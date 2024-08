Pipedrive vs. HubSpot: Quale CRM è il migliore nel 2024?

Ogni azienda di successo ha bisogno di alcune piattaforme software di base per ottimizzare le proprie operazioni. Quando si tratta del processo commerciale e di comunicazione con i clienti poche piattaforme sono più importanti del vostro software CRM.

Una rapida ricerca su Google rivela un numero apparentemente infinito di software per le vendite, tutti con la pretesa di aumentare le prestazioni commerciali. Prima o poi, però, ci si accorgerà che alcuni sistemi CRM specifici si distinguono. Tra questi Esempi di software CRM hubSpot e Pipedrive sono i più popolari.

Ma Da fare per scegliere tra Pipedrive e HubSpot? Dovreste scegliere tra questi due o potrebbe esserci una terza opzione che è ancora migliore per aiutarvi a gestire le vostre pipeline commerciali?

Che cos'è Pipedrive?

Come suggerisce il nome, Pipedrive è stato progettato specificamente per la gestione delle pipeline. Confrontate Pipedrive con alternative come Trello e capirete subito perché questa differenziazione è importante.

Attraverso i piani Professional e Enterprise, Pipedrive offre servizi avanzati di gestione dei contatti specificamente progettato per semplificare i processi commerciali. Aggiungete una buona dose di automazione del marketing, che comprende sia l'email marketing che l'automazione dei flussi di lavoro, e capirete perché questo è uno degli strumenti operativi più potenti oggi disponibili per i team commerciali.

Non pensate a questa suite CRM come a un puro database di contatti. A differenza della maggior parte delle alternative a Pipedrive, questo hub commerciale ama le tavole Kanban per organizzare le opzioni di gestione dei lead. È possibile affrontare la gestione della pipeline in modo più visivo, utilizzando azioni di trascinamento per pianificare facilmente il ciclo.

Funzionalità/funzione di Pipedrive

Come ci si aspetterebbe da uno strumento avanzato di gestione dei lead, Pipedrive offre numerose funzionalità/funzione pensate per aiutare il team commerciale. Dal lead scoring predittivo alle funzionalità/funzione di email marketing per il nurturing dei lead, questo software CRM può diventare l'hub commerciale completo del team sotto ogni punto di vista.

1. Funzionalità/funzione del CRM e della pipeline commerciale

Pipedrive è una suite CRM completa, che offre numerose funzionalità/funzione progettate per guidare, gestire e migliorare le pipeline commerciali. Le sue schermate seguono un layout intuitivo e pulito, abbracciando la gestione delle trattative con immagini che combinano dati di contatto intelligenti e passaggi naturali.

È possibile aggiungere facilmente nuovi contatti tramite moduli brevi, importazioni di elenchi o integrazioni con altre soluzioni CRM. La gestione dei contatti duplicati è automatica, mentre le schede dei contatti notificano i dati positivi e negativi con un facile codice colore. Ogni scheda di contatto include anche un grafico visivo di tutti i punti di contatto con quel contatto, dalle email alle richieste di supporto clienti da parte del team del supporto.

Tutte queste funzionalità/funzione si riducono a un unico obiettivo: facilitare al team la chiusura di un maggior numero di affari e l'ottimizzazione della pipeline commerciale. Piuttosto che un semplice CRM, pensate a Pipeline come a un assistente commerciale completo e a uno strumento di gestione delle trattative che può aiutarvi in ogni fase del processo.

2. Reportistica e dashboard

Come ci si può aspettare da un assistente alle vendite, Pipedrive concentra gran parte delle sue funzionalità/funzione sulla previsione delle vendite e su altre tipologie di reportistica. Il risultato è che aiuta i manager e i leader commerciali a mantenere una panoramica dell'intera pipeline e a costruire e adattare in modo proattivo le loro strategie.

La piattaforma Pipedrive Insights è ricca di queste analisi, dalle istantanee delle prestazioni commerciali attuali alle reportistiche di previsione dei ricavi. Ogni report e dashboard è interamente personalizzabile. Gli utenti possono persino aggiungere campi personalizzati e creare grafici personalizzati per ottenere maggiori approfondimenti.

E questo è solo l'inizio. Pipedrive integra anche obiettivi commerciali nel processo, in modo che gli utenti possano confrontare direttamente le attività cardine con le prestazioni attuali nella dashboard. Non perdete più di vista la possibilità di raggiungere gli obiettivi commerciali e di fatturato.

Infine, Pipedrive ha iniziato a integrare le funzionalità di IA nella sua strumenti di reportistica . L'assistente commerciale IA analizza continuamente i dati della pipeline commerciale per individuare le azioni successive consigliate, come il follow-up dei lead o la qualificazione dei prospect. È una soluzione intuitiva che aiuta il team commerciale a concentrarsi sulle mosse giuste.

3. Modelli per la gestione delle relazioni con i clienti

Infine, Pipedrive offre una varietà di modelli in dipendenza dell'azione che si vuole costruire. Ad esempio, la suite principale comprende modelli di email per qualsiasi lead email e modelli di flusso di lavoro per automatizzare le attività tipiche della pipeline.

Il software include anche modelli per la funzionalità/funzione Smart Docs, che consente di creare proposte per le trattative che si desidera chiudere in modo più rapido ed efficace. Inoltre, è possibile creare e personalizzare i propri modelli per garantire che le email, le automazioni e gli Smart Docs forniscano ciò di cui il team commerciale ha bisogno.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Avanzato: $27,90/mese per utente

$27,90/mese per utente Professionale: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Power: $64,90/mese per utente

$64,90/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Cos'è HubSpot CRM?

HubSpot è molto più di un semplice strumento di gestione delle relazioni con i clienti. È invece un hub completo per il marketing e il commerciale con diverse opzioni software interconnesse, tra cui le seguenti:

HubSpot Marketing , che contiene numerose funzionalità di inbound marketing e modelli di email personalizzabili per alimentare le vostre campagne di marketing

, che contiene numerose funzionalità di inbound marketing e modelli di email personalizzabili per alimentare le vostre campagne di marketing HubSpot CMS , un sistema di gestione dei contenuti e un costruttore di siti web in grado di creare sia singole pagine di destinazione che intere presenze online

, un sistema di gestione dei contenuti e un costruttore di siti web in grado di creare sia singole pagine di destinazione che intere presenze online $$$$a Commerce Hub, una piattaforma commerciale per le industrie B2B che include integrazioni di e-commerce, strumenti di fatturazione mensile e molto altro ancora

HubSpot Support , progettato per le aziende che desiderano migliorare il proprio supporto clienti, compresi i sistemi di assistenza telefonica e via email

, progettato per le aziende che desiderano migliorare il proprio supporto clienti, compresi i sistemi di assistenza telefonica e via email HubSpot Sales Hub, il pezzo del puzzle CRM su cui ci concentreremo in questa guida comparativa

Via HubSpot Oltre a queste piattaforme individuali, l'azienda offre anche risorse educative gratuite nella HubSpot Academy, un centro assistenza online per chiunque abbia un account HubSpot. Questi servizi di formazione gratuita consentono a tutti i membri del team di acquisire una maggiore familiarità non solo con il software, ma anche con le best practice commerciali e di marketing.

Oltre ai piani professionali e aziendali, HubSpot offre un piano Free per il suo Hub Commerciale. Anche la HubSpot Academy permette a chiunque di esplorare gratis il software.

Funzionalità/funzione di HubSpot CRM

All'interno del Sales Hub, HubSpot offre funzionalità/funzione CRM semplici che si avvicinano a quelle dei suoi concorrenti.

Il vero elemento di differenziazione è rappresentato dall'ampio intervallo di funzioni Integrazioni con HubSpot sia con le altre soluzioni dell'azienda che con servizi esterni. Ad esempio, l'integrazione ClickUp connette il CRM con potenti funzionalità di project management e di collaborazione tra team per una maggiore produttività.

1. Funzionalità del CRM e della pipeline commerciale

Progettato per funzioni CRM, HubSpot Sales Hub brilla per l'interfaccia user-friendly per il team commerciale. Anche il piano Free di HubSpot offre una dashboard visiva che consente ai responsabili commerciali di capire a che punto sono i lead e i prospect nella pipeline. Inoltre, fornisce strumenti specifici per gestire questi contatti fino alla conclusione dell'affare.

Inoltre, HubSpot offre diverse funzionalità/funzione specificamente progettate per far risparmiare tempo al team commerciale. Ad esempio, il CRM può notificare all'agente commerciale assegnato quando un prospect visita una pagina web specifica o apre un'email. In questo modo è possibile effettuare il follow-up al momento giusto utilizzando la chat, l'email o il telefono dall'interno del software.

Infine, HubSpot commerciale è scalabile. Il piano Free ha dei limiti, come solo tre dashboard e dieci report. Anche in questo caso, però, gli utenti possono accedere alle soluzioni di marketing e di supporto della suite per ottenere una configurazione commerciale e di marketing più completa. Il passaggio al piano professionale o enterprise, di livello più elevato, avviene senza problemi con la crescita dell'azienda e dell'elenco dei contatti.

2. Reportistica e dashboard

HubSpot offre anche una reportistica completa che consente ai team e ai leader di ottenere informazioni su qualsiasi cosa, dalle previsioni commerciali alle panoramiche delle prestazioni. Come per altri strumenti di HubSpot, la reportistica attraversa tutti i componenti dell'infrastruttura software. Per istanza, gli utenti che utilizzano sia HubSpot Marketing che HubSpot Commerciale possono facilmente connettere i dati di entrambi in un'unica dashboard.

Al meglio, questo trasforma gli analytics di HubSpot in un'unica origine dati per l'intero funnel di marketing e la pipeline commerciale.

Inoltre, è possibile personalizzare facilmente i report e i dashboard per soddisfare le esigenze dell'organizzazione. È importante notare che il piano Free limita in modo significativo la possibilità di personalizzazione, che entra in gioco solo con i piani professionali e aziendali più elevati.

La reportistica è un'altra area in cui HubSpot Academy brilla. È possibile utilizzarla per imparare a creare reportistica e acquisire conoscenze e impostazioni su come impostare gli analytics per migliorare le conoscenze e le prestazioni.

3. Modelli di gestione delle relazioni con i clienti

Infine, HubSpot offre un intervallo di modelli per aiutare il team commerciale a ottimizzare le proprie prestazioni senza dover ripartire da zero ogni volta. Alcuni dei modelli più comunemente utilizzati all'interno della suite di prodotti più ampia includono:

Modelli di email marketing per il commerciale e il lead nurturing

Temi e modelli per il sito web per il sistema di gestione dei contenuti

Modelli di reportistica e dashboard per le metriche e gli approfondimenti commerciali e di marketing più comuni

Modelli per piani aziendali e business plan

Naturalmente, non tutti questi modelli sono limitati a HubSpot Commerciale. Al contrario, si estendono alle soluzioni software della suite più ampia. Ad esempio, i modelli di email possono essere utilizzati sia nei flussi di marketing che in quelli di automazione commerciale.

Prezzi di HubSpot CRM

Strumenti gratis: Free

Free Starter: $20/mese

$20/mese CRM Professional: $1.600/mese

$1.600/mese CRM Enterprise: $5.000/mese

Pipedrive vs HubSpot: Funzionalità/funzione a confronto

Almeno per quanto riguarda le funzioni CRM, Pipedrive e HubSpot sono facili da confrontare. Ma è anche importante notare la loro differenza di portata. Il primo si concentra maggiormente sulla gestione delle pipeline, mentre il secondo è una soluzione più ampia che copre l'intero processo di marketing e commerciale.

È comunque necessario misurare le funzionalità/funzione del CRM e della pipeline commerciale, la reportistica e i dashboard, nonché i modelli di CRM.

1. Funzionalità del CRM e della pipeline commerciale

I team commerciali di tutti i settori apprezzeranno le funzionalità/funzione di Pipedrive e il suo approccio visivo alla presentazione e alla gestione della pipeline. Per i leader commerciali che cercano di massimizzare l'efficienza della pipeline, Pipedrive è un vincitore in questo campo.

HubSpot Sales Hub, invece, vince per quanto riguarda le integrazioni più ampie. Come CRM indipendente, Sales Hub è più che adeguato.

Ma se si migrano tutti i lavori commerciali e di marketing, compresa la gestione dei contenuti, sul software, diventa significativamente più potente. Per questa implementazione più integrata, HubSpot Sales Hub vince.

2. Reportistica e dashboard

Analogamente alle funzioni CRM, HubSpot e Pipedrive offrono vantaggi unici per quanto riguarda la reportistica. Pipedrive Insights è ottimo per le previsioni commerciali e le analisi avanzate, soprattutto grazie all'integrazione con l'IA.

D'altro canto, HubSpot Sales Hub brilla per le integrazioni all'interno della più ampia infrastruttura di promozione e commerciale. Non c'è un chiaro vincitore, perché la scelta dipende interamente dalle esigenze dell'organizzazione.

Ma diamo un riconoscimento speciale a HubSpot, che offre un piano Free che include almeno una reportistica limitata. In questo modo, è possibile provare a creare reportistica e dashboard prima di distribuire il tutto a un team e a un'organizzazione più ampi.

3. Modelli di gestione delle relazioni con i clienti

Infine, HubSpot vince nel campo dei modelli. Poiché il software è più completo e integrato, le sue funzionalità/funzione possono coprire più aree. Inoltre, il numero di funzionalità/funzione supera quello di Pipedrive. Se volete evitare di partire da zero nei vostri lavori richiesti per il CRM, prendete in considerazione HubSpot.

Pipedrive vs HubSpot su Reddit

Da dove vengono gli utenti reali quando confrontano Pipedrive e HubSpot? Per scoprirlo ci siamo rivolti a Reddit. Una rapida ricerca su HubSpot vs. Pipedrive su Reddit mostra che la maggior parte dei professionisti preferisce Pipedrive ai suoi concorrenti quando si tratta di commerciale.

"HubSpot rende la vita più difficile sul lato commerciale (rispetto a Pipedrive)", ha scritto un utente, "ma Da fare di più sul fronte marketing .... ed è gratis"

Gli utenti hanno elogiato in particolare la maggiore funzionalità di costruzione di relazioni approfondite di Pipedrive:

"Quello che mi piaceva di Pipedrive era che quando lavoravo a un progetto con un cliente potevo creare il progetto e collegare il cliente con cui ci stavo lavorando", ha detto un altro commentatore di Reddit. "Potevo creare viste Elenco per visualizzare in quale fase si trovava ogni progetto, creare annotazioni aggiornate, allegare documenti come schede tecniche e disegni, ecc. Era bello avere questo tipo di visibilità pulita in un unico posto che fosse efficace da gestire dal punto di vista del tempo"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Pipedrive e HubSpot

Accelerare crescita del client e la soddisfazione dei clienti con ClickUp, la piattaforma di lavoro all-in-one.

Pipedrive e HubSpot possono essere tra le opzioni CRM più popolari, ma non sono le uniche possibilità. Soprattutto se siete alla ricerca di strumenti gratis per la gestione dei contatti con la capacità di scalare, dovete dare ClickUp un'occhiata più da vicino.

Come HubSpot, ClickUp è più di un software CRM. Ma, a differenza di HubSpot, è una suite di project management che si concentra su tutto, dalla gestione dei progetti alla gestione delle risorse umane collaborazione con i client alla gestione della conoscenza grazie alle possibilità offerte da Smart Docs e wiki.

In altre parole, ClickUp è un acceleratore di produttività. Tuttavia, è ancora in grado di competere bene con le funzionalità/funzione principali che abbiamo usato per confrontare i suoi due concorrenti in questa guida:

1. Funzionalità del CRM e della pipeline commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-OKR-Dashboard-1400x970.png ClickUp OKR Dashboard /$$$img/

ClickUp CRM dashboard per visualizzare a volo d'uccello le prestazioni commerciali

ClickUp è una piattaforma di produttività, ma non bisogna sottovalutare il suo potenziale nella gestione dei contatti. In questo nucleo è chiuso un CRM di facile utilizzo che può aiutare il team a far crescere in modo intuitivo ed efficiente le relazioni con i clienti e a concludere più affari. Funzionalità/funzione di ClickUp CRM includono:

Una visualizzazione della pipeline dei prospect

La possibilità di monitorare e gestire i singoli account

Visualizzazioni personalizzabili, tra cui elenchi, diagrammi di Gantt, tabelle Kanban e molto altro ancora

Integrazioni con le email per consentire una comunicazione commerciale dinamica con i vostri potenziali clienti e lead

Funzioni di database dei clienti per archiviare, gestire e analizzare i vostri contatti

Automazioni dei flussi di lavoro per creare processi commerciali più dinamici

Integrazioni dirette con strumenti CRM come HubSpot e Pipedrive per continuare a sfruttare la vostra configurazione di project management

2. Reportistica e dashboard

Naturalmente, i vantaggi di ClickUp non si esauriscono con le funzioni CRM di base. Infatti, Dashboard di ClickUp sono tra le sue funzionalità/funzione principali, che aiutano a visualizzare analisi avanzate sui processi commerciali e sulle tendenze dei contatti.

Con ClickUp Dashboard, potete identificare e sfruttare approfondimenti con un solo sguardo. Tenete costantemente sotto controllo le prestazioni commerciali e del team.

E questa non è l'unica opportunità di ottenere informazioni avanzate. Gli strumenti di reportistica on-demand offrono uno sguardo in tempo reale e programmato sulle prestazioni e sulla produttività del team. In questo modo, potrete essere proattivi nella gestione delle prestazioni e nella previsione delle esigenze future.

3. Modelli di gestione delle relazioni con i clienti

Dati del cliente con la vista Elenco di ClickUp

Infine, ClickUp brilla per una delle funzionalità/funzione più utili ai team commerciali di oggi: i modelli. Home è la sede dei modelli di Modello di ClickUp CRM e diversi altri Modelli di CRM appositamente studiati per facilitare l'onboarding e la gestione quotidiana. Sia che stiate gestendo un'azienda Servizio Desk , un team di sviluppatori di software oppure siete un allenatore di fitness se desiderate gestire i clienti, un modello ClickUp può darvi il vantaggio di cui avete bisogno.

La gestione del team potrebbe diventare molto più semplice se si potessero costruire rapidamente progetti e processi personalizzati che soddisfino le esigenze del team, consentendo al contempo di rimanere agili. Aggiungete la possibilità di sfruttare altri strumenti di produttività come modelli di gestione dei client e otterrete una soluzione progettata per semplificare la gestione della vostra pipeline.

Rafforzate il vostro processo commerciale con ClickUp

Se state cercando un CRM incentrato sulle vendite, HubSpot e Pipedrive non sono le vostre uniche opzioni. ClickUp offre tutte le funzionalità/funzione necessarie per la produttività e la gestione dei prospect in un'interfaccia di facile utilizzo.

Anche con il piano Free, avrete a disposizione tutti gli strumenti di base necessari per il successo dei vostri lavori richiesti in ambito commerciale. Una volta che ci si abitua alle funzionalità/funzione più avanzate, si ottiene una delle piattaforme di produttività commerciale più potenti e complete sul mercato.

È ora di potenziare il vostro processo commerciale. Registratevi per ottenere il vostro account gratuito su ClickUp per iniziare.