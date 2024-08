10 Migliori alternative a Squarespace nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Squarespace è un costruttore di siti web che consente di creare splendide pagine di destinazione visive per tutti i vostri prodotti e servizi. La soluzione all-in-one facilita la creazione di siti web grazie a modelli e servizi di hosting che semplificano il numero di strumenti da utilizzare per iniziare a costruire il vostro negozio online.

Gli utenti apprezzano il fatto che Squarespace offra un prezzo contenuto e semplifichi la creazione di siti web con un'interfaccia amichevole. Ottimo per la progettazione di progetti creativi e siti web semplici, non è all'altezza di servire le aziende di e-commerce.

Squarespace non ha molte opzioni di elaborazione dei pagamenti come i suoi concorrenti. Non gestisce le vendite in più valute e le transazioni nei punti vendita non sono così fluide.

Per fortuna, avete altre opzioni quando si tratta di ospitare e costruire un sito web di e-commerce, o quando volete altre alternative a Squarespace in generale.

In questa sede, vi illustreremo le 10 migliori alternative a Squarespace in base a funzionalità/funzione, limiti e prezzi. Inoltre, vi mostreremo cosa tenere a mente quando scegliete una piattaforma di hosting per il vostro sito web. 💪

**Cosa si deve cercare in un'alternativa a Squarespace?

Sapete di aver bisogno di un web builder, ma non siete sicuri di quale. Prima di immergervi nelle diverse opzioni, prendetevi un po' di tempo per pensare alle funzionalità/funzioni di cui avete bisogno. 👀

Ecco alcune funzionalità/funzione di base da tenere a mente quando si esaminano le alternative a Squarespace:

Flessibilità: Squarespace offre un numero limitato di modelli, ma nessuno di essi è vuoto. Cercate uno strumento che offra una personalizzazione completa se volete costruire un sito web che si distingua dalla massa

Squarespace offre un numero limitato di modelli, ma nessuno di essi è vuoto. Cercate uno strumento che offra una personalizzazione completa se volete costruire un sito web che si distingua dalla massa Elaborazione dei pagamenti: Avete bisogno di una soluzione che offra un'elaborazione dei pagamenti complessa per un vasto pubblico di utenti? Scegliete un'alternativa che offra supporto per i pagamenti, compresa la flessibilità di elaborazione

Avete bisogno di una soluzione che offra un'elaborazione dei pagamenti complessa per un vasto pubblico di utenti? Scegliete un'alternativa che offra supporto per i pagamenti, compresa la flessibilità di elaborazione Integrazioni: Squarespace offre pochissime app di terze parti, limitando le possibilità di progettazione a ciò che offre. Molte alternative a Squarespace Da fare offrono integrazioni, aumentando la flessibilità e aprendo le porte a una maggiore creatività

Squarespace offre pochissime app di terze parti, limitando le possibilità di progettazione a ciò che offre. Molte alternative a Squarespace Da fare offrono integrazioni, aumentando la flessibilità e aprendo le porte a una maggiore creatività Collaborazione in tempo reale: La progettazione di un sito web spesso coinvolge più parti. Scegliete uno strumento che vi permetta di aggiungere più amministratori con il pieno controllo delle modifiche al design

Le 10 migliori alternative a Squarespace da usare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Squarespace. Dai costruttori di siti di base che non richiedono alcun codice a quelli in cui è possibile aggiungere il proprio CSS personalizzato, troverete uno strumento per creare un sito web straordinario da vendere online. 🙌

1. WordPress

via WordPress Quando si pensa alla creazione di siti web, probabilmente viene in mente WordPress. Essendo uno dei più popolari costruttori di siti web, non sorprende che WordPress sia un'ottima alternativa a Squarespace e che sia in cima al nostro elenco. Con centinaia di plugin, componenti aggiuntivi e funzionalità di codifica personalizzate, è possibile completare un sito web unico che si distingue dalla massa.

WordPress migliori funzionalità/funzione

Grazie ai molteplici strumenti di modifica, tra cui un editor drag-and-drop, CSS e HTML, le opzioni per costruire il sito dei vostri sogni sono infinite e facili!

L'interfaccia intuitiva è facile da navigare, anche per i blogger e i titolari di piccole aziende alle prime armi

La libreria multimediale integrata archivia tutte le immagini e i video in un unico spazio ed è possibile utilizzare i plugin per mantenere tutto organizzato

Le opzioni di personalizzazione personalizzate, gli strumenti di progettazione e gli strumenti SEO offrono il pieno controllo sull'aspetto e sul lavoro del vostro sito web

Offrendo più di 70 lingue, questa piattaforma è una delle migliori opzioni per le aziende e le società globali in tutto il pianeta

Molteplici opzioni di hosting WordPress (hosting autonomo su wordpress.org o hosting con dominio personalizzato su wordpress.com) offrono alternative per ogni preferenza e punto di prezzo

WordPress limitazioni

Mentre WordPress èopen source e c'è un piano gratuito, è necessario pagare un piano premium per avere accesso a tutte le funzionalità/funzione

WordPress supporta solo un utente alla volta in un post, il che significa che la collaborazione è limitata

WordPress prezzo

**Gratis

Personale : $9/mese

: $9/mese Premium : $18/mese

: $18/mese Business : $40/mese

: $40/mese Commercio : $70/mese

: $70/mese Azienda: A partire da $25.000 all'anno

WordPress valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (8.600+ recensioni)

: 4.4/5 (8.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.700+ recensioni)

2. BigCommerce

via BigCommerce BigCommerce è una piattaforma SaaS che semplifica tutto, dalla creazione di siti web alla gestione del commercio elettronico e delle vetrine digitali. La si può utilizzare per gestire le vendite omnichannel, costruire un sito con più vetrine e processare i pagamenti senza soluzione di continuità. Offre persino il supporto per le criptovalute, se state aprendo la strada a una nuova era dell'e-commerce. 💰

Le migliori funzionalità/funzione del BigCommerce

Spazio di archiviazione, cataloghi e larghezza di banda illimitati per offrire tutte le produttività e i servizi che desiderate

La piattaforma di e-commerce vi permette di segmentare i negozi per gestire le vendite commerciali su tutte le piattaforme in un'unica e comoda area

Utilizzate lo strumento Open Data Solutions per creare esperienze d'acquisto personalizzate e generare informazioni su come gli utenti navigano sul vostro sito web e acquistano le produttività

Le funzionalità/funzione B2B includono la gestione degli account aziendali, il supporto a priorità e i portali di fatturazione integrati nel vostro sito web

Limiti di BigCommerce

Alcuni utenti hanno riscontrato che i temi gratis hanno spesso lo stesso aspetto

Non ci sono limiti di spazio di archiviazione, ma ci sono limiti di vendite annuali per cui è necessario acquistare un piano di livello superiore

BigCommerce prezzo

Standard : $39/mese

: $39/mese Plus : $105/mese

: $105/mese Pro : $399/mese

: $399/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di BigCommerce

G2 : 4.2/5 (400+ recensioni)

: 4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

3. Shopify

via Shopify Shopify è un sistema di gestione dei contenuti noto per le sue funzioni di e-commerce. È amato dai siti di e-commerce di tutto il mondo grazie a funzionalità/funzioni come il checkout con marchio, i certificati SSL e un'interfaccia di facile utilizzo. Create un negozio di e-commerce straordinario con integrazioni di app, strumenti per i punti vendita e funzionalità di reportistica approfondita.

Shopify migliori funzionalità/funzione

Migliaia di temi di design e il ricco editor di siti web consentono di creare qualsiasi cosa, da un semplice sito di portfolio a elaborate vetrine

Gli strumenti di e-commerce gestiscono i pagamenti direttamente sul vostro sito, comprese le spese di transazione, le tasse e gli sconti

Le integrazioni con app di terze parti consentono di connettere app di messaggistica, strumenti di marketing esoftware di project management per siti web per flussi di lavoro senza soluzione di continuità

Scegliete tra diverse opzioni di web hosting, compreso un nome di dominio personalizzato per ottimizzare il branding del sito

Shopify limitazioni

C'è una curva di apprendimento per iniziare a lavorare

I prezzi sono costosi, il che può costituire un limite per i singoli e i piccoli team

Shopify prezzo

Base : $39/mese

: $39/mese Shopify : $105/mese

: $105/mese Avanzato: $399/mese

Shopify valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (4.400+ recensioni)

: 4.4/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6.200+ recensioni)

4. GoDaddy

via GoDaddy GoDaddy è uno dei migliori costruttori di siti web grazie all'elevato grado di personalizzazione e alla facilità d'uso. Le funzionalità/funzione del costruttore di siti web GoDaddy sono Strumenti di IA per creare interi siti web da zero e modelli per dare un tocco personale al design. Inoltre, approfittate degli strumenti di email e di marketing per far crescere la vostra presenza online e costruire un seguito fedele. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di GoDaddy

Con il sistema incorporato diStrumenti di IA per l'e-commercerispondete a poche domande sul vostro sito e sulla vostra produttività per generare istantaneamente un sito splendido in pochi minuti, senza dover fare alcun lavoro

I pagamenti di GoDaddy gestiscono tutte le vendite per voi, senza dover collegare uno strumento separato

il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornisce risposte rapide in caso di blocco nella progettazione o nella gestione del sito

GoDaddy Studio semplifica la creazione di contenuti di marca con font, immagini e design personalizzati che si adattano al vostro sito

Limiti di GoDaddy

Alcuni utenti ritengono che i layout siano difficili da navigare, soprattutto per i siti più grandi

Integrazioni, soprattutto consoftware di project managementnon sono sempre perfette e possono essere difettose

GoDaddy prezzo

Base : $9.99/mese

: $9.99/mese Premium : $14,99/mese

: $14,99/mese Commerce: $20,99/mese

Valutazioni e recensioni di GoDaddy

G2 : 3.9/5 (800+ recensioni)

: 3.9/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1.200+ recensioni)

5. In modo eclatante

via In modo eclatante Strikingly è un'applicazione di strumento di web design utilizzato da imprenditori e grandi aziende che desiderano un costruttore di siti web che non richieda competenze in materia di codice. Con una semplice interfaccia utente, è possibile creare un sito in meno di 30 minuti grazie a modelli e segmenti facilmente modificabili.

Le migliori funzionalità/funzione

Utilizzate la funzionalità/funzione Simple Store per creare un mercato online e connettete PayPal o Stripe per gestire i pagamenti

Connettetevi con i vostri clienti grazie alla chat integrata, ai moduli di iscrizione e agli account di iscrizione

Le analisi offrono semplici grafici per vedere come si comporta il vostro sito web, quali prodotti piacciono di più agli utenti e se siete in linea con i vostri obiettivi obiettivi * Connettete rapidamente i vostri feed sociali per aumentare il coinvolgimento dei clienti e utilizzate lo strumento del blog semplice per rispondere alle domande più comuni e condividere gli aggiornamenti dei prodotti

Limiti sorprendenti

Non esiste una versione gratuita

Pur essendo semplice, le funzionalità/funzione sono limitate, il che lo rende meno utile per i marchi più complessi

Costo strepitoso Prezzo

Limitato : $12/mese

: $12/mese Pro : $20/mese

: $20/mese VIP: $59/mese

Valutazioni e recensioni straordinarie

G2 : 4/5 (30+ recensioni)

: 4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

6. Webflow

via Flusso webFlusso web prende CSS, HTML e JavaScript e li trasforma in un editor visivo che permette di sfruttare la potenza del codice senza doverlo scrivere da soli. L'editor drag-and-drop permette di spostare facilmente le sezioni e di aggiungere elementi come caselle di testo, immagini e barre di navigazione. 🖱️

Webflow migliori funzionalità/funzione

La struttura della pagina è interamente personalizzabile, per cui è possibile modificare piè di pagina, intestazioni e componenti, non solo testi e immagini

Applicazione rapida di modifiche ai font e ai colori in tutto il sito grazie ai CSS dietro le quinte e a un'interfaccia a portata di clic

Pubblicate direttamente sul web o utilizzate la funzionalità/funzione di esportazione per generare un file zip con il vostro codice postale per la produzione personalizzata

Le ricche animazioni e le funzioni di ricerca consentono di prelevare contenuti da qualsiasi punto del sito per inserirli nelle home page, nelle pagine dei prodotti e altro ancora

Webflow limitazioni

Sebbene sia possibile modificare alcuni codici di base, non è possibile modificare tutto il codice, quindi non è la scelta migliore per gli sviluppatori che desiderano un controllo completo

Non esiste un'app per dispositivi mobili, quindi è necessario apportare modifiche e creare siti web dal proprio desktop

Webflow prezzi

Starter : Gratis

: Gratis Basic : $18/mese

: $18/mese CMS : $29/mese

: $29/mese Business : $49/mese

: $49/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Webflow valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

7. Duda

via Duda Progettato per i marchi e le agenzie SaaS, Duda è un costruttore di siti web sicuro grazie ai certificati SSL e all'hosting AWS, che migliora anche la stabilità del sito. Grazie al supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è facile creare un sito web e trovare un aiuto immediato in caso di problemi.

Duda migliori funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzione SEO assicurano che il vostro sito sia ottimizzato in modo che i clienti possano trovarvi nei motori di ricerca

Lo strumento drag-and-drop non richiede alcuna esperienza di codice, risparmiando tempo ed eliminando la necessità di uno sviluppatore

Le opzioni di codifica personalizzabili vi permettono di scavare nell'HTML o nel CSS e di apportare modifiche se volete aggiungere un tocco personalizzato

I modelli e le sezioni pre-progettati consentono di creare siti in modo rapido e con il minimo lavoro richiesto

Duda limiti

Anche se c'è una versione di prova gratuita, dovrete pagare se volete continuare a usarlo

La personalizzazione è limitata, poiché non è possibile cambiare facilmente modello e i plugin sono limitati

Duda prezzo

Basic : $25/mese

: $25/mese Teams : $39/mese

: $39/mese Agenzia : $69/mese

: $69/mese White label: $199/mese

Duda valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. Weebly

via Weebly Weebly è una delle migliori alternative a Squarespace, in quanto è un costruttore di siti adatto ai principianti che non richiede alcuna conoscenza del codice. Create un sito gratis o optate per un piano a pagamento per aumentare il grado di personalizzazione e avere accesso a funzionalità aggiuntive. 👨🏽‍💻

Weebly migliori funzionalità/funzioni

Temi curati da designer e modelli personalizzabili fanno sì che il vostro sito sembri realizzato da un professionista

Costruite il vostro marchio con font personalizzati e palette di colori che riflettono l'aspetto che desiderate per la vostra azienda

Il costruttore drag-and-drop elimina le congetture sull'organizzazione delle pagine

Gli editor di video e immagini consentono di apportare modifiche direttamente nel costruttore di siti web, invece di utilizzare strumenti esterni

Weebly limitazioni

Poiché il sito mira a essere semplice, le funzionalità/funzioni avanzate e le integrazioni sono limitate

Meno funzioni sul front-end e sul back-end, in particolare per le persone che amano avere un maggiore controllo sul proprio codice

Weebly prezzi

**Gratis

Personale : $10/mese

: $10/mese Professionale : $12/mese

: $12/mese Performance: $26/mese

Weebly valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (400+ recensioni)

: 4.1/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.700+ recensioni)

9. Square

via Piazza Square è un'azienda di e-commerce che offre una costruzione di siti web semplificata per i marchi che hanno bisogno di un negozio online. Con un sito web Square, potete gestire le vendite online e in negozio da un'unica dashboard. Inoltre, potete gestire le vendite e il vostro sito dall'app mobile o dai vostri canali social con facilità.

Square migliori funzionalità/funzione

Possibilità di scegliere tra decine di temi per il sito web in base al settore o allo stile

Integrazione perfetta tra il vostro sito web Square e Square POS, per unificare i pagamenti attraverso i vari canali

Aggiungete elementi speciali che mettano in risalto funzionalità/funzione e produttività o condividano codici sconto per aumentare le conversazioni

Un focus mobile-ready significa che il vostro sito è ottimizzato per i clienti, sia che lo visitino da desktop che da telefono

Square limitazioni

I modelli sono limitati e si assomigliano tra di loro

C'è una curva di apprendimento, soprattutto quando si tratta di aggiungere produttività

Square prezzo

**Gratis

Plus : $29/mese

: $29/mese Premium: $79/mese

Square valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (700+ recensioni)

: 4.6/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.200 recensioni)

10. Web.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Web.com\_.jpg La pagina I miei siti di Web.com /$$$img/

via Web.com Volete il modo più semplice e veloce per creare un sito web? Web.com elimina il lavoro dall'equazione con un costruttore di siti web IA. È sufficiente fornire allo strumento IA alcune informazioni sul vostro sito per generare un design visivamente gradevole in pochi minuti. ✍️

Web.com migliori funzionalità/funzione

Il costruttore drag-and-drop alimentato dall'IA riduce il tempo necessario per la creazione di un sito

Ottimizzato per i dispositivi mobili, i clienti possono facilmente effettuare acquisti anche dal proprio telefono o tablet

I servizi interni comprendono la progettazione, il supporto per il negozio online e la consulenza SEO da parte di professionisti

Saltate lo strumento di IA e create velocemente il vostro sito con i modelli pre-progettati

Web.com limiti

Ideale per la creazione di siti web semplici e senza fronzoli, le opzioni di personalizzazione sono limitate

Non c'è un certificato SSL gratis e non c'è un'opzione per i backup giornalieri, il che limita le funzioni di sicurezza

Web.com prezzo

Sito web : $19.99

: $19.99 Sito web + Marketing : $24.99

: $24.99 Negozio online : $34.99

: $34.99 Mercati online: $49.99

Web.com valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di marketing

Squarespace e le alternative Squarespace offrono funzionalità di costruzione di siti web, hosting ed e-commerce, ma non aiutano a svolgere altre attività di marketing. Piattaforme come ClickUp offrono funzionalità più complete per i team di marketing, tra cui strumenti di IA per creare contenuti per blog, landing page e altri materiali di marketing.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Alternative a Squarespace: Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per generare un post sul blog in ClickUp Docs partendo da un semplice prompt e da alcuni dati chiave

Una volta che il vostro sito web è stato impostato e ospitato, è il momento di cominciare a costruire campagne di marketing per farsi notare dal pubblico. Utilizzate ClickUp per gestire tutte le vostre campagne di contenuto e costruire iniziative di marketing che aiutino la vostra azienda a raggiungere nuovi traguardi. ✨ ClickUp per i team di marketing gestisce tutto, dal brainstorming all'ideazione, dall'esecuzione alla reportistica. Costruite roadmap di marketing con dashboard e Calendario e monitorate lo stato di avanzamento impostando obiettivi raggiungibili. Collaborazione in tempo reale consente di lavorare senza problemi con il team, sia che si utilizzi il programma Mappe Mentali per fare brainstorming di idee per i post sui social media o per rivedere i post dei blog SEO.

Utilizzate i vari dashboard visivi per monitorare lo stato di un ampio intervallo di iniziative. Costruite un calendario editoriale dei contenuti e inserite le date di pubblicazione di ogni post. Aggiungete campi personalizzati per delineare le informazioni importanti da includere nel contenuto. Utilizzate i flag di priorità per evidenziare i post più importanti. ClickUp AI consente di generare contenuti per le descrizioni dei prodotti , pagine di destinazione, blog e canali sociali in modo più rapido che mai. I suggerimenti migliorano la leggibilità, mentre il correttore ortografico e grammaticale modifica la chiarezza. Utilizzate la funzionalità/funzione di riepilogare/riassumere paragrafi lunghi in sezioni concise che rispettano i limiti di carattere.

Il Strumento di scrittura dell'IA migliora anche la formattazione, suddividendo istantaneamente i post più lunghi in sezioni facilmente digeribili. Utilizzatelo per strutturare gli articoli del blog, le email e i pezzi principali per migliorare la leggibilità e l'esperienza dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzazione dei dati di marketing edashboard dei progetti in diverse visualizzazioni, come ad esempio sequenze temporali, elenchi di cose da fare e grafici Gantt

Semplificarei flussi di lavoro del marketing con automazioni che gestiscono le attività ridondanti e i lavori più impegnativi, in modo che il team si concentri su progetti più importanti

Più di 1.000 modelli tra cuistrategia di prodotto emodelli di branding snelliscono i processi di piano erisparmiare tempo nel lancio di iniziative di marketing

ClickUp AI rende la creazione dei contenuti più semplice e veloce, offrendo suggerimenti, ripulendo le bozze e riepilogando/riassumendo gli articoli

Le attività personalizzabili consentono di aggiungere campi personalizzati, priorità e dipendenze per creare flussi di lavoro che prevengono gli ostacoli e fanno avanzare i progetti nella pipeline di marketing

Utilizzate le funzionalità/funzione di reportistica per trasformaremetriche della pipeline commerciale in reportistiche visive per generare il consenso dei principali stakeholder per le future campagne di marketing

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo su piani a pagamento, ma sono accessibili per la maggior parte dei singoli e dei team

È necessario dedicare del tempo per imparare a navigare nello strumento, dal momento che le funzionalità/funzione sono molto numerose

ClickUp prezzo

Piano Free Forever Piano

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

Gestisci il tuo sito con uno strumento come ClickUp

Con queste alternative a Squarespace, potete dare vita a un sito sia che siate un negozio di e-commerce sia che offriate servizi professionali. Dai semplici costruttori di siti web che terminano il lavoro velocemente ai siti di codifica personalizzabili che consentono di creare siti pluripremiati, c'è un'opzione per ogni esigenza dei negozi online.

Una volta che il vostro sito è stato costruito e pronto a partire, iscrivetevi a ClickUp per iniziare a gestire i flussi di lavoro commerciali, di marketing e di gestione dei siti web. Lavorate in tempo reale a fianco del vostro team per impostare obiettivi, costruire dashboard di monitoraggio e assegnare attività per tutto ciò che riguarda lo sviluppo dei prodotti, il marketing e l'outreach. 🤩