10 Migliori software per manuali utente nel 2024 (recensioni e prezzi)

I manuali d'uso sono un vero e proprio salva-sanità sia per il vostro team che per i vostri clienti. Non solo un buon manuale utente aumenta la soddisfazione dei clienti, ma riduce anche il numero di ticket di assistenza che il team del supporto clienti riceve in merito a un prodotto o servizio.

C'è solo un piccolo problema: creare manuali utente non è sempre facile. Documentazione tecnica i requisiti legali e la pignoleria dei formattare rendono difficile la creazione di guide con passaggi personalizzati che i clienti e il team seguiranno davvero.

Fortunatamente, non è necessario essere uno scrittore tecnico per comporre un fantastico manuale utente. È sufficiente un buon software per manuali utente. Il software per manuali d'uso ottimizza i flussi di lavoro, dà potere al team del supporto clienti e migliora l'esperienza complessiva dei clienti.

Tuttavia, la qualità dello strumento del manuale utente è importante. Consultate questa guida completa per aiutarvi a scegliere il software per manuali utente più adatto alla vostra organizzazione, oltre ai nostri 10 preferiti per il 2024. 🙌

Cosa si deve cercare in Software per manuali utente ?

Gli strumenti per la gestione dei manuali utente devono semplificare la vita dell'utente. Ogni soluzione è leggermente diversa, ma queste sono le funzionalità/funzione di maggior valore da ricercare in uno strumento di documentazione:

**I manuali d'istruzione possono diventare un po' ingombranti, quindi scegliete una piattaforma facile da usare, con un'interfaccia utente pulita e una bassa barriera alla voce. Gli strumenti di creazione drag-and-drop sono un must, soprattutto se i membri del team, tecnici e non, utilizzeranno lo stesso software

Modelli e personalizzazioni: Chi ha tempo di dedicare ore alla formattazione? Cercate una piattaforma con modelli di manuale utente personalizzabili che si adattino allo stile del vostro marchio. Anche gli editor drag-and-drop e la personalizzazione in CSS o HTML sono ottimi per creare manuali dall'aspetto professionale

Chi ha tempo di dedicare ore alla formattazione? Cercate una piattaforma con modelli di manuale utente personalizzabili che si adattino allo stile del vostro marchio. Anche gli editor drag-and-drop e la personalizzazione in CSS o HTML sono ottimi per creare manuali dall'aspetto professionale **Alcuni manuali utente sono ancora stampati su carta, ma stanno diventando sempre più digitali. Se offrite manuali utente online, cercate un software per manuali utente che supporti elementi interattivi. Dovrebbe consentire di aggiungere video incorporati, immagini cliccabili e istruzioni di passaggio per ottenere tutorial più interattivi

**La creazione di manuali utente è un lavoro richiesto dal team, quindi scegliete una piattaforma che offra una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità. Dovrebbe consentire la modifica in tempo reale, il controllo della versione e le autorizzazioni personalizzabili

I 10 Migliori manuali utente Strumenti da usare nel 2024

Sia che stiate scrivendo un nuovo manuale utente da zero o che stiate aggiornando un manuale esistente, lo strumento giusto fa la differenza. Risparmiate tempo e producete documentazione di livello professionale con i 10 migliori software per manuali utente del 2024.

Proprio così: La piattaforma di project management più versatile al mondo è anche uno strumento affidabile per i manuali utente. Creare manuali per l'utente in ClickUp Documenti in tempo reale con le parti interessate dell'IT, del servizio clienti, del marketing, delle risorse umane e altro ancora. Costruite i documenti in ClickUp e collegateli rapidamente ai flussi di lavoro, alle attività e ai progetti per creare manuali alla velocità di un clic. 🤩

Oh, e abbiamo menzionato i modelli di manuale di istruzioni? Non c'è bisogno di formattare un documento: basta prendere un modello di ClickUp e si parte. Possiamo suggerire il Modello di ClickUp Wiki per costruire una base di conoscenza fai-da-te? Questo modello gratis include utili sottosezioni, titoli e una tabella dei contenuti per semplificare seriamente il processo di scrittura.

Se non riuscite a trovare le parole giuste, provate con ClickUp AI . Basta dire al programma Assistente di scrittura IA ruolo e ciò che si vuole creare. Riepiloga le note delle riunioni, crea programmi e compone e modifica persino i manuali per gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp hacentinaia di modelli per qualsiasi cosa, dai wiki alle reportistiche

ClickUp Documenti include funzionalità/funzione interattive come tabelle, blocchi di codice, segnalibri, pagine annidate e altre opzioni di stile

ClickUp AI gestisce note specifiche, riepiloghi/riassunti di riunioni, requisiti dell'utente e altro ancora con un minimo di input

Collegate i vostri ClickUp Docs alla vostra area di lavoro di ClickUp per vedere tutte le attività, le metriche e le chat di quel progetto in un'unica posizione

Limiti di ClickUp

La piattaforma ha un gran numero di funzionalità/funzione, quindi all'inizio può sembrare troppo

ClickUp AI è disponibile solo sui piani a pagamento

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Paligo

via Paligo Paligo è un altro tipo di software per la creazione di manuali utente. Questo sistema di gestione dei contenuti (CCMS) è progettato per manuali utente completi e digitali. La configurazione di Paligo consente di passare rapidamente informazioni, fatti, passaggi o specifiche tecniche in pochi clic. I team lo utilizzano per creare un'unica fonte di verità per qualsiasi cosa, dai manuali software alla gestione delle conoscenze.

Paligo migliori funzionalità/funzione

Dovete cambiare un numero, una frase o una data? Modificatela rapidamente in tutti i manuali del CCMS di Paligo

Paligo dispone di integrazioni per GitHub, Microsoft Teams, Gitlab, Zendesk e altro ancora

Gestire le immagini in più formati, compresi HTML e stampa

Gestire facilmente i file tradotti senza problemi di duplicazione

Paligo limitazioni

È necessario integrare Paligo con uno strumento di terze parti per il project management

Diversi utenti affermano che vorrebbero che Paligo avesse impostazioni di autorizzazione più personalizzabili

Paligo prezzo

Contattare per i prezzi

Paligo valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 3/5 (1 recensione)

3. HelpDocs

via AiutoDocumenti HelpDocs è un software per manuali utente self-service che consente di costruire manuali personalizzabili basi di conoscenza . Include modelli HTML, ma permette anche CSS o JavaScript personalizzati se si vuole costruire qualcosa di più personalizzato. Gli utenti amano le solide analisi di HelpDocs, che analizzano i contenuti più performanti, gli invii di ticket, le categorie principali e altro ancora.

HelpDocs migliori funzionalità/funzione

Estensione di HelpDocs con integrazioni per BotPenguin, Pendo, Heap e altro ancora

Personalizzate gli utenti che possono visualizzare determinati documenti di aiuto o bloccate i clienti dai contenuti interni

Visualizzazione dei ticket di supporto clienti nell'estensione per il browser Chrome di HelpDocs

Creazione di un widget self-service sul vostro sito con HelpDocs Lighthouse

HelpDocs limitazioni

Diversi utenti affermano che la formattazione e le tabelle sono una sfida

Non ha funzionalità/funzione CCMS, quindi è necessario regolare manualmente le variabili globali

HelpDocs prezzo

Inizio: $55/mese per cinque account, fatturati annualmente

$55/mese per cinque account, fatturati annualmente Costruire: $109/mese per 15 account, con fatturazione annuale

$109/mese per 15 account, con fatturazione annuale Crescere: $210/mese per 50 account, fatturati annualmente

HelpDocs valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (8 recensioni)

4. Scriba

via Scriba Scribe si presenta come una piattaforma di scrittura all-in-one per qualsiasi cosa, dalla documentazione di formazione a procedure operative standard interne . La cosa fantastica di Scribe è che documenta automaticamente i processi di passaggio registrando lo schermo in tempo reale. Se avete rimandato la documentazione perché vi sembrava troppo scoraggiante, la creazione automatica di contenuti di Scribe potrebbe cambiare le carte in tavola. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Scriba

Installate l'estensione per il browser di Scribe per creare automaticamente guide con passaggi

Regolare i manuali autogenerati da Scribe con testo e screenshot aggiuntivi

Incorporare facilmente le procedure operative standard di Scribe nella vostra knowledge base o esportarle in PDF

Scribe consente di eliminare facilmente i dati sensibili dei dipendenti o dei clienti

Limiti di Scribe

Alcuni utenti affermano che la funzionalità/funzione di generazione automatica non è veramente automatica

Scribe non include il project management nella sua piattaforma, quindi dovrete ancora passare dal software del vostro manuale utente al vostro elenco di cose da fare

Scribe prezzo

Basic: Gratis

Gratis Pro Team: $$$a mese per postazione con un minimo di cinque posti, con fatturazione annuale

$$$a mese per postazione con un minimo di cinque posti, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (60+ recensioni)

4,8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10 recensioni)

5. Parla

via Parlare Speach è un software per manuali utente specializzato in procedure operative standard e video di formazione interni. Se il vostro team non reagisce bene a grandi muri di testo durante l'onboarding, le guide multimediali di Speach sono un must. Non è adatto ai manuali utente rivolti ai clienti, ma se Da fare molti corsi di formazione interna e avete bisogno di qualcosa che integri il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS), Speach è un'ottima scelta.

Le migliori funzionalità/funzione di Speach

Creazione di registrazioni di schermate, diapositive, quiz e altro ancora

Filmare e modificare i video senza lasciare la piattaforma

Speach offre sottotitoli e traduzioni con un solo clic

Aggiunta di annotazioni, collegamenti, testi e compiti a ogni video

Limiti di Speach

Non ha molte recensioni

Speach non è una vera piattaforma di gestione della conoscenza. È più uno strumento di creazione di contenuti per scopi interni

Speach prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Speach

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Documento360

via Documento360 Document360 si presenta come un software per manuali utente alimentato dall'IA per uso interno ed esterno. Lo si può usare per gestire le procedure operative standard, i wiki, documentazione per il lancio di un prodotto e altro ancora. Include anche una base di conoscenze SEO-friendly. 🧠

Document360 migliori funzionalità/funzione

Document360 si integra con Drift, Slack, Freshdesk, Intercom e altro ancora

Utilizzate il widget della Knowledge Base per offrire assistenza automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i prodotti SaaS

Utilizzate il flusso di lavoro di Document360 per creare automazioni basate su trigger

Gli sviluppatori utilizzano Document360 per la documentazione API sia interna che esterna, nonché per la documentazione didocumentazione software Documento360 limiti

Alcuni utenti dicono che può diventare costoso

Altri affermano che la formattazione degli articoli è un po' complicata

Document360 prezzo

**Gratis

Standard: $124/mese per progetto, fatturati annualmente

$124/mese per progetto, fatturati annualmente Professionale: $248/mese per progetto, fatturati annualmente

$248/mese per progetto, fatturati annualmente Business: $331/mese per progetto, con fatturazione annuale

$331/mese per progetto, con fatturazione annuale Enterprise: $497/mese per progetto, fatturati annualmente

Document360 valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (370+ recensioni)

4.7/5 (370+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (190+ recensioni)

7. Nuclino

via Nuclino Nuclino è un "cervello collettivo" che combina project management, documentazione e conoscenza in un'unica piattaforma. Questo software per manuali utente organizza tutti i documenti e le conoscenze con filtri avanzati. Include anche modelli di manuali utente per il monitoraggio dei progetti, i verbali delle riunioni, i wiki specifici per ogni reparto e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuclino

Velocizzate le operazioni con i tasti di scelta rapida e i comandi slash di Nuclino

Affidatevi a Nuclino Sidekick per il brainstorming, i riepiloghi/riassunti con l'IA e molto altro

Prelevate un modello Nuclino specifico per il caso d'uso per creare documentazione in tempo record

Nuclino utilizza una sicurezza leader del settore, che include la crittografia in transito e a riposo, Single Sign-On e l'autenticazione a due fattori

Limiti di Nuclino

Non ha molte recensioni

Alcuni utenti affermano che Nuclino fatica a gestire grandi insiemi di dati

Nuclino prezzo

**Gratis

Standard: $5/mese per utente, con fatturazione annuale

$5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

8. GitBook

via GitBook GitBook è uno strumento specializzato per la gestione dei manuali utente, progettato per i team tecnici. Invece di memorizzare i file critici documentazione tecnica su diverse piattaforme, GitBook riunisce tutto in un unico luogo per i team di ingegneri. Compila guide per la risoluzione dei problemi, istruzioni per l'installazione e manuali operativi in un unico luogo per una migliore esperienza dell'utente. La sua configurazione IA rende facile estrarre le conoscenze condivisibili dai messaggi di Slack, dalla documentazione esistente e altro ancora. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di GitBook

Affidati a GitBook IA per identificare le conoscenze utili e aggiungerle alla tua base di conoscenze

Chiedi all'IA di GitBook di convertire i dati non strutturati, come le chat di Slack, in documentazione utilizzabile

GitBook si integra perfettamente con Gitlab per il monitoraggio didelle note di rilascio, log e altro ancora

L'IA di Gitbook cerca automaticamente informazioni in conflitto o duplicate

Limiti di GitBook

Gli utenti non tecnici non sono in grado di utilizzare GitBook

Alcuni utenti segnalano problemi nell'unire diverse versioni di un documento

GitBook prezzo

Personale: Free

Free Plus: $6,70/mese per utente, con fatturazione annuale

$6,70/mese per utente, con fatturazione annuale Pro: $12,50/mese per utente, fatturati annualmente, più una commissione mensile per la piattaforma di $82,50

$12,50/mese per utente, fatturati annualmente, più una commissione mensile per la piattaforma di $82,50 Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su GitBook

G2: 4.7/5 (130+ recensioni)

4.7/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

9. Dozuki

via Dozuki Fate parte di un team di produzione? Semplificate tutto con il software per manuali utente di Dozuki. Da fare è documentare i processi con foto e video e la piattaforma digitalizza, organizza e condivide le informazioni con il team in pochi clic. Affidatevi alla piattaforma per archiviare e organizzare le procedure operative standard, i manuali di formazione, documenti sui requisiti di produttività e altro ancora in un unico posto.

Dozuki migliori funzionalità/funzione

Dozuki supporta più di 100 lingue

Converte rapidamente la documentazione approvata in programmi di formazione per i dipendenti

Connessione di Dozuki all'LMS, all'ERP e ad altri sistemi per una visualizzazione all-in-one

Dozuki supporta processi e documentazione standardizzati per gli audit

Dozuki limitazioni

Dozuki è adatto solo alle aziende del settore manifatturiero

Alcuni utenti dicono che Dozuki limita il numero di immagini e video che si possono aggiungere alla documentazione

Dozuki prezzo

Contattare per i prezzi

Dozuki valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (170+ recensioni)

4.4/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

10. ClickHelp

via ClickHelp Da fare per fornire software A+ ai vostri client? ClickHelp è uno strumento per la creazione di manuali per utenti di software progettato per scrittori tecnici e sviluppatori SaaS. Create video, sondaggi, quiz, moduli e altro ancora per raccogliere informazioni, collaborare con il vostro team e ospitare le vostre conoscenze collettive in questo strumento veloce e basato su cloud.

ClickHelp migliori funzionalità/funzione

ClickHelp si integra con più di 20 app di terze parti

Supporta la cronologia delle versioni e l'auditing in modo illimitato

Riutilizza gli snippet di contenuto su più piattaforme

Monitoraggio di oltre 30 metriche di contenuto per verificare la reale efficacia dei manuali per gli utenti

ClickHelp limitazioni

Non include il project management

ClickHelp è costoso

ClickHelp prezzo

Starter: $175/mese per due utenti

$175/mese per due utenti Crescita: $285/mese per cinque utenti

$285/mese per cinque utenti Professionale: $580/mese per 10 utenti

ClickHelp valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

Scrivere meglio Documentazione per l'utente Con ClickUp

Strumenti di alta qualità per i manuali utente migliorano l'esperienza del cliente e fanno risparmiare tempo alla vostra azienda. Invece di provare a creare un sistema di scrittura manuale fai-da-te, scegliete un software per manuali utente affidabile per semplificare l'intero processo.

Sebbene ci siano alcune opzioni solide in questo elenco, ClickUp è l'opzione che fa risparmiare più tempo ai team aziendali. Invece di sfogliare diverse piattaforme, potrete tenere i vostri manuali, le comunicazioni, le metriche, il project management, i modelli di manuali di formazione, gli strumenti di IA e altro ancora in un unico posto. 📚

Utilizzate ClickUp per scrivere il vostro prossimo manuale utente.