11 migliori alternative Vanta per automatizzare i processi nel 2024

Dai truffatori alle violazioni accidentali, la sicurezza e la conformità digitale non sono mai state così importanti. Il rovescio della medaglia? È difficile soddisfare i requisiti di conformità senza processi e strumenti strutturati.

Vanta è una soluzione popolare per l'automazione delle verifiche di conformità e sicurezza, ma non è adatta a tutte le aziende. Fortunatamente, sul mercato ci sono molte alternative a Vanta. Sia che vogliate automatizzare i processi o snellire le verifiche di sicurezza, la giusta piattaforma di sicurezza mantiene la vostra piccola o media azienda sicura e conforme. ✅

Completate questa guida con l'elenco delle funzionalità/funzione indispensabili per qualsiasi software di conformità, oltre alle 11 alternative preferite a Vanta nel 2024 (e un concorrente in più!).

**Cosa dovreste cercare nelle alternative a Vanta?

Vanta è un software di piattaforma di gestione della conformità che utilizza automazioni per unificare la gestione del rischio e semplificare le revisioni della sicurezza. La maggior parte dei concorrenti di Vanta offre tutto questo e anche di più. Cercate un software con queste funzioni per rimanere all'avanguardia della conformità:

Copertura dei framework di conformità: Prima di tutto, cercate una piattaforma che supporti i framework di sicurezza che seguite. Le opzioni più comuni includono SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA e PCI DSS. Un'ampia copertura è positiva, ma assicuratevi che la piattaforma sappia davvero il fatto suo: a volte è meglio scegliere una piattaforma specializzata piuttosto che una generalista

Prima di tutto, cercate una piattaforma che supporti i framework di sicurezza che seguite. Le opzioni più comuni includono SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA e PCI DSS. Un'ampia copertura è positiva, ma assicuratevi che la piattaforma sappia davvero il fatto suo: a volte è meglio scegliere una piattaforma specializzata piuttosto che una generalista Automazioni: Le giuste automazioni semplificano la gestione della conformità e le revisioni della sicurezza. Cercate un software di gestione della conformità per la sicurezza dei rischi che supporti la raccolta automatizzata delle prove, le valutazioni dei rischi, i questionari sulla sicurezza e altro ancora

Le giuste automazioni semplificano la gestione della conformità e le revisioni della sicurezza. Cercate un software di gestione della conformità per la sicurezza dei rischi che supporti la raccolta automatizzata delle prove, le valutazioni dei rischi, i questionari sulla sicurezza e altro ancora Monitoraggio e reportistica in tempo reale : è necessario monitorare la postura della sicurezza e la conformità in tempo reale. Le solide alternative Vanta includono scansioni continue e funzionalità di reportistica per mantenere la vostra azienda pronta per gli audit 24 ore su 24, 7 giorni su 7

: è necessario monitorare la postura della sicurezza e la conformità in tempo reale. Le solide alternative Vanta includono scansioni continue e funzionalità di reportistica per mantenere la vostra azienda pronta per gli audit 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Integrazioni: Cercate alternative a Vanta che si integrino già con le vostre piattaforme SaaS, API e altri strumenti aziendali esistenti. In questo modo è molto più facile sincronizzare i dati in tutta la vostra azienda. È sempre possibile utilizzaresoftware di integrazione come Zapier se si desidera una connessione personalizzata, ma le integrazioni native sono sempre la prima scelta più intelligente

Cercate alternative a Vanta che si integrino già con le vostre piattaforme SaaS, API e altri strumenti aziendali esistenti. In questo modo è molto più facile sincronizzare i dati in tutta la vostra azienda. È sempre possibile utilizzaresoftware di integrazione come Zapier se si desidera una connessione personalizzata, ma le integrazioni native sono sempre la prima scelta più intelligente Interfaccia user-friendly: Certo, i team della sicurezza sono abbastanza esperti di tecnologia, ma perché rendere la conformità più difficile del necessario? Cercate una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e facile da usare per accelerare il time to value

Le 11 migliori alternative Vanta da utilizzare nel 2024

Se state cercando di migliorare la cybersecurity e la conformità, non siete certo i soli. Sempre più PMI si rivolgono a piattaforme di conformità per proteggere i propri dati, i propri clienti e la propria reputazione. Ecco le 11 migliori alternative a Vanta nel 2024 per le piccole e medie imprese.

1. Scytale

via Falce Scytale è un nuovo leader nella gestione della conformità e del rischio e una delle migliori alternative Vanta per le aziende di tutti i settori e di qualsiasi dimensione. Questa piattaforma basata su cloud si basa molto sulle automazioni basate sull'IA per semplificare i lunghi e complicati flussi di lavoro di conformità.

Scytale è in grado di affrontare praticamente qualsiasi rischio grazie alla guida di un esperto di conformità dedicato che garantisce la preparazione alle verifiche e la capacità di supportare oltre una dozzina di framework. Questo supporto, unito a un vasto elenco di integrazioni e funzionalità/funzione di sicurezza, elimina i carichi di lavoro che richiedono l'amministrazione e fa risparmiare tempo prezioso alle aziende, che si preoccupano meno di sicurezza, rischi e lavori richiesti.

Le migliori funzionalità/funzione di Scytale

Supporta più di 15 framework come SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, conformità PCI-DSS e altro ancora

Offre soluzioni specifiche per vari settori e casi d'uso, tra cui esperti di conformità, test di penetrazione, startup e GRCaaS

Si integra con molti altri strumenti di lavoro per semplificare i processi di conformità, tra cui GitHub, Slack, l'area di lavoro di Google, Okta e ClickUp, e altri ancora sono in arrivo

Automazioni per il monitoraggio dei controlli, la raccolta di prove e un generatore di policy personalizzate per le startup

Chattare in-app per connettersi con il team e un centro notifiche per allinearsi rapidamente su tutti gli aggiornamenti di sicurezza

Limiti di Scytale

Bug occasionali, tra cui tempi di ritardo durante il caricamento o l'anteprima di file di grandi dimensioni

Non esiste una funzionalità/funzione di esportazione di file CSV o Excel

Integrazioni CI/CD limitate (anche se altre sono in lavorazione)

Scytale non offre una versione gratuita o una versione di prova gratuita

Prezzi di Scytale

Contattare Scytale per tutte le informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Scytale

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 5/5 (5 recensioni)

2. Drata

via Drata Con Drata è facile impostare un programma di conformità efficace in pochi clic. Raccoglie automaticamente le prove, così potete dire addio ai giorni in cui dovevate fare screenshot manuali. Affidatevi a Drata per registrare tutte le prove, i controlli e i documenti in un unico luogo, per una visibilità completa che vi prepara sia agli audit che alle minacce alla sicurezza del mondo reale. 🔒

Drata migliori funzionalità/funzione

Data dispone di oltre 85 integrazioni native

Proteggete le informazioni sensibili con autorizzazioni di accesso basate sui ruoli

Drata supporta più di 17 framework, tra cui NIST CSF e CCPA

Da fare con un framework personalizzato? Aggiungetelo a Drata per creare controlli personalizzati per le vostre esigenze di conformità

Drata limitazioni

Alcuni utenti sostengono che la piattaforma raggruppa i documenti in base ai dipendenti, rendendo difficile la ricerca delle informazioni

Altri dicono che le integrazioni di Drata a volte non funzionano

Drata prezzi

Contattare per i prezzi

Drata valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (600+ recensioni)

4.9/5 (600+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

3. Sprinto

via Sprinto Sprinto è una solida alternativa a Vanta per le aziende tecnologiche che hanno bisogno di supporto per gli audit di sicurezza. Offre programmi di conformità approvati dai revisori per accompagnare il team attraverso un processo di sicurezza e di audit su modello. Non preoccupatevi mai più di perdere la palla al balzo: Sprinto popola le attività relative all'audit, le classifica in base alle priorità e le notifica al team per non perdere la palla al balzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprinto

Sprinto supporta oltre 12 framework di sicurezza, tra cui CMMC, PIPEDA e FedRamp

Sprinto consente l'accesso a esperti di sicurezza e conformità per rispondere a qualsiasi domanda

Integra le valutazioni del rischio, le ispezioni dei controlli e gli audit senza contatto con prove generate automaticamente

Preparatevi al prossimo audit senza stress con i partner internazionali di Sprinto in India, Regno Unito, Stati Uniti e Israele

Limiti di Sprinto

Sprinto è stato progettato per le aziende tecnologiche, quindi non è adatto a tutti i settori

Alcuni utenti vorrebbero che Sprinto offrisse maggiori risorse pratiche e documentazione

Sprinto prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Spinto

G2: 4.8/5 (690+ recensioni)

4.8/5 (690+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (4 recensioni)

4. Scrut

via Controllo Questa alternativa Vanta è specializzata nella valutazione e nel monitoraggio dei rischi. Pur seguendo i framework di sicurezza standard del settore, Scrut si distingue per i suoi programmi personalizzati di sicurezza informatica. Da fare non è solo la libertà di personalizzare la sicurezza e la conformità, ma la piattaforma è anche dotata di flussi di lavoro collaborativi integrati per semplificare la gestione della sicurezza project management .

Le migliori funzionalità/funzione di Scrut

Collaborate in sicurezza con pen-tester, auditor e membri del team con i flussi di lavoro già pronti di Scrut

Scegliete tra oltre 70 integrazioni

Scrut è dotato di dashboard in tempo reale per un rapido approfondimento

Gestione di tutti gli asset, i fornitori, i dipendenti e i processi in un'unica visualizzazione

Limiti di Scrut

Alcuni utenti vorrebbero che Scrut offrisse un maggior numero di automazioni

Altri dicono che ci sono problemi con l'interfaccia utente

Scrut prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Scrut

G2: 4.9/5 (650+ recensioni)

4.9/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (190+ recensioni)

5. UpGuard

via UpGuard UpGuard è una robusta alternativa a Vanta che offre soluzioni per la valutazione del rischio dei fornitori, valutazioni della sicurezza, reportistica, rilevamento di perdite e persino un Strumento di IA per la compilazione automatica delle valutazioni dei fornitori. UpGuard ha molte funzionalità/funzioni chiave, ma è noto soprattutto per la gestione dei rischi di terze parti. Se i fornitori o gli appaltatori sono presenti nei vostri sistemi, UpGuard si assicurerà che tutti rispettino le regole.

Le migliori funzionalità/funzione di UpGuard

Semplificate la gestione del rischio dei fornitori con la funzionalità di riempimento automatico IA per raccogliere i questionari più rapidamente

Utilizzate UpGuard BreachSight per monitorare le violazioni dei dati

UpGuard Vendor Risk controlla i rischi dei fornitori terzi

Si integra con Jira, Slack e ServiceNow

Limiti di UpGuard

Alcuni utenti affermano che il prezzo è piuttosto elevato

Altri vorrebbero che la piattaforma offrisse più azioni di massa

UpGuard prezzo

Starter: $18.999/anno

$18.999/anno Professionista: $39.999/anno

$39.999/anno Aziendale: $89.999/anno

$89.999/anno Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di UpGuard

G2: 4.5/5 (oltre 150 recensioni)

4.5/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

6. Secureframe

via Telaio sicuro Secureframe è dotato di due produttività: Secureframe Comply per l'automazione della conformità e Secureframe Trust per la sicurezza dei dati e la fiducia dei clienti. Provate Secureframe IA per automatizzare le istruzioni di mediazione, completare le valutazioni del rischio e scrivere politiche conformi. 📝

Secureframe migliori funzionalità/funzione

Scegliete tra oltre 200 integrazioni

I dashboard di Secureframe misurano lo stato di conformità alle normative per framework come SOC 2 o ISO 27001

Secureframe è dotato di un monitoraggio integrato della formazione e della certificazione dei dipendenti

Automazione delle valutazioni del rischio con lo strumento di gestione del rischio IA di Secureframe

Secureframe limitazioni

Alcuni utenti sostengono che Secureframe richieda ancora una supervisione, il che pregiudica il risparmio di tempo che si otterrebbe normalmente con l'IA e l'automazione

Altri affermano che il processo di gestione del fornitore è ingombrante e difficile da gestire

Secureframe prezzo

Contattare per i prezzi

Secureframe valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (280+ recensioni)

4.7/5 (280+ recensioni) Capterra: 5/5 (4 recensioni)

7. OneTrust

via OneTrust La fiducia è tutto, ed è per questo che OneTrust si concentra molto sulla sicurezza e sulla conformità come elementi che creano fiducia. Questa alternativa di Vanta è dotata di quattro soluzioni basate su cloud: Privacy e governance dei dati, Etica e conformità, GRC e sicurezza, ESG e sostenibilità.

Le migliori funzionalità/funzione di OneTrust

Chiedete a OneTrust di scoprire e mettere in sicurezza i dati presenti nei vostri sistemi

Impostazione e gestione di un programma ESG all'interno di OneTrust

Monitoraggio dei rischi dei fornitori e dei commit ESG nel portale di OneTrust

OneTrust supporta un programma di speak-up per aggiungere struttura alla gestione etica interna

Limiti di OneTrust

Diversi utenti affermano che è difficile integrare OneTrust con altre soluzioni

Altri dicono che OneTrust non ha tante funzionalità/funzioni quanto le altre alternative a Vanta

OneTrust prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di OneTrust

G2: 4.2/5 (140+ recensioni)

4.2/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20 recensioni)

8. AuditBoard

via Scheda di controllo "AuditBoard è una solida alternativa a Vanta per le organizzazioni orientate alla conformità. Questa piattaforma è specializzata nella gestione collaborativa dei rischi, aiutandovi a identificare più rischi potenziali e a mediarli prima che si verifichi un problema.

AuditBoard funzioni/funzione migliori

AuditBoard automatizza le analisi, la generazione di contenuti e le interazioni tra sicurezza informatica, programmi ESG e altro ancora

Creazione di dashboard di analisi personalizzate con il costruttore di dashboard senza codice di AuditBoard

L'IA della piattaforma offre raccomandazioni intelligenti, notifiche eautomazioni del flusso di lavoro* AuditBoard è dotato di integrazioni senza codice per AWS, Google Cloud, Slack e altro ancora

AuditBoard limitazioni

Alcuni sostengono che AuditBoard ha un supporto clienti lento

Altri dicono che i suoi dashboard non sono molto user-friendly

AuditBoard prezzo

Contattare per i prezzi

AuditBoard valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (840+ recensioni)

4.7/5 (840+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (260+ recensioni)

9. SecurityScorecard

via Scheda di sicurezza Più ampia è la superficie di attacco, più è necessario pianificare in modo proattivo le minacce. Fortunatamente, SecurityScorecard vi fornisce un processo strutturato per aumentare la visibilità con informazioni unificate sulle minacce e sui rischi. Gestite i rischi, tenetevi aggiornati sugli ultimi rischi informatici e documentate la due diligence in modo da essere sempre pronti per le verifiche. 🔎

Le migliori funzionalità/funzione di SecurityScorecard

Avete bisogno di un'assicurazione informatica? SecurityScorecard confronta le coperture assicurative e le valutazioni per voi

Controllate i vostri fornitori e la vostra catena di fornitura con un'assicurazione di terze partigestione del rischio informatico* Le valutazioni di SecurityScorecard velocizzano i questionari di conformità

Utilizzate i sensori di SecurityScorecard per costruire i vostri modelli di rischio personalizzati

Limiti di SecurityScorecard

Alcuni sostengono che SecurityScorecard sia costoso

Altri dicono che adotta un approccio alla gestione dei fornitori IT che non sempre funziona

SecurityScorecard prezzo

**Gratis

Business: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SecurityScorecard

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (8 recensioni)

10. Iperprova

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hyperproof.jpg Impostazione di un Hypersync in Hyperproof per Okta /$$$img/

via Iperprova Hyperproof è un'alternativa a Vanta che semplifica la complessità di seguire diversi framework di sicurezza e conformità. Da fare con funzionalità/funzione per la gestione dei fornitori, della sicurezza e della conformità, Hyperproof dispone anche di uno strumento di gestione degli audit per semplificare la collaborazione con gli auditor.

Hyperproof le migliori funzionalità/funzione

Hyperproof supporta più di 70 framework

Gestione, valutazione e monitoraggio dei rischi a livello centrale

Hyperproof mappa i controlli tra i vari framework per identificare rapidamente le lacune

Controllare rapidamente lo stato di un audit senza lasciare Hyperproof

Hyperproof limiti

Alcuni utenti dicono di dover aprire diverse schede per avere un'idea delle reali prestazioni di Hyperproof

Altri dicono che la piattaforma può essere soggetta a bug

Hyperproof prezzo

Contattare per i prezzi

Hyperproof valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (35+ recensioni)

11. Egnyte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Egnyte.jpg La dashboard di Egnyte /$$$img/

via Egnyte La vostra azienda viene gestita principalmente nel cloud? Se è così, avete bisogno di Egnyte. Questa alternativa di Vanta combina collaborazione sui contenuti, conformità, sicurezza e privacy dei dati in un unico pacchetto. È uno strumento solido per ottenere rapidamente il controllo sui contenuti del cloud.

Le migliori funzionalità/funzione di Egnyte

Condivisione in sicurezza dei file e collaborazione con qualsiasi utente approvato in tempo reale

Egnyte semplifica la gestione degli accessi in un'unica dashboard

Rileva e velocizzacreare un piano d'azione per le minacce interne ed esterne

Egnyte supporta la governance multi-fonte per i contenuti presenti in più repository

Limiti di Egnyte

I limiti dello spazio di archiviazione di Egnyte a volte sono d'intralcio

Alcuni utenti segnalano la lentezza dei tempi di risposta del servizio clienti

Egnyte prezzo

Business: $20/mese per utente, con fatturazione annuale

$20/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda Lite: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Egnyte

G2: 4.4/5 (940+ recensioni)

4.4/5 (940+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (95+ recensioni)

Altri strumenti di conformità

Le 11 alternative Vanta qui elencate vi supporteranno sicuramente durante un audit o la bonifica di una minaccia. Ma non sono le uniche opzioni per il vostro kit di strumenti di conformità. Piattaforme come ClickUp offrono molte soluzioni solide per la gestione della conformità automazioni delle attività progetti e processi per la sicurezza e la conformità.

ClickUp

Impostare facilmente e rapidamente le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

Il vostro team si dimentica di svolgere attività regolari legate alla sicurezza? O forse sta trascurando alcuni progetti? Qualunque sia la vostra sfida di produttività, ClickUp è qui per salvarvi la pelle. Attività di ClickUp vi offre la completa flessibilità di personalizzare i progetti come meglio credete. In ClickUp è possibile monitorare le chat del team, i file e i requisiti del framework per ogni progetto in un'unica semplice visualizzazione.

Il meglio di tutti, Automazioni di ClickUp rende facile automatizzare una parte maggiore del carico di lavoro. Abbiamo oltre 100 automazioni precaricate senza codice per semplificare la vostra giornata, con intervalli che vanno dai passaggi di attività ai cambiamenti di stato.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Certo, siamo la soluzione di project management più amata al mondo, ma questo non significa che la sicurezza sia poco rigorosa. Sicurezza di ClickUp è sempre al primo posto. Siamo conformi alle norme SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001 e conduciamo regolari controlli di sicurezza automatizzati per bilanciare prestazioni e sicurezza.

ClickUp è ospitato interamente su AWS, con funzionalità di sicurezza e privacy end-to-end integrate nella piattaforma. Abbiamo anche una sicurezza del data center di prim'ordine e utilizziamo la crittografia TLS 1.2 per le nostre app web. Ma sappiamo che anche i controlli interni possono sfuggire, ed è per questo che ClickUp si avvale anche di una terza parte per effettuare regolarmente test di penetrazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Avete bisogno di scrivere la documentazione sulla sicurezza o di elaborare una strategia per il prossimo audit? Utilizzate un fileModello ClickUp per velocizzare le cose

ClickUp AI può scrivere, riepilogare/riassumere o modificare i testi nei modelli e nei documenti per fare un lavoro migliore, più velocemente

UtilizzoObiettivi di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento della bonifica, soddisfare le liste di controllo degli audit e altro ancora

Smettete di preoccuparvi di perdere la palla e fate in modo che tutto avvenga in modo automatico con le Automazioni di ClickUp

Limiti ClickUp

Funzionalità come ClickUp AI sono disponibili solo nei piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi datevi un po' di tempo per familiarizzare con la piattaforma

ClickUp Prezzi

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

Streamline Processi aziendali e risparmio di tempo con ClickUp

Le 11 piattaforme di automazione della conformità presenti in questo elenco vi aiuteranno certamente con i controlli e le verifiche di sicurezza, ma non possono gestire tutto. Quando è il momento di abbandonare i processi complicati a favore di un lavoro a mani libere, scegliete ClickUp. ✨

Combiniamo l'esperienza senza problemi di una piattaforma all-in-one con i vantaggi di automazione, IA, modelli e molto altro per risparmiare tempo. Scoprite voi stessi la differenza: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.