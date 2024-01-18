Riepilogo/riassunto del libro: Da buono a grande di Jim Collins

perché alcune aziende fanno il salto e altre no?

Il libro Good to Great di Jim Collins affronta una domanda cruciale: Da fare per passare dalla sufficienza alla grandezza?

Pubblicato originariamente nel 1994, questo libro è tuttora considerato uno dei più apprezzati libri di gestione aziendale.

Nel tentativo di trovare le risposte, Collin e il suo team di ricerca hanno studiato meticolosamente le aziende per cinque anni e hanno delineato concetti unici per aiutare le aziende a prosperare e crescere.

Hanno scelto 28 aziende riconosciute per i loro risultati stellari e le hanno confrontate con i loro concorrenti.

Hanno quindi creato una guida con passaggi che incarna un metodo per aiutare i titolari aziendali a migliorare il loro modo di pensare.

Questo riilogo Good to Great non solo vi guiderà attraverso questi passaggi, ma vi presenterà anche le chiavi di lettura del libro e vi metterà in grado di rendere la vostra azienda una forza con cui fare i conti.

Ma prima di questo, se siete interessati a leggere altri riepiloghi/riassunti di libri, date un'occhiata (e mettete tra i preferiti) alla nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente (compreso "Good to Great") in un unico posto.

Good to Great Riassunto del libro in sintesi

via Amazon Anche se Good to Great è stato scritto originariamente per le aziende, i principi possono essere applicati a qualsiasi tipo di azienda obiettivo professionale o anche una ricerca personale dell'eccellenza.

Il libro promuove i valori personali dell'autovalutazione, della ricerca di uno scopo e della creazione di solide fondamenta, tutti elementi su cui si può fare affidamento in tutti gli ambiti della vita. Per le aziende, in particolare, l'autore ha sottolineato l'utilizzo di un approccio fasico per passare dal successo al successo clamoroso.

Il quadro Good to Great comprende tre componenti chiave: Un processo, le fasi e un volano.

Processo

Il processo Good to Great è un percorso chiaro verso la grandezza che prevede uno stato di costante ascesa, con il raggiungimento di attività cardine lungo il cammino. Questo viaggio significa un lavoro continuo per costruire una solida base e puntare all'eccellenza in vari aspetti.

Il punto di inflessione - un momento di innovazione - segna un punto cruciale in cui le mosse strategiche portano a un significativo balzo in avanti. È il culmine del duro lavoro e del commit che vi spinge a un livello superiore di realizzazione e di esito positivo.

Fasi

Ci sono tre fasi chiave che le aziende attraversano nel viaggio "da buono a grande".

Persone disciplinate: Questa è la prima fase del viaggio e ruota principalmente intorno alla presenza di una grande leadership e di un team di dipendenti profondamente appassionati che sono concentrati e disciplinati nel lavoro . Si tratta di mettere a bordo le persone giuste.

Questa è la prima fase del viaggio e ruota principalmente intorno alla presenza di una grande leadership e di un team di dipendenti profondamente appassionati che sono concentrati e disciplinati nel lavoro . Si tratta di mettere a bordo le persone giuste. Processo di pensiero disciplinato: La seconda fase è l'amalgama di una profonda comprensione dei fatti brutali e della creazione di una base di valori fondamentali che promuovono un quadro di innovazione, crescita e resilienza

La seconda fase è l'amalgama di una profonda comprensione dei fatti brutali e della creazione di una base di valori fondamentali che promuovono un quadro di innovazione, crescita e resilienza **La fase finale prevede la creazione di uno spazio sicuro in cui le persone collaborino e lavorino verso un unico obiettivo con libertà e autonomia

Flywheel

Il volano rappresenta il modello generale che inizia con il far salire le persone giuste sull'autobus e poi costruisce lo slancio attraverso le tre fasi, permettendo alle buone aziende di raggiungere grandi risultati.

Il processo prevede un'attenta analisi delle azioni che porteranno ai migliori risultati in futuro. Poi, passaggio dopo passaggio, si intraprendono quelle azioni, spingendo costantemente un volano metaforico, una rappresentazione dei lavori richiesti.

Questo slancio continuo e deliberato porta infine al momento dell'esito positivo.

Chiavi di lettura da Good to Great di Jim Collins

il libro Good to Great illustra in dettaglio i concetti fondamentali supportati da ricerche estese. Questi principi possono aiutarvi a prosperare e a individuare le strategie necessarie per trasformare la vostra visione in realtà.

Ecco alcuni concetti fondamentali che hanno lasciato un'impressione profonda nei lettori:

1. Leadership di livello 5

Collins identifica la leadership di livello 5 come una qualità unica riscontrata negli amministratori delegati di aziende veramente eccezionali. Si riferisce al livello più alto di una gerarchia di capacità di leadership che Collins ha osservato nei dirigenti di aziende che sono passate da buoni risultati a grandi risultati.

Gli imprenditori di successo spesso condividono una caratteristica chiave, l'umiltà. Riconoscono di non sapere tutto e si impegnano a fare la cosa giusta per i loro interlocutori.

I leader di livello 5 visualizzano la loro azienda non solo come un esito positivo, ma come un veicolo per avere un impatto positivo sulle vite. La leadership di livello 5 unisce la volontà e l'ambizione professionale all'umiltà, creando un viaggio personale dal bene al bene per tutti i partecipanti.

2. Prima chi, poi cosa

Secondo Jim Collins, la lezione più importante di Good to Great è far salire sull'autobus le persone giuste. Non si tratta solo di riempire le postazioni, ma di mettere insieme un team che faccia progredire l'organizzazione.

Prima di tracciare la direzione o la strategia, concentratevi sulla costruzione di un team che incarni l'etica e la visione dell'azienda. Il capitale umano è il fondamento dell'esito positivo della trasformazione.

La transizione può essere difficile, ma la sostituzione o la riassegnazione è essenziale per evitare le persone e la cultura sbagliate. Collins conclude che i giocatori di serie A danno il tono, garantendo standard comportamentali in linea con la costruzione di un'azienda di successo.

3. Affrontare i fatti brutali

Collins introduce il "paradosso di Stockdale", dal nome dell'ammiraglio Stockdale, sopravvissuto a otto anni di prigionia in Vietnam.

Afferma che mantenere la speranza e al tempo stesso visualizzare con occhi lucidi la (dura) realtà della propria situazione è la chiave del viaggio verso la grandezza. La capacità di gestire contemporaneamente queste due idee opposte è l'essenza del Paradosso di Stockdale.

le aziende da buone a grandi abbracciano i fatti per il loro stato. L'ignoranza è l'antitesi.

Molte organizzazioni negano i cambiamenti del settore, che alla fine portano a sfide senza precedenti.

Nonostante le sfide, il mantenimento di un chiaro BHAG (Big Hairy Audacious Goal) permette alle buone aziende di perseverare.

4. Il concetto di riccio

via Sito web di Jim Collins Scoprire il concetto di riccio della propria azienda significa rispondere a tre domande cruciali: Cosa accende la vostra passione? In cosa può eccellere la vostra azienda? Da dove si interseca il profitto con la vostra competenza?

Questi tre cerchi, secondo Collins, svelano il vostro BHAG o missione. Questo processo vi costringe a comprendere i vostri clienti e le loro sfide, definendo il vostro focus organizzativo.

Il concetto di riccio di Collins sostiene l'allineamento di passione, competenza e redditività, ispirandosi alla parabola della volpe e del riccio. La volpe persegue molti scopi, mentre il riccio si concentra su un'unica grande idea unificante. Le grandi aziende diventano ricci semplificando la loro attenzione intorno a un concetto centrale in cui possono essere le migliori. Piuttosto che disperdere i lavori richiesti, l'esito positivo sta nel coltivare una profonda comprensione del punto in cui convergono passione, eccellenza e redditività economica.

Questo concetto richiede la padronanza di una nicchia centrale per ottenere un esito positivo sostenibile, esortando le organizzazioni a coltivare profondità, concentrazione e chiarezza incrollabile.

5. Acceleratori tecnologici

Collins nota che le grandi aziende durature approcciano la tecnologia in modo diverso. Si tengono alla larga dalle tendenze e non inseguono la tecnologia per il gusto di farlo. Al contrario, adottano tecnologie adatte al loro concetto di riccio per accelerare i risultati.

Collins sottolinea che la tecnologia da sola non fa risultati rivoluzionari. Ma applicata in modo selezionato, può accelerare il volano una volta che i fattori di grandezza sono già presenti. È un amplificatore di slancio piuttosto che un autore.

Se la vostra azienda ha problemi con l'IT, cambiate le persone, i fornitori o gli strumenti; non bloccate gli investimenti.

I vostri concorrenti sfruttano la tecnologia e strumenti organizzativi per ottenere un vantaggio. Rimanere competitivi richiede un uso strategico della tecnologia.

6. L'effetto volano e il ciclo di Doom

La trasformazione da buona a grande azienda non è un evento improvviso, ma un processo graduale, come la rotazione di un gigantesco volano.

Il concetto di volano del libro illustra un esito positivo sostenuto attraverso l'esecuzione coerente di principi solidi. Ogni spinta, scelta e strategia contribuisce in modo cumulativo al raggiungimento della grandezza aziendale.

Al contrario, il Doom Loop rappresenta un ciclo vizioso di sbandamenti avanti e indietro senza una direzione univoca. La ricerca impaziente di risultati immediati dissipa l'energia in priorità frammentate, impedendo lo slancio costante del volano e causando l'arresto dello stato.

7. Il Consiglio

Le grandi aziende creano un sancta sanctorum di membri del team - il Consiglio - che sono affidabili, laboriosi ed efficaci nel fornire una serie di input e feedback ai leader dell'azienda. Utilizzano inoltre le loro competenze e la loro vasta esperienza per influenzare importanti decisioni aziendali.

In riepilogo/riassunto, la grandezza deriva da una miscela di pensiero visionario e di applicazione della disciplina. Trovate le persone giuste, confrontatevi con i dati, sfruttate la tecnologia, costruite una cultura della disciplina ed eseguite con coerenza.

Citazioni popolari da Buono a Grande

Ecco alcune delle citazioni più quotate del classico del management.

"Poche persone raggiungono una vita fantastica, in gran parte perché è così facile accontentarsi di una buona vita."

Collins osserva che è più facile accontentarsi della mediocrità perché offre comfort e compiacimento. Per raggiungere la grandezza, è necessario il coraggio e il lavoro richiesto per Da fare fuori dagli schemi.

"La tecnologia può accelerare una trasformazione, ma la tecnologia non può causare una trasformazione."

La tecnologia pionieristica deve essere un mezzo e non la strategia finale. i leader da bravi a grandi selezionano con cura le tecnologie che si allineano agli obiettivi aziendali, anziché essere l'unico obiettivo.

"La grandezza non è una funzione delle circostanze. La grandezza, a quanto pare, è in gran parte una questione di scelte consapevoli "

Se pensate che la grandezza sia una funzione della fortuna, ripensateci. I fattori esterni da soli non determinano la grandezza, ma dipendono in larga misura dalle vostre decisioni e azioni.

"**Le persone non sono la vostra risorsa più importante. Lo sono le persone giuste"

Quando si tratta di assumere persone, scegliete sempre la qualità piuttosto che la quantità. La capacità di scegliere il tipo di persone giuste è molto importante per passare da una buona a una grande azienda nel lungo periodo.

"**Sì, il mondo sta cambiando e continuerà a farlo. Ma questo non significa che dobbiamo smettere di cercare principi senza tempo"

È essenziale non farsi influenzare dalle circostanze mutevoli e perdere la fiducia. Al contrario, costruite dei valori fondamentali che vi aiutino a rimanere aggiornati e a superare qualsiasi cambiamento.

Se queste citazioni Good to Great vi hanno ispirato e vi hanno spinto ad agire, abbiamo lo strumento giusto per iniziare.

Applicare i principi di Buono a Grande con ClickUp

Il libro di Collins fornisce una guida affidabile per raggiungere l'eccellenza.

Ora, analizziamo questi metodi utilizzando le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp una delle piattaforme di produttività più complete per singoli e team.

Dalla gestione dei documenti alla consegna di prodotti di alta qualità, ClickUp può aiutarvi a semplificare tutte le operazioni aziendali per ottenere il massimo della produttività.

Se vi state chiedendo come creare uno spazio in cui ogni dipendente dia il meglio di sé e come ottenere il massimo dal proprio lavoro, ClickUp può aiutarvi.

Gestione organizzativa con ClickUp

Il fulcro di Good to Great è strettamente legato ai principi di individui, strategie e risultati disciplinati. ClickUp offre ai team una serie di funzionalità/funzione per ottenere tutto questo.

Personalizzare Il project management di ClickUp di ClickUp per il vostro concetto di riccio. Progettate flussi di lavoro personalizzati ed eliminate le incombenze legate al monitoraggio dei progetti con ClickUp Automazioni . Accesso in tempo reale ClickUp Dashboard che mantengono i membri del team allineati sullo stato di avanzamento del progetto e promuovono una cultura della responsabilità.

Personalizzate i widget di ClickUp per visualizzare le attività cardine, gli sprint, i progetti e molto altro ancora

Gestione delle attività: la pietra miliare delle persone disciplinate

Le persone disciplinate aiutano la vostra organizzazione a diventare grande e chiara gestione delle attività può essere il mezzo per raggiungere questo obiettivo. Con Attività di ClickUp i team possono avere piena accessibilità e libertà di gestire bene le proprie attività e rimanere in carreggiata per raggiungere la grandezza.

Una fantastica funzionalità/funzione di ClickUp è che gli utenti possono distillare problemi e progetti complessi in attività più piccole, quindi assegnare ruoli e responsabilità e infine stabilire le sequenze temporali per il completamento.

Ciò contribuisce ad aumentare la produttività e la responsabilità all'interno dei team, dove ogni membro svolge un'azione specifica, che porta all'esito positivo dell'intera organizzazione.

ClickUp Tasks offre visualizzazioni personalizzabili, integrazione API con altri strumenti e piattaforme, monitoraggio del tempo, accessibilità mobile, strumenti di collaborazione e controllo degli accessi

Prioritizzazione: la base per un pensiero disciplinato

Collins sottolinea l'importanza della definizione delle priorità in un'azienda da "buona a grande", insistendo sul fatto che le organizzazioni si concentrano su attività sostanziali. Utilizzando ClickUp per il Project Management consente alle organizzazioni di stabilire obiettivi e priorità chiare.

Consente di creare un meccanismo che supporta l'allocazione e la gestione strategica delle risorse, massimizzando i risultati rispetto agli obiettivi generali.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la definizione delle priorità, che possono aiutare i team a concentrarsi su ciò che conta di più:

Priorità delle attività di ClickUp : Assegna una priorità come Alta, Normale o Bassa a qualsiasi attività o elenco per indicarne l'importanza relativa

Date di scadenza: Impostare le date di scadenza delle attività per segnalare quando il lavoro deve essere completato. Le attività in ritardo vengono segnalate visivamente

Dipendenze: Collegate le attività collegate in modo che i team sappiano quali pezzi devono essere terminati per primi

Stato personalizzato: Etichettate visivamente le attività come In corso (WIP), Completate (WIP) o Bloccate (Stuck) per mostrare ciò su cui si sta lavorando

Date di inizio: Aggiungere date di inizio alle attività per consentire ai team di ordinare i lavori nell'ordine giusto

Ordinamento delle attività: Ordinare le attività per priorità, data di scadenza, assegnatario, stato, ecc. per visualizzare rapidamente ciò che richiede attenzione

Carico di lavoro: Esaminare il carico di lavoro dei membri del team prima di assegnare le attività per evitare un sovraccarico di lavoro

Cosa c'è di più? ClickUp viene fornito con 15+ personalizzati Visualizzazioni di ClickUp per definire facilmente le priorità delle attività e delle responsabilità!

Obiettivi: la forza trainante di un'azione disciplinata

Per seguire i modelli di Good to Great, Collins ha riconosciuto l'importanza di obiettivi tangibili e raggiungibili. La gestione degli obiettivi è la salsa segreta: le sue funzionalità/funzione si allineano perfettamente a questo principio.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per definire i loro Big Hairy Audacious Obiettivi (BHAG) e misurare lo stato di avanzamento.

Questo assicura che voi e il vostro team di progetto siate costantemente impegnati con il quadro generale e gli obiettivi.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri oggetti con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato in ClickUp

Con ClickUp, è possibile impostare traguardi chiari e monitorare lo stato attraverso rappresentazioni visive utilizzando

Roll-up dello stato di avanzamento

Traguardi delle attività

Traguardi numerici

Traguardi monetari

Traguardi Vero/Falso

Descrizioni Strumenti per le attività di ClickUp inviano ulteriori promemoria e aiutano a costruire elenchi dettagliati di cose da fare per tenere i singoli e i team sempre all'erta, creando un clima positivo e di fiducia abitudini di lavoro positive . In questo modo si evita di perdere le scadenze. Inoltre, sviluppa lo slancio e accelera la produttività.

Lo strumento aiuta a monitorare e regolare le stime:

Vedere la capacità giornaliera del team nella vista Carico di lavoro

Eliminare le attività nella visualizzazione Calendario per programmare le stime

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività di chiunque nella vista Riquadro

Monitoraggio del tempo per una maggiore produttività

L'ottimizzazione del tempo è un segno distintivo delle organizzazioni disciplinate. La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consente ai team di migliorare la gestione del tempo attraverso un piano efficace. Potete sviluppare una cultura della disciplina e dell'efficienza e rafforzare le vostre capacità di project management.

Visualizza la disponibilità del team per la pianificazione dei progetti

Vedere se siete sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi con il tempo rimanente

Esportare i dati della durata stimata per creare reportistica personalizzata

Passare dal bene al bene con ClickUp

In questo riepilogo/riassunto del libro Good to Great, abbiamo visto come i concetti chiave di Jim Collins possono trasformarsi in strategie per l'esito positivo dell'azienda, per la crescita aziendale e per l'eccellenza della leadership. =

Con ClickUp le organizzazioni possono accelerare il loro percorso verso il raggiungimento dell'oggetto finale, i loro BHAG, e ottenere risultati superiori. Iniziate subito iscriviti a ClickUp !