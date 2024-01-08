I 10 migliori libri sull'intelligenza artificiale (IA) da leggere nel 2025

Come da un'analisi di un Reportistica della CNN alcune delle più grandi aziende tecnologiche utilizzano 200.000 libri per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Questi libri aiutano l'IA generativa a imparare come comunicare le informazioni.

È interessante notare che mentre noi leggiamo libri sull'IA, sull'IA generativa e sull'analisi predittiva, questi modelli leggono libri scritti da esseri umani per ottenere un contesto più ampio.

Nel giro di un anno, l'IA è passata dall'essere una tecnologia del futuro a un'applicazione diffusa nella nostra vita professionale. Le aziende tecnologiche emergenti utilizzano i sistemi di IA e le loro capacità generative e di pensiero per automatizzare attività ripetitive in tutti i reparti.

Se volete saperne di più sull'IA, consultate l'elenco dei migliori libri sull'IA da leggere nel 2024.

I 10 migliori libri sull'IA da leggere quest'anno

1. Umano compatibile: L'intelligenza artificiale e il problema del controllo

Informazioni sul libro

Autore: Stuart Russell

Stuart Russell Numero di pagine: 349

349 Durata stimata di lettura: 13 ore

13 ore Anno di pubblicazione: 2019

2019 Livello consigliato: Lettori base e intermedi

Lettori base e intermedi Recensioni e valutazioni: 4.1/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Human Compatible di Stuart Russell: Artificial Intelligence and the Problem of Control ha fatto il giro del mondo nel 2019. Il Guardian lo ha definito "il libro più importante sull'IA del 2019"

Il libro fornisce il contesto necessario prima di iniziare a sostenere l'intelligenza artificiale.

Per Russell il conflitto tra esseri umani e macchine è inevitabile e minaccia i posti di lavoro e i valori umani. Tuttavia, possiamo evitarlo se ripensiamo l'IA dalle fondamenta. Mettendo in discussione i nostri concetti di comprensione umana e apprendimento automatico, lo scrittore discute le possibilità di un'IA sovrumana.

Sostiene che la sfida più grande nella progettazione del QI risiede nel software, che richiederà diversi progressi, uno dei quali deve essere la comprensione del linguaggio.

ahimè, la razza umana non è un'entità unica e razionale. È composta da entità sgradevoli, guidate dall'invidia, irrazionali, incoerenti, instabili, con limiti computazionali, complesse, in evoluzione ed eterogenee"_ - Stuart Russell

Chiavi d'accesso

I possibili pericoli dei sistemi autonomi di IA includono, tra gli altri, armi autonome letali, sorveglianza automatizzata, manipolazione del comportamento delle fake news e ricatti automatizzati

Quando adottiamo l'IA per le applicazioni del mondo reale, dobbiamo evitare l'indebolimento umano. Si riferisce al momento in cui gli esseri umani delegheranno tutto all'IA e perderanno l'autonomia

Cosa dicono i lettori

"Una lettura imperdibile: questo tour-de-force intellettuale di uno dei veri pionieri dell'IA non solo spiega i rischi di un'intelligenza artificiale sempre più potente in modo accattivante e persuasivo, ma propone anche una soluzione concreta e promettente."

2. Apprendimento automatico per principianti

Informazioni sul libro

Autore/i: Chris Sebastian

Chris Sebastian Numero di pagine: 163

163 Durata stimata di lettura: 2 ore

2 ore Anno di pubblicazione: 2019

2019 Livello consigliato: Principianti

Principianti Recensioni e valutazioni: 3.9/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Chris Sebastian sostiene, in Machine Learning for Beginners, che l'apprendimento automatico è nato dal desiderio umano di apprendere per rinforzo. Per istanza, i computer hanno inizialmente imparato a giocare a dama e poi hanno battuto i campioni mondiali di scacchi.

Per fornire un contesto, Sebastian cita invenzioni storiche come il dispositivo meccanico di Charles Babbage che permetteva ai provider di programmare con schede perforate nel 1834 o il "Test di Turing" di Alan Turing sull'intelligenza delle macchine nel 1950.

Questo libro si rivolge a chi è interessato a conoscere l'IA, l'informatica, la ML e l'intelligenza di sciame. Comprenderà inoltre come le grandi impostazioni di dati siano fondamentali per l'apprendimento automatico, fornendo agli ingegneri dell'IA informazioni per lo sviluppo di algoritmi avanzati.

l'apprendimento automatico, le reti neurali e l'intelligenza di sciame interagiscono e si completano a vicenda nel tentativo di generare macchine in grado di pensare e reagire al mondo"_ Chris Sebastian

Chiavi d'accesso

Sebbene i matematici abbiano elaborato le teorie iniziali dell'apprendimento automatico molto tempo fa, ci sono voluti diversi decenni per convertire le teorie in esempi reali

Cosa dicono i lettori

"Questo è un buon libro per dare un'occhiata di alto livello all'apprendimento automatico e ai pro e contro di come l'apprendimento automatico potrebbe avere un impatto sulle nostre vite"

3. Intelligenza artificiale per gli esseri umani

Informazioni sul libro

Autore/i: Jeff Heaton

Jeff Heaton Numero di pagine: 222

222 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Anno di pubblicazione: 2013

2013 Livello consigliato: Lettori intermedi e avanzati

Lettori intermedi e avanzati Recensioni e valutazioni: 4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Esistono alcuni libri popolari sull'IA, ma la maggior parte richiede una comprensione di base. Intelligenza artificiale per gli umani: Volume 1 di Jeff Heaton mira a colmare questo divario con uno stile relativamente facile da seguire.

Il lettore comprenderà gli algoritmi di base dell'IA nella categoria dell'apprendimento automatico. Il primo volume spiega l'apprendimento nel contesto delle reti di computer e dei diversi tipi di apprendimento automatico. Toccando l'apprendimento supervisionato e non supervisionato, l'autore descrive tecniche essenziali come la regressione e il clustering per sviluppare e addestrare modelli di apprendimento di grandi dimensioni.

le reti neurali basate su computer non sono come il cervello umano, in quanto non sono dispositivi di calcolo di uso generale. Eseguono attività molto specifiche."_ Jeff Heaton

Chiavi d'accesso

La maggior parte degli algoritmi di IA accetta una matrice di numeri in ingresso e produce una matrice in uscita. Gli ingegneri spesso modellano i problemi che l'IA dovrebbe risolvere con questo modulo

Cosa dicono i lettori

"Ho trovato le informazioni contenute in questo libro presentate in modo estremamente chiaro e conciso. Molto utile per comprendere i lavori di base degli argomenti trattati"

4. Rivoluzionari cibernetici: Tecnologia e politica nel Cile di Allende

Informazioni sul libro

Autore/i: Eden Medina

Eden Medina Numero di pagine: 326

326 Tempo di lettura: 11 ore

11 ore Anno di pubblicazione: 2011

2011 Livello consigliato: Lettori intermedi e avanzati

Lettori intermedi e avanzati Recensioni e valutazioni: 4,3 (Goodreads)



Rivoluzionari cibernetici: Technology and Politics in Allende's Chile è uno degli unici due libri sull'IA di questo elenco a fornire un'intersezione politica e tecnologica dell'intelligenza artificiale. L'autore tratta due progetti in tempo reale che mettono a nudo i pericoli dell'IA.

Il primo è stato l'ambizioso esperimento cileno di cambiamento socialista pacifico. Un altro esempio è il tentativo di costruire un sistema informatico noto come Progetto Cybersyn per gestire l'economia del Paese.

I risultati sono stati pericolosi.

Il governo cileno, guidato da Salvador Allende, fu coinvolto in un colpo di stato militare e non realizzò mai l'altro progetto.

Il libro descrive in dettaglio il sistema cibernetico del governo cileno che avrebbe dovuto portare un sistema di progettazione olistico, l'interazione uomo-computer, la gestione decentralizzata, una rete telex nazionale e la modellazione del comportamento dei sistemi dinamici.

Interviste, fotografie e descrizioni vivide della sala operativa della rete, simile a quella di Star Trek, rendono questo libro avvincente.

la ricerca di una soluzione tecnologica al problema della gestione economica era conforme alle idee di progresso economico della teoria della dipendenza, ma solo fino a un certo punto"_ Eden Medina

Chiavi d'accesso

Il progetto cileno Cybersyn, acronimo di Cybernetics-Synergy, era un tentativo di gestire le fabbriche nazionalizzate utilizzando la cibernetica

Prendendo spunto da questo contesto politico, l'autore offre lezioni sulla relazione tra tecnologia, politica e valori umani

Cosa dicono i lettori

"La storia e la ricerca sono affascinanti e fanno al caso mio: cibernetica, management, computer mainframe!!! Diagrammi di flusso!!! Sono felice di aver letto questo libro"

5. Superpotenze dell'IA: Cina, Silicon Valley e il nuovo ordine mondiale

Informazioni sul libro

Autore/i: Kai-Fu Lee

Kai-Fu Lee Durata dell'ascolto: 9 ore e 17 minuti

9 ore e 17 minuti Anno di pubblicazione: 2018

2018 Livello consigliato: Principianti, lettori intermedi e avanzati

Principianti, lettori intermedi e avanzati Recensioni e valutazioni: 4.4 (Audible)



IA Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order è un audiolibro avvincente che sconvolge gli ascoltatori con le conseguenze inaspettate dello sviluppo dell'IA.

Attraverso alcuni interessanti eventi reali sull'IA, il Dr. Lee si sofferma sulla feroce competizione tra Stati Uniti e Cina per le invenzioni sull'IA. Il libro si sofferma sulla teoria della cospirazione del Nuovo Ordine Mondiale e sul fatto che alcune innovazioni dell'IA stiano portando a un vero e proprio governo mondiale.

L'autore fa luce sui posti di lavoro interessati e su quelli che l'intelligenza artificiale potrebbe migliorare. Inoltre, prevede che siamo sull'orlo di un'economia basata sull'IA.

l'IA non ci permetterà mai di capire veramente noi stessi; non sarà perché questi algoritmi hanno catturato l'essenza meccanica dell'intelligenza umana. Sarà perché ci hanno permesso di dimenticare le ottimizzazioni e di concentrarci su ciò che ci rende veramente umani: amare ed essere amati"

Chiavi d'accesso

La Cina ha un ecosistema IA unico nel suo genere, caratterizzato da una forte concorrenza, un alto livello di spirito imprenditoriale, un ampio bacino di ingegneri di talento, un governo di supporto e la volontà di assumersi dei rischi

Cosa dicono i lettori

"Questo è uno dei libri più importanti del 2018. Dovreste leggerlo se siete impegnati in qualsiasi azienda che utilizza o utilizzerà l'apprendimento automatico (intense learning)."

6. La società della mente

Informazioni sul libro

Autore/i: Marvin Minsky

Marvin Minsky Numero di pagine: 336

336 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Anno di pubblicazione: 1988

1988 Livello consigliato: Lettori avanzati

Lettori avanzati Recensioni e valutazioni: 4.7/5 210 recensioni



La Società della Mente è un'indagine coinvolgente sulla mente umana attraverso saggi di una pagina, ognuno dei quali introduce una nuova idea.

Il libro affronta concetti approfonditi di computer vision, reti ML, macchine di previsione, manipolazione robotica e ragionamento di senso compiuto.

Abbiamo trattato questo libro di IA perché ha implicazioni per il campo dell'intelligenza artificiale, incoraggiando i lettori a pensare alla costruzione di sistemi con strutture modulari e gerarchiche che imitino le diverse funzioni della mente umana nella società moderna.

i "pezzi" del ragionamento, del linguaggio, della memoria e della "percezione" dovrebbero essere più estesi e più strutturati, e i loro contenuti fattuali e procedurali devono essere più intimamente connessi per spiegare l'apparente potenza e velocità delle attività mentali"_ - Marvin Minsky

Chiavi d'accesso

L'intelligenza emerge dalle interazioni e dalle cooperazioni tra la miriade di agenti della mente. Non è confinata in un unico modello centralizzato, ma nasce piuttosto dalla distribuzione dei lavori richiesti da questi agenti

Cosa dicono i lettori

"L'autore, uno dei padri indiscussi dell'IA, si propone di fornire un modello astratto del lavoro della mente umana. La sua tesi è che la nostra mente consiste in un'enorme aggregazione di piccole mini-menti o agenti che si sono evoluti per svolgere particolari attività."

7. L'algoritmo maestro: Come la ricerca della macchina per l'apprendimento definitivo cambierà il nostro mondo

Informazioni sul libro

Autore/i: Pedro Domingos

Pedro Domingos Numero di pagine: 352

352 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Anno di pubblicazione: 2018

2018 Livello consigliato: Lettori avanzati e intermedi

Lettori avanzati e intermedi Recensioni e valutazioni: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Uno dei migliori libri sull'IA, The Master Algorithm, spiega come lavorano le reti ML imparando dai cluster di dati della tecnologia digitale. Questi algoritmi osservano le nostre azioni online, ci imitano e sperimentano con le informazioni disponibili.

La premessa del libro è che la maggior parte dei laboratori di ricerca sull'IA e le università stanno cercando di inventare una nuova base di algoritmo di apprendimento per scoprire qualsiasi conoscenza dai dati e fare ciò che vogliamo. L'autore sostiene che nessun singolo algoritmo può prevedere qualsiasi problema.

Ulteriori informazioni sulle macchine di apprendimento che alimentano Amazon, Google e altre aziende tecnologiche.

se siete informatici pigri e non troppo brillanti, l'apprendimento automatico è l'ideale perché gli algoritmi di apprendimento fanno tutto il lavoro ma vi lasciano prendere tutto il credito"_ - Pedro Domingos

Chiavi d'accesso

Il libro introduce l'idea di un singolo algoritmo di apprendimento globale, chiamato Master Algorithm, in grado di incorporare diversi approcci all'apprendimento automatico

È possibile classificare gli approcci all'apprendimento automatico in cinque tribù, ognuna delle quali rappresenta una filosofia diversa. Si tratta di logica simbolica, reti neurali connessioniste, algoritmi evolutivi, probabilità bayesiana e ragionamento analogico. L'algoritmo master deve coprire la forza di ogni tribù

Cosa dicono i lettori

"Pedro Domingos demistifica il ML e mostra quanto meraviglioso ed eccitante sarà il futuro"

8. Apprendimento profondo

")

Informazioni sul libro

Autore/i: Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville Numero di pagine: 800

800 Durata stimata di lettura: 23 ore

23 ore Anno di pubblicazione: 2016

2016 Livello consigliato: Lettori avanzati e intermedi

Lettori avanzati e intermedi Valutazioni: 4.3/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Per gli studenti universitari e laureati che hanno in programma una carriera nel campo della computazione e dell'apprendimento automatico, Deep Learning è una risorsa legittima per l'apprendimento di concetti complessi.

Il libro offre un background matematico e concettuale che copre vari argomenti, tra cui l'algebra lineare, la teoria della probabilità e dell'informazione, il calcolo numerico e il ML.

Vi piacerà leggere come i professionisti utilizzano l'apprendimento ML nel settore, come l'ottimizzazione, le reti convoluzionali, la modellazione di sequenze, la regolarizzazione, la metodologia pratica e il deep feedforward.

le reti neurali possono essere molto più espressive della maggior parte degli altri modelli, ma questa espressività non risulta automaticamente in una capacità di apprendere la vera struttura sottostante dei dati"_ - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville

Punti chiave

Le reti profonde a feedforward, chiamate MLP (multilayer perceptrons), sono i modelli di deep learning per eccellenza. Queste reti definiscono una mappatura e apprendono il valore dei parametri, risultando nella migliore approssimazione della funzione

Cosa dicono i lettori

"La bibbia dell'IA... il testo dovrebbe essere una lettura obbligatoria per tutti gli informatici e i professionisti dell'ML per avere un punto d'appoggio adeguato in questa area in rapida crescita della tecnologia di nuova generazione"

9. Vita 3.0: Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale

Informazioni sul libro

Autore/i: Max Tegmark

Max Tegmark Numero di pagine: 364

364 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Anno di pubblicazione: 2018

2018 Livello consigliato: Principianti, lettori intermedi e avanzati

Principianti, lettori intermedi e avanzati Recensioni e valutazioni: 4.4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Tra i libri dell'anno del Times, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence si chiede se l'intelligenza sovrumana sarà il nostro strumento o il nostro dio. L'autore vi porta al cuore delle più recenti riflessioni sull'IA e vi aiuta a separare i miti dalla realtà e le utopie dalle distopie.

Tegmark spiega come l'automazione possa aiutarci a far crescere la nostra prosperità senza che l'umanità perda scopo o reddito. Esplora i modi per garantire che i futuri sistemi di intelligenza artificiale svolgano le attività senza subire malfunzionamenti o hacking.

il problema dell'allineamento è la sfida chiave nella costruzione di IA superintelligenti: come fare in modo che una macchina capisca ciò che vogliamo e ci aiuti a raggiungerlo, anche se noi stessi non sappiamo come specificare quell'obiettivo"_ - Max Tegmark

Chiavi d'accesso

La prima fase della vita, la vita 1.0, è biologica; la seconda fase (vita 2.0) è culturale; la terza fase (vita 3.0) è un modulo di vita tecnologica con la capacità di progettare il proprio software e hardware

Il ruolo della coscienza nell'intelligenza artificiale e le implicazioni etiche della creazione di macchine coscienti

Cosa dicono i lettori

"Il prologo romanzato di questo libro di saggistica inquadra l'importanza di gestire lo stato di avanzamento verso l'Intelligenza Generale Artificiale"

10 Reti neurali e apprendimento profondo

Informazioni sul libro

Autore/i: Charu C. Aggarwal

Charu C. Aggarwal Numero di pagine: 553

553 Durata stimata di lettura: 14,8 ore

14,8 ore Anno di pubblicazione: 2023

2023 Livello consigliato: Principianti, lettori intermedi e avanzati

Principianti, lettori intermedi e avanzati Recensioni e valutazioni: 4.1/5 13 recensioni



Neural Networks and Deep Learning adotta un approccio moderno al deep learning, pur toccando i modelli classici. L'autore sostiene che la teoria e la struttura delle reti neurali sono essenziali per comprendere argomenti complessi come l'analisi predittiva e le architetture neurali in diversi casi di studio.

Cosa succede quando i modelli di rete neurale hanno prestazioni migliori rispetto ai modelli di machine learning tradizionali e perché l'addestramento di queste reti è difficile?

Imparerete come gli ingegneri creano architetture neurali per risolvere altri problemi. L'autore si concentra sulle moderne idee di apprendimento ML come i trasformatori, i meccanismi e i modelli linguistici pre-addestrati.

un aspetto importante delle reti neurali è la stretta integrazione tra spazio di archiviazione dei dati e calcolo. Ad esempio, gli stati di una rete neurale sono un tipo di memoria transitoria, che si comporta come i registri in continua evoluzione dell'unità centrale di elaborazione di un computer."_ - Charu C. Aggarwal

Chiavi d'accesso

La forza dei modelli di rete neurale è anche la loro più grande debolezza, perché spesso si adattano troppo ai dati di addestramento, a meno che non si progetti attentamente il processo di apprendimento

I metodi ML convenzionali utilizzano metodi di ottimizzazione e gradient-descent per l'apprendimento di modelli parametrizzati. I sistemi di reti neurali non sono diversi

Cosa dicono i lettori

"Questo è uno dei pochi libri in stile accademico sul deep learning e si concentra sui fondamenti dell'argomento, compresi gli argomenti e le applicazioni che alimentano l'apprendimento profondo"

Scopri la potenza dell'IA con ClickUp

Uno dei modi più rapidi per implementare l'IA nelle attività quotidiane è usare ClickUp AI, che è facile da usare e adatto ai principianti.

Ecco i nostri modi preferiti per utilizzare ClickUp

Strumento di IA di ClickUp

per massimizzare la produttività:

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Strumenti di IA ottimizzati per ogni caso d'uso: ClickUp AI dispone di oltre 100 strumenti di IA Strumenti di IA per la scrittura e project management che catturano le informazioni necessarie per garantire la massima qualità dell'output. Personalizzate il risultato con input quali il tono e la creatività e preformattatelo con titoli in grassetto e tabelle strutturate

ClickUp AI dispone di oltre 100 strumenti di IA Strumenti di IA per la scrittura e project management che catturano le informazioni necessarie per garantire la massima qualità dell'output. Personalizzate il risultato con input quali il tono e la creatività e preformattatelo con titoli in grassetto e tabelle strutturate **Assicuratevi che il vostro team remoto sia in grado di seguire le varie conversazioni con i seguenti strumenti Strumenti di IA per prendere appunti clickUp riepilogherà/riassumerà i thread di commento in Attività di ClickUp e ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogare/riassumere il thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Condividere rapidamente i riepiloghi: Lascia che ClickUp IA generatore di contenuti di ClickUp riepilogare documenti lunghi come report e whitepaper, note di riunioni e documenti di ricerca, in pochi clic

Lascia che ClickUp IA generatore di contenuti di ClickUp riepilogare documenti lunghi come report e whitepaper, note di riunioni e documenti di ricerca, in pochi clic Generare elementi d'azione all'istante: ClickUp AI serve come il vostro strumento di creazione dei contenuti che recupera i passaggi successivi dai programmi delle riunioni e dai thread comuni e assegna ai membri del team le attività da completare

ClickUp AI serve come il vostro strumento di creazione dei contenuti che recupera i passaggi successivi dai programmi delle riunioni e dai thread comuni e assegna ai membri del team le attività da completare Liberarsi dal blocco dello scrittore: Piuttosto che scrivere le copie da zero, usare modelli di prompt dell'IA gratuiti per creare copie mirate per vari contesti e scenari. Dalle risposte ai clienti alle email di benvenuto, dai post sui blog alle didascalie sui social media, scrivete tutto con ClickUp

Piuttosto che scrivere le copie da zero, usare modelli di prompt dell'IA gratuiti per creare copie mirate per vari contesti e scenari. Dalle risposte ai clienti alle email di benvenuto, dai post sui blog alle didascalie sui social media, scrivete tutto con ClickUp Rendi facile la visualizzazione dei dati: Visualizzazione dei dati è un'applicazione sottovalutata dell'IA per usufruire di partner nascosti nell'analisi dei dati. I dashboard di ClickUp aiutano a visualizzare le informazioni, a costruire scenari aziendali e a personalizzare le visualizzazioni

Tenete d'occhio lo stato di salute di un progetto utilizzando le analisi avanzate di ClickUp

Il miglior risultato combina conoscenze teoriche e strumenti pratici

Da un lato, i libri sull'IA di questo elenco aiutano a comprendere meglio le basi dell'apprendimento automatico, dell'informatica, dell'analisi predittiva e dei modelli di apprendimento.

Strumenti come ClickUp AI vi aiutano a incrementare la produttività, sia che il vostro ruolo sia quello di entry-level che quello di C-suite.

La combinazione di entrambi gli approcci vi permette di essere avvantaggiati e di vedere nella pratica le applicazioni degli strumenti di IA.

