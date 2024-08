10 Migliori alternative alla Rampa nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il software di gestione delle spese migliora significativamente le operazioni finanziarie, usufruisce di opportunità di risparmio e, in ultima analisi, aumenta i profitti. 💰

Anche se Ramp ha guadagnato popolarità per essere una piattaforma di facile utilizzo che si integra con diverse piattaforme finanziarie, potrebbe non essere adatta a tutte le aziende. In questo caso, è necessario cercare alternative che offrano funzionalità/funzioni specifiche per le vostre esigenze aziendali.

Abbiamo creato un elenco di software di gestione delle spese che semplificano i flussi di lavoro, automatizzano le attività e aiutano a raggiungere gli obiettivi finanziari dell'organizzazione.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Ramp?

È utile tenere a portata di mano una lista di controllo delle funzionalità quando si cerca un software di gestione delle spese. Ecco le funzioni principali da tenere d'occhio:

Interfaccia facile per l'utente: Lo strumento di gestione deve essere facile da navigare per i client o gli utenti che non hanno competenze tecniche o di e-commerce Integrazioni senza soluzione di continuità: il software deve integrarsi perfettamente con il sistema di gestione e con l'account bancario esistente Automazioni: Considerate uno strumento che automatizzi i pagamenti e il monitoraggio degli account Efficacia dei costi: Confrontate i piani di pagamento per trovare la soluzione più conveniente e in linea con il vostro budget Oggetti: Considerare le funzionalità/funzione essenziali per le esigenze aziendali e i requisiti di utilizzo

Le 10 migliori alternative alla rampa da utilizzare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare in una soluzione di gestione delle spese, diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Ramp nel 2024.

1. QuickBooks online

via QuickBooks online QuickBooks Online è un software di contabilità basato su cloud che aiuta le piccole aziende a monitorare le entrate e le spese dei dipendenti, a inviare fatture e a pagare le bollette da un unico account. È una scelta popolare per le piccole imprese perché è facile da usare e conveniente.

Una delle funzionalità/funzione di QuickBooks Online è la capacità di automazione delle attività. Acquisisce automaticamente le ricevute e utilizza l'apprendimento automatico per estrarre i dati dalle ricevute. Inoltre, inserisce i dati nella utilizzando modelli predefiniti o personalizzati .

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Online

Utilizzate un unico account per monitorare le entrate e gestire facilmente le spese e i ruoli

Evita le sanzioni fiscali lasciando che QuickBooks gestisca tutte le attività del giorno di paga, le tasse senza errori e la compilazione dei documenti in tempo

Creare e inviare fatture dall'aspetto professionale che includono il logo della vostra azienda e le informazioni di contatto

Gestire la reportistica delle spese con un migliore accesso dai dispositivi mobili in movimento

Accedere e generare una serie di documenti direportistica di spesa da modelli Limiti di QuickBooks Online

Leggera curva di apprendimento per gli utenti che non hanno una formazione finanziaria

Più costoso di Ramp per le aziende con un numero elevato di utenti

Prezzi di QuickBooks Online

**Versione di prova gratuita per 30 giorni

Inizio semplice : $30/mese

: $30/mese Essenziale : $60/mese

: $60/mese Plus : $90/mese

: $90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Online

G2: 4.0/5 (3000+ recensioni)

4.0/5 (3000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6000+ recensioni)

2. TravelBank

via TravelBank TravelBank è una soluzione end-to-end per la gestione delle spese che migliora la visibilità delle spese, accelera la reportistica delle spese e automatizza le procedure di pagamento la voce dei dati . Inoltre, effettua pagamenti di fatture e consente di impostare politiche di viaggio per gestire le spese di viaggio.

Grazie a una partnership esclusiva con US Bank, TravelBank supporta schede virtuali e importa transazioni da oltre 48.000 carte e banche personali e aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di TravelBank

Risparmiare tempo e monitorare le spese estraendo automaticamente i dati dalle ricevute grazie al software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Impostazione di flussi di lavoro multilivello per approvare le spese

Gestione delle spese: Stabilire limiti di spesa e limitare i tipi di spesa da presentare

Esportare facilmente le spese nel sistema di account

Limiti di TravelBank

Non è personalizzabile come Ramp o altri software di account

L'esperienza dell'utente deve essere semplificata a causa del numero elevato di funzionalità/funzione

Prezzi di TravelBank

Viaggi : $25 utente/mese

: $25 utente/mese Spese : $10 utente/mese

: $10 utente/mese Viaggi e spese: Prezzi personalizzati

TravelBank valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

3. Zoho Expense

via Zoho Expense Expense, il software di gestione delle spese di Zoho, offre alle aziende una serie completa di funzionalità/funzione, tra cui l'acquisizione di ricevute, il monitoraggio delle spese, il monitoraggio dei chilometri percorsi e i flussi di lavoro di approvazione.

Zoho Expense offre edizioni dedicate per Stati Uniti, India, Regno Unito, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. È possibile rimanere in regola con le imposte grazie ai mandati di conformità fiscale precaricati su queste edizioni dedicate, consentendo di essere pronti per le verifiche con ricevute di spesa, tracce di controllo e reportistica sulle violazioni delle politiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Expense

Monitoraggio automatico del chilometraggio dei dipendenti grazie al monitoraggio GPS integrato

Monitoraggio dell'utilizzo delle carte di credito aziendali da parte dei dipendenti grazie alla dashboard delle carte aziendali

Automazione del processo di riconciliazione degli account e rimborsi spese via ACH

Integrazione con il software di account per una soluzione completa di gestione delle spese

Limiti di Zoho Expense

I costi dei piani di livello più alto per le piccole aziende con molti dipendenti sono elevati a causa dei prezzi per utente

Necessità di utilizzare un'altra piattaforma e di importare i dati insoftware di gestione aziendale a causa della mancanza di una funzionalità di monitoraggio del tempo

Prezzi di Zoho Expense

**Gratuito

Standard : $3/utente al mese

: $3/utente al mese Premium : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Azienda: $8/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Zoho Expense

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

4. Spendesk

via Spendesk Le schede virtuali monouso e le schede per le sottoscrizioni ricorrenti fanno di Spendesk una delle migliori alternative a Ramp per ridurre l'esposizione dell'azienda a rischi e frodi. Un account per cliente o dipendente riduce ulteriormente il rischio.

È inoltre possibile controllare le spese attraverso l'impostazione di budget, politiche di spesa e flussi di lavoro di pre-approvazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spendesk

Impostazione delle regole di spesa per scheda e per individuo e definizione degli approvati autorevoli

Invio ai dipendenti di promemoria automatici per la reportistica delle spese e monitoraggio dei pagamenti in tempo reale

Integrare ed esportare le transazioni e le ricevute nel vostro sito web software di account soluzione

Tenere traccia degli account da ricevere utilizzando il software centrale di gestione delle sottoscrizioni

Controllare tutte le spese non legate ai salari combinando i flussi di cassa da più strumenti

Limiti di Spendesk

Mancanza di accesso a una linea di credito per le imprese

Prezzi di Spendesk

Free: Per quattro utenti, incluso un approvatore

Per quattro utenti, incluso un approvatore Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Scala: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Spendesk

G2 : 4.7/5 (390+ recensioni)

: 4.7/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

5. Brex

via Brex Brex è per le aziende che cercano un moderno Software di account IA e una piattaforma di gestione delle spese che sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico integrati.

Tra le funzionalità/funzione più innovative della piattaforma, l'assistente IA di Brex risponde a domande sulle politiche aziendali, sui limiti di spesa e su altri argomenti. Esegue attività di spesa come l'invio di reportistica e la riconciliazione delle ricevute.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brex

Traccia lo stato di avanzamento degli obiettivi di budget e apporta le modifiche necessarie con informazioni in tempo reale sulle spese

Integrazione del sistema di buste paga per una gestione più rapida e automatizzata dei dipendenti buste paga* Identificare potenziali problemi di spesa con gli avvisi dell'IA di Brex

Gestire il vostro kPI finanziari con la previsione della pista e il piano di scenario

Monitoraggio delle valutazioni attuali e future in un'unica posizione per un impatto positivo sulle entrate annuali

Utilizzare le carte di credito aziendali senza garanzie personali

Limiti della Brex

Mancano le integrazioni con i software aziendali in sottoscrizione

Le schede aziendali hanno una complicata struttura di premi e un elevato capitale richiesto per l'approvazione

L'approvazione delle carte di credito aziendali senza garanzie personali richiede di solito molto tempo

Prezzi Brex

Essenziale: $0 utente/mese

$0 utente/mese Premium: $12 utente/mese

$12 utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Brex valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. Spese Web

via Spese per il web Webexpenses semplifica l'intero ciclo di vita delle spese, dal monitoraggio all'invio e all'approvazione.

Questa piattaforma di gestione delle spese è nota per i prezzi altamente personalizzabili per le piccole, medie e grandi aziende.

Il modulo di Webexpenses per le piccole spese è anche compatibile con il sistema di anticipazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Webexpenses

Migliora la gestione quotidiana delle piccole spese grazie alla visibilità in tempo reale degli acquisti e delle spese

Risparmiare denaro e aumentare i controlli sulle frodi fiscali

Integrazione con la vostra soluzione di gestione dell'account con supporto per oltre 50 sistemi di contabilità

Riduzione dell'impronta di carbonio grazie al monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica durante i viaggi

Limiti di Webexpenses

Il prezzo per transazione diventa costoso per le piccole aziende con un grande volume di transazioni

Prezzi di Webexpenses

Canone fisso : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Uso attivo: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Preventivo personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Webexpenses

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. Fattura Spesa e spese

via FATTURA Spesa e spese BILL Spend & Expense (ex Divvy) è una soluzione innovativa basata su cloud che ottimizza i processi di reportistica e gestione delle spese, consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di ottenere visibilità, controllo e premi.

BILL Spend & Expense si differenzia dalla concorrenza grazie al software gratis e alle schede e agli account aziendali. Questo aiuta i personalizzati a risparmiare molto tempo e denaro.

Le migliori funzionalità di BILL Spend & Expense

Accesso a linee di credito da $500$a $5M per adattarsi al vostro modello aziendale e scalare con la crescita della vostra impresa

Controlli proattivi sulle spese e protezione dalle frodi con le schede BILL Corporate, senza canone annuo e con premi flessibili

Limiti di BILL Spend & Expense

Mancanza di estese capacità di integrazione

Da fare non offre funzionalità procure-to-pay come Ramp

Prezzi di BILL Spend & Expense

**Gratis

BILL Spend & Expense valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

8. Precoro

via Precoro Precoro offre una piattaforma centralizzata che si integra con il software di contabilità e i sistemi finanziari esistenti. Promuove la condivisione dei dati e offre una visualizzazione centrale di tutte le spese.

La funzionalità/funzione unica di Precoro è la capacità di automatizzare l'intero processo di approvvigionamento, dalla richiesta al pagamento. I flussi di lavoro semplificati delle richieste di acquisto (PR) consentono la creazione, l'instradamento e l'approvazione delle PR in tempi rapidi.

Per le organizzazioni che operano nel settore delle costruzioni, questo garantisce decisioni di approvvigionamento tempestive e un migliore gestione del budget . Inoltre, previene i ritardi nella catena di fornitura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Precoro

Automazioni e generazione di ordini di acquisto (PO) a partire dai PR approvati

Gestione dei budget dei progetti di costruzione e dei potenti strumenti di gestione dell'inventario

Generazione di reportistica e monitoraggio delle discrepanze grazie alla triplice corrispondenza tra ordine di acquisto, ricevuta e fattura

Limiti di Precoro

L'integrazione con alcune soluzioni di account è problematica

Prezzi di Precoro

Per i team più piccoli con ≤20 utenti: $35/utente al mese

$35/utente al mese Per team più grandi con >20 utenti: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Precoro

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

9. Spesare

via Spesometro Expensify è un'alternativa convincente a Ramp, in particolare per le aziende che cercano un'automazione avanzata e complesse funzionalità software integrate. Consente di snellire i processi e applicare i criteri. È possibile generare reportistica in linea con i propri flussi di lavoro.

Il sofisticato motore di automazione basato sull'IA estrae, categorizza e digitalizza automaticamente le ricevute fisiche e abbina le spese alle fatture. Questo riduce significativamente la voce manuale dei dati, facendo risparmiare tempo agli utenti e migliorando l'accuratezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Expensify

Eliminate la riconciliazione manuale e aggiungete tag alle vostre spese con contabilità generale (GL) importati dal vostro software di account

Integrazione di molti software di contabilità, sistemi di buste paga, CRM e strumenti di project management di terze parti

Limiti di Expensify

Pensato per le grandi aziende, costoso per le piccole e medie imprese

Prezzi di Expensify

**Gratis

Raccolta : $10/utente/mese

: $10/utente/mese Controllo : $18/utente/mese

: $18/utente/mese Monitoraggio : Free per un massimo di 25 SmartScans/mese

: Free per un massimo di 25 SmartScans/mese Invio: Free per un massimo di 25 SmartScans/mese

Valutazioni e recensioni su Expensify

G2: 4.2/5 (1200+ recensioni)

4.2/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1500+ recensioni)

10. Concorrere

via Concorrere Concur offre una gestione integrata di viaggi, spese e fatture. Come Ramp, Concur automatizza le attività di gestione delle spese grazie a soluzioni di gestione estese.

È possibile gestire le spese dei dipendenti attraverso l'applicazione delle politiche, semplificando la prenotazione dei viaggi e facilitando la registrazione degli eventi. Concur fornisce informazioni sui dati di monitoraggio delle spese e dei dipendenti grazie a dashboard personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Concur

Evita i doppi pagamenti e le spese di mora grazie all'abbinamento automatizzato delle fatture, riducendo la voce manuale ed eliminando gli errori

Acquisizione automatica del chilometraggio utilizzando gli indirizzi di partenza e di arrivo o il GPS

Mettete in sicurezza le spese di viaggio dei vostri dipendenti con una carta di credito virtuale e monouso generata automaticamente

Limiti di Concur

L'estensione delle funzionalità/funzione richiede una formazione per l'utente

I principianti hanno bisogno di tempo per abituarsi alla sua interfaccia utente e alle sue funzionalità/funzioni

Prezzi di Concur

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Concur

G2: 4.0/5 (5000+ recensioni)

4.0/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1900+ recensioni)

Altri strumenti di gestione finanziaria

Mentre Ramp e le sue alternative forniscono ai loro clienti piattaforme di gestione delle spese, ClickUp offre loro strumenti completi per gestire le finanze in generale.

ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

ClickUp non è solo un altro strumento di project management. È una piattaforma completa che dà potere ai team finanziari come il vostro. Consente di definire obiettivi finanziari chiari, di suddividerli in attività cardine e di monitorare lo stato di avanzamento con stati personalizzati.

Impostazione delle reportistiche necessarie, tutte in un'unica posizione, su ClickUp Il software finanziario di ClickUp semplifica il flusso di lavoro grazie alla creazione di dashboard personalizzati e all'esecuzione di potenti calcoli. Aiuta a monitorare gli obiettivi finanziari e a generare reportistica per una migliore gestione finanziaria.

Monitorare gli aggiornamenti dei progetti, gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, il tutto dall'area di lavoro di ClickUp Il software di accounting di ClickUp consente di gestire bilanci e account attraverso un database visivo. Oltre a tenere traccia di clienti e fatture, consente di aggiungere widget personalizzati per promemoria di pagamento e richieste speciali. Lo strumento eccelle nell'automazione delle attività contabili di routine.

ClickUp è il vostro hub centrale per tutto ciò che riguarda la finanza. Connessione di account bancari, importazione di transazioni e categorizzazione delle spese senza sforzo.

Con il modello di gestione finanziaria ClickUp è possibile centralizzare tutti i dati finanziari e gestirli con facilità

Visualizzate a volo d'uccello la vostra salute finanziaria con Il modello di gestione delle finanze di ClickUp . Monitorate le spese rispetto al vostro budget e impostate obiettivi finanziari personalizzati. Utilizzate i 28 stati personalizzati per monitorare facilmente i vostri progetti finanziari.

Progettato per favorire un ambiente collaborativo, le funzionalità finanziarie di ClickUp superano questi punti salienti, offrendo funzionalità/funzione come budgeting, previsione e project management su misura per i team finanziari.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Condivisione di reportistica con le parti interessate, sia internamente che esternamente, utilizzando la piattaforma sicura di ClickUp

Generazione di reportistica personalizzabile in pochi minuti

Calcoli contabili come il ROI, la redditività dei progetti o i guadagni trimestrali grazie ai campi formula di ClickUp

Ricevere promemoria per attività e fatture ricorrenti

Arricchire le informazioni contabili con campi personalizzati per gli importi preventivati, le spese, le informazioni sui fornitori e le date di pagamento

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

Trovare il moltiplicatore di efficienza

Mentre si naviga tra le varie opzioni e si cerca un moltiplicatore di efficienza, l'olistico ottimizzazione del flusso di lavoro vi porterà alla redditività.

Non si tratta di scambiare uno strumento con un altro quando si esplorano le alternative a Ramp. Si tratta di trovare il valore nascosto attraverso soluzioni diverse, come l'ecosistema ricco di funzionalità/funzione di ClickUp. Consideratela come una spinta al vostro flusso di lavoro che vi permette di stare davanti ai vostri concorrenti.

Grazie all'interfaccia intuitiva, alle potenti automazioni e ai solidi strumenti di reportistica, ClickUp è la soluzione ideale per una gestione finanziaria ottimizzata. 💵

Ricordate che gli strumenti migliori sono quelli che non si limitano a risolvere i problemi, ma elevano l'intero viaggio verso l'esito positivo. Provate gratuitamente ClickUp .