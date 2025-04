Potenziate l'utilizzo di ClickUp nel 2025 e superate i vostri Obiettivi

Mentre il 2023 si chiude e si guarda al nuovo anno, molti team stanno impostando gli obiettivi per l'anno successivo. Che si tratti di un piano annuale o di un semplice proposito per il nuovo anno, il desiderio di migliorare e di essere più produttivi è insito in tutti noi.

Ecco perché vi stiamo offrendo nuovi e più semplici modi per massimizzare il valore che ottenete da ClickUp!

Stiamo lanciando i marketplace ClickUp dedicati su Upwork e Fiverr per facilitare l'accesso ai servizi degli esperti di ClickUp. Non è più necessario passare al setaccio migliaia di elenchi per determinare quale talento possa fornirvi il supporto di cui avete bisogno.

Potete stare tranquilli sapendo che le risorse sono curate e approvate da ClickUp e che vengono estratte direttamente dal sito di ClickUp Il partner di ClickUp e Consulenti verificati programmi.

Inoltre, questi marketplace offrono la possibilità di acquistare pacchetti di servizi su richiesta. Sapete esattamente cosa state acquistando, rendendo il processo semplice ed efficiente.

Gli esperti di ClickUp vi aiutano con un intervallo di servizi che si suddividono in tre categorie: Configurazione e ottimizzazione dell'area di lavoro, Integrazioni e Onboarding e formazione. All'interno di ogni categoria, ci sono servizi ancora più specifici, progettati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Molti esperti offrono anche consulenze rapide per discutere le vostre esigenze specifiche e aiutarvi a determinare il pacchetto di servizi migliore per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Grazie alla creazione di marketplace su Fiverr e Upwork, è più facile che mai accedere agli esperti di ClickUp. Queste piattaforme consentono di prenotare consulenze e acquistare direttamente i servizi, semplificando il processo e accelerando il time to value. Ottimizzate l'uso di ClickUp e raggiungete i vostri obiettivi 2024 in modo più efficace!

Per accedere agli esperti di ClickUp visitate i mercati su Upwork e Fiverr .