i 10 migliori libri sulla gestione del tempo per persone impegnate nel 2024

I 10 migliori libri sulla gestione del tempo

1. Organizzare il domani oggi: 8 modi per riqualificare la mente e ottimizzare le prestazioni nel lavoro e nella vita di Jason Selk, Tom Bartow e Matthew Rudy

Informazioni sul libro

Autori: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Anno di pubblicazione: 2015

2015 Tempo di lettura stimato: 6 ore

6 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 240

240 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Organizzare il domani oggi è una guida trasformativa alla gestione efficace del tempo. Scritto da uno psicologo dello sport e da un ex allenatore di pallacanestro diventato consulente aziendale, il libro sottolinea il ruolo critico che la vostra mentalità gioca nella gestione del tempo.

Il libro elenca gli otto modi più efficaci per ottimizzare le vostre capacità organizzative. Il libro sposta l'attenzione dalla semplice gestione del tempo all'affinamento della durezza mentale necessaria per il successo.

Il concetto di Ora di potere aiuta ad aumentare la produttività e a massimizzare il tempo, insieme ad altri consigli pratici come la definizione di tre compiti critici per il giorno successivo e la concentrazione su attività ad alto impatto.

_"La grandezza si basa sul fare costantemente cose che gli altri non possono o non vogliono fare. In poche parole, il successo non consiste nell'essere brillanti. Si tratta di essere coerenti"

Jason Selk

Organizzare il domani oggi: i punti chiave da cui partire

Concentrarsi su un obiettivo alla volta: la chiave per ottenere risultati positivi. Organizzatevi e date priorità ai compiti conobiettivi di gestione del tempo* Risparmiate tempo strutturando gli obiettivi e apportando modifiche allo stile di vita che favoriscano nuove abitudini ed evitino la procrastinazione

Riflettere sul proprio processo di lavoro, non solo sui risultati. Mantenere una mentalità positiva e abbracciare la propria unicità

Cosa dicono i lettori

mi ha già aiutato a fare progressi significativi. So che sembra banale, ma basta leggerlo. Avendo lottato con la costanza negli affari e nella vita personale, alcune lezioni chiave hanno risuonato veramente e mi hanno portato a un cambiamento di mentalità che mi ha spinto ad agire in modo coerente negli ultimi 30 giorni

2. Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci: Lezioni potenti sul cambiamento personale di Stephen Covey

Informazioni sul libro

Autore: Stephen Covey

Stephen Covey Anno di pubblicazione: 1989

1989 Tempo di lettura stimato: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 381

381 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Vi siete mai chiesti perché alcune persone riescono a fare di più nello stesso tempo di altre? Ebbene, questo libro spiega questo segreto.

Pubblicato nel 1989, Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci di Stephen R. Covey è una guida senza tempo per aumentare la produttività in ambito personale e professionale.

Il messaggio centrale del libro consiste nel cambiare la propria percezione per apportare un cambiamento efficace a se stessi. Le sette abitudini includono l'essere proattivi, il cominciare con il fine in mente e fornire un approccio olistico allo sviluppo di buone abitudini che portano al successo.

Il libro insegna a controllare ogni momento e ad abbandonare le abitudini che fanno perdere tempo.

_"Il modo in cui spendi il tuo tempo è il risultato del modo in cui vedi il tuo tempo e del modo in cui vedi le tue priorità"

Stephen R. Covey.

Le 7 Abitudini delle Persone Altamente Efficaci: i punti chiave

Controllare la propria vita mettendo in atto sette abitudini come prendere in mano la situazione, fissare obiettivi di vita e concentrarsi sulle vere priorità

Ottenere vittorie pubbliche attraverso pratiche come la creazione di situazioni vantaggiose per tutti, la comprensione degli altri e la collaborazione con persone di successo per ottenere maggiori risultati

Ricaricare il corpo, la mente, lo spirito e le relazioni per mantenere lo slancio. Questo è il segreto di un successo duraturo

Cosa dicono i lettori

vorrei averlo saputo 40 anni fa! Il mio paradigma è cambiato completamente e sono già più calmo e concentrato nella mia giornata e nella mia vita"_

3.Il principio 80/20: il segreto per ottenere di più con meno di Richard Koch

Informazioni sul libro

Autore: RichardKoch

RichardKoch Anno di pubblicazione: 1999

1999 Tempo di lettura stimato: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 336

336 Valutazioni: 4.5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Il Principio 80/20 di Richard Koch è la guida ideale per ottenere risultati significativi con il minimo sforzo.

L'idea di base è che l'80% dei risultati deriva dal 20% dei vostri sforzi. Dimenticate il costante impegno: il successo consiste nell'incanalare il vostro 20% cruciale verso le cose essenziali.

Dal contesto storico alle strategie aziendali pratiche, il libro si concentra sui principi 80/20 con illustrazioni ed esempi, insegnando come funzionano questi principi.

L'ultima parte del libro parla di come smettere di perdere tempo, recuperare il tempo libero e fare le cose in modo più efficiente in diverse aree della vostra vita.

_"Non è la mancanza di tempo che deve preoccuparci, ma la tendenza della maggior parte del tempo a essere speso in modi di bassa qualità"

Richard Koch

Il principio dell'80/20: i punti chiave da prendere in considerazione

Riconoscete che una piccola parte dei vostri sforzi spesso genera la maggior parte dei risultati. Quindi, identificate e date priorità ai compiti di maggiore impatto

Applicare il principio 80/20 alle strategie aziendali per aumentare i profitti e snellire i processi

Estendete l'applicazione di questo principio al di là degli affari e alla vostra vita quotidiana. Cambiate la vostra mentalità e concentratevi sul raggiungimento di una migliore qualità della vita

Cosa dicono i lettori

ciò che mi ha colpito di più del libro è stato l'aspetto dell'applicazione personale del principio 80/20 alla propria vita e la capacità di bilanciare l'efficienza con esperienze che migliorano la vita. Nel complesso un'ottima esperienza di lettura"_

4.Mangia quella rana: 21 modi fantastici per smettere di procrastinare e ottenere di più in meno tempo di Brian Tracy

Informazioni sul libro

Autore: Brian Tracy

Brian Tracy Anno di pubblicazione: 2016

2016 Tempo di lettura stimato: 3 ore

3 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 144

144 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Vi siete mai trovati a procrastinare compiti critici? E se esistesse una strategia divertente ma efficace per sconfiggere la procrastinazione e ottimizzare la produttività?

Ispirato agli stravaganti consigli di Mark Twain, il libro raccomanda di affrontare di petto i compiti più impegnativi, enfatizzando la filosofia di affrontare la più grande rana come prima cosa al mattino. In poche parole, "mangiate quella rana"

Tracy offre 21 consigli pratici ed efficaci tecniche di gestione del tempo con principi incentrati su decisione, disciplina, definizione degli obiettivi e determinazione. Condivide verità sorprendentemente semplici come la pianificazione, il blocco del tempo e l'uso intelligente della tecnologia.

Provate questo libro per avere un piano di gioco per una migliore gestione del tempo con il massimo impatto.

la parte più difficile di qualsiasi compito importante è iniziare a svolgerlo. Una volta che si inizia a lavorare su un compito importante, sembra che si sia naturalmente motivati a continuare"- Brian Tracy_

I punti chiave di Mangia quella rana

Iniziate il vostro viaggio verso il successo creando un piano solido. È il primo passo per trasformare i vostri obiettivi in trionfi

Stabilite e date priorità ai vostri obiettivi, concentrando le vostre energie su ciò che conta davvero per il progresso e il successo

Conoscere i propri punti di forza, le debolezze e le zone di crescita. Rimanere ottimisti e autodisciplinati vi aiuterà a controllare il vostro tempo

Cosa dicono i lettori

il libro è breve e chiaro. Descrive i principi più importanti della gestione del tempo per farvi diventare una persona di successo e soddisfatta._

questo libro è adatto a tutti. Se vi sentite sommersi dal vostro carico di lavoro o state cercando di ottenere di più con il poco tempo a disposizione, questo è sicuramente il libro che fa per voi"_

5. Fare le cose: L'arte della produttività senza stress di David Allen

Informazioni sul libro

Autore: David Allen

David Allen Anno di pubblicazione: 2001

2001 Tempo di lettura stimato: 6 ore

6 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 267

267 Valutazioni: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Se state annegando nei compiti, sudando per questioni banali o iniziando progetti ma faticate a portarli a termine, questo libro potrebbe essere il vostro punto di svolta.

Getting Things Done è un classico tra i libri di produttività e di libri sulla produttività e sulla concentrazione che offre un approccio completo e pratico alla gestione del tempo personale e professionale.

L'idea di questo libro è piuttosto semplice: troppe informazioni in testa rendono difficile capire cosa è fondamentale. Si pensa ai compiti più che a farli, con conseguente stress e confusione.

La metodologia di Allen, comunemente nota come sistema GTD (Getting Things Done), insegna sistematicamente ai lettori l'organizzazione dei compiti per liberare spazio mentale, portando così a una produttività senza stress.

_"La vostra capacità di generare energia è direttamente proporzionale alla vostra capacità di rilassarvi"

David Allen

Come fare le cose in fretta e furia

Registrate tutti i vostri compiti in un sistema affidabile e decidete se scartarli, delegarli o rinviarli. Seguite questo metodo per mantenere il vostro lavoro organizzato e ordinato

Concentratevi sui risultati piuttosto che pensare solo a svolgere le attività per completare i vostri obiettivi

Sforzatevi di migliorare continuamente per ottenere risultati ottimaligestione dei compiti e la chiarezza mentale

Cosa dicono i lettori

è molto semplice da capire, con esempi chiari e una guida passo dopo passo su come organizzare la propria visione quotidiana e futura in modo che la mente possa essere libera di fluire e creare"

6.Il progetto produttività: Ottenere di più gestendo il tempo, l'attenzione e l'energia di Chris Bailey

Informazioni sul libro

Autore: Chris Bailey

Chris Bailey Anno di pubblicazione: 2017

2017 Tempo di lettura stimato: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 304

304 Valutazioni: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)



The Productivity Project di Chris Bailey non è il tipico libro di auto-aiuto; è una sorta di esperimento di produttività trasformato in guida.

Chris ha trascorso un anno facendo ogni sorta di pazzia, dal sopravvivere con un sonno minimo al vivere in isolamento per dieci giorni. Il libro racconta ciò che ha imparato durante questo viaggio selvaggio.

Troverete utili trucchi per la produttività, come rallentare per lavorare meglio, tagliare le cose non importanti e una serie di altri trucchi, tra cui la regola dei 20 secondi per gestire le distrazioni. Inoltre, troverete oltre 25 pratiche per aumentare la vostra produttività.

Se vi piace provare nuovi modi di affrontare i compiti o siete curiosi di sapere perché il multitasking è un mito, provatelo! Perché, diciamocelo, essere impegnati non sempre significa essere produttivi.

Dirigere l'attenzione verso l'oggetto più importante che si è scelto, e poi mantenerla, è la decisione più importante che prenderemo nel corso della giornata. Siamo ciò a cui prestiamo attenzione"

Chris Bailey

I punti chiave del progetto produttività

Aumentate la vostra produttività lavorando in modo più intelligente: si tratta di destreggiarsi tra tempo, attenzione ed energia come un professionista

Aumentate la produttività allineando le attività a ciò che conta veramente per voi: trovate il punto di forza in cui valori e motivazioni personali vanno di pari passo

Applicate la Regola del 3 per organizzare e ottimizzare la vostra vita, combattendo la procrastinazione e rendendo i compiti più attraenti e gratificanti

Cosa dicono i lettori

questo libro contiene molte informazioni, ma è così ben organizzato che non mi sono sentita sopraffatta. Ho apprezzato soprattutto il riassunto all'inizio di ogni capitolo e la sfida di fine capitolo. Mi ha costretto a rallentare la lettura e a mettere in pratica ciò che avevo appena imparato"

7. Trova il tempo: come concentrarsi su ciò che conta ogni giorno di Jake Knapp e John Zeratsky

via Amazon

Autori: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Anno di pubblicazione: 2018

2018 Tempo di lettura stimato: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 304

304 Valutazioni: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Migliorate le vostre tecniche di gestione del tempo con Make Time, scritto da ex dipendenti di Google che comprendono le sfide di bilanciare lavoro e attività personali.

Questo libro sulla gestione del tempo fornisce un quadro di riferimento in quattro fasi e oltre 80 tattiche attuabili che vi permetteranno, soprattutto a chi lavora nel settore tecnologico, di dare priorità a ciò che è veramente importante. Dalla risoluzione del compito principale della giornata al mantenimento della concentrazione e all'adozione di abitudini salutari, questi autori vi coprono le spalle.

Con un tono umoristico e diretto, gli autori condividono storie di vita reale, rendendo il libro molto coinvolgente.

Leggere Make Time insegna come concentrarsi e dà alle vostre capacità di gestione del tempo e di produttività la spinta di cui avete sempre avuto bisogno.

"Spostare l'attenzione su qualcosa che la vostra mente percepisce come un compito fattibile e completabile creerà un vero e proprio aumento di energia positiva, direzione e motivazione"

jake Knapp

Trova il tempo per fare qualcosa di importante

Tenete presente che le perdite di tempo sono spesso dovute a impegni e distrazioni. Per superare questo problema, non basta la forza di volontà, ma è necessario modificare le impostazioni di comportamento predefinite

Non fatevi prendere dalla frenesia. Concentratevi su ciò che avete davanti e completate il compito di oggi prima di passare a quello successivo

Adottare tattiche e strategie per creare barriere contro lo spreco di tempo e mantenere la mente piena di energia, prendendosi cura del proprio corpo per uno sviluppo personale complessivo

Cosa dicono i lettori

tutti devono leggere questo libro. Questi ragazzi sono molto concreti e ci spiegano come siamo inconsapevolmente saliti sulla ruota del criceto e non riusciamo a scendere. Non sono accondiscendenti e non fanno lezioni, hanno semplicemente lanciato un'ancora di salvezza e io l'ho afferrata con entrambe le mani. È intelligente, divertente e reale. Se sentite che la vostra vita non è vostra e volete smettere di sentirvi così fuori controllo, questa è la soluzione"

8.Lavoro profondo: Regole per il successo focalizzato in un mondo distratto di Cal Newport

Informazioni sul libro

Autore: Cal Newport

Cal Newport Anno di pubblicazione: 2016

2016 Tempo di lettura stimato: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 304

304 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Siete stanchi del costante ronzio delle e-mail e dei social media e volete trovare la vera realizzazione nel vostro lavoro? Questo è il libro che fa per voi.

Lavoro profondo di Newport è come il strumento di produttività che non sapevate di aver bisogno. Immaginate di avere un kit di strumenti che vi permette di concentrarvi intensamente e di ottenere di più in meno tempo. Questo è lavoro profondo .

Newport ha un interessante piano diviso in due parti: in primo luogo, vi convincerà del perché è un cambiamento di gioco, e in secondo luogo, vi consegnerà quattro regole solide:

lavorare profondamente: Imparare a concentrarsi intensamente senza distrazioni

abbracciare la noia: sì, la noia è un'arma segreta. Newport spiega perché

abbandona i social media: Scioccante, vero? Ma è un'argomentazione solida

drenare i bassifondi:_ Eliminare i compiti poco impegnativi

Questo libro non si limita a evitare le distrazioni e a celebrare il contrario: il lavoro profondo. L'autore inserisce storie reali, come quella della Torre di Carl Jung, e molti consigli pratici che aiutano a migliorare la produttività e la gestione del tempo. E alla fine sarete motivati a concentrarvi intensamente, a eliminare il rumore e a incanalare le vostre energie in ciò che è essenziale.

Leggete questo libro se avete mai desiderato perdere la cognizione del tempo perché siete così presi da un compito.

_"Se non producete, non potrete prosperare, indipendentemente dalla vostra abilità o dal vostro talento"

Cal Newport

Il lavoro profondo: i punti chiave

Padroneggiate compiti complessi, aumentate il vostro rendimento e trovate la soddisfazione nel processo

Dare l'addio al lavoro superficiale e alle distrazioni, stabilendo priorità cristalline e tracciando confini per recuperare la vostra concentrazione

Fate del lavoro profondo il vostro rituale quotidiano. Programmate sessioni di energia, amplificate la concentrazione e allenate il vostro cervello a svolgere compiti di grande impatto

Cosa dicono i lettori

è stata un'ottima lettura, con molti esempi tangibili che ho potuto mettere in pratica. L'ho letto nell'ambito di un club del libro facoltativo al lavoro e non vedo l'ora di rileggerlo per cogliere altri spunti che mi sono sfuggiti la prima volta"_ Se state cercando di cambiare le cose e di affrontare le vostre perdite di tempo per diventare più produttivi, questo è il libro che fa per voi!

9. Come smettere di procrastinare: Una guida semplice per padroneggiare i compiti difficili e rompere l'abitudine alla procrastinazione di S.J. Scott

Informazioni sul libro

Autore: S. J. Scott

S. J. Scott Anno di pubblicazione: 2017

2017 Tempo di lettura stimato: 4 ore

4 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 158

158 Valutazioni: 4.2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



Vi siete mai trovati a destreggiarvi tra i compiti dell'ultimo minuto e a sentire il peso di obiettivi non raggiunti?

Questo libro è la vostra guida ideale per affrontare questi obiettivi impegnativi e liberarvi dalla procrastinazione. Mette in evidenza come la procrastinazione possa avere un impatto negativo su vari aspetti della vita, dagli studi al rendimento sul lavoro, dalla salute alle finanze.

Stop Procrastination di S. J. Scott è ricco di consigli pratici e vi introduce alla regola dell'80/20 in un piano graduale, alla regola del 25-5 e all'arte di dire "no" con grazia

Vi aiuterà a superare la procrastinazione e a migliorare la gestione del tempo, dedicando più tempo ai compiti importanti e trasformando la vostra lista di cose da fare in un programma ben calibrato per la massima produttività.

"Più tempo e sforzi ci vogliono per svolgere un compito, più è difficile iniziare"

S. J. Scott

Come smettere di procrastinare: i punti chiave da prendere in considerazione

Scoprite le ragioni della procrastinazione: potrebbe essere il perfezionismo o la paura dell'ignoto a frenare la vostra produttività

Diventate concreti e identificate i vostri impegni selezionando cinque progetti fondamentali che hanno veramente importanza

Date un po' di pepe agli obiettivi S.M.A.R.T., padroneggiate l'arte di dire no, pianificate la vostra settimana come un professionista e adottate le abitudini quotidiane di questo libro per dare un calcio alla procrastinazione

Cosa dicono i lettori

l'autore spiega tutto: come iniziare, da dove partire, i passi da seguire e come far funzionare il tutto. Dopo aver terminato da poco il libro, non ho fatto alcun progresso; spero di poterlo cambiare molto presto.Questo è un libro facile da leggere, adatto a chiunque abbia bisogno di liberare la propria vita dalla procrastinazione. Ho consigliato il libro a tutti i miei amici"

10. Quattromila settimane: Gestione del tempo per i mortali di Oliver Burkeman

Informazioni sul libro

Autore: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Anno di pubblicazione: 2021

2021 Tempo di lettura stimato: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 288

288 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Sapevate che se vivete fino a ottant'anni, avete solo circa quattromila settimane di tempo per giocare: pazzesco, vero?

Ma aspettate, non fatevi prendere dal panico. Fate un respiro profondo e tuffatevi nelle pagine di Four Thousand Weeks di Oliver Burkeman, un libro divertente e stimolante sulla gestione del tempo che illustra come vivere una vita appagante che non si limiti a guardare il tempo che passa.

Burkeman sottolinea che il tempo è limitato e prezioso, attingendo alle intuizioni di filosofi antichi, psicologi, maestri spirituali, pensatori contemporanei e altre persone di successo.

Il libro mette in discussione la mentalità moderna, caratterizzata da un continuo affannarsi e dalla ricerca di ottenere tutto. Burkeman sostiene che la voglia di concentrarsi sulla padronanza del tempo spesso porta a un aumento dello stress e a una minore realizzazione.

Provate a cambiare la vostra prospettiva sul tempo e a vivere una vita più soddisfacente.

"Ci è stata concessa la capacità mentale di fare piani quasi infinitamente ambiziosi, ma praticamente non abbiamo tempo per metterli in atto"

Oliver Burkeman

I punti chiave di Quattromila settimane

Esplorate come gli esseri umani hanno analizzato e compreso il tempo, rendendosi conto della sua crescente importanza

Aumentate la vostra produttività incorporando strategicamente la procrastinazione e dando priorità ai compiti da svolgere

Dedicare il tempo libero ad attività familiari significative e impegnarsi in hobby appaganti

Cosa dicono i lettori

non si tratta di una pillola magica che vi farà improvvisamente gestire il vostro tempo. È una raccolta di filosofie e prospettive che vi guidano verso la verità definitiva sulla gestione del tempo. Non ve lo svelerò, dovrete leggerlo per scoprirlo!"

