti.

Migliori funzionalità/funzione di Slack

Integrazione diretta della finestra In arrivo di Intercom con i canali Slack, per facilitare la comunicazione in tempo reale

Possibilità di condividere e discutere i ticket dei clienti all'interno di Slack per una risoluzione più veloce

Monitoraggio semplificato delle prestazioni del team attraverso i canali di condivisione

Miglioramento dell'esperienza del cliente risultante da tempi di risposta più rapidi

Integrazioni di terze parti che consentono il monitoraggio e la gestione dei feedback dei clienti

Collaborazione semplificata del team sui problemi dei clienti, con conseguente miglioramento delle capacità di risoluzione dei problemi

Limiti di Slack

Potenziale sovraccarico di informazioni nei canali più frequentati

L'intervallo di conversazioni rende facile per alcuni utenti distrarsi

L'integrazione può richiedere tempi di configurazione iniziali per ottimizzare i flussi di lavoro

Prezzi di Slack

Gratuito

Standard: $6,67/mese per utente

Plus: 12,50 dollari/mese per utente

Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni su Slack

G2: 4.5/5 (32.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

8. SondaggioSparrow

Via SondaggioSparrow Quando si considerano le integrazioni con Intercom per la raccolta di feedback vitali degli utenti, SurveySparrow si integra perfettamente con Intercom. Il software offre un modo dinamico per raccogliere direttamente le opinioni dei clienti, consentendo alle aziende di compiere passaggi per migliorare l'esperienza del cliente. Grazie all'integrazione di SurveySparrow, le conversazioni con i clienti di Intercom possono trasformarsi in un'altra preziosa fonte di feedback.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Facilità di creazione e distribuzione di sondaggi direttamente attraverso le conversazioni Intercom

Automazioni per il trigger dei sondaggi in base a interazioni o attività cardine specifiche del cliente

Ricca analisi per estrarre informazioni preziose dalle risposte ai sondaggi

Modelli di sondaggio personalizzabili che si adattano facilmente al branding dell'azienda

Le integrazioni con altre app aiutano a migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso la raccolta proattiva di feedback

Utile per raccogliere dati di prima parte sui clienti per informare le strategie aziendali

Limiti di SurveySparrow

Opzioni di personalizzazione limitate nella versione gratuita

La logica del sondaggio può essere talvolta complessa da configurare

L'integrazione può richiedere una configurazione e una familiarizzazione iniziale

Prezzi di SurveySparrow

Free (limite al numero di sondaggi e domande attive)

Base: $19/mese

Essenziale: $49/mese

Business: $99/mese

Azienda: Prezzo personalizzato

Recensioni su SurveySparrow

G2: 4,4/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (83 recensioni)

9. Forza vendita

Via Forza vendita Salesforce, leader nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), offre una solida integrazione con Intercom. Questa stretta integrazione consente alle aziende di sfruttare le conversazioni con Intercom e i dati dei clienti per promuovere le vendite e migliorare il supporto clienti. L'integrazione consente un flusso continuo di informazioni, garantendo una maggiore soddisfazione dei clienti e una maggiore efficienza del team commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Profonda integrazione con Intercom per fornire una visualizzazione unificata dei dati del cliente

Possibilità di sincronizzare i dati e i dettagli dei clienti da Intercom a Salesforce per arricchire i record CRM

Automazioni nella sincronizzazione dei contatti Intercom con Salesforce, per migliorare i processi di lead generation e follower

Possibilità di creare attività commerciali e opportunità direttamente da Intercom per una migliore gestione dei processi di vendita

Strumenti avanzati di reportistica per analizzare le interazioni con i clienti e le prestazioni del team

Flussi di lavoro semplificati per l'assistenza clienti, che consentono agli agenti di supporto di accedere e aggiornare i record di Salesforce dall'interno di Intercom

Limiti di Salesforce

La complessità può essere eccessiva per i nuovi utenti

Personalizzazioni e integrazioni possono richiedere competenze tecniche

Costo più elevato rispetto ad altre soluzioni CRM

Prezzi di Salesforce

Starter: $25/mese per utente

Professional: $80/mese per utente

Enterprise: $165/mese per utente

Unlimited: $330/mese per utente

Recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5 (18.000+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (18.000+ recensioni)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk è un'azienda leader in software per il supporto clienti . Offre inoltre una perfetta integrazione con Intercom. L'unione di queste due potenze migliora la gestione dei ticket dei clienti e delle richieste di supporto. Intercom trasforma Zendesk in un sistema di supporto clienti ancora più efficiente e reattivo. Consente di migliorare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei clienti, con un impatto diretto sulla soddisfazione dei clienti e sull'efficacia del team del supporto.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Integrazione diretta con la finestra In arrivo di Intercom, che consente di trasformare le conversazioni dei clienti in ticket di supporto

Sistema di ticketing avanzato che gestisce in modo efficiente le query e i feedback dei clienti

Flussi di lavoro personalizzati per il supporto clienti, per soddisfare le esigenze dei clienti più diversi

Integrazione con le conversazioni di Intercom per un'esperienza più personalizzata del cliente

Robusti strumenti di reportistica per il monitoraggio delle prestazioni del team e delle tendenze delle interazioni con i clienti

Funzionalità/funzione che favoriscono un supporto clienti proattivo, anticipando e risolvendo i problemi in modo efficiente

Limiti di Zendesk

La navigazione nell'interfaccia può rappresentare una sfida per i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzioni avanzate possono richiedere costi di sottoscrizione aggiuntivi

L'integrazione con altre app e sistemi potrebbe richiedere assistenza tecnica

Prezzi di Zendesk

Teams: $19/mese per utente

Pro: $55/mese per utente

Enterprise: $115/mese per utente

Recensioni su Zendesk

G2: 4.3/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (3.000+ recensioni)

Il potere dell'integrazione di Intercom e ClickUp

Siete pronti a migliorare le vostre attività aziendali? ClickUp vi copre le spalle! E indovinate un po'? La combinazione con Intercom porterà la vostra comunicazione e collaborazione a un livello superiore.

Se state usando o esplorando Alternative all'Intercom e probabilmente ne troverete molte nell'esteso elenco di integrazioni di ClickUp. Iniziate a usare ClickUp oggi stesso per vedere come può semplificare i flussi di lavoro della vostra azienda.