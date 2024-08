Conferenze sulla gestione dei progetti per migliorare le vostre competenze nel 2024

I project manager sono rockstar che orchestrano senza problemi attività, risorse e sequenze per raggiungere obiettivi specifici.

Sono le menti dietro l'esecuzione di un progetto positivo e le conferenze sul project management sono il luogo in cui si recano per salire di livello. ⬆️ 🚀

Questo articolo evidenzia 10 eventi da non perdere. Scoprite le migliori conferenze sul project management che il 2024 ha da offrire.

Significato delle Conferenze di project management

Restare al passo con la concorrenza è più di un obiettivo professionale: è un imperativo strategico per i project manager. Le conferenze sono gli epicentri dove convergono conoscenza, innovazione e collaborazione per dare forma al futuro di questo campo dinamico.

Di seguito, abbiamo evidenziato alcuni dei molti modi in cui le conferenze sul project management possono contribuire a rendere il 2024 il vostro anno migliore.

Costruire una rete vincente

Le conferenze fungono da catalizzatori di opportunità di networking. Le sessioni di networking, le conversazioni spontanee davanti a un caffè e gli incontri casuali con i leader del settore vi aiutano a creare connessioni significative con i colleghi professionisti del progetto per far progredire la vostra carriera.

Sviluppare le vostre competenze

Le conferenze sul project management offrono l'esposizione a prospettive diverse, sfide reali e workshop pratici. Riunitevi con professionisti del settore che la pensano allo stesso modo, affinate le vostre capacità e trasformate la teoria in un'esperienza praticabile che vi aiuterà a destreggiarvi tra le varie attività obiettivi di project management e delle risorse come un professionista.

Condivisione delle conoscenze

Le impostazioni di project manager esperti e leader di pensiero sono la fase di un appassionato scambio di intuizioni e best practice. Utilizzate questi eventi sociali per accedere a un tesoro di esperienze, casi di studio e metodologie che non troverete nei libri di testo.

Stai al passo con le tendenze

Le tendenze cambiano in un batter d'occhio e le conferenze sul project management possono aiutarvi ad anticipare la curva (e a mantenerla). Visualizzate dall'alto ciò che sta formando il settore, dalle ultime novità software gratuiti per il project management ad approfondimenti sulle metodologie emergenti.

Elenco completo delle migliori Conferenze sul project management nel 2024

Di seguito, abbiamo evidenziato sette eventi imperdibili e otto menzioni d'onore per 15 fantastiche conferenze che completeranno il vostro calendario dell'anno. 📅✨

1. Simposio sul project management

Quando: 18-19 aprile 2024

Dove: College Park, Maryland, USA

Costo: 525 dollari (prezzo di ingresso in persona)

In persona o virtuale: Sono disponibili opzioni di partecipazione in persona, virtuale e ibrida

Il Simposio sul project management riunisce i professionisti del settore ogni anno dal 2014. Scegliete tra le opzioni di partecipazione di persona, virtuale e ibrida, un format ispirato all'eccezionale evento virtuale Project Management Symposium 2020 durante la pandemia.

I partecipanti possono ottenere unità di sviluppo professionale (PDU) per il rinnovo delle certificazioni Project Management Professional (PMP), oltre a una vasta gamma di conoscenze su argomenti quali:

Gestione del rischio

FinOps

Metodologie Lean e Agile

Gestione dei programmi federali

Project management 4.0

Il valore della curiosità

Volete più tempo per esplorare l'area metropolitana di Washington DC e fare networking con i professionisti?

Approfittate di due vertici abbinando il Project Management Symposium alla 12a Conferenza annuale sulla ricerca IPMA, descritta di seguito.

2. 12ª Conferenza di ricerca IPMA

Quando: 19-21 aprile 2024

Dove: College Park, Maryland, USA

Costo: 499 dollari (prezzo early-bird)

Di persona o virtuale: Di persona

Il 12a Conferenza annuale di ricerca IPMA è una delle più grandi conferenze sul project management del Nord America di quest'anno. Il tema è Project Management nell'era dell'intelligenza artificiale. Verranno esplorati tutti gli aspetti dell'intersezione IA-PM, tra cui i seguenti:

Collaborazione

Quadri etici

Competenze emergenti per i progetti

Modelli di apprendimento

Sostenibilità

Team

Questa conferenza di tre giorni vede la partecipazione di relatori di spicco che tratteranno argomenti come la massimizzazione del valore dei progetti, la diversità dei team e l'impatto dell'IA sul project management.

Dopo questo evento la smetteremo con gli eventi back-to-back, ma se volete continuare la festa, salite su un aereo per Orlando per il ProjectSummit*BusinessAnalystWorld evidenziato qui sotto. ✈️🗺️

3\. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Quando: 22-24 aprile 2024

Dove: Orlando, Florida, USA

Costo: $2.209 (prezzo early-bird)

Di persona o virtuale: Di persona ProgettoSummit*BusinessAnalystWorld o PS*BAW è la più grande conferenza del 2024 in Nord America per project manager e analisti aziendali.

Questo evento offre unità di sviluppo continuo (CDU) e PDU per ogni ora di apprendimento; i partecipanti ai quattro giorni hanno l'opportunità di guadagnare un totale di 26 crediti.

PS*BAW è pensato per team leader, project manager, coordinatori di progetto, direttori di progetto, manager strategici, analisti aziendali e altro ancora.

Il programma ufficiale dell'evento è ancora in fase di definizione, ma è garantito l'intervento di esperti di ogni settore provenienti da tutto il mondo.

Preparatevi a dotarvi di nuovi strumenti, competenze e tecniche da applicare immediatamente sul posto di lavoro.

4. Global Scrum Gathering

Quando: 19-22 maggio 2024

Dove: New Orleans, Louisiana, USA

Costo: 1.400 dollari (tariffa early-bird)

Di persona o virtuale: Di persona

Il Raduno globale di Scrum 2024 o GSGNOLA24, è ospitato dalla Scrum Alliance a New Orleans e promette di essere uno degli eventi più divertenti dell'anno.

I partecipanti potranno imparare dai leader agili globali, celebrare i loro successi e accedere alle risorse per accelerare le loro carriere.

GSGNOLA24 avrà come funzionalità/funzione:

Sessioni di coaching personalizzate

Servizi per la carriera

Discorsi approfonditi sulle più recenti metodologie agili

Monday Mingle party per aiutare i partecipanti a connettersi e a lasciarsi andare

Martedì caccia al tesoro per esplorare i siti storici del Quartiere Francese

Questi incontri sono iniziati nel 2004, quando la comunità scrum si è riunita per il primo evento collaborativo, e sono cresciuti di anno in anno. Sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a scrum e agile, indipendentemente dal loro settore.

Inoltre, non si può battere una conferenza con una festa e una caccia al tesoro alla fine. 🍷🔎

5. Agile2024

Quando: 22-26 luglio 2024

Dove: Grapevine, Texas (area di Dallas), USA

Costo: 1.849 dollari (prezzo per i membri)

Di persona o virtuale: Di persona

Conferenza annuale di Agile Alliance, Agile2024 mette in connessione i membri appassionati delle comunità agili di tutto il mondo. Insieme, i partecipanti potranno conoscere le ultime idee, pratiche e strategie che formano lo sviluppo software Agile.

Approfondite tutto ciò che riguarda Agile, compresi i seguenti aspetti:

Metriche e misurazioni agili

Best practice

Strategie di miglioramento continuo

Ultime tendenze e tecnologie

Questo è l'evento per gli agilisti che vogliono fare rete e conversare con esperti del settore su tutto ciò che riguarda il project management.

6. PMI Global Summit

Quando: 18-21 settembre 2024

Dove: Los Angeles, California, USA

Costo: Da annunciare (il tag del prezzo di solito è a quattro cifre; i membri del PMI ricevono sconti significativi)

Di persona o virtuale: Di persona

Il Vertice globale PMI è uno dei più grandi summit PM del 2024. Ospitato dal Project Management Institute, questo evento si concentrerà sulle best practice di PM e farà un'immersione profonda negli standard PMP.

Al momento in cui scriviamo, l'invito a presentare documenti per questa conferenza è ancora aperto. Anche se le cose non sono ancora definite, Da fare sappiamo che ci saranno sessioni incentrate sull'IA, opportunità di apprendimento, attività e conversazioni.

Volete una scusa per viaggiare all'estero quest'anno? Partecipate al PMI Global Summit Series Europe a Berlino, Germania, il 10-11 aprile 2024, o alla PMI Africa Conference in Ruanda il 18-20 novembre 2024.

7. FuturePMO

Quando: 3 ottobre 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Europa

Costo: 464 dollari (tariffa early-bird)

Di persona o virtuale: Di persona

Con un tema come "Il mondo magico del PMO" FuturoPMO 2024 di Wellingtone è un successo garantito. 🧙

Si tratta di una conferenza PMO di un giorno a Londra, progettata per riunire relatori e professionisti leader del settore in un evento coinvolgente ed emozionante.

Questa conferenza è progettata per essere stimolante, informativa, divertente e (rullo di tamburi) non commerciale. I partecipanti possono riunirsi, imparare, condividere e crescere senza essere venduti.

Dopotutto, se partecipate, avete già pagato il vostro biglietto.

Potrete godere di approfondimenti e discussioni su argomenti seri come il PMO e il PPM, mescolati ad attività divertenti per mantenere le cose più leggere.

FuturePMO 2024 è l'evento annuale di punta che si tiene ogni ottobre, ma questi vertici si svolgono ogni mese e sono ospitati da Microsoft presso gli uffici di Londra, Manchester e Dublino. Se non riuscite a partecipare a questo evento, tenete d'occhio il loro calendario per trovare un'occasione migliore.

8. Conferenza sul project management menzioni d'onore

Avete bisogno di altre opzioni per completare il piano di miglioramento delle vostre capacità di PM? Date un'occhiata a una delle otto conferenze di project management che hanno ottenuto menzioni d'onore:

Conseguenze chiave delle conferenze per i professionisti del project management

Le conferenze sul project management miglioreranno le vostre conoscenze, amplieranno la vostra rete e vi terranno aggiornati sulle tendenze del project management. Ma cosa imparerete?

Alcune conferenze scelgono ogni anno un tema specifico e organizzano il loro programma intorno ad esso. Altre coprono tutto quello che c'è da sapere sul campo.

Indipendentemente da come è strutturato l'evento a cui partecipate, otterrete idee innovative su argomenti quali:

Metodologie agili e scrum

Gestione del portfolio

Gestione del cambiamento

Gestione del rischio

Utilizzo diroadmap per un efficace project management* Piano e gestione delle risorse

Sviluppo professionale

Ilmigliori app di pianificazione e la tecnologia per mantenere il team al passo con i tempi

Gestione del team e degli stakeholder

Le più recentiStrumenti di IA per prendere appuntipianificazione di progetti, project management e collaborazione

Project management nell'ingegneria e nello sviluppo del software

Previsioni future sul project management

Le specifiche variano a seconda degli eventi, ma queste sono alcune delle aree di interesse più comuni.

Ad esempio, un evento potrebbe prevedere un workshop su come utilizzare i metodi di gestione dei progetti modelli per le note delle riunioni con un esperto in materia, un altro potrebbe avere una giornata di approfondimento su agile e scrum, e un altro ancora potrebbe avere entrambe le funzionalità (o nessuna)!

Controllate il programma degli eventi a cui intendete partecipare, in modo da poter scegliere le conferenze di conseguenza!

Mentre aspettate il primo emozionante evento, vi consigliamo di approfondire le vostre conoscenze sulla situazione del settore con podcast sul project management in modo da non perdere neanche un colpo. Dopo tutto, volete prendere i nomi e condividere le note, non giocare a recuperare.

Applicazione delle conoscenze di una Conferenza di project management

Applicare un patrimonio di conoscenze e saggezza sulle ultime tendenze del project management agli ambienti di lavoro reali può intimorire. Ma non deve esserlo!

C'è un ingrediente finale per massimizzare il valore di queste conferenze sul project management: software di project management per eventi . ☑️

Ecco dove ClickUp viene fornito in.

Vediamo come usare ClickUp in modo efficace prima, durante e dopo una conferenza di project management.

Prima di una conferenza di project management

Quando si pianifica di partecipare a una conferenza, è necessario acquistare il biglietto, prenotare il volo e assicurarsi la prenotazione dell'hotel. In ClickUp è possibile creare attività con scadenze per non dimenticarsene.

Gestite e organizzate i progetti e pianificate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Quindi, prima dell'inizio della conferenza, utilizzate Visualizza il calendario di ClickUp per essere sicuri di sapere a quali sessioni volete partecipare, dove dovete essere e quando dovete essere lì, in modo da poter ottenere il massimo dalla conferenza.

Create un Programma per voi delle sessioni e degli eventi della conferenza a cui assisterete e parteciperete

Abbinare la visualizzazione Calendario con il template Modello di Programma della conferenza ClickUp per coprire tutte le basi. Questo modello è stato creato per l'organizzazione di conferenze, ma è altrettanto utile per i partecipanti.

Durante una conferenza di project management

Durante la conferenza, riceverete molte informazioni. Utilizzate Blocco note di ClickUp per annotare le note di discussioni, discorsi e workshop. In seguito, potrete trasformare queste voci in documenti organizzati e attività tracciabili a cui voi e il vostro team potrete accedere ovunque e in qualsiasi momento.

Acquisire note, modificarle con una ricca formattazione e convertirle in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp

Dopo una conferenza di project management

Con Riunioni ClickUp il team può discutere di ciò che ha imparato e fare un brainstorming su come applicare queste conoscenze ai progetti e ai processi del mondo reale. È possibile assegnare commenti ai singoli membri del team e creare attività ricorrenti per le riunioni future.

Impostare le attività ricorrenti per semplificare il lavoro scegliendo l'agenda delle riunioni e visualizzandola in anteprima nel calendario di ClickUp

Ma non dovete fermarvi qui. ClickUp è per il project management e questo significa che potete usarlo per rendere la vostra giornata più organizzata e collaborativa. Il team si unisce grazie a flussi di lavoro in connessione, documenti ClickUp condivisi, dashboard in tempo reale e altro ancora.

Ha gli strumenti necessari per aiutare ogni membro del team a muoversi più velocemente, a lavorare in modo più intelligente e a risparmiare tempo.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Oh sì, abbiamo menzionato che ClickUp si può usare gratis? Per sempre? Sì. Perché siamo qui per aiutarvi. Perché siamo qui per aiutarvi, non il contrario. #humblebrag

Frequenze comuni

Ecco alcune risposte alle domande più frequenti sulle conferenze di project management.

1. Che cos'è una conferenza di project management ?

Una conferenza di project management è un evento specializzato progettato per mettere in connessione professionisti, esperti e appassionati del settore. Ci si riunisce per conversare, fare rete, condividere intuizioni ed esplorare le ultime tendenze del project management. Le conferenze sono caratterizzate da funzionalità/funzione di relatori, workshop, tavole rotonde e opportunità di networking, oltre a bonus come feste e cacce al tesoro.

2. Quali sono i vantaggi di partecipare a una conferenza di project management ?

Partecipare a una conferenza di project management offre l'opportunità di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, metodologie e best practice del campo. Sono anche degli enormi hub per la connessione, che permettono ai professionisti di entrare in contatto con colleghi, leader del settore e potenziali mentori. Inoltre, i partecipanti partecipano a workshop e sessioni per migliorare le proprie competenze e scoprire soluzioni innovative a problemi comuni sfide del project management .

**3. È possibile utilizzare strumenti come ClickUp durante la conferenza?

Assolutamente sì! Strumenti come ClickUp sono preziosi durante una conferenza sul project management. Le versatili funzionalità di project management di ClickUp sono perfette per la programmazione, il piano, la presa di note e i follow-up post conferenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Checklist.png Lista di controllo e chattare nella vista Riquadro di ClickUp /$$$img/

All'interno di un'attività di ClickUp, è possibile creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con gruppi di voci della lista di controllo che possono anche essere assegnate ad altri utenti

Creare attività per delineare le chiavi di lettura, fissare scadenze per l'implementazione di nuove strategie e assegnare nuove responsabilità ai membri del team. È inoltre possibile utilizzare le funzionalità di integrazione di ClickUp per condividere senza problemi le informazioni sulle conferenze tra le varie piattaforme, massimizzando l'efficienza e la collaborazione. 🌐🔧

Lasciate che la rete abbia inizio

Per concludere il nostro elenco delle migliori conferenze dell'anno per i professionisti del project management, il vostro viaggio verso (e attraverso) questi eventi è solo all'inizio.

Quindi controllate il calendario, prenotate i biglietti, pianificate i viaggi e cogliete ogni opportunità per migliorare il vostro project management. L'importante è rimanere informati, in connessione e ispirati.

Sta a voi trasformare le informazioni acquisite in esiti positivi. Fate il primo passaggio ottimizzando i vostri processi di project management con ClickUp, lo strumento definitivo per trasformare i risultati della conferenza in risultati concreti.

Siete pronti a conquistare i vostri obiettivi di progetto?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp /%href/

-È gratis! 🌻💸