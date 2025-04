10 Migliori software di Business Intelligence (BI) nel 2025

I dati sono parte integrante di qualsiasi azienda, aiutano a capire cosa succede dietro le quinte e offrono approfondimenti su metriche preziose. Ma la gestione dei dati può risultare opprimente, soprattutto se il team non dispone di processi orientati ai dati.

In effetti, alcuni studi dimostrano che il 74% dei dipendenti sondati non si sente a proprio agio nel lavorare con i dati. È qui che entrano in gioco gli strumenti di business intelligence.

Sono il cervello dell'operazione. 🧠

Il software di business intelligence (BI) prende i fatti e le cifre dell'azienda, scava in profondità e crea rapporti visivi sui dati che possono essere utilizzati per guidare le decisioni aziendali. Lo stesso studio di cui sopra ha riportato che le aziende che utilizzano un software di BI vedono aumentare di cinque volte la probabilità di prendere decisioni più rapide.

Siete pronti a prendere decisioni più rapide e informate utilizzando i dati aziendali rilevanti? Ecco i 10 migliori software di business intelligence da fare.

Inoltre, metteremo in evidenza ulteriori strumenti come il il miglior software di project management e vi mostreremo cosa cercare nella selezione della piattaforma giusta. 🤩

Cos'è il software di Business Intelligence?

Il software di business intelligence è uno strumento che raccoglie e analizza i dati aziendali e li presenta in grafici, report e tabelle di facile comprensione. Questo software utilizza il data mining per raccogliere le informazioni, impiega l'analisi dei dati per valutare i dettagli e produce visualizzazioni di dati per rendere chiare le conclusioni.

Con questi strumenti di business intelligence, chiunque può raccogliere informazioni basate sui dati, non solo gli analisti altamente qualificati. Questo tipo di software non si limita a raccogliere i dati, ma li conserva tutti in un'unica posizione.

In questo modo, si hanno tutte le informazioni necessarie in un unico posto, senza dover passare da una produttività all'altra, facilitando così la visualizzazione dei dati e l'accesso a più origini dati.

La maggior parte degli strumenti di BI consente di personalizzare le origini dati per creare informazioni utili nelle aree più importanti per l'azienda. Con questi strumenti intelligenti è possibile creare report personalizzati e approfondire le metriche che possono avere un impatto sull'esito positivo della vostra azienda. 💪

Cosa cercare in un software di Business Intelligence?

Quando si tratta di strumenti di business intelligence, ci sono tonnellate di opzioni sul mercato, ma non tutti sono creati uguali. 👀

Ecco cosa cercare negli strumenti di BI:

Dashboard intuitivi e interattivi: Semplificano i dati complessi e facilitano il coinvolgimento dei principali stakeholder con dashboard e visualizzazioni dei dati personalizzabili

Semplificano i dati complessi e facilitano il coinvolgimento dei principali stakeholder con dashboard e visualizzazioni dei dati personalizzabili **IA incorporata Strumenti di intelligenza artificiale offrono approfondimenti e valutano i dati da diverse angolazioni, rendendoli più completi

Integrazioni: I migliori strumenti di Business intelligence lavorano con altre piattaforme e applicazioni per la gestione dei dati flussi di lavoro ottimizzati Strumenti di data mining: Cercate un software in grado di analizzare un ampio intervallo di impostazioni di dati utilizzando strumenti di analisi diversi e avanzati

I migliori strumenti di Business intelligence lavorano con altre piattaforme e applicazioni per la gestione dei dati flussi di lavoro ottimizzati **Notifiche per i punti di dati buoni e cattivi, in modo che la reportistica non sia falsata da metriche imprecise

I 10 migliori software di Business Intelligence da utilizzare nel 2024

Iniziate a prendere decisioni guidate dai dati con questi 10 migliori software di Business Intelligence. Dai motori ETL e i data warehouse agli strumenti di visualizzazione dei dati, questi software offrono un'ampia gamma di vantaggi per le aziende che analizzano i dati aziendali.

Per ognuno di essi abbiamo evidenziato le funzionalità/funzione chiave, i potenziali svantaggi, i prezzi e le informazioni di valutazione, in modo che possiate scegliere quello più adatto alle vostre esigenze aziendali. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SAP-BusinessObjects-Business-Intelligence.jpg Software di business intelligence: dashboard per l'analisi commerciale creato in SAP BusinessObjects /$$$img/

via SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects è una suite di BI che offre una piattaforma scalabile e il controllo delle informazioni sui dati in un unico comodo spazio. Il design flessibile consente di raccogliere i dati sia che si tratti di una piccola azienda con pochi dipendenti che di una grande impresa con migliaia di membri del team. 🙇‍♀️

Le sue capacità di business intelligence sono apprezzate da alcune delle più grandi aziende e industrie di tutto il mondo, il che lo rende uno dei migliori strumenti di BI per gli utenti delle aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP BusinessObjects Business Intelligence

I dati in tempo reale forniscono informazioni aggiornate e analisi avanzate sulle metriche più importanti per l'azienda

La reportistica va oltre le funzionalità/funzione dei numeri per valutare le cause profonde e le query ad hoc per ottenere le risposte necessarie, in tempi rapidi (anche su più origini dati)

Le funzionalità di business intelligence self-service e gli strumenti di visualizzazione dei dati vi danno il potere sui dati e sul modo in cui volete vederli

La condivisione delle autorizzazioni consente di collaborare con diversi reparti o all'interno del proprio team per ottenere risultati migliori processi decisionali Limiti di Business Intelligence di SAP BusinessObjects

I prezzi sono personalizzati, ma tendono ad essere di fascia alta

Alcuni utenti vorrebbero che le integrazioni fossero più fluide e senza soluzione di continuità

Prezzi di SAP BusinessObjects Business Intelligence

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP BusinessObjects Business Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

2. Microsoft Power BI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Microsoft-Power-BI-Dashboard-View-example-1400x788.jpeg Software di business intelligence: personalizzare un dashboard in Microsoft Power BI /$$$img/

via BI di potenza Offerto da Microsoft, Power BI è uno strumento di analisi dei dati che consente di visualizzare le metriche per prendere decisioni che portano l'azienda a nuovi livelli. L'analisi dei dati può essere condotta collegando le fonti di metriche e aggiungendole all'hub di dati di OneLake con i suoi strumenti di business intelligence.

Da qui, è possibile personalizzare i dashboard per visualizzare i dati e generare approfondimenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft PowerBI

Le funzionalità di IA integrate rispondono alle domande, generano istantaneamente reportistica ed evidenziano gli schemi nei dati per un'analisi più rapida

Condivisione e incorporazione di reportistica in tutta la suite di strumenti Microsoft, compresi fogli di calcolo Excel, PowerPoint e Teams Le funzionalità di governance, sicurezza e conformità di Microsoft proteggono i dati e offrono visibilità end-to-end

Le risorse di formazione gratuite consentono a chiunque nel team di imparare a usare lo strumento e a immergersi nelle analisi

Limiti di Microsoft PowerBI

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà con impostazioni di dati complesse o estremamente grandi

Non è una soluzione on-premise, poiché è uno strumento basato su cloud

Prezzi di Microsoft PowerBI

Power BI in Microsoft Fabric: Free

Free Power BI Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Power BI Premium: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft PowerBI

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.500+ recensioni)

3. Zoho Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Zoho-Analytics.jpg Software di business intelligence: personalizzare i dati in Zoho Analytics /$$$img/

via ZohoZoho è una società di software affidabile che offre una suite di software che include un CRM, strumenti per l'automazione dei processi e produttività IT. Il loro strumento per i dati, noto come Zoho Analytics, scopre intuizioni nascoste dai dati in connessione.

Analizzate i risultati e create reportistica grazie a strumenti di visualizzazione personalizzati e facilmente condivisibili con tutto il team. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Analytics

Connessione di dati grezzi tramite un'ampia selezione di integrazioni, app aziendali e vari file e origini dati con i suoi strumenti di business intelligence

Utilizzare gli strumenti di preparazione dei dati self-service per personalizzare i report, ripulire i dati e catalogare le informazioni

Aumentare i dati con intuizioni alimentate da strumenti di apprendimento automatico che prevedono le tendenze future e offrono analisi dei dati "what-if"

Incorporare le analisi senza bisogno di supporto SQL, grazie ai modelli no-code e low-code

Limiti di Zoho Analytics

Alcuni utenti hanno riscontrato che la sincronizzazione dei dati richiedeva diverse ore per essere completata

Non tutti i report includono i registri delle attività, che possono essere limitati ai fini della verifica

Prezzi di Zoho Analytics

Base: $24/mese, con fatturazione annuale

$24/mese, con fatturazione annuale Standard: $48/mese, con fatturazione annuale

$48/mese, con fatturazione annuale Premium: $115/mese, con fatturazione annuale

$115/mese, con fatturazione annuale Azienda: $455/mese, con fatturazione annuale

$455/mese, con fatturazione annuale Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

4. Tableau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/downright_beautiful-1400x700.jpg Software di business intelligence: personalizzazione delle visualizzazioni dei dati in Tableau /$$$img/

via TableauTableau di Salesforce vi permette di visualizzare le analisi con un sistema integrato di strumenti di reportistica e prodotti basati sull'IA. Per quanto riguarda gli strumenti di business intelligence, Tableau si distingue per il fatto che prende i big data e i KPI, li trasforma in reportistica e crea approfondimenti praticabili.

Con decine di produttività, è possibile scegliere tra gestione dei dati, analisi integrata e analisi CRM per generare le informazioni necessarie a prendere decisioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau

Le visualizzazioni dei dati sono più potenti di altri strumenti, con un elevato grado di personalizzazione

La funzione drag-and-drop consente di inserire i dati esatti che si desidera visualizzare, mentre i guardrail integrati impediscono errori di visualizzazione dei dati contrari alle best practice

Una curva di apprendimento ridotta rende più facile l'apprendimento e l'utilizzo della piattaforma di analisi aziendale

Tableau eccelle nella raccolta e nell'analisi di grandi impostazioni di dati, anche se la vostra azienda si basa su metriche complesse

Limiti di Tableau

Alcuni utenti vorrebbero un maggior numero di personalizzazioni per quanto riguarda il formattare i dati

I prezzi possono essere più alti e bisogna pagare per i visualizzatori

Prezzi di Tableau

Autore: $75/mese per utente

$75/mese per utente Explorer: $42/mese per utente

$42/mese per utente Viewer: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (2.000+ recensioni)

5. Business Intelligence di Oracle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Oracle-Business-Intelligence.jpg Software di business intelligence: grafici e tabelle pivot in Oracle BI /$$$img/

via Oracolo Questa piattaforma di business intelligence offre una gestione centralizzata dei dati e un ampio intervallo di servizi di BI, tra cui query ad hoc, dashboard e reportistica finanziaria. La suite di strumenti semplifica l'analisi dei dati, la loro condivisione in reportistica e l'attivazione di approfondimenti e passaggi successivi per velocizzare i processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle BI

La connessione con applicazioni basate sul web come J2EE e .NET offre una ricca integrazione dei dati e l'accesso a grandi impostazioni

Oracle BI Answers semplifica la creazione di grafici, tabelle pivot e dashboard per la modellazione dei dati e l'analisi visiva interattiva

BI Delivers è una funzionalità speciale che invia istantaneamente notifiche e avvisi basati sui dati per ottimizzare il flusso di lavoro

Lo strumento Publisher semplifica la condivisione dei dati aziendali con stakeholder, investitori, client e team interno

Limiti di Oracle BI

I requisiti di sistema, compresi la memoria e lo spazio su disco, possono essere limitanti

Limitata personalizzazione delle dashboard rispetto ad altri strumenti di business intelligence

Prezzi di Oracle BI

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle BI

G2: 3.3/5 (10+ recensioni)

3.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (80+ recensioni)

6. Qlik Sense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Qlik-Sense.jpeg Dashboard commerciale creato in Qlik Sense /$$$img/

via Qlik Sense Progettato per utenti aziendali di qualsiasi livello, questo strumento di analisi cloud offre approfondimenti basati sull'IA e genera report basati sui dati aziendali. Gli strumenti di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale offrono preparazione dei dati, interazioni in linguaggio naturale e analisi predittiva. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Qlik Sense

Vari connettori SAP consentono di integrare strumenti OLAP, BEx, ETL e query per un'analisi dei dati più approfondita

Automazioni per il Data Warehouse: scrapping continuo dei dati aziendali, perfezionamento dei modelli e creazione di un catalogo di dati affidabili

Automazioni per le notifiche e le azioni consentono di inviare notifiche e creare attività in base alle informazioni sui dati

L'unica piattaforma SaaS offre un'interfaccia cloud ibrida, con un maggiore controllo sulla sicurezza, la condivisione e l'archiviazione dei dati

Limiti di Qlik Sense

L'analisi e le impostazioni di dati di grandi dimensioni possono rallentare lo strumento

Alcuni componenti aggiuntivi e plugin hanno un costo aggiuntivo e il prezzo del piano è elevato, il che rappresenta una sfida per i budget più piccoli

Prezzi di Qlik Sense

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Premium: $2.700/mese

$2.700/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Qlik Sense

G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

4,5/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

7. Pinna Gialla BI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Yellowfin-BI.jpg Esempio di dashboard creato in Yellowfin BI /$$$img/

via BI Yellowfin Con Yellowfin BI è possibile visualizzare e comprendere i dati grazie a dashboard straordinari e all'opzione di analisi self-service o supportata da IA. Progettato per tutti gli utenti, non è necessario essere un tecnico per utilizzare questo strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Yellowfin BI

I flussi di lavoro operativi incorporati semplificano la generazione di dati e informazioni elementi di azione in base ai dati aziendali e alla reportistica

Impostazione di avvisi basati su soglie o utilizzo di insight dell'IA per monitorare la vostra azienda e automatizzare le notifiche quando si innescano segnali critici

Le visualizzazioni dei dati drag-and-drop riducono il tempo necessario per creare reportistica accattivante

Scegliete tra vari costruttori di report e grafici per semplificare la creazione di dashboard e immagini da parte di tutti i membri del team

Limiti di Yellowfin BI

L'estrazione dei dati può richiedere tempo, soprattutto con impostazioni di dati più ampie

Alcune integrazioni potrebbero essere più fluide

Prezzi di Yellowfin BI

Contattare per prezzi e piani personalizzati

Valutazioni e recensioni di Yellowfin BI

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

8. Dundas BI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Dundas-BI.jpg Strumenti di visualizzazione interattiva in Dundas BI di Insightsoftware /$$$img/

via Insightsoftware Dundas BI va oltre i dashboard visivi con integrazioni e strumenti di strutturazione dei dati che offrono una migliore visibilità e capacità analitiche avanzate.

Lo strumento premium si concentra sull'esperienza dell'utente, assicurando che le informazioni sui dati siano facili da condividere con i membri del team e nello strumento che si usa ogni giorno.

Le migliori funzionalità/funzione di Dundas BI

La connessione e il supporto per l'integrazione dei dati riducono i tempi di passaggio da uno strumento all'altro, in modo da ottenere più rapidamente informazioni sui dati

Gli strumenti di visualizzazione interattiva consentono di controllare il modo in cui si vedono e si reagisce ai dati

L'interfaccia user-friendly offre un supporto personalizzato e self-service per eseguire il drill-down sui dati che contano di più

Il data warehousing flessibile consente un maggiore controllo sullo spazio di archiviazione, sull'estrazione e sull'indice delle informazioni

Limiti di Dundas BI

Alcuni utenti desiderano più filtri per l'analisi dei dati durante la segmentazione

Le impostazioni di dati di grandi dimensioni possono rallentare le operazioni e causare problemi di funzionamento

Prezzi di Dundas BI

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Dundas BI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Datapine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Datapine.jpg Esempio di dashboard in Datapine /$$$img/

via Datapine Questa moderna piattaforma di business intelligence offre sicurezza dei dati e facilita la creazione di reportistica, dashboard e approfondimenti basati sulle metriche aziendali. Progettata con un'interfaccia user-friendly, è facile da usare per tutto il team. Ciò significa che tutti sanno come raccogliere i dati, analizzarli e produrre reportistica per informare il processo decisionale a tutti i livelli aziendali. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzioni di Datapine

Possibilità di scegliere tra modelli di dashboard in base alla funzione, al settore e alla piattaforma per creare visualizzazioni più mirate

I facili connettori di dati semplificano la raccolta dei dati in un unico spazio senza dover passare da uno strumento all'altro

Gli strumenti di analisi predittiva prendono i dati e li trasformano in scenari di vita reale, in modo da poter pianificare il futuro

Gli avvisi sui dati basati sull'IA vi tengono al corrente dei cambiamenti che possono influenzare la vostra azienda

Limiti di Datapine

Il design della dashboard per dispositivi mobili non è interattivo come la versione per desktop

C'è una curva di apprendimento per esplorare l'intera suite di funzionalità/funzione

Prezzi di Datapine

Gratuito: 14 giorni

14 giorni Contattare per i prezzi

Datapine valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

10. Sisense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Sisense.png Dashboard e visualizzazioni in Sisense /$$$img/

via Sisense Sisense è uno strumento di analisi dei dati progettato per consentire agli sviluppatori di integrare i dati nelle produttività utilizzando API e SDK. L'intelligenza artificiale e gli strumenti di apprendimento automatico integrati eseguono il drill-down delle metriche per offrire approfondimenti basati sui dati. Utilizzate dashboard e visualizzazioni personalizzate per condividere elementi d'azione e chiavi di lettura basate su numeri concreti.

Le migliori funzionalità/funzione di Sisense

Visualizzazione dei dati con grafici interattivi collegati ai KPI e ad altre metriche importanti per utenti e client

Gli insight generati dall'IA evidenziano le tendenze, identificano le aree problematiche e sottolineano gli esiti positivi più importanti

Gli avvisi e le previsioni consentono di anticipare potenziali problemi e di essere pronti all'innovazione

I connettori di dati consentono di controllare quali tipi di origine dati vengono utilizzati per la creazione della reportistica

Limiti di Sisense

Alcuni utenti hanno riscontrato bug nell'utilizzo di widget e connettori

Ci sono diversi piani tra cui scegliere, ma il prezzo può essere un limite per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Sisense

Contatti per soluzioni personalizzate

Valutazioni e recensioni di Sisense

G2: 4.3/5 (800+ recensioni)

4.3/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

Altri strumenti aziendali

Sebbene questi strumenti offrano supporto alla business intelligence, software come ClickUp offrono funzionalità più complete per semplificare la collaborazione, snellire i flussi di lavoro e offrire un maggiore controllo sulla gestione dei progetti.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif Aggiornare e regolare gli intervalli di tempo su un grafico utilizzando ClickUp Dashboard /$$$img/

Aggiornare e regolare automaticamente gli intervalli di tempo sulle richieste o sui ticket in arrivo con Rolling Time Period in ClickUp Dashboard

ClickUp è un'applicazione di strumento visivo di project management che consente di controllare le modalità di condivisione dei dati e di creare flussi di lavoro basati su elementi d'azione. Utilizzare ClickUp Dashboard per creare grafici e reportistica che riflettano i dati dell'azienda. Grazie a queste immagini, è possibile monitorare in tempo reale lo stato degli obiettivi, gestire le risorse e analizzare le tabelle per prendere decisioni basate sui dati. 👨🏽‍💻

Poi, fate un ulteriore passo in avanti con Visualizzazioni ClickUp che vi permettono di andare oltre l'analisi dei dati. Automazione immediata delle attività in base agli insight dei dati e creazione di flussi di lavoro intuitivi.

Utilizzate la vista Elenco per ottenere una ripartizione delle attività e sapere chi sta lavorando su cosa. Passate alla visualizzazione Bacheca per una visualizzazione Kanban delle attività, oppure passate alla visualizzazione Calendario per visualizzare una sequenza di lavori basati sui dati.

Collegate tutti i vostri strumenti preferiti in un unico luogo con Integrazioni ClickUp . Sincronizzate i vostri strumenti di analisi dei dati preferiti per prendere decisioni aziendali migliori e collegate le app di comunicazione per tenere il team aggiornato sui cambiamenti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Un'interfaccia di facile utilizzo consente di sfruttare facilmente la potenza dell'organizzazione

La collaborazione in tempo reale consente di lavorare con il team immediatamente quando si hanno nuove informazioni sui dati o si vogliono rivedere grafici e reportistica

Più di 1.000 modelli, tra cui modelli per il processo decisionale per risparmiare tempo e lavoro richiesto per la condivisione dei dati

Le integrazioni consentono di connettere gli strumenti utilizzati quotidianamente per un ambiente di lavoro senza soluzione di continuità

ClickUp AI offre suggerimenti e idee per l'implementazione dei dati nei flussi di lavoro

Limiti di ClickUp

L'elevato numero di funzionalità/funzione richiede un po' di tempo per sfruttare appieno lo strumento

ClickUp AI è disponibile solo con piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

Costruire decisioni e flussi di lavoro guidati dai dati con ClickUp

Con questi strumenti di business intelligence è più facile che mai prendere decisioni basate sui dati e generare informazioni preziose per far progredire l'azienda. Tuttavia, la maggior parte di essi si limita a fornire informazioni, mentre è necessario un altro strumento per pianificare le attività e creare flussi di lavoro da fare.

È qui che strumenti per il project management come l'aiuto di ClickUp. Iscriviti a ClickUp oggi stesso per sfruttare le intuizioni dei dati e trasformarle in attività praticabili per ogni membro del vostro team. Le dashboard e gli strumenti visivi integrati consentono di approfondire facilmente le analisi e di creare un piano d'azione per far crescere la vostra azienda. 🙌