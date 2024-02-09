Le migliori conferenze ed eventi sull'edilizia: La vostra guida per il 2025

L'opinione pubblica potrebbe pensare all'industria delle costruzioni come a un campo di operai, ma in qualità di manager delle costruzioni sapete bene che non è così. Si tratta di un campo in continua evoluzione in cui le tecnologie, le tecniche e le tendenze rimodellano il significato di costruire strutture.

Come professionisti del settore edile, il vostro compito è quello di rimanere al passo con le ultime idee del vostro settore per ottenere una maggiore efficienza project management dell'edilizia . 🏗️

Il modo migliore per tenersi aggiornati sul proprio settore è partecipare alle conferenze sull'edilizia. Fortunatamente ci sono molte conferenze che si terranno nel 2024. Scoprite le ultime tendenze in fatto di sostenibilità, tecnologia edile e tutto ciò che ne consegue.

In questa guida spiegheremo perché le conferenze sull'edilizia sono così utili, ci addentreremo nelle fiere dell'edilizia da non perdere nel 2024 e condivideremo i trucchi per mettere in pratica ciò che avete imparato alla conferenza.

Il significato delle Conferenze dell'edilizia

Le conferenze sull'edilizia non sono solo eventi divertenti per il settore. Sono un'opportunità per imparare dai leader del settore e vedere le ultime tendenze dell'edilizia. Oltre alle sessioni didattiche e ai seminari, le conferenze sull'edilizia offrono anche opportunità di networking uniche nella vita per dare impulso alla vostra carriera. Cosa c'è da non amare?

I vantaggi di partecipare alle conferenze sull'edilizia sono molteplici, tra cui:

**Anche se avete 20 anni di esperienza nel settore, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Partecipate alle sessioni di approfondimento, ai seminari e agli interventi principali per acquisire nuove conoscenze sulle ultime tecnologie e sulle best practice: non si sa mai cosa si può scoprire

Partecipare a eventi di networking : Questi eventi sono pieni di professionisti del settore provenienti da ogni angolo del mondo delle costruzioni. Non solo ci sono molte persone interessanti da incontrare, ma le giuste connessioni potrebbero aiutarvi a trovare mentori o a esplorare nuove opportunità di carriera

Questi eventi sono pieni di professionisti del settore provenienti da ogni angolo del mondo delle costruzioni. Non solo ci sono molte persone interessanti da incontrare, ma le giuste connessioni potrebbero aiutarvi a trovare mentori o a esplorare nuove opportunità di carriera **Trovare un fornitore di qualità è come cercare un ago in un pagliaio. Le conferenze sull'edilizia vi danno la possibilità di chattare con potenziali fornitori nella sala espositiva. Date un'occhiata a questi espositori per trovare nuovi strumenti software per l'edilizia materiali e tecnologie in meno tempo

Eventi e conferenze chiave nel settore delle costruzioni nel 2024

L'innovazione avviene nelle conferenze sull'edilizia. Se volete partecipare alla formazione del futuro dell'ambiente costruito, segnate in agenda queste conferenze sull'edilizia del 2024.

Mondo del calcestruzzo

Data: 22-25 gennaio 2024

22-25 gennaio 2024 Posizione: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prezzi: Contattare per i prezzi Mondo del calcestruzzo ha compiuto quest'anno 50 anni, diventando così una delle conferenze sull'edilizia più antiche e rinomate degli Stati Uniti. È anche l'unica fiera internazionale dedicata esclusivamente al calcestruzzo e alla muratura commerciale. World of Concrete comprende una New Product Zone, corsi di formazione ( comprese le certificazioni ), e pranzi e lezioni. 👷

Mostra internazionale dei costruttori

Data: 27-29 febbraio 2024

27-29 febbraio 2024 Posizione: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prezzi: $175 Il Salone Internazionale dei Costruttori è una grande conferenza annuale che mette in connessione oltre 60.000 professionisti dell'edilizia. L'evento, della durata di tre giorni, comprende una Start-Up Zone, una New Product Zone e persino una fase dimostrativa della Construction Performance Zone. Se avete voglia di divertirvi, l'evento comprende anche il Young Pro Party, l'Official House Party e altri incontri meno formali in cui potrete sciogliere i vostri capelli.

AGC Convenzione annuale

Data: 19-22 marzo 2024

19-22 marzo 2024 Posizione: San Diego, California

San Diego, California Prezzi: $1,149-$1,499

L'Associated General Contractors of America (AGC) organizza l'evento Convenzione annuale AGC per alcune delle persone più influenti nel settore delle costruzioni. Questo gigantesco evento annuale comprende monitoraggi sulla gestione della forza lavoro, sulla produttività del cantiere, sulla gestione del rischio e sulla costruzione di infrastrutture.

ENR FutureTech

Data: 3-4 giugno 2024

3-4 giugno 2024 Posizione: San Diego, California

San Diego, California Prezzo: $725-$895

Siete alla ricerca delle ultime tendenze nella tecnologia delle costruzioni? Allora ENR FutureTech è la conferenza sull'edilizia che fa per voi. Engineering News-Record ospita questa conferenza, che si concentra sulle innovazioni in architettura, ingegneria e costruzioni. Poiché attira professionisti di diverse discipline, ENR FutureTech è un'ottima occasione per conoscere le nuove tecnologie e creare molte connessioni con il settore. Tutti i partecipanti hanno accesso ai contenuti delle sessioni, alla sala espositiva, al materiale digitale dei relatori, ai pasti e alle opportunità di networking.

Conferenza internazionale Greenbuild

Data: 12-15 novembre 2024

12-15 novembre 2024 Posizione: Filadelfia, Pennsylvania

Filadelfia, Pennsylvania Prezzi: TBD

Siete interessati alla sostenibilità? Il Conferenza internazionale Greenbuild è una delle migliori conferenze sull'edilizia per il movimento dei bioedili. L'elenco delle sessioni di quest'anno è ancora da definire, ma l'evento del 2023 ha toccato i temi delle emissioni nette zero, della decarbonizzazione, della gestione delle acque reflue e della progettazione rigenerativa.

CONEXPO-CON/AGG

Data: 3-7 marzo 2026

3-7 marzo 2026 Posizione: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Prezzi: TBD

Ok, questo spettacolo non tornerà prima del 2026, ma dovreste comunque tenerlo nel vostro radar! CONEXPO-CON/AGG si promuove come la più grande fiera dell'edilizia del Nord America. Si tratta di una conferenza gargantuesca sull'edilizia, con oltre 2.000 espositori e 190 sessioni didattiche, per cui l'evento vi offrirà sicuramente qualcosa. L'evento del 2026 prevede un percorso per i materiali e un altro per la gestione delle costruzioni, per cui le sessioni sono il mix perfetto di formazione aziendale e innovazione edilizia.

Temi emergenti nel 2024 Conferenze sull'edilizia

Come in ogni settore, anche in quello delle costruzioni le tendenze vanno e vengono. Il settore delle costruzioni è in continua evoluzione, ma alcuni argomenti formeranno sicuramente le conferenze di quest'anno. Partecipate alle sessioni che vi entusiasmano di più, ma tenete d'occhio questi temi emergenti per rimanere al passo con gli ultimi progressi nel settore delle costruzioni.

Modellazione delle informazioni edilizie (BIM)

Il BIM non è una novità, ma è un tema caldo nel 2024. Il BIM è un tipo di software di modellazione avanzato che rivoluziona il modo in cui i professionisti progettano, costruiscono e gestiscono gli edifici. Usato correttamente, ha il potenziale di ridurre i costi e minimizzare gli sprechi. Le conferenze di quest'anno tratteranno probabilmente gli ultimi sviluppi del BIM e si concentreranno sull'uso del BIM per la collaborazione tra architetti, ingegneri e professionisti dell'edilizia.

Tecnologie avanzate

L'intelligenza artificiale (IA), la robotica e i droni hanno un grande potenziale per il settore delle costruzioni, dalla sicurezza alla la mappatura dei processi . Le conferenze di quest'anno si concentreranno sull'uso delle tecnologie avanzate e della digitalizzazione per rendere l'edilizia più efficiente e conveniente.

Punti bonus: Durante le conferenze sarà possibile entrare in connessione con i fornitori che offrono queste tecnologie avanzate, semplificando la ricerca e accelerando i tempi di implementazione.

Gestione delle persone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Time-tracking-time-tracked-remaining.png Conferenze sull'edilizia: Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp per le attività di ClickUp /$$$img/

Creare tabelle orarie per i vostri lavoratori e monitorare il tempo monitorato in ClickUp

Con tutto questo parlare di tecnologia, si è tentati di dimenticare la più grande risorsa di un'impresa edile: le persone. Nessuno nasce manager, quindi non sorprende che le migliori conferenze sull'edilizia includano di solito sessioni sulla gestione delle persone. Cercate sessioni su monitoraggio del tempo dei dipendenti gestione dei conflitti e assunzione in base alla diversità.

Sostenibilità e bioedilizia

La responsabilità ambientale è all'ordine del giorno sia per i consumatori che per i funzionari governativi, quindi non sorprende che molte conferenze (e in particolare Greenbuild International) si concentrino così tanto sull'edilizia sostenibile. Cercate sessioni sulle pratiche edilizie sostenibili, sui materiali rinnovabili e sui progetti ad alta efficienza energetica. 🏢

Costruzione modulare

La prefabbricazione e la costruzione modulare stanno guadagnando terreno, in quanto i costruttori cercano di accelerare i tempi di realizzazione delle loro opere programmi di produttività . Questi metodi, che prevedono la costruzione di parti di un edificio fuori sede e il loro assemblaggio in loco, rappresentano un modo diverso di fare le cose, ma hanno il potenziale di far risparmiare tempo e denaro.

Best Practices for Getting the Most Out of Conferenze sull'edilizia

Partecipare a una conferenza costa tempo e denaro. L'ultima cosa che volete è ottenere poco o nulla da una conferenza, quindi preparatevi all'esito positivo prima di partire. Seguite queste best practice per massimizzare il valore della partecipazione alle conferenze sull'edilizia.

Lavorare in rete come se fosse una cosa seria

Sappiamo che probabilmente siete stanchi dopo una lunga giornata alla conferenza, ma non saltate le feste di networking! Il networking apre un nuovo mondo di possibilità per la vostra carriera e la vostra azienda. Seguite questi consigli per fare networking con stile:

Pianifica in anticipo: Fai un elenco dei partecipanti, degli espositori e dei relatori con cui vuoi chattare. Se riuscite a ottenere le loro informazioni di contatto in anticipo, programmate incontri con i contatti con cui volete parlare di più

Fai un elenco dei partecipanti, degli espositori e dei relatori con cui vuoi chattare. Se riuscite a ottenere le loro informazioni di contatto in anticipo, programmate incontri con i contatti con cui volete parlare di più **Non dovete dire nulla di strabiliante, ma fate un'introduzione concisa che spieghi chi siete e cosa state cercando. È molto più facile iniziare una conversazione con un estraneo quando si ha una tiritera pronta per l'uso

Follow up: Durante una conferenza sull'edilizia raccoglierete molte schede aziendali. Programmate un po' di tempo dopo la conferenza per esaminare le schede aziendali e dare un seguito ai vostri nuovi contatti

Prestare attenzione alle sessioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Conferenze sulla costruzione: formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Docs /$$$img/

Utilizzate ClickUp Docs per prendere nota delle conferenze, vedere cosa stanno imparando gli altri membri del team e fare brainstorming su come implementare le vostre conoscenze quando tornate al lavoro

Pagate fior di quattrini per ascoltare gli esperti del settore. Seguite queste best practice per trarre valore da ogni sessione e workshop:

**Certo, si è tentati di seguire una sola traccia della conferenza, ma si otterranno più informazioni partecipando a diversi tipi di workshop, conferenze ed eventi. Anche se vi occupate di materiali, partecipare a una sessione di gestione aziendale potrebbe fornirvi un contesto più ampio su come operano altre aree della vostra azienda

Partecipate attivamente: Mettete via il telefono e il computer portatile! Email e messaggi vi distrarranno dal contenuto della presentazione. Cercate di partecipare attivamente ponendo domande durante le Q&A, inviando feedback o chattando con gli altri partecipanti dopo la sessione

Mettete via il telefono e il computer portatile! Email e messaggi vi distrarranno dal contenuto della presentazione. Cercate di partecipare attivamente ponendo domande durante le Q&A, inviando feedback o chattando con gli altri partecipanti dopo la sessione Prendete appunti: Potreste essere più veloci a scrivere, ma prendere appunti a mano è meno fonte di distrazione. Annotate i punti chiave e le idee da ricercare dopo la conferenza. Meglio ancora, darsi una nota per caricarli su una piattaforma come ClickUp Documenti e condividerli con tutto il team

Utilizzare le risorse della conferenza

Le conferenze possono sembrare un po' opprimenti, ed è per questo che molti partecipanti spesso si dimenticano di tutte le risorse gratuite che vengono fornite con la partecipazione a una conferenza. Che si tratti di banche dati, guide in PDF gratuite o video tutorial, approfittate di tutto ciò che la conferenza mette a disposizione. 📚

Ad esempio, trovate il tempo per visitare la sala espositiva. Potrebbe essere necessario utilizzare software di programmazione per scaglionare i membri del team nella sala espositiva e quando, ma questo è un ottimo modo per vedere le tendenze emergenti con i propri occhi.

Assicuratevi anche di:

Accedere alle registrazioni delle sessioni

Scaricare i dati dei partecipanti e le informazioni di contatto, se disponibili

Esaminare la borsa della conferenza per trovare preziosi omaggi

Incorporare le intuizioni della conferenza nella pratica

Da fare il duro lavoro di partecipare a una conferenza e imparare nuovo materiale. Ma non lasciate che queste conoscenze galleggino nell'abisso: usatele!

Seguite questi consigli per incorporare quanto appreso alla conferenza sull'edilizia nei vostri flussi di lavoro quotidiani.

Relazione dopo la conferenza

Non tutto ciò che si apprende a una conferenza sarà utilizzabile. Riunitevi con il vostro team per esaminare le note e decidere quali idee volete provare nella vostra azienda. Probabilmente dovrete stabilire delle priorità, e va bene così. Alcune idee possono essere implementate rapidamente, mentre altre richiedono più tempo o attenzione programmazione delle risorse da realizzare.

Utilizzo di uno strumento di project management per l'edilizia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/tracking-a-construction-project-in-ClickUps-Elenco-view.jpg Monitoraggio di un progetto di costruzione nella vista Elenco di ClickUp /$$$img/

ClickUp vi aiuta a pianificare, gestire e monitorare i progetti di costruzione, dalla fase di prevendita alla concezione, fino alla consegna, tutto in un unico posto

Chi ha tempo di passare da una nota all'altra, dal software di pianificazione ai dati dell'account? Non sarebbe più facile gestire tutto in un unico posto?

Ecco dove entra in gioco ClickUp. I team di costruzione utilizzano ClickUp non solo per pianificare le conferenze e archiviare le note in un unico posto, ma anche per il project management dell'edilizia. Utilizzate queste utili funzionalità per integrare le informazioni sulle conferenze nei vostri flussi di lavoro quotidiani:

Vista Mappa: Certo, è possibile visualizzare i progetti nella vista Elenco e nella vista Calendario, ma la vista Mappa non è un'opzione Visualizzazione Mappa è particolarmente utile per le imprese edili. Consente di visualizzare tutti i progetti in base alla posizione e di vedere dove si trovano le squadre in qualsiasi momento

Certo, è possibile visualizzare i progetti nella vista Elenco e nella vista Calendario, ma la vista Mappa non è un'opzione Visualizzazione Mappa è particolarmente utile per le imprese edili. Consente di visualizzare tutti i progetti in base alla posizione e di vedere dove si trovano le squadre in qualsiasi momento Collaborazione: Che si tratti di risorse umane, marketing, commerciale o del vostro personale di campo, è necessario rimanere in contatto con il vostro team per completare i progetti. Passate a Visualizzazione della chat per collaborare con il vostro team in tempo reale, sia che stiate visualizzando un Documento sia che stiate facendo una chat privata

Che si tratti di risorse umane, marketing, commerciale o del vostro personale di campo, è necessario rimanere in contatto con il vostro team per completare i progetti. Passate a Visualizzazione della chat per collaborare con il vostro team in tempo reale, sia che stiate visualizzando un Documento sia che stiate facendo una chat privata È probabile che ClickUp si integri con gli strumenti che già utilizzate per la vostra azienda. Portate tutti i vostri software in un unico luogo e godetevi una vista olistica e dettagliata della vostra azienda senza distrazioni

Velocizza tutto con i modelli

Che si tratti di un nuovo database o di un modulo per la presa in carico dei clienti, non è necessario creare tutto da zero. Dalle lavagne online per il brainstorming ai database delle relazioni con i clienti, ClickUp ha un modello per tutto. Utilizzate i nostri modelli gratuiti per la gestione dell'edilizia per reportistica giornaliera, scadenze, budgeting, azioni di emergenza, moduli per ordini di modifica e molto altro ancora.

Inoltre, questi modelli si integrano con i progetti, i documenti, le attività di ClickUp esistenti e altro ancora, per cui l'implementazione è a portata di clic.

Revisione e iterazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti in tutto il team o il reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Raramente i nuovi processi sono perfetti al primo colpo. Programmate riunioni periodiche del team per valutare l'andamento dei nuovi processi. Utilizzate strumenti come ClickUp dashboard per visualizzare il vostro stato e identificare rapidamente le aree di miglioramento.

Ma non lasciate che i vostri dati languiscano in un dashboard. Siate aperti ad apportare modifiche iterative sulla base di quanto appreso. Se le cose non funzionano, non abbiate paura di scartare il piano attuale e provare qualcosa di nuovo.

Costruire qualcosa di bello in ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUps-chat-box-and-dependencies.jpg La chat di ClickUp e le sue dipendenze /$$$img/

Collaborate dall'ufficio al cantiere con la vista Team di ClickUp, dove potete aggiungere commenti, taggare il vostro team e chattare in tempo reale da qualsiasi dispositivo

L'edilizia ha la reputazione di essere un'industria grintosa, con i piedi per terra, e questo è ancora vero. Tuttavia, la partecipazione a conferenze sull'edilizia vi terrà aggiornati sulle ultime pratiche e tecnologie, sia in campo che in ufficio.

Imparerete molto a queste conferenze, ma non dimenticate di mettere in pratica quanto appreso. Inserite le note delle conferenze, le attività, i KPI e le strategie in ClickUp per un'esperienza di gestione delle costruzioni davvero completa. Non dovrete più passare da una piattaforma all'altra: tutto è in un unico posto.

Provate voi stessi la differenza: Create subito la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita .

FAQ

1. Quali sono le principali conferenze sull'edilizia **a cui partecipare nel 2024?

Alcune delle principali conferenze sull'edilizia del 2024 sono:

Mondo del calcestruzzo

Mostra internazionale dei costruttori

Convegno annuale ACG

ENR FutureTech

Conferenza internazionale Greenbuild

2. Quali sono i vantaggi di partecipare a conferenze sull'edilizia ?

Partecipare a una conferenza sull'edilizia consente di conoscere le ultime tendenze, tecnologie e best practice del settore. Inoltre, si ha la possibilità di fare rete con colleghi ed esperti, conoscere nuovi prodotti e sviluppare le proprie competenze.

**3. Perché le imprese dovrebbero partecipare alle conferenze sull'edilizia?

Può essere difficile giustificare il costo della partecipazione a una conferenza, ma i team che investono nello sviluppo professionale e nel networking tendono a essere più competenti e redditizi di quelli che non lo fanno. Se volete essere all'avanguardia, la partecipazione alle conferenze sull'edilizia vi dà una marcia in più rispetto alla concorrenza.