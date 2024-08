10 Migliori alternative di Zentask AI per la gestione delle attività nel 2024

La creazione di qualsiasi tipo di contenuto richiede un piano e un'esecuzione ben ponderati. Che si tratti di un testo di marketing, di immagini per i post sui social media, di un compito di studio o di un'intera strategia aziendale, di solito c'è una serie di attività da completare prima di raggiungere l'obiettivo. 🎯

Per fortuna, l'ultimo Strumenti di IA semplificano la creazione di contenuti e gestione delle attività e aumentare la produttività. Strumenti come Zentask.ai, ad esempio, o una delle sue numerose alternative, consentono di risparmiare energia, tempo e, per estensione, denaro.

Zentask.ai utilizza l'intelligenza artificiale per creare testi SEO unici e genera immagini utilizzando un modello IA da testo a immagine chiamato Stable Diffusion. Gli autori di contenuti apprezzano l'interfaccia user-friendly di Zentask, i prompt precostituiti e gli elementi personalizzabili come la lingua, il tono e lo stile di scrittura. ✍️

Tuttavia, Zentask è solo uno dei tanti strumenti di IA per la creazione di contenuti disponibili. Altre app utilizzano l'IA per fare lo stesso e a volte molto di più, quindi vale la pena considerare le opzioni disponibili.

Vediamo cosa cercare in un'alternativa all'IA di Zentask. Poi condivideremo alcune soluzioni di IA che potrebbero risollevare la vostra giornata. Dopo tutto, il potere dell'IA è vostro e potete comandarlo. 🪄

Cosa dovreste cercare in una alternativa all'IA di Zentask ?

La tecnologia IA fa molto, e quando si è sul mercato per un'alternativa di IA software per l'automazione delle attività è importante sapere cosa cercare. In dipendenza del vostro caso d'uso, queste funzioni e funzionalità possono essere utili:

Strumenti di IA per la scrittura che creano testi pubblicitari illimitati, post per blog e altro ancora nello stile che preferite

Strumenti di generazione di immagini che creano immagini dalle parole

Strumenti di comunicazione per migliorare la collaborazione all'interno del vostro team

Un'interfaccia di facile utilizzo per non perdere troppo tempo ad imparare il sistema

Integrazione con altri strumenti del vostro stack tecnologico

Software per la gestione delle attività che suddivide i vostri obiettivi in singole attività con date di scadenza

Funzionalità/funzione di sicurezza per garantire la protezione dei dati

Le 10 migliori alternative a IA di Zentask da usare nel 2024

Tenendo presente tutto questo, diamo un'occhiata ad alcune alternative a Zentask.ai. Alcuni di questi strumenti di IA sono progettati con funzioni di nicchia, mentre altri offrono supporto per molte attività diverse.

Utilizzate ClickUp AI per generare post di blog in ClickUp Docs partendo da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

ClickUp è un programma all-in-one per il project management e la gestione dei progetti produttività progettato per semplificare e automatizzare i flussi di lavoro nel maggior numero possibile di modi. Con l'aiuto della sua ultima e più potente funzionalità, ClickUp AI, è anche lo strumento di scrittura creativa per eccellenza.

ClickUp è uno strumento all'avanguardia Assistente di scrittura IA semplifica il processo di creazione dei contenuti grazie all'uso di prompt basati su ricerche e strumenti di IA basati sui ruoli, per aiutarvi a raggiungere più velocemente i vostri contenuti ideali. È sufficiente inserire alcune linee guida e la sua avanzata tecnologia di intelligenza artificiale è in grado di generare in pochi secondi pagine di destinazione, contenuti per i social media, articoli di blog, testi pubblicitari e altro ancora. Inoltre, modifica e formatta il testo per voi. 📝

Email Marketing facile con ClickUp AI

L'assistente IA è in grado di riepilogare anche documenti lunghi, come thread di commenti e le note delle riunioni e identifica i punti di azione nel testo. Li trasforma in Attività di ClickUp e li monitora rispetto alle attività cardine e agli obiettivi di alto livello.

Questa alternativa a Zentask IA offre un'enorme libreria di modelli precostituiti, in modo da non dover mai partire da zero. Ad esempio, il modello Modello di gestione delle attività di ClickUp offre una visualizzazione di tutte le attività, organizzate in base allo stato, alla priorità o al reparto. Scegliete tra diversi modelli di reportistica giornaliera per essere sempre al corrente di ciò che accade in ogni area della vostra azienda e per monitorare l'andamento complessivo della vostra attività stato rispetto ai vostri obiettivi . 💯

ClickUp migliori funzionalità/funzione

UtilizzoModelli di prompt di ClickUp per dare il via a campagne di marketing, attività HR, project management e molto altro ancora

Memorizzate tutti i vostriDocumenti ClickUp sulla piattaforma centrale alimentata dall'IA, con collegamenti chiari alle attività

Pianificate e programmate ogni passaggio del processo construmenti di project management in modo da sapere sempre cosa Da fare in seguito

Tenete traccia di tutte le vostre attività in un unico posto, con priorità e date di scadenza ben definite

Personalizzate la vista Gantt per visualizzare lo stato di avanzamento in tempo reale in formati a scelta, ad esempio Elenco, Gantt Chart, Sequenza o Bacheca

Integrazione con migliaia di altre app, come Slack,OutlookhubSpot eZoom Limiti di ClickUp

L'assistente IA di ClickUp è disponibile solo nei piani a pagamento

A causa dell'elevato numero di funzionalità/funzione, i nuovi utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento durante la conoscenza della piattaforma

ClickUp prezzo

Free Forever: Gratuito

Gratuito Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Yac

via Yac Yac supporta riunioni asincrone per team remoti. Pur non essendo un'alternativa diretta a Zentask.ai, questo strumento migliora la comunicazione e la collaborazione nelle attività quotidiane come le riunioni standup, le sessioni di brainstorming, la risoluzione di problemi e la creazione di contenuti.

Yac sfrutta il fatto che parlare è più veloce che scrivere e trasmette il tono in modo molto più efficace. La piattaforma utilizza la messaggistica vocale ad alta risoluzione, la condivisione dello schermo e la trascrizione per consentire ai membri del team di condividere idee e stati, indipendentemente dal fuso orario in cui si trovano. 👪

Le migliori funzionalità/funzioni di Yac

Riducete al minimo le riunioni programmate in agenda lasciando invece delle note vocali

Condividete il vostro schermo mentre parlate, quindi annotatelo per farvi capire meglio

Recuperate i messaggi dei vostri compagni di squadra quando siete in linea

Organizzate tutti i membri del team, compresi i client e i freelance, in gruppi di discussione per una facile condivisione

Limiti Yac

I team potrebbero aver bisogno di tempo per adottare completamente questo nuovo metodo di collaborazione

Lo strumento di trascrizione non è sempre perfettamente accurato

Yac prezzo

Uso personale: Free

Free Yac for Teams: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Yac

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10 recensioni)

3. ChatGPT

via ChatGPT Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è un modello linguistico avanzato di IA che utilizza algoritmi di deep learning per produrre praticamente qualsiasi tipo di contenuto di un sito web. ChatGPT lavora molto bene come strumento di generazione di contenuti IA. È sufficiente inserire una domanda nella chat dell'IA per vedere lo strumento generare risposte simili a quelle umane in pochi secondi. 🤖

Mentre GPT-3 è ancora molto diffuso, l'ultima versione di questa IA generativa, GPT-4, offre capacità di IA migliorate, tra cui una maggiore precisione e una migliore risoluzione dei problemi.

ChatGPT migliori funzionalità/funzione

Basta creare un account per iniziare a usarlo immediatamente

Usare ChatGPT come unaStrumento di IA per il copywritingper generare o eseguire il debug di codici o per imparare a conoscere vari campi di interesse

Si può stare tranquilli sapendo che i contenuti creati sono unici e privi di plagio

Integrazione con altri strumenti grazie all'API ChatGPT

ChatGPT limitazioni

È necessario controllare i contenuti creati per assicurarsi che siano accurati al 100%

I dati utilizzati da ChatGPT non sono completamente aggiornati, quindi non è ideale per l'attualità

ChatGPT prezzo

Anteprima di ricerca: Free

Free ChatGPT Plus: $20/mese

$20/mese Miglioramenti: A pagamento, a seconda della lingua, dell'immagine o del modello audio che si utilizza

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

4. Cicogna

via Cicogna Stork è un'area di lavoro collaborativa che promuove il libero scambio di idee. Progettato per i team remoti e ibridi, consente di creare canali privati per lavori riservati o pubblici visibili a tutto il team.

Questa alternativa a Zentask IA offre anche una directory di strumenti di IA da "noleggiare" quando si ha bisogno di un tipo specifico di competenza, ad esempio la scrittura di contenuti o il supporto legale, di marketing o di cybersecurity.

Le migliori funzionalità/funzione di Stork

Condivisione delle idee e degli stati di avanzamento tramite testo, voce o video

Vedere quando i vostri compagni di squadra stanno conversando e, se lo desiderate, partecipare immediatamente alla conversazione

Registrare e trascrivere tutte le riunioni in modo che i membri del team che non erano presenti rimangano informati

Utilizzate Stork sul web o su Windows, MacOS, iOS o Android

Limiti di Stork

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per giudicare la bontà del lavoro di Stork

Il nuovo modello basato sull'uso è ancora in fase di sviluppo, quindi i prezzi non sono chiari

Stork prezzo

Messaggi e collaborazione: gratis

gratis Consumo di IA basato sull'uso (in arrivo): Pagamenti a consumo

Valutazioni e recensioni di Stork

G2: 5.0/5 (3 recensioni)

5.0/5 (3 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

5. Gaspare

via Gaspare Jasper viene definito un "copilota dell'IA" e si rivolge in particolare ai team di marketing delle aziende. Questa alternativa all'IA di Zentask utilizza l'IA per creare contenuti di alta qualità per siti web, blog, social media e altri canali di marketing.

Jasper scrive con la voce del vostro marchio e segue le vostre linee guida di stile. Tutti i testi sono ottimizzati per la SEO e privi di plagio. Inoltre, è facile remixare e riutilizzare i contenuti, risparmiando tempo e denaro.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Create contenuti accattivanti e testate più varianti per vedere quale ottiene i risultati migliori

Utilizzate Jasper in oltre 25 lingue 🌎

Integrazione con WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify e molto altro ancora

Siate tranquilli sapendo che i vostri dati aziendali riservati sono completamente al sicuro

Limiti di Jasper

Il copy di Jasper a volte può essere generico piuttosto che specifico

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia troppo alto, soprattutto per i singoli autori

Jasper prezzo

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Teams: $125/mese per utente

$125/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

6. Ecomtent

tramite Ecomostro Ecomtent crea testi e immagini per gli elenchi dei prodotti dell'e-commerce, in modo che i vostri prodotti arrivino rapidamente sul mercato.

I contenuti di alta qualità generati dall'IA sono ottimizzati per il SEO, in modo da avere una buona funzionalità/funzione nelle classifiche dei motori di ricerca, mentre lo strumento di generazione delle immagini produce immagini lifestyle specifiche per il vostro prodotto. 🏖️

Le migliori funzionalità/funzione di Ecomtent

Utilizzate questa alternativa a Zentask IA per creare testi, infografiche e immagini lifestyle in pochi secondi

Aggiorna facilmente gli elenchi dei prodotti per allinearli a nuove parole chiave o tendenze

Generazione di testi in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e cinese

Scegliete l'opzione self-service o pagate il team, che comprende ex-amazzoniani e ingegneri prompt, Da fare il lavoro per voi

Limiti di utilizzo

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per sapere quanto questo strumento lavori bene

Alcuni utenti ritengono che Ecomtent abbia un prezzo eccessivo per quello che offre

Ecomtent prezzo

Immagini dello stile di vita self-service: $95/mese

$95/mese Immagini e infografiche self-service: $135/mese

$135/mese Self-Service Intero Elenco: $165/mese

$165/mese Self-Service Enterprise: $1.650/mese

$1.650/mese Servizio completo: I prezzi si basano sul volume di elenchi mensili

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: Ancora nessuna recensione

7. Copia.ai

via Copia.IACopia.ai utilizza l'IA generativa per creare contenuti convincenti e ottimizzati per la SEO in un intervallo di casi d'uso. Questa alternativa all'IA di Zentask produce qualsiasi cosa, da titoli, blog e post sui social media a newsletter, pagine di destinazione e molto altro.

Inserite alcune linee guida per ottenere più varianti dello stesso testo e scegliete quella che funziona meglio. Modificatela se necessario direttamente nella casella di testo.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Iniziare a lavorare rapidamente con un'interfaccia di facile utilizzo

Creare contenuti coerenti con la voce del marchio della propria azienda

Copiare il testo generato negli appunti, esportarlo in un file CSV o creare un link da condividere

Ulteriori informazioni sulla piattaforma grazie alle guide e ai webinar integrati

Limiti di Copy.ai

È necessario controllare i fatti della copia creata

Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che il supporto clienti non è prontamente disponibile

Copy.ai prezzo

Gratuito: Free

Free Pro: $49/mese per 5 postazioni

$49/mese per 5 postazioni Team: $249/mese per 20 postazioni

$249/mese per 20 postazioni Crescita: $1.333/mese per 75 postazioni

$1.333/mese per 75 postazioni Scala: $4.000/mese per 200 postazioni

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60 recensioni)

8. Sellesta

via Sellesta Questa alternativa a Zentask IA è progettata per aumentare le vendite di e-commerce attraverso il vostro sito web e altri mercati online, come Amazon. Sellesta individua le parole chiave ad alta conversione relative alla vostra produttività e ottimizza il vostro elenco per queste parole chiave. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Sellesta

Monitorare la classifica di ricerca giornaliera della vostra produttività

Misurare le prestazioni rispetto ai vostri concorrenti

Valutare il mercato per scoprire le produzioni di nicchia che potrebbero fare bene

Analizzare le recensioni dei clienti per identificare eventuali bandiere rosse che richiedono attenzione

Limiti di vendita

Il miglioramento dell'API che pubblica gli elenchi direttamente su Amazon è disponibile solo sui piani Pro e Ultimate

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per giudicare l'efficacia del lavoro di Sellesta

Sellesta prezzo

Basic: $14/mese

$14/mese Pro: $39/mese

$39/mese Ultimate: $99/mese

$99/mese Platinum: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Venditti

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

4.5/5 (2 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

9. Scrittura

via Scritture sonoreScrittura è una scrittura IA avanzata che genera testi ottimizzati per la SEO. Questa alternativa all'IA di Zentask crea moduli lunghi, come blog ed email, ma anche brevi post sui social media, annunci e descrizioni di prodotti, il tutto con la voce del vostro marchio. 📣

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Sfruttate lo strumento di parafrasi per ottimizzare o riproporre il vostro testo

Risparmiare tempo iniziando con un modello IA dalla libreria di modelli in estensione

Chiedete al sistema di consigliarvi contenuti e idee per i video di YouTube

Scrivere contenuti in più di 25 lingue

Limiti di Writesonic

Il piano Free limita la scrittura a sole 10.000 parole al mese

L'interfaccia utente non è molto amichevole, soprattutto per i nuovi utenti

Writesonic prezzo

Free

Small Teams $19/mese per utente

$19/mese per utente Freelancer: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

10. GravityWrite

via GravitàScrittura GravityWrite è un autore di contenuti alimentato dall'IA che mira ad aumentare le conversioni e le vendite. Questa alternativa a Zentask IA genera un ampio intervallo di contenuti, tra cui email, blog, piani di marketing, didascalie e post per i social media, script per i video di YouTube, generatori di titoli clickbait e molto altro.

Le migliori funzionalità/funzione di GravityWrite

Creazione di contenuti ottimizzati per la SEO con pochi clic

Risparmiate tempo iniziando con uno dei numerosi modelli di scrittura

Creare e personalizzare gli strumenti di scrittura in base alle proprie esigenze

Trasforma le parole in immagini fotorealistiche

Limiti di GravityWrite

I limiti di parole per ciascun piano possono sembrare restrittivi 🚧

Il prezzo potrebbe essere elevato per i singoli utenti

GravityWrite prezzo

**Gratuito

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GravityWrite

G2: 4.6/5 (12 recensioni)

4.6/5 (12 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

Master Your Content Creation Tasks With IA Support

Creare contenuti di qualità e monitorare tutte le attività da fare richiede molto tempo e lavoro richiesto. Tuttavia, uno strumento di scrittura alimentato dall'IA, come quelli elencati sopra, può fare la maggior parte del lavoro pesante al posto vostro, producendo spesso contenuti di gran lunga migliori di quelli da fare da soli. 🙌

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp AI

ClickUp porta questo supporto ancora più lontano, dal copywriting e dalla modifica alla gestione delle attività. Generare attività dal copy o creare attività per generare copy: a voi la scelta. E questo è solo un piccolo assaggio di ciò che questo one-stop-shop ha in serbo per voi. Registratevi gratis per ClickUp oggi stesso e vedrete la vostra azienda decollare in tutti i sensi. 📈