Influencer dell'IA: Segui chi parla delle ultime tendenze dell'IA

L'IA è sulla bocca di tutti. Rimanere aggiornati sugli sviluppi dell'IA diventa fondamentale se non si vuole rimanere indietro.

E quale modo migliore di aggiornarsi se non seguendo le migliori menti aziendali? È molto più facile stare al passo con le tendenze quando si seguono coloro che le impostano.

Abbiamo quindi stilato un elenco dei 10 principali influencer dell'IA che sono pensatori visionari che formano la scena dell'IA e guidano le conversazioni sulle ultime novità in materia di IA.

Se siete marketer, esperti di social media o desiderate imparare dai veri protagonisti del mondo dell'IA, questo elenco vi aiuterà a comprendere il loro contributo.

Cosa sono gli influencer dell'IA?

Gli influencer dell'IA sono esperti di intelligenza artificiale - ricercatori, tecnologi, imprenditori, educatori o leader di pensiero - che condividono le loro conoscenze e intuizioni con gli altri. Spiegano le sfumature, i casi d'uso e la rilevanza dell'IA per il mondo in generale.

Gli influencer dell'IA contribuiscono attivamente alla comprensione degli aspetti tecnologici legati all'IA e allo sviluppo di strumenti di IA.

Questi popolari influencer virtuali si impegnano attraverso vari canali, come piattaforme di social media, pubblicazioni accademiche, conferenze e forum di settore, per condividere le loro competenze e prospettive su argomenti legati all'IA.

In breve, ci aiutano a comprendere meglio l'IA e a capire come potrebbe cambiare le nostre vite in futuro.

10 influencer dell'IA che devi seguire

Passando al setaccio diversi profili, abbiamo selezionato con cura 10 leader di pensiero e pionieri dell'IA che stanno guidando sviluppi significativi e che vi offriranno spunti e insegnamenti preziosi.

Seguite questi influencer per rimanere aggiornati sull'IA:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-9.png Samuel Harris Altman /$$$img/

via X Samuel Harris Altman è il fondatore e CEO di Open /IA, una delle organizzazioni più famose che guidano la primavera dell'IA.

OpenAI ha sviluppato diversi modelli di IA basati sul linguaggio (LLM), modelli di IA open-source e modelli avanzati di generazione di immagini (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT , un popolare assistente chatbot generativo e gratuito, anch'esso basato su un sistema IA costruito da OpenAI.

All'età di otto anni Sam ha iniziato a programmare, cosa che lo ha portato a co-fondare Tools for Humanity nel 2019. Si tratta di un'organizzazione che costruisce sistemi progettati per scansionare gli occhi delle persone per fornire autenticazione e verificare le prove di sostentamento per contrastare le frodi. Dal 2014 al 2019 è stato anche presidente dell'acceleratore di startup Y Combinator.

Attualmente, con ben 2,5 milioni di follower su X, Sam condivide attivamente gli aggiornamenti di stato con l'IA di Open IA e le sue attività innovazione negli strumenti di IA contribuendo ai suoi progetti Apollo (Apollo è un fondo di fase iniziale che investe in progetti lunari). Investe molto nella ricerca sulla sicurezza dell'IA per garantire il controllo dei potenti sistemi di IA. È una voce importante che forma la politica sull'IA avanzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-17.png Dr. Fei-Fei Li /$$$img/

via X Fei Fei Li è un influencer dell'IA, co-direttore dell'Istituto per l'IA incentrata sull'uomo di Stanford e professore inaugurale di Sequoia presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Stanford.

È stata vicepresidente di Google e ha ricoperto il ruolo di Chief Scientist for IA/ML presso Google Cloud.

È stata nominata nel consiglio di amministrazione di X in 2020 come direttore indipendente per guidare lo stato dell'IA sociale e valutare l'uso dell'intelligenza artificiale Strumenti di IA per i social media per controllare la propria piattaforma.

Con oltre 445k follower su X, Li ha recentemente condiviso il suo prossimo libro, The Worlds I See, basato sulla curiosità, l'esplorazione e la scoperta agli albori dell'IA.

Di recente è stata nominata "madrina" dell'IA come voce nazionale che sostiene l'etica e la diversità nelle materie scientifiche e nell'IA.

Li ha anche inventato ImageNet e ImageNet Challenge, un set di dati su larga scala e un lavoro richiesto di benchmarking che contribuisce agli ultimi sviluppi dell'IA e dell'apprendimento profondo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-19.png Andrea Ng /$$$img/

via X Andrew Ng, con 943k follower su X, è il fondatore di DeepLearning.IA, il fondatore e CEO di Landing IA e il presidente e fondatore di Coursera.

Nel 2011, Andrew ha guidato lo sviluppo della principale piattaforma MOOC (Massive Open Online Courses) dell'Università di Stanford, rendendo possibile un corso di apprendimento automatico (ML) offerto a oltre 100.000 studenti online su Coursera. I suoi corsi su Coursera hanno raggiunto oltre 3 milioni di studenti in tutto il mondo.

Ex ricercatore di Baidu e Google Brain, è un'autorità nel campo dell'apprendimento automatico e della formazione in materia di IA. È autore e coautore di oltre 200 articoli di ricerca in robotica e ML e ha trasformato innumerevoli vite grazie al suo lavoro sull'IA.

Nel 2013 è stato nominato da Time 100 "la persona più influente al mondo".

In qualità di professore aggiunto presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Stanford, condivide la sua esperienza e la sua visione per la formazione e le applicazioni dell'IA. Continua a pubblicare ricerche fondamentali per l'apprendimento profondo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-10.png Kate Crawford /$$$img/

via X Kate Crawford, con circa 83k follower su X, è una nota esperta che studia l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società.

Il suo lavoro abbraccia due decenni di evoluzione dell'IA e si concentra sulla comprensione di come i big data, l'apprendimento automatico e l'IA influenzino la storia, la politica, il lavoro e l'ambiente.

È una stimata studiosa di Microsoft Research New York e USC Annenberg e collabora a riviste di ricerca ampiamente riconosciute come Nature e Science.

I progetti unici di Kate, come "Anatomy of an IA System" e "Excavating.ai", hanno ottenuto premi prestigiosi e sono stati esposti in importanti musei. anatomy of an IA System" analizza la catena di approvvigionamento e i flussi di dati di un dispositivo Amazon Echo. . Excavating.ai, invece, è uno studio etnografico che rivela le ideologie, i valori e i pregiudizi che si incorporano nei sistemi di IA in base alla visione del mondo degli sviluppatori di IA.

Entrambi i progetti sono stati influenti nel dimostrare gli elementi umani spesso nascosti e le dimensioni etiche dei sistemi di IA. I lavori della Crawford, tra cui il suo libro Atlas of IA, invitano a una maggiore trasparenza e responsabilità nel modo in cui i valori di coloro che la costruiscono formano l'IA.

Cofondatrice dell'IA Now Institute, l'attenzione della Crawford per le implicazioni sociali dell'IA si allinea con le preoccupazioni dei professionisti del marketing e dei social media che sfruttano l'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-11.png Ian J. Goodfellow /$$$img/

via X Ian J. Goodfellow, scienziato e ingegnere informatico, ha avuto un impatto significativo nel campo delle reti neurali artificiali e del deep learning.

Con un notevole seguito nella comunità dell'IA, l'idea rivoluzionaria di Goodfellow è emersa durante un incontro casuale nel 2014 /IA. Durante una chat con gli amici, ha concettualizzato un metodo per consentire ai computer di generare immagini in modo indipendente, senza l'intervento umano. Questo ha portato alla creazione delle GAN o Reti Generative Adversariali.

L'idea chiave delle GAN è quella di mettere due reti neurali l'una contro l'altra per generare nuovi dati sintetici che assomiglino a un set di dati di addestramento. Le due reti giocano una partita continua, migliorando fino a quando le istanze generate non sono indistinguibili dai dati reali.

Attualmente ricercatore presso DeepMind, Goodfellow riflette sulla sua inaspettata fama, trovandola in qualche modo surreale. Nonostante ciò, si dedica a contrastare l'uso improprio delle sue scoperte. La sua visione prevede la salvaguardia dell'uso etico dell'IA, una causa che sostiene con passione.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Allie-Miller-Image.png Allie-Miller /$$$img/

via LinkedIn Allie Miller è un'imprenditrice, consulente e investitrice nel settore dell'IA.

Con oltre un milione di follower su LinkedIn, contribuisce attivamente alla formazione sull'IA, parla di IA in tutto il mondo, fornisce consulenza sulle politiche pubbliche globali in materia di IA e crea risorse educative per le aziende che vogliono eccellere con l'IA. È una popolare influencer virtuale che sostiene l'educazione all'IA attraverso le piattaforme dei social media.

In precedenza è stata responsabile dello sviluppo aziendale del Machine Learning per le startup e il Venture Capital di Amazon (AWS).

Da zero, ha fatto crescere il business aziendale all'interno di AWS, fornendo consulenza e supporto ai migliori ricercatori di machine learning, fondatori e investitori di tutto il mondo.

In precedenza, Allie ha raggiunto un'attività cardine come vincitrice di concorsi nazionali di innovazione ed è diventata la donna più giovane a sviluppare un prodotto IA presso IBM.

È stata ampiamente riconosciuta come "Innovatore dell'anno per l'IA" da AIconic nel 2019 e LinkedIn Top Voice per la tecnologia e l'IA per diversi anni. Seguitela per notizie, approfondimenti e consigli di lavoro sull'intelligenza artificiale e la tecnologia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-13.png Tabitha Goldstaub /$$$img/

via X Tabitha Goldstaub è un'imprenditrice tecnologica che si occupa dell'impatto dell'IA. È stata cofondatrice di CogX, una piattaforma online che riunisce ricercatori e politici per discutere dei progressi dell'IA, e ha presieduto il Consiglio per l'IA del governo britannico.

Goldstaub ha più di 15k follower su Linkedin e più di 14k follower su X. Collabora attivamente con organizzazioni come TechUK e l'Alan Tiring Institute, fornendo consulenza su questioni di IA e tecnologia.

Condividendo la sua esperienza personale, Goldstaub è autrice di How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by IA. Prevede le tendenze dell'IA e aiuta le aziende ad applicare l'IA in modo etico attraverso servizi di consulenza.

È stata inserita nell'elenco dei "30 under 30" di Media Week nel 2012. Inoltre, nel 2014 è stata inserita nella lista dei "Silicon 60" del quotidiano London Evening Standard. Ha anche ricevuto il premio "Amy Johnson Award" dalla Society of Women's Engineering.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-16.png Yann LeCun /$$$img/

via X Yann LeCun, Chief IA Scientist di Facebook e stimato professore alla New York University, ha un significativo follower di 625k su LinkedIn e 641k su Twitter. È noto per la sua esperienza in IA, apprendimento automatico, computer vision e robotica.

Alla fine degli anni '80, ha proposto un'architettura per la costruzione di reti neurali per aiutare i computer a riconoscere le immagini. Questo lavoro innovativo è risultato nel progresso delle reti neurali convoluzionali, oggi ampiamente utilizzate per il riconoscimento di immagini, video e voce.

È anche uno dei principali autori della tecnologia di compressione delle immagini DjVu, che ha contribuito a rendere più chiare le immagini digitali e a comprimerle senza perdere la loro qualità.

Ha al suo attivo prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Turing (2019) e il Cavaliere della Legione d'onore francese (2023).

Attualmente dirige la ricerca sull'IA di Facebook e difende a gran voce la tecnologia dell'IA, sostenendo che "il doomerismo dell'IA è condannato"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Timnit-Gebru-Image.png Timnit Gebru /$$$img/

via X Con un notevole seguito di 165.000 persone su Twitter e 40.000 su LinkedIn, Timnit Gebru, scienziata informatica originaria dell'Eritrea e dell'Etiopia, svolge ricerche sull'intelligenza artificiale, concentrandosi sui pregiudizi negli algoritmi e nel data mining. È fondatrice e direttore esecutivo del Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università di Stanford e ha fatto un postdoc presso Microsoft Research nel gruppo FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in IA), dove ha studiato i pregiudizi algoritmici in progetti che miravano a ricavare informazioni dai dati.

Nel 2017 la sua ricerca in Microsoft ha messo in luce i difetti del riconoscimento facciale dell'IA, rivelando pregiudizi nei confronti di donne e persone di colore. Il risultato ha evidenziato come le impostazioni utilizzate per addestrare l'algoritmo contenessero molte immagini di uomini bianchi ma pochissime di donne nere. I risultati hanno costretto IBM e Microsoft ad aggiornare le proprie impostazioni di dati.

È stata co-fondatrice di "Black in IA", che promuove la diversità tra i ricercatori di IA. Gebru ha ottenuto riconoscimenti per la sua competenza in materia di IA etica, entrando a far parte dei "World's 50 Greatest Leaders" di Fortune, delle figure scientifiche più influenti di Nature e delle persone più influenti del 2022 di Time.

Teams ha anche guidato un team di IA eterogeneo a Google, sfidando le norme del settore e promuovendo un lavoro critico che ha rimodellato il mondo dell'intelligenza artificiale Glossario sull'IA .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Rachel-Thomas-Image.png Rachel Thomas /$$$img/

via X Rachel Thomas è un'informatica e cofondatrice di fast.ai, che rende accessibile la formazione sull'IA. Tiene corsi sullo sviluppo responsabile dell'IA in modo che i professionisti attenuino i pregiudizi dannosi. I suoi corsi gratuiti le hanno fatto guadagnare il plauso della critica in pubblicazioni come The Economist, MIT Tech Review e Forbes.

È anche direttrice del Center for Applied Data Ethics dell'Università di San Francisco e ha 90.000 follower su Twitter.

Ha conseguito un dottorato di ricerca in matematica presso la Duke University. Agli inizi ha lavorato come data scientist e ingegnere del software presso Uber.

Thomas è stata riconosciuta da Forbes come una delle 20 donne incredibili nell'IA ed è stata inserita nel libro Women Tech Founders on the Rise. Il suo impegno per l'etica dei dati, l'estensione dei suoi contributi alla formazione sull'apprendimento profondo e i suoi scritti influenti sottolineano il suo impatto significativo sull'IA.

La sua influenza si estende in lungo e in largo: i suoi scritti hanno raggiunto oltre un milione di lettori, sono stati tradotti in cinese, spagnolo, coreano e portoghese e sono finiti per nove volte sulla prima pagina di Hacker News.

Interessati all'intelligenza artificiale? Incontrate ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Abbiamo parlato degli influencer umani, del loro impatto e del crescente utilizzo dell'IA in vari settori. Se siete alla ricerca di modi per avvicinare l'IA a casa vostra e utilizzarla nella vostra vita quotidiana, vi invitiamo a riunirvi con ClickUp AI .

ClickUp AI mira a trasformare il modo in cui lavorate, aiutandovi a terminare le cose più velocemente, indipendentemente dal vostro ruolo. Utilizzatelo come il vostro Assistente virtuale IA per aiutarvi a organizzare le attività, riepilogare riunioni e discussioni, scrivere qualsiasi cosa, dalle email ai post sul blog, e suggerire miglioramenti al vostro flusso di lavoro quotidiano.

Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione di ClickUp AI per aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro tempo:

PersonalizzatoPrompt dell'IA Raccomandazioni: Ottieni raccomandazioni sul prompt, rendendo il processo di scrittura più intuitivo e produttivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.png

/$$$img/

Assistente di modifica in tempo reale: Crea contenuti generati dall'IA utilizzando lo strumento come guida in tempo reale, con suggerimenti, approfondimenti e miglioramenti sulle modifiche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-8.png

/$$$img/

via ClickUp

Automazione delle attività: Automazione delle attività di routine con automazioni precostituite e semplificazione del flusso di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Custom-Automations.gif Automazioni personalizzate di ClickUp /$$$img/

Automazioni personalizzate per le attività di ClickUp

Riepilogare/riassumere documenti: Generare rapidamente riepiloghi concisi da documenti lunghi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Traduzione: Tradurre i contenuti in più lingue, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra team e pubblici diversi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-15.png

/$$$img/

Sebbene queste funzionalità contribuiscano a semplificare la vita lavorativa, ci aspettiamo di più. ClickUp AI è in fase iniziale, quindi restate sintonizzati per gli sviluppi più interessanti.

Il futuro dell'IA dipende da noi

È innegabile che l'IA abbia fatto sentire la sua presenza e che non lascerà inalterato nessun settore. Mentre i sistemi di IA rivoluzionari conquistano i titoli dei giornali, dobbiamo ricordare che il futuro dell'IA è nelle nostre mani.

Le menti pionieristiche che oggi guidano l'innovazione dell'IA, come quelle che abbiamo profilo qui, non fanno altro che porre le basi per ciò che verrà. Spetta a tutti noi guidare l'IA in modo ponderato, etico e creativo verso il suo pieno potenziale.

Quindi rimanete curiosi. Continuate a esplorare i confini del possibile. Trovate nuovi usi per gli strumenti di IA che portino al mondo più gioia, giustizia e potere. L'unico vero limite è l'immaginazione umana.

E già che ci siete, provate ClickUp! Le sue funzionalità/funzione, combinate con i suoi molteplici strumenti di project management e collaborazione, vi offriranno sicuramente diverse possibilità per rendere la vostra vita lavorativa più semplice e produttiva. Che si tratti di scrittura, modifica, modelli multipli personalizzabili, visualizzazioni diverse o dashboard, ClickUp AI non vi deluderà. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!