10 Migliori alternative a WordPress nel 2024 (Recensioni e prezzi)

In un mondo in cui ogni prodotto e servizio è a portata di ricerca su Google, avere un sito web funzionale ed estetico è fondamentale per le aziende.

Avete bisogno di una presenza online unica per distinguervi, entrare in contatto con i clienti, far crescere il vostro marchio e generare profitti. E per costruirla servono gli strumenti e la piattaforma giusti.

Per molti, WordPress è la scelta più ovvia. Il suo sistema di gestione dei contenuti rende semplice la creazione di blog, siti e negozi, anche per i non esperti di tecnologia.

Ma per quanto WordPress sia valido, non è adatto a tutti i tipi di organizzazioni. Altri strumenti di gestione dei contenuti potrebbero adattarsi meglio ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze tecniche.

Quindi, se state costruendo un sito da zero o state pensando di migrare da WordPress, vale la pena di dare un'occhiata alle 10 migliori alternative a WordPress.

Ma prima è necessario sapere da dove iniziare.

Cosa cercare nelle alternative a WordPress

Quando scegliete da un elenco di alternative a WordPress, considerate i vostri obiettivi e le vostre esigenze aziendali. Scegliete la piattaforma che lavora meglio per voi sia in termini di prezzo che di funzionalità.

Ecco i punti essenziali da considerare:

Facilità d'uso: Scegliete una piattaforma facile da usare e da personalizzare. Se non siete sviluppatori, una piattaforma senza codice con un costruttore di siti web drag-and-drop e una navigazione semplificata renderà più facile la manutenzione Scalabilità: Assicuratevi che la piattaforma sia in grado di adattarsi a un volume maggiore di contenuti e all'aumento del traffico del sito web con la vostra crescita Funzionalità/funzione SEO: Mai come oggi c'è stato tanto contenuto online. Per migliorare le possibilità di posizionamento, è essenziale non solo creare buoni contenuti, ma anche lavorare con un costruttore di siti web che offra plugin SEO o integri strumenti SEO di terze parti Modelli: Cercate alternative a WordPress che forniscano modelli e temi personalizzabili. Questo vi aiuterà a risparmiare tempo e a creare siti web che offrano esperienze coinvolgenti e dinamiche ai clienti Integrazione con altre piattaforme: Assicuratevi la compatibilità con strumenti e servizi di terze parti che soddisfino le vostre esigenze aziendali. Ad esempio, se vendete prodotti direttamente dal vostro sito web, assicuratevi che il costruttore di siti web scelto si integri con gateway di pagamento, email marketing e strumenti di analisi Prestazioni del sito web: Scegliete un costruttore di siti web con prestazioni migliorate e un'esperienza cliente priva di problemi. Questo include, tra l'altro, tempi di caricamento delle pagine più rapidi, tempi di attività affidabili e design reattivo

Le 10 migliori alternative a WordPress da usare nel 2024

Ora che sapete come scegliere le migliori alternative a WordPress per il vostro caso d'uso, ecco un elenco delle 10 migliori opzioni.

1. Drupal

via Drupal Drupal è un sistema di gestione dei contenuti (CMS) open-source che alimenta il motore dei siti web di enti governativi globali, società di media e istituti di istruzione.

Il suo framework di gestione dei contenuti, robusto e personalizzabile, gestisce grandi quantità di contenuti, dati e traffico per tutti i tipi di siti web, dai blog personali a quelli di aziende affermate.

La cosa migliore? Le piccole aziende con minori capacità e risorse tecniche possono gestire facilmente i siti web Drupal grazie a strumenti semplici come il costruttore drag-and-drop e i modelli di web-design già pronti. Questo lo rende una delle alternative più popolari a WordPress.

Tuttavia, offre anche agli sviluppatori uno stile architettonico che permette loro di utilizzare la libreria di modelli e moduli di Drupal per progettare, costruire e migliorare le funzioni del sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drupal

Aumenta la sicurezza con la crittografia del database e il controllo dell'accesso degli utenti

Tradurre i tipi di contenuto, le interfacce utente e altri componenti del sito in base alla lingua preferita dall'utente

Ottenere un forte supporto API e l'integrazione con app di terze parti, come gli strumenti di automazione del marketing per la creazione di campagne e social media calendari dei contenuti* Utilizzare il controllo della versione e la revisione dei contenuti per una collaborazione senza interruzioni

Limiti di Drupal

Richiede molta RAM e un aggiornamento dell'infrastruttura generale del server

Necessita di aggiornamenti frequenti

Prezzi di Drupal

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Drupal

G2: 3.8/5 (400+ recensioni)

3.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (440+ recensioni)

2. Adobe Commerce (Magento)

via Commercio Adobe Adobe Commerce è una popolare soluzione CMS per l'e-commerce che offre vetrine online robuste, scalabili e personalizzabili.

Supporta l'headless commerce, un'architettura che disaccoppia il front-end del negozio online dal back-end operativo di sicurezza, processi di dati, logica aziendale e così via, per una maggiore velocità e scalabilità.

La piattaforma è nota per le sue funzioni avanzate di gestione dei prodotti, per l'ampia varietà di temi personalizzabili e per la struttura modulare che supporta le estensioni per lo sviluppo di siti web. Ha un design intuitivo e fornisce analisi complete del comportamento dei clienti, il che la rende una valida alternativa a WordPress.

Adobe Commerce ha anche una fiorente comunità di sviluppatori in cui gli utenti si collegano per fare rete e scambiare idee. Garantisce aggiornamenti e miglioramenti continui al suo framework CMS.

Tuttavia, a causa della configurazione e dello sviluppo di nicchia, Adobe Commerce tende a essere più costoso, a differenza di WordPress. È più adatto agli e-commerce di medie e grandi dimensioni che ai negozi più piccoli.

Se volete mantenere bassi i costi per la creazione di un negozio online per la vostra azienda, potete provare l'altra offerta, Magento Open Source.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Commerce

Strumenti integrati di gestione delle relazioni con i clienti, come il monitoraggio dell'inventario e degli ordini e i suggerimenti dinamici su prodotti e contenuti

Funzioni di raccomandazione dei prodotti basate sull'IA per un'esperienza del cliente più ricca e personalizzata, in grado di migliorare i tassi di conversione

Supporto multilingue e multi valuta per i mercati internazionali

Esperienza di acquisto mobile ottimizzata per i clienti su smartphone e tablet

Limiti di Adobe Commerce

Comparativamente più costoso a causa dell'elevato consumo di risorse del server

Curva di apprendimento ripida per i personalizzati

Prezzi di Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Servizi gestiti: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Adobe Commerce

G2: 4/5 (450+ recensioni)

4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (600+ recensioni)

3. Joomla

via Joomla Joomla, un sistema di gestione dei contenuti open-source, è una popolare alternativa a WordPress dal 2005 e può essere utilizzato per costruire siti web, estensioni e altri moduli di applicazioni online.

Si concentra sulla responsabilizzazione dell'utente e non richiede conoscenze avanzate di HTML e CSS, proprio come un sito WordPress da fare. Gli utenti possono invece affidarsi ai molteplici modelli ed estensioni di Joomla per costruire una presenza web unica per la propria azienda.

Da fare: oltre 8.000 estensioni di Joomla per ampliare le funzioni del vostro sito? Uno dei vantaggi più significativi dell'essere utenti di Joomla è l'accesso a un'ampia comunità di costruttori di siti web pronti ad aiutarvi con feedback rapidi e facili soluzioni ai vostri problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Joomla

Gestione dei contenuti semplice grazie a un sistema di articoli a tre livelli e a un editor WYSIWYG

Pacchetti di traduzione in oltre 70 lingue e supporto all'organizzazione dei contenuti per una posizione globale

Rilasci regolari, patch ed estensioni per una maggiore sicurezza

Miglioramento del posizionamento del sito web grazie a varie funzionalità SEO-friendly, come strutture URL altamente personalizzabili, URL compatibili con i motori di ricerca e meta tag

Migliorare l'amministrazione del sito web attraverso controlli di accesso intelligenti

Limiti di Joomla

Il limite dei moduli aggiuntivi limita il design del sito web

I plugin a pagamento spesso rallentano le prestazioni del sito web

Prezzi di Joomla

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Joomla

G2: 4/5 (370+ recensioni)

4/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (600+ recensioni)

4. Squarespace

via Squarespace Anche se gli utenti avanzati di WordPress potrebbero non trovare Squarespace la migliore alternativa a WordPress, è molto popolare tra le PMI. E per una buona ragione!

Grazie al suo intuitivo editor drag-and-drop e ai modelli ben progettati, gli utenti non hanno bisogno di competenze tecniche per costruire siti belli e reattivi. Questo permette anche di lanciare i siti abbastanza rapidamente, un vantaggio per blogger, professionisti creativi e piccole aziende.

Squarespace è una piattaforma all-in-one per la creazione e l'hosting di siti web e include tutto, dal dominio gratuito alla registrazione del dominio e alla manutenzione del sito. Supporta siti di blogging, analisi e funzioni di e-commerce, rendendola ideale per le aziende su larga scala.

La capacità di integrare le app e le piattaforme di social media con gli account degli utenti è un ulteriore elemento di attrattiva di Squarespace, che consente di costruire una presenza online completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squarespace

Scegliete tra più di 100 modelli dal design professionale, inclusi modelli video pre-progettati

Gestite il vostro sito web in mobilità con un'app per dispositivi mobili

Assicuratevi che il vostro sito funzioni perfettamente su tutti i dispositivi grazie alla compatibilità con il design reattivo

Sfruttare la gestione dell'inventario, degli ordini e dei pagamenti

Integrazione con strumenti di terze parti, come gli strumenti di automazione del marketing per le campagne, modelli per piani di marketinge strumenti SEO

Raccogliere informazioni sul traffico del sito web, sul comportamento dei clienti e sulla popolarità dei contenuti

Limiti di Squarespace

Alcuni plug-in sono costosi

La flessibilità del design è limitata, dato il numero elevato di modelli e di temi

Potenziali ritardi nelle prestazioni in caso di grandi picchi di traffico

Prezzi di Squarespace

Personale : $16/mese

: $16/mese Business: $23/mese

$23/mese Commerce (Basic) : $27/mese

: $27/mese Commercio (avanzato): $49/mese

Valutazioni e recensioni di Squarespace

G2: 4.4/5 (1000+ recensioni)

4.4/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2800+ recensioni)

5. PrestaShop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/PrestaShop-Dashboard-image-1400x722.png PrestaShop /%img/

via PrestaShop PrestaShop è un'eccellente alternativa a WordPress, specifica per i casi di e-commerce. È un'alternativa open-source che fornisce una piattaforma scalabile e flessibile adatta ai commercianti che desiderano creare negozi online.

La sua USP consiste nel fornire funzioni specializzate con funzionalità/funzioni avanzate per la gestione del catalogo, del carrello, del processo di checkout, dei pagamenti e delle spedizioni, aspetti per i quali WordPress richiederebbe numerosi plugin.

In termini di funzionalità più ampie, PrestaShop fornisce anche un CMS per la gestione dei contenuti del negozio, del blog e della personalizzazione del design. È possibile scegliere tra oltre 5000 moduli e temi per scalare la propria presenza online ed estendere rapidamente le funzioni del sito.

Le migliori funzionalità/funzione di PrestaShop

Sfruttare funzioni di e-commerce complesse come la catalogazione dei prodotti e il calcolo delle tasse in base alla posizione dell'utente

Utilizzo di pacchetti di traduzione per la gestione dei contenuti in oltre 75 lingue

Integrazione di strumenti SEO e di marketing di terze parti per gestire campagne e migliorare il posizionamento del sito web

Facilitare l'impostazione degli account dei clienti attraverso un processo a finestra singola, riducendo le istanze di abbandono dei carrelli

Utilizzare plug-in di analisi e reportistica integrati per monitorare le vendite online e il comportamento dei clienti e migliorare il supporto e l'esperienza dei clienti

Limiti di PrestaShop

Costoso e non altamente personalizzabile

Alcuni utenti hanno segnalato la mancanza di un supporto affidabile da parte della community

Requisiti di hosting più elevati che risultano in problemi di velocità

Prezzi di PrestaShop

Classico: Free

Free Hosted: A partire da $26/mese

A partire da $26/mese Personalizzato: Prezzi personalizzati

PrestaShop valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

6. Flusso web

via Flusso webFlusso web permette agli utenti di costruire e progettare siti web intuitivi e reattivi senza ricorrere al codice.

L'interfaccia drag-and-drop, il motore di animazione, l'editor WYSIWYG e gli elementi di web design consentono di costruire facilmente siti web professionali, ma offrono anche la flessibilità di scrivere codice per ulteriori personalizzazioni.

Dedicato alle piccole aziende e alle grandi imprese, Webflow offre anche un'infrastruttura di hosting per garantire la velocità e l'affidabilità dei siti web costruiti sulla piattaforma.

Webflow è noto per il suo sistema di gestione dei contenuti ben equipaggiato per la creazione di contenuti dinamici e per il supporto per i siti web di e-commerce, il che lo rende una piattaforma di blogging popolare tra gli autori.

Le migliori funzionalità/funzione di Webflow

Accesso alla Webflow University con una vasta libreria di guide per costruire, modificare e mantenere in modo ottimale i siti web

Utilizzo di strumenti di analisi e reportistica per acquisire dati comportamentali sui visitatori del sito web con l'aiuto di moduli (drop-down, tick-box, caselle di testo, ecc.)

Aggiungere codice per personalizzare il design del sito web

Integrare con il marketing, i social media e i siti web Project management SEO strumenti

Controllo dell'accesso degli utenti alla piattaforma per la collaborazione

Limiti di Webflow

Assenza di supporto clienti 24 ore su 24

Funzioni limitate, ad esempio assenza di supporto multilingue

Prezzi di Webflow

Generale

Starter: Free

Free Basic: $14/mese

$14/mese CMS: $23/mese

$23/mese Business: $39/mese

$39/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Commercio elettronico

Standard: $29/mese

$29/mese Plus: $74/mese

$74/mese Avanzato: $212/mese

Valutazioni e recensioni su Webflow

G2: 4.4/5 (oltre 500 recensioni)

4.4/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

7. Wix

via Wix Wix è un'alternativa a WordPress per i web builder alle prime armi che valorizzano l'accessibilità e la facilità d'uso rispetto a un ampio set di funzionalità/funzione e all'estensibilità personalizzata.

Si tratta di una piattaforma di creazione di siti web e di blogging basata su cloud che offre servizi di web hosting e di progettazione, rendendola una soluzione all-in-one. Wix è noto per i suoi modelli di progettazione di siti web professionali che richiedono poche conoscenze di codice.

Le funzionalità/funzione altamente personalizzabili e i modelli di design di Wix spaziano in tutti i settori, rendendolo versatile. Supporta anche funzioni di e-commerce, il che lo rende ideale per le piccole e medie imprese con capacità tecniche limitate.

È inoltre possibile aggiungere funzioni tramite il mercato delle app di Wix, che ospita oltre 500 applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

Costruttore di siti web alimentato dall'IA

Funzionalità personalizzate di e-commerce come il pagamento online, l'annullamento dell'abbandono del carrello e la gestione dell'inventario

Ospitare media, da video a brochure in PDF, su Wix per incorporarli nel sito e creare un'esperienza più coinvolgente

Limiti di Wix

Costo comparativamente elevato

Annunci pubblicitari forzati sul piano Free

Impossibilità di cambiare i modelli una volta che il sito è attivo

Prezzi di Wix

Light: $16/mese

$16/mese Core: $27/mese

$27/mese Business: $32/mese

$32/mese Business Elite: $159/mese

$159/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4.2/5 (1600+ recensioni)

4.2/5 (1600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9300+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Wix_

!

8. Weebly

via Weebly Weebly è una piattaforma facile da usare con funzionalità di trascinamento che rendono conveniente la creazione e la manutenzione di siti web, soprattutto per i privati e le aziende con capacità di sviluppo web limitate.

Weebly dispone di un costruttore di siti web in hosting con una varietà di modelli già progettati, che lo rendono una delle alternative gratuite più popolari a WordPress.

I modelli di Weebly sono progettati in modo professionale e sono noti per la loro compatibilità con smartphone e tablet. Gli utenti possono aggiungere immagini e video, collegare altri siti e includere vari widget per personalizzare l'aspetto dei loro siti.

La piattaforma offre molte funzionalità/funzione, tra cui strumenti SEO, strumenti di supporto per i blog e analisi che aiutano a migliorare le prestazioni del sito, il posizionamento e la creazione di contenuti dinamici.

L'app center di Weebly offre app gratuite e a pagamento per migliorare la funzione del sito web.

Le migliori funzionalità/funzione di Weebly

Siti leggeri che utilizzano un codice ottimizzato per caricarsi rapidamente senza un eccessivo dispendio di risorse

Funzioni di e-commerce, come i gateway di pagamento multipli, che contribuiscono a migliorare l'esperienza dei clienti in negozio

Creazione di un blog robusto e di una libreria di contenuti con tag, categorie e integrazione con Facebook

Email marketing che si integra con il sito e il negozio

Sistema di gestione delle imposte incorporato per aiutarvi a calcolare e monitorare le imposte commerciali sui prodotti

Capacità di archiviazione illimitata per tutti i piani a pagamento

Limiti di Weebly

La versione gratuita contiene annunci pubblicitari

La personalizzazione è limitata e qualsiasi modifica richiede la modifica del codice

Gli utenti hanno segnalato integrazioni limitate di podcast e social media

Prezzi di Weebly

**Gratis

Personale: $10/mese

$10/mese Professionale: $12/mese

$12/mese Performance: $26/mese

Valutazioni e recensioni su Weebly

G2: 4.1/5 (400+ recensioni)

4.1/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1700+ recensioni)

9. Shopify

via Shopify Se preferite mettere le mani su una piattaforma commerciale all-in-one piuttosto che mettere insieme dei plugin su WordPress, allora Shopify è esattamente ciò che fa per voi.

Il miglior costruttore di siti web di Shopify consente alle aziende, sia grandi che piccole, di impostare e gestire negozi online in modo immediato, compresi i modi più semplici per accettare pagamenti online.

Un sito web elegante e moderno che sia fuori dagli schemi è un sogno per la maggior parte delle aziende. Non è più necessario cercare temi WordPress per negozi di e-commerce o costruire un sito web WordPress da zero.

Ad istanza, Shopify offre strumenti integrati per la centralizzazione dei dati relativi agli ordini, all'evasione e all'inventario nei vari canali commerciali. Inoltre, offre un checkout multicanale senza soluzione di continuità, adattato ai dispositivi mobili e alle conversioni in una pagina.

Gli utenti apprezzano il dashboard di gestione del negozio di Shopify, che fornisce una panoramica continua del comportamento aziendale e dei clienti.

Grazie al suo solido framework per la creazione di siti web e all'interfaccia facile da usare, Shopify aiuta le aziende a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, invece di preoccuparsi della gestione e della manutenzione dei siti web.

Le migliori funzionalità/funzione di Shopify

Utilizzo di un sistema di pagamento interno che non fa pagare commissioni di elaborazione

Migliorare la sicurezza e la prevenzione delle frodi grazie a uno strumento di rilevamento delle frodi

Monitorare le prestazioni del negozio con strumenti di analisi e reportistica; monitorare e analizzare il comportamento dei clienti, il traffico del sito web, le vendite, ecc.

Monitorare l'abbandono del carrello inviando email che invitano i clienti a tornare e completare l'acquisto

Scegliete tra oltre 8000 app da integrare nell'infrastruttura del vostro sito web

Impostazione di account per il personale che vi aiuterà a gestire meglio il vostro negozio

Limiti di Shopify

La funzionalità/funzione di pagamento di Shopify non è disponibile in tutti i Paesi

Le funzionalità/funzione del blog sono limitate

Commissioni di transazione più elevate e costi associati a temi e app premium

Affidamento forzato ai sottodomini Shopify ai livelli del piano base

Prezzi di Shopify

Basic : $29/mese

: $29/mese Shopify : $79/mese

: $79/mese Avanzato: $299/mese

Valutazioni e recensioni su Shopify

G2: 4.4/5 (4000+ recensioni)

4.4/5 (4000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6000+ recensioni)

10. Fantasma

via Fantasma Ghost è uno dei popolari strumenti di blogging con una piattaforma di pubblicazione che offre strumenti di gestione e produttività dei contenuti del blog. È un'alternativa open-source ideale a WordPress per siti editoriali o microblog snelli e indipendenti, che privilegiano velocità e UX. Ha due soluzioni: una soluzione self-hosted gratuita e una soluzione PaaS completamente gestita chiamata Ghost (Pro).

È possibile ottimizzare Ghost per diversi provider, in modo da offrire un'esperienza di lettura senza soluzione di continuità. Ghost offre anche funzionalità di iscrizione e sottoscrizione a pagamento per gli editori, per aiutare a monetizzare i contenuti.

Ghost (Pro) offre solide funzionalità di hosting, progettazione e sicurezza, in modo che possiate concentrarvi sulla creazione di contenuti di alta qualità e sul coinvolgimento dei clienti. Ghost offre opzioni come un nome di dominio personalizzato e strumenti SEO integrati per personalizzare ulteriormente il vostro sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ghost

Mantenere una navigazione fluida, indipendentemente dal volume dei contenuti, con un'organizzazione dei contenuti adattabile

Impostazione di account utente all'interno del team con diversi controlli e autorizzazioni

Semplicità nella scrittura, nella modifica e nella gestione dei contenuti con un'interfaccia senza fronzoli

Limiti di Ghost

Le opzioni di personalizzazione sono limitate e le personalizzazioni avanzate richiedono il codice

Nessun strumento nativo per l'ottimizzazione della ricerca

Capacità di gestione dei media e delle risorse meno avanzate rispetto a WordPress

Ecosistema di plug-in limitato

Prezzi di Ghost

Starter: A partire da$9/mese

A partire da$9/mese Autore: A partire da $25/mese

A partire da $25/mese Teams: A partire da $50/mese

A partire da $50/mese Business: A partire da $199/mese

Valutazioni e recensioni di Ghost

G2: 4.8/5 (35+ recensioni)

4.8/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (45+ recensioni)

