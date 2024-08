10 Migliori software per eventi virtuali per team remoti nel 2024

Ospitare eventi di persona e seminari è un'impresa: dagli incubi logistici del coordinamento dei luoghi e dei partecipanti alla gestione degli itinerari di viaggio dei dirigenti della Bacheca. Non c'è da stupirsi che il passaggio agli eventi virtuali sia diventato una necessità.

E no, la scelta di uno strumento webinar di base per i vostri eventi virtuali non è sufficiente. Certo, gli strumenti di webinar sono ottimi per le presentazioni semplici, in stile conferenza, e per le riunioni virtuali. Ma se volete ricreare l'interazione degli eventi fisici, avete bisogno di qualcosa di più potente. 💪

È qui che entra in gioco il software per eventi virtuali. Si basa su strumenti per webinar con funzionalità/funzione avanzate come la registrazione dell'evento, la biglietteria, le sale riunioni, il networking e la gamification per imitare il divertimento e la ricchezza degli eventi di persona.

Con così tante piattaforme software per eventi virtuali in circolazione, è difficile capire quali valgono il vostro tempo. Ma non preoccupatevi, abbiamo fatto noi il compito, in modo che non dobbiate farlo voi. Abbiamo raccolto le 10 migliori piattaforme per eventi virtuali, perfette per qualsiasi tipo di evento.

Cosa si deve cercare nel Software per eventi virtuali *?

Quando si tratta di scegliere un software per eventi virtuali per il vostro prossimo evento, la chiarezza è la chiave. Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare per trovare il software giusto che si adatti perfettamente al vostro caso d'uso:

Interfaccia user-friendly : Il software deve essere facile da impostare (per i pianificatori di eventi) e da navigare (per i partecipanti agli eventi) per garantire un'esperienza digitale senza soluzione di continuità ✨

: Il software deve essere facile da impostare (per i pianificatori di eventi) e da navigare (per i partecipanti agli eventi) per garantire un'esperienza digitale senza soluzione di continuità ✨ Tipi di eventi: Se si desidera ospitare eventi di persona, virtuali o ibridi, assicurarsi che il software per eventi virtuali scelto abbia le funzionalità/funzione per gestirli

Se si desidera ospitare eventi di persona, virtuali o ibridi, assicurarsi che il software per eventi virtuali scelto abbia le funzionalità/funzione per gestirli Funzionalità/funzione: Verificate che il software disponga di strumenti pre-evento come la registrazione e la biglietteria, di funzioni di gestione dell'evento come le sale riunioni, il networking e i sondaggi, e di funzioni post-evento come l'analisi e il playback

Verificate che il software disponga di strumenti pre-evento come la registrazione e la biglietteria, di funzioni di gestione dell'evento come le sale riunioni, il networking e i sondaggi, e di funzioni post-evento come l'analisi e il playback **Analisi: il software per eventi virtuali deve fornire informazioni sul coinvolgimento dei partecipanti e sulle prestazioni dell'evento per apportare miglioramenti futuri all'esperienza dell'utente

Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare i touchpoint dei partecipanti (come pagine di destinazione, sequenze di email e app per eventi) per riflettere l'identità del vostro marchio

Dovreste essere in grado di personalizzare i touchpoint dei partecipanti (come pagine di destinazione, sequenze di email e app per eventi) per riflettere l'identità del vostro marchio Integrazioni: Verificate se il software per eventi virtuali si integra con le vostre piattaforme webinar preferite, con le app per il marketing e il CRM degli eventi e con le applicazioni per la gestione degli eventisoftware di project management per ottimizzare i flussi di dati

I 10 migliori software per eventi virtuali da utilizzare nel 2024

Ecco le 10 migliori opzioni di software per eventi virtuali che soddisfano una varietà di esigenze, assicurando che il vostro evento, indipendentemente dalla sua dimensione e portata, si svolga senza intoppi e con esito positivo.

Ognuno di essi è stato selezionato per le sue funzionalità/funzione uniche e per i suoi modelli di prezzo. Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che hanno da offrire.

Trascinare e rilasciare le attività per il piano degli eventi virtuali nella visualizzazione del Calendario di ClickUp

ClickUp è il vostro strumento di produttività ideale per pianificare gli eventi . Affronta le parti più complesse, come la gestione del budget e il chiarimento dei ruoli dei membri del team. In questo modo, voi e il vostro team potrete concentrarvi sul successo del vostro evento virtuale.

Iniziate con Il modello di gestione degli eventi di ClickUp . È come una lista di controllo per tutto ciò che deve essere fatto. Assegnate le attività al vostro team, fissate le scadenze e tenete d'occhio il budget senza sudare troppo.

Visualizzate le attività con visualizzazioni personalizzate. La vista Kanban consente di visualizzare e aggiornare lo stato delle attività in un attimo, la vista Gantt offre una panoramica della durata delle attività e delle dipendenze, mentre la vista Calendario vi tiene aggiornati su tutti gli eventi imminenti. 🗓️

Lavorare con gli altri è un gioco da ragazzi con ClickUp: potete condividere il progetto con il vostro team, con altri reparti o con fornitori e appaltatori esterni. Inoltre, è possibile chattare, lasciare commenti sulle attività e fare menzioni per attirare la loro attenzione.

Chi ha detto che non ci si può divertire con il piano degli eventi? Usate ClickUp come vostro strumento di lavoro software di project management per eventi e dimostrare che si sbagliano.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Sfruttare ClickUp AI per fare brainstorming di idee e velocizzare la creazione di contenuti

Monitoraggio del carico di lavoro del team e ridistribuzione delle attività per evitare il burnout

Calcolo delle ore fatturabili con il monitoraggio del tempo

Rimanere in cima alle attività con promemoria e notifiche

Accesso a ClickUp su web, desktop (Windows, MacOS e Linux) e mobile (Android e iOS)

Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è presente nel piano Free

I neofiti hanno bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla piattaforma

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Chiva

via Chi era Whova è un sito all-in-one gestione degli eventi piattaforma per eventi personali, virtuali e ibridi. Gestisce tutto, dalla registrazione e biglietteria degli eventi alla gestione e al marketing.

Per gli eventi in presenza, Whova consente di progettare brochure digitali e badge per i partecipanti. Inoltre, semplifica il check-in con opzioni come la scansione del codice QR, la ricerca dei partecipanti e le postazioni self-service utilizzando solo un telefono o un computer portatile. 💻

Quando si tratta di eventi virtuali, è possibile impostare flussi live e video preregistrati grazie alla connessione con oltre 15 piattaforme di streaming e video come Zoom, Webex, GoToMeeting, YouTube Live e YouTube. E durante l'evento, utilizzate la chat, le domande e risposte e i sondaggi per tenere tutti impegnati.

Le migliori funzionalità/funzione di Whova

Aumenta la partecipazione con campagne email

Consentire ai volontari dell'evento di aiutare con i check-in

Creare una rete di contatti con gli altri scansionando le schede aziendali, scambiando biglietti da visita elettronici e inviando messaggi

Ricevere aggiornamenti in tempo reale sull'evento tramite notifiche push per dispositivi mobili, messaggi in app ed email

Limiti di chi è

Ci sono occasionali ritardi durante le dirette streaming

I partecipanti non possono personalizzare le proprie notifiche

Non è possibile rispondere in modalità thread ai messaggi

Whova prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whova

G2: 4.8/5 (1.300+ recensioni)

4.8/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.900+ recensioni)

3 Fiere

via vFiere vFairs è un'altra soluzione per ospitare eventi di persona, virtuali e ibridi. È ricca di strumenti per la registrazione degli eventi, la stampa dei badge in loco, l'email marketing, la monetizzazione, il networking e l'analisi. 📊

L'aspetto interessante di vFairs è la possibilità di integrare i webinar (dal vivo e preregistrati) di team come Zoom, Microsoft Teams e Webex in spazi 3D personalizzabili, per dare vita ai vostri eventi virtuali.

Personalizzate questi spazi 3D, tra cui lobby, auditorium e sale espositive, per riflettere l'identità del vostro marchio. Aggiungete un tocco giocoso con avatar animati che i partecipanti possono personalizzare con età, tonalità della pelle e abiti.

fiere migliori funzionalità/funzione

Utilizzate l'elemento nativoStrumento di marketing IA per riproporre i contenuti del webinar in articoli di blog, post sui social media e newsletter email

Coinvolgere i partecipanti con giochi trivia, cacce al tesoro, giri della ruota, una cabina fotografica e classifiche 🥇

Condivisione di schede aziendali con altri partecipanti e connessione con loro via testo, chiamata o videochiamata

Accesso a un account manager dedicato per garantire l'esito positivo degli eventi

fiere limitazioni

Il backend della piattaforma può risultare ostico per i nuovi utenti

Alcune personalizzazioni richiedono l'assistenza del team del supporto di vFairs

vFairs prezzi

Contattare per i prezzi

vFairs valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

4.7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

4. BigMarker

via BigMarker BigMarker è una piattaforma webinar per il marketing e la realizzazione di sessioni webinar interattive. Utilizzatela per far crescere il vostro pubblico e stimolare la domanda per la vostra produttività.

Che vogliate ospitare webinar dal vivo, on-demand, evergreen, 24/7 o ricorrenti, BigMarker vi copre. Inoltre, è possibile trasmettere le sessioni direttamente ai siti di social media come Facebook, YouTube e LinkedIn. 📱

La piattaforma può essere estesa per ospitare eventi di persona, virtuali e ibridi, grazie a funzionalità/funzione come il costruttore di pagine di destinazione, il ticketing, l'email marketing, il networking, la gamification e l'analisi degli eventi.

Le migliori funzionalità/funzioni di BigMarker

Accetta pagamenti utilizzando la soluzione di pagamento nativa, Stripe o Authorize.Net

Consentire agli espositori di eseguire la scansione dei codici QR dei partecipanti per generare contatti

Automazioni per la riproduzione di un video, l'invio di un messaggio di chat o la visualizzazione di un'offerta in momenti specifici

Connessione di BigMarker con le più diffuse piattaforme di email marketing, CRM ed eventi come HubSpot, Salesforce, Mailchimp ed Eventbrite

Limiti di BigMarker

Non c'è un puntatore nel set di strumenti per l'annotazione dei webinar

L'etichetta White label è limitata al piano Enterprise

Ci vuole un po' di tempo per capire le sue funzionalità/funzioni estese

BigMarker prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di BigMarker

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

5. SpotMe

via SpotMe SpotMe è una piattaforma per eventi online che consente di offrire esperienze interattive tramite app web e mobile. Che si tratti di un evento di persona, virtuale o ibrido, SpotMe ha tutti gli strumenti necessari, dalla registrazione all'email marketing, dal networking alla gamification. 🕹️

Trasmettere in streaming il vostro evento con SpotMe è un gioco da ragazzi. È possibile utilizzare SpotMe Studio o integrarlo ai preferiti come Zoom, Webex o OBS.

SpotMe punta molto sull'accessibilità. Aggiungete didascalie chiuse e traduzioni di sottotitoli ai vostri flussi. E grazie all'integrazione con Interprefy, i partecipanti possono godere di traduzioni in diretta nella loro lingua.

Le migliori funzionalità/funzione di SpotMe

Notifica ai partecipanti gli aggiornamenti importanti con messaggi istantanei o programmati

Coinvolgere i partecipanti durante le sessioni dal vivo con funzionalità interattive come Q&A, quiz, applausi e chattare

Visualizzare le interazioni dei partecipanti all'interno degli eventi con le mappe comportamentali

Integrazione con strumenti CRM e di marketing come HubSpot, Salesforce, Marketo e Veeva

Limiti di PotMe

Non è possibile monetizzare gli eventi

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento molto ripida

L'interpretazione dal vivo è un componente aggiuntivo e non è supportata dai browser e dalle app per dispositivi mobili

SpotMe prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PotMe

G2: 4.6/5 (140+ recensioni)

4.6/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (14 recensioni)

6. Webinar GoTo

tramite Webinar GoTo GoTo Webinar è un software per ospitare webinar ed eventi online. È possibile impostare una pagina di destinazione e sequenze di email per favorire la partecipazione e acquisire i dettagli dei partecipanti.

La piattaforma supporta fino a 3.000 partecipanti che possono partecipare a webinar dal vivo o preregistrati da qualsiasi browser web o mobile. Tuttavia, gli organizzatori degli eventi e i relatori devono scaricare il software. Se da un lato può essere una seccatura, dall'altro contribuisce a rendere la connessione affidabile e stabile. 🙌

*GoTo Webinar migliori funzionalità/funzione

Utilizza il filestrumento di pianificazione per le email di promemoria e di follower prima e dopo l'evento

Pubblicare i webinar su GoTo fase per raggiungere un pubblico globale

Prenotare un produttore di eventi che vi aiuti con l'assistenza pre-evento e l'evento dal vivo

Generare reportistica su registrazioni, partecipanti, sessioni e coinvolgimento per misurare l'esito positivo del webinar

GoTo Webinar limiti

L'interfaccia dei webinar dal vivo è datata e poco intuitiva

Non è possibile condividere popup per la promozione di prodotti

Il costruttore di pagine di atterraggio ha opzioni di personalizzazione limitate

GoTo Webinar prezzo

Lite: $59/mese per organizzatore

$59/mese per organizzatore Standard: $129/mese per organizzatore

$129/mese per organizzatore Pro: $249/mese per organizzatore

$249/mese per organizzatore Enterprise: $499/mese per organizzatore

GoTo Webinar valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (780+ recensioni)

4.2/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

7. Shindig

via Shindig Shindig software per la gestione degli eventi è proprio quello che vi serve per organizzare qualsiasi cosa, dalle piccole conferenze virtuali ai summit e alle fiere commerciali di più giorni su larga scala. È ricco di moduli di registrazione, coinvolgimento e networking per rendere i vostri eventi divertenti e coinvolgenti. 🤩

I partecipanti possono iscriversi gratis ai vostri eventi o ottenere l'accesso acquistando un biglietto, registrandosi tramite Facebook o LinkedIn o facendo parte di un elenco ristretto di ospiti. È possibile accettare pagamenti con PayPal o Stripe.

Lo strumento di produttività nativo vi permette di giocare con diversi layout per gli oratori. E se volete coinvolgere il vostro pubblico, aprite un podio per farlo salire sulla fase in base all'ordine di arrivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Shindig

Streaming degli eventi su Facebook, X/Twitter e YouTube

Organizza eventi illimitati di 40 minuti per un massimo di 100 partecipanti sul piano Free

Chattare con gli altri partecipanti uno a uno o in piccoli gruppi via testo o video

Monitoraggio delle metriche di coinvolgimento come la partecipazione, le domande e le risposte ai sondaggi

Limiti dello Shindig

Le integrazioni con LMS e Zapier sono disponibili solo nei piani più alti

L'interfaccia utente è datata e poco intuitiva

Shindig prezzo

**Gratuito

Starter: $99/mese (1 postazione amministratore)

$99/mese (1 postazione amministratore) Introductory: $750/mese (10 postazioni amministratore)

$750/mese (10 postazioni amministratore) Avanzato: Contattare per i prezzi (postazioni amministratore illimitate)

Valutazioni e recensioni di Shindig

G2: 4.4/5 (23 recensioni)

4.4/5 (23 recensioni) Capterra: 4.5/5 (9 recensioni)

8. HeySummit

via HeySummit HeySummit è un software per eventi virtuali che consente di ospitare eventi dal vivo e preregistrati mediante la connessione con lo strumento webinar di vostra scelta. Se state pensando di monetizzare i vostri eventi, HeySummit vi permette di connettervi con PayPal o Stripe per accettare pagamenti.

Per aumentare le vendite commerciali dei biglietti, si possono inserire offerte interessanti come coupon, omaggi, offerte speciali e sconti. E se i partecipanti non possono permettersi l'intero prezzo del biglietto, potete permettere loro di suddividerlo in rate.

Un'altra funzionalità/funzione interessante è la gestione dei relatori. Aggiungete i relatori al vostro evento e date loro accesso al proprio dashboard. Qui possono creare il loro profilo e inserire i dettagli delle sessioni, rendendo più semplice la gestione della loro partecipazione all'evento sia per voi che per i vostri relatori.

Le migliori funzionalità/funzione di HeySummit

Accesso illimitato a eventi, collaboratori e partecipanti su tutti i piani a pagamento

Aumenta le vendite dei biglietti grazie all'impostazione di programmi di affiliazione per relatori e partecipanti 💸

Trasmissione degli eventi su Facebook, YouTube e LinkedIn

Trasformare gli eventi in brevi clip, articoli e podcast

Limiti di HeySummit

La piattaforma può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Funzionalità/funzione come le trasmissioni via email, la biglietteria avanzata e gli stand degli sponsor sono disponibili solo nei piani più alti

HeySummit prezzo

Inizio: $49/mese

$49/mese Crescita: $99/mese

$99/mese Esito positivo: $349/mese

$349/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HeySummit

G2: 4.8/5 (19 recensioni)

4.8/5 (19 recensioni) Capterra: 4.7/5 (32 recensioni)

9. Influente

tramite Influente Influitive offre una piattaforma per eventi virtuali su misura che si propone di offrire un'esperienza senza problemi. È possibile ospitare eventi dal vivo con un numero illimitato di partecipanti tramite app completamente personalizzate per il web e il mobile.

E indovinate un po'? Non è necessario che sappiate usare il software, perché il team di Influitive lavorerà con il vostro team di eventi in ogni passaggio. Si occuperanno di progettare, costruire e gestire la vostra piattaforma di eventi virtuali. 🛠️

Le app possono essere personalizzate per integrarsi con le piattaforme di streaming preferite, salvare i playback delle sessioni e persino includere divertenti funzionalità di gamification per mantenere il pubblico impegnato.

Migliori funzionalità/funzione

Impostazione di bacheche di discussione per le interazioni dei partecipanti tramite testo, foto, video e file

Raccogliete i dettagli dei partecipanti con sondaggi e inchieste

Sincronizzazione delle informazioni dei partecipanti con Salesforce e Marketo per campagne email personalizzate dopo l'evento

La piattaforma offre supporto per 9 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo

Limiti poco chiari

Non è disponibile un piano, una versione di prova o una demo gratis

La piattaforma ha poche integrazioni native

Influente prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni influenti

G2: 4.5/5 (390+ recensioni)

4.5/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (240+ recensioni)

10. Speranza

via Speranza Hopin consente di gestire vari eventi virtuali come onboarding, conferenze, fiere di carriera e lanci di prodotti. Pur non integrandosi con strumenti esterni di webinar, Hopin dispone di uno studio nativo di live streaming per ospitare gli eventi.

La piattaforma ha un'interfaccia minimalista e moderna, che rende molto facile la navigazione per i partecipanti. Oltre a visualizzare il programma della conferenza oltre a partecipare all'evento principale, possono scegliere di partecipare alle sessioni di approfondimento, di fare rete con gli altri partecipanti o di visitare i fornitori dell'evento nella sezione expo.

Hopin migliori funzionalità/funzione

Impostazione di pagine di registrazione e sequenze di email per incrementare la partecipazione

Utilizzare funzionalità di coinvolgimento come condivisione dello schermo, sondaggi, domande e risposte e chattare per migliorare l'esperienza dei partecipanti

Connessione di Hopin con oltre 40 app di marketing, traduzione e gioco, come Marketo, Interprefy, Kahoot! e Mentimeter

Generazione di reportistica sulle presenze, sul coinvolgimento del pubblico e sulle conversioni e loro esportazione in file CSV

Hopin limiti

Non è possibile trasmettere eventi in livestreaming su Facebook e YouTube

È possibile utilizzare solo Stripe per accettare i pagamenti

Lo studio nativo non ha una funzionalità/funzione di sottotitolazione

Hopin prezzi

A partire da $750/anno per licenza

Hopin valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (880+ recensioni)

4.5/5 (880+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (320+ recensioni)

Ostia eventi virtuali memorabili ogni volta

Gestire il backend di eventi virtuali di esito positivo può essere stressante, ma non deve esserlo per forza. Utilizzate il processo di pensiero progettuale per delineare la visione del vostro evento. Quindi, scegliete la migliore piattaforma per eventi virtuali per dare vita alla vostra visione. 🌈

Oltre al software per eventi virtuali di vostra scelta, prendete in considerazione ClickUp per semplificare il piano dell'evento fase. Utilizzatelo per organizzare le attività da fare e collaborate con il vostro team per assicurarvi che tutto sia completato in tempo. Registrarsi per un account ClickUp -Free Forever - e inizia a pianificare il tuo evento!