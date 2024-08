Aha! vs Asana: Quale strumento scegliere nel 2024?

I project manager conoscono bene la sensazione di dover gestire più progetti in riga, di dover lottare per rispettare le scadenze e di sentirsi sopraffatti. 📅

È ora di risolvere definitivamente questo problema. Benvenuti al nostro confronto tra Aha! e Asana, i due forti concorrenti che si contendono il primo posto tra gli strumenti dei project manager.

Per i project manager che puntano alla semplificazione dei flussi di lavoro e alla massima produttività, scegliere lo strumento giusto per il lavoro è importante... anzi, necessario! Quindi, cerchiamo di capire chi vince la battaglia tra Aha e Asana in base alle funzionalità/funzione, ai pro e ai contro di queste piattaforme.

Alla fine di questo blog post, avrete tutti i dettagli necessari per scegliere la piattaforma più adatta a voi software per il project management che si adatta meglio al vostro team.

Iniziamo!

Che cos'è Aha!

via Aha Aha! è un potente strumento basato sul cloud strumento di gestione della produttività . È molto utilizzato per lo sviluppo di prodotti e software .

Grazie alla sua ampia funzionalità/funzione, Aha! si rivolge alle aziende che danno priorità alla pianificazione e all'esecuzione dettagliata dei progetti. Lo strumento vanta solide capacità di roadmapping, pianificazione strategica e promozione della collaborazione tra team.

Aha! consente ai team di sviluppo prodotto di collegare senza soluzione di continuità la strategia all'esecuzione, garantendo che ogni flusso di lavoro di gestione del prodotto o del progetto si allinei con gli obiettivi aziendali generali.

Il software è noto soprattutto per i suoi strumenti di piano strategico, le capacità di collaborazione e l'interfaccia utente.

Vediamo alcune delle principali funzionalità/funzione che si ottengono con Aha!

Funzionalità/funzione di Aha!

Le tre funzionalità/funzione più apprezzate dai project manager in Aha! sono:

Mappatura strategica e avanzata

Indubbiamente una delle funzionalità/funzione più apprezzate, Aha! ha un'ottima funzionalità di roadmap della strategia per consentire la creazione di roadmap visive.

Lo strumento consente di mappare visivamente gli obiettivi strategici, la Sequenza e le azioni per risolvere i problemi. La parte migliore è che Da fare con un'interfaccia utente chiara e pulita.

Immaginate un team di sviluppo software che pianifica gli aggiornamenti del prodotto per l'anno successivo. Le roadmap strategiche di Aha! consentono di visualizzare gli oggetti in una sequenza temporale, evidenziando i seguenti aspetti le attività cardine e mostrando come ogni passaggio contribuisca all'obiettivo finale.

Crowdsourcing completo delle idee

Aha! si imposta con la sua impostazione unica, l'Idea Crowdsourcing. Lo strumento consente di presentare le proprie idee, che la comunità di Aha! discute e vota. Lasciando che sia la comunità a scegliere le idee più interessanti, i responsabili della produttività possono ottenere informazioni sulle esigenze e i desideri della loro base di utenti, ad esempio.

Consideriamo un'azienda tecnologica che vuole lanciare nuove funzionalità/funzione per la propria app. Con l'Idea Crowdsourcing, può attingere all'intelligenza collettiva dei suoi utenti attuali e potenziali, ottenendo informazioni di prima mano su ciò che i suoi clienti vorrebbero vedere nell'app.

Capacità di integrazione efficaci

Aha! dispone di estese capacità di integrazione. Ciò consente di utilizzare i vostri strumenti di terze parti preferiti con Aha! e di integrarli perfettamente nei vostri flussi di lavoro.

Ad istanza, un team di gestione del prodotto o del progetto può integrare Aha! con Jira per il monitoraggio dei progetti slack per le comunicazioni in tempo reale e Salesforce per la gestione delle relazioni con i clienti, creando un flusso di lavoro olistico e ottimizzato.

Prezzi Aha!

Aha! Roadmap Premium: $74/utente al mese

$74/utente al mese Aha! Roadmap Enterprise: $124/utente al mese

$124/utente al mese Aha! Roadmap Enterprise+: $149/utente al mese (fatturati annualmente)

Cos'è Asana?

via Asana Asana è un popolare strumento di project management noto per la sua facilità d'uso e flessibilità. Aiuta i project manager a organizzare e strutturare il lavoro in modo trasparente e facile da seguire.

Asana fornisce aggiornamenti in tempo reale, consente di gestire più aree di lavoro e permette di monitorare attività e progetti con visualizzazioni personalizzabili.

Asana è un'applicazione strumento di project management tutto in uno asana consente ai team di sviluppo prodotti e software di pianificare, gestire ed eseguire i lavori in modo semplice, promuovendo trasparenza, collaborazione ed efficienza.

Funzionalità/funzione di Asana

Asana ha diverse funzionalità/funzione che supportano i flussi di lavoro del project management:

Gestione delle attività

Asana permette di creare, assegnare e monitorare facilmente le attività su un'interfaccia utente facile da navigare. Offre diverse visualizzazioni come elenchi, Bacheca e Calendario per gestire e visualizzare le attività.

Ulteriori modelli di strategia di prodotto all'interno dello strumento possono fornire una struttura e una direzione preziose ai team che desiderano migliorare il proprio flusso di lavoro.

Visualizzazione della Sequenza

Asana rappresenta le sequenze temporali dei progetti, consentendo di comprendere meglio le dipendenze, di regolare le pianificazioni in modo proattivo e di mantenere tutti allineati sullo stato di avanzamento.

Immaginate un'organizzazione no-profit che sta pianificando un evento di raccolta fondi: la Vista Mappa può aiutarla a mappare visivamente ogni passaggio, dalla pianificazione iniziale al giorno dell'evento, assicurando che i colli di bottiglia siano eliminati e che ogni attività sia completata in tempo.

Portfolios

La funzionalità Portfolio di Asana è uno strumento potente per i responsabili dello sviluppo del prodotto e i responsabili dei team per monitorare il miglioramento di più progetti in un colpo d'occhio. Raccoglie i dati chiave del progetto in un'unica panoramica. Questo aiuta a identificare più facilmente i colli di bottiglia e consente di ridefinire le priorità del lavoro in base alle esigenze.

Per esempio, uno studio di architettura che si occupa di diversi progetti di costruzione può utilizzare Portfolios per tenere traccia dello stato di ogni progetto, delle scadenze e delle risorse assegnate.

Modelli personalizzati

Asana permette di creare, salvare e riutilizzare modelli di progetto o di attività, risparmiando tempo e garantendo la coerenza tra progetti simili.

Un'azienda di e-commerce, ad esempio, potrebbe creare un modello di progetto o di attività modello personalizzato di sviluppo software per il lancio di un prodotto, che comprende attività di ricerca di mercato, sviluppo del prodotto, marketing e feedback dei clienti.

Questo modello può essere utilizzato per il lancio di ogni nuovo prodotto o funzionalità, garantendo un approccio coerente e riducendo la necessità di ripartire da zero ogni volta.

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter : $13,49/utente al mese

: $13,49/utente al mese Avanzato : $30,49/utente al mese

: $30,49/utente al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Aha! Vs. Asana: Funzionalità/funzione a confronto

Ecco un confronto completo tra Aha! e Asana, che mette in evidenza le loro cinque principali funzionalità/funzione insieme a cinque pro e contro:

Funzionalità/funzione di collaborazione

L'esclusivo Idea Crowdsourcing di Aha! sfrutta l'intelligenza collettiva per raccogliere nuove idee. D'altra parte, il punto di forza di Asana è il monitoraggio delle attività, la suddivisione dei progetti in compiti gestibili, assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato.

Pertanto, Aha! è la scelta migliore per le aziende che cercano di innovare la loro roadmap esistente, mentre Asana è ideale per i team che si concentrano sulla delega e sul monitoraggio delle attività quotidiane.

Personalizzazione e automazione

Entrambe le piattaforme offrono funzionalità/funzione di automazione, ma le applicano in modo diverso.

Aha! le usa per automatizzare le roadmap dei prodotti, mentre Asana usa l'automazione per snellire le attività ripetitive. A seconda dei processi che il team deve automatizzare, una piattaforma può essere più adatta dell'altra.

Aha! è orgoglioso della sua interfaccia altamente personalizzabile, che permette agli utenti di adattarla alle proprie esigenze. Anche Asana offre opzioni personalizzate, ma potrebbe non essere così flessibile come Aha!

Capacità di integrazione e approfondimento dei dati

In termini di integrazione, Aha! eccelle per la sua capacità di connessione con numerose applicazioni di terze parti senza soluzione di continuità.

Asana, tuttavia, brilla nell'organizzazione del lavoro grazie alle sue mappe dei progetti e agli elenchi delle attività, che forniscono layout di lavoro chiari e strutturati. Se l'integrazione con altri strumenti è una priorità, Aha! è la soluzione migliore. Al contrario, Asana è lo strumento ideale per i team che pongono una forte enfasi sull'organizzazione del lavoro.

Sia Aha! che Asana forniscono informazioni sui dati, ma Aha! offre un approccio più completo. Grazie alle funzionalità di reportistica dettagliata e ai dashboard personalizzabili, è possibile ottenere informazioni preziose sui processi di lavoro e prendere decisioni basate sui dati.

Anche Asana offre reportistica, ma potrebbe non avere la stessa personalizzazione e profondità di Aha!

Gestione del team

Mentre Aha! fornisce strumenti per il piano strategico, Asana si concentra sulla gestione del team, consentendo un'efficace gestione del lavoro [comunicazione e collaborazione](https://clickup.com/it/blog/51822/collaborazione-sul-posto-di-lavoro/) Aha! e Asana hanno i loro punti di forza come strumenti di project management. Tuttavia, è importante esplorare anche altre alternative più valide.

ClickUp è un concorrente che ha conquistato una base di utenti significativa grazie alle sue diverse funzionalità/funzione e al prezzo competitivo. Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp che non possono mancare ai project manager:

ClickUp Feature #1: Strumenti completi per lo sviluppo del prodotto

Creare l'eccellenza del prodotto: Dalle specifiche alle attività cardine con La gestione del prodotto in ClickUp I team di produttività hanno bisogno di uno strumento versatile, in grado di gestire qualsiasi cosa, dalle sessioni di brainstorming alla pianificazione della roadmap e ClickUp è all'altezza dell'attività. Questa piattaforma all-in-one offre ai team di prodotto una serie di funzionalità/funzione in un'interfaccia utente intuitiva:

ClickUp Stati personalizzati **Creare stati personalizzati per le attività in base al proprio flusso di lavoro: questa funzionalità è perfetta per il monitoraggio delle fasi di sviluppo dei prodotti

Assegnatari multipli: Assegnazione di attività a più membri, ideale per le attività di collaborazione nello sviluppo del prodotto

Assegnazione di attività a più membri, ideale per le attività di collaborazione nello sviluppo del prodotto ClickUp Mappe mentali : Brainstorming efficace delle idee di prodotto con mappe mentali intuitive

Brainstorming efficace delle idee di prodotto con mappe mentali intuitive Grafici Gantt: Visualizzazione delle sequenze temporali e delle dipendenze dei progetti per gestire in modo efficiente la roadmap dei prodotti

ClickUp Feature #2: Funzionalità/funzione avanzate di collaborazione

Organizzare progetti di ingegneria complessi con ClickUp

Per i team che si occupano di software, le funzionalità/funzione di ClickUp orientate allo sviluppo semplificano il ciclo di vita del software il ciclo di vita dello sviluppo del software . Vediamo le funzionalità che rendono ClickUp la scelta ideale per i team di software:

Monitoraggio dei bug : Utilizzate stati personalizzati per monitorare efficacemente i bug e mantenere il vostro prodotto libero da bug

: Utilizzate stati personalizzati per monitorare efficacemente i bug e mantenere il vostro prodotto libero da bug Sprints in ClickUp : Piano egestire gli sprint con le funzionalità/funzione Agile di ClickUp

Integrazioni Git: Integrazione con GitHub, Bitbucket e Gitlab per monitorare i commit e le richieste pull direttamente da ClickUp

Ulteriori informazioni su Gestione del team di progetto in ClickUp !

Funzionalità di ClickUp #3: Gestione efficiente degli sprint

Allineate i vostri strumenti e i vostri team per un esito positivo in Agile con ClickUp Sprints

La gestione degli sprint è un'altra area in cui ClickUp eccelle: offre una suite dinamica di strumenti per la gestione e la gestione degli sprint [monitorare gli sprint](https://clickup.com/it/blog/73580/strumenti-per-la-pianificazione-degli-sprint/) è la chiave dell'esito positivo del team. Che si tratti della profondità strategica di Aha!, della flessibilità delle attività di ClickUp o di una miscela completa di entrambi, la decisione avrà un impatto profondo sulla produttività del team.

Considerate le funzionalità/funzione uniche di ogni strumento rispetto alle esigenze del vostro team.

Il vostro strumento di project management perfetto è là fuori. Scegliete con saggezza 😀 E se non riuscite a decidere, date una possibilità a ClickUp! Esplorate le funzionalità di ClickUp oggi.