10 Migliori alternative a Instapage nel 2024 (Recensioni e prezzi)

L'utilizzo di un costruttore di landing page vi aiuta a costruire landing page belle e ad alta conversione in pochi minuti e con poche conoscenze tecniche. Questa è una benedizione per molti marketer e proprietari di piccole imprese.

Per molti, Instapage è la prima scelta per creare landing page perfette al pixel.

Tuttavia, offre opzioni di e-commerce limitate, il che ne limita l'idoneità per coloro che desiderano vendere online. Inoltre, i modelli di landing page sono limitati, il che limita notevolmente la flessibilità del design.

Fortunatamente, Instapage non è l'unico costruttore di landing page in circolazione. Se volete scoprire le migliori alternative a Instapage che offrono un migliore equilibrio di funzionalità e prezzi, siete nel posto giusto.

Vi illustreremo le 10 migliori alternative a Instapage, ciascuna progettata per migliorare la vostra presenza online.

Cosa cercare nelle alternative a Instapage?

Prima di immergerci nell'elenco, ecco un rapido suggerimento. La scelta di un'alternativa a Instapage diventa molto più semplice quando si sa esattamente cosa cercare. Tenete a mente i seguenti fattori mentre valutate le vostre opzioni:

**Confronta i piani tariffari e assicurati che l'alternativa si adatti al tuo budget e offra le funzionalità di cui la tua azienda ha bisogno. Evitate spese inutili per funzionalità appariscenti che non userete

Modelli: Una selezione diversificata di modelli progettati in modo professionalerisparmiare tempo e vi aiuterà a creare landing page visivamente accattivanti

Una selezione diversificata di modelli progettati in modo professionalerisparmiare tempo e vi aiuterà a creare landing page visivamente accattivanti Caratteristiche e funzionalità: Cercate una piattaforma con un'alta qualità dimodelli di scrittura dei contenuti,modelli di sitemap, robuste funzionalità di A/B testing, un costruttore drag-and-drop e integrazioni perfette con i vostri siti preferitistrumenti di inbound marketing *Capacità di collaborazione: Se lavorate con un team, scegliete un'alternativa a Instapage che permetta una facile collaborazione e modifica delle landing page

Cercate una piattaforma con un'alta qualità dimodelli di scrittura dei contenuti,modelli di sitemap, robuste funzionalità di A/B testing, un costruttore drag-and-drop e integrazioni perfette con i vostri siti preferitistrumenti di inbound marketing *Capacità di collaborazione: Se lavorate con un team, scegliete un'alternativa a Instapage che permetta una facile collaborazione e modifica delle landing page Responsività ai dispositivi mobili: Con un numero crescente di utenti che accedono ai siti web utilizzando dispositivi mobili (56.1% a dicembre 2024), le landing page create devono essere mobile-responsive

Con un numero crescente di utenti che accedono ai siti web utilizzando dispositivi mobili (56.1% a dicembre 2024), le landing page create devono essere mobile-responsive Opzioni di personalizzazione: Assicuratevi che la piattaforma scelta offra una personalizzazione sufficiente per catturare la personalità del vostro marchio all'interno delle vostre landing page

Assicuratevi che la piattaforma scelta offra una personalizzazione sufficiente per catturare la personalità del vostro marchio all'interno delle vostre landing page Analisi delle prestazioni: Cercate analisi estrumenti di reporting come il monitoraggio delle conversioni e le heatmap per aiutarvi a ridurre le frequenze di rimbalzo, migliorare il coinvolgimento e aumentare le vendite

Le 10 migliori alternative a Instapage da usare nel 2024

Ora che avete una mappa mentale per scegliere la giusta alternativa a Instapage, ecco un elenco delle 10 migliori opzioni presenti oggi sul mercato.

1. Unbounce

via Unbounce Unbounce è un costruttore di landing page noto per la sua facilità d'uso. La sua interfaccia drag-and-drop elimina la necessità di competenze di codifica durante la costruzione di una landing page che attragga e converta i visitatori.

È possibile scegliere tra il Classic Builder e lo Smart Builder per creare una landing page. Ogni piano Unbounce offre l'accesso a entrambi. Mentre il Classic Builder offre l'originale esperienza drag-and-drop con codifica e personalizzazione avanzate, lo Smart Builder utilizza l'intelligenza artificiale per accelerare la creazione di landing page con raccomandazioni basate sui dati.

Per gli utenti di WordPress, il plugin Unbounce WP consente di pubblicare senza problemi landing page personalizzate direttamente sul proprio sito WordPress.

Unbounce è noto per la sua funzione Smart Traffic, che migliora i tassi di conversione e riduce il costo per acquisizione con un'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale.

Le migliori caratteristiche di Unbounce

Scelta tra oltre 100 modelli di landing page drag-and-drop con test A/B

Utilizza pop-up mobile-friendly e barre appiccicose per CTA persistenti durante lo scrolling

Collegamento con strumenti di terze parti come Google Analytics

Garantire la sicurezza del vostro account e delle vostre landing page con funzioni di sicurezza integrate

Personalizzate sfondi video, light box, moduli lead-gen facili e messaggi di ringraziamento

Limitazioni di Unbounce

Realizzare landing page ideali per i dispositivi mobili è una sfida

Prezzi di Unbounce

Lancio : $99/mese

: $99/mese Ottimizzare : $145/mese

: $145/mese Accelerare : $240/mese

: $240/mese Concierge: a partire da $625/mese

Valutazioni e recensioni di Unbounce

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (250+ recensioni)

2. Atterraggio

via Landingi Con Landingi, chiunque può costruire siti web funzionali e visivamente accattivanti senza dover ricorrere alla codifica. Per semplificare il processo di progettazione, la piattaforma offre un intuitivo costruttore drag-and-drop, insieme a una libreria di oltre 200 modelli personalizzabili.

Per un tocco personalizzato, Landingi offre sezioni intelligenti e la flessibilità dell'integrazione HTML/CSS personalizzata. È possibile migliorare l'aspetto visivo incorporando immagini e icone gratuite nei propri progetti.

Grazie alla funzione di duplicazione con un solo clic, è possibile replicare facilmente le landing page, mantenendo il design e modificando il contenuto, ad esempio creando versioni tradotte. Inoltre, consente di raggruppare in modo efficiente le landing page in base a categorie o campagne specifiche.

È possibile ottimizzare ulteriormente le prestazioni del sito web grazie alle funzionalità integrate di A/B testing.

Infine, Landingi si integra perfettamente con diverse piattaforme di email marketing, CRM, e-commerce, analisi e social media, tra cui Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics e PayPal, per alleviare i vostri problemi di marketing.

Le migliori caratteristiche di Landingi

Accesso a 300+ modelli di landing page su misura e ad alta conversione

Personalizzazione delle pagine di destinazione con contenuti dinamici per un coinvolgimento mirato

Creare un numero illimitato di landing page

Limitazioni delle landing page

Servizio clienti limitato; manca il supporto via chat

Prezzi di Landingi

Lite : $29/mese

: $29/mese Professionale: $49/mese

$49/mese Agenzia : $149/mese

: $149/mese Unlimited: $1000/mese

Landingi valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (270+ recensioni)

4.5/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (170+ recensioni)

3. Pagine guida

via Pagine guida Leadpages è una delle alternative di Instapage che consente di generare lead e creare pagine focalizzate sulla conversione. Oltre alle landing page, con questo strumento è possibile creare pop-up e barre di avviso e persino generare interi siti web senza alcuno sforzo.

E non è tutto. La funzione di analisi predittiva della piattaforma consente di valutare e ottimizzare le prestazioni delle landing page apportando modifiche e cambiamenti consapevoli. È inoltre possibile accedere a un coaching personalizzato con i loro esperti di lead generation.

Le migliori caratteristiche di Leadpages

Ottenere suggerimenti per la conversione in tempo reale durante la creazione delle pagine

Accesso ai checkout di Leadpages con i piani di livello superiore

Integrazione perfetta con i più diffusi fornitori di servizi e-mail (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Connettersi con WordPress attraverso un plugin dedicato

Ottenere consulenze tecniche di livello mondiale via e-mail, chat o telefono

Limitazioni di Leadpages

Il piano standard non offre test A/B

Non è scalabile per siti web complessi e intricati

Prezzi di Leadpages

Standard: $37/mese

$37/mese Pro: $74/mese

$74/mese Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leadpages

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (290+ recensioni)

4. Temi eleganti

via Temi eleganti Sebbene Divi di Elegant Themes sia spesso classificato come un tema per WordPress, in realtà si tratta di un framework di design completo che consente di costruire e personalizzare ogni aspetto del sito web da zero.

Divi supera i modelli tipici, migliorando l'estetica della vostra pagina di destinazione grazie all'incorporazione di vari elementi di pagina unici.

Grazie al suo editor visuale, accessibile a principianti e professionisti, è possibile progettare landing page di alta qualità senza alcuno sforzo. Le caratteristiche principali includono la modifica del testo in linea e il controllo CSS personalizzabile per gli utenti avanzati.

Le migliori caratteristiche di Elegant Themes

Consente di modificare il sito web per allinearlo alle esigenze aziendali in evoluzione

Creazione di siti web reattivi e controllo dell'aspetto sui dispositivi mobili

Aggiornare e potenziare regolarmente le caratteristiche per migliorare la funzionalità del tema

Utilizzo di elementi di design a livello di sito web per apportare modifiche globali

Limitazioni di Elegant Themes

I siti web realizzati con Elegant Themes presentano tempi di caricamento lenti

Il layout non si trasferisce automaticamente su dispositivi mobili o di altro tipo

Prezzi di Elegant Themes

Divi: $89/anno

$89/anno Divi Pro: $569/anno

$569/anno Divi Lifetime: $249

$249 Divi Pro + Lifetime: $729

Valutazioni e recensioni di Elegant Themes

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 1000 recensioni)

5. Funnel di clic

via Funnel di clic ClickFunnels è uno strumento di vendita online che consente alle aziende di ottimizzare i propri imbuti di marketing, dal lancio dei prodotti agli opt-in via e-mail e alle vendite. Si tratta di una soluzione all-in-one per le aziende di e-commerce, che offre una serie di funzionalità come CRM, analisi, pagine di vendita, siti associativi e altro ancora.

Grazie alle landing page personalizzabili e agli autoresponder per e-mail, ClickFunnels elimina la complessità della creazione di imbuti di marketing. Offre un'interfaccia facile da usare e l'integrazione con diverse piattaforme di marketing. Funzioni come la creazione di moduli d'ordine e pagine di ringraziamento completano il pacchetto.

Che siate piccoli imprenditori, imprenditori online o parte di un'azienda più grande, ClickFunnels può aiutarvi ad aumentare i tassi di conversione identificando le opportunità di ottimizzazione dell'imbuto in ogni fase del processo.

Le migliori caratteristiche di Click Funnels

Accesso a 22 modelli di funnel professionali, adatti a diversi scenari aziendali, come il lancio di prodotti, pagine di vendita e promozioni di eventi

Utilizzate l'intuitivo editor drag-and-drop per costruire funnel di vendita e landing page senza sforzo; non sono richieste competenze di codifica

Ottimizzate i vostri funnel con i test split A/B

Utilizzate l'editor di codice per aggiungere funzionalità personalizzate

Limitazioni di Click Funnels

L'esperienza utente deve essere migliorata

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickFunnels

Basic : $147/mese

: $147/mese Pro : $197/mese

: $197/mese Funnel Hacker: $497/mese

Valutazioni e recensioni di ClickFunnels

G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

4.6/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (640+ recensioni)

6. Pagina di lavoro

via Pagewiz Creare pagine di destinazione con Pagewiz è come fare una semplice presentazione.

Il suo intuitivo editor drag-and-drop vi aiuta a creare landing page perfette al pixel senza bisogno di competenze tecniche. È vero: potete posizionare gli elementi ovunque e al pixel. Basta puntare, fare clic e pubblicare più pagine con facilità, anche su mobile.

Pagewiz è anche un software per la creazione di landing page per le campagne, soprattutto perché consente di inviare e-mail in massa. È sempre possibile controllare le ultime statistiche e i tassi di conversione sulla pagina principale della campagna. Inoltre, i dati dei vostri clienti sono archiviati in modo sicuro sui server di Pagewiz.

Le migliori caratteristiche di Pagewiz

Accesso a opzioni di personalizzazione avanzate per le landing page attraverso HTML, CSS e JavaScript personalizzati

Ottenere gratuitamente un numero illimitato di font dalla libreria di Google Fonts

Aggiungere facilmente video senza la necessità di utilizzare codice incorporato

Creazione di moduli con più tipi di campo e progettazione di nuovi tipi di campo

Limitazioni di Pagewiz

Il layout di progettazione è un po' restrittivo

Prezzi di Pagewiz

Basic : $25/mese

: $25/mese Standard : $42/mese

: $42/mese Plus: $84/mese

$84/mese Pro: $169/mese

Valutazioni e recensioni di Pagewiz

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot è una piattaforma all-in-one per l'inbound marketing, le vendite e l'assistenza, che fornisce strumenti per ogni fase del customer journey. La piattaforma include un potente CMS per la creazione di contenuti ottimizzati per il SEO e per migliorare la visibilità e il coinvolgimento online.

Uno dei vantaggi principali di HubSpot è l'ampia suite di integrazioni che migliora la produttività complessiva di marketing e vendite. Le sue solide analisi offrono preziose informazioni sul comportamento dei clienti e sulle prestazioni delle campagne, supportando un processo decisionale informato e basato sui dati.

HubSpot è un ottimo costruttore di landing page che consente di collegare gratuitamente un dominio personalizzato al CMS. Così potrete concentrarvi non sulle sfide tecniche, ma su ciò che conta di più: costruire un'esperienza cliente eccezionale.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Utilizzate gli strumenti integrati per il SEO, il blogging e la gestione dei social media per attirare e convertire i clienti

Semplificare le attività di routine grazie all'automazione e all'intelligenza artificiale

Creare, personalizzare e automatizzare le campagne e-mail in base al comportamento dei clienti

Monitoraggio delle prestazioni delle campagne con potenti funzionalità di analisi e reportistica

Limitazioni di HubSpot

I prezzi più alti sono un deterrente per le piccole imprese e le startup

Funzionalità come l'automazione e la reportistica avanzata sono disponibili solo su piani tariffari più elevati

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter : $18/mese

: $18/mese Professionale : $800/mese

: $800/mese Impresa: a partire da $3600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.600 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.900+ recensioni)

8. Brevo

via Brevo Brevo, precedentemente noto come Sendinblue, è famoso per il suo strumento di email marketing, ma è un vero e proprio costruttore di pagine di destinazione. Una delle migliori alternative a Instapage, Brevo vanta funzionalità come CRM, messaggistica SMS e annunci su Facebook.

Il suo script Tracker distingue Brevo, consentendo agli utenti di monitorare il comportamento dei loro contatti sul sito web. Le aziende possono sfruttare queste informazioni per progettare flussi di lavoro di automazione che favoriscano la crescita.

Il costruttore di landing page drag-and-drop della piattaforma offre un'interfaccia facile da usare, migliorando i contatti e aumentando le conversioni. Brevo è una soluzione valida per le aziende che cercano una piattaforma di marketing versatile e pratica.

Le migliori caratteristiche di Brevo

Semplificare le attività con un'interfaccia semplice e lineare

Traccia il traffico delle landing page utilizzando Google Analytics

Aggiungere facilmente moduli a qualsiasi pagina

Limitazioni di Brevo

Curva di apprendimento ripida

Difficile aggiungere/rimuovere membri da un piano

Prezzi di Brevo

**Gratuito

Inizio : $25/mese

: $25/mese Business : $65/mese

: $65/mese BrevoPlus: Prezzi personalizzati

Brevo valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (650+ recensioni)

4,5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

9. Risposta

tramite Ottenere la risposta Nato come strumento di automazione del marketing via e-mail, GetResponse si è evoluto in una piattaforma di marketing completa con molteplici funzionalità, che consente agli utenti di creare landing page, condurre webinar e altro ancora.

GetResponse offre caratteristiche come modelli reattivi per i dispositivi mobili e un editor di immagini integrato che supporta immagini da Shutterstock e GIF da Giphy. Il suo costruttore di landing page offre un pacchetto completo con funzionalità di A/B test, live chat e notifiche web push.

Le migliori caratteristiche di GetResponse

Scegliete tra oltre 200 modelli di pagine di destinazione per i vostri obiettivi specifici

Utilizzate il costruttore di imbuti di vendita visivi per migliorare il ROI

Generare landing page ottimizzate grazie all'intelligenza artificiale

Ottenere informazioni in tempo reale con un cruscotto di analisi

Limitazioni di GetResponse

Richiede un miglioramento dell'usabilità

Funzionalità più sofisticate come l'automazione del marketing, l'hosting di webinar e gli strumenti di e-commerce sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di GetResponse

Email Marketing : $19/mese

: $19/mese Automazione del marketing : $59/mese

: $59/mese Ecommerce Marketing: $119/mese

Valutazioni e recensioni di GetResponse

G2: 4.3/5 (630+ recensioni)

4.3/5 (630+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (470+ recensioni)

10. Scanalatura

via Scanalatura GroovePages è l'ultima aggiunta alla suite di costruttori di pagine di destinazione e strumenti di marketing di Groove, che soddisfa le esigenze dei proprietari di piccole e grandi aziende.

Il piano gratuito di GroovePages offre un'alternativa a Instapage senza costi iniziali. Tuttavia, il piano gratuito presenta alcune limitazioni.

Per coloro che sono alla ricerca di funzionalità più estese, Groove offre un'offerta limitata a vita a pagamento che garantisce l'accesso a tutti gli strumenti integrati senza l'onere di spese mensili ricorrenti.

L'abbonamento a Groove contiene una serie di strumenti, tra cui GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog e altri ancora, che lo rendono una suite completa di soluzioni di marketing.

Le migliori caratteristiche di Groove

Ottimizzazione dei modelli o creazione di pagine blocco per blocco

Gestire gli affiliati senza problemi con il sistema di gestione degli affiliati incorporato

Utilizzate il costruttore di pagine di atterraggio drag-and-drop senza codice per creare siti web senza sforzo

Modifica e anteprima delle pagine in base alle dimensioni del dispositivo

Limitazioni di Groove

A volte può essere buggato e incoerente

Prezzi di Groove

Piano iniziale: Gratuito

Gratuito Piano Free-Lite: Gratuito

Gratuito Piano Creator+: $42/mese

$42/mese Piano Premium+: $299/mese

$299/mese Premium+ a vita: $2,497

Groove valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (2.900+ recensioni)

4,7/5 (2.900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 60 recensioni)

Altri strumenti di marketing

La creazione di pagine di atterraggio è una parte minuscola della creazione di un'attività online. Bisogna creare un sito web decente, creare un negozio online completo di funzionalità di checkout e gateway di pagamento, commercializzarlo al proprio pubblico e ottimizzare le conversioni.

Quindi, mentre Instapage e le sue alternative sono ottime per preparare le pagine di destinazione, avrete sicuramente bisogno di altri strumenti per un'attività completa gestione del progetto del sito web . E cosa c'è di meglio di un'app che vi permette di fare tutto questo?

Ecco ClickUp!

ClickUp

ClickUp offre ai team di marketing diversi strumenti e funzionalità per semplificare lo sviluppo web, dalla creazione di testi per landing page convincenti alla gestione dei flussi di lavoro di marketing. ClickUpAI aiuta a costruire e lanciare landing page da zero. Utilizzatelo per generare layout belli e orientati alla conversione per la vostra azienda, risparmiando tempo e fatica.

Inoltre, ottimizzate il contenuto della pagina di destinazione per ottenere un maggiore coinvolgimento e una maggiore conversione, utilizzando l'opzione Strumento guidato dall'intelligenza artificiale per creare titoli d'impatto, frasi persuasive di invito all'azione e descrizioni accattivanti dei prodotti.

Scatenate la creatività, create modelli di landing page o generate copy alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming

Se non volete generare layout di landing page, potete affidarvi a Il modello di pagina di destinazione di ClickUp per trovare idee e ispirazione.

Crea pagine di destinazione ad alta conversione con il Template per pagine di destinazione di ClickUp

Un consiglio da professionista? Le funzionalità di ClickUp non si limitano alla sola creazione di landing page. È anche un software onnicomprensivo software per il marketing dei contenuti .

Migliorate la vostra pianificazione dei contenuti con Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUpClickUp per il marketing offre uno spazio di lavoro flessibile in cui il vostro team può creare contenuti, assegnare compiti, gestire flussi di lavoro dei contenuti e analizzare i risultati del progetto.

Confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite la progressione con la vista ClickUp Timeline

ClickUp offre anche solidi strumenti di gestione e pianificazione dei contenuti. Il suo modelli di calendario dei contenuti consentono ai team di marketing di organizzare e visualizzare efficacemente la loro strategia di contenuti. Questi modelli aiutano a delineare le tempistiche di creazione dei contenuti, a programmare le date di pubblicazione e a mantenere la coerenza delle campagne.

Pianificate i vostri contenuti senza fatica con il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Trasforma istantaneamente il tono e lo stile della scrittura grazie a ClickUp AI

Creazione di contenuti di alta qualità grazie ai suggerimenti dell'intelligenza artificiale

Ottimizzazione del testo evidenziato con la barra degli strumenti AI senza soluzione di continuità

Generare riepiloghi istantanei e punti d'azione in modo efficiente

Tradurre le lingue ed eseguire controlli ortografici in-app

Collaborazione senza attriti suLavagne ClickUp* Progettazione di flussi di lavoro con modelli personalizzabili

Gestione collaborativa dei brief creativi conDocumenti ClickUp* Accelerate il processo di feedback del progetto con una funzione di proofing integrata

Limitazioni di ClickUp

L'ampia personalizzazione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Verso la costruzione di Landing Pages migliori

Quando si cercano le migliori alternative a Instapage, si sa che la decisione va oltre la ricerca di un sostituto veloce. Si tratta di scoprire una soluzione che aggiunge valore ai vostri sforzi di sviluppo web e di marketing.

Il nostro elenco curato vi aiuterà a fare una scelta informata tra le molte alternative di Instapage Costruttori di siti web AI disponibili. Provate una soluzione versatile come ClickUp per trarre vantaggio dalla creazione di contenuti e dalla collaborazione con l'intelligenza artificiale. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!