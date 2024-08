le 6 migliori conferenze sulla gestione dei prodotti a cui partecipare nel 2024

In qualità di leader di prodotto, sapete bene quanto sia veloce la gestione del prodotto lo spazio cambia. Nuove idee e strategie innovative sono sempre all'orizzonte, ma spetta a voi portare queste nuove intuizioni al vostro team. Se non si leggono regolarmente le notizie del settore, la produttività è un'altra cosa conferenze sulla gestione dei prodotti sono il modo migliore per tenersi aggiornati su ciò che fa tendenza (e su ciò che non fa tendenza) nella gestione dei prodotti.

Le conferenze sulla gestione dei prodotti sono incontri professionali pensati per le persone coinvolte nello sviluppo dei prodotti. Lo spazio dello sviluppo del prodotto continua a crescere e la domanda di gestione del prodotto è alle stelle.

Sia che siate a capo di una startup sia che siate un leader esperto di una grande azienda, partecipare alle conferenze darà al vostro team un bagaglio di conoscenze e una piattaforma per scambiare idee con esperti del settore. 💡

In questa guida analizzeremo il valore della partecipazione alle conferenze sui prodotti, nel caso in cui dobbiate giustificarla ai piani alti.

Elencheremo inoltre le migliori conferenze sui prodotti del 2024 e consiglieremo alcuni strumenti e tecniche utili per la gestione delle conferenze e il monitoraggio delle presenze.

Il valore delle conferenze sui prodotti

Lo sviluppo e la gestione dei prodotti non possono avvenire nel vuoto. Si basano sull'innovazione, che richiede la connessione con altri professionisti del campo. Le conferenze danno ai professionisti della produttività la possibilità di affinare il proprio mestiere e di fornire più valore. E chi non vuole migliorare il proprio lavoro?

Le conferenze sui prodotti consentono inoltre a voi e al vostro team di:

Conoscere le ultime tendenze e strategie di prodotto dai leader del settore

Partecipare a casi di studio e a discussioni sull'esperienza dell'utente, sul design del prodotto e sul piano della roadmap

Fare rete con team di prodotto, designer UX, chief product officer e co-fondatori di aziende importanti come Amazon, Uber, LinkedIn e Slack

Ottenere spunti dai relatori per progettare prodotti migliori per i vostri clienti

Non è possibile imitare l'esperienza della connessione con altri professionisti a tu per tu. È bene leggere le pubblicazioni di settore e iscriversi a corsi di formazione continua, ma quando si ha bisogno di educare e ispirare il proprio team, le conferenze sulla gestione dei prodotti sono il punto di partenza.

6 Conferenze sui prodotti a cui partecipare nel 2024

La partecipazione a grandi conferenze offre al team maggiori opportunità di fare rete e di conoscere le novità più interessanti nello spazio dei prodotti. Non trascurate queste importanti conferenze sulla gestione dei prodotti mentre preparate la vostra stagione di conferenze per il 2024.

1. ProductCon

Data: 29 maggio 2024

29 maggio 2024 Posizione: New York City

New York City Prezzi: Gratis ProdottoCon è nato da un'idea della Product School, una scuola online di certificazione e formazione hub. Si tratta della più grande conferenza sulla gestione dei prodotti al mondo, che attira ogni anno oltre 100.000 partecipanti. Oh, e abbiamo menzionato che i biglietti sono sempre gratuiti? 🙌

La ProductCon si tiene quattro volte l'anno, quindi se vi siete persi l'ultima sessione, non preoccupatevi. Nel 2024 sono previsti vari eventi negli Stati Uniti e in Europa, tra cui:

Londra : 20 febbraio 2024

20 febbraio 2024 New York : 29 maggio 2024

29 maggio 2024 Online: agosto 2024

agosto 2024 San Francisco : 16 ottobre 2024

2. Conferenza sulla produttività

Data: 23-25 settembre 2024

23-25 settembre 2024 Posizione: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Prezzi: $845-$2.245

Il Collettivo di produttività ospita " Industria: Conferenza sulla produttività " ogni anno per i responsabili dei prodotti software di tutto il mondo. Il programma 2024 prevede oltre 30 sessioni, tavole rotonde, sessioni di domande e risposte e (naturalmente) un'esposizione di prodotti. L'organizzazione ospita quattro eventi nel corso dell'anno, tra cui:

New York Città: 18 aprile 2024

18 aprile 2024 EMEA : 17-19 giugno 2024

17-19 giugno 2024 Globale ( Cleveland , Ohio): 23-25 settembre 2024

Cleveland , Ohio): 23-25 settembre 2024 Virtuale: 17 ottobre 2024

La conferenza virtuale ha il maggior numero di partecipanti, ma l'evento di Cleveland è l'opzione di persona più interessante che attira una comunità globale di professionisti del prodotto.

I biglietti in promozione consentono di accedere a workshop esclusivi di mezza giornata e a corsi di formazione di gruppo. Si tratta di un prezzo elevato, ben oltre 1.500 dollari per biglietto aggiornato, ma i partecipanti sono sempre entusiasti della qualità di questa conferenza sulla gestione dei prodotti.

3. ProductWorld

Data: 21-29 febbraio 2024

21-29 febbraio 2024 Posizione: San Francisco, California (e online)

San Francisco, California (e online) Prezzi: $100-$1.590 ProdottoMondo offre un'impressionante varietà di sessioni su:

$100-$1.590 ProdottoMondo offre un'impressionante varietà di sessioni su: Best Practice per le interviste

Ruoli del team

Ciclo di vita dello sviluppo del prodotto

Progettazione dell'interfaccia utente

Nuovi software e tecnologie

Scegliete le tracce della conferenza su casi di studio, metodologie, software e innovazione, team di prodotto e tavole rotonde dei gestori del team. L'evento prevede workshop di persona dal 21 al 23 febbraio, un hackathon online dal 5 al 23 febbraio e eventi online dal vivo dal 27 al 29 febbraio.

4. Vertice sulla produttività

Data: 13-14 febbraio 2024

13-14 febbraio 2024 Posizione: Austin, TX

Austin, TX Prezzi: $999-$1.999

Ascoltate i professionisti di Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx e Walgreens in occasione dell'evento Vertice sulla produttività quest'anno. La conferenza sulla gestione dei prodotti, della durata di due giorni, si concentrerà su argomenti quali IA, esperienza del cliente e crescita guidata dai dati. Tutti i biglietti includono l'accesso alle sessioni, agli eventi di networking, al cibo, alle registrazioni on-demand e all'area espositiva. Se si passa alla sottoscrizione PLA Pro+, si ottiene anche l'accesso ai framework di certificazione, a un programma di mentorship, a contenuti esclusivi e a flussi in diretta.

5. Summit dei direttori di prodotto

Data: 20 marzo 2024

20 marzo 2024 Posizione: New York City

New York City Prezzi: Free-$1.999

Il Summit dei direttori di prodotto è certamente piuttosto piccolo, con una media di 80 partecipanti all'anno, ma i suoi contenuti specializzati lo rendono adatto ai dirigenti. Quest'anno la conferenza prevede sessioni sulla produttività, sull'IA generativa e sulla creazione di cultura.

Se non riuscite a partecipare all'evento di New York, nel 2024 sono previsti altri eventi in tutto il mondo, tra cui:

Amsterdam: 15 maggio 2024

15 maggio 2024 San Francisco: 4 settembre 2024

4 settembre 2024 Londra: 20 novembre 2024

6. ProductCamp

Data: TBD

TBD Posizione: Austin, Texas

Austin, Texas Prezzo: Gratis ProductCamp si presenta come una "unconference" meno strutturata di altri eventi, ma è comunque una delle migliori conferenze dell'anno sulla gestione dei prodotti. Tutti i partecipanti votano le sessioni che vogliono vedere - in realtà, non saprete quali sessioni si terranno fino al giorno stesso! Il ProductCamp 2024 è ancora in fase di piano, quindi rimanete sintonizzati per la conferenza di quest'anno.

Consigli per l'organizzazione e la partecipazione a una conferenza sui prodotti per il vostro team

Come potete vedere, ci sono molte conferenze sulla gestione del prodotto per il vostro team nel 2024. Ma sappiamo che trovare una conferenza è solo metà dell'equazione: Dovete anche ottenere un valore tangibile dalla partecipazione a una conferenza. Seguite questi suggerimenti per pianificare una stagione di conferenze 2024 ricca di valore per il vostro team.

Pensate alla posizione e alla tempistica

Ha senso mandare tutti i membri del team di prodotto alle conferenze per tutto il 2024? Probabilmente no. Dopotutto, il team sarebbe costantemente in viaggio, e questa è una ricetta per il morale basso e per un'attività complicata programmazione del progetto . Se avete poco tempo o pochi fondi, assegnate ad alcuni rappresentanti del vostro team il compito di andare alla conferenza e di riferire le loro conclusioni. 🕵️

È importante anche considerare i vincoli geografici. Se vi trovate, ad esempio, in Florida, probabilmente ha più senso partecipare a una conferenza negli Stati Uniti piuttosto che a una in Asia o in Europa, anche solo per la logistica del viaggio.

Privilegiare le opportunità di networking

La conoscenza è potere, ma il grande vantaggio di partecipare di persona alle conferenze sulla gestione dei prodotti è la connessione con altri professionisti. Cercate conferenze con molti partecipanti di diverse discipline, tra cui designer UX, leader di prodotto e altri.

Streamline la partecipazione alle conferenze con ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif Conferenze sulla gestione dei prodotti: formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate ClickUp Docs per prendere nota delle conferenze, vedere cosa stanno imparando gli altri membri del team e fare brainstorming su come implementare le vostre conoscenze quando tornate al lavoro

Partecipare a una conferenza con il proprio team richiede un complicato equilibrio logistico ed è facile trascurare qualcosa nel caos dell'organizzazione di un viaggio di squadra. Se state pianificando di partecipare a una conferenza con il vostro team, utilizzate una strumento di piano come ClickUp per avere le carte in regola. 🦆 I team di prodotto si affidano a ClickUp per:

Gestione della conferenza: Monitoraggio delle attività, dei partecipanti e di praticamente tutti gli aspetti della conferenza in un unico luogo conil modello di gestione delle conferenze di ClickUp. Il modello consente di visualizzare rapidamente tutte le parti in movimento e di centralizzare tutti i dettagli della conferenza, senza dover più cercare informazioni

Monitoraggio delle attività, dei partecipanti e di praticamente tutti gli aspetti della conferenza in un unico luogo conil modello di gestione delle conferenze di ClickUp. Il modello consente di visualizzare rapidamente tutte le parti in movimento e di centralizzare tutti i dettagli della conferenza, senza dover più cercare informazioni Assegnazione delle attività: Utilizzare ClickUp perassegnare le attività pre-conferenza ai membri del team. Ciò può includere la ricerca di relatori, il piano di riunioni con professionisti del prodotto o la preparazione di domande per le tavole rotonde

Utilizzare ClickUp perassegnare le attività pre-conferenza ai membri del team. Ciò può includere la ricerca di relatori, il piano di riunioni con professionisti del prodotto o la preparazione di domande per le tavole rotonde **PianificazioneVisualizzazione del calendario di ClickUp offre una panoramica del programma della conferenza in un'unica visualizzazione. Inserite le sessioni chiave, i workshop e gli eventi di networking per garantire che il vostro team sappia dove essere e quando

**ConDocumenti ClickUpi membri del team possono prendere note durante le sessioni e condividerle con il team. Questo è particolarmente utile per catturare le intuizioni da casi di studio o sessioni di strategia di prodotto

Monitoraggio del tempo: Per le sessioni con tracce simultanee, usareLa funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per gestire il tempo trascorso da ciascun membro del team nelle diverse sessioni. Questo può aiutare a valutare gli aspetti più vantaggiosi della conferenza

Ma questa è solo la punta dell'iceberg. ClickUp gestisce anche la partecipazione alle conferenze, gli impegni quotidiani, le sessioni di brainstorming sulla lavagna online, i dati dei clienti, il monitoraggio dei bug e molto altro ancora. Il nostro modelli di gestione del prodotto da soli vi faranno girare la testa.

Iscriviti alle sessioni e ai workshop di rafforzamento delle competenze

La maggior parte delle conferenze offre una sorta di upgrade per i workshop o le opportunità di networking. Che si tratti di un seminario di mezza giornata o di un'esperienza pratica di mentoring, otterrete più valore da una conferenza sulla gestione dei prodotti se vi iscrivete a una conferenza che prevede un apprendimento approfondito.

Certo, potete iscrivere il vostro team a una sessione di formazione virtuale, ma non c'è modo di sostituire la formazione di persona a una conferenza. Il workshop giusto aumenterà le competenze del team le competenze di gestione del prodotto in poche ore, offrendo un ROI ancora maggiore.

Provare diversi strumenti nella sala espositiva

Non tutti vanno pazzi per la sala espositiva, ma in realtà è un'ottima opportunità per testare le ultime novità strumenti di gestione della produttività . Forse dovrete ascoltare qualche discorso commerciale, ma se la produttività vi farà risparmiare tempo e fatica, ne sarà valsa la pena. Cercate le innovazioni in software per la produttività e altri Strumenti SaaS per semplificarvi la vita.

Monitoraggio delle metriche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Il dashboard di ClickUp /$$$img/

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti in tutto il team o il reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

I vertici della vostra azienda probabilmente vogliono vedere il ritorno dell'investimento, soprattutto per i costosi biglietti delle conferenze. Inoltre, è necessario sapere se il team ha effettivamente ottenuto qualcosa dalla conferenza.

Monitoraggio delle kPI e metriche per la gestione del prodotto prima e dopo la partecipazione alle conferenze. La partecipazione alle conferenze sulla gestione dei prodotti non è certo una pallottola d'argento, ma può migliorare metriche importanti quali:

Valutazione della retention

Valutazioni di conversazione

Costo di acquisizione del cliente (CAC)

Difetti ed efficacia del rilevamento

Biglietti di assistenza

Ricavi ricorrenti

L'idea è chiara. La premessa è che la partecipazione regolare a queste conferenze dovrebbe far sì che il vostro team sia al massimo della forma, in modo da servire meglio la vostra azienda e i vostri clienti. Se ciò non accade, non significa che dovete cancellare le conferenze future. È semplicemente un invito a esaminare più a fondo i dati per individuare cosa, eventualmente, deve essere cambiato.

Powering Product People Con ClickUp

Partecipare a una conferenza sulla gestione del prodotto è un'esperienza trasformativa per qualsiasi professionista del prodotto. Dal potenziamento delle conoscenze sulla strategia di prodotto al networking con i professionisti del settore, queste conferenze sono un tesoro di crescita professionale.

L'unico inconveniente è che la partecipazione alle conferenze richiede un notevole piano. Dai voli, ai biglietti, al bilanciamento del carico di lavoro, dietro le quinte ci sono molte cose da fare per organizzare una conferenza. Con ClickUp il team è sulla stessa pagina: la nostra piattaforma all-in-one è perfetta per gestire la partecipazione alle conferenze, il lavoro quotidiano e tutte le grandi idee in un unico posto.

E non dovete fidarvi della nostra parola. Create ora la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita per semplificare la vostra prossima conferenza sulla gestione dei prodotti.

