10 migliori software ERP per la produzione nel 2024 (recensioni e prezzi)

La scelta di un software ERP per la produzione non è un'attività facile. Con così tante opzioni sul mercato, può essere difficile trovare quella giusta che non solo si adatti alle vostre esigenze aziendali, ma anche al vostro budget.

Per fortuna, abbiamo creato questo elenco delle migliori soluzioni software ERP per la produzione, per tagliare i ponti con il rumore. Troverete le nostre 10 migliori scelte, suddivise per prezzo, funzionalità/funzione e pro e contro.

Inoltre, sottolineeremo cosa dovreste cercare quando scegliete un software per la vostra azienda manifatturiera per migliorare i processi dalla creazione del prodotto all'esecuzione. 🙌

Cosa si deve cercare nel Software ERP per la produzione?

Il software ERP (Enterprise Resource Planning) semplifica la gestione di un'azienda manifatturiera. Gestisce tutto, dall'account alle risorse umane, dalla supply chain alla produttività, in modo che possiate concentrarvi sulla movimentazione dei prodotti attraverso la produzione.

Ecco cosa cercare in un software ERP per la produzione:

Gestione dell'inventario: I produttori hanno bisogno di un software in grado di fornire informazioni aggiornate sulla disponibilità, lo stato e la posizione dei materiali vitali nella catena di fornitura ⚒️

I produttori hanno bisogno di un software in grado di fornire informazioni aggiornate sulla disponibilità, lo stato e la posizione dei materiali vitali nella catena di fornitura ⚒️ Pianificazione della capacità produttiva: Si possono produrre solo tanti prodotti quanti ne consente la capacità. Cercate uno strumento che offra reportistica e previsioni per pianificare capacità e carichi di lavoro

Si possono produrre solo tanti prodotti quanti ne consente la capacità. Cercate uno strumento che offra reportistica e previsioni per pianificare capacità e carichi di lavoro Gestione del team: La produzione comporta il lavoro di decine di membri del team in tutti i reparti. Scegliere una piattaforma che offragestione delle attività funzionalità/funzione come l'automazione per snellire i processi

La produzione comporta il lavoro di decine di membri del team in tutti i reparti. Scegliere una piattaforma che offragestione delle attività funzionalità/funzione come l'automazione per snellire i processi Servizio clienti: Il software ERP per la produzione dovrebbe offrire anche strumenti per il servizio clienti, come la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), per gestire il monitoraggio dei bug e risolvere i problemi degli utenti

I 10 migliori software ERP per la produzione da utilizzare nel 2024

Queste 10 soluzioni software ERP per la produzione possono aiutarvi a snellire i flussi di lavoro, a monitorare l'inventario e ad automatizzare il lavoro. Che si tratti di un brainstorming di idee sui prodotti, di un miglioramento della capacità o di reportistica sugli esiti positivi della produzione, questi strumenti vi aiuteranno a terminare il lavoro. 🤩

Aumentate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Gestite la quotidianità della vostra azienda manifatturiera con ClickUp, un software ERP per la produzione di beni e servizi strumento per il project management con funzionalità di produttività e di azienda per le aziende. Con questa piattaforma basata su cloud, otterrete visibilità a livello aziendale, automazione dei processi e miglioramento della qualità del lavoro la collaborazione in tempo reale tra i reparti. 💪 L'azienda di ClickUp semplifica il lavoro dei team interfunzionali stabilendo chiaramente gli obiettivi, impostando un monitoraggio chiaro e migliorando la reportistica, il tutto in un unico luogo.

Create attività e aggiungete più assegnatari per dividere il lavoro. Aggiungete priorità e dipendenze, in modo che tutto il team sappia cosa deve essere lavorato per primo.

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro in tutte le vostre attività

Il Vista Gantt Chart in ClickUp consente di creare una Sequenza condivisa per tenere traccia di tutti i processi di produzione ed evitare i blocchi. La sequenza temporale dinamica vi consente di modificare il percorso, sia per identificare problemi che per accelerare il lavoro. Le opzioni di codifica dei colori offrono un'ampia panoramica di tutti i lavori di produzione, in modo da poter creare roadmap e piani di progetto per tutti.

Con Funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp il passaggio dal brainstorming al lancio e all'esecuzione è più rapido che mai. 🏃

Le integrazioni DevOps consentono di connettere tutti gli strumenti utilizzati per costruire i prodotti in un unico spazio. Le automazioni del flusso di lavoro snelliscono le pipeline e mantengono i progetti in movimento, mentre le funzionalità di monitoraggio aiutano a risolvere rapidamente i problemi di UX.

Volete saperne di più? Gestione delle risorse di ClickUp vi tiene informati sull'utilizzo delle risorse, sul monitoraggio del tempo e sui moduli dei fornitori. Utilizzate i moduli per richiedere l'inventario e calcolare i costi, oppure utilizzate le diverse visualizzazioni per avere una visione più approfondita della capacità e del carico di lavoro di ciascun reparto. 🔎

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

IncorporatoStrumenti di IA per la produzione semplificano la mappatura dei processi, riepilogano/riassumono i documenti strategici e ottimizzano i contratti

Una soluzione personalizzabilecRM di produzione personalizzabile consente di tenere traccia delle relazioni con i clienti, di migliorare la gestione dei lead e di generare reportistica sui prodotti in modo più rapido che mai

Più di 1.000 modelli, tra cui il modelloModello di piano di progetto per la produzione-consentono di individuare gli oggetti e di monitorare lo stato di avanzamento della pipeline 📌

Diverse opzioni di visualizzazione migliorano la visibilità diallocazione delle risorse* La collaborazione in tempo reale miglioral'efficienza dei processi e mantiene tutti sulla stessa pagina

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo nei piani a pagamento

C'è una curva di apprendimento per imparare a utilizzare tutte le funzionalità/funzione

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

2. SAP

via SAP SAP Digital Manufacturing è uno strumento di nuova generazione che semplifica la gestione della supply chain e aiuta ad aumentare i ricavi grazie alla gestione delle risorse. Utilizzatelo per semplificare l'esecuzione e gestire la capacità con approfondimenti in ogni fase del processo di produzione.

Inoltre, gli strumenti di identificazione dei pericoli e di mitigazione dei rischi mantengono l'azienda conforme e gettano le basi per un ambiente di lavoro sano. 🌻

SAP migliori funzionalità/funzione

L'intelligence integrata offre una visione della supply chain e del processo di produzione per ridurre i rischi e ottimizzare le risorse

SAP S/4HANA offre visualizzazioni 3D e parametri di dati personalizzati per gestire gli itinerari e costruire i processi di produzione

I dashboard di comunicazione e rischio consentono di segnalare i pericoli e di affrontarli immediatamente per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro ⚠️

Processi verificabili per l'impatto ambientale aiutano nella reportistica di conformità e riducono al minimo lo spreco di risorse

SAP limitazioni

L'implementazione dell'ERP può richiedere del tempo, in particolare se avete bisogno di soluzioni personalizzate per la vostra azienda manifatturiera

Lo strumento utilizza la tecnologia RDP per alcuni processi, che non è l'ultima tecnologia disponibile

SAP prezzo

Chiamata per prezzi

SAP valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (800+ recensioni)

: 4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: N/A

3. Oracle Netsuite

via Netsuite Oracle Netsuite ERP è un sistema all-in-one per la produttività, i processi produttivi e la gestione delle risorse umane e di approvvigionamento . Gli utenti apprezzano la flessibilità dei personalizzati. Le funzionalità multilingue e multivaluta lo rendono particolarmente utile per i produttori globali.

Utilizzatelo per generare informazioni sulla gestione finanziaria dei clienti e per controllare i processi di produzione. 👩🏻‍🏭

Netsuite migliori funzionalità/funzione

Gli strumenti di gestione degli ordini aumentano il controllo dell'inventario in modo da massimizzare la produttività e utilizzare efficacemente le risorse in tutta la pipeline

Utilizzo di calendari o grafici Gantt per ottimizzare la programmazione in tempo reale e controllare le scorte dove servono

Gestione delle posizioni dei fornitori, piano completo di distribuzione e multi-sedestrumenti di piano offrono visibilità a livello globale per la vostra catena di fornitura 🌎

Il CRM integrato è una soluzione basata su cloud che vi mette in connessione con i clienti, automatizza i processi di marketing e fornisce informazioni reali sugli utenti

Netsuite limitazioni

La curva di apprendimento è ripida, soprattutto quando si inizia a personalizzare la piattaforma ERP

Ci sono limiti ai tipi di documenti che si possono esportare e non tutte le informazioni vengono trasferite correttamente

Netsuite prezzo

Contatto per prezzi

Netsuite valutazioni e recensioni

G2 : 4/5 (2.800+ recensioni)

: 4/5 (2.800+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.400+ recensioni)

4. Infor

via Infor Infor è una soluzione ERP leader nel settore manifatturiero che automatizza i processi produttivi e offre dati e visibilità in tempo reale in ogni punto della supply chain. L'ERP basato su cloud è apprezzato da aziende manifatturiere di diversi settori, tra cui quello aerospaziale, sanitario e alberghiero. 🧑‍⚕️

Utilizzatela per gestire l'elaborazione della produttività chimica o per costruire flussi di lavoro e pipeline di gestione delle risorse per la progettazione automobilistica.

Infor migliori funzionalità/funzione

La reportistica basata sui dati offre visibilità sui processi della supply chain con la previsione della domanda e la gestione delle relazioni con i fornitori (SRM)

Gli strumenti di piano consentono di pianificare le risorse e la capacità in modo da consegnare ai clienti sempre in tempo 🚚

Gli strumenti di collaborazione consentono a tutto il team di lavorare insieme per migliorare le procedure e ottenere informazioni aggiornate sulle modifiche

Tracciabilità degli ordini di lavoro, creazione di profili dei clienti e download di reportistica per una pianificazione della produttività senza soluzione di continuità

Infor limitazioni

Sebbene lo strumento sia personalizzabile, potrebbe essere necessario rivolgersi a un consulente per l'implementazione

Alcuni moduli sono disponibili solo su piani premium

Infor prezzo

Contatto per prezzo

Informazioni valutazioni e recensioni

G2 : 3.8/5 (118+ recensioni)

: 3.8/5 (118+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

5. Odoo

via Odoo Odoo è un sistema ERP per il settore manifatturiero che si occupa di tutto, dal MES al controllo dell'officina, dalla gestione della qualità alla manutenzione. Personalizzate lo strumento in base alle vostre esigenze specifiche e ottimizzate la gestione del magazzino, il monitoraggio dei distributori e il controllo dei livelli di inventario. 🎯

Odoo offre anche una visione estesa degli ordini commerciali, delle materie prime e dei processi in ogni fase della catena di produzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

La singola applicazione ospita tutti i flussi di lavoro dei processi produttivi in un unico spazio, offrendo un elevato grado di scalabilità sia che si tratti di una piccola azienda che di un grande studio

Le simulazioni in tempo reale permettono di giocare con il piano delle capacità, la disponibilità e il controllo dei costi per migliorare la redditività 💰

I grafici di Gantt semplificano la programmazione con dashboard visivi per pianificare gli ordini di produzione

Utilizzate le integrazioni e i componenti aggiuntivi IoT (Internet of Things) per connettere stampanti di codici a barre, strumenti di e-commerce e app QA per lavorare con tutti i vostri strumenti in un unico spazio

Limiti di Odoo

C'è una curva di apprendimento, soprattutto per gli utenti che non hanno mai utilizzato soluzioni software ERP

Alcuni utenti hanno riscontrato bug e problemi nello strumento che hanno ritardato la produttività

Odoo prezzo

Una app gratis : Utenti illimitati, un'unica app

: Utenti illimitati, un'unica app Standard : $31,10/utente/mese

: $31,10/utente/mese Personalizzato: 46,80 dollari/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (700+ recensioni)

6. Oracle Manufacturing

via Produzione Oracle Oracle Fusion Cloud Manufacturing è uno strumento ERP personalizzabile che offre decine di funzionalità/funzione per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Strumenti di business intelligence offrono approfondimenti sui dati di base per migliorare il processo decisionale. Le funzioni per la pianificazione della produzione e le operazioni di produzione snelliscono i flussi di lavoro, migliorano l'uso delle risorse e ottimizzano la qualità. 👷🏾

Oracle Migliori funzionalità/funzione per la produzione

Produzione discreta e strumenti di gestione dei processi includono la gestione delle ricette, la genealogia del monitoraggio e l'esecuzione dei lotti

Creare pianificazioni utilizzando la disponibilità di risorse in tempo reale per migliorare la produttività durante l'intero ciclo di vita della gestione della produzione

La visibilità a più livelli consente di vedere i processi nei magazzini interni, esterni e a contratto per mantenere elevati livelli di controllo della qualità

Utilizzare le funzioni IOT per monitorare i percorsi dei veicoli, personalizzare l'esperienza dei clienti e ottenere visibilità sulle macchine per la manutenzione

Oracle Limiti di produzione

Alcuni utenti hanno avuto difficoltà a integrare gli strumenti senza una documentazione personalizzata

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare, soprattutto durante la fase di onboarding

Oracle Produzione Prezzi

Contatto per Prezzi

Oracle Produzione valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: N/D

7. Acumatica

via Acumatica Acumatica è un sistema software ERP che semplifica le operazioni aziendali fornendo visibilità end-to-end e strumenti di pianificazione e programmazione. Lo si può utilizzare per sviluppare una distinta base, gestire i processi rivolti ai client e migliorare la tracciabilità delle risorse vitali per i processi di produzione.

Acumatica migliori funzionalità/funzione

Lo strumento Product Management organizza tutti i tipi di ambienti di produzione, sia che si tratti di processi a lotti che di progetti su ordinazione

Il controllo delle modifiche ingegneristiche rende la creazione di distinte base più facile che mai, grazie alle funzioni CAD e PLM integrate

I dashboard basati sui ruoli eseguono il drill-down su ogni aspetto del processo di produzione per ridurre al minimo i tempi di inattività, aumentare la produttività e incrementare i ricavi

Gli strumenti di apprendimento automatico migliorano la gestione dell'inventario e degli ordini commerciali con dati e metriche in tempo reale che possono essere utilizzati per garantire una capacità costante

Acumatica limitazioni

Le funzionalità di monitoraggio del tempo potrebbero essere migliorate per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro

La curva di apprendimento per la creazione di reportistica da zero è molto ripida

Acumatica prezzo

Contattare il settore commerciale per il pricing

Acumatica valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (800+ recensioni)

: 4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

8. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Utilizzate Microsoft Dynamics 365, un sistema ERP on-premise, per trasformare i vostri processi aziendali in centrali di profitto. Con il piano di produzione e distribuzione, la gestione delle risorse e il supporto commerciale, questo strumento è un hub software ERP per la produzione tutto in uno.

Microsoft Dynamics 365 migliori funzionalità/funzione

Strumenti di progettazione e formazione semplificatila collaborazione in azienda e accelerano il tempo necessario per passare dal brainstorming all'esecuzione 💡

Gli strumenti IoT e IA integrati collegano le fabbriche in modo che tutti ricevano aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità delle risorse e sui problemi della catena di approvvigionamento

Utilizzate ilsoftware di programmazione della produzione per pianificare ed eseguire ogni passaggio del processo di produttività

Costruire relazioni migliori con i clienti grazie al dashboard commerciale che tiene traccia dei nuovi contatti e crea nuove connessioni attraverso i canali

Microsoft Dynamics 365 Limiti

Per alcuni utenti è stato difficile ottenere aiuto dal team del supporto clienti

Le integrazioni non sempre funzionano senza problemi, soprattutto per quanto riguarda la documentazione

Microsoft Dynamics 365 prezzo

Gestione della catena di fornitura : $180/utente/mese, poi $30/utente/mese per ogni app aggiuntiva

: $180/utente/mese, poi $30/utente/mese per ogni app aggiuntiva Intelligent Gestione degli ordini: A partire da $300 per 1.000 righe d'ordine al mese

Microsoft Dynamics 365 valutazioni e recensioni

G2 : 3.8/5 (500+ recensioni)

: 3.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4/5 (100+ recensioni)

9. IFS

via IFS IFS è un sistema ERP per la produzione in cloud che offre assistenza end-to-end per tutti i tipi di aziende. Se i vostri processi produttivi trattano prodotti chimici, alimenti e bevande o materiali industriali, questo strumento può migliorare il vostro modo di fare impresa. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di IFS

I processi di produttività integrati e gli strumenti di ottimizzazione dei lotti semplificano la conformità, soprattutto per le aziende che trattano prodotti chimici

La tracciabilità end-to-end mostra esattamente dove si trovano tutte le materie prime e fornisce visibilità in tempo reale per regolare la capacità produttiva

Utilizzate il CRM integrato per gestire il coinvolgimento dei clienti e fornire più rapidamente prodotti e servizi migliori

Gli strumenti dei sistemi di esecuzione della produzione (MES) consentono di identificare modelli, individuare problemi e prendere decisioni sui rischi in modo più rapido ed efficace

Limiti IFS

Alcuni moduli richiedono licenze speciali o componenti aggiuntivi a pagamento per poter lavorare senza problemi

Le autorizzazioni e i ruoli possono essere difficili da gestire a seconda della modalità di implementazione del sistema

IFS prezzo

Contatto per prezzo

Valutazioni e recensioni dell'IFS

G2 : 4/5 (200+ recensioni)

: 4/5 (200+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (20+ recensioni)

10. SYSPRO

via SYSPRO Il software SYSPRO per la gestione delle operazioni di produzione (MOM) è uno strumento di gestione aziendale che si concentra sull'aumento della produttività e sulla riduzione delle perdite nella catena di fornitura. Utilizzate questo strumento per pianificare i processi di produttività, programmare le materie prime e analizzare i dati per migliorare il processo decisionale.

SYSPRO migliori funzionalità/funzione

Una visualizzazione a 360 gradi dei processi di produttività consente di visualizzare il ciclo di vita della produzione in un'unica posizione

Con le funzionalità di Smart Factory, è possibile raccogliere istantaneamente i dati e comunicare con le macchine in officina per un approccio produttivo connesso

I dashboard intuitivi per il piano e la programmazione consentono a tutti i membri del team di vedere ciò che è previsto

Le integrazioni consentono di connettere tutti i software e gli strumenti in un unico spazio digitale per una facile gestione

SYSPRO limitazioni

Non ci sono moduli per le risorse umane, come invece offrono alcuni concorrenti

La piattaforma può essere difficile da navigare all'inizio, quindi è necessario pianificare la formazione durante l'onboarding

SYSPRO prezzo

Contatto per prezzo

SYSPRO valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (200+ recensioni)

: 4.1/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

Streamline Processi di produzione Con ClickUp

Con queste opzioni di software ERP per la produzione, è possibile prendere decisioni aziendali migliori e ottimizzare i processi di produttività. Ognuno di essi offre un livello personalizzato e funzionalità/funzione speciali che possono soddisfare le vostre esigenze.

Per iniziare a creare processi produttivi migliori e semplificare i flussi di lavoro, perché non scegliere ClickUp? Grazie agli strumenti aziendali per il monitoraggio e la reportistica, otterrete una migliore comprensione di ciò che accade in ogni fase della produttività.

Inoltre, gli strumenti di gestione dei prodotti e delle risorse consentono di gestire in modo più efficace i beni e le risorse per aumentare la produttività e la redditività. 🏆

Non c'è bisogno di aspettare. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !