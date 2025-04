9 migliori alternative a MediaWiki che rendono l'organizzazione di wiki più facile che mai!

Probabilmente siete stati su Wikipedia più volte di quante ne possiate contare. Ma che cosa rende la piattaforma così grande da avere oltre 60 milioni di persone lo usano quotidianamente ?

Ebbene, MediaWiki potrebbe avere un ruolo importante in questo caso. Non noto a molti, MediaWiki alimenta molti siti web della Wikimedia Foundation, compresi altri progetti wiki come Wiktionary e Wikiquote.

Avete mai cliccato sulla pagina del fandom della vostra serie preferita? È probabile che quelle pagine wiki siano state realizzate con MediaWiki! 🤔

Per quanto possa essere ottimo, MediaWiki può risultare troppo complesso da impostare e gestire nel lungo periodo, ed è per questo che è intelligente avere uno strumento di backup per la complessa creazione collaborativa di una base di conoscenza.

Per questo motivo, abbiamo messo insieme una selezione delle nove migliori alternative a $$$a MediaWiki per aiutarvi a fare la scelta giusta!

Che cos'è MediaWiki?

Via: Mediawiki MediaWiki è una piattaforma libera e software open-source che permette a chiunque di creare, organizzare e presentare informazioni in un layout semplice e digeribile. Utilizzato da migliaia di aziende in tutto il mondo, sfrutta il linguaggio di scripting PHP per visualizzare i database.

Per i team che non sono esperti di tecnologia, MediaWiki offre un formato wikitext che aiuta a creare un wiki senza immergersi in codici HTML o CSS complicati. La Sandbox della piattaforma fa un ottimo lavoro, fungendo da campo di prova per i nuovi arrivati. Al suo interno, gli utenti possono creare e modificare pagine fittizie sperimentando varie funzioni.

MediaWiki ha rivoluzionato la collaborazione e la condivisione della conoscenza in particolare nel campo delle enciclopedie online. Tuttavia, a causa della sua natura open-source, in genere non fornisce ai provider ricche opzioni di modifica. 🖥️

Cosa cercare in un'alternativa a MediaWiki?

Ecco alcune caratteristiche da tenere a mente prima di iniziare la ricerca della vostra alternativa a MediaWiki:

Scalabilità: Cercate un motore wiki che fornisca un adeguato spazio di archiviazione per ospitare database in continua espansione Collaborazione sicura: Cercate una soluzione di condivisione delle conoscenze che permetta a tutto il team di comunicare e lavorare insieme sullo stesso wiki. Meglio ancora se permette di controllare i livelli di accesso al database in base alla gerarchia o al livello dell'utente Facile per l'utente: È meglio scegliere un sistema di gestione dei documenti che utilizzi un linguaggio di markup semplice e che non preveda funzionalità/funzione di codice come il drag-and-drop Supporto multilingue: L'ideale sarebbe avere un motore wiki multilingue che supporti più lingue per ampliare la portata del vostro pubblico Ricerca nel testo: Cercare una parola particolare in un mare di paragrafi può essere straziante. Una robusta opzione di ricerca del testo renderà più veloce la navigazione e la modifica di wiki Tagging dei file: Con il tagging dei file, è possibile impostare facilmente etichette su qualsiasi documento per localizzarlo o assegnarlo ai collaboratori per ulteriori lavori Controllo delle versioni: Potreste preferire una piattaforma che vi permetta di tenere traccia delle modifiche e di visualizzare e ripristinare le versioni precedenti di un documento

9 alternative scalabili a MediaWiki per progetti versatili!

Abbiamo stilato un elenco delle nove migliori alternative a MediaWiki che si possano trovare oggi. Le nostre recensioni vi aiuteranno a esplorare le configurazioni di ogni soluzione, ma ricordate che la scelta finale dipende dal tipo di wiki che state costruendo. Immergiamoci! 🎉

1. ClickUp /$$$img/

Utilizzare ClickUp AI per modificare, riepilogare, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti in Documenti

ClickUp è la soluzione unica per la documentazione, dotata di funzionalità/funzione di alto livello per la creazione di wiki e documentazione di progetto, oltre che per l'organizzazione dei dati e per la gestione dei documenti collaborazione in tempo reale .

Sfruttare Documenti di ClickUp per creare e maintainer basi di conoscenza estese e allo stesso tempo gestire attività o progetti legati ai documenti. Questo strumento di libero utilizzo vi dà la possibilità di:

Creare pagine annidate all'interno dei documenti con un semplice drag-and-drop

Interconnettere i documenti

Archiviare gli elementi invece di cancellarli

Sfruttare la formattazione dei testi per creare bellissimi wiki

Un suggerimento in più: non è necessario partire da zero, ma è possibile utilizzare il Modello di ClickUp Wiki per centralizzare tutte le attività wiki e creare una base di conoscenza accessibile e a marchio aziendale per qualsiasi caso d'uso!

Con ClickUp, è possibile impostare una base wiki Area di lavoro con struttura gerarchica e modificare le autorizzazioni di visualizzazione/modifica degli utenti. Usare Vista Tutto e Spazi per visualizzare una visione completa dei wiki e vedere chi è responsabile di cosa. Ricerca universale di ClickUp e le pratiche funzionalità di tag dei file consentono di individuare gli elementi in un attimo! 😍

La Ricerca universale di ClickUp consente agli utenti di trovare rapidamente attività, documenti, file, utenti, chat e dashboard nell'intera area di lavoro e anche in altre aree di lavoro connesse

ClickUp Docs è uno strumento wiki integrato, progettato per la collaborazione. Con il Collaborazione istantanea e dal vivo grazie a questa funzionalità, più utenti possono modificare un wiki in tempo reale. Possono seguire i tag dei nomi e i cursori multipli per vedere su cosa si sta lavorando!

Volete ideare progetti wiki con il vostro team? Lavagne online di ClickUp è il luogo in cui il team può riunirsi per fare brainstorming e creare elementi di conoscenza sorprendenti. È anche possibile taggare i membri del team in commenti specifici o farli arrivare a flussi di lavoro per la correzione di bozze !

Per risparmiare tempo, sfruttate la potenza di ClickUp AI e non rimanere mai a corto di idee per completare un wiki! Basta lanciare prompt a questo aiutante dell'IA per ottenere documenti vasti come brief di progetto e piani di test scritti in pochi secondi! Funge anche da traduttore a tempo pieno, con la capacità di navigare in oltre 10 lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Docs per creare e collaborare su wiki straordinari

Ricerca e tag facili da usare per migliorare l'efficienza dei processi Organizzare i documenti come pagine/sottopagine utilizzando un'interfaccia drag-and-drop

Convertire ed esportare i lavori in PDF, HTML o anche in markdown

Documenti archiviati in una base sicura nel cloud

Si integra con oltre 1.000 piattaforme

Applicazione mobile permette ai team di gestire i wiki da qualsiasi posizione

Facile controllo della versione Permette ai Teams di condividere feedback e comunicare attraverso commenti, chattare e menzioni Controlli e autorizzazioni basati su gerarchia

Supporto IA per la scrittura di progetti e contenuti, riepilogare/riassumere e tradurre

Spazio di archiviazione scalabile

Opzione di formattazione dei blocchi di codice per migliorare la leggibilità

Limiti di ClickUp

Abituarsi alle funzionalità/funzione complete di ClickUp può richiedere tempo

Gli utenti non hanno ancora visto app mobili con funzionalità/funzione complete

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

2. DokuWiki

Via: DokuWiki Simile a MediaWiki, anche DokuWiki funziona con il linguaggio di programmazione PHP. Non richiede un database, poiché salva i lavori come file di testo normale. La sua sintassi pulita e leggibile rende facile l'organizzazione dei wiki per i principianti.

DokuWiki ha controlli di accesso e connettori di autenticazione integrati. Inoltre, è possibile utilizzare la piattaforma come un sito interno sistema di gestione dei contenuti (CMS) o anche un sistema di sviluppo del progetto area di lavoro per la vostra azienda.

Gli utenti possono scaricare e personalizzare qualsiasi modello e creare wiki per un caso d'uso specifico. Questi includono modelli per la base di conoscenza , WordPress e siti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di DokuWiki

Semplice installazione e configurazione

Bassi requisiti di sistema

Supporta diverse lingue

Fornisce modelli di casi d'uso specifici

Connettore di autenticazione incorporato

Limiti di DokuWiki

Può risultare un semplice strumento per chi è alla ricerca di funzionalità/funzioni aggiuntive

Il suo processo di rendering iniziale può essere un po' più lento

Prezzi di DokuWiki

**Gratis

Valutazioni e recensioni di DokuWiki

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (meno di 10 recensioni)

3. TiddlyWiki

Via: TiddlyWiki Come taccuino online non lineare, TiddlyWiki consente di conservare note, promemoria, storie o qualsiasi altro documento, compresi i wiki. Infatti, permette anche di scegliere dove salvare i dati, assicurando che i wiki siano sempre accessibili.

Abilitare il salvataggio automatico per evitare la cancellazione accidentale di wiki e documenti. Si attiva con i pulsanti Ok e Cancella durante la modifica, mentre il drag-and-drop permette la portabilità dei documenti. 🆗

Se vi sentite stravaganti e volete aggiungere un po' di pepe alle vostre wiki, potete navigare nella galleria di icone vettoriali personalizzate di TiddlyWiki. Con varie icone come zecche, frecce e persino il logo originale di Twitter (ora X), è possibile rendere la scrittura più presentabile. La piattaforma consente inoltre di limitare i personalizzazioni con la modalità sicura.

Le migliori funzionalità/funzione di TiddlyWiki

Funzionalità di salvataggio automatico triggerata da alcuni pulsanti

Editor semplice con funzionalità di drag-and-drop

Vasta galleria di icone vettoriali

La modalità sicura limita i personalizzazioni

Limiti di TiddlyWiki

Potrebbe non essere adatto ad aziende che richiedono wiki professionali

Il supporto della comunità è limitato

Prezzi di TiddlyWiki

Gratuito

Valutazioni e recensioni di TiddlyWiki

Non sono ancora disponibili recensioni

4. Nuclino

Via: Nuclino Come alternativa a MediaWiki, Nuclino è eccezionalmente leggero e si concentra principalmente sul fornire l'essenziale e sull'essere veloce. Con un facile editor drag-and-drop, i team possono modificare su un'unica area di lavoro senza soluzione di continuità.

Nonostante l'interfaccia minimalista, è possibile creare wiki completi sulla piattaforma. Aggiungete note, assegnate attività, incorporate file e molto altro!

Grazie alle molteplici visualizzazioni, è possibile richiamare tutto ciò di cui si ha bisogno, che si tratti di un documento o di un'attività specifica. La stessa funzionalità/funzione consente di filtrare i dati e di ottenere elementi di conoscenza più precisi per tutti i membri del team.

Nuclino consente di lasciare commenti e fornire un feedback sui wiki, consentendo una produttività tempestiva. È inoltre possibile sfruttare Nuclino Sidekick, un assistente IA in grado di comporre i post del blog e semplificare contenuti tecnici .

Le migliori funzionalità/funzione di Nuclino

Collaborazione in tempo reale

Editor drag-and-drop

Possibilità di aggiungere commenti e feedback

Visualizzazioni multiple per una ricerca rapida

Assistente di scrittura IA

Limiti di Nuclino

Il controllo della versione deve essere migliorato

Le integrazioni limitate possono essere un problema per chi vuole importare il proprio lavoro

Prezzi di Nuclino

**Gratuito

Standard : $5/mese

: $5/mese Premium: $10/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.5/ 5 (20+ recensioni)

4.5/ 5 (20+ recensioni) Capterra: 5/5 (70+ recensioni)

5. GitBook

Via: GitBook GitBook è una moderna piattaforma di documentazione dove i team tecnici possono documentare tutto, dal lancio di un prodotto alle diverse basi di conoscenza interne e alle API. Ha un'interfaccia ordinata che richiede una configurazione minima per funzionare.

Utilizzato principalmente come piattaforma per archiviare i dati completi dei progetti, GitBook supporta l'importazione da altre piattaforme come Google Documenti. Questo vi aiuta a ricominciare da dove avevate lasciato, se stavate scrivendo i contenuti del wiki in Google Documenti. 📝

GitBook è eccellente per i team che hanno bisogno di un sistema semplice e collaborativo per la creazione, l'organizzazione e la pubblicazione di documentazione, come ad esempio processi di sviluppo dei prodotti oppure piani di ricerca .

Grazie alle integrazioni multiple, è possibile ricevere avvisi da altre app all'interno di GitBook e suggerire modifiche sotto l'opzione Discussioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitBook

Supporto per l'importazione da altri strumenti

Feed delle attività del team

Configurazione minima

Integrazioni con piattaforme come Slack, Jira e altre ancora

Limiti di GitBook

Gli utenti possono avere problemi con l'editor che causa problemi di formattazione

Può non essere molto intuitivo durante l'esecuzione iniziale

Prezzi di GitBook

**Gratis

Plus: $6,70/mese

$6,70/mese Pro : $12,50/mese

: $12,50/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su GitBook

G2: 4.7 (130+ recensioni)

4.7 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/ 5 (15+ recensioni)

6. WackoWiki

Via: WackoWiki WackoWiki è un motore wiki funzionale che fornisce un editor intuitivo WYSIWYG (What You See Is What You Get) per aiutarvi a modificare i documenti in pochi minuti. La piattaforma supporta più lingue ed è compatibile con MariaDB/MySQL.

I membri del team possono lasciare commenti per suggerire miglioramenti a tutti i wiki. I commenti fanno scattare notifiche via email, rendendo più facile per gli autori rimanere nel giro.

Inoltre, WackoWiki ha diversi temi di design che si possono usare per i progetti e le miniature. Per i nerd, la piattaforma ha diversi livelli di cache che riducono il tempo necessario per rispondere ai vostri clic: questa funzione ottimizza il vostro flusso di lavoro grazie alla velocità di elaborazione! 😏

Le migliori funzionalità/funzione di WackoWiki

Editor WYSIWYG

Pieno controllo sulle revisioni

Diversi livelli di cache rendono efficiente l'elaborazione

Collaborazione attraverso i commenti

Creazione di miniature ricche di dettagli

Limiti di WackoWiki

Potrebbe non essere l'opzione migliore per i team che desiderano una modifica approfondita di wiki

Non ha integrazioni

Prezzi di WackoWiki

Gratis

Valutazioni e recensioni su WackoWiki

Non sono ancora disponibili recensioni

7. Muro

Via: Muro Come suggerisce il nome, questa piattaforma consente di creare pareti sotto forma di spazi visivi simili a lavagne online in cui collaborare con il proprio team. Walling utilizza la frase Beauty Meets Function per descriversi. Carino, vero? 😊

Che si tratti di tabelle, attività, documenti o contenuti di wiki, potete scrivere e progettare quasi tutto ciò che vi piace. Con la produttività come obiettivo principale gli utenti ricevono notifiche push sulle date di scadenza delle attività sui loro telefoni.

La personalizzazione consente di cambiare il colore di tutto, dallo sfondo a ogni sezione e testo. Gli utenti hanno anche a disposizione l'assistente IA Walling per delegare attività e impostare le proprie attività lavagna online in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Walling

Assistente IA per completare le attività

Spazi visivi di facile utilizzo

Consente l'aggiunta di tabelle e calendari alle pareti

Notifiche personalizzate per le scadenze

IA di Walling per pianificare progetti

Limiti di Walling

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per ottenere lo strumento

Funzionalità/funzione come la ricerca potrebbero non essere disponibili sul piano gratuito

Prezzi di Walling

**Gratis

Premium: $6/mese

$6/mese Team: $6/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Walling

Product Hunt: 4.9/5 (100+ recensioni)

4.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/ 5 (25+ recensioni)

8. XWiki

Via: XWiki XWiki è un programma open-source software per wiki soluzione scritta in Java. Fornisce agli utenti un semplice editor WYSIWYG. È possibile importare file come CSV ed Excel, nonché esportarli in diversi formati, tra cui PDF, RTF e XML.

Una delle principali funzionalità/funzione di XWiki è quella di consentire l'archiviazione di dati strutturati in database di relazioni, fornendo al contempo un'API RESTful per integrarli con altre applicazioni.

Per quanto riguarda la collaborazione, XWiki consente ai team di aggiungere e rimuovere membri da un wiki, di modificare le autorizzazioni e di ricevere notifiche tramite feed RSS per sapere quando è stata apportata una modifica. Grazie al controllo di versione, è possibile monitorare le modifiche apportate a un wiki o persino ripristinare un'iterazione precedente.

Le migliori funzionalità/funzioni di XWiki

Supporta la modifica collaborativa

Informazioni strutturate memorizzate in database di relazioni

Fornisce API RESTful per l'integrazione

Editor WYSIWYG

Importazione ed esportazione di vari tipi di file

Supporta il controllo della versione

Limiti di XWiki

Le funzioni di base di XWiki potrebbero non essere adatte a tutti i team

Ci possono essere istanze in cui la piattaforma si blocca durante il giorno

Prezzi di XWiki

Free

Standard Bronze : €1,92/mese per utente

: €1,92/mese per utente Pro Silver : 3,83 €/mese per utente

: 3,83 €/mese per utente Pro Gold : 19,17 €/mese per utente

: 19,17 €/mese per utente Pro Platinum: €38,33/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di XWiki

G2: 4.4/ 5 (10+ recensioni)

4.4/ 5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

9. Wiki.js

Via: Wiki.js Disponibile sui marketplace AWS e DigitalOcean, Wiki.js è un motore wiki che gira su nodo.js ed è scritto in Javascript. Questo software gratuito offre un numero di potenti configurazioni, come la possibilità di abilitare Pandoc alla conversione tra i formati di markup.

È possibile utilizzare diversi editor, tra cui WYSIWYG, WikiText o anche il buon vecchio HTML. Wiki.js permette anche di personalizzare l'aspetto generale del wiki, impostandolo in modalità chiara o scura, oppure di progettare e inserire elementi visivi come i diagrammi di flusso e Diagrammi UML .

È possibile scegliere di archiviare i dati su cloud, GitHub o sullo spazio di archiviazione locale. È possibile aggiungere membri del team in pochi clic, modificare le loro autorizzazioni e rafforzare l'autenticazione a due fattori. 🔏

Le migliori funzionalità/funzioni di Wiki.js

Molteplici opzioni di editor

Ricchi personalizzazioni disponibili

Supporto multilingue

Permette la creazione di diagrammi

Autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza

Limiti di wiki.js

L'esperienza dell'utente potrebbe essere migliorata

Può essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia

Prezzi di Wiki.js

Gratis

Valutazioni e recensioni di Wiki.js

G2: 4.2/ 5 (10+ recensioni)

4.2/ 5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/ 5 (20+ recensioni)

La migliore alternativa a MediaWiki? Organizza, modifica e sfrutta l'IA in ClickUp!

Le alternative a MediaWiki che abbiamo presentato vi aiuteranno a creare wiki con il minimo lavoro richiesto.

Ma se siete ancora indecisi, vale la pena di provare ClickUp! Utilizzate questo strumento per il project management per gestire la vostra documentazione , generare contenuti scritti con l'IA e fai in modo che il tuo wiki si distingua dagli altri! Registrarsi per un account gratuito e inizia a creare wiki di alto livello in pochi minuti! 💃