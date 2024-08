10 Migliori alternative e concorrenti di Slab nel 2024

Se vi è mai capitato di spulciare numerosi documenti sparsi per trovare urgentemente un'informazione, saprete quanto sia importante mantenere una base di conoscenza. Essa consente di organizzare e rendere accessibili le conoscenze della vostra azienda su clienti, prodotti e processi aziendali.

Per creare questa base di conoscenze, molti si affidano a Slab, un software per la creazione di basi di conoscenza che aiuta a creare e modificare i documenti in modo collaborativo con più utenti.

Tuttavia, se vi siete mai scontrati con le integrazioni limitate di Slab o avete desiderato funzionalità più user-friendly, non siete i soli. Slab potrebbe non essere in grado di gestire le complessità della vostra azienda, quindi avete bisogno di alternative in grado di fare un passaggio.

In questo articolo abbiamo elencato le 10 migliori alternative a Slab per voi. Ne analizzeremo le funzionalità/funzione, valuteremo i pro e i contro e decodificheremo i prezzi per aiutare i manager come voi nella ricerca della soluzione ideale per la gestione della conoscenza.

Cosa cercare nelle alternative a Slab?

Lo strumento ideale deve essere in linea con le vostre esigenze aziendali: ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da ricercare nel valutare le varie alternative a Slab.

Impeccabile funzione di ricerca: un idealesoftware di gestione della conoscenza dovrebbe offrire un'esperienza di ricerca intuitiva, che consenta di trovare rapidamente ciò che serve con suggerimenti immediati durante la digitazione. Questo è fondamentale se la vostra azienda ha agenti di supporto che hanno bisogno di un accesso rapido alle informazioni durante le chiamate; una funzione di ricerca potente consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto

La costruzione di una base di conoscenza è un lavoro richiesto dal team. Ecco perché il vostro sistema di gestione della conoscenza deve consentire la collaborazione del team con ruoli definiti

Integrazioni intelligenti: La scelta di alternative a Slab che lavorano bene con gli strumenti che il team già utilizza contribuirà a un'adozione più rapida.

Backup e ripristino: Immaginate di perdere mesi di lavoro a causa di un errore o di una perdita di dati. Scegliete un'alternativa Slab con backup e ripristino solidi per una maggiore sicurezza

Un versatile strumento di gestione della conoscenza dovrebbe consentire l'integrazione di moduli personalizzati o di strumenti di terze parti per la raccolta di feedback cruciali da parte degli utenti.

Le 10 migliori alternative a Slab da usare nel 2024

Una volta decise le funzionalità/funzione essenziali di cui avete bisogno per far funzionare bene la vostra azienda, scegliete dal nostro elenco di alternative a Slab per trovare quella che fa per voi.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-253-1400x944.png Scrivete, modificate e collaborate con i colleghi su un unico documento con ClickUp Docs /$$$img/

scrivere, modificare e collaborare con i colleghi su un singolo documento con ClickUp Docs_

ClickUp è la nostra scelta migliore, e non siamo solo noi a dirlo: anche i team di tutto il mondo lo amano!

ClickUp è un'unica soluzione per la strumento di project management e un'area di lavoro collaborativa dove i team pianificano, organizzano e lavorano insieme senza sforzo, soprattutto quando si costruisce una solida base di conoscenze. Al centro di tutto questo c'è ClickUp Documenti .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-266.png Documenti ClickUp /$$$img/

creare wiki e basi di conoscenza altamente personalizzabili con ClickUp Docs_

ClickUp Documenti

Docs è l'ultima procedura guidata per la gestione dei documenti e la collaborazione e ha trovato il suo posto tra gli strumenti più valutati al mondo, destinati a team grandi e piccoli.

Con ClickUp Docs è possibile disporre di un numero illimitato di pagine e la funzionalità Relazioni semplifica la gestione dei file collegando le attività collegate alle pagine e taggando gli utenti per facilitarne la ricerca.

È inoltre possibile condividere le pagine in forma privata o pubblica. Questa opzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza contro modifiche indesiderate. Ma la stella dello spettacolo è ClickUp AI in Docs, che rende la scrittura più facile e veloce con suggerimenti in tempo reale.

ClickUp in Documenti offre ricche opzioni di formattazione del testo, tra cui stili multipli e allineamento del testo per coprire immagini e sottotitoli. Con questo editor WYSIWYG è possibile creare documenti visivamente accattivanti. Inoltre, funzionalità/funzione quali pagine annidate e opzioni di formattazione semplificano il lavoro.

Create documenti versatili e wiki su misura per le vostre esigenze. Che si tratti di roadmap o di una base di conoscenza, non c'è nulla che non si possa fare con Da Docs.

Voi e il vostro team potete lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, collegando Docs ai flussi di lavoro per una facile integrazione. ClickUp Docs, con le sue capacità di scrittura collaborativa e le sue opzioni personalizzate, è uno strumento indispensabile per un project management e una collaborazione efficienti, soprattutto quando la documentazione è un aspetto chiave dei flussi di lavoro intelligenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-AI-powered-1.gif /IA ClickUp AI /$$$img/

creare un documento di 30 minuti in 30 secondi con ClickUp AI_

ClickUp AI

Ma non è tutto! Fate team con ClickUp AI e creare basi di conoscenza senza doverci passare tutto il giorno.

Con oltre cento strumenti che si adattano a diversi ruoli e casi d'uso, riepilogano le discussioni, generano elementi d'azione e migliorano la chiarezza della comunicazione, il tutto in un'unica soluzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Wiki-Template.png Modello di ClickUp Wiki /$$$img/

se si preferisce un approccio più pronto alla creazione di wiki, si può utilizzare il modello ClickUp Wiki

Modelli di ClickUp

Se preferite iniziare con un modello, ClickUp non vi delude. Il Modello di ClickUp Wiki è un codice per creare e mantenere la vostra base di conoscenze. Utilizzatelo per risparmiare tempo sulla configurazione, in modo che il tuo team possa creare wiki , procedure operative standard e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Create bellissimi documenti e wiki con la modifica dei testi in ClickUp Docs.

Redigere contenuti, generare riepiloghi e risparmiare tempo con ClickUp AI

Gestione semplice di più documenti con Relazioni e diritti di accesso personalizzati

Modificate i documenti con i vostri colleghi in tempo reale

Prendete note e create liste di controllo con ClickUp Blocco Note

Esplorare una libreria di progettimodelli per situazioni diverse, tra cui Wiki eModelli di base di conoscenza* Ordinare e trovare facilmente i documenti in pochi secondi

Connessione senza problemi con altri strumenti come Documenti Google, Dropbox, YouTube, Box, Evernote e altri ancora

Utilizzo di app mobili per sistemi iOS e Android

Limiti di ClickUp

All'inizio gli utenti potrebbero aver bisogno di un po' di aiuto per utilizzare correttamente la piattaforma

L'app per dispositivi mobili non è all'altezza della versione desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Nuclino

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-264.png Nuclino /$$$img/

via Nuclino Nuclino è un'alternativa rapida a Slab che si concentra su velocità e prestazioni.

La sua interfaccia utente semplice e priva di distrazioni garantisce interazioni veloci senza fastidiosi ritardi di caricamento.

La collaborazione è fluida, con aggiornamenti in tempo reale e un'efficiente cronologia delle versioni.

Tuttavia, Nuclino ha i suoi limiti. Alcuni utenti sentono la mancanza di funzionalità/funzioni avanzate di piattaforme più potenti mentre alcuni si lamentano della loro struttura dei prezzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Semplifica la modifica e il monitoraggio del tempo con la collaborazione in tempo reale

Si connette con oltre 40 strumenti come Airtable, Slack e Microsoft Teams

Utilizza strumenti di IA per redigere i contenuti, migliorare la leggibilità e generare riepiloghi/riassunto

Creare collegamenti interni digitando "@"

Limiti di Nuclino

Nessun controllo dell'accesso a cartelle e pagine individuali

Limitate funzionalità di modifica del testo

Prezzi di Nuclino

**Gratuito

Standard: $5/utente al mese

$5/utente al mese Premium: $10/utente al mese

Il piano Standard prevede un periodo di prova gratuito di 14 giorni.

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

3. Documenti Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-256.png Documenti Google /$$$img/

via Google Docs Documenti Google non è stato creato per una base di conoscenza dedicata. Ma può essere un'alternativa a Slab, grazie al nuovo aggiornamento del collegamento dei documenti.

Questo aggiornamento consente di collegare i documenti, formando un wiki improvvisato in Google Drive. Se il team conosce già bene gli strumenti di Google, il passaggio da Slab è facile.

Anche se Google Documenti non ha tutte le funzionalità/funzione di Slab, potrebbe essere un buon compromesso per la semplice collaborazione tra documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Documenti Google

Permette a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento grazie alla collaborazione in tempo realeCreazione di wiki Ciò che contraddistingue Zoho Learn (precedentemente noto come Zoho Wiki) è la sua semplicità e convenienza. Questo strumento di gestione della conoscenza è stato progettato per i piccoli team creativi e di marketing, per gli educatori e per i team con un budget limitato.

Zoho Learn crea un hub in cui i team condividono le loro conoscenze organizzando le assegnazioni delle aree di lavoro, personalizzando i portali e fornendo aggiornamenti in tempo reale. Sono previste misure di sicurezza per mantenere i dati al sicuro con l'accesso alle pagine personalizzabile.

Tuttavia, Zoho Learn manca di spazio di archiviazione e non supporta molti utenti. Quindi, se la vostra azienda sta crescendo e avete in programma di aggiungere altre persone, questo strumento potrebbe non essere il più adatto e dovreste considerare altre alternative a Slab.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Learn

Mantenere versioni dello stesso documento per un facile monitoraggio delle modifiche

Personalizzazione dell'aspetto dello strumento in base al proprio marchio

Utilizzo di widget per creare contenuti velocemente

Proteggere i dati privati e sensibili da accessi non autorizzati

Limiti di Zoho Learn

Impossibilità di estrarre informazioni importanti dai documenti caricati

Spazio di archiviazione limitato

Prezzi di Zoho Learn

**Gratis

Express: $1/mese per utente

$1/mese per utente Professionale: $3/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Learn

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-258.png Notion /$$$img/

via Nozione Notion si distingue per fare un po' di tutto: prendere note, gestire progetti e creare elenchi di cose da fare. Funzionalità avanzate come database e Sequenza lo rendono un ottimo strumento per progetti complessi come la creazione di wiki.

Anche se Notion sembra semplice, è potente, con molte opzioni di modelli personalizzabili e cose divertenti come meme ed emoji.

Ma la flessibilità di Notion potrebbe essere uno svantaggio . È più adatto alla gestione delle conoscenze personali che alla collaborazione con il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Personalizzate facilmente i vostri file con opzioni come tabella dei contenuti, intestazioni, testo del corpo, punti elenco, attivare/disattivare e snippet di codice

Lavorare insieme ai propri compagni di squadra per modificare un documento simultaneamente e taggarsi a vicenda con domande e commenti

Utilizzate gli strumenti di IA per riepilogare/riassumere i contenuti, identificare i punti chiave e modificare automaticamente il testo

Organizzate le attività del progetto nel modo che preferite utilizzando le visualizzazioni Kanban o Sequenza

Connessione senza problemi con Slack, Jira, GitHub, Gitlab e Zapier

Limiti di Notion

I nuovi utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dalle troppe opzioni personalizzate

L'app per dispositivi mobili potrebbe richiedere più tempo per essere caricata, come notato da alcuni utenti

Prezzi di Notion

Free

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile a un costo aggiuntivo di $10 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

6. Confluenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-261.png Confluenza /$$$img/

via Atlantideo Confluence fa parte della famiglia Atlassian, insieme a Jira e Trello. È un popolare strumento di gestione della conoscenza, noto per migliorare la comunicazione interna.

Confluence è ottimo per il brainstorming e la documentazione dei processi. È uno dei preferiti dagli utenti di altri strumenti Atlassian.

Nonostante la sua ricchezza, alcuni utenti lo trovano opprimente e cercano alternative . Ha una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per i neofiti. Sebbene la personalizzazione sia utile, per alcuni potrebbe rappresentare una sfida per la navigazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Utilizzare fogli di calcolo e repository di codice per modificare e incorporare i contenuti

Utilizzare strumenti di IA per la creazione di contenuti, come ChatGPT, Copywriter e Wordsmith, per attività rapide

Automazioni di attività ripetitive in più documenti

Limiti di Confluence

Alcuni utenti ritengono che la funzionalità/funzione di ricerca sia problematica per le grandi aziende, in quanto può essere difficile individuare documenti specifici

Mancanza di flessibilità nel formattare i documenti, nell'organizzare le tabelle e nel gestire le basi di conoscenza

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard: $6,05/mese per utente

$6,05/mese per utente Premium: $11,55/mese per utente

$11,55/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Confluence

G2: 4.1/5 (3700+ recensioni)

4.1/5 (3700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3270+ recensioni)

7. Guru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-262.png OttieniGuru /$$$img/

via Guru La documentazione non dovrebbe essere confusa e il team di Document360 lo sa bene.

La sua interfaccia utente semplifica la centralizzazione delle conoscenze, la collaborazione e una documentazione di alto livello, aiutandovi a creare basi di conoscenza, documenti tecnici, note di riunione e altro ancora.

Grazie alla perfetta integrazione con terze parti, la dashboard di Document360 è un centro nevralgico visivo. Il suo editor di blocchi semplifica la creazione di contenuti e la personalizzazione permette di perfezionarli. Con queste funzionalità/funzione è possibile creare qualsiasi documentazione e monitorare qualsiasi cosa, dalle informazioni sull'azienda all'inserimento del personale alle domande frequenti dei clienti.

L'unico aspetto negativo è il costo: i piani di Document360 sono costosi rispetto alle altre alternative di Slab.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Creazione di contenuti con il portale interno della Knowledge Base, che dispone di strumenti di gestione e revisione di facile utilizzo

Mostrare pubblicamente i documenti rilevanti per il supporto clienti o condividerli in privato all'interno del team tramite il sito Web esterno della Knowledge Base

Incorporare un widget sul vostro sito web o prodotto per le query degli utenti in qualsiasi momento con l'Assistente della Knowledge Base

Integrare la base di conoscenze con i preferiti come Zendesk, Intercom e Google Analytics

Limiti di Document360

Mancano funzionalità/funzioni di base come il correttore ortografico integrato, la traduzione accurata delle lingue e la modifica simultanea

Necessita di codici personalizzati per regolare il design e i layout

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard: $149/mese per progetto

$149/mese per progetto Professionale: $299/mese per progetto

$299/mese per progetto Business: $399/mese per progetto

$399/mese per progetto Enterprise: $599/mese per progetto

$599/mese per progetto Hosting privato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (370+ recensioni)

4.7/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

9. Gitbook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-265.png GitBook /$$$img/

via Gitbook Gitbook è uno strumento basato sulla conoscenza creato appositamente per i team tecnologici per condividere le conoscenze e semplificare la documentazione. Il suo approccio basato sull'IA estrae facilmente le conoscenze condivisibili dai messaggi di Slack e dai documenti esistenti.

Inizialmente pensato per sviluppatori e progettisti SaaS, GitBook supporta testi ricchi, linguaggi di programmazione e risorse visive, consentendo una gestione fluida della conoscenza.

Tuttavia, potrebbe non essere lo strumento ideale se non siete sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gitbook

Monitoraggio, confronto, unire e ripristinare facilmente le modifiche su ogni pagina

Utilizzate i commenti interattivi e partecipate alle discussioni con il vostro team

Accesso in sicurezza grazie a varie piattaforme di autenticazione e Single Sign-On per clienti e partner

Rimanere informati con notifiche su nuovi contenuti, modifiche critiche o alterazioni della visibilità dei documenti

Sincronizzazione con codebase come Git

Limiti di Gitbook

Personalizzazioni limitate

Difficoltà nell'esportazione di diversi formati di file

Prezzi di Gitbook

Personale: piano Free Forever

piano Free Forever Plus: $6,70/mese per utente

$6,70/mese per utente Pro: $12,50/mese per utente + $82,50 di canone mensile della piattaforma

$12,50/mese per utente + $82,50 di canone mensile della piattaforma Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Gitbook

G2: 4.7/5 (130+ recensioni)

4.7/5 (130+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. CompitoQue

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-263.png TaskQue /%img/

via TaskQue TaskQue è uno strumento online per la gestione delle attività e delle conoscenze interne che aumenta la produttività. Pur non essendo uno strumento dedicato alla base di conoscenza, svolge un ruolo cruciale nella gestione della conoscenza, semplificando la gestione del carico di lavoro di progetti e team.

Ad esempio, è possibile utilizzare TaskQue per assegnare le attività relative alla creazione della base di conoscenza ai membri giusti del team.

Inoltre, TaskQue automazioni del flusso di lavoro semplifica il processo di sviluppo della knowledge base, assicurando un viaggio senza intoppi dalla revisione alla pubblicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TaskQue

Automazioni nell'assegnazione delle attività basate sulla conoscenza per una maggiore produttività

Ottenere una panoramica completa di tutte le attività a colpo d'occhio

Facilitare la comunicazione e la collaborazione all'interno dell'interfaccia delle attività per wiki aggiornati

Gestire e assegnare le risorse per ottimizzare il flusso di lavoro

Limiti di TaskQue

Alcune integrazioni di terze parti possono interrompere i flussi di lavoro

Limitate funzionalità/funzione della knowledge-base

Prezzi di TaskQue

Basic: Gratis

Gratis Business: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TaskQue

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Hai trovato la tua perfetta alternativa a Slab?

Se le sfide di integrazione e personalizzazione di Slab vi stanno stancando, è ora di fare un upgrade.

Vi abbiamo mostrato le migliori alternative a Slab disponibili sul mercato. Tuttavia, se dovessimo scegliere per voi, vi suggeriremmo la piattaforma di collaborazione ClickUp per tutte le vostre esigenze di gestione delle basi di conoscenza.

Oltre a semplificare il processo di gestione delle conoscenze, ClickUp eccelle anche nel project management. Potete personalizzarla in base alle vostre preferenze, utilizzare modelli intelligenti e lasciare che l'IA faccia il lavoro pesante. La parte migliore? Offre un servizio di piano Free Forever gratuito . Iscriviti oggi stesso!