Sfruttare i dati per accelerare la crescita: Svelati i 10 migliori strumenti analitici SaaS nel 2024

La comprensione delle prestazioni aziendali si basa sull'analisi dei dati. I numeri mostrano chiaramente l'andamento del vostro prodotto, il numero di vendite commerciali realizzate in un determinato periodo di tempo e il denaro guadagnato. 💰

Se gestite un'azienda Software as a Service (SaaS), tenere sotto controllo l'interazione delle persone con il vostro prodotto è più facile da fare con un software di analisi SaaS. Questi strumenti fanno il lavoro pesante, raccogliendo e decodificando i dati provenienti dalle attività commerciali, di marketing e di marketing feedback personalizzato . In più, lo confezionano in grafici e reportistica ordinata, rendendo semplice il monitoraggio dello stato.

Con così tanti strumenti disponibili, abbiamo ristretto il campo dei 10 migliori strumenti di analisi SaaS per aiutarvi a prendere decisioni oculate sulla base dei vostri dati. Esaminiamone i pro, i contro e i prezzi per trovare l'opzione migliore per la vostra azienda SaaS! 🕵

Cosa cercare negli strumenti di analisi SaaS?

Scegliere il giusto strumento di analisi SaaS può aiutarvi a prendere decisioni guidate dai dati. Lo strumento ideale deve supportare i vostri requisiti, le vostre capacità e il vostro budget. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare:

**Un'interfaccia facile da usare e una navigazione intuitiva consentono agli stakeholder di accedere ai dati e di interpretarli senza dover seguire una formazione approfondita

Personalizzazione: Cercate uno strumento SaaSche consentono la personalizzazione delle dashboard e una reportistica flessibile in modo da poter adattare l'analisi alla propria azienda

Cercate uno strumento SaaSche consentono la personalizzazione delle dashboard e una reportistica flessibile in modo da poter adattare l'analisi alla propria azienda Scalabilità: Uno strumento adeguato dovrebbe essere flessibile e scalare insieme ai vostri requisiti man mano che la vostra azienda SaaS cresce

Uno strumento adeguato dovrebbe essere flessibile e scalare insieme ai vostri requisiti man mano che la vostra azienda SaaS cresce Visualizzazione dei dati: Lo strumento dovrebbe offrire una robustaopzioni di visualizzazione dei dati come grafici, diagrammi e visualizzazioni interattive, per presentare dati complessi in un formato comprensibile

Lo strumento dovrebbe offrire una robustaopzioni di visualizzazione dei dati come grafici, diagrammi e visualizzazioni interattive, per presentare dati complessi in un formato comprensibile Integrazione dei dati: Assicurarsi che lo strumento sia in grado di connettersi e integrare dati provenienti da diverse origini dati, come database, CRM o piattaforme di marketing

Assicurarsi che lo strumento sia in grado di connettersi e integrare dati provenienti da diverse origini dati, come database, CRM o piattaforme di marketing Collaborazione: Cercate funzionalità/funzione che consentano una facile collaborazione tra i membri del team e che permettano la condivisione di report e approfondimenti all'interno dell'organizzazione

I 10 migliori strumenti analitici SaaS da utilizzare nel 2024

Il software di analisi SaaS ideale dovrebbe essere come un camaleonte, in grado di adattarsi senza sforzo alle esigenze del vostro SaaS requisiti aziendali . 🦎

Da fare abbiamo terminato il lavoro per trovare le soluzioni migliori. Vediamo cosa offrono i migliori strumenti di analisi SaaS in termini di funzionalità/funzione, limiti e opzioni di prezzo.

1. ProfitWell

Via: ProfitWell ProfitWell è uno strumento di analisi che raccoglie tutte le statistiche di sottoscrizione in un unico punto. Monitora le entrate, la crescita degli utenti e altre metriche SaaS chiave.

Le sue capacità analitiche e reportistiche in tempo reale vi tengono informati e vi forniscono KPI personalizzati per un processo decisionale intelligente . Con dati precisi sulle prestazioni dei prodotti, sui clienti, sui concorrenti e sui ricavi, potete iniziare a fare scelte personalizzate.

Gli algoritmi di ProfitWell aiutano anche a ridurre i tassi di abbandono. Attingendo ai dati reali del settore e alle tendenze del mercato, vi guidano nell'impostazione dei prezzi perfetti per i vostri prodotti e aggiornamenti, migliorando la fidelizzazione dei clienti. 🌬️

Le migliori funzionalità/funzione di ProfitWell

Reportistica in tempo reale

Audit sui prezzi e sulla fidelizzazione

Analisi del ROI

Monitoraggio del tasso di abbandono

App mobile disponibile

Limiti di ProfitWell

Il supporto per la fatturazione con PayPal non è disponibile

I dati potrebbero non essere sempre del tutto accurati

Prezzi di ProfitWell

ProfitWell Metriche: Free per sempre

Free per sempre Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ProfitWell

G2: 4.9/5 (oltre 100 recensioni)

4.9/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

2. HockeyStack

Via: HockeyStack HockeyStack incrementa i ricavi grazie a una potente miscela di attribuzione, analisi della portanza e modellazione del marketing mix. Raccoglie i dati dal sito web, dal CRM, dalle piattaforme pubblicitarie, dall'automazione del marketing, dalla piattaforma ABM e dal data warehouse.

Questo strumento studia il comportamento del sito web e gli eventi di conversazione, trasformandoli in un prezioso set di dati di prima parte per l'analisi. Da mappare i viaggi dei clienti e assegnando l'importanza ai touchpoint attraverso modelli multi-touch, single-touch e machine-learning, HockeyStack dipinge un quadro vivido dei percorsi che portano all'esito positivo. 🥇

Il software consente inoltre di creare percorsi personalizzati kPI di marketing personalizzati , reportistica e dashboard all'interno della sua interfaccia. È possibile impostare e monitorare i traguardi di pipeline e fatturato o segmentare i dati in base a prodotti, prezzi, regioni o personas per ottenere informazioni granulari sulle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di HockeyStack

Monitoraggio unificato dei dati

Pulizia automatizzata dei dati

Algoritmi di apprendimento automatico

Analisi granulare

Monitoraggio di KPI e metriche

Limiti di HockeyStack

La configurazione iniziale potrebbe richiedere molto tempo

La piattaforma non fornisce materiale didattico per l'onboarding

Prezzi di HockeyStack

Crescita: $1.399/mese

$1.399/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su HockeyStack

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

3. Google Analytics

Google Analytics via Assistenza Google Google Analytics, il software di analisi SaaS più diffuso, fornisce l'accesso a quasi tutte le metriche necessarie per valutare le prestazioni di un sito web. Copre sia le metriche di acquisizione come il traffico del sito web, sia gli indicatori di coinvolgimento comportamentale come la frequenza di rimbalzo e le conversioni.

Attraverso un dashboard di facile utilizzo, Google Analytics offre una ripartizione dei dati demografici dei visitatori del sito, che comprende sesso, età, posizione e persino i dispositivi utilizzati.

Questo strumento è una una miniera d'oro per i marketer digitali -aiuta a individuare i canali sociali di maggior impatto o i canali campagne di marketing traffico verso il vostro sito. Questa visione guida la vostra attenzione, indirizzando l'attenzione dove è più necessario o evidenziando i canali responsabili del maggior traffico. 🚦

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Reportistica sul traffico

Monitoraggio delle conversioni

Reportistica in tempo reale

Approfondimenti sul flusso del comportamento degli utenti

Integrazione con le produttività di Google come AdWords e Search Console

Limiti di Google Analytics

L'estrazione dei dati può essere un po' lenta

Il servizio clienti automatizzato non è sempre di aiuto

Prezzi di Google Analytics

**Gratis

Per le aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (7.000+ recensioni)

4. Quantcast

Via: Quantcast Quantcast combina IA e apprendimento automatico con dati in tempo reale per rivelare il traffico del vostro sito web e ottenere approfondimenti sui dati demografici e psicografici dei visitatori e su altri dati di analisi web rilevanti.

Lo strumento attinge informazioni da oltre 100 milioni di fonti internet. Quindi le analizza e fornisce agli utenti prospettive precise e aggiornate sul traffico del sito web, sulla composizione del pubblico e sulle buyer personas in base alle preferenze di acquisto, ai comportamenti e alla posizione. 📍

Quantcast effettua anche una reportistica sugli interessi di acquisto, sulle preferenze dei media e sulle professioni dei visitatori/clienti. Questi dati possono aiutarvi a raccogliere informazioni più approfondite dati più approfonditi sulle preferenze dei personalizzati .

Le migliori funzionalità/funzione di Quantcast

Approfondimenti guidati dall'IA

Analisi dei dati in tempo reale

Accesso a dati provenienti da oltre 100 milioni di origini dati

Monitoraggio dei dati per le app

Reportistica dettagliata

Limiti di Quantcast

Le reportistiche personalizzate e i filtri dei dati potrebbero essere più dettagliati

L'aggiunta di ulteriori opzioni di segmentazione dei dati potrebbe essere utile

Prezzi di Quantcast

Quantcast Measure: Free

Free Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Quantcast

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

5. Baremetria

Via: Metriche nude Baremetrics è una piattaforma di facile utilizzo che consente di analizzare la base clienti e di esaminare metriche come LTV, MRR e altre cifre chiave della vostra applicazione SaaS. È possibile optare per mensili, settimanali o reportistica giornaliera per assicurarvi di essere sempre informati.

Baremetrics non si ferma qui: offre dati su aziende simili, fornendo una prospettiva più ampia delle vostre prestazioni.

Sfruttate il Control Center per avere una panoramica di alto livello di tutta la vostra azienda. Utilizzate le Smart Dashboard per controllare tutto, dai ricavi ricorrenti al churn dei clienti, oppure utilizzate la funzionalità/funzione di Baremetrics per fare previsioni e pianificare il futuro. 🔮

La piattaforma si integra con i principali provider di pagamento come Square, PayPal e Shopify.

Le migliori funzionalità/funzione di Baremetrics

API di analisi per una facile integrazione

Previsione per previsioni accurate

Segmentazione dei clienti

Centro di controllo per una panoramica aziendale a 360 gradi

Interfaccia utente facile da usare

Limiti di Baremetrics

L'impostazione delle integrazioni può richiedere un certo tempo

Il sistema può presentare bug occasionali

Prezzi di Baremetrics

Dipende dalle entrate ricorrenti mensili e parte da 108 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Baremetrics

G2: 4.6/5 (oltre 60 recensioni)

4.6/5 (oltre 60 recensioni) Capterra: 3.3/5 (meno di 10 recensioni)

6. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics si distingue come strumento di analisi basato sulle persone, aiutandovi a individuare, comprendere e incrementare le metriche che supportano la vostra attività SaaS online. Le sue analisi SaaS coprono l'intero percorso del cliente, dalle nuove sottoscrizioni ai ricavi mensili ricorrenti.

Il software monitora ogni visita al vostro sito web, anche prima che i visitatori si iscrivano. Queste informazioni permettono di capire da dove provengono, cosa hanno cercato sul vostro sito e cosa li ha convinti a diventare clienti. 🛒

Una volta che i visitatori sono diventati clienti, è possibile segmentarli in base a varie proprietà, come i livelli di piano e i dati demografici. È anche possibile tagliare e tagliare i punti di dati per capire i modelli di utilizzo e l'efficacia del marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissmetrics

Reportistica rapida

Test del flusso degli utenti

Automazioni delle email

Semplici dashboard per la comprensione dei dati

Monitoraggio dell'imbuto

Limiti di Kissmetrics

Potrebbe essere più intuitivo e facile per l'utente

L'aggiunta di altre opzioni di dashboard potrebbe essere vantaggiosa

Prezzi di Kissmetrics

Silver: $199/mese

$199/mese Oro: $499/mese

$499/mese Platinum: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pay-as-you-Go: 0,0025/evento

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Kissmetrics

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

7. GraficoMogul

Via: GraficoMogul ChartMogul è una comoda piattaforma di dati di sottoscrizione collegata al provider di fatturazione, che fornisce analisi SaaS in tempo reale.

L'app consente di segmentare i clienti con filtri intelligenti, offrendo informazioni utili su come le vostre metriche chiave variano nelle diverse regioni geografiche. L'impostazione di traguardi mensili o trimestrali aiuta a monitorare la traiettoria di crescita senza soluzione di continuità. 📈

La magia di ChartMogul sta nelle sue automazioni della reportistica di metriche SaaS vitali come il fatturato ricorrente mensile (MRR), il churn e l'LTV. Inoltre, fornisce al team gli strumenti per elaborare efficacemente i dati di sottoscrizione.

Sfruttando le integrazioni con le piattaforme di fatturazione diretta, è possibile accedere ai movimenti MRR storici e individuali. Questo processo comporta l'unire le voci pertinenti per creare un set di dati pulito e coeso.

Le migliori funzionalità di ChartMogul

Reportistica automatizzata

Segmentazione dei clienti

Analisi in tempo reale

Strumenti di modifica e revisione dei dati

App mobile disponibile

Limiti di ChartMogul

Gli aggiornamenti automatizzati per le spese una tantum non sono disponibili

L'onboarding dell'origine dati può essere troppo complesso

Prezzi di ChartMogul

Free: Per i fondatori di SaaS con un MRR inferiore a 10.000 dollari

Per i fondatori di SaaS con un MRR inferiore a 10.000 dollari Scala: Dipende dalle entrate ricorrenti mensili

Dipende dalle entrate ricorrenti mensili Volume: Dipende dalle entrate ricorrenti mensili

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ChartMogul

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

8. Uovo pazzo

Via: Uovo pazzo Crazy Egg è un'analisi di siti web per le aziende SaaS . Grazie a funzionalità/funzione intuitive come scrollmap, heatmap e clickmap, gli esperti di marketing possono ottenere informazioni utili sulle prestazioni dei loro siti web. Queste istantanee visive consentono una comprensione più approfondita del comportamento degli utenti.

Lo strumento offre una funzione di confronto completa, che consente agli utenti di valutare le prestazioni di vari elementi come il traffico di riferimento, le campagne e le pagine di destinazione. Organizza i parametri delle campagne, garantendo l'analisi di tutte le fonti di traffico in un'unica comoda posizione.

La funzionalità di rilevamento automatico degli errori identifica i visitatori che incontrano errori, evidenziando i problemi più cruciali che devono essere risolti. È quindi possibile dare priorità a ciò che necessita di attenzione immediata e rimandare i problemi meno urgenti. ⚠️

Le migliori funzionalità/funzione di Crazy Egg

Rilevamento automatico degli errori

Analisi completa del traffico

Ulteriori informazioni sul comportamento dell'utente

Confronto delle prestazioni del sito

Reportistica approfondita

Limiti di Crazy Egg

I filtri sulle istantanee sono limitati a data e dispositivo

Il servizio clienti può essere talvolta lento

Prezzi di Crazy Egg

Standard: $49/mese

$49/mese Plus: $99/mese

$99/mese Azienda: $249/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Crazy Egg

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

9. Mixpanel

Via: Mixpanel Mixpanel aiuta analisi di marketing concentrandosi sulle azioni precise che gli utenti compiono sul vostro sito web. Questa piattaforma analizza il comportamento degli utenti, la navigazione nell'imbuto del vostro sito web e l'utilizzo dei prodotti. Confrontando le azioni effettive dell'utente, ottimizza i servizi SaaS per una migliore fidelizzazione dei clienti .

Ottenete informazioni sull'attività degli utenti all'interno del vostro prodotto, esaminando funzionalità/funzioni specifiche o raggruppando gli utenti in base alle metriche di attivazione e alla posizione. Il monitoraggio in tempo reale degli eventi dell'utente identifica le aree di miglioramento. Una volta identificate, Mixpanel crea un piano di miglioramento e misura l'impatto di questi cambiamenti sul coinvolgimento e sulla fidelizzazione degli utenti.

È inoltre possibile identificare i clienti altamente coinvolti e potenziali rischi di abbandono che vi permette di adottare misure proattive per far crescere i vostri ricavi ricorrenti mensili. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Mixpanel

Segmentazione degli utenti

Monitoraggio degli eventi dell'utente

Analisi dell'imbuto

Esplorazione libera da SQL

Misurazione della crescita e della fidelizzazione

Limiti di Mixpanel

I filtri delle reportistiche possono essere inaffidabili e ritardare il salvataggio delle modifiche

L'estrazione dei dati dalla piattaforma può essere alquanto limitante

Prezzi di Mixpanel

Inizio: Free

Free Crescita: $20/mese

$20/mese Azienda: $833/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4.6/5 (oltre 1.000 recensioni)

4.6/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. Woopra

Via: Woopra Woopra provider di soluzioni personalizzate per produttività commerciali e dei team di assistenza, offrendo un'analisi completa del customer journey. 🧪

I profili delle persone offrono un luogo centralizzato per le azioni degli utenti, come i pagamenti al sito web, le interazioni e il coinvolgimento nelle email. Woopra copre l'attribuzione dell'intero tunnel, ottimizzazione dell'onboarding monitoraggio delle tendenze delle funzionalità/funzione, monitoraggio della crescita delle sottoscrizioni e analisi delle coorti.

È possibile analizzare il comportamento dell'utente attraverso i vari punti di contatto, che può aiutare a creare strategie migliori di acquisizione, coinvolgimento e fidelizzazione. Raccogliere dati da diverse aree, come prodotto, produttività, commerciale e supporto, e agire in base a trigger integrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Woopra

Monitoraggio in tempo reale dell'attività dell'utente

Automazioni e trigger integrati

Non lineareanalisi del percorso del cliente* Funzionalità di segmentazione

Reportistica di analisi delle tendenze

Limiti di Woopra

L'interfaccia utente può essere poco intuitiva e sovraccarica

Alcuni utenti riscontrano occasionali bug della piattaforma

Prezzi di Woopra

Core: Free

Free Pro: $999/mese

$999/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Woopra

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

Altri strumenti aziendali

Gli strumenti di analisi SaaS sono preziosi per il monitoraggio e la comprensione del comportamento dei propri clienti per prendere decisioni informate. Ma per gestire le aziende SaaS non basta avere a che fare con i dati.

È qui che interviene ClickUp, una soluzione potente per pianificare, monitorare ed eseguire tutte le operazioni aziendali in un'unica piattaforma! Esaminiamo come questa soluzione per il project management può portare i vostri processi aziendali a un livello superiore ! ⚡

Utilizzate oltre 15 viste Documento, collaborate in Documenti e monitorate i processi aziendali su dashboard con ClickUp

Se siete alla ricerca di uno strumento di facile utilizzo che vi aiuti a monitorare i vostri processi dall'inizio alla fine, ClickUp è la soluzione definitiva soluzione per la gestione aziendale ! Grazie alle numerose funzionalità di collaborazione, alle visualizzazioni dei progetti e alle migliaia di integrazioni, il project management è un gioco da ragazzi. 🍰

Gestite le vostre attività utilizzando visualizzazioni come Elenchi, Grafici Gantt e Bacheche nella configurazione personalizzabile di ClickUp. Tenete sotto controllo gli obiettivi e le dipendenze delle attività attraverso la funzione Visualizzazione del Calendario e seguire lo stato delle attività nella vista Sequenza.

Migliorate il lavoro di squadra assegnando attività a più membri del team e avviando discussioni attraverso thread di commenti. È quindi possibile convertire i commenti in attività da svolgere e condividere le registrazioni delle schermate per comunicare ciò che deve essere terminato.

Utilizzate ClickUp Documenti per creare una centrale di dati collaborativa

Il I documenti di ClickUp vi aiuta a documentare e collegare i processi aziendali. È possibile condividere i file all'interno di chattare in tempo reale e ricevere notifiche su qualsiasi modifica o aggiornamento apportato dal team.

Utilizzo ClickUp Dashboard per visualizzare gli indicatori vitali del progetto in un unico punto. Potete personalizzare il vostro dashboard con le schede, monitoraggio del tempo , attività e sprint e osservare tutti i processi come un falco. 🦅

Integrazione di ClickUp con oltre 200 strumenti come Slack, Figma e varie app per l'archiviazione cloud. Inoltre, grazie a Zapier, è possibile collegare ClickUp con software di analisi SaaS come Google Analytics, Mixpanel e Profitwell per un flusso di lavoro più snello.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Semplificare, organizzare ed eseguire le operazioni aziendali con ClickUp

Massimizzate la crescita aziendale comprendendo cosa incoraggia i clienti a rimanere e cosa li prompt ad andarsene utilizzando i top 10 strumenti di analisi SaaS. Approfondite le informazioni sul traffico del vostro sito web, confrontatelo con quello dei concorrenti e migliorate le vostre strategie.

Per una soluzione completa di gestione aziendale, provate gratis ClickUp ! Scatena il suo potenti strumenti per il project management e modelli di piano Business per snellire le operazioni e stimolare la crescita! 📈