10 Migliori alternative a Float nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Float è uno strumento di gestione delle risorse progettato per aiutare i team a ottimizzare il monitoraggio del tempo, a pianificare i progetti e a programmare le attività. Sebbene si pensi che sia uno strumento completo, è carente in diverse aree.

In primo luogo, può essere costoso, soprattutto per le piccole aziende che non dispongono di grandi budget per il software. Gli utenti lamentano anche la lentezza dell'interfaccia e la mancanza di personalizzazioni.

Fortunatamente, se siete alla ricerca di alternative a Float, ce ne sono decine sul mercato. 👀

In questa sede, metteremo in evidenza cosa cercare per scegliere lo strumento migliore per la vostra azienda. Poi, condivideremo 10 delle migliori alternative a Float in base a funzionalità/funzione, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni dei clienti.

Cosa si deve cercare nelle alternative a Float?

Come strumento di project management, la migliore alternativa a Float offre funzionalità/funzione per monitorare lo stato degli obiettivi, gestire le risorse e gestire la capacità del team. Quando si sceglie lo strumento giusto per voi, è importante cercare le funzionalità/funzioni di cui la vostra azienda ha bisogno per prosperare. 🙌

Ecco quali sono le caratteristiche di una grande alternativa a Float:

Informazioni sul carico di lavoro: Cercate uno strumento che offra informazioni sul carico di lavoro dei team e degli individui per migliorare la qualità del lavoroil piano di capacità *Gestione delle risorse funzioni/funzione:Allocazione delle risorse è una parte importante del project management. Monitorate le risorse e identificate le aree di miglioramento con uno strumento che offre funzionalità/funzione di pianificazione delle risorse integrate

Gestione delle attività è più facile quando si possono automatizzare le attività ripetitive e ridurre il lavoro impegnativo. Cercate uno strumento che includa automazioni delle attività, trigger personalizzati e notifiche istantanee Prezzi Flessibilità: Float è notoriamente costoso. Scegliete uno strumento che offra diversi piani tariffari per trovarne uno adatto al vostro budget

Le 10 migliori alternative a Float da usare nel 2024

Float può essere uno strumento utile, ma presenta anche notevoli svantaggi. Qui troverete 10 delle migliori alternative a Float. Queste software di project management vi darà una visione più approfondita dei flussi di lavoro e dei processi delle risorse per massimizzare la produttività. 💪

Cercare, impostare o ordinare gli stati delle attività nella vista Elenco di ClickUp per visualizzare lo stato di tutti i lavori

Perfetto per i project manager che cercano una componente di project management accanto al loro strumento di gestione delle risorse, ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che vanta una ricca serie di funzionalità completamente personalizzabili per la pianificazione delle capacità, il monitoraggio delle risorse e l'impostazione del lavoro per ogni membro del team. Il ClickUp project management le funzionalità/funzione includono collaborazione in tempo reale , oltre 15 visualizzazioni per visualizzare i flussi di lavoro e le capacità e monitoraggio degli obiettivi integrato. 🤩 Visualizzazione del Calendario di ClickUp consente di conoscere le sequenze dei progetti e di tenere tutto il team sulla stessa pagina. Condividete il vostro calendario con altri colleghi per mostrare a cosa state lavorando oggi o questa settimana e spostate facilmente le cose con l'interfaccia drag-and-drop. La sincronizzazione con Google Calendar consente di visualizzare tutte le attività e le riunioni importanti in un unico posto. Vista Gantt Chart in ClickUp offre un dashboard visivo di tutte le attività del progetto. È possibile visualizzare rapidamente le dipendenze per avere una visione del lavoro che sta bloccando altre attività e aggiungere flag di priorità per affrontare prima gli elementi più urgenti. La Sequenza dinamica vi tiene informati per evitare colli di bottiglia, monitorare lo stato e raggiungere più rapidamente gli obiettivi.

Uno degli obiettivi principali di Float è il monitoraggio del tempo. Migliorate le cose con un sistema di monitoraggio più intelligente monitoraggio del tempo dei progetti da ClickUp . Con ulteriori integrazioni, è possibile collegare strumenti come Harvest, Everhour e Toggl per monitorare il tempo nel modo desiderato. Impostate stime, aggiungete note e create reportistica per capire meglio dove viene impiegato il tempo e come ottimizzare il carico di lavoro del vostro team.

La gestione dei progetti non si limita alla capacità, ma richiede anche l'implementazione della pianificazione delle risorse. La gestione delle risorse di ClickUp consente di monitorare il tempo, i moduli e le risorse aziendali in un unico comodo spazio. È possibile effettuare voci rapide, raccogliere informazioni sui fornitori e calcolare i costi, il tutto senza dover cambiare strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Un'interfaccia personalizzabile e intuitiva offre un elevato grado di controllo sul modo in cui visualizzare e strutturare i flussi di lavoro

Più di 1.000 modelli, tra cuiModello di pianificazione delle risorse di ClickUpconsentono di creare facilmente reportistica e documenti in metà tempo

Diverse visualizzazioni consentono di vedere lo stato di avanzamento nel modo più sensato per l'utente, che si tratti di una sequenza temporale, di un elenco di cose da fare o di un dashboard

Gestione dei flussi di lavoro con automazioni che assegnano istantaneamente date di scadenza e lavori in base alla capacità e a trigger personalizzabili

La tecnologia sta rivoluzionando la gestione del tempo, e ClickUp ha integratoStrumenti di IA integrati in ClickUp ne sono un esempio, migliorando l'efficienza e riducendo la ridondanza dei flussi di lavoro

La collaborazione in tempo reale permette di lavorare a fianco dei membri del team per allineare le priorità, accelerare lo stato degli obiettivi e ristrutturaresequenza dei progetti Limiti di ClickUp

Dato il numero elevato di funzionalità/funzione, ci vuole tempo per padroneggiarle tutte

Il componente aggiuntivo ClickUp AI è disponibile solo con piani a pagamento, ma i piani partono da soli 7 dollari al mese

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Bonsai

via Bonsai Bonsai è un'alternativa a Float che include fatturazione, CRM e operazioni bancarie in un unico spazio. Gestite i client nel CRM basato su cloud grazie a funzioni di pianificazione e moduli che semplificano l'onboarding e il monitoraggio delle relazioni. Gestite i progetti con fogli di presenza, indicatori di attività cardine e fatturazione integrata.

La programmazione delle risorse e la gestione delle finanze sono più facili che mai grazie alla reportistica per il monitoraggio delle spese. Le funzionalità di pagamento e bancarie assicurano un'operatività regolare e semplificano la redditività.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonsai

Bonsai Banking è assicurato FDIC fino a 250.000 dollari, non ha un minimo e non ha spese nascoste: è facile gestire spese e profitti senza dover cambiare strumento

Decine di modelli di documenti permettono di creare fatture, contratti e hub di conoscenza in meno tempo

Autorizzazioni personalizzabili e strumenti per il project management come l'automazione delle attività rendono facile il lavoro di un team interno, di freelance o di appaltatori

Tracciate il tempo speso per le singole attività e costruite progetti più ampi per rimanere in linea con gli obiettivi aziendali

Limiti di Bonsai

L'app per dispositivi mobili è basilare e non dispone di molte funzionalità/funzione come quelle della concorrenza

Alcune funzionalità/funzione, tra cui il supporto per l'account, non sono disponibili per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti

Bonsai prezzo

Starter: $25/mese

$25/mese Professionale: $39/mese

$39/mese Business: $79/mese

Valutazioni e recensioni sui bonsai

G2: 4.2/5 (65+ recensioni)

4.2/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (67+ recensioni)

3. Asana

via AsanaAsana è uno dei migliori strumenti per il project planning e il team management. Gestisce il tempo del team con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e impostazione degli obiettivi. Sfruttate la collaborazione in tempo reale per portare avanti i progetti e segnalate gli ostacoli per evitare potenziali ritardi. Approfondite le vostre conoscenze con diverse visualizzazioni per avere un'ampia panoramica o grafici e sequenze dettagliate. 🛠️

Asana migliori funzionalità/funzione

Un'interfaccia user-friendly rende facile per i principianti entrare e iniziare a contribuire agli obiettivi del team

Le integrazioni con gli strumenti di produttività, tra cui Slack, Salesforce, Microsoft Teams e Google Drive, consentono di collegare facilmente tutte le piattaforme utilizzate per gestire l'azienda

Semplificare la reportistica per ottenere dati aggiornati sui progetti, sull'utilizzo delle risorse, sui carichi di lavoro e sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati

Automazione dei flussi di lavoro e creazione di campi personalizzati per monitorare i dati più importanti per le attività quotidiane

Asana limitazioni

L'interfaccia utente può risultare inizialmente complessa per chi non ha mai utilizzato un software di project management

Non è possibile assegnare un'attività a più di una persona; è invece necessario suddividere il lavoro in più schede

Asana prezzo

Personale: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Starter: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Avanzato: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda+: Contattare per i prezzi

Asana valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.200 recensioni)

4. Notion

via NotionNotion fonde gli strumenti di project management con uno dei migliori design di knowledge hub a livello aziendale. Utilizzate questo strumento per archiviare tutte le informazioni aziendali importanti, come le modalità di utilizzo delle risorse e i contratti per i freelance. Le funzionalità di gestione dei progetti, tra cui gli strumenti di monitoraggio del tempo, i calendari dei progetti e la gestione del tempo, sono un'ottima soluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Centinaia di modelli che consentono di creare in pochi secondi qualsiasi cosa, dai fogli di presenza alle revisioni delle prestazioni, fino ai fogli di calcolo delle entrate

L'infinita personalizzazione dei progetti consente di creare traguardi e mappare lo stato utilizzando sequenze temporali, roadmap e liste di controllo

Automazioni dei flussi di lavoro per tutto ciò che riguarda la previsione delle entrate e la gestione dei costigestione delle risorse per risparmiare tempo e snellire i processi

Migliorare la collaborazione del team grazie a notifiche, flag di priorità e dipendenze che evidenziano i lavori più importanti e aggiornano l'intero team quando le cose vengono terminate

Limiti di movimento

La funzione di ricerca non è sempre intuitiva e rende difficile il monitoraggio di documenti che non si usano spesso

Alcuni utenti con database di informazioni più ampi hanno segnalato tempi di caricamento lenti

Notion prezzo

Free: Blocchi illimitati per gli individui, versione di prova limitata per i team

Blocchi illimitati per gli individui, versione di prova limitata per i team Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Richiedi una demo

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.900+ recensioni)

4,7/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

5. Trello

via TrelloTrello è un'alternativa a Float che gestisce ogni aspetto del ciclo di vita del progetto, compresa la creazione di flussi di lavoro, la gestione delle attività e l'integrazione degli strumenti. Diverse visualizzazioni, come elenchi, schede e card, offrono la flessibilità necessaria per ottenere una panoramica dell'utilizzo delle risorse o per approfondire la suddivisione dettagliata del monitoraggio del tempo e della pianificazione delle capacità.

Trello migliori funzionalità/funzione

L'API di Trello offre un'integrazione personalizzata con decine di strumenti, tra cui Jira, GitHub e Google Calendar

Automazione Butler per creare regole, comandi e trigger per accelerare i flussi di lavoro

Centinaia di modelli includono schede di monitoraggio del tempo, schede Scrum e gestione del budget per rimanere al passo con le vostre esigenze aziendali

Le visualizzazioni personalizzabili includono le opzioni Bacheca, Sequenza, Dashboard, Tabella, Calendario, Mappa e Area di lavoro per visualizzare i flussi di lavoro del team nel modo più sensato per voi

Trello limiti

Per i team con flussi di lavoro complessi lo strumento è limitante

Sebbene sia possibile commentare le schede delle attività, non esiste uno strumento integrato di comunicazione o messaggistica per il team

Trello prezzo

Free: per team e singoli con un massimo di 10 schede per area di lavoro

per team e singoli con un massimo di 10 schede per area di lavoro Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

Trello valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

6. Produttività

via Produttività Productive è una delle migliori alternative a Float. Questo strumento all-in-one offre funzionalità di project management, monitoraggio del tempo e reportistica per tenere sotto controllo tutte le operazioni aziendali. Utilizzate il Strumento SaaS per gestire l'intero portfolio progetti, dal piano delle risorse al CRM e ai dati finanziari. 📈

Migliori funzionalità/funzione produttive

Semplificate la fatturazione con fatture automatizzate basate sulle funzionalità di monitoraggio del tempo incorporate

La collaborazione in tempo reale consente di avere informazioni aggiornate su ciò che si sta lavorando e su ciò che è in ritardo, prima che questo possa far deragliare il progetto

Varie viste, tra cui grafici di Gantt, schede, calendari e tabelle, vi tengono al corrente delle tempistiche del progetto e dello stato attuale

Gestite le risorse con le funzionalità HR che programmano le ferie, pianificano il carico di lavoro del team e prevedono l'utilizzo per procedure più fluide

Limiti di produttività

Gli utenti vorrebbero che ci fossero più scorciatoie da tastiera per velocizzare i flussi di lavoro

Le funzionalità di fatturazione non sono così robuste o personalizzabili rispetto ad altri strumenti

Produttività Pricing

Essenziale: $11/mese

$11/mese Professionale: $28/mese

$28/mese Ultimate: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni produttive

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

7. Monday

via Monday Se offrite servizi professionali nello spazio finanziario o gestite un team di sviluppo software, Monday è un sistema operativo che aiuta a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e i flussi di lavoro. Utilizzatelo per gestire lo sviluppo web progetti, monitorare campagne di marketing o creare reportistica aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione del lunedì

Le funzionalità di project management consentono di monitorare il portfolio progetti, assegnare attività e allocare risorse

Le integrazioni con strumenti come QuickBooks, MailChimp e DocuSign centralizzano le operazioni indipendentemente dagli strumenti utilizzati

Utilizzate il CRM commerciale basato sul web per tenere traccia dei profitti e gestire le relazioni con i client

Strumenti di sviluppo come il monitoraggio dei bug, le richieste di funzionalità/funzione e la gestione delle risorse umanepiani di rilascio vi tengono al corrente della creazione del prodotto e dell'UX in ogni passaggio della vostra attività

Limiti del lunedì

Il prezzo è per utente, quindi lo strumento può diventare rapidamente costoso per i team più grandi

L'interfaccia può sembrare disordinata

Lunedì prezzo

Free: fino a due postazioni

fino a due postazioni Basic: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Standard: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Pro: $20/mese per postazione

$20/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Lunedì valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

8. Lavoro

via Un lavoro Awork è un Strumento software ERP che semplifica la gestione del lavoro e la creazione di programmi per tenere traccia dello stato. Utilizzate le funzionalità di gestione del tempo per migliorare la produttività e costruite roadmap per migliorare l'allocazione del tempo e delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzione del lavoro

La pianificazione del team consente di visualizzare i carichi di lavoro e di assegnare le attività in base alle capacità

Il monitoraggio del tempo incorporato rende più veloce la fatturazione e offre una panoramica dei lavori che richiedono più tempo

Le integrazioni vi permettono di aggiungere ai vostri strumenti preferiti, dalle app di messaggistica alle piattaforme di reportistica

Le attività presentano funzionalità/funzione personalizzabili per aggiungere dati preziosi e rimanere organizzati

Limiti di lavoro

Alcuni utenti hanno riscontrato bug durante la connessione o il lavoro con applicazioni Javascript e Awork

Un maggior numero di tag di priorità aiuterebbe i team più grandi a silotare meglio i lavori

Awork prezzo

Basic: €12/mese per utente, IVA esclusa

€12/mese per utente, IVA esclusa Business: €18/mese per utente, IVA esclusa

€18/mese per utente, IVA esclusa Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Awork

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Guru delle risorse

via Guru delle risorse Resource Guru è un software di gestione che consente di allocare le risorse, sia che si tratti della capacità di singoli dipendenti che di strumenti esterni. L'interfaccia utente, semplice e accattivante, consente di tenere tutti sotto controllo e di iniziare facilmente. ✍️

Resource Guru migliori funzionalità/funzione

Incorporatoutilizzo delle risorse offrono una visione del modo in cui il tempo viene impiegato e mettono in evidenza le aree di miglioramento

Gli strumenti di previsione e programmazione consentono di visualizzare il carico di lavoro del team in modo da massimizzare il tempo e l'efficienza

Un sistema integrato di prenotazione delle sale riunioni vi permette di gestire lo spazio con la stessa facilità con cui gestite il team

Le funzionalità/funzione di gestione delle attrezzature vi permettono di capire come vengono utilizzati strumenti informatici e apparecchiature audio/video

Resource Guru limitazioni

Alcuni utenti hanno riscontrato una curva di apprendimento per iniziare, poiché l'interfaccia non è così intuitiva come quella dei concorrenti

Non c'è un'opzione di registrazione in tempo reale, quindi c'è un ritardo nell'ottenimento delle informazioni

Resource Guru prezzo

Piano Grasshopper: $5/mese per persona

$5/mese per persona Piano Blackbelt: $8/mese per persona

$8/mese per persona Piano Master: $12/mese per persona

Resource Guru valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è una piattaforma all-in-one che mira a semplificare il lavoro dei client e a migliorare il management con strumenti per il monitoraggio del tempo, la pianificazione dei progetti e l'allocazione delle risorse. La si può utilizzare per velocizzare i flussi di lavoro e massimizzare l'efficienza dei team grazie a funzionalità/funzione come il calendario delle risorse e strumenti semplificati di onboarding per i client.

Teamwork migliori funzionalità/funzione

I modelli eliminano il lavoro impegnativo e semplificano la creazione di qualsiasi documentazione, dai timesheet ai moduli per i clienti

Le funzionalità di monitoraggio del tempo includono promemoria automatici e timer in app per tracciare il lavoro esattamente dove viene speso

Gli strumenti di gestione delle risorse identificano i colli di bottiglia e consentono di assegnare istantaneamente le attività per evitare ritardi

La reportistica e le visualizzazioni offrono approfondimenti per massimizzare i flussi di lavoro e migliorare la soddisfazione dei client

Lavoro di gruppo limiti

Le funzionalità/funzione di fatturazione integrate sono limitate alla reportistica del tempo, non all'utilizzo di materiali o risorse

Funzionalità/funzioni come le lavagne Kanban non sono disponibili sul piano Free

Teamwork prezzo

Free: Fino a cinque utenti

Fino a cinque utenti Deliver: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Crescita: $25,99/mese per utente

$25,99/mese per utente Scala: Prezzo personalizzato

Lavoro di squadra Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

Monitoraggio del tempo e gestione dei flussi di lavoro più efficienti con ClickUp

Con i software di gestione delle risorse di questo elenco, troverete modi per monitorare il tempo, migliorare la collaborazione del team e allocare le risorse. Inoltre, molti di questi concorrenti offrono funzionalità/funzioni aggiuntive per ottimizzare i flussi di lavoro, creare reportistica e creare visualizzazioni personalizzate che offrono approfondimenti personalizzati. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare a costruire un team più efficiente e produttivo. Grazie all'automazione delle attività, risparmierete tempo sul lavoro più impegnativo, mentre il monitoraggio del tempo dei progetti offre spunti per migliorare l'allocazione del lavoro. Se a ciò si aggiungono funzionalità come la collaborazione in tempo reale e la gestione delle risorse, si ottiene ciò che serve per un team più veloce e produttivo. ✨