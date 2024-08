i 10 migliori libri sulle abilità comunicative per migliorare le vostre capacità nel 2024

In un mondo saturo di informazioni, la vera sfida spesso non sta nell'abbondanza di parole, ma nell'efficienza della comunicazione.

Come notava saggiamente George Bernard Shaw, "...il più grande problema della comunicazione è l'illusione che essa abbia avuto luogo"._ A volte è difficile dire ciò che intendiamo e le persone potrebbero fraintenderci. Questo può portare a confusione, interpretazioni errate e opportunità mancate.

Scarse capacità comunicative e interpersonali possono ostacolare la crescita e le relazioni in ambito personale e professionale.

Riconosciamo quindi che una comunicazione efficace non è fatta solo di parole, ma anche di comprensione e connessione.

Abbiamo scelto dieci libri sulle abilità comunicative che vi aiuteranno a superare le barriere della conversazione e a padroneggiare una comunicazione d'impatto per raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di comunicazione .

Esploriamo queste guide letterarie e impariamo a comunicare meglio!

I migliori libri per migliorare le vostre capacità di comunicazione

1. Come conquistare amici e influenzare le persone di Dale Carnegie

Informazioni sul libro

Autore: Dale Carnegie

Dale Carnegie Anno di pubblicazione: 1936

1936 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 291

291 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Avete mai pensato al perché fare amicizia a volte sembra un'arte?

Ebbene, indovinate un po'? How to Win Friends and Influence People svela i segreti per costruire connessioni in un mondo in cui le persone scelgono attentamente i propri compagni in base a qualità distinte.

Uno dei più antichi e ancora molto popolari libri di comunicazione, approfondisce la psicologia delle interazioni umane, offrendo le competenze essenziali per attrarre e approfondire relazioni significative. Sottolinea l'importanza di influenzare gli altri senza sembrare manipolatori, un'abilità che può essere coltivata e affinata.

Il libro affronta anche i temi delicati della critica, della lamentela, della condanna e del raggiungimento di un esito positivo nelle relazioni.

Attraverso aneddoti e approfondimenti, il libro vi guida a navigare nel complesso mondo dei sentimenti e delle relazioni, incoraggiando un modo di comunicare più amichevole e comprensivo.

_"Qualsiasi sciocco può criticare, lamentarsi e condannare, e la maggior parte degli sciocchi lo fa. Ma ci vuole carattere e autocontrollo per essere comprensivi e perdonare"

Dale Carnegie

Come conquistare gli amici e influenzare le persone

Evitate le critiche e cercate invece di capire, empatizzare e apprezzare sinceramente gli altri. Praticare l'ascolto attivo e incentrare le conversazioni sugli interessi degli altri per costruire relazioni autentiche

Sincronizzare i propri obiettivi con quelli degli altri per creare cooperazione. Inoltre, ricordate e usate i nomi delle persone, una mossa semplice ma potente per aumentare le connessioni

Saltate gli argomenti per ottenere una buona volontà duratura. È tutta una questione di reciprocità. Siate veramente interessati agli altri per avere interazioni di esito positivo

Cosa dicono i lettori

un libro da manuale che, a distanza di quasi 100 anni, è ancora attuale e fresco. Tutti devono leggerlo, e più volte!"

2. Come ascoltare con intenzione di Patrick King

Informazioni sul libro

Autore: Patrick King

Patrick King Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 198

198 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Immaginate un mondo in cui ogni vostra chat abbia un impatto reale, in cui le persone si sentano veramente ascoltate e comprese. Questo è ciò che questo libro porta in tabella.

come ascoltare con intenzione" è il settimo libro della serie "Come essere più simpatici e carismatici" dell'autore di bestseller e social skills coach Patrick King. Vi accompagna in un viaggio per padroneggiare l'arte dell'ascolto attivo, una delle abilità comunicative più importanti.

Grazie a questa facile lettura, imparerete a entrare in connessione, a creare un rapporto e a creare fiducia senza sforzo, migliorando la qualità della vostra comunicazione e delle vostre relazioni.

Questo libro è la vostra guida all'abilità essenziale della connessione autentica, più cruciale del carisma o delle battute di spirito.

"Coloro che sembrano più vanagloriosi in una conversazione, che conservano gelosamente l'attenzione o parlano sopra gli altri, sono spesso quelli che si sentono più insicuri di se stessi"

Patrick King

Come ascoltare con intenzione

Eliminare le distrazioni ed essere pienamente presenti nelle conversazioni, offrendo la propria attenzione all'oratore

Padroneggiare l'ascolto attivo andando oltre le parole. Si tratta di capire le emozioni sottostanti facendo domande e mostrando empatia

Fare spazio a una comunicazione aperta e non giudicante, costruire relazioni più forti riflettendo su ciò che si è capito dalla conversazione e accogliere il silenzio

Cosa dicono i lettori

il libro fa un ottimo lavoro nel descrivere l'ascolto in modo comprensibile e mette in evidenza diversi errori di cui so di essermi reso colpevole. Illustra anche modi praticabili per migliorare come ascoltatore e acquisire una migliore prospettiva sull'arte della conversazione"_

3. Conversazioni cruciali di Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler & Emily Gregory

Informazioni sul libro

Autori: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory Anno di pubblicazione: 2001

2001 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 288

288 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Immaginate di rendere ogni conversazione un esito positivo, anche quelle difficili. Questa è la promessa di Conversazioni cruciali: Tools for Talking When Stakes Are High, il prossimo di questo elenco di libri imperdibili sulle abilità comunicative. Non si tratta di un semplice libro, ma di una guida che trasforma il modo di comunicare nei complessi ambienti di lavoro di oggi.

Scritto in uno stile arguto e coinvolgente, il libro offre potenti competenze per affrontare qualsiasi conversazione, anche quelle difficili, assicurandovi di ottenere i risultati desiderati.

Il libro insegna a essere persuasivi, non abrasivi, e a riportare il dialogo verso la produttività quando le cose si fanno intense. Inoltre, fornisce le competenze essenziali per padroneggiare le conversazioni ad alto rischio, sia che si tratti di colleghi, familiari, amici o persino nemici.

Basandosi su 25 anni di studi sui comunicatori di esito positivo, il libro rivela i segreti di coloro che gestiscono efficacemente le conversazioni cruciali. L'obiettivo è chiaro: mettervi in grado di diventare un comunicatore potente in qualsiasi situazione.

Quindi, se avete mai affrontato una conversazione che è andata rapidamente a rotoli, questo libro potrebbe cambiare le carte in tavola.

_"Gli obiettivi senza scadenze non sono obiettivi, sono solo indicazioni"

Kerry Patterson

Conversazioni cruciali: i punti salienti

Concentrarsi su un problema urgente alla volta invece di cercare di affrontare più problemi insieme

Trovare uno scopo reciproco per creare un ambiente produttivo che consenta a tutti di avere conversazioni aperte e sicure

Mantenere le discussioni rispettose e costruttive senza trattenersi dall'esprimersi

Cosa dicono i lettori

questi autori hanno portato le loro idee nel mondo aziendale, ma trovo che le competenze e le idee siano incredibilmente utili per le conversazioni difficili in qualsiasi ambito della vita. Ho regalato la mia prima copia e poi ne ho comprata una seconda. Vale la pena di dedicargli un po' di tempo

4. Abilità comunicative d'élite per giovani professionisti di Ty Hoesgen

Informazioni sul libro

Autore: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Anno di pubblicazione: 2022

2022 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 288

288 Valutazioni: 4.8/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)



Vi siete mai sentiti come se steste perdendo delle opportunità o non ottenendo il riconoscimento che meritate solo perché le vostre abilità comunicative non sono all'altezza? Ebbene, Elite Communication Skills for Young Professionals vi copre le spalle.

Questo libro spiega come la padronanza della comunicazione possa essere la vostra arma segreta per dare una spinta alla vostra vita e alla vostra carriera.

Non importa se siete introversi, estroversi o una via di mezzo: questo libro vi aiuterà a brillare. Persino Warren Buffet, il guru della finanza in persona, garantisce il potere della comunicazione per aumentare il vostro valore.

Il libro fornisce informazioni su come ottenere il rispetto delle persone senza dire una parola, decodificare gli indizi non verbali e parlare con sicurezza con chiunque, anche se si è un po' introversi. Ma non si tratta solo di teoria: è ricco di suggerimenti praticabili, che insegnano a mantenere la calma prima di una riunione importante, a superare le videochiamate e a risolvere molte altre situazioni simili.

Quindi, che siate professionisti della comunicazione o che vi sentiate un po' insicuri, questo libro migliorerà le vostre capacità comunicative, renderà più fluida la vita lavorativa e personale e accelererà il vostro esito positivo.

"Se la vita fosse facile, perderebbe il suo significato"

Ty Hoesgen

Le abilità comunicative d'élite per i giovani professionisti

Gli indizi non verbali sono importanti quanto le parole quando si comunica

Usate le tecniche di respirazione per centrarvi mentre parlate in pubblico

Ponendo le domande giuste, è possibile estrarre informazioni dagli altri e dare un'impressione positiva e duratura

Cosa dicono i lettori

ho trovato questo libro molto utile per aiutare le mie capacità e la mia fiducia nella comunicazione e in me stesso. Essendo una persona che ha sempre avuto paura di parlare in pubblico e in privato, ho trovato i suggerimenti e gli esempi forniti da Tyler nel libro molto utili per aumentare la mia sicurezza generale. È un libro da leggere assolutamente"_

5. Tecniche di ascolto attivo di Nixaly Leonardo

Informazioni sul libro

Autore: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 6 ore

6 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 184

184 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)



tecniche di ascolto attivo_ è una guida completa per migliorare l'abilità dell'ascolto attivo, un aspetto cruciale delle capacità di comunicazione efficace.

Il libro mostra come l'ascolto attivo possa aiutare a costruire un rapporto, a promuovere l'empatia e a risolvere i malintesi.

Il cuore del libro è costituito da 30 metodi pratici, ognuno dei quali è scritto con cura per affrontare le sfide specifiche che si possono incontrare comunemente. Ogni tecnica è spiegata con esempi reali, casi di studio e scenari che permettono di comprenderla chiaramente.

_"La maggior parte delle persone ascolta passivamente, aspettando solo il proprio turno di parola"

Nixaly Leonardo

Tecniche di ascolto attivo da prendere in considerazione

Imparate a sintonizzarvi davvero quando le persone parlano. Il libro vi mostra 30 modi semplici per diventare un asso dell'ascolto, rendendo le vostre relazioni più forti e genuine

L'ascolto attivo non si limita a sentire le parole. È uno strumento che vi aiuta a risolvere i conflitti, ad allentare le tensioni e a creare conversazioni più produttive

Applicate le tecniche nelle vostre relazioni professionali e personali, non solo per migliorare la comunicazione, ma anche per una vita più felice

Cosa dicono i lettori

"Un ottimo libro per chi vuole affinare le proprie capacità di ascolto attivo. Tocca anche le tecniche di comunicazione efficace che si possono usare nel mondo reale. Un libro pratico che consiglierei (e che ho già) a tutte le persone con cui comunico quotidianamente!"

6. Reclaiming Conversation: Il potere della conversazione nell'era digitale di Sherry Turkle

Informazioni sul libro

Autore: Sherry Turkle

Sherry Turkle Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 352

352 Valutazioni: 4.4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Vi siete mai sentiti come se la vostra costante connessione con la tecnologia stesse prendendo il sopravvento sui colloqui reali, faccia a faccia?

Ebbene, Reclaiming Conversation scava in profondità nel modo in cui la vostra relazione d'amore con la tecnologia sta compromettendo la vostra capacità di chattare in modo significativo.

Mentre ci sono software di comunicazione interna sherry Turkle, professionista nel mondo della tecnologia umana, analizza le conseguenze dell'ossessione digitale e propone di riportare in auge l'arte perduta della conversazione.

L'autrice spiega come i testi influenzino le relazioni e come compromettano le cene in famiglia e l'atmosfera del lavoro. Sottolinea le sfide che l'era digitale ci pone, come la solitudine e la perdita di identità.

La Turkle ritiene che, comprendendo i limiti della tecnologia, si possa far rivivere il buon vecchio discorso, avere vere conversazioni e affrontare i problemi di oggi.

Quindi, se sentite il bisogno di mettere giù il telefono e fare una vera conversazione, il libro della Turkle potrebbe essere la vostra guida in questo mondo digitale!

L'intelligenza una volta significava molto di più di quello che fa un'intelligenza artificiale. Comprendeva la sensibilità, la sensitività, la consapevolezza, il discernimento, la ragione, l'acume e l'arguzia"

Sherry Turkle

Punti di partenza di Reclaiming Conversations

Fate in modo che le conversazioni faccia a faccia siano il vostro punto di partenza per creare connessioni autentiche. Le chattare di persona hanno qualcosa di speciale che non può essere sostituito da testi o telefonate

Prendete una pausa dal brusio digitale. Trascorrete del tempo in solitudine, riflettete e trovate un equilibrio. Troppo tempo trascorso sullo schermo ha un effetto negativo a livello fisico e mentale

Siate presenti ai vostri figli e tenete sempre d'occhio le loro attività digitali

Cosa dicono i lettori

"Questo libro cambierà il vostro modo di vedere e capire la tecnologia e la conversazione. Sherry Turkle è chiara, le storie sono eccellenti, fa un'affermazione e poi lavora per supportarla, ma è giusta e premurosa con i suoi argomenti. Ho già riletto alcune sezioni. Non visualizzerò più la tecnologia nello stesso modo. Ho già cambiato alcune abitudini. Grazie!

7. Ascolta e basta: Scoprire il segreto per farsi capire da chiunque di Mark Goulston

Informazioni sul libro

Autore: Mark Goulston

Mark Goulston Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 256

256 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Avete presente quelle persone che parlano solo di se stesse? Esauriente, vero? Goulston lo capisce. Una buona conversazione è una strada a doppio senso.

Just Listen è la vostra guida per diventare ascoltatori e comunicatori stellari, aiutandovi a creare fiducia e connessione immediata. In questo libro Mark Goulston, psichiatra, consulente aziendale e coach, svela tutti i suoi segreti per trasformare persone impossibili o irraggiungibili in alleati, clienti, colleghi o amici per la vita.

Attraverso questo libro coinvolgente, spiega come entrare in connessione con le persone a un livello più profondo e parlare con sicurezza. Il libro è una miniera d'oro di tecniche per fare una prima impressione micidiale, ascoltare come un professionista, capire gli sconosciuti, disinnescare la rabbia, ecc.

Ed ecco il trucco principale: Quando dovete trasmettere un messaggio, soprattutto a persone difficili come dipendenti scontenti o client insoddisfatti, iniziate ad ascoltarli. Questa è la salsa segreta.

"Se qualcuno non può o non vuole ascoltarti, fallo ascoltare a se stesso"

Mark Goulsto

Prendere spunto dall'ascolto

Date la priorità all'ascolto prima che alla parola. Se riuscite a far sentire gli altri compresi, valorizzati e interessanti, sarà facile per voi entrare in connessione con loro

Convincere gli altri facendo in modo che "acquistino" le vostre idee. Incoraggiate le persone a identificare obiettivi desiderabili ma apparentemente impossibili ed esplorate i modi per renderli possibili

Sorprendete gli altri con empatia per conquistarli. Permettete alle persone di sfogarsi e di scaricare lo stress prima di presentare le vostre idee. Affrontate i problemi apertamente e discutetene apertamente per una migliore comprensione

Cosa dicono i lettori

questo libro è un magnifico gioiello che dovrebbe essere letto nelle scuole. Insegna come cavarsela in questo mondo in un modo che tutti noi dovremmo imparare a fare. Il dottor Goulston ha terminato un lavoro superbo nell'aprire la mia mente"_

8. Judo verbale di George J. Thompson

via Amazon

Autore: George J. Thompson

George J. Thompson Anno di pubblicazione: 2010

2010 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 224

224 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Questo gioiello tra i libri sulle abilità comunicative vi guida nella trasformazione di argomenti accesi in vittorie.

judo verbale: l'arte gentile della persuasione" è una guida all'uso delle parole per gestire i disaccordi e trasformare le discussioni difficili in risultati positivi. Autore l'ex poliziotto ed esperto di comunicazione George J. Thompson, il libro paragona la comunicazione efficace alle arti marziali, sottolineando l'approccio del "judo verbale".

Thompson suddivide le persone in tre tipi: il simpatico, il difficile e il fifone, offrendo una guida con passaggi su come affrontare ciascuno di essi.

Inoltre, delinea un processo in cinque passaggi per ottenere la compliance volontaria e condivide consigli su come ascoltare, empatizzare, chiedere, parafrasare e riepilogare per ottenere una comunicazione efficace.

Ricco di esempi tratti da storie di polizia e situazioni reali, questo libro è una guida pratica per padroneggiare l'arte della persuasione nelle Relazioni, che lo rende prezioso per una comunicazione efficace in qualsiasi scenario.

_"Non reagire mai a ciò che le persone dicono. Reagite a ciò che intendono dire. Ricordate: Le persone non dicono quasi mai quello che intendono"

George J. Thompson

Il Judo Verbale

L'empatia è il modo migliore per farsi ascoltare

Evitate comandi autoritari con gli altri e spiegate le ragioni delle regole. L'esito positivo della comunicazione consiste nel capire il punto di vista dell'altro, piuttosto che parlargli male

Identificate i vostri difetti per diventare un oratore migliore

Cosa dicono i lettori

"_Un libro fantastico, vorrei poter incontrare l'autore un giorno. Molto utile, sono riuscito a mettere in pratica le lezioni. Con il risultato di ottenere risultati positivi nel dare cattive notizie a quei pochi sfortunati"

9. Cinque stelle: I segreti della comunicazione per passare dal buono al grande di Carmine Gallo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Five-Stars-933x1400.jpg Cinque stelle: The Communication Secrets to Get from Good to Great di Carmine Gallo è uno dei libri più popolari sulle abilità comunicative /$$$img/

Informazioni sul libro

Autore: Carmine Gallo

Carmine Gallo Anno di pubblicazione: 2018

2018 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 256

256 Valutazioni: 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Nel mondo frenetico di oggi, avere un'idea geniale non è sufficiente. Secondo Carmine Gallo in Cinque stelle, è necessario padroneggiare l'antica abilità della persuasione per brillare davvero, andare avanti e ottenere un esito positivo.

Gallo approfondisce l'antica ma preziosa formula di persuasione di Aristotele, mostrando come sia ancora attuale per ispirare le persone di oggi.

Il libro sottolinea l'importanza delle capacità di comunicazione mentre la tecnologia riduce il nostro mondo. Gallo ha avuto modo di chattare con neuroscienziati, economisti e leader di varie istituzioni come la NASA, per mostrare come parlare bene sia la chiave per catturare l'attenzione e accendere grandi sogni.

Ma non si tratta solo di voi: si tratta anche di rendere indimenticabili le esperienze aziendali e dei clienti. Gallo condivide i semplici metodi delle aziende con esito positivo per creare momenti che trasformino le persone in fan fedeli.

La vostra carriera è la vostra azienda. Voi siete il suo amministratore delegato. La compiacenza genera il fallimento. Come amministratore delegato della vostra carriera, dovete migliorare continuamente le vostre capacità, in particolare l'arte della comunicazione"

Carmine Gallo

Cinque Stelle

Concentratevi su un unico obiettivo concreto e specifico per il tempo a disposizione per parlare in modo efficace. Impressionate i vostri reclutatori e ottenete il lavoro dei vostri sogni raccontando storie avvincenti su di voi

Rendete le presentazioni accattivanti mantenendole brevi e incorporando elementi visivi, come le immagini. La qualità della comunicazione distingue i buoni team da quelli grandi

Ispirate gli altri con una connessione a livello emotivo. I migliori comunicatori preferiscono le parole brevi a quelle lunghe, riconoscendo il potere della semplicità

Cosa dicono i lettori

"Storie e fatti incredibili messi insieme per portare le vostre capacità di comunicazione a un livello superiore. Ho iniziato a usare le tecniche ancora prima di finire il libro e il lavoro è stato impeccabile!"

10. Il linguaggio silenzioso di Edward T. Hall

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/The-Silent-Language.jpg Il linguaggio silenzioso di Edward T. Hall è l'ultimo, ma non meno importante, elenco di libri sulle abilità comunicative /$$$img/

Informazioni sul libro

Autore: Edward T. Hall

Edward T. Hall Anno di pubblicazione: 1959

1959 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 217

217 Valutazione: 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Questo libro di Edward T. Hall, ricco di spunti, dovrebbe essere inserito nel vostro elenco di libri sulle abilità comunicative. Si addentra nel complesso mondo della comunicazione non verbale, esplorando come i gesti e le azioni non dette formino il "linguaggio silenzioso" che dà forma alle interazioni umane.

Hall utilizza esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, come l'ordine di beccata in un cortile di galline, per spiegare come funziona questo linguaggio silenzioso. Parla anche di shock culturale, quando ci si sente disorientati in una nuova cultura perché le cose sono così diverse.

Anche se il libro è stato scritto molto tempo fa, i suoi principi rimangono attuali. Le osservazioni di Hall sulle regole culturali e su come comunichiamo senza parole sono senza tempo.

In alcune parti potrebbe essere un po' difficile da seguire, dato che il libro è stato scritto in un'epoca diversa, ma nel complesso The Silent Language è una guida interessante per chiunque voglia capire i modi non detti con cui ci connettiamo e ci scontriamo con gli altri.

_"Uno dei modi più efficaci per imparare a conoscere se stessi è prendere sul serio le culture degli altri. Ti costringe a prestare attenzione a quei dettagli della vita che li differenziano da te"

Edward T. Hall

Il linguaggio del silenzio

Andate oltre il linguaggio parlato: lasciate che siano il linguaggio del corpo, i gesti e lo spazio personale a trasmettere i messaggi. Queste abilità di comunicazione non verbale, che operano a livello inconscio, influenzano notevolmente il modo in cui i messaggi vengono percepiti e interpretati

Comprendere le differenze di spazio personale e di gestualità tra le diverse culture. Questo vi aiuterà a comunicare correttamente a livello interculturale, evitando confusione e scontri

Abbracciare il concetto di culture ad alto contesto e culture a basso contesto. Riconoscere i vari stili di comunicazione per una comunicazione efficace in diverse impostazioni culturali

Cosa dicono i lettori

l'ho letto per la prima volta da giovane per un progetto di politica. La sua genialità si basa su ciò che si sa, o si pensa di sapere, ma che forse non si apprezza appieno finché non viene detto o spiegato. ET Hall è un livello superiore. Leggetelo, metterà in luce molte cose, vi sorprenderà e vi colpirà molto"_

Migliorate le vostre capacità di comunicazione con ClickUp

In un'impostazione professionale, la comunicazione efficace e le capacità di leadership sono componenti cruciali per l'esito positivo.

Le conoscenze acquisite con i migliori libri di comunicazione possono fornire una solida base. Ma le teorie e i quadri di riferimento da soli potrebbero non essere sufficienti. È necessario qualcosa di più della semplice letteratura.

È qui che ClickUp , uno strumento versatile per la comunicazione e il project management, colma questo divario. Mentre i libri di comunicazione forniscono il cosa e il perché di una comunicazione efficace, ClickUp offre il come, consentendo di implementare questi principi in uno spazio digitale dove i team possono comunicare efficacemente, collaborare e gestire progetti in tempo reale.

con ClickUp Home è possibile visualizzare una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario

Esploriamo in dettaglio le funzionalità/funzione di ClickUp e vediamo come può trasformare la vostra agenda in un'unica soluzione le strategie di comunicazione dai concetti su carta ai risultati produttivi nell'area di lavoro digitale.

ClickUp strumenti di project management

ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management e la gestione dei progetti produttività con l'obiettivo primario di rendere le persone più produttive. Migliora i flussi di lavoro e facilita la comunicazione tra team riunendo tutte le attività e i progetti in una piattaforma centralizzata. Project Management di ClickUp si concentra sull'avvicinamento dei team attraverso flussi di lavoro, conversazioni, documenti, dashboard in tempo reale e altro ancora. Questo approccio integrato migliora la collaborazione, consentendo ai team di lavorare in modo più efficiente, di prendere decisioni informate e, in definitiva, di risparmiare tempo.

impostare rapidamente la priorità di un'attività di ClickUp per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Con oltre 15 viste diverse, tra cui grafici Gantt, Sequenze, Elenchi, Bacheche e Calendari, questa app versatile soddisfa le preferenze di ogni membro del team. Permette di scegliere la visualizzazione più adatta, garantendo visibilità e trasparenza a tutto il team.

Strumenti di comunicazione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, vista Chat, vista Elenco e Homepage /%img/

collabora alle idee e crea documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattare in modo personalizzato per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Scoprire Visualizzazione della chat di ClickUp che riunisce la comunicazione del team, consentendo di condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza problemi. Che si tratti di aggiornamenti a livello aziendale, discussioni del team o chattare su progetti specifici, è possibile creare uno spazio dedicato per qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp.

condividere aggiornamenti, collegare risorse, condividere file e @menzionare persone per assegnare attività di ClickUp Chat View_

Gestite e accedete alle chat, rimanete in contatto con le notifiche e ottimizzate le vostre attività la comunicazione del team con i canali di chat in tempo reale di ClickUp, dove è possibile taggare i colleghi, condividere file, assegnare attività e molto altro ancora

Quando le attività sembrano troppo impegnative, è possibile assegnare dei commenti per chiarire e dare un seguito utilizzando ClickUp Commenti assegnati . Crea elementi di azione immediatamente, assegnati ad altri o a voi stessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Assegnazione di attività ai commenti /$$$img/

convertite i commenti in attività e assegnateli al vostro team con ClickUp

Strumento di collaborazione ClickUp

I migliori libri sulle competenze comunicative promemoria dell'importanza dell'allineamento. Mantenete tutti sulla stessa pagina con le funzionalità/funzione di collaborazione di ClickUp ClickUp Documenti che consentono di creare, modificare e organizzare documenti con il proprio team.

crea documenti interessanti e collabora con i colleghi in ClickUp con commenti, tag, modifiche sincronizzate e chat integrata

Centralizza tutti i documenti e i progetti del team in un unico luogo, rendendoli facilmente accessibili a tutti. Voi e il vostro team potete modificare e condividere i documenti in tempo reale. Aiutando i team a lavorare insieme su vari progetti, ClickUp è un'ottima soluzione per la gestione del lavoro di gruppo strumento di comunicazione sul posto di lavoro. Inoltre, esplorate Lavagne online di ClickUp per un'esperienza di team divertente e collaborativa!

È come avere una tela virtuale dove liberare la propria creatività e trasformare le idee in azioni. Che si tratti di fare brainstorming, mappare strategie o lavorare su flussi di lavoro agili, le lavagne online ClickUp offrono lo spazio perfetto.

disegnate brainstorming, strategie o mappate i flussi di lavoro con le lavagne ClickUp visivamente collaborative_

Collaborate in tempo reale, anche se il vostro team si trova a chilometri di distanza, e passate senza problemi dall'idea all'azione creando attività direttamente dalle vostre lavagne online e aggiungendo tutto il contesto necessario.

Un'altra funzionalità/funzione degna di nota è ClickUp Email che consente di gestire le email senza lasciare la piattaforma. Integrando le applicazioni di posta elettronica più diffuse, come Gmail, Outlook o Front, è possibile inviare e ricevere email senza problemi all'interno della piattaforma Attività di ClickUp . Questa integrazione semplifica la comunicazione e mantiene tutte le informazioni rilevanti in un unico luogo.

Modelli ClickUp

Volete tradurre rapidamente in azione quanto appreso da questi libri sulle competenze comunicative? ClickUp offre diversi modelli di modelli di comunicazione che possono migliorare il modo in cui comunicate con il vostro team e costruire relazioni.

Questi modelli vanno oltre il fornire un quadro strutturale per i vostri piani di comunicazione e collaborazione. Vi aiutano a organizzare le vostre idee, migliorare l'efficienza e migliorare il flusso di lavoro.

Uno di questi modelli personalizzabili è il modello Modello di piano di comunicazione ClickUp che migliora la comunicazione e il project management. Facilita la comunicazione con il cliente e fornisce sezioni per un piano dettagliato, come i dettagli del progetto, gli obiettivi e i riepiloghi/riassunti.

utilizzate il modello di piano di comunicazione ClickUp per mettere in pratica quanto appreso dai libri sulle abilità comunicative e creare una roadmap di processi per una comunicazione senza interruzioni_

L'integrazione di elementi di project management come date di scadenza, commenti sulle attività, automazione e IA supporta ulteriormente un piano di comunicazione efficace.

Comunicare meglio con ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one in cui i principi appresi dai 10 principali libri sulle competenze comunicative vengono testati e affinati attraverso l'interazione e la collaborazione.

Il provider offre un ambiente dinamico per l'applicazione pratica delle competenze comunicative.

Cosa state aspettando? Iscrivetevi gratuitamente e fai un passaggio per diventare un comunicatore migliore sul posto di lavoro!