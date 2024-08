Le 10 migliori alternative a Homeworkify per gli studenti nel 2024

Siete stressati per la montagna di compiti che si sta accumulando? Sentiamo il vostro dolore.

Cosa cercare nelle alternative a Homeworkify?

Prima di scegliere un'alternativa a Homeworkify, impostare i propri obiettivi per quanto riguarda le materie su cui volete concentrarvi, le risorse accademiche a cui volete accedere e gli strumenti che meglio si adattano al vostro stile di apprendimento. Altrettanto importante è la valutazione dell'integrità accademica della piattaforma scelta.

Ecco un riepilogo dei punti chiave da tenere a mente:

**Assicurarsi che la piattaforma sia allineata con gli standard educativi richiesti e che sia conforme a tutte le normative applicabili

Interfaccia semplice e facile da usare: Volete un'esperienza utente più fluida? Scegliete una piattaforma intuitiva e facile da navigare

Volete un'esperienza utente più fluida? Scegliete una piattaforma intuitiva e facile da navigare Integrazione con gli strumenti esistenti: Una piattaforma che si integra con gli strumenti esistenti, come il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) e gli strumenti di produttività preferiti, è una scelta migliore di una che non supporta tali integrazioni.

Una piattaforma che si integra con gli strumenti esistenti, come il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) e gli strumenti di produttività preferiti, è una scelta migliore di una che non supporta tali integrazioni. Prezzi e recensioni: Scegliete un'alternativa che sia conveniente per le vostre tasche (senza costi nascosti) e che abbia molte recensioni positive da parte di un ampio intervallo di utenti

Scegliete un'alternativa che sia conveniente per le vostre tasche (senza costi nascosti) e che abbia molte recensioni positive da parte di un ampio intervallo di utenti Capacità di collaborazione: È utile lavorare con una piattaforma che permetta di collaborare con altri studenti e team attraverso strumenti come documenti condivisi, forum di discussione e tracker degli stati

È utile lavorare con una piattaforma che permetta di collaborare con altri studenti e team attraverso strumenti come documenti condivisi, forum di discussione e tracker degli stati Compatibilità: Se lavorate con più dispositivi, iscrivetevi a una piattaforma che sia compatibile con smartphone, tablet e con il vostro sistema operativo e browser preferito

Se lavorate con più dispositivi, iscrivetevi a una piattaforma che sia compatibile con smartphone, tablet e con il vostro sistema operativo e browser preferito Sicurezza: Selezionate un'alternativa con solide funzionalità/funzione di sicurezza, soprattutto se state condividendo informazioni sensibili sulla piattaforma 🛟

Le 10 migliori alternative a Homeworkify da usare nel 2024

Sebbene Homeworkify sia un buon provider di soluzioni per i compiti a casa, molte altre alternative a Homeworkify possono fornire servizi simili con vantaggi aggiuntivi come esercizi pratici, spiegazioni dettagliate, soluzioni passo-passo, noleggio di libri di testo fisici, tutoraggio online, apprendimento interattivo, preparazione ai test e un solido supporto accademico.

Ecco un elenco delle 10 migliori alternative a Homeworkify.

1. Chegg

via chegg.com Chegg è una popolare piattaforma educativa online che offre servizi che vanno dalle soluzioni per i compiti al noleggio di libri di testo. Vanta anche un'ampia biblioteca di risorse online e servizi di tutoraggio online. Fornisce anche Strumenti di IA per la scrittura assistenza alla scrittura, un portale per la ricerca di lavoro e tirocinio e ausili per la preparazione agli esami.

Chegg è un'alternativa a Homeworkify, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con soluzioni per i compiti, spiegazioni dettagliate per concetti complessi e sessioni individuali. È un lavoro adatto ai nottambuli e ai mattinieri che desiderano un'esperienza di apprendimento interattiva. Le sue funzionalità/funzione chiave includono un'interfaccia facile da usare e un buon rapporto qualità-prezzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Chegg

Noleggio di libri di testo e altre risorse invece di acquistarli

Accesso a un'estesa biblioteca di risorse come guide allo studio, guide alle soluzioni passo dopo passo, servizi di domande e risposte e altri materiali didattici

Completate i compiti e acquisite competenze su un ampio intervallo di materie, attraverso livelli di specializzazione, grazie a sessioni individuali con esperti

Preparatevi per esami competitivi come SAT, ACT e GRE con materiale di studio su misura, quiz e test di pratica

Vendete i vostri libri di testo usati

Limiti di Chegg

Sebbene la maggior parte delle risorse sia disponibile gratis per un breve periodo, alla fine è necessario pagare

La disponibilità di libri di testo fisici e online è limitata e non sempre si tratta delle versioni più recenti

Prezzi di Chegg

Chegg Study: $14,95/mese

$14,95/mese Chegg Study Pack: $19,95/mese

$19,95/mese Chegg Math Solver: $9.95/mese

$9.95/mese Chegg Writing: $9,95/mese

Chegg recensioni e valutazioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

2. Cervellotico

via brainly.com Brainly è una piattaforma di apprendimento collaborativo che si basa su una rete peer-to-peer per le soluzioni ai compiti e le esercitazioni online. Essendo essenzialmente una piattaforma di condivisione delle conoscenze, gli studenti possono connettersi e supportarsi a vicenda nel loro percorso formativo.

Il modello unico di Brainly, basato sulla comunità, permette agli utenti di rispondere alle domande accademiche postate da altri utenti. Le risposte sono monitorate da insegnanti ed esperti della materia per verificarne il contenuto, la qualità e l'accuratezza.

La piattaforma copre le materie scolastiche tradizionali, come matematica, scienze e storia, ma anche materie universitarie e di livello universitario, come medicina, legge e ingegneria.

Oltre a un format di domande e risposte online per l'apprendimento, la piattaforma offre anche materiali come guide allo studio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brainly

Collegatevi con altri studenti per visualizzare diversi punti di vista e ottenere risposte dettagliate su un'ampia varietà di argomenti

Ottenere punti e badge per la propria partecipazione e il proprio contributo

Visualizzare le valutazioni degli utenti e degli esperti su risposte e soluzioni

Imparare in una lingua di vostra scelta

Accedere allo strumento online su più dispositivi come smartphone e tablet

Limiti di Brainly

L'accuratezza e la qualità delle risposte potrebbero essere un problema, in quanto gli utenti potrebbero fornire informazioni fuorvianti e incomplete

Il minor numero di partecipanti in alcune materie accademiche può alterare la qualità delle risposte

La natura soggettiva delle risposte potrebbe generare confusione

Prezzi di Brainly

**Gratis

Brainly Plus: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Brainly Tutor: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Brainly

G2: 4/5 (10+ recensioni)

4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (25+ recensioni)

3. Accademia Khan

via khanacademy.org Khan Academy è una piattaforma di apprendimento online senza scopo di lucro che mira a offrire gratuitamente un'istruzione di livello mondiale a studenti e insegnanti di tutto il mondo. È possibile trovare corsi online, materiali di studio e video didattici su varie materie come storia, economia, matematica, programmazione informatica, ecc.

Questa piattaforma di apprendimento online ha un approccio adattativo e personalizzato che consente di imparare al proprio ritmo. Allo stesso tempo, la piattaforma monitora le esigenze degli utenti per personalizzare i contenuti e monitorare lo stato di apprendimento.

Khan Academy si rivolge anche a insegnanti ed educatori, offrendo loro strumenti e risorse per migliorare la loro esperienza didattica. Khan Academy fornisce anche una guida IA per l'apprendimento autonomo, Khanmigo, che funge da tutor per gli studenti e da assistente per gli insegnanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Khan Academy

Accesso alle risorse didattiche e ai materiali dei corsi di università e istituti prestigiosi

Monitoraggio di compiti e lezioni

Imparare al proprio ritmo grazie a servizi gratuiti

Imparare nella lingua preferita

Prepararsi a test standardizzati come SAT, LSAT, MCAT e altri con l'aiuto di risorse specializzate

Imparare attraverso la gamification. Vincere badge e punti per la coerenza e l'aggiornamento

Limiti di Khan Academy

Copertura limitata di argomenti di nicchia

Nessuna interazione dal vivo con esperti e docenti

Nessun supporto per l'apprendimento offline

Gli studenti devono essere esperti di tecnologia per utilizzare la piattaforma

Prezzi di Khan Academy

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Khan Academy

G2 : 4.5/5 (170+ recensioni)

: 4.5/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (25+ recensioni)

4. Pazzo per lo studio

via crazyforstudy.com Crazy for Study si descrive come un motore di ricerca educativo di fiducia. La piattaforma di apprendimento online offre assistenza per la soluzione dei compiti, il completamento dei compiti e le domande sui libri di testo.

Oltre alla sua vasta biblioteca di materiali di studio, è possibile accedere a guide di studio e contattare esperti per trovare soluzioni in diverse materie. Crazy for Study ospita oltre 50 milioni di soluzioni a domande sui compiti a casa sulla sua interfaccia di facile utilizzo.

È inoltre possibile ottenere spiegazioni e soluzioni passo-passo a domande complesse sui libri di testo, curate da esperti della materia.

Le migliori funzionalità/funzione di Crazy for Study

Soluzioni per compiti universitari unici

Rivolgetevi a esperti con dottorato di ricerca nella vostra materia per ottenere soluzioni ai compiti che soddisfino gli standard degli istituti scolastici

Richiedi aiuto per le soluzioni dei compiti 24×7

Pazzo per i limiti dello studio

Nessuna soluzione offline, come ad esempio i servizi di noleggio di libri di testo

L'accuratezza e l'approfondimento delle soluzioni sono un problema

Le soluzioni non vengono consegnate istantaneamente agli utenti

Prezzi folli per lo studio

**Gratis

Piano mensile : $14

: $14 Piano trimestrale : $29.85

: $29.85 Piano annuale: $78

Pazzo per lo studio delle valutazioni e delle recensioni

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Studio

via studypool.com Studypool è una piattaforma di apprendimento online basata sul classico formato Q&Aa, ma che dispone anche di un'estesa biblioteca online. È uno degli strumenti di studio che offre funzionalità di apprendimento in video, chattare e altri strumenti interattivi per migliorare il viaggio di apprendimento dell'utente.

Ecco come funziona: È possibile pubblicare la domanda di un compito o di un'attività a casa sul sito web e ricevere offerte da tutor qualificati disposti ad aiutare. In questo modo è possibile selezionare i tutor adatti e determinare il prezzo da pagare per ogni compito risolto.

Oltre a Home$$a Q&A, questo prezioso strumento assiste gli studenti con video tutoraggio, tutoraggio di persona, banca delle note, guide ai libri e borse di studio.

Copre diversi argomenti, dalla matematica e le scienze di base alla programmazione, alla scienza missilistica, alle materie umanistiche e alla scrittura creativa. I tutor presenti sulla piattaforma hanno diversi livelli di competenza e comprendono insegnanti, professori universitari e dottorandi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Studypool

Accesso a oltre 30 milioni di documenti di studio per aiutarvi a svolgere i vostri compiti e le vostre attività a casa

Acquisizione di competenze in varie materie di nicchia come geologia, calcolo e design di siti web, tra le altre

Prepararsi a test standardizzati competitivi come il SAT

Interagire con esperti in materia in sessioni video individuali

Limiti di Studypool

Nessun servizio di noleggio offline

Le soluzioni richiedono tempi lunghi per essere consegnate

Assenza di supporto multilingue

Prezzi di Studypool (sottoscrizione di Notebank)

Piano mensile : $19.95

: $19.95 Piano trimestrale : $29.85

: $29.85 Piano annuale: $59.40

Valutazioni e recensioni di Studypool

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

6. Quizlet

via quizlet.com Quizlet, una piattaforma di apprendimento online alimentata dall'intelligenza artificiale, offre strumenti per la creazione e la condivisione di flashcard digitali. Gli studenti possono utilizzare gli strumenti per convertire le loro note in flashcard personalizzate, test pratici e quiz.

La piattaforma dispone anche di un chatbot con un tutor IA che interagisce con gli utenti in tempo reale per aiutarli a prepararsi agli esami e a completare i compiti accademici. Questi tutor IA possono anche creare test pratici per valutare la padronanza di un argomento da parte degli studenti.

Quizlet è una piattaforma relativamente nuova e sta ancora espandendo i suoi servizi. Secondo quanto riferito, sono in preparazione diverse funzionalità interessanti, tra cui un tracker dei punteggi di memoria, uno strumento per superare il blocco dello scrittore e una flashcard musicale.

Le migliori funzionalità di Quizlet

Soluzioni istantanee

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Interfaccia utente intuitiva e navigabile che la rende adatta ai principianti

Le flashcard facilitano la memorizzazione

Limiti di Quizlet

L'assenza di tutoraggio dal vivo potrebbe essere un ostacolo per gli studenti che cercano un tocco personale

Le soluzioni basate sull'IA spesso non sono approfondite e potrebbero essere imprecise

Assenza di supporto multilingue

Prezzi di Quizlet

**Versione di prova gratuita per 7 giorni

Quizlet Plus: $35,99/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Quizlet

G2: 4.5/5 (280+ recensioni)

4.5/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

7. Quizplus

via quizplus.com Quizplus è un aiuto per i compiti a casa che può anche assistere gli studenti nella preparazione dei test. Quizplus offre un intervallo di funzionalità/funzione come quiz di pratica, flashcard, assistenza per i compiti e guide con passaggi.

È possibile scegliere tra vari quiz interattivi disponibili in diverse materie per migliorare la preparazione agli esami. È inoltre possibile utilizzare le flashcard per memorizzare gli argomenti più importanti.

Se ci si iscrive alla piattaforma, si ottengono crediti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti in-app, come soluzioni ai quiz, flashcard, soluzioni dettagliate, ricerche OCR e ricerche IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quizplus

Utilizzare le funzionalità di ricerca IA e di ricerca per immagini (OCR) per cercare le risposte in documenti cartacei scansionati, file PDF o immagini

Accesso a materiale di studio personalizzato in base al corso, all'istituto scolastico o all'università

Migliorare l'apprendimento con nuovi quiz pubblicati regolarmente

Limiti di Quizplus

Assenza di tutor online per le interazioni dal vivo faccia a faccia

Mancanza di una comprensione più approfondita, poiché il materiale del corso è limitato e sotto forma di quiz

Poiché vengono fornite solo le soluzioni del libro di testo, non è possibile rispondere a domande uniche

Prezzi di Quizplus

$40/mese

Valutazioni e recensioni di Quizplus

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. AcademicHelp

via academichelp.net AcademicHelp è una piattaforma di recensioni di servizi educativi che esamina varie piattaforme e strumenti di apprendimento online e di assistenza ai compiti. Teams, professori e un team di utenti esperti interni forniscono un feedback dettagliato su diversi provider di soluzioni per i compiti a casa e le loro opinioni vengono raccolte su AcademicHelp.

AcademicHelp si occupa di diversi tipi di piattaforme, tra cui quelle che offrono la scrittura di saggi, IA e dissertazioni, oltre a siti web di programmazione e controllo del plagio.

Gli utenti possono cercare una piattaforma su AcademicHelp e poi decidere quale funziona meglio per loro.

Le migliori funzionalità/funzione di AcademicHelp

Leggere le recensioni pubblicate dagli utenti su altri siti web popolari e siti di social networking

Accedere al punteggio di AcademicHelp, che esamina un prodotto ed-tech da cima a fondo, dai processi di ordine, ai prezzi, ai sistemi di pagamento, agli sconti offerti

Utilizzare la bacheca Q&A per porre domande specifiche agli esperti interni

Limiti di AcademicHelp

Interfaccia utente confusa che rende noioso l'accesso alle informazioni

Limitato supporto per studenti e insegnanti ESL (English as a Second Language)

La mancanza di chattare in tempo reale e di interazioni con gli esperti può scoraggiare gli studenti dall'accedere alla piattaforma

Prezzi di AcademicHelp

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di AcademicHelp

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Simbolo

via symbolab.com Symbolab è un provider di soluzioni matematiche online ricco di guide per tutti i tipi di problemi matematici. Le soluzioni sono disponibili in testo o in video e sono molto utili per gli insegnanti e gli studenti di tutto il mondo.

Questa popolare app per l'istruzione lavora anche come servizio di assistenza per gli insegnanti che vogliono migliorare l'esperienza in classe dei loro studenti. Gli insegnanti possono utilizzarla per creare quiz e test personalizzati.

Gli studenti possono scaricare un "cheat sheet" per risolvere problemi matematici particolarmente difficili, che si tratti di grafici, algebra, geometria o problemi con le parole.

Le migliori funzionalità/funzione di Symbolab

Navigare facilmente nella piattaforma grazie a una semplice interfaccia utente

Ottenere soluzioni passo dopo passo

Accedere a strumenti come calcolatori per frazioni, equazioni logiche, derivate parziali e numeri complessi, oltre che per la finanza personale, le misure di cucina e i convertitori di data e ora, tra gli altri

Accesso a strumenti visivi se avete difficoltà con concetti matematici complessi

Assistenza multilingue

Limiti di Symbolab

Rende facile per gli studenti copiare semplicemente la risposta senza capire come si è arrivati alla soluzione

La versione gratis ha troppe pubblicità

Prezzi di Symbolab

**Gratis

Piano settimanale: $2,49

$2,49 Piano mensile :$6,99

:$6,99 Piano annuale:$29,99

Symbolab valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Corso Eroe

via coursehero.com Course Hero è un'alternativa a Homeworkify basata sui contributi, con oltre 30 milioni di materiali e risorse di studio. Offre guide allo studio, soluzioni per i compiti a casa, soluzioni per i libri di testo, note , video e spiegazioni su vari argomenti.

La piattaforma offre risorse di apprendimento su economia, psicologia, matematica e account. Gli studenti universitari possono anche beneficiare dei consigli degli esperti e delle sessioni individuali disponibili sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Course Hero

Accesso al materiale di studio di prestigiosi programmi e college negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, come l'Università di Harvard, l'Università di Cambridge, l'Università di Notre Dame, ecc.

Esplorare le risorse di un'ampia biblioteca di contenuti che presenta funzionalità interattive formattare

Utilizzare il dashboard delle attività per visualizzare chiaramente tutte le risorse utilizzate

Limiti di Course Hero

Assenza di supporto multilingue

Accesso limitato, poiché alcune funzionalità sono a pagamento, e può essere troppo costoso per gli studenti

Mancanza di funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato di apprendimento

Prezzi di Course Hero

**Gratis

Piano di sottoscrizione: A partire da $39,95/mese

Valutazioni e recensioni di Course Hero

G2: 3.4/5 (35+ recensioni)

3.4/5 (35+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (10+ recensioni)

Può aiutarvi a organizzare e gestire i vostri carichi di lavoro accademici, a programmare le lezioni e le riunioni con i professori, a monitorare le sequenze di progetti e incarichi, per citare solo alcune cose utili.

Gli strumenti disponibili in ClickUp aiutano anche a svolgere attività quali prendere note , collaborare con altri studenti su progetti e gestendo lo stato dei progetti di gruppo.

Strumenti di ClickUp per gli studenti

La collaborazione e la gestione delle attività sono un gioco da ragazzi quando si usa Gli strumenti di ClickUp per gli studenti . Sebbene questi strumenti non offrano direttamente le risposte ai compiti o la preparazione agli esami, vi aiuteranno a gestire meglio il tempo e le risorse durante il vostro percorso accademico.

ClickUp, ad esempio, può aiutarvi a gestire i vostri compiti e le vostre lezioni in un unico posto.

È possibile utilizzare il Bacheca Kanban in ClickUp per pianificare il vostro programma, monitorare i vostri compiti e organizzarli in base alle loro scadenze. È anche possibile sincronizzare le attività con il calendario.

Se si fa parte di un progetto di gruppo, è possibile assegnare attività ai membri del team e usare ClickUp Chattare per comunicare.

Oltre alle normali funzionalità di project management, con ClickUp AI potete trasformare il modo in cui gestite note e lezioni. Completate attività lunghe, noiose e ripetitive in pochi minuti: ClickUp AI può aiutarvi a riassumere le vostre note, a stabilire le priorità delle attività e consolidare le lezioni importanti in frammenti di dimensioni ridotte.

Comporre saggi avvincenti e schemi di compiti diventa più facile: l'assistente IA è un'ottima cassa di risonanza per le idee!

Esplorate ClickUp per gestire i vostri corsi senza fatica

Modelli di ClickUp per gli studenti

Ci sono poi dei modelli con cui lavorare per anticipare gli impegni, collaborare in modo efficiente con i membri del team in tempo reale e monitorare il proprio stato accademico. Ecco alcuni dei più utili Modelli di ClickUp per gli studenti :

Modello di ClickUp per le note di Cornell Modello per le note Cornell di ClickUp aiuta a organizzare meglio le note in modo da poterle utilizzare per lo studio in seguito. È possibile evidenziare i punti chiave e suddividerli in diverse categorie.

Organizzate meglio le vostre note con il modello Cornell Notes di ClickUp

Modello di ClickUp per le assegnazioni di classe

Pianificate, organizzate e programmate le vostre lezioni utilizzando questo modello di compiti. Questo modello vi aiuterà anche a gestire le vostre risorse accademiche, comprese le note, i compiti e i progetti per ogni classe in un unico posto.

Utilizzate il modello di assegnazione delle classi di ClickUp per programmare facilmente le lezioni

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Aggiornate tutti i membri del team sullo stato di avanzamento del progetto conI dashboard visivi di ClickUp* Creazione rapida di riepiloghi/riassunti grazie all'IA

Utilizzo di modelli per la gestione delle classi, la programmazione, la collaborazione con gli altri studenti e la gestione delle attività didattiche monitoraggio degli obiettivi e della Sequenza in modo facile e conveniente

Integrazione con strumenti di terze parti, come email e calendari, per rispettare i tempi e collaborare strettamente con i colleghi

Archiviate il vostro lavoro su un'unica piattaforma invece di passare da un'app all'altra

Limiti di ClickUp

Limiti ai modelli per i progetti di project management dei corsi

Mancanza di supporto multilingue

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

ClickUp come partner per la gestione dei corsi e dei compiti a casa

Come studente, studiare - e non destreggiarsi tra gli strumenti e i corsi - è l'uso migliore del tuo tempo. Piattaforme come Homeworkify e le sue alternative sono ottime per aiutarvi a gestire i compiti e a costruire programmi di studio personalizzati.

Ma se avete bisogno di uno strumento che semplifichi la vostra giornata, domini il caos dei corsi e vi mantenga concentrati e sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi accademici, non cercate altro che ClickUp. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e affronta l'intero programma, non solo i compiti a casa!