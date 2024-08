Le 10 migliori alternative a PandaDoc per gestire i documenti nel 2024

Se siete alle prese con contratti ingombranti, proposte disordinate e thread infiniti di email, probabilmente avete incontrato PandaDoc, una piattaforma di gestione dei documenti che mira a snellire il vostro flusso di lavoro.

Sebbene PandaDoc sia un software di firma elettronica dall'interfaccia user-friendly, il suo piano di base potrebbe mancare delle funzionalità avanzate e delle opzioni personalizzate di cui avete bisogno. Inoltre, l'attenzione di PandaDoc per la creazione di documenti e per la firma digitale potrebbe richiedere un'ulteriore strumenti di produttività per gestire altre attività.

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo stilato un elenco delle migliori 10 alternative a PandaDoc per la gestione dei documenti con proposte di firma elettronica semplificate e automazioni dei flussi di lavoro . Abbiamo esaminato attentamente le loro funzionalità/funzione chiave e i loro prezzi per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a PandaDoc?

Da proposte e contratti a fatture e ordini di acquisto, la documentazione è alla base di ogni interazione e decisione aziendale. Tuttavia, la gestione di questa documentazione cartacea può essere un vero e proprio grattacapo, che rallenta i flussi di lavoro e ostacola la produttività.

È qui che entrano in gioco i sistemi di gestione documentale (DMS) come PandaDoc. Diventano l'hub digitale per la creazione, la modifica, la condivisione e la firma dei documenti.

Sebbene PandaDoc sia una scelta popolare, potrebbe non essere la soluzione ideale per ogni azienda.

Quando si scelgono alternative a PandaDoc, bisogna considerare i seguenti fattori:

Funzionalità/funzione di firma elettronica: Cercate flussi di lavoro intuitivi, funzionalità di firma multipla e solide opzioni di sicurezza

Cercate flussi di lavoro intuitivi, funzionalità di firma multipla e solide opzioni di sicurezza **Modifica e creazione di documenti: lo strumento deve essere dotato di modelli predefiniti e di strumenti di collaborazione che consentano di creare e modificare facilmente i documenti

Integrazioni: Valutare la capacità dello strumento di integrarsi con il flusso di lavoro e gli strumenti esistenti, come CRM, automazione del marketing o piattaforme di project management

Valutare la capacità dello strumento di integrarsi con il flusso di lavoro e gli strumenti esistenti, come CRM, automazione del marketing o piattaforme di project management $$$a: Scegliete una struttura di prezzi che si allinei alle vostre esigenze e al vostro budget

Scegliete una struttura di prezzi che si allinei alle vostre esigenze e al vostro budget Facilità d'uso: Scegliete un'interfaccia intuitiva e facile da usare per garantire un'adozione senza problemi

Le 10 migliori alternative a PandaDoc da usare nel 2024

Tenendo conto di questi fattori, esploriamo le 10 migliori alternative a PandaDoc da utilizzare nel 2024:

1. Firma

via Firma Signaturely è una piattaforma di firma elettronica facile da usare e conveniente, che offre il caricamento dei documenti tramite drag-and-drop, il branding personalizzato e il monitoraggio del documento in tempo reale.

Caricate i vostri documenti in vari formati, tra cui PDF, documenti Word e immagini. Quindi, aggiungete campi per la firma, campi di testo e altri elementi al vostro documento.

È anche possibile richiedere informazioni aggiuntive ai firmatari, come nome, indirizzo email e data di nascita.

Signaturely archivia in sicurezza i documenti firmati nel cloud. È possibile accedervi in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo. Potete anche inviare promemoria ai vostri firmatari se non hanno firmato un documento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Signaturely

Firmate digitando il vostro nome, disegnando una firma o caricandone un'immagine senza uscire dall'app

Consente al team di collaborare a un documento e di approvarne la versione finale prima dell'invio

Salvare la firma per accedervi rapidamente

Compilare rapidamente i moduli con campi e guide automatizzate

Crearedocumenti legali e contratti utilizzando modelli precostituiti e sottoposti a revisione da parte di esperti

Limiti della firma

Manca il supporto multilingue

Il salvataggio dei modelli può essere difficoltoso

Limitate opzioni di modifica dei modelli

Prezzi da firma

Personale: $20/mese

$20/mese Aziendale: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Signaturely

G2: 4.8/5 (290+ recensioni)

4.8/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (350+ recensioni)

2. DocuSign

via DocuSign DocuSign è un pioniere nello spazio della firma elettronica e offre una piattaforma completa con potenti funzionalità, tra cui l'instradamento avanzato dei documenti, l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione con le principali applicazioni aziendali. È una delle alternative più popolari a PandaDoc.

È possibile condividere e firmare documenti in formato elettronico da qualsiasi dispositivo, semplicemente toccando lo schermo. DocuSign cattura la firma e la inserisce nel file.

Gestite l'intero ciclo di vita del contratto utilizzando la funzionalità CLM (Contract Lifecycle Management) della piattaforma e scegliete un'opzione di verifica dell'identità ideale per garantire l'autenticazione.

Le migliori funzionalità/funzione di DocuSign

Integrazione dei contratti con le app preferite: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom e altre ancora

Migliora l'esperienza dell'utente grazie al branding personalizzato e alla firma reattivaResponsabilizzate i vostri team di preparare, instradare e approvare rapidamente i contratti utilizzando modelli condivisi e commenti collaborativi

Affrontare le sfide più difficili con i flussi di lavoro configurabili

Proteggete i vostri accordi con controlli di sicurezza e conformità di livello aziendale

Limiti di DocuSign

Personalizzazioni limitate

Scarsa esperienza per gli utenti mobili

Prezzi di DocuSign

Personale: $15/mese

$15/mese Standard: $45/mese per utente

$45/mese per utente Business Pro: $65/mese per utente

$65/mese per utente Piani avanzati: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su DocuSign

G2: 4,5/5 (oltre 2200 recensioni)

4,5/5 (oltre 2200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (8500+ recensioni)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

via segno della cassetta di sicurezza HelloSign, ora nota come Dropbox Sign, è una piattaforma di firma elettronica semplice, perfetta per utenti individuali e piccole aziende alla ricerca di alternative a PandaDoc.

È possibile trascinare e rilasciare i campi della firma nel documento dove si desidera che appaiano. È anche possibile aggiungere altri campi, come quelli di testo e le caselle di controllo.

Firmare i documenti usando il dito, il mouse o l'immagine della firma caricata. Ogni documento firmato ha un audit trail a prova di manomissione che mostra chi ha firmato il documento, quando lo ha firmato e l'indirizzo IP utilizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di HelloSign (Dropbox Sign)

Invia e firma accordi fino all'80% più velocemente

Ottenere la prova dell'accesso, della revisione e della firma dei documenti con le tracce di audit

Chiudere le trattative più velocemente e migliorare le valutazioni grazie all'integrazione con Salesforce e alla firma mobile

Accelerazione del time-to-hire grazie a moduli pre-popolati, firma digitale intuitiva e monitoraggio

Richiesta di firme digitali legalmente vincolanti in scala con modelli riutilizzabili e funzionalità di invio in blocco

Limiti di HelloSign (Dropbox Sign)

Problemi occasionali nel posizionamento dei box di firma durante la creazione di un documento

Difficoltà nell'allineamento di diversi box durante la preparazione di un documento

Non è all'altezza del marchio e dell'aspetto distintivo di alcune applicazioni online

Prezzi di HelloSign (Dropbox Sign)

Essenziale: $20/mese

$20/mese Standard: $30/mese per utente

$30/mese per utente Premium: Contattare per i prezzi

HelloSign (Dropbox Sign) Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (2100+ recensioni)

4.7/5 (2100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1400+ recensioni)

4. Accetta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/GetAccept-Dashboard-Image.png RiceviAccetto /%img/

via GetAccept GetAccept è un'operazione di piattaforma di abilitazione commerciale che firma le firme elettroniche tra le sue funzionalità/funzioni più ampie. Offre anche integrazioni con sistemi CRM e altri strumenti commerciali.

Caricate proposte, contratti e altro materiale commerciale nelle Deal Room di GetAccept. I team commerciali e gli stakeholder possono quindi accedere ai materiali e rivederli con calma, lasciare commenti e fare domande.

Una volta che gli stakeholder sono pronti, spostate i documenti nella Contract Room virtuale. I contratti possono essere firmati elettronicamente ed entrambe le parti possono monitorare il loro stato.

Le migliori funzionalità/funzione di GetAccept

Firma dei documenti in tempo reale e riduzione drastica dei cicli commerciali

Gli utenti possono creare documenti, utilizzare modelli riutilizzabili o caricare PDF

Amministrare i ruoli per tutte le parti interessate e creare flussi di lavoro specifici per la firma degli ordini

Assicurarsi di non perdere accordi con promemoria automatici via email o SMS

Ricevere una notifica una volta che il documento è stato firmato e accedere facilmente ai documenti firmati

Limiti di GetAccept

Modelli di contratto limitati

Gli utenti hanno segnalato bug e fluttuazioni nell'interfaccia utente

Il tempo di caricamento è più lungo di quello ottimale

Prezzi di GetAccept

Versione di prova gratuita

Professionale: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GetAccept

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

5. FirmaFacile

via SignEasy SignEasy è una piattaforma di firma elettronica mobile-first facile da usare su qualsiasi dispositivo. Offre un piano Free con funzionalità/funzione limitate. È possibile caricare un documento, aggiungere campi per la firma e inviarlo per la firma con pochi clic.

Signeasy utilizza protocolli di sicurezza standard per proteggere i documenti e i dati. Ciò include la crittografia a riposo e in transito e l'autenticazione a due fattori.

Le firme elettroniche di Signeasy sono legalmente vincolanti nella maggior parte dei Paesi del mondo. Ciò significa che un documento firmato con Signeasy ha la stessa validità di un documento firmato con carta e penna. 🙌🏼

Le migliori funzionalità/funzione di SignEasy

Digitalizzare e semplificare i flussi di lavoro dei documenti rivolti a clienti e dipendenti

Raccogliere firme digitali valide al 100% e conformi alle varie legislazioni globali in materia di firma elettronica, come ESIGN Act, eIDAS, ecc

Caricare diversi formati di file come PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG e HTML

Importazione di documenti direttamente da provider di archiviazione cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive e Box

Firmare i documenti nella propria lingua locale

limiti di #### SignEasy

Gli utenti hanno segnalato frequenti errori di login

Limitate funzionalità/funzioni di modifica

L'invio di documenti da firmare elettronicamente dall'iPad o dall'app mobile può creare confusione

Prezzi di SignEasy

Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business: $36/mese per utente

$36/mese per utente Business Plus: $60/mese per utente

SignEasy valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (600+ recensioni)

4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

6. Segno di Adobe

Adobe Sign è una potente piattaforma di firma elettronica di Adobe che si integra perfettamente con altri prodotti Adobe come Acrobat Pro.

Crea e archivia le vostre firme elettroniche e gestisce le impostazioni e le preferenze di firma attraverso la sua interfaccia utente. È possibile caricare qualsiasi tipo di documento, come PDF, documenti Word e persino immagini, per poi inviarli ad altri per la firma.

AdobeSign lavora senza problemi con le app più diffuse, come Microsoft Office, Salesforce, Google Drive e Dropbox.

via Adobe

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Sign

Inviate i documenti per la firma, seguite lo stato e raccoglieteli senza scaricare o registrarvi

Modificare e aggiungere facilmente testi e immagini e formattare i PDF con Acrobat Pro

Conversione di scansioni, immagini, pagine web e file Microsoft in PDF a cui è possibile accedere, condividere e lavorare da qualsiasi luogo

Limiti di Adobe Sign

Manca una comoda impostazione "data"

Il programma può presentare problemi durante la creazione di una nuova firma su un dispositivo

Limitata flessibilità nell'uso di modelli per le firme elettroniche

Prezzi di Adobe Sign

Acrobat Standard: $22,99/mese per utente

$22,99/mese per utente Acrobat Pro: $29,99/mese per utente

$29,99/mese per utente Acrobat Standard for Teams: $14,99/mese per utente (commit annuale)

$14,99/mese per utente (commit annuale) Acrobat Pro for Teams: $23,99/mese per utente (impegno annuale)

$23,99/mese per utente (impegno annuale) Soluzioni per firme Acrobat: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Adobe Sign

G2: 4.4/5 (900+ recensioni)

4.4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1100+ recensioni)

7. DigiSigner

DigiSigner è una piattaforma di firma elettronica economica che offre un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui il branding personalizzato, la firma in blocco e le integrazioni con gli strumenti più diffusi.

DigiSigner è conforme a tutte le principali leggi sulla firma elettronica, tra cui ESIGN, UETA ed eIDAS. Lo strumento utilizza la crittografia a 256 bit per proteggere i documenti e le firme. I dati vengono inoltre archiviati in sicurezza nel cloud.

via DigiSigner

Le migliori funzionalità/funzione di DigiSigner

Creare firme autografe e legalmente vincolanti usando il mouse, caricando l'immagine della firma o semplicemente digitando il proprio nome

Incorporare le firme nelle applicazioni con le API di DigiSigner

Invitare altre persone a firmare e ricevere una notifica quando lo fanno

Archiviare i documenti in sicurezza dietro un firewall e autenticare ogni richiesta

Limiti di DigiSigner

Manca di solide funzionalità/funzione per l'organizzazione dei documenti

Gli strumenti presentano una funzionalità/funzione web obsoleta

Numero limitato di firme consentite al mese

Prezzi di DigiSigner

Free

Pro: $20/mese

$20/mese Team: $50

$50 Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su DigiSigner

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (900+ recensioni)

8. FirmaRichiesta

SignRequest è una piattaforma di firma elettronica open-source che offre un elevato grado di personalizzazione e controllo. È perfetta per gli sviluppatori e gli utenti esperti di tecnologia che desiderano creare flussi di lavoro di firma elettronica e sono alla ricerca di alternative a PandaDoc.

Lavora senza problemi con strumenti popolari come Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox e Zapier. Inoltre, protegge i documenti con crittografia SSL, spazio di archiviazione sicuro e audit trail.

Con la funzionalità/funzione di SignRequest, potete risparmiare più tempo. Preparate una sola volta i documenti ricorrenti con un ordine di firma personalizzato, impostazioni per le notifiche e messaggi predefiniti e riutilizzateli quando necessario.

via richiesta di firma

Le migliori funzionalità/funzione di SignRequest

Selezione del metodo di autorizzazione e identificazione dei singoli utenti che devono firmare

Gestire, monitorare e archiviare tutte le richieste di firma in Documenti di Microsoft

Lavorate con i vostri colleghi in Teams e assicuratevi che tutti abbiano sempre l'accesso necessario ai documenti rilevanti

Limiti della richiesta di firma

Difficoltà di navigazione nella visualizzazione mobile

Personalizzazioni limitate

Il ridimensionamento dei campi di testo è complicato e, a volte, inutilizzabile

I firmatari Excel e l'esportazione normale dei documenti necessitano di modifiche

Prezzi di SignRequest

Professionale: $9,85/mese per utente

$9,85/mese per utente Business: $16,42/mese per utente

SignRequest valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1500+ recensioni)

4.6/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

9. Zoho Sign

Zoho Sign è una soluzione completa per la firma elettronica di Zoho, un famoso provider di software aziendale. Offre firme elettroniche, modelli di documenti e automazione del flusso di lavoro ed è una delle alternative più convenienti a PandaDoc.

È possibile caricare i documenti dal computer, dallo spazio di archiviazione cloud o da altre applicazioni. È possibile aggiungere campi in cui i destinatari possono firmare, siglare o inserire informazioni.

È possibile integrare Zoho Sign con applicazioni aziendali come CRM, strumenti di accounting e software di project management. Creare flussi di lavoro automatizzati per inviare i documenti al destinatario successivo per la firma dopo che il destinatario precedente ha firmato.

via Zoho Sign

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Sign

Automazioni per le attività dirisparmiare tempo e aumentare la produttività

Firma digitale di documenti o invio di documenti e raccolta di firme da parte di altri

Firma digitale dei documenti aziendali con token USB personali e firma digitale basata su certificato

Gestisci i tuoi documenti aziendali ovunque tu vada con le app mobili di Zoho Sign

Limiti di Zoho Sign

Limiti alle personalizzazioni e ai modelli

Limiti nelle impostazioni e nella struttura a livello di account

Prezzi di Zoho Sign

**Gratis

Standard: $9,60/mese per utente

$9,60/mese per utente Professionale: $14,46/mese per utente

$14,46/mese per utente Enterprise: $19,28/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Sign

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

10. Libro di miele

HoneyBook è una CRM e project management piattaforma specificamente progettata per i liberi professionisti e le piccole aziende. Include la firma elettronica tra le sue funzionalità/funzione.

È possibile utilizzare la piattaforma per gestire ogni fase delle interazioni con i client, dalla generazione di contatti e prenotazioni al project management, alla fatturazione e all'elaborazione dei pagamenti.

Create moduli di acquisizione di contatti, pagine di destinazione e questionari per attirare nuovi client. Gestite appuntamenti, inviate proposte e raccogliete le firme dei clienti online. Inviate fatture professionali, accettate pagamenti online e automatizzate le promemoria di pagamento.

Inoltre, è possibile impostare flussi di lavoro automatizzati per snellire le attività più comuni e risparmiare tempo.

via HoneyBook

Le migliori funzionalità/funzione di Honeybook

Creazione e invio di fatture e contratti a prova di bomba da firmare

Trigger risposte, follower e attività automatiche

firma elettronica dei contratti e invio dei pagamenti

Utilizzo di un sito personalizzabile,proposte interattive e personalizzabili per presentare il vostro marchio

Limiti di Honeybook

La funzionalità/funzione di pianificazione è un po' macchinosa

Passaggi non necessari nel flusso dell'utente

Personalizzazioni limitate

Prezzi di Honeybook

Starter: $19/mese

$19/mese Essenziale: $39/mese

$39/mese Premium: $79/mese

Valutazioni e recensioni di Honeybook

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (580+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei documenti

Mentre Pandadoc e piattaforme simili si concentrano sulla firma elettronica e sullo scambio di documenti, le piattaforme di project management come ClickUp offrono una soluzione più completa per aumentare la produttività.

Le diverse funzionalità/funzione di ClickUp ottimizzano l'intero flusso di lavoro e i processi. Da fare con un'unica piattaforma, dall'onboarding dei client al completamento dei progetti, dalla programmazione degli appuntamenti all'organizzazione delle email.

Questo è particolarmente utile per le aziende e i provider di servizi professionali che hanno esigenze di documentazione diverse, oltre alla raccolta delle firme digitali e all'analisi dei documenti. ClickUp vi permette di controllare tutta la vostra documentazione, consentendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero: la vostra competenza e le relazioni con i clienti.

Get ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per il project management che comprende una potente funzionalità/funzione di documenti con Capacità IA come la formattazione automatica, i suggerimenti grammaticali e i suggerimenti di collaborazione in tempo reale strumenti.

Sebbene la piattaforma non offra attualmente una funzionalità nativa di firma elettronica, si integra perfettamente con le vostre funzioni preferite. Si tratta di un'opzione versatile per i team che necessitano di funzioni di document management e project management in un'unica piattaforma.

Lo strumento offre anche funzionalità/funzione per l'inserimento e la gestione efficiente dei client .

archiviate le politiche, le procedure e le valutazioni dei rischi in ClickUp-Docs Docs _vista

ClickUp è uno strumento eccellente per la gestione dei documenti per diversi motivi:

Flussi di lavoro integrati **Collegate i documenti alle attività, ai trigger e all'automazione, snellendo i flussi di lavoro legati ai documenti e assicurando che tutti lavorino con le versioni più recenti

creazione di flussi di lavoro personalizzati in ClickUp per una gestione efficiente dei documenti

Assistente di scrittura dotato di IA **Brainstorm, genera e rifinisce i documenti con prompt e suggerimenti basati sull'intento e sul ruolo dell'utente

accendi la creatività in ClickUp con il tuo partner virtuale per il brainstorming_

Interfaccia intuitiva: Utilizzate le varie funzionalità/funzione della piattaforma senza problemi, indipendentemente dalle vostre competenze tecniche

Utilizzate le varie funzionalità/funzione della piattaforma senza problemi, indipendentemente dalle vostre competenze tecniche Personalizzazione e flessibilità: Create documenti belli e informativi con ricche opzioni di formattazione, pagine annidate e widget incorporati. Organizzate i documenti in cartelle e spazi per una categorizzazione e un controllo degli accessi ottimali

creare il documento o il wiki perfetto con pagine annidate e opzioni di stile in ClickUp_

Modelli di contratto di ClickUp **Redigete i contratti in pochi secondi con i modelli precostituiti di ClickUp. Troverete anche modelli peraccordi aziendali eaccordi di servizio

creare un contratto in pochi passaggi con ClickUp per salvaguardare i vostri interessi come appaltatori_

Le migliori funzionalità di ClickUp

Sviluppare idee in modo reale utilizzando la collaborazioneLavagne online Ottenere una panoramica immediata e di alto livello del proprio lavoro con reportistica e ClickUp dashboard Gestione delle attivitàda ogni angolazione utilizzando15 visualizzazioni personalizzabili* Personalizzatostati delle attività per le esigenze del progetto

Generate documenti da zero, modificate o personalizzate quelli esistenti, collegateli ai flussi di lavoro e spedite i documenti, il tutto in un unico processo

Limiti di ClickUp

Alcuni neofiti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

Scegliere la soluzione giusta per la gestione dei documenti

Per quanto riguarda la firma elettronica, sono disponibili numerose alternative a PandaDoc, ognuna con funzionalità/funzione diverse. Tuttavia, le aziende che cercano una crescita a lungo termine possono trarre vantaggio da soluzioni olistiche con capacità più ampie.

In quest'ottica, ClickUp emerge come un'alternativa di spicco a PandaDoc. Offre un intervallo di funzioni più ampio rispetto alle altre alternative a PandaDoc, dalle visualizzazioni personalizzate delle attività e dai dashboard ai solidi strumenti di collaborazione.

Le straordinarie attività di ClickUp AI accelerano varie attività legate ai documenti, come riepilogare/riassumere i documenti, generare contenuti e controllare gli errori grammaticali.

Valutate attentamente i vantaggi e gli svantaggi per fare scelte informate e trovare la soluzione perfetta.

Nel complesso, ClickUp è uno strumento versatile e scalabile che può essere utilizzato per molte attività di gestione dei documenti. È una buona opzione per i team di tutte le dimensioni che necessitano di una posizione centrale per archiviare, collaborare e gestire i propri documenti. Prova ClickUp oggi.