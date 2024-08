10 migliori alternative a Drata per i team di conformità nel 2024

Quando si pensa all'automazione della sicurezza e della conformità aziendale, Drata è uno dei nomi più importanti che vengono in mente. Con l'aumento delle violazioni dei dati e dei cyberattacchi, Drata è emersa come la scelta migliore per le aziende che si affannano a bloccare la sicurezza e a conformarsi a standard rigorosi come Systems and Organization Controls 2, comunemente chiamato SOC 2.

Drata promette di automatizzare i processi di conformità che un tempo provocavano emicranie e divoravano i bilanci. Sebbene semplifichi la preparazione agli audit, ogni azienda ha esigenze specifiche.

E se Drata non fosse la vostra soluzione ideale?

Se cercate un'interfaccia più intuitiva, un intervallo più completo di framework supportati o semplicemente una soluzione più economica, esplorare le alternative è sempre una mossa saggia.

Abbiamo elencato le 10 migliori alternative a Drata, completate dai loro punti di forza e limiti, per aiutarvi a scegliere la soluzione più adatta.

Cosa cercare nelle alternative a Drata?

Prima di individuare le alternative a Drata, scopriamo le qualità essenziali di una buona soluzione di compliance.

Copertura completa della conformità: Assicuratevi che l'alternativa copra diversi standard e normative di conformità in base al vostro settore

Assicuratevi che l'alternativa copra diversi standard e normative di conformità in base al vostro settore Automazioni e valutazioni: Cercate soluzioni che offrano funzionalità di monitoraggio automatico della conformità e di valutazione continua

Cercate soluzioni che offrano funzionalità di monitoraggio automatico della conformità e di valutazione continua Facilità d'uso: Assicurarsi che lo strumento sia intuitivo per facilitare la navigazione e la gestione dei requisiti di conformità da parte del team

Assicurarsi che lo strumento sia intuitivo per facilitare la navigazione e la gestione dei requisiti di conformità da parte del team Capacità di integrazione: Verificate se l'alternativa si integra con l'infrastruttura IT, gli strumenti e i flussi di lavoro di conformità. L'integrazione con altri strumenti di sicurezza e monitoraggio è fondamentale per un approccio completo alla cybersecurity

Verificate se l'alternativa si integra con l'infrastruttura IT, gli strumenti e i flussi di lavoro di conformità. L'integrazione con altri strumenti di sicurezza e monitoraggio è fondamentale per un approccio completo alla cybersecurity Scalabilità: Scegliete una soluzione in grado di gestire il volume crescente di dati e i requisiti di conformità con l'espansione della vostra azienda

Le 10 migliori alternative a Drata da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nelle alternative a Drata, esploriamo le 10 migliori opzioni che abbiamo elencato per voi.

1. Secureframe

via Telaio sicuro Questa alternativa di facile utilizzo a Drata ha forti strumenti di collaborazione e supporto per vari quadri di conformità. È ideale per le organizzazioni attente alla sicurezza.

Secureframe si distingue per la robusta automazione che semplifica i complessi processi di ottenimento e mantenimento delle certificazioni. È possibile dare priorità al monitoraggio continuo e alla mitigazione dei rischi utilizzando le varie funzionalità/funzione della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Secureframe

Automazioni delle attività manuali e della raccolta delle prove con l'IA

Gestione dei controlli mancanti e valutazione del rischio per migliorare rapidamente la vostra sicurezza

Mostrare facilmente la vostra sicurezza per accelerare i cicli commerciali e usufruire della crescita

Monitoraggio continuo dei beni e dei dipendenti in un unico luogo

Limiti di Secureframe

Problemi di integrazione

Configurazione iniziale che richiede molto tempo

Prezzi di Secureframe

Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Secureframe valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (290+ recensioni)

4.7/5 (290+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. Automazioni di scrutinio

via Automazioni di scrutinio Ideale per le aziende in movimento, Scrut Automazioni vanta valutazioni del rischio e reportistica rapide grazie alla sua piattaforma all-in-one di Governance, Rischio e Conformità (GRC).

Con questo strumento è possibile gestire più verifiche di conformità, scoprire risorse informatiche e dimostrare fiducia ai clienti utilizzando un'unica finestra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrut Automazioni

Automazioni per la valutazione e il monitoraggio del rischio

Creazione di un programma di sicurezza informatica unico e orientato al rischio

Monitorate i rischi nella vostra infrastruttura e nel panorama applicativo in tempo reale e mantenetevi costantemente conformi a oltre 20 framework di conformità

Creare, assegnare e monitorare le attività per raggiungere i requisiti di conformità con avvisi e promemoria automatizzati

Limiti dell'automazione dello scrutinio

Gli utenti hanno segnalato alcune instabilità del software

L'interfaccia utente può essere migliorata

Prezzi di Scrut Automazioni

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Scrut Automazioni

G2: 4.9/5 (690+ recensioni)

3. Vanta

via Vanta Vanta è una piattaforma completa di gestione della fiducia per le aziende SaaS. È nota per la sua capacità di fornire una visibilità continua sullo stato di conformità dell'organizzazione. Questo vi permette di identificare potenziali problemi in tempo reale e di affrontarli al meglio.

È possibile visualizzare un'unica superficie di rischio vitale per l'azienda grazie alle integrazioni preconfezionate di Vanta o alle API di Vanta.

Le migliori funzionalità/funzione di Vanta

Automazioni fino al 90% del lavoro per i quadri di sicurezza e privacy

Conoscere lo stato della vostra sicurezza in tempo reale con test ogni ora

Risparmiare tempo per andare avanti e indietro con un processo di audit senza soluzione di continuità

Limiti di Vanta

Necessità di maggiore flessibilità nella gestione del rischio

L'interfaccia può risultare eccessiva per alcuni utenti

Prezzi Vanta

Core: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Collaborare: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Scala: Prezzo personalizzato

Vanta valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (890+ recensioni)

4.6/5 (890+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

4. Wiz

via Mago Wiz è una piattaforma di sicurezza per il cloud che offre un modello self-service per scalare e accelerare lo sviluppo del cloud.

Gli utenti la apprezzano perché consente loro di abbandonare gli strumenti isolati e di connettersi ad ambienti multi-cloud. Il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione aiuta a scansionare ogni livello, coprendo tutti gli aspetti della sicurezza del cloud.

Wiz: le sue migliori funzionalità/funzioni

Identificazione e rimozione dei rischi critici negli ambienti cloud

Blocco dei percorsi di attacco critici e protezione delle risorse sensibili grazie al grafico della sicurezza di Wiz

Consentite la condivisione bidirezionale dei risultati della sicurezza nell'ecosistema della sicurezza del cloud con Wiz Integration

Proteggete gli ambienti cloud con una piattaforma unificata e nativa per il cloud

Limiti di Wiz

Gli utenti riferiscono che alcuni dashboard sono di difficile comprensione

Non esiste un metodo per clonare azioni/automazioni simili su più progetti

Prezzi di Wiz

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wiz

G2: 4.7/5 (590+ recensioni)

4.7/5 (590+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Sprinto

Ideale per le startup in rapida crescita, Sprinto è un'alternativa a Drata con una rapida implementazione della conformità e flussi di lavoro intuitivi.

Conduce solidi audit di sicurezza dei vostri programmi di conformità alla sicurezza. Si tratta di uno strumento potente per ridurre al minimo i rischi nell'intera organizzazione. Gli utenti raccomandano Sprinto per eliminare il lavoro manuale richiesto dalla gestione della conformità.

via Sprinto

Le migliori funzionalità/funzione di Sprinto

Mappare i controlli a livello di entità, individuare le lacune e implementare misure che le riducano al minimo utilizzando la valutazione del rischio integrata di Sprinto

Configurare i controlli e prevedere i casi limite fin dall'inizio

Monitoraggio e mantenimento del controllo di conformità della sicurezza con una libreria di framework di automazione

Connettersi e coordinarsi con un auditor direttamente dalla dashboard

Limiti di Sprinto

Correzioni di bug necessarie per alcune funzionalità/funzione

Problemi di compatibilità con alcuni browser

Prezzi di Sprinto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprinto

G2: 4.8/5 (700+ recensioni)

4.8/5 (700+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Scheda di controllo

via Quadro di controllo Alternativa robusta a Drata per le grandi aziende, AuditBoard offre estese funzionalità di reportistica e analisi. Si distingue per il fatto di fornire una piattaforma collaborativa che gestisce insieme conformità, rischi e audit.

Questa piattaforma collaborativa di gestione del rischio migliora i vostri audit,

gestione del rischio

, sicurezza informatica e programmi ESG.

Funzionalità/funzione migliori di AuditBoard

Visualizzazione completa del rischio in tutta l'azienda in un unico sistema di registrazione

Automazioni per la generazione di contenuti, approfondimenti intelligenti e interazioni

Aiuta i team a concentrarsi sulla fornitura di valore strategico grazie a un'esperienza incentrata sull'utente e a un'analitica flessibile senza codice

Aumenta la scalabilità con IA, automazione e visualizzazioni native

Limiti di AuditBoard

Personalizzazioni limitate

Funzionalità reportistiche limitate

Prezzi di AuditBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su AuditBoard

G2: 4.7/5 (890+ recensioni)

4.7/5 (890+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (260+ recensioni)

7. Iperprova

via Iperprova Questa alternativa collaborativa a Drata semplifica la conformità integrando strumenti popolari come Slack e Gmail.

È riconosciuta per l'automazione della raccolta delle prove. È possibile monitorare facilmente le prove utilizzando framework personalizzati ed eliminare la fatica dell'audit con l'automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hyperproof

Visibilità in tempo reale sul lavoro dei team grazie a dashboard e reportistica personalizzati

Risparmiare tempo con la raccolta automatizzata delle prove grazie agli Hypersync

Centralizzare la comunicazione con gli auditor per garantire che il vostro che le vostre richieste siano riunite

Limiti di Hyperproof

Richiede la correzione di bug

Problemi con l'importazione dei dati

Prezzi di Hyperproof

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hyperproof

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

8. Pizzo

via Pizzo Lacework è una piattaforma per la sicurezza che integra funzionalità di conformità per visualizzare in modo olistico la vostra posizione di sicurezza.

Consente di mettere in sicurezza l'intero cloud da un'unica piattaforma, di dare priorità alla riduzione dei rischi e di rimanere conformi. Lo strumento è noto per i suoi suggerimenti di correzione automatica che aiutano a risolvere le vulnerabilità e le configurazioni errate.

Funzionalità/funzione migliori di Lacework

Consente agli sviluppatori di risolvere i rischi prima che arrivino in produttività grazie all'analisi della composizione del software (SCA), ai test statici di sicurezza delle applicazioni (SAST), alla sicurezza dell'infrastruttura come codice (IaC) e alla scansione delle vulnerabilità in linea

Comprendere il rischio di vulnerabilità del codice di terze parti e di prima parte grazie alla visibilità del codice end-to-end

Scoprire le vulnerabilità e le configurazioni errate più rischiose del vostro ambiente utilizzando l'analisi dei percorsi di attacco e un punteggio di rischio personalizzato

Limiti di Lacework

Interfaccia utente confusa

Navigazione difficile tra i punti di dati

Prezzi di Lacework

Pro: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul merletto

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. OneTrust

via OneTrust OneTrust è una piattaforma basata su cloud per la gestione di tutti gli aspetti della privacy, della governance, del rischio e della conformità dei dati (GRC). La sua centralizzazione dei dati interfunzionale vi aiuterà a scoprire le tendenze e le lacune del programma con raccomandazioni attuabili.

Vi aiuta a comprendere i flussi di dati, a identificare i rischi e a implementare controlli adeguati grazie agli strumenti di IA e alle analisi di OneTrust.

Le migliori funzionalità/funzione di OneTrust

Collaborazione tra privacy e scoperta dei dati, GRC, etica ed ESG

Mitigare in modo proattivo i rischi e adattarsi continuamente ai paesaggi digitali in continua evoluzione

Monitorare i cambiamenti negli ambienti interni, normativi o di terze parti con informazioni estese e in tempo reale

Colmare le lacune tra i team e i flussi di lavoro con un'architettura di dati centrale

Eliminare le attività ridondanti perrisparmiare tempo attraverso la configurazione del flusso di lavoro senza codice

Comprendere i requisiti e prepararsi ai requisiti di conformità globali emergenti con l'accesso all'analisi normativa

Limiti di OneTrust

Interfaccia utente obsoleta

Correzioni di bug necessarie

Prezzi di OneTrust

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OneTrust

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20 recensioni)

10. Thoropass

via Thoropass Thoropass offre una piattaforma SaaS e una guida esperta per aiutarvi a raggiungere e mantenere la conformità con vari quadri e regolamenti di sicurezza.

Aumenta l'efficienza grazie ad attività automatizzate e scala i lavori richiesti per la conformità. La piattaforma consente di ridurre i rischi e di gestire in modo proattivo la sicurezza delle informazioni. È una delle alternative Drata preferite dagli utenti: i controlli guidati che accelerano l'implementazione della conformità sono una delle funzionalità preferite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Thoropass

Accelerare la creazione, la revisione e il riconoscimento delle politiche pubblicate

Collaborazione grazie a funzionalità/funzione quali tag, commenti e assegnazione di controlli

Automazioni nella raccolta delle prove per gli audit di conformità

Monitoraggio e ricezione di avvisi per problemi di conformità

Personalizzazione delle integrazioni per soddisfare le specifiche esigenze di conformità

Limiti di Thoropass

La piattaforma potrebbe essere più intuitiva

Funzionalità/funzione "promemoria" inaffidabile

Prezzi di Thoropass

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Thoropass

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di conformità

Gli strumenti tradizionali per la conformità spesso si sentono come soluzioni a funzione singola, che lasciano l'utente a destreggiarsi tra fogli di calcolo, flussi di lavoro siloed e processi manuali.

Ma cosa succederebbe se esistesse un'unica piattaforma in grado di gestire l'intero processo di conformità, semplificare le attività, automatizzare i flussi di lavoro e responsabilizzare il team?

È qui che emerge ClickUp, una piattaforma di project management all-in-one.

ClickUp

ClickUp non si limita a gestire le attività, ma consente alla vostra organizzazione di prosperare in un mondo guidato dalla conformità.

Modelli quali

Modello di gestione del rischio di ClickUp

, funzionalità/funzione complete e

automazioni

le funzionalità di automazione e di gestione dei dati lo rendono pratico per le aziende che cercano una piattaforma unificata per affrontare le complessità della conformità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-220.png

/$$$img/

identificare e mitigare i rischi potenziali con il modello di registro dei rischi per la gestione dei rischi di ClickUp

Automazioni di ClickUp

automazioni consentono di automatizzare le attività di routine per la conformità e di personalizzarle. Ecco alcuni casi d'uso in cui si rivelano utili:

Gestione delle politiche : Create campi personalizzati in ClickUp per monitorare le revisioni e le approvazioni delle politiche. Impostare promemoria automatici quando le politiche devono essere riviste in un determinato periodo

: Create campi personalizzati in ClickUp per monitorare le revisioni e le approvazioni delle politiche. Impostare promemoria automatici quando le politiche devono essere riviste in un determinato periodo Gestione della formazione : Automazioni per l'assegnazione di corsi di formazione, notifiche e conferme grazie alle promemoria di ClickUp. Tracciate lo stato di completamento della formazione con stati personalizzati

: Automazioni per l'assegnazione di corsi di formazione, notifiche e conferme grazie alle promemoria di ClickUp. Tracciate lo stato di completamento della formazione con stati personalizzati Preparazione alla verifica: Utilizzate le dipendenze delle attività e le liste di controllo per compilare automaticamente le prove di audit e i documenti man mano che vengono completati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-221.png

/$$$img/

eliminare l'errore umano e ottenere visibilità sulla salute della conformità con ClickUp Automation

Oltre alle automazioni, le seguenti funzionalità rendono ClickUp una scelta convincente per ottimizzare la conformità:

Documenti ClickUp **Archiviare politiche, procedure e valutazioni dei rischi aggiornate in modo centralizzato, garantendo a tutti l'accesso alle informazioni più recenti. Il controllo delle versioni assicura che i record storici siano sempre disponibili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-Docs-2.gif ClickUp Documenti /$$$img/

prova i documenti su ClickUp per semplificare la conformità_

Flussi di lavoro personalizzati su ClickUp **Creare flussi di lavoro automatizzati per attività ricorrenti di conformità, come la raccolta di prove, la reportistica e le promemoria per la formazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Custom-Workflows.gif Flussi di lavoro personalizzati ClickUp /$$$img/

provate i flussi di lavoro personalizzati di ClickUp per l'automazione di attività ripetitive

ClickUp Dashboard **Visualizza lo stato di conformità in tempo reale. Monitorate lo stato di avanzamento delle attività, identificate i rischi potenziali e rimanete informati sulle scadenze imminenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-224.png ClickUp Dashboard /$$$img/

visualizzare lo stato di conformità con i cruscotti ClickUp

Ricerca ClickUp **Trova rapidamente documenti, politiche o reportistica specifici ed elimina le perdite di tempo nel setacciare email e fogli di calcolo senza fine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-223.png Ricerca ClickUp /$$$img/

prova la ricerca ClickUp_

Autorizzazioni ClickUp **Controllare l'accesso alle informazioni sensibili per garantire che solo gli utenti autorevoli visualizzino e modifichino i documenti critici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-222.png Autorizzazioni ClickUp /$$$img/

utilizzate le autorizzazioni di ClickUp per condividere in sicurezza l'accesso alle risorse di dati

Integrazioni ClickUp **Creare un flusso di lavoro fluido grazie alla connessione di ClickUp con gli strumenti per la sicurezza e la conformità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-225.png Integrazioni ClickUp /$$$img/

Approfittate delle estese integrazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare potenti automazioni per gestire attività ripetitive, come l'invio di promemoria per gli aggiornamenti della formazione o l'escalation automatica di problemi ad alto rischio

Mappare visivamente i processi di conformità complessi, le relazioni tra rischi e controlli e le dipendenze tra attività con Mappe mentali di ClickUp

Salvaguardate i vostri dati con ClickUp Sicurezza

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di conformità con scadenze e attività cardine

Creare un registro centralizzato di tutti i rischi identificati, compresi gravità, piani di mitigazione e titolarità

Acquisire i dati specifici relativi ai rischi, come la probabilità, l'impatto e le misure di controllo, utilizzando i seguenti strumenti Campi personalizzati di ClickUp

Generare reportistica completa sui lavori richiesti per la gestione del rischio

Limiti di ClickUp

Alcuni neofiti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

Scegliere la soluzione giusta per la conformità e la gestione del rischio

L'importanza di solide misure di sicurezza informatica e di conformità non può essere sopravvalutata. Pertanto, nel cercare un'alternativa a Drata, valutate attentamente le vostre esigenze organizzative, la scalabilità e la natura in continua evoluzione delle minacce informatiche.

Una volta effettuata la scelta, prendete in considerazione la possibilità di combinarla con una soluzione completa di project management come ClickUp per creare un ambiente digitale resiliente e sicuro per le vostre attività.

Avviate la vostra prova gratuita Versione di prova di ClickUp oggi stesso e sperimenta un approccio olistico a sicurezza dei dati e l'aderenza alle normative 🎉