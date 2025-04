10 Migliori alternative ad Aha! Alternative per lo sviluppo del prodotto nel 2025

Destreggiarsi tra le idee di prodotto tra cumuli di email e note adesive può essere sicuramente una sfida. E quando tutto il team è sulla stessa barca, le scadenze iniziano a sembrare dei traguardi mobili.

Ecco perché strumenti per lo sviluppo della produttività possono cambiare le carte in tavola per mantenere le idee e il team sulla stessa pagina.

Aha! è uno di questi strumenti, ricco di funzionalità/funzioni per gestire le strategie di produttività teams, roadmap, team e feedback dei clienti. Ma non è una soluzione adatta a tutti. Non c'è una versione gratis, i piani a pagamento sono costosi e i nuovi utenti in cerca di uno strumento semplice possono essere sopraffatti.

Quindi, se Aha! non fa al caso vostro, abbiamo stilato una lista delle 10 migliori alternative ad Aha! per facilitare il processo di sviluppo dei prodotti e far decollare le vostre idee. Scopriamole per trovare quella che fa al caso vostro.

Cosa dovresti cercare in Aha ! Alternative?

Quando si decide la giusta alternativa ad Aha! per semplificare il tuo processi di sviluppo dei prodotti valutate le opzioni disponibili nelle seguenti aree:

Facilità per l'utente: È necessario disporre di una piattaforma di gestione dei prodotti che sia facile da utilizzare. In questo modo, farà risparmiare tempo e mal di testa a tutti i membri del team

È necessario disporre di una piattaforma di gestione dei prodotti che sia facile da utilizzare. In questo modo, farà risparmiare tempo e mal di testa a tutti i membri del team Funzionalità/funzione: Lo strumento deve avere ciò che vi serve, come roadmapping, gestione delle attività e gestione dei feedback degli utenti

Lo strumento deve avere ciò che vi serve, come roadmapping, gestione delle attività e gestione dei feedback degli utenti Personalizzazione: La vita è più facile quando si può personalizzare uno strumento per adattarlo al flusso di lavoro del team. Scegliete quindi una delle alternative che vi permettano di modificare campi personalizzati, visualizzazioni, modelli e dashboard per adattarli al vostro stile 🤩

La vita è più facile quando si può personalizzare uno strumento per adattarlo al flusso di lavoro del team. Scegliete quindi una delle alternative che vi permettano di modificare campi personalizzati, visualizzazioni, modelli e dashboard per adattarli al vostro stile 🤩 Integrazioni: Il vostro nuovo strumento dovrebbe integrarsi perfettamente nel vostro stack tecnologico, riducendo il tempo speso per passare da un'app all'altra e per trasferire i dati

Il vostro nuovo strumento dovrebbe integrarsi perfettamente nel vostro stack tecnologico, riducendo il tempo speso per passare da un'app all'altra e per trasferire i dati Collaborazione: La costruzione di un prodotto è un gioco di squadra, quindi scegliete uno strumento che faciliti la modifica, la comunicazione e il brainstorming in tempo reale

La costruzione di un prodotto è un gioco di squadra, quindi scegliete uno strumento che faciliti la modifica, la comunicazione e il brainstorming in tempo reale Assistenza: Scegliete uno strumento con una documentazione completa e un team del supporto reattivo che vi aiuti quando necessario

Scegliete uno strumento con una documentazione completa e un team del supporto reattivo che vi aiuti quando necessario Pricing : Lo strumento deve offrire le funzionalità/funzione chiave di cui avete bisogno a un prezzo che valga la pena di pagare 💰

Le 10 migliori Aha ! Alternative da utilizzare nel 2024

Esistono numerose alternative ad Aha!, ma le abbiamo ristrette alle 10 migliori per semplificare il processo decisionale. Ognuna di esse presenta funzionalità/funzioni uniche che potrebbero essere adatte al vostro caso d'uso. Diamo un'occhiata più da vicino.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Gantt-Chart-View-Product-Example-1400x930.png Alternative Aha: La visualizzazione della Sequenza di ClickUp /$$$img/

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella timeline personalizzata del vostro progetto con la vista Tutto di ClickUp

ClickUp è uno degli strumenti di migliori strumenti per il project management per progettare il vostro visione del prodotto e di radunare il team per trasformarla in realtà. Non fidatevi solo della nostra parola, i commenti entusiastici valutazioni dell'utente dicono tutto.

Esistono centinaia di modelli, come il modello Modello di strategia di prodotto di ClickUp per aiutarvi a iniziare. Utilizzatelo per costruire un backlog di funzionalità/funzione del prodotto su cui lavorare. Potete anche personalizzare il modulo di invio delle funzionalità/funzione per raccogliere le idee sui prodotti dal team, dai clienti e da altri stakeholder. 📝

ClickUp ha un aspetto adatto a ogni stato d'animo. Preferite vedere le funzionalità/funzione disposte su una tabella di marcia? La vista Gantt vi soddisfa. Vi piace di più il flusso visivo? La visualizzazione Kanban è il vostro amico. E se vi piace il buon vecchio formato del foglio di calcolo, la visualizzazione Tabella fa al caso vostro.

Quando è il momento di riunire il team, i documenti e le lavagne online di ClickUp sono perfetti per la collaborazione in tempo reale. Per continuare la conversazione, utilizzate la chat e le sezioni di commento delle attività per i check-in e gli aggiornamenti.

Se siete alla ricerca di un sostituto di Aha! che gestisca tutto, dalle basi alle cose più complesse, ClickUp è il vostro genio in bottiglia, pronto a esaudire tutte le funzionalità/funzione del vostro elenco in un unico pacchetto! 🧙‍♀️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Connessione con oltre 1.000 app di terze parti

Utilizzo di ClickUp su web, desktop e dispositivi mobili

Sfruttate l'IA di ClickUp per accelerare la ricerca sui prodotti, riepilogare i feedback qualitativi e trasformare le note delle riunioni in attività di ClickUp

Impostazione di automazioni per gestire attività ripetitive come l'aggiunta di assegnatari a un'attività, l'aggiornamento dello stato delle attività e l'invio di promemoria

Visualizzare gli obiettivi del prodotto, lo stato di avanzamento delle attività e il carico di lavoro del team con dashboard personalizzate

Limiti di ClickUp

Il piano Free non dispone di moduli e di ClickUp AI

Ci vuole un po' di tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione (ma da fare senza problemi)

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Roadmunk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Roadmunk-Business-Roadmap-Template-1400x860.png Alternative Aha: La visualizzazione del corsie di Roadmunk /$$$img/

via Roadmunk Roadmunk è software di roadmapping per progettare e condividere bellissime roadmap. Basta scegliere un modello, modificare il contenuto e codificare gli elementi della roadmap in base allo stato. 🎨

Per quanto riguarda i prezzi, Roadmunk prevede una tariffa mensile per editor. Inoltre, i piani consentono a un massimo di 10 revisori gratis di visualizzare e commentare le roadmap. Se siete alla ricerca di un'alternativa semplice e conveniente ad Aha!, Roadmunk potrebbe fare al caso vostro.

Roadmunk migliori funzionalità/funzione

Utilizzo dei framework Valore/Sforzo o RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) per definire le priorità delle idee per la vostra roadmap

Visualizzare le roadmap con le visualizzazioni Sequenza e Corsia di navigazione

Condivisione delle roadmap come file HTML interattivi, file PNG e URL protetti da password

Integrazione con nove app di terze parti, tra cui Jira, Azure DevOps, GitHub e Gitlab

Roadmunk limitazioni

La fatturazione mensile non è disponibile: il prezzo è mensile, ma la fatturazione è terminata annualmente

L'app mobile ha funzioni limitate

Gli utenti segnalano che diventa molto lento con roadmap grandi e dettagliate

Roadmunk prezzo

Starter: $19/mese (singolo editor)

$19/mese (singolo editor) Business: $49/mese per editor

$49/mese per editor Professionale: $99/mese per editor

$99/mese per editor Aziende: Contattare per i prezzi

Roadmunk valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (90+ recensioni)

4.0/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

3. Scheda prodotto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Productboard.jpg Alternative Aha: modifica di una roadmap in Productboard /$$$img/

via Scheda prodotto Productboard è un altro strumento di roadmapping per visualizzare le sequenze dei prodotti e semplificarne l'esecuzione. Si può partire da zero o scegliere tra modelli di lancio del prodotto come il piano Sprint, il lancio mensile, il piano di rilascio e la roadmap Kanban.

Con Productboard, si paga per "creatore di roadmap": gli utenti con questo ruolo possono creare, modificare e condividere le roadmap. Nel frattempo, gli "spettatori" possono solo vedere la roadmap e i "collaboratori" possono lasciare commenti. 💬

Banco dei prodotti migliori funzionalità/funzione

L'accesso è gratis per spettatori e collaboratori illimitati su tutti i piani

Aggiunta di formule per calcolare i punteggi di priorità per le idee di prodotto

Esportazione di roadmap in formato PDF o PNG

Connessione con le più diffuse app SaaS come Slack, Microsoft Teams, Jira e Zapier

Productboard limitazioni

Non è disponibile un piano Free, ma solo una versione di prova di 15 giorni

I recensori indicano che a volte la piattaforma presenta lag e problemi di sincronizzazione

Productboard prezzo

Essenziale: $25/mese per produttore

$25/mese per produttore Pro: $60/mese per produttore

$60/mese per produttore Scala: $100/mese per produttore (solo fatturazione annuale)

$100/mese per produttore (solo fatturazione annuale) Azienda: Contattare per i prezzi

Scheda prodotti valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (230+ recensioni)

4.3/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

4. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image9-1400x853.png Alternative Aha: Vista Bacheca Kanban di Miro /$$$img/

via Miro Miro è uno strumento di lavagna online per gestire lo sviluppo del prodotto su una tela infinita e collaborativa. È dotato di testo, penna, forme, note adesive e mappa mentale strumenti per pianificare, analizzare le esigenze dei clienti e abbozzare idee di prodotto. ✍️

Con Miro è possibile accedere a centinaia di strumenti per la progettazione, lo sviluppo di software e il modelli di marketing di prodotto dalla sua libreria nativa e da Miroverse, la libreria di modelli guidata dalla comunità di Miro.

Inoltre, se il vostro team ama le attività pratiche il brainstorming creativo sessioni, Miro è il campo di gioco perfetto per dare vita alla vostra visione del prodotto. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Caricare immagini, video e file sul canvas

Progettare mockup di prodotti con wireframe e icone

Collaborare con il team utilizzando @menzioni, votazioni e video chattare

Raggruppa le canvas board in progetti per un'organizzazione ordinata e un accesso veloce

Limiti di Miro

Il piano Free ha un limite di tre bacheche modificabili

Lo strumento non è completo gestione delle attività funzionalità/funzione

Gli utenti segnalano la lentezza e i problemi quando si naviga su grandi bacheche nell'app mobile

Miro prezzo

**Gratis

Starter: $10/mese per membro

$10/mese per membro Business: $20/mese per membro

$20/mese per membro Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5 (5.200+ recensioni)

4,8/5 (5.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

5. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Asana.jpg Alternative Aha: screenshot della Sequenza del progetto di Asana /%img/

via Asana Asana è uno strumento di project management per organizzare e collaborare alle roadmap dei prodotti. Suddivide i progetti in attività, crea dipendenze tra le attività e visualizza i risultati sequenza dei progetti utilizzando i grafici Gantt.

Oltre ai grafici Gantt, è possibile passare alle viste Elenco, Kanban, Sequenza e Calendario per visualizzare il progetto nel modo più adatto alle proprie esigenze. Sebbene Asana racchiuda un gran numero di funzionalità/funzione nella sua interfaccia intuitiva rispetto alle altre alternative di Aha!, potrebbe non essere adatto ai team con un budget limitato. 💸

Asana migliori funzionalità/funzioni

Salvate le visualizzazioni dei progetti come modello per un uso futuro

Filtrare la finestra In arrivo in base alle menzioni @, alle attività assegnate e ai messaggi di una persona specifica

Accesso ad Asana via web, Mac, Windows, iOS e dispositivi Android

Integrazione con oltre 270 app tra cui Dropbox, Outlook, Google Calendar e Zapier

Asana limitazioni

Il piano Free è limitato a tre visualizzazioni: elenco, bacheca e calendario

Non è possibile assegnare un'attività a più membri del team

Alcuni utenti affermano che il supporto clienti non è affidabile

Asana prezzo

**Gratuito

Starter: $13,49/mese per utente

$13,49/mese per utente Avanzato: $30,49/mese per utente

$30,49/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Asana valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (9.500+ recensioni)

4.3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.300 recensioni)

6. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Notion.png Visualizzazione della roadmap dei prodotti di Notion /$$$img/

via Notion Notion è un'espressione di strumento di produttività che riunisce note, gestione delle attività e database in un unico spazio. Questo lo rende ideale per catturare idee sui prodotti, redigere wiki aziendali e tenere sotto controllo le roadmap dei prodotti.

Le roadmap possono essere visualizzate con le viste Tabella, Bacheca, Sequenza, Calendario e Galleria. Inoltre, quando si lavora sui documenti, è possibile aggiungere immagini, video e frammenti di codice.

Sebbene Notion richieda un po' di tempo per abituarsi, ci sono più di 300 modelli per lo sviluppo dei prodotti per darvi un vantaggio. Quindi, se siete un product manager solitario o un piccolo team di prodotto che vuole tenere i progetti e i documenti in un unico spazio, provate Notion. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Accesso alle funzionalità/funzione chiave con il generoso piano gratuito

Assistenza in priorità su tutti i piani a pagamento

Collabora con il tuo team tramite modifiche in tempo reale, commenti e menzioni

Utilizzate le opzioni di filtro, ordinamento e raggruppamento per creare visualizzazioni personalizzate delle roadmap dei prodotti

Limiti di movimento

I neofiti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento molto ripida

Alcune recensioni affermano che diventa lento quando si lavora su documenti e roadmap di grandi dimensioni

Notion prezzo

**Free

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5.000+ recensioni)

4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

7. ProductPlan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ProductPlan.jpg Sequenza di ProductPlan visualizzata /%img/

via Piano prodotto ProductPlan è uno strumento di gestione dei prodotti per la creazione di roadmap e la supervisione della loro esecuzione. Conserva le idee di prodotto nello spazio del parcheggio, usa il modello di punteggio benefici-costi per selezionare le migliori e inserisce le idee migliori nella roadmap.

Con ProductPlan potete creare roadmap illimitate su tutti i piani e visualizzarle con le viste Sequenza, Elenco e Tabella, a seconda delle vostre esigenze. Inoltre, è possibile utilizzare i filtri per creare visualizzazioni personalizzate per diversi tipi di pubblico, in modo da essere sicuri che tutti siano al corrente.

ProductPlan migliori funzionalità/funzione

Collaborazione con il team attraverso i commenti

Visualizzazione di più roadmap in un'unica vista

Esportazione delle roadmap come file PNG, PDF e XLS

Condivisione delle roadmap con un numero illimitato di visualizzatori per ottenere un feedback sul prodotto (senza costi aggiuntivi)

ProductPlan limitazioni

Non esiste un piano gratuito, ma solo una versione di prova di 14 giorni

I piani vengono fatturati annualmente

Il piano iniziale blocca l'accesso alla visualizzazione del portfolio, alle API e a Zapier

Piano prodotto prezzo

Base: $39/mese per editor

$39/mese per editor Professionale: $79/mese per editor

$79/mese per editor Azienda: Contattare per i prezzi

ProductPlan valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (140+ recensioni)

4.4/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-Gantt-chart-in-Monday.com\_.png Esempio di grafico Gantt in Monday /$$$img/

via Monday Monday è una soluzione di work management per la gestione di progetti multipli e la collaborazione tra team. Ha un'interfaccia intuitiva e di colore che rende facile l'impostazione e l'utilizzo immediato.

È possibile importare facilmente i dati da strumenti come Excel, Fogli Google, Asana, Trello, Basecamp e Jira, rendendo il passaggio a Monday agevole. A differenza della maggior parte delle alternative di Aha!, è necessario acquistare "postazioni" per il team in gruppi di tre, cinque, dieci e così via.

Quindi, se avete sei persone nel vostro team, siete costretti a pagare per 10 postazioni. Sebbene questa soluzione non sia ideale per le startup e le piccole imprese, potrebbe essere perfetta per le aziende in rapida crescita e le grandi imprese.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Visualizzazione dei progetti tramite le viste Tabella, Kanban board, Schede, Sequenza, Gantt e Calendario

Impostare le linee di base del progetto nella vista Gantt per monitorare gli scostamenti durante l'esecuzione dei progetti

Condividete il vostro stato di lavoro per informare i membri del team se state lavorando da casa, in pausa o fuori ufficio 🏖️

Accesso al supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo ed email sui piani gratuiti e a pagamento

Limiti di Monday.com

Il piano Free è limitato a due membri del team e a tre Bacheca di progetti

Le viste Sequenza, Calendario e Gantt sono disponibili solo sui piani superiori

Non c'è una funzionalità di chattare in app

Monday.com prezzo

**Gratis

Basic: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Standard: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Pro: $20/mese per postazione

$20/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4.7/5 (9.800+ recensioni)

4.7/5 (9.800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.400+ recensioni)

9. Alveare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hive-Kanban-View-1400x886.png Visualizzazione del pannello Kanban di Hive /$$$img/

via Alveare Hive è uno strumento di project management di facile utilizzo per la supervisione dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'inizio alla fine. Riunisce in un unico strumento la gestione delle attività, la gestione delle risorse e la collaborazione del team.

È possibile suddividere i progetti in attività e sottoattività, assegnarle al team e fissare le scadenze. In questo modo il lavoro viene organizzato e tutti sanno Da fare. 🧑‍💻

Sebbene i piani tariffari di Hive sembrino a prima vista accessibili, le funzionalità/funzione chiave come obiettivi, analisi e automazioni devono essere acquistate come componenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sui piani a pagamento e gratuiti

Comunicare con il proprio team tramite messaggi diretti o di gruppo

Abilitare la modalità focus per disattivare le notifiche mentre si termina il lavoro

Ottenere un riepilogo di tutti i progetti e dei loro stati in un colpo d'occhio

Limiti di Hive

Il piano Free limita l'accesso ai campi personalizzati, alle attività ricorrenti e agli assegnatari multipli per attività

L'app mobile ha funzioni limitate

Hive prezzi

Free

Teams: $18/mese per utente

$18/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dell'alveare

G2: 4.6/5 (490 recensioni)

4.6/5 (490 recensioni) Capterra: 4.5/5 (194 recensioni)

10. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Wrike-Screenshot-1400x803.png Vista Bacheca Kanban di Wrike /$$$img/

via Wrike Wrike è un altro software per il project management che mantiene i progetti organizzati e rende più fluida la collaborazione. Dispone di oltre 80 modelli personalizzabili per dare il via ai progetti, con opzioni di visualizzazione come Elenco, Bacheca, Tabella, Gantt e Calendario per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento. 📈

Come Monday, Wrike ha un modello di prezzo per gruppo. Se il team è composto da un massimo di 30 persone, si acquistano postazioni in gruppi di cinque. Per i team da 30 a 100 persone, i posti sono in gruppi da 10 e per i team più grandi, oltre i 100, in gruppi da 25 persone. A seconda delle dimensioni del team, è possibile che si paghi per postazioni di cui non si ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Condivisione di moduli di richiesta per raccogliere richieste di nuove funzionalità/funzione

Monitoraggio del tempo speso per le attività manualmente o con il timer dell'app

Creazione di dashboard personalizzate per monitorare lo stato del progetto e il carico di lavoro del team

Sincronizzazione con oltre 400 spazi di archiviazione cloud, videoconferenze, comunicazioni e app di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Limiti di Wrike

Il piano Free blocca l'accesso a campi personalizzati e stati, viste Gantt e calendario, dashboard e automazioni

I piani Business e superiori vengono fatturati annualmente

Non c'è una funzionalità/funzione integrata

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike:

G2: 4,2/5 (3.500+ recensioni)

4,2/5 (3.500+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Costruire prodotti migliori senza lo stress

Ognuno di questi strumenti ha punti di forza e modelli di prezzo unici che potrebbero essere più adatti al vostro team di sviluppo prodotti. La scelta giusta contribuisce a mantenere il team organizzato, a migliorare la qualità del lavoro e a migliorare la qualità del prodotto capacità di gestione del prodotto e di garantire che i progetti si svolgano senza intoppi.

Se non siete ancora sicuri di quale sia il software di gestione dei prodotti migliore, non potete sbagliare con ClickUp, che può essere adattato ai requisiti dei vari team, agli stili di project management e alle dimensioni dei progetti. In sostanza, qualunque sia la struttura del vostro lavoro, ClickUp è in grado di supportarlo.

Volete provare ClickUp? Registratevi per un account gratuito su ClickUp oggi stesso!