10 Migliori alternative a Google Colab nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Molti professionisti dell'apprendimento automatico giurano sulla capacità di Google Colab di risolvere i problemi di spazio di archiviazione e i vincoli finanziari. Ospitato da Jupyter Notebook, Colab è popolare anche perché non richiede alcuna configurazione.

Tuttavia, comprendiamo che il suo spazio limitato, la mancanza di funzioni di modifica dal vivo e le attività che richiedono molto tempo vi spingano a cercare delle alternative.

Discuteremo le migliori alternative a Google Colab per aiutarvi nel ciclo di vita della scienza dei dati, tra cui l'estrazione dei dati, la modellazione, l'elaborazione e le attività quotidiane.

**Cosa cercare nelle alternative a Google Colab?

Per prendere una decisione migliore, vi illustreremo i fattori cruciali responsabili dei casi d'uso generali dei notebook per i singoli, i team aziendali esperti di dati, gli educatori e i ricercatori.

Collaborazione in tempo reale: Scegliete una piattaforma che offra un ambiente collaborativo come la condivisione dello schermo

Ambiente gestibile: Cercate una piattaforma che faccia lavorare l'ambiente conda sul vostro computer in modo semplice

Coding embeds: Assicuratevi che le alternative a Google Colab vi permettano di creare e incorporare blocchi di codice in un unico posto

Visualizzazione dei dati: Cercare opzioni facili senza codice che stanno ricevendo maggiore attenzione da parte degli esperti di dati quando si tratta di esplorare i dati durante la costruzione di app di dati

Le 10 migliori alternative a Google Colab da usare nel 2024

Ecco un elenco delle 10 migliori alternative a Google Colab in base alle loro migliori funzionalità, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni.

1. Notevole

via Notevole Noteable.io è una piattaforma di cloud computing basata sul web, un notebook noto per il suo ricco ambiente di collaborazione costruito sui protocolli Jupyter.

Noteable.io è una piattaforma open-source "no-coding needed" che supporta Python, SQL e R. La piattaforma offre un ambiente collaborativo consentendo l'utilizzo di archivi di dati interni ed esterni come Google BigQuery, Snowflake, Databricks e API.

Le migliori funzionalità di Notable.io

È possibile codificare, visualizzare i dati e condividere le informazioni in un'impostazione collaborativa, poiché Notable lavora senza problemi con Jupyter Notebooks

È possibile lavorare con più utenti e facilitare il lavoro di squadra con funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

È facile accedere e lavorare ai progetti da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet

Limiti di Notable.io

Le restrizioni sullo spazio di archiviazione diventano un vincolo quando si ha a che fare con grandi insiemi di dati o progetti multipli

È necessaria una connessione internet stabile, il che limita l'accessibilità in aree con scarsa connettività

Prezzi di Noteable.io

Starter: Free

Free Pro: $30/mese

$30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Noteable.io

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)

4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. Jupyter

via Jupyter Jupyter è un'applicazione web open-source che permette di creare e condividere codice, equazioni, visualizzazioni e documenti di testo dal vivo.

Si tratta di un'applicazione strumento versatile popolare tra gli scienziati dei dati, i ricercatori, gli educatori e gli analisti per sviluppare e presentare i loro lavori in modo interattivo e riproducibile.

Le migliori funzionalità/funzione di Jupyter

L'interfaccia permette di eseguire e scrivere codice senza problemi con un'interfaccia notebook di facile utilizzo che supporta diversi linguaggi di programmazione come Python, R e Julia

L'output interattivo consente di visualizzare istantaneamente i dati per visualizzare visualizzazioni, grafici e diagrammi all'interno del notebook

Collaborare meglio grazie alla facile condivisione dei documenti tramite email, Dropbox, GitHub e altre piattaforme

La flessibilità di TheKernel consente di lavorare con diversi linguaggi di programmazione all'interno di un unico notebook

Usufruite di molte funzioni per la manipolazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati grazie a librerie integrate come NumPy, Pandas e Matplotlib

Limiti di Jupyter

Alcuni machine learners trovano impegnativa la fase iniziale di apprendimento

Il mio lavoro con grandi insiemi di dati o calcoli complessi influisce sulle prestazioni delle macchine meno potenti

Controllo della versione complicato durante la condivisione dei notebook, che porta a potenziali conflitti quando si collabora sullo stesso documento

Prezzi di Jupyter

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Jupyter

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

3. Microsoft Visual Studio

via Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) che offre diversi linguaggi di programmazione come C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ e Visual Basic .NET.

Una funzionalità/funzione notevole di Microsoft Visual Studio è Visual Studio Notebooks, che offre un laboratorio virtuale con accesso a strumenti di esplorazione, analisi e collaborazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visual Studio

Le funzionalità/funzione multilingue consentono di utilizzare diversi linguaggi di programmazione come Python, R e F

Con l'ambiente di sviluppo integrato (IDE), è possibile accedere ai notebook insieme ad altri progetti di codice

Combinare codice, visualizzazioni e testi narrativi, rendendo efficaci la narrazione e l'analisi dei dati in un ambiente interattivo

limiti di Microsoft Visual Studio

I Notebook di Visual Studio sono integrati nell'ecosistema di Visual Studio, il che limita coloro che preferiscono un ambiente di notebook autonomo o multipiattaforma

I principianti o coloro che non hanno familiarità con Visual Studio devono affrontare una curva di apprendimento ripida a causa delle funzionalità/funzione estese e della complessità dell'ecosistema

Prezzi di Microsoft Visual Studio

Per singoli e piccoli team

Individuale: Accesso gratuito

Per aziende e imprese

Sottoscrizione professionale: $45/mese per utente

$45/mese per utente Sottoscrizione per aziende: $250/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visual Studio

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

4. Kaggle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-34.png

/$$$img/

via Kaggle Kaggle è rinomato per ospitare competizioni di scienza dei dati e per offrire un ambiente collaborativo agli appassionati di dati, ai ricercatori e ai professionisti.

Kaggle funge anche da hub educativo, offrendo tutorial, corsi e kernel per facilitare l'apprendimento e lo sviluppo di competenze nella scienza dei dati.

Per i principianti, Kaggle aiuta ad affinare le capacità analitiche, ad applicare attività e tecniche di data science a set di dati reali e a collaborare con una comunità globale di professionisti dei dati.

Le migliori funzionalità di Kaggle

Esplorare e lavorare con dati diversi grazie all'accesso a più insiemi di dati in vari settori

Risolvere problemi del mondo reale e competere per ottenere premi con varie competizioni di scienza dei dati

Creazione e condivisione di codice in un ambiente collaborativo attraverso i kernel, per facilitare l'apprendimento

Unirsi alla comunità in tempo reale per collaborare, condividere intuizioni e imparare dai progetti degli altri

Limiti di Kaggle

Alcuni campi specializzati hanno meno risorse o competizioni disponibili

Altre funzioni ricevono meno attenzione Poiché la piattaforma si concentra fortemente sulla concorrenza

Prezzi di Kaggle

**Gratis

prezzi personalizzati Note di Kaggle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kaggle

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: Non elencato

5. Databricks

via I databricks Databricks è la prima piattaforma al mondo di warehouse in cloud, che combina i vari warehouse, database e data lake per offrire una piattaforma aperta e unificata per i dati e l'IA.

La piattaforma supporta Python, R, Scala e SQL con co-authoring, versione automatica, integrazioni Git e RBAC.

L'architettura del data lake house supporta tutti i tipi di dati, rendendo accessibile ai team la collaborazione su tutti i dati necessari per continuare a innovare e migliorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Databricks

Automazioni delle attività nei notebook e pianificazione delle esecuzioni dei codici, per consentire all'analisi di svolgersi senza intoppi mentre ci si concentra sull'esplorazione e sulle intuizioni

È possibile collaborare in tempo reale per modificare un notebook con più utenti contemporaneamente, per condividere le intuizioni e risolvere i problemi insieme

La funzionalità/funzione di self-hosting consente di personalizzare l'applicazione in base alle proprie esigenze, di installare le librerie e di gestire le risorse

Codificate, visualizzate i dati e condividete le intuizioni in un'impostazione collaborativa: Databricks lavora senza problemi con i Jupyter Notebook

Limiti di Databricks

Strumenti insufficienti rendono difficile per i data scientist e gli analisti interpretare i dati in modo accurato

I nuovi aggiornamenti spesso interrompono il lavoro in corso o richiedono aggiustamenti, incidendo sulla coerenza del flusso di lavoro

Prezzi di Databricks

Modello di prezzo basato sull'uso con versione di prova gratuita di 14 giorni

con versione di prova gratuita di 14 giorni Lavori: $0,07/utente

$0,07/utente Tabelle Live Delta: $0,20/utente

$0,20/utente Databricks SQL: $0,22/utente

$0,22/utente Carico di lavoro personalizzato: $0,40/utente

$0,40/utente Interferenze in tempo reale senza server: $0,07/utente

$0,07/utente Piattaforma Databricks e componenti aggiuntivi: Prezzo personalizzato

Databricks valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

6. Spazio carta

via Spazio carta Paperspace è una piattaforma basata su cloud che semplifica i flussi di lavoro dell'apprendimento automatico (ML) e assiste nello sviluppo, nell'addestramento e nella distribuzione di modelli IA.

È nota per i suoi strumenti integrati che supportano ogni fase del processo di apprendimento automatico, dalla preparazione dei dati all'addestramento dei modelli di deep learning, alla collaborazione sui progetti e alla distribuzione dei modelli per l'uso.

Le migliori funzionalità di Paperspace

Monitoraggio delle modifiche apportate ai modelli di apprendimento automatico e ai set di dati grazie alle funzionalità/funzione integrate di controllo delle versioni

Protocolli e misure di sicurezza per salvaguardare i dati e i modelli sensibili, garantendo la conformità agli standard di protezione dei dati

Flussi di lavoro per la scienza dei dati meglio integrati grazie alle integrazioni API

Scalare le risorse in aumento o in diminuzione in base alle vostre esigenze

Limiti di Paperspace

Paperspace ha un limite di 100GB/utente per lo spazio di archiviazione, il che è limitante quando si gestiscono grandi dataset o modelli di deep learning

Tempi di risposta più lunghi o opzioni di supporto limitate per le query tecniche

È necessario iscriversi a un elenco di attesa per ottenere una GPU NVIDIA H100

Prezzi di Paperspace

**Gratuito

Pro: $8/mese

$8/mese Crescita: $39/mese

$39/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Paperspace

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 3.4/5 (20+ recensioni)

7. Amazon SageMaker

via Amazon SageMaker Amazon AWS SageMaker è una piattaforma di apprendimento automatico (ML) offerta da Amazon Web Services (AWS) che semplifica il processo di costruzione, formazione e distribuzione di progetti di ML su scala.

È nota per offrire algoritmi di IA che si possono integrare facilmente nelle applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Amazon SageMaker

L'aspetto della compatibilità di archiviazione consente di memorizzare i set di dati in un ampio spazio di archiviazione (S3)

Le sue capacità di calcolo consentono di eseguire più insiemi di dati simultaneamente

Sviluppo di modelli di machine learning e deep learning end-to-end

Limiti di Amazon SageMaker

Limiti di personalizzazione in termini di specifiche come i tipi di CPU/GPU o l'allocazione della memoria

Mentre SageMaker offre una matrice di algoritmi integrati, l'integrazione di algoritmi specializzati non è supportata

Prezzi di Amazon SageMaker

Free Tier : Primi due mesi

: Primi due mesi Piano On-Demand: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano di risparmio: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Sagemaker Studio: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (30+ recensioni)

: 4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Cocalc

via Cocalc Cocalc è una piattaforma online che consente l'accesso a strumenti open-source per la scienza, l'ingegneria e la matematica, sottolineando l'accesso continuo e la collaborazione in tempo reale.

Questo permette a molti team, studenti e ricercatori di collaborare utilizzando i taccuini Jupyter, il terminale Linux, il Latex o i documenti marcati v/s codice server X11.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cocalc

Lavorare insieme su progetti,modificare i documenti simultaneamente e visualizzare le modifiche in tempo reale

Aree di lavoro condivise per gruppi, che rendono conveniente la collaborazione tra progetti o il lavoro di squadra

Utilizzare strumenti di calcolo come Jupyter Notebooks, SageMath e LaTeX Editor per creare documenti scientifici e matematici

Limiti di Cocalc

La mancanza di funzioni offline rende difficile l'accesso ai progetti o agli strumenti senza una connessione a Internet

Un piano di base limita l'accesso ad alcuni strumenti o funzionalità/funzione collaborative

Prezzi di Cocalc

Hobbyist: $10,86/mese per gruppo

$10,86/mese per gruppo Gruppo di ricerca accademico: $123,98/mese per gruppo

$123,98/mese per gruppo Gruppo di lavoro aziendale: $104,16/mese per gruppo

Cocalc valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non elencato

9. Nota profonda

via Nota profonda Deepnote è una piattaforma collaborativa per la scienza dei dati (single IDE) che combina una piattaforma di editor di codice (non è richiesto l'hosting del codice) e un ambiente di calcolo, che permette di scrivere ed eseguire codice, visualizzare dati e collaborare a progetti .

Essendo un'interfaccia basata sul web, facilita l'integrazione di strumenti di analisi dei dati e supporta vari linguaggi di programmazione come il codice Python.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepnote

Utilizza i taccuini Jupyter basati sul web per lo sviluppo e la sperimentazione del codice

Sperimentare e creare codice incorporato in un'unica piattaforma

Utilizzo di vari strumenti per organizzare, monitorare e confrontare in tempo reale diversi esperimenti e versioni di modelli

Collaborare con i team su progetti di ML con funzionalità/funzioni come aree di lavoro e controllo di versione

Limiti di Deepnote

Il riquadro fisso a destra limita lo spazio di lavoro, rendendo difficile l'utilizzo da parte di persone con schermi più piccoli

La piattaforma presenta un certo ritardo nel caricamento dei progetti e nell'avvio dei cluster

Prezzi di Deepnote

**Gratis

Teams: $31/mese per editor

$31/mese per editor Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Deepnote

G2 : 4.8/5 (70+ recensioni)

: 4.8/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Replit

via Ripetere Replit è una piattaforma di codifica online collaborativa e gratuita. Offre un ambiente di sviluppo integrato (IDE) nel browser con oltre 50 linguaggi in cui è possibile scrivere codice, sviluppare progetti ad alta intensità di dati e collaborare. Permette anche di ospitare applicazioni.

Offre un'esperienza di coding accessibile e senza soluzione di continuità, soprattutto per i principianti e gli educatori, senza spendere un secondo per la configurazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit

Utilizza il processore di linguaggio naturale (NLP) costruito da i n per eseguire il debug, il completamento automatico e la conversione del linguaggio naturale in codice

n per eseguire il debug, il completamento automatico e la conversione del linguaggio naturale in codice Iniziare a sviluppare progetti specifici di ML in qualsiasi linguaggio di programmazione senza bisogno di configurazione

Creare ecollaborare con team remoti accessibile a qualsiasi dispositivo

Limiti del Replit

Limiti nelle risorse di calcolo, come l'utilizzo della CPU o l'allocazione della memoria, soprattutto nel piano Free

Prezzi di Replit

Starter: Free

Free Replit Core: $220/anno

$220/anno Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Replit

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di IA

Le alternative a Google Colab e i notebook simili si concentrano sul provider di un ambiente per il codice collaborativo, l'analisi dei dati e lo sviluppo di modelli di apprendimento automatico. Ma alcuni strumenti offrono molto di più. Piattaforme per il project management come ClickUp offrono una serie completa di funzionalità integrate alimentate dall'IA per semplificare il flusso di lavoro creativo del team, migliorando la collaborazione e aumentando la produttività.

ClickUp

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI trasforma il modo in cui si creano e gestiscono le attività, evidenziando semplicemente qualsiasi testo in un documento, un commento o una descrizione dell'attività. Basato su alle esigenze del progetto per renderlo più lungo, più corto, più coinvolgente o più semplice.

Il Modello di obiettivo giornaliero ClickUp vi fa progredire ogni giorno verso i vostri oggetti

ClickUp Strumenti di IA aumenteranno il vostro gestione delle attività con un'IA incorporata, che consente di accedere a una lavagna online per il brainstorming. È come avere una sessione produttiva di team, che rende il lavoro più fluido e consente la collaborazione in tempo reale per i team che lavorano insieme.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

ClickUp dispone di diverse funzionalità, come dashboard, viste, documenti e lavagne online personalizzabili, per tenere sotto controllo i progetti e far collaborare il team.

Visualizzate il lavoro dei vostri team in un colpo d'occhio, monitorando o categorizzando lo stato generale in ClickUp Dashboards

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Migliorate il vostroscrittura senza sforzo per un tono professionale e accattivante

Generare contenuti di alto livello con spunti basati su IA in modo efficiente

Ottimizzazione di qualsiasi testo grazie alle funzionalità della barra degli strumenti IA

Produrre istantaneamente riepiloghi/riassunti per semplificare il lavoro amministrativo

Utilizzate ClickUp per controllare l'ortografia e la grammatica e per tradurre le lingue

Utilizzate le lavagne online per visualizzare rapidamente le idee e collaborare

Progettare flussi di lavoro che corrispondono alle vostre preferenze da un intervallo di modelli

Collaborare ai brief creativi con ClickUp Documenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare l'indirizzo team commerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Scienza dei dati e oltre

La ricerca della giusta alternativa a Google Colab dipende dalle esigenze del team. Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza e i suoi limiti.

Oltre agli strumenti per la scienza dei dati, prendete in considerazione ClickUp per project management . Le funzionalità/funzione di ClickUp AI aiutano a scrivere, organizzare le attività e collaborare in tempo reale. È uno strumento utile per i team creativi.

Il suo obiettivo è semplificare l'esperienza della scienza dei dati, semplificare la codifica utilizzando strumenti di IA e più efficace dall'inizio alla fine.

Provate ClickUp oggi stesso! 🎉