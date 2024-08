10 Migliori software per webinar per pianificare una conferenza virtuale nel 2024

L'organizzazione di webinar può sembrare un gioco da ragazzi rispetto al radunare persone reali in un unico luogo per un evento in carne e ossa. Ma credeteci, per organizzare una conferenza virtuale di successo ci vuole un bel po' di impegno.

In breve, tenere le persone incollate ai loro schermi richiede un vero e proprio lavoro richiesto. Un solo inconveniente tecnico o una sola diapositiva noiosa e avrete perso il vostro pubblico.

Per questo motivo, è fondamentale che lo stack tecnologico del webinar sia all'altezza. Affidabile software per eventi virtuali può fare la differenza tra una presentazione da urlo e una posticipata, quindi selezionate gli strumenti migliori per ottenere un esito positivo.

Abbiamo fatto una lunga ricerca e abbiamo elencato le 10 migliori piattaforme per webinar per voi, quindi tuffiamoci! 🙌

Cosa cercare in un software per webinar?

La recente ondata di eventi virtuali ha generato numerosi strumenti per webinar. Ecco le funzionalità/funzione indispensabili da tenere d'occhio per scegliere il miglior software per webinar:

**Per cominciare, il software deve essere facile da usare e intuitivo per gli organizzatori e i partecipanti. In breve, gli utenti devono essere in grado di accedere a tutte le funzionalità/funzione disponibili senza bisogno di aiuto o di guardare molti video tutorial

Possibilità di registrare e condividere: I webinar sono una grande fonte di contenuti originali che possono essere trasformati in video, post sui social, blog e altro ancora. Pertanto, lo strumento che sceglierete dovrebbe consentirvi di registrare e condividere i videotrascrivere i webinar *Analisi post-evento: Dovreste essere in grado di analizzare le statistiche dei webinar e di esportarle in formato CSV, XLS o PDF per un facile accesso

I webinar sono una grande fonte di contenuti originali che possono essere trasformati in video, post sui social, blog e altro ancora. Pertanto, lo strumento che sceglierete dovrebbe consentirvi di registrare e condividere i videotrascrivere i webinar *Analisi post-evento: Dovreste essere in grado di analizzare le statistiche dei webinar e di esportarle in formato CSV, XLS o PDF per un facile accesso Integrazione: Verificate che il software si adatti ai vostri flussi di lavoro esistenti, perché volete uno strumento che si colleghi facilmente ai vostri strumenti di CRM, di analisi e di project management.

Verificate che il software si adatti ai vostri flussi di lavoro esistenti, perché volete uno strumento che si colleghi facilmente ai vostri strumenti di CRM, di analisi e di project management. Personalizzazione: Da fare sondaggi e quiz interattivi durante il webinar? Volete creare moduli di registrazione personalizzati? Verificate se il software per webinar si occupa delle vostre attività personalizzate.

Da fare sondaggi e quiz interattivi durante il webinar? Volete creare moduli di registrazione personalizzati? Verificate se il software per webinar si occupa delle vostre attività personalizzate. Assistenza clienti: Gli imprevisti tecnici potrebbero mandare in tilt il vostro webinar, quindi cercate una piattaforma con un supporto clienti reattivo e accessibile per far sì che tutto fili liscio

Gli imprevisti tecnici potrebbero mandare in tilt il vostro webinar, quindi cercate una piattaforma con un supporto clienti reattivo e accessibile per far sì che tutto fili liscio Sicurezza: Come per gli eventi in presenza, anche per quelli virtuali è necessario garantire la sicurezza. Considerate quindi funzionalità/funzione come SSL, crittografia dei dati e livelli variabili di accesso

Come per gli eventi in presenza, anche per quelli virtuali è necessario garantire la sicurezza. Considerate quindi funzionalità/funzione come SSL, crittografia dei dati e livelli variabili di accesso Scalabilità: Infine, il software deve avere una capacità di hosting e di partecipanti sufficiente a scalare con voi

I 10 migliori software per webinar da utilizzare nel 2024

Dopo aver esaminato le caratteristiche di un software ideale per la gestione degli eventi, passiamo a elencare i migliori software per webinar che vi aiuteranno a pianificare e ospitare senza problemi i vostri eventi online.

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per tutte le esigenze di gestione degli eventi. La sua missione è quella di far sì che il mondo possa terminare di più in meno tempo. Per questo ClickUp offre funzionalità/funzione che aiutano a pianificare, collaborare, ospitare e seguire le sessioni di webinar.

Naturalmente, il primo passaggio per organizzare qualsiasi evento è un piano esaustivo. Utilizzate il Visualizzazione del calendario ClickUp per elencare tutte le attività relative all'evento in corso e inserirle in un calendario condivisibile. Inoltre, è possibile gestire tutte le riunioni con i titolari delle attività attraverso una sincronizzazione bidirezionale del calendario con Google.

con ClickUp Calendar View è possibile visualizzare lo stato dei progetti, le riunioni, le attività e le sequenze temporali per pianificare gli eventi_

Utilizzare ClickUpDocs per pianificare e creare le bozze dei webinar e successivamente condividerle con i compagni di squadra per le modifiche. Poiché più persone possono lavorare su un documento simultaneamente, si risparmia un sacco di lavoro avanti e indietro.

utilizzare ClickUp Documenti per collaborare e pianificare la scaletta del webinar

ClickUp si occupa anche degli aspetti creativi. Ad esempio, è possibile utilizzare Lavagne online di ClickUp per generare presentazioni visivamente accattivanti per le sessioni di webinar. Potete anche fare brainstorming con il vostro team e creare strategie e mappe per i vostri webinar.

Brainstorming per un webinar perfetto con le lavagne ClickUp

Con Eventi ClickUp vi aiuta a gestire la preparazione di tutti i vostri webinar. Ha tutto ciò che serve per pianificare senza sforzo, come elenchi di cose da fare, notifiche, impostazione delle priorità, programmazione e assegnazione delle attività. In effetti, è possibile gestire tutto anche in movimento con l'app mobile.

pianificare webinar dall'esito positivo con ClickUp Events

Inoltre, con La funzionalità/funzione Clip di ClickUp consente di registrare le riunioni e di condividerle istantaneamente con la squadra dell'evento. La parte migliore? Nessun limite di tempo! Inoltre, i vostri spettatori potranno guardare la clip senza scaricarla.

condividi clip e rendi il tuo evento un esito positivo con ClickUp Clip_

Preoccupati di perdere un punto importante nel vostro note dell'evento ? ClickUp AI cattura tutti i dettagli e i punti salienti della sessione senza sforzo, in modo che possiate concentrarvi su altre cose.

Inoltre, se avete poco tempo, i modelli e i blueprint di ClickUp possono dare al vostro team una marcia in più. ClickUp modelli di programmi per conferenze ad esempio, vi aiuteranno a pianificare e monitorare i vostri eventi.

Per saperne di più, iscrivetevi a on-demand Webinar di ClickUp condotti da esperti della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Conserva e tiene traccia di tutti i piani degli eventi, degli elenchi da fare, della messaggistica e dei media in un unico posto

Creazione e condivisione di contenuti per webinar con facilità

Collaborazione e allineamento dei piani dell'evento con i team in tempo reale

Condividete istantaneamente le registrazioni delle schermate e comunicate gli elementi d'azione

Tenere sotto controllo le attività con promemoria e notifiche

Connessione su web, desktop e mobile (Android e iOS)

Integrare il flusso di dati degli eventi con lo stack tecnologico esistente di CRM, reportistica, analisi e altri strumenti

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per capire e utilizzare le funzionalità dello strumento, a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Tempesta di vite

via Tempesta di vite Livestorm è uno strumento per la gestione di eventi video basato su browser che aiuta a ospitare riunioni virtuali , webinar ed eventi.

È facile da usare, personalizzato e perfetto per le demo dei prodotti, le sessioni di formazione, le riunioni del team e l'onboarding dei clienti. L'integrazione con i più diffusi strumenti di marketing e Strumenti CRM consentono anche di monitorare e coltivare i contatti generati dai webinar.

Inoltre, sono disponibili funzionalità/funzione come modelli di email, pagine di registrazione personalizzabili, monitoraggio delle email, widget per il sito web e condivisione sociale.

Le migliori funzionalità/funzione di Livestorm

Garantisce uno streaming audio e video di alta qualità

Utilizzate lo strumento dal vostro browser, senza dover scaricare software

Personalizzate la sala dell'evento con il plugin Design personalizzato di Livestorm

Connessione con utenti di tutto il mondo in 24 lingue

Limiti di Livestorm

Le funzionalità/funzione di condivisione dello schermo non sono molto fluide e soddisfacenti

Gli utenti riscontrano bug e problemi tecnici occasionali

Prezzi di Livestorm

Piano Free

Pro: $99/mese per un massimo di 100 contatti attivi

$99/mese per un massimo di 100 contatti attivi Business: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Livestorm

G2: 4,4/5 (1.300+ recensioni)

4,4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (370+ recensioni)

3. Webex

via Webex Se siete alle prime armi con gli eventi e state cercando un software per webinar facile da impostare, provate Webex. Webex Webinars (ex Webex Events) è una soluzione end-to-end per la gestione degli eventi che vi permette di organizzare webinar coinvolgenti e interattivi.

Webex vi aiuta a garantire la sicurezza dell'evento grazie a funzionalità/funzione quali l'accesso su invito e l'SSO. Offre inoltre un intervallo di elementi interattivi come sondaggi Slido, condivisione coinvolgente e domande e risposte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Webex

Layout personalizzato della fase che si concentra sui contenuti e sulle persone

Centralizzazione del programma e dei contenuti dell'evento in un'unica posizione

Raggruppamento di più webinar in una serie per facilitare la registrazione

Invio di email automatiche prima e dopo il webinar

Utilizzo di streaming live e video hosting di livello professionale per gli eventi

Limiti di Webex

Le funzionalità di coinvolgimento del pubblico sono limitate

Le integrazioni con il CRM e con gli strumenti di creazione di pagine web per eventi sono relativamente limitate

Prezzi di Webex

Webex Webinar: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Eventi Webex: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Webex

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

4,4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 6.800 recensioni)

4. Crowdcast

via Crowdcast Crowdcast è una piattaforma video completa che aiuta le aziende a ottimizzare gli eventi virtuali come webinar, sessioni di domande e risposte e workshop online.

Gli utenti la amano per il suo sistema di email integrato per notificare agli invitati i prossimi eventi e per il costruttore di pagine di destinazione personalizzabili per gli eventi.

Con Crowdcast è possibile coinvolgere il pubblico in tempo reale, condividere presentazioni e ottenere informazioni preziose. Di fatto, è una soluzione all-in-one per la connessione con i clienti, la generazione di contatti e la costruzione di una forte presenza online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crowdcast

Multistreaming su strumenti di terze parti come Facebook e YouTube

Accettazione di pagamenti durante gli eventi con l'integrazione di Stripe

Consentire ai partecipanti di interagire attivamente con l'oratore con la funzionalità/funzione "alza la mano"

Generazione di analisi avanzate per l'analisi del pubblico e il monitoraggio delle prestazioni

Limiti di Crowdcast

Gli utenti sperimentano bug occasionali

Prezzi di Crowdcast

Lite: $49/mese

$49/mese Pro: $89/mese

$89/mese Business: $195/mese

Valutazioni e recensioni di Crowdcast

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

5. EverWebinar

via EverWebinar EverWebinar è specializzato nell'automazione dei webinar, in modo da non dover continuare a ospitare webinar dal vivo. Simula un'esperienza di webinar dal vivo per i partecipanti, pur operando in modo completamente automatizzato.

Inoltre, la funzionalità/funzione di split test di questo software per webinar vi permette di testare più pagine web di webinar e di selezionare quella che ottiene il massimo delle iscrizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di EverWebinar

Coinvolgete i partecipanti tramite chat, sondaggi e ricerche per i webinar on-demand

Streaming di presentazioni, condivisioni dello schermo e anche video preregistrati in alta definizione

Conto alla rovescia attivo mentre si mostrano le offerte per una rapida conversazione

Organizzate webinar una tantum o ricorrenti con l'aiuto del sistema di programmazione flessibile

Software facile da usare, senza dover installare, ospitare o caricare nulla

Limiti di EverWebinar

Le personalizzazioni possono richiedere un lavoro supplementare

Limitate capacità di reportistica e monitoraggio

Prezzi di EverWebinar

Annuale: $499/anno

$499/anno Biennale: $874 (fatturati ogni due anni)

Valutazioni e recensioni su EverWebinar

G2: 3.9/5 (20+ recensioni)

3.9/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. eWebinar

via eWebinar Non sarebbe fantastico poter interagire con il pubblico dal vivo in un webinar preregistrato? In effetti è possibile, con eWebinar.

Con eWebinar, potete eliminare automaticamente le presentazioni ripetitive e offrire webinar evergreen impeccabili. Inoltre, vi permette di configurare messaggi con CTA personalizzabili e di programmarli a piacimento.

Funzionalità/funzione migliori di eWebinar

Si connette facilmente con CRM, software di automazione del marketing e altri strumenti

Create e modificate il vostro webinar e invitate più membri del team a gestire il vostro account senza costi aggiuntivi

Utilizzate opzioni di comunicazione flessibili per interagire con i partecipanti dal vivo o via email

Impostazione di email di notifica e interazioni pre-programmate per una comunicazione senza problemi

limiti di #### eWebinar

Relativamente costoso per un nuovo strumento, nonostante il limite di recensioni e valutazioni

Mancanza di integrazione con più piattaforme

Prezzi di eWebinar

Livello 1: $99/mese per 3.000 iscritti

$99/mese per 3.000 iscritti Livello 2: $199/mese per 6.000 iscritti

$199/mese per 6.000 iscritti Livello 3: $299/mese per 12.000 iscritti

valutazioni e recensioni di #### eWebinar

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 5/5 (50+ recensioni)

7. Demio

via Demio Demio è un potente software per webinar, traguardo per i marketer che gestiscono eventi online incentrati sulla conversione. Demio vi aiuta a monitorare le entrate generate da ogni webinar in modo da poter misurare efficacemente il ROI.

Utilizzate la funzionalità "Boost" di Demio per indurre i partecipanti a condividere l'evento sui social media. La capacità di Demio di tracciare il numero di condivisioni per partecipante vi permette anche di gestire programmi di incentivazione e di beneficiare del passaparola positivo.

Inoltre, con Demio è possibile personalizzare la pagina di registrazione del webinar, inviare promemoria automatici via email e persino eseguire chat e sondaggi in tempo reale. Il programma offre anche una solida analisi e integrazioni con i più diffusi provider di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Demio

Monitoraggio dei livelli di coinvolgimento in momenti specifici

Incorporamento dei webinar sul vostro sito web con la funzionalità/funzione Showcase

Personalizzazione dei contenuti di promozione per le app dei social media, in modo che i partecipanti possano promuovere l'evento nelle loro cerchie

Limiti di Demio

Limitata integrazione diretta con gli strumenti CRM

Manca di funzionalità/funzione come le sale riunioni, i follow-up personalizzati e la scelta dello sfondo per una maggiore flessibilità

Prezzi di Demio

Starter: $59/mese per host

$59/mese per host Crescita: A partire da $109/mese per host

A partire da $109/mese per host Premium: A partire da $184/mese per host

Demio valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (140+ recensioni)

4.6/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (240+ recensioni)

8. Webinar GoTo

via Webinar GoTo GoTo Webinar è una piattaforma per videoconferenze e webinar sicura, collaborativa e coinvolgente, progettata appositamente per le aziende con distribuzione geografica.

Con GoToWebinar è possibile evidenziare e annotare qualsiasi parte della presentazione del webinar e invitare un co-ospite ad assistere.

La piattaforma dispone anche di solide analisi e reportistica per aiutarvi a misurare l'esito positivo dei vostri webinar.

Le migliori funzionalità/funzione di GoTo Webinar

Integrazione efficace con le piattaforme dei social media

Monitoraggio del coinvolgimento e della partecipazione all'evento dal vivo

Abilitare la registrazione automatica dell'evento per rivederlo in seguito

Prendere decisioni basate sui dati con analisi accurate e un monitoraggio efficace delle origini dati

Limiti di GoTo Webinar

L'interfaccia utente sembra datata e difficile da navigare

Prezzi di GoTo Webinar

Lite: $59/mese per organizzatore, fatturati annualmente

$59/mese per organizzatore, fatturati annualmente Standard: $129/mese per organizzatore, fatturati annualmente

$129/mese per organizzatore, fatturati annualmente Pro: $249/mese per organizzatore, fatturati annualmente

$249/mese per organizzatore, fatturati annualmente Azienda: $499/mese per organizzatore, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su GoTo Webinar

G2: 4,2/5 (780+ recensioni)

4,2/5 (780+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

9. WebinarJam

via WebinarJam WebinarJam è una piattaforma per eventi virtuali progettata per coinvolgere.

Ad esempio, la possibilità di mettere in evidenza e portare sul palco persone del pubblico crea un alto livello di coinvolgimento.

Inoltre, basta inserire la durata dell'evento, l'argomento e il target per ottenere un programma generato dall'IA per il webinar.

Grazie a funzionalità/funzione quali pagine di registrazione personalizzabili e analisi avanzate, WebinarJam vi aiuta a realizzare webinar di grande impatto e in grado di entrare in contatto con il pubblico di riferimento.

Le migliori funzionalità di WebinarJam

Invio di promemoria tramite SMS ed email per migliorare la partecipazione

Aggiungere facilmente sondaggi e inchieste alla sessione

Trasmissione di video preregistrati come sessioni dal vivo, anche senza un ospite in carne e ossa

Garantire un'esperienza fluida grazie alla compatibilità con i browser e alle prestazioni leggere

Limiti di WebinarJam

L'interfaccia utente non è facile da usare; è necessario attivare/disattivare tra video, diapositive e schermate

Impossibile scaricare i risultati dettagliati del sondaggio per partecipante

Prezzi di WebinarJam

Starter: $49/mese per 100 partecipanti

$49/mese per 100 partecipanti Basic: $99/mese per 500 partecipanti

$99/mese per 500 partecipanti Professional: $229/mese per 2.000 partecipanti

$229/mese per 2.000 partecipanti Azienda: $499/mese per 5.000 partecipanti

Valutazioni e recensioni su WebinarJam

G2: 3.6/5 (50+ recensioni)

3.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4/5 (270+ recensioni)

10. WebinarKit

via WebinarKit WebinarKit combina il vostro prospect funnel, l'hosting di webinar e il lead nurturing con il vostro stack commerciale e di remarketing.

Grazie alla sua funzionalità/funzione di webinar on-demand 24/7, potete coinvolgere i vostri potenziali clienti senza dover eseguire sessioni dal vivo.

WebinarKit consente inoltre di personalizzare facilmente i colori dei testi e dello sfondo, i titoli, le descrizioni, i timer, i loghi, ecc. per creare pagine di destinazione ad alta conversione.

Le migliori funzionalità/funzioni di WebinarKit

Trasmissione di webinar via browser con una qualità HD perfetta al pixel

Creazione di webinar e funnel di webinar illimitati e con un numero illimitato di partecipanti

Massimizza la partecipazione agli eventi con la programmazione "Just-in-time" e l'instant watch, in modo che i partecipanti possano iscriversi immediatamente

Limiti di WebinarKit

Capacità di personalizzazione limitate

Mancanza di statistiche dettagliate sui webinar

Prezzi di WebinarKit

Mensile: $59/mese

$59/mese Annuale: $16,41/mese (fatturati annualmente)

$16,41/mese (fatturati annualmente) Lifetime: $497 (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni su WebinarKit

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: Non disponibile

Trasforma i webinar nel tuo superpotere nel 2024

I webinar sono un ottimo modo per rimanere in connessione con potenziali clienti e clienti. Naturalmente, il trucco è quello di superare la confusione e far risaltare i vostri webinar.

Sappiamo che avete già un piano di contenuti per farlo, quindi il giusto software per webinar può essere un potente punto di differenza.

Quindi scegliete con attenzione.

Per questo motivo, vi consigliamo ClickUp! La sua efficiente soluzione di gestione degli eventi vi aiuterà a tenere sotto controllo i vostri prossimi eventi virtuali, dal piano all'hosting, fino alla gestione delle fasi successive all'evento.

ClickUp è uno strumento all-in-one che semplificherà ogni parte del vostro lavoro, sia che si tratti di ospitare eventi virtuali sia che si tratti di gestire le fasi successive la gestione dei progetti e aiutare i team a collaborare . Registrate oggi stesso il vostro account gratuito di ClickUp!