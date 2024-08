Le 10 migliori alternative a GetResponse per l'email marketing nel 2024

Il numero di utenti di email a livello globale è di oltre quattro miliardi nel 2024 - più della metà della popolazione mondiale. Non sorprende che le aziende amino le campagne di email marketing per diffondere la notizia.

Le opinioni possono essere diverse, ma progettare, pianificare, lanciare e scalare campagne di email marketing è possibile solo con lo strumento giusto.

GetResponse è uno strumento che gli addetti al marketing utilizzano per le campagne di email marketing o per automatizzare le operazioni di marketing.

Tuttavia, il panorama degli strumenti di email marketing è molto dinamico. I requisiti evolvono e ogni settore e azienda ha esigenze specifiche. Per questo motivo, GetResponse potrebbe non soddisfare le esigenze e le preferenze di tutti.

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a GetResponse per rispondere a diversi casi d'uso e requisiti. Questo elenco valuta le funzionalità/funzione di ogni strumento e i prezzi per assicurarvi di trovare la soluzione perfetta per la vostra azienda.

Cosa cercare nelle alternative a GetResponse?

Alcuni gestione del marketing via email gli strumenti di email marketing offrono più funzionalità/funzioni di altri, ma prima di impegnarsi è necessario valutare l'usabilità di uno strumento per le proprie esigenze specifiche. Prima di scegliere un'alternativa a GetResponse, ci sono alcune cose che dovete tenere a mente.

Gestione dei contatti senza soluzione di continuità: Optate per uno strumento che semplifichi la gestione dei contatti, si integri con gli strumenti CRM e segmenti i contatti in modo autonomo Analitica approfondita: La soluzione di email marketing deve offrire approfondimenti sul comportamento dei provider, misurare l'efficacia delle campagne e fornire solidi dati sul ROI Integrazioni di marketing robuste: Assicuratevi che lo strumento si integri con l'e-commerce, il marketing sui motori di ricerca e altre app chiave Suite di marketing all-in-one: Scegliete uno strumento che offra costruttori di pagine di atterraggio, integrazioni con l'e-commerce, SMS marketing, chatbot e altre ricche funzionalità/funzione Funzioni di programmazione: Selezionate una soluzione che vi permetta di programmare le vostre campagne email e di automatizzarne la consegna: un must per le aziende di baseautomazioni di marketing di base6. Funzionalità/funzione di collaborazione: Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di lavorare in un'impostazione di team senza intoppi. Questo velocizzerà il piano e il lancio delle campagne Accessibilità: Scegliete uno strumento che si adatti al vostro budget, ma Da fare considerate le funzionalità/funzione necessarie per la scala in cui operate

Infine, perché non provare il piano Free per vedere come lavora lo strumento e se la sua interfaccia è adatta a voi e al vostro team?

Le 10 migliori alternative a GetResponse da utilizzare nel 2024

1. HubSpot

via HubSpot HubSpot è un'eccellente soluzione all-in-one per le aziende che desiderano ottimizzare i propri lavori commerciali e di marketing. L'automazione avanzata del marketing, la suite CRM e le analisi dettagliate ne fanno uno strumento perfetto.

Inoltre, il ricco elenco di modelli di email personalizzabili aiuta a migliorare le campagne di email marketing. Anche l'interfaccia utente è tra le più intuitive di questo elenco.

HubSpot è un'ottima alternativa a GetResponse, soprattutto per le sue funzionalità/funzione di automazione avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Utilizza gli strumenti integrati per l'ottimizzazione e l'analisi del sito web per migliorare le prestazioni e la SEO

Sfruttare le oltre 1000 integrazioni tra CMS, piattaforme di email marketing esistenti, software di comunicazione e soluzioni ERP

Accesso a strumenti commerciali e di collaborazione, tra cui un CRM gratuito per la chiusura delle trattative e la gestione dei lead, perfetto per le piccole aziende

Limiti di HubSpot

Piani tariffari costosi se confrontati con altre alternative di GetResponse

Limitate capacità di personalizzazione disponibili per gli utenti con i piani di livello inferiore

Può risultare lungo e complesso da imparare, data l'ampia varietà di funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $800/mese

$800/mese Enterprise: $3600/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3900+ recensioni)

2. MailerLite

via MailerLiter MailerLite è un'alternativa economica e di facile utilizzo a GetResponse, molto utile per le piccole aziende e gli imprenditori che iniziano a lavorare.

Oltre a un'interfaccia intuitiva, MailerLite offre funzionalità/funzione come l'automazione, il costruttore di email drag-and-drop, i test A/B e il traguardo avanzato.

La serie di strumenti per l'email marketing, le newsletter e la creazione di landing page e pagine web aiuta a migliorare l'efficacia delle campagne e il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità di MailerLite

Accesso a temi personalizzabili e a un'estesa libreria di modelli

Costruire diversi tipi di email con un editor drag-and-drop

Mantenere un alto tasso di consegna delle email

Ottenereautomazione delle email funzionalità/funzione anche con il piano gratuito

Limiti di MailerLite

Funzionalità/funzione di automazione di base, anche con i piani di livello superiore

Manca di analisi avanzate e di una scheda dedicata alle analisi

L'assistenza via chat è limitata agli utenti dei piani Advanced e Enterprise

Prezzi di MailerLite

**Gratis

Growing Business: A partire da $10/mese

A partire da $10/mese Avanzato: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese Azienda: Prezzo personalizzato

MailerLite valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1900+ recensioni)

3. Campagna attiva

via Campagna attiva Alternativa ricca di funzionalità a GetResponse, ActiveCampaign offre una fusione di soluzioni per l'email marketing, CRM, strumenti per l'automazione del marketing e automazioni commerciali capacità.

Ottima funzionalità/funzione per le aziende in crescita, lo strumento utilizza l'apprendimento automatico per segmentare i contatti e personalizzare le campagne attraverso email, messaggi, chat e testi.

L'eccellente recapitabilità delle email e le capacità di apprendimento automatico ne fanno una potenza per i marketer.

Le migliori funzionalità di ActiveCampaign

Utilizza flussi di lavoro avanzati di automazione per migliorare il traguardo del pubblico

Sfruttare le funzionalità di apprendimento automatico per ottimizzare i tempi di invio delle email

Funzionalità di gestione dell'imbuto commerciale e di conversione dei lead

Raggiungere i clienti attraverso i canali con strumenti di marketing come la chat di Iive, l'SMS marketing e l'integrazione con le Custom Audiences di Facebook

Prendete decisioni basate sui dati con analisi complete e reportistica avanzata

Limiti di ActiveCampaign

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento ripida, soprattutto per chi vuole concentrarsi solo sull'email marketing

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di ActiveCampaign

Lite: A partire da $39/mese

A partire da $39/mese Plus: A partire da $70/mese

A partire da $70/mese Professionale: A partire da $187/mese

A partire da $187/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2300+ recensioni)

4. Contatto costante

via Contatto costante Constant Contact è una delle piattaforme di email marketing più antiche e affidabili per le piccole aziende.

Constant Contact semplifica la progettazione e il lancio di campagne per i team che gestiscono più campagne contemporaneamente: I suoi modelli di email drag-and-drop, un CRM di marketing e gli strumenti di social media marketing sono abbinati a un'interfaccia utente intuitiva e a una ricca libreria di modelli.

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione della piattaforma aiuta le aziende a far crescere il proprio pubblico, a gestire campagne email e a promuovere eventi.

Constant Contact è anche una delle alternative più economiche a GetResponse elencate qui.

Gestisce l'email marketing, l'automazione del marketing e il monitoraggio delle prestazioni con un'interfaccia user-friendly

Esplora i tipi di campagna e le funzionalità/funzione con un periodo di prova di 60 giorni, leader del settore

Offre funzionalità/funzione di nicchia per il commerciale, la gestione dei social media e la gestione dei pagamenti degli eventi

Opzioni limitate per la personalizzazione e la segmentazione dell'email marketing

Aumento significativo del prezzo con elenchi di email più grandi

Limitate funzionalità/funzioni avanzate nei piani Lite e Standard

Lite: $12/mese

$12/mese Standard: $35/mese

$35/mese Premium: $80/mese

G2: 4/5 (5700+ recensioni)

4/5 (5700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2600+ recensioni)

5. Salesforce Marketing Cloud

via Salesforce Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloud è una piattaforma CRM basata su cloud e alimentata da IA che lavora bene per le aziende che cercano soluzioni sofisticate di automazione del marketing.

La piattaforma aiuta a fidelizzare i clienti attraverso campagne email personalizzate e customer journey. Funzionalità/funzione come la segmentazione del pubblico, il coinvolgimento di lead e account e gli approfondimenti in tempo reale ne fanno uno strumento solido per le grandi aziende.

Marketing Cloud è lo strumento più costoso tra quelli elencati. Ma c'è di più in questo strumento di quanto non sembri. ✨

Il Marketing Cloud di Salesforce non è limitato a campagne di email marketing il suo stack di marketing olistico si occuperà delle vostre operazioni di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Marketing Cloud

Creare viaggi predittivi e personalizzare le esperienze dei clienti con la tecnologia IA di Salesforce, Einstein

Accesso ad analisi avanzate e approfondimenti sugli utenti

Integrazione di una suite end-to-end di soluzioni di automazione del marketing con Marketing Cloud

Monitoraggio dell'imbuto grazie agli aggiornamenti in tempo reale sull'attività dei prospect

Limiti di Salesforce Marketing Cloud

Meno integrazioni di terze parti

L'accesso alle API e i test A/B sono disponibili solo per gli utenti PRO

Prezzi di Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: a partire da $1250 al mese (Professional)

a partire da $1250 al mese (Professional) Marketing Cloud Account Engagement: A partire da $1250 al mese (Growth)

A partire da $1250 al mese (Growth) Personalizzazione del cloud di marketing: A partire da 108.000 dollari all'anno (Crescita)

Valutazioni e recensioni su Salesforce Marketing Cloud

G2: 4/5 (oltre 4000 recensioni)

4/5 (oltre 4000 recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 400 recensioni)

6. Moosend

via Moosend Moosend è una piattaforma di email marketing e automazione a prezzi accessibili. Sebbene le sue funzionalità/funzioni non siano così estese come altre, la gestione degli elenchi e le opzioni di segmentazione di Moosend aiutano i professionisti del marketing a perfezionare il loro traguardo.

La piattaforma semplifica l'email marketing con funzionalità/funzione come il costruttore di email drag-and-drop, il costruttore di pagine e moduli e l'automazione dei flussi di lavoro. È inoltre possibile utilizzare i circa 75 modelli di email per lanciare rapidamente le campagne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moosend

Interfaccia di facile utilizzo con tutte le funzionalità/funzione necessarie per le campagne di email marketing di base

Utilizza ottimizzazioni basate sull'IA per mantenere le email coinvolgenti e interattive in tutte le campagne

Limiti di Moosend

I prezzi basati sugli abbonati sono poco pratici per le aziende con un grande elenco ma con campagne email poco frequenti

Manca un'app mobile per la gestione delle campagne email

Prezzi di Moosend

**Versione di prova gratuita di 30 giorni

Pro: $9/mese

$9/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Moosend valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (190+ recensioni)

7. Gocciolare

via Gocciolare Drip è uno strumento di automazione del marketing che offre solide funzionalità di editor di email, gestione degli abbonati e flussi di lavoro automatizzati per l'email marketing.

La piattaforma è utile per i marchi di e-commerce che operano sulla piattaforma di Shopify. È possibile lanciare campagne rapidamente grazie a funzionalità/funzione come il costruttore visuale di automazione delle email, la segmentazione dei contatti e una libreria di automazioni già pronte.

Il dashboard di analisi è un bonus: è possibile ricevere approfondimenti e compiere i passaggi successivi in base ai dati che filtrano dalle campagne.

Funzionalità/funzione migliori di Drip

Studiato su misura per le aziende di e-commerce, con funzionalità/funzioni che aiutano ad aumentare le conversazioni

Integrato con Shopify, Magento e WooCommerce

Ottenere informazioni attraverso dashboard personalizzati con informazioni dettagliate sui clienti

Creazione e lancio di campagne di marketing attraverso un builder visuale di automazione

Limiti di Drip

Piani tariffari complessi, basati sulla dimensione dell'elenco di email

Può risultare costoso per un'ampia base di contatti

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta possono trovare l'interfaccia confusa

Prezzi di Drip

14 giorni di versione di prova gratuita

39 dollari/mese per 2500 contatti

$289/mese per 20.000 contatti

Prezzi personalizzati per più di 170.000 contatti

Valutazioni e recensioni su Drip

G2: 4,4/5 (450+ recensioni)

4,4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (190 recensioni)

8. AWeber

via AWeber AWeber è una semplice ma potente piattaforma di email marketing e automazione del marketing.

Si distingue dalla concorrenza per le sue funzionalità/funzione uniche: Email AMP, un archivio di messaggi broadcast in hosting, moduli popup, notifiche web push, una vasta libreria di immagini stock e un builder di email alimentato da Canva.

La piattaforma offre anche una solida analisi, test A/B e modelli personalizzabili.

Questa alternativa a GetResponse è anche un'ottima opzione per le nuove aziende. È possibile acquistare un dominio e creare un sito web per la propria azienda dall'interno dello strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di AWeber

Lavora all'interno di un Team Hub per la gestione del team e dei client

Integrazione di oltre 1000 piattaforme come Shopify, WordPress e Patron

Utilizza modelli pronti all'uso per le pagine commerciali

Creare email con l'assistenza alla scrittura guidata dall'IA e con Canva

Migliorare il coinvolgimento del pubblico attraverso le notifiche web push

Migliorare la portata attraverso le trasmissioni e le email interattive

Limiti di AWeber

Richiede integrazioni di terze parti per supportare le notifiche via SMS

Gli utenti non iscritti contano ai fini della quota mensile

Prezzi di AWeber

Free

Lite: A partire da $12,50/mese

A partire da $12,50/mese Plus: A partire da $20,00/mese

A partire da $20,00/mese Unlimited: $899/mese

Valutazioni e recensioni di Aweber

G2: 4.2/5 (620+ recensioni)

4.2/5 (620+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (290+ recensioni)

9. Omnisend

via Omnisend Omnisend è una piattaforma di marketing omnichannel all-in-one. Si rivolge principalmente alle aziende di e-commerce e aiuta ad automatizzare le campagne di email, SMS e notifiche push.

Omnisend è nota per la sua facilità d'uso e per la capacità di creare rapidamente email "on-brand" e "shoppable".

La piattaforma offre robuste automazioni, capacità di segmentazione e flussi di lavoro precostituiti per le varie fasi del customer journey.

Le migliori funzionalità/funzione di Omnisend

Creazione di email con un intuitivo editor drag-and-drop

Leggere reportistica approfondita sulle campagne che utilizza analisi avanzate

Utilizzo di flussi di lavoro predefiniti, modelli di email e integrazioni di codici sconto

Ricevere reportistica sui prodotti e sulle categorie per raggiungere target di clienti ad alto valore e ad alta intensità di interesse

Ottenere tutte le funzionalità avanzate e lo spazio di archiviazione dei contatti illimitato anche con il piano Free

Integrazione del marketing via SMS tramite un semplice processo di opt-in

Limiti di Omnisend

Non offre gli stessi vantaggi di marketing al di fuori delle aziende di e-commerce

Gli utenti hanno segnalato scarsi tassi di recapito delle email

Da fare non offre supporto multilingue sulla piattaforma

Prezzi di Omnisend

**Gratis

Standard: A partire da $16/mese

A partire da $16/mese Pro: A partire da $59/mese

Omnisend valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (830+ recensioni)

4.6/5 (830+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

10. Monitoraggio della campagna

via Monitoraggio della campagna Se volete creare email visivamente convincenti e coinvolgenti, questa versatile piattaforma di email marketing e automazione vi sarà utile.

Campaign Monitor semplifica la creazione di percorsi personalizzati per i clienti e fornisce analisi approfondite delle email con potenti funzionalità come la segmentazione per comunicazioni personalizzate e mirate.

Campaign Monitor si concentra sul provider di analisi delle prestazioni delle campagne e del percorso dell'utente. Questo vi aiuterà a personalizzare e migliorare le vostre campagne di email marketing.

Le migliori funzionalità di Campaign Monitor

Gestione e invio di campagne email ad alto volume

Utilizzo di un costruttore di email drag-and-drop senza codice

Migliorare il coinvolgimento del pubblico integrando gli SMS nella campagna email

Utilizzate email automatizzate triggerate da interazioni specifiche con i clienti

Limiti di Campaign Monitor

Opzioni di personalizzazione limitate

Manca di funzionalità/funzione di condivisione sociale incorporate

La collaborazione sulle campagne email può risultare macchinosa

Prezzi di Campaign Monitor

**Gratis

Lite: A partire da $11/mese

A partire da $11/mese Essentials: A partire da $19/mese

A partire da $19/mese Premier: A partire da $149/mese

Campaign Monitor valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (690+ recensioni)

4.1/5 (690+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (480+ recensioni)

Altri strumenti di email marketing

Sebbene l'attenzione si sia concentrata sugli strumenti con funzionalità/funzione specifiche per l'email marketing e l'automazione, è essenziale considerare anche le piattaforme che migliorano la gestione delle campagne di marketing.

ClickUp si distingue in quest'area, soprattutto per i team di marketing che necessitano di solide funzionalità di project management.

Create e gestite un progetto pubblicitario di successo con un piano d'azione di marketing ClickUp per i team di marketing è una soluzione completa che aiuta i team di marketing a pianificare, eseguire e monitorare le campagne email.

Pur non essendo una piattaforma di email marketing convenzionale, ClickUp offre funzionalità/funzioni uniche che forniscono un quadro organizzato per gestire vari aspetti dei progetti di marketing, tra cui attività legate alle email .

Potete migliorare il vostro email marketing e semplificare i flussi di lavoro con Il modello di email marketing di ClickUp e modelli di calendario dei contenuti .

Coordinatevi efficacemente con il vostro team, semplificate la programmazione dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni delle email e ottimizzate le vostre attività di email marketing flussi di lavoro del marketing e-mail con il modello di campagna di email marketing di ClickUp

Organizzate e gestite le campagne senza sforzo, programmate i contenuti, monitorate le prestazioni e semplificate la comunicazione con il vostro team grazie ai potenti strumenti di ClickUp.

Scalate le vostre campagne email con ClickUp AI

Dite addio al blocco dello scrittore!

L'email marketing semplificato con ClickUp AI ClickUp AIAssistente di scrittura crea per voi contenuti email coinvolgenti e privi di errori. Risparmiare tempo e aumentate la vostra produzione creativa con l'ideazione, la generazione di strutture e la creazione di bozze complete.

ClickUp AI Writing Assistant consente di scrivere email migliori in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma le email in arrivo in attività dettagliate senza soluzione di continuità grazie alla creazione automatizzata di attività

Automazioni per l'invio di email in base a campi personalizzati, all'invio di moduli o ad eventi specifici dell'attività

Centralizzare gestione delle email all'interno della piattaforma per gestire attività e comunicazioni

Migliorare la collaborazione tra team emonitoraggio dei progetti con strumenti di collaborazione completi

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

Limiti di ClickUp

Da fare a meno della piattaforma di automazione per l'email marketing e degli SMS

C'è una curva di apprendimento per sfruttare tutte le funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattate il servizio commerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3000+ recensioni)

Eccellenza nel project management con ClickUp

Quando si esplorano le alternative a GetResponse, si scopre la necessità di ottimizzare le campagne email e i flussi di lavoro del marketing.

Considerate l'utilizzo di ClickUp per elevare il vostro flusso di lavoro nell'email marketing.

Le funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione e la comunicazione delle email si integrano perfettamente con il suo sistema di gestione della posta elettronica project management capacità. Grazie alla capacità della piattaforma di migliorare la collaborazione del team e la comunicazione, le vostre campagne di email marketing verranno lanciate più rapidamente.

Siete pronti a creare campagne email che ottengono risultati? Iscriviti a ClickUp oggi stesso.