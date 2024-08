10 subreddits sull'intelligenza artificiale per esperti e appassionati

Quando si tratta di raccogliere informazioni su Internet, pochi siti web sono così influenti come Reddit. La piattaforma attira milioni di utenti con il suo oltre 100.000 comunità attive e più di 16 miliardi di thread di discussione ! Anche se ha la sua condivisione di foto di gatti carini e di gruppi incentrati sulla produttività oggi siamo qui per presentare alcuni amati subreddit sull'intelligenza artificiale (IA) che ospitano discussioni mirate su reti neurali artificiali, apprendimento profondo, elaborazione del linguaggio naturale e altro ancora.

È possibile trovare centinaia di subreddit sull'IA con un numero di membri, intervalli di contenuti e livelli di coinvolgimento diversi. La navigazione può essere confusa, poiché molti gruppi si concentrano più sulla condivisione di contenuti generati dall'IA o sulla scienza dei dati che sulla discussione degli sviluppi dell'IA.

Tenendo presente questo aspetto, abbiamo stilato un elenco dei top 10 subreddit relativi all'IA che dovreste esplorare per ottenere contenuti relativi alle notizie e chattare su argomenti di tendenza, implicazioni e idee con altri appassionati di IA! 🤖

10 Migliori subreddits sull'IA da seguire per post di alto valore e conoscenza

Abbiamo esaminato decine di subreddit e abbiamo selezionato le 10 migliori opzioni che offrono informazioni preziose, approfondimenti sulle tendenze e fantastici livelli di coinvolgimento per i contenuti sulla tecnologia IA. Dagli scienziati dei dati agli informatici, dalle menti curiose agli esperti più esperti, ce n'è per tutti i gusti!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rOpenAI.png r/OpenAI /$$$img/

Via: Reddit Il subreddit r/OpenAI è dedicato alle discussioni su OpenAI, un laboratorio di ricerca privato e l'azienda che sta dietro a offerte di IA popolari come ChatGPT, DALL-E 3 e GPT-4.

Questo subreddit ha una vasta comunità: con oltre 730.000 membri, è tra i primi 1% dei subreddit in termini di dimensioni.

r/OpenAI tratta vari argomenti relativi a OpenAI, dagli ultimi eventi alle scoperte più importanti, alle applicazioni e alle implicazioni della tecnologia sviluppata da questo laboratorio. Molti membri vengono qui per chiedere aiuto o consigli a utenti più esperti.

Poiché la comunità comprende esperti e appassionati di IA, è possibile leggere e partecipare a discussioni costruttive. Questo aiuta a esplorare nuove prospettive e a formarsi una propria opinione sulla base di un ampio bacino di informazioni.

Per istanza, da quando OpenAI ha lanciato i GPT

versioni personalizzate di ChatGPT per adattarsi a casi d'uso specifici - nel novembre 2023, molti membri hanno condiviso i loro GPT sul subreddit e hanno offerto le loro impressioni.

Ecco cosa ha condiviso un membro a proposito di un chatbot abilitato a creare la propria avventura:

Epic Quest è un chatbot che ti permette di creare le tue storie d'avventura. Si possono affrontare storie di fantasia, risolvere casi polizieschi o cercare di uscire da stanze di fuga. Il chatbot fornisce risposte dirette e tiene anche sotto controllo la salute dell'utente, come nei video. La parte più interessante è che inserisce immagini nei momenti più importanti, utilizzando DALL-E. È possibile scegliere cosa succede dopo. Inoltre, non ha paura di inserire parole forti per far sembrare la storia più reale.

guardatelo e fatemi sapere cosa ne pensate!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rartificial.png r/artificiale /$$$img/

Via: Reddit Volete leggere le ultime notizie sul campo dell'IA con un taglio più generale? Il subreddit r/artificial è quello che fa per voi.

Con oltre 500.000 membri, questa comunità discute quotidianamente di notizie sull'IA, dei progressi più recenti, di generatori di IA e chatbot e di aziende che operano nel campo. Gli utenti sono anche invitati a presentare i loro lavori e a chiedere aiuto.

Il subreddit presenta una megatread settimanale, in cui si ottiene una panoramica degli ultimi aggiornamenti, ma l'impegno in questi thread è in genere scarso. Sui singoli post si possono trovare discussioni più vivaci su nuovi modelli, sviluppi aziendali e concetti come la governance dell'IA.

Ecco un post di r/artificial che presenta un contenuto molto importante per le aziende:

google è in trattativa per investire centinaia di milioni di dollari in Character.IA, una startup di chatbot di intelligenza artificiale in rapida crescita che cerca capitali per addestrare i modelli e stare al passo con la domanda degli utenti

le azioni Microsoft hanno raggiunto venerdì un nuovo massimo storico, mentre l'azienda si prepara ad annunciare i suoi ultimi progressi nel campo dell'intelligenza artificiale in una conferenza che si terrà la prossima settimana

un terzo delle aziende ha già licenziato lavoratori a causa dell'IA

l'IA che legge le scansioni cerebrali è promettente per trovare i geni dell'Alzheimer

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rAutomate.png r/Automazioni /$$$img/

Via: Reddit Siete interessati a tutto ciò che riguarda l'automazione? Se sì, ti piacerebbe essere un frequentatore abituale del subreddit r/Automate. Questa comunità ha oltre 125.000 membri e si occupa di automazione, robotica, produzione additiva, IA e piattaforme a basso o nullo codice . È per tutti coloro che vogliono esplorare le più recenti piattaforme automazione dei processi aziendali tendenze o Da fare ricerche nel campo.

Questo subreddit è un luogo fantastico per condividere progetti personali e invitare gli utenti a provare le vostre automazioni. Il supporto che riceverete dalla comunità tende a essere costruttivo, puntuale e stimolante.

Poiché r/Automate è frequentato da esperti e appassionati di automazione, è un luogo eccellente per trovare collaboratori per i progetti.

ciao!

ho appena avviato un'agenzia di dati; aiutiamo startup e Business con automazione dei dati, integrazione, trasformazione e business intelligence. Mi chiedevo se qualcuno volesse collaborare a qualche progetto

grazie, Ibrahim

Post originale collegato Questo subreddit è anche il luogo da visitare se si è bloccati su un progetto e si ha bisogno di qualche input per risolvere un problema. Esempio:

Query: Salve, C'è un modo per dare priorità a un segnale per un relè DPDT? Sto costruendo un apriporta e voglio che il relè torni ad "aprire" se al momento sta eseguendo un'operazione di "chiusura"

Risposta: Sembra che vi serva un relè SR. È possibile ottenerli con impostazione dominante o reset dominante. Le condizioni di apertura vanno sul lato dominante e sovrascrivono il lato non dominante

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rArtificialInteligence.png r/ArtificialInteligence /$$$img/

Via: Reddit L'IA è un campo molto vasto che comprende vari concetti e termini. Il subreddit r/ArtificialInteligence è il portale di tutto ciò che rientra nell'ambito dell'IA. Qui è possibile:

Leggere su apprendimento automatico e IA * Scoprire risorse e piattaforme preziose

Discutere le potenziali implicazioni dell'IA

Esplorare i documenti e le ricerche sull'IA

Approfondisci apprendimento automatico supervisionato e non supervisionato Questo subreddit si rivolge a tutti gli appassionati di IA. Chi è alle prime armi trova in questo subreddit un ottimo punto di partenza per esplorare i concetti introduttivi. Agli esperti piace perché possono discutere di nuove idee e tendenze con persone che la pensano allo stesso modo.

Se avete bisogno di una raccomandazione per un libro di Strumento di IA per uno scopo specifico, è possibile contattare i membri del subreddit. Ecco un utente che cerca uno strumento di analisi legale basato sull'IA:

ho cercato senza successo. Sembra che l'IA sia attualmente in grado di prendere una serie di circostanze e di fornire un'analisi di come si applica la legge con i precedenti, ecc._

ho provato ChatGPT, naturalmente, e in un certo senso funziona. Ma dice che non ha accesso a varie cose

per favore, esiste qualcosa di simile? Grazie

Messaggio originale collegato La comunità è anche un hub per discutere delle origini dell'IA e di come sono nati i diversi sviluppi. Ecco un post che ha favorito una discussione coinvolgente:

/IA sono curioso: da dove vengono tutti questi sviluppi dell'IA? Sono stati uno dopo l'altro (o almeno così li ho scoperti). Chattare GPT, il beta testing di Google, la creazione di quiz IA di Quizlet, l'IA di Grammarly, ecc. È stata qualche scoperta davvero fondamentale sull'IA a dare il via a tutto questo, o forse è stata solo una maggiore attenzione nei suoi confronti? Quali sono stati i fattori che hanno portato a tutti questi servizi di IA?

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rmidjourney.png r/midjourney /$$$img/

Via: Reddit Midjourney è un popolare sito di Programma basato sull'IA che genera immagini in base ai prompt di testo forniti. r/midjourney è un subreddit ufficiale per la condivisione di contenuti Midjourney-powered con oltre 960.000 membri!

Per la maggior parte, questa vibrante comunità è una mostra d'arte. I membri, principalmente designer esperti o dilettanti condividere le immagini create con Midjourney e confrontarsi con i post degli altri. È possibile porre domande sull'uso di questo strumento di IA e ricevere consigli pratici.

Il subreddit ha regole severe in termini di contenuti che si possono pubblicare. Non dovrebbero esserci contenuti NSFW, gore, messaggi o discussioni politiche, pubblicità o spam. Evitate di condividere il lavoro di altre persone senza accreditarlo o chiedere l'autorizzazione.

Seguite le linee guida della comunità e siate rispettosi con le vostre opinioni: avrete molto da imparare da questo grazioso subreddit. 🖼️

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rGPT3.png r/GPT3 /$$$img/

Via: Reddit Il Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato da OpenAI ed è l'oggetto principale di questo subreddit che conta più di 590.000 membri.

Alcuni membri si occupano dell'utilizzo di GPT-3 per uno scopo specifico, mentre altri discutono di prompt e degli ultimi progressi.

Il nome del subreddit potrebbe far pensare che qui si parli esclusivamente di GPT-3, ma non è più così. Si trovano molti post sull'apprendimento automatico, la generazione di testi, l'automazione, il ChatGPT e gli LLM. Questo rende il subreddit una fonte versatile di informazioni nel panorama dell'IA.

La comunità supporta discussioni costruttive ed è adatta anche ai principianti senza una conoscenza approfondita dell'IA. I membri sono sempre pronti a fornire risposte e a condividere le loro opinioni. Ecco un post di questo tipo:

salve amici; scusate la mia mancanza di intelligenza sull'argomento, ma ultimamente ho usato "Poe" ed è stato un ottimo programma

la mia domanda è: ho notato che la maggior parte dei chatbot ha un limite di informazioni al 2021. Quando entreremo nel 2024, come verrà aggiornato o cambiato questo dato? Oppure la chat "GTP-5" verrà aggiornata, ad esempio, al 2023. Esiste un programma che sia più accessibile ai dati in "tempo reale"?

mi scuso per le domande così elementari, ma quando si cerca di ricevere informazioni sugli eventi attuali, il recupero dei dati in "tempo reale" sembra poco plausibile

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rMachineLearning.png r/MacchinaImparare /$$$img/

Via: Reddit Questo subreddit ruota attorno all'apprendimento automatico (ML), un ramo dell'IA che esplora come le macchine analizzano e interpretano i dati. È perfetto per chi vuole saperne di più sul ML, ottenere risposte illuminanti e discutere di progetti, reti neurali e notizie di tendenza in questo campo.

Ci sono alcune regole che bisogna conoscere prima di iscriversi a r/MachineLearning. Oltre a quelle standard, come la creazione di post chiari ed esaustivi e l'attenzione al tono (niente insulti o attacchi), questo subreddit ha alcune regole aggiuntive. Ad esempio, è necessario utilizzare thread separati per le domande dei principianti e per quelle relative alla carriera.

Inoltre, ogni post deve essere correttamente taggato con uno dei seguenti elementi:

D: Discussione N: Notizie R: Ricerca P: Progetto

I moderatori rimuoveranno i messaggi non contrassegnati.

Ecco un esempio di un post contrassegnato con un $$a] per la discussione:

_Ho accesso a una singola GPU A100 da 80Gb e vorrei addestrare da zero un LLM con architettura simile a GPT. Qualcuno sa come calcolare la dimensione massima del modello?

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rPromptDesign.png r/PromptDesign /$$$img/

Via: Reddit I prompt vengono utilizzati per istruire i chatbot e i sistemi IA a fornire i risultati e le risposte desiderate. Il subreddit r/Promptdesign è dedicato alle discussioni sulla creazione di prompt contestuali per varie piattaforme, tra cui Bing IA, Dall-E e Stable Diffusion.

È anche il luogo di condivisione di articoli e teorie sulla progettazione di prompt o su come i modelli linguistici interpretano in generale il sentimento dietro le parole.

Con oltre 8.000 membri, questo è un subreddit relativamente piccolo rispetto ad altri del nostro elenco. Ma la comunità è molto attiva e disponibile. Il feed è ricco di studi affascinanti e riceverete sempre un feedback prezioso per le query pubblicate.

ogni volta che cerco di riepilogare/riassumere un testo utilizzando il prompt one-shot, riscontro un problema per cui l'output rimane invariato nonostante la modifica del parametro della temperatura. Inoltre, l'output sembra replicare l'esempio fornito nel prompt piuttosto che generare un riepilogo unico. L'esempio del prompt deve servire come guida o ispirazione, non come output fisso. Come posso lavorare per risolvere questo problema?

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rAIGenArt.png r/AIGenArt /$$$img/

Via: Reddit I subreddit sull'IA non devono sempre riguardare notizie e sviluppi! Se apprezzate l'arte creata con strumenti di IA, non esitate a unirvi al tranquillo subreddit r/AIGenArt! 🎨

Questa comunità è una galleria di opere d'arte generate dall'IA. Scorretela ed esplorate splendide immagini sui temi più disparati, dalla natura e gli animali ai supereroi iconici.

Oltre a esplorare le immagini, si possono chiedere consigli per migliorare il proprio lavoro di progettazione, ma non si deve fare pubblicità o vendere. A volte nel subreddit si trovano tutorial sull'uso di diverse app per l'IA.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/raiArt-1400x1338.png r/aiArt /$$$img/

Via: Reddit r/aiArt è un altro subreddit dedicato all'arte visiva e digitale generata dall'IA. Conta oltre 190.000 membri, quindi potrete godere di un sacco di contenuti freschi ogni giorno e aspettarvi un buon coinvolgimento per i vostri post.

Il subreddit segue una serie di regole chiare, come il divieto di NSFW, deepfakes, vendita, doxing e autopromozione. Se volete postare, usate i flair (tag) per mantenere il feed organizzato e garantire una facile navigazione. Aggiungete un flair per mostrare quale strumento IA avete usato per generare la vostra arte o per classificare il vostro post come una discussione o una domanda.

Inizia a usare l'IA nel tuo lavoro di tutti i giorni con ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Utilizzare l'IA può essere divertente, ma si è sempre indecisi su quale strumento di IA esplorare.

Se volete sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per scopi di lavoro, ClickUp AI è la strada da percorrere! È una delle funzionalità/funzione più popolari all'interno di ClickUp , un oggetto di prima classe attività e project management di prima classe strumento.

ClickUp AI è uno strumento generativo di gestione delle assistente di scrittura che può aiutarvi a elaborare idee, creare contenuti scritti per diversi casi d'uso e controllare il tono e la grammatica dei testi esistenti. Questo generatore di contenuti è stato addestrato da esperti in diversi ruoli. Aiuta ottimizzare i processi di lavoro che richiedono tempo ad esempio:

Brainstorming di campagne di marketing, luoghi per eventi, ecc.

Generazione di testi per le email,sequenza dei progetti e i brief,reportistica sullo stato dei lavori,programmi delle riunionie altro ancora (tutti formatati con intestazioni e tabelle adeguate)

Creazione di domande intuitive per il sondaggio

Generazione di nomi di funzionalità/funzione dei prodotti

L'assistente IA lavora insieme a Documenti ClickUp , la soluzione di knowledge management della piattaforma, per riepilogare contenuti lunghi come i documenti di progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Ecco un suggerimento per ottenere la massima produttività: È possibile comandare all'IA di generare elementi di azione e le attività secondarie dalle email e dalle note delle riunioni, senza dover perdere tempo a leggere tutto!

Grazie alla sua versatilità, ClickUp AI è un must-have per i liberi professionisti , piccole imprese e aziende. Può essere utile a tutti in marketing , project management commerciale, supporto clienti e ingegneria.

Modelli di prompt IA

ClickUp AI non deve preoccuparsi della scrittura dei prompt, poiché vanta decine di prompt pre-progettati e personalizzabili per estrarre risultati specifici dallo strumento.

Ma se avete bisogno di aiuto per la creazione di prompt per strumenti come ChatGPT , ClickUp ha una soluzione.. Modelli di prompt per l'IA . Questi schemi consentono di utilizzare prompt curati da esperti che aiutano a comunicare con gli strumenti di IA generativa e a ottenere le risposte desiderate in un batter d'occhio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ChatGPT-Prompt-Templates.png Modelli di prompt per ChatGPT /$$$img/

Sfruttate i consigli e i contenuti guidati dall'IA per il vostro team utilizzando i modelli di prompt ClickUp AI

Potete trovare modelli di prompt gratis per diversi scopi. Modificate, salvate e condividete i prompt con il vostro team per ottenere risposte coerenti! 🥰

Fai di ClickUp AI il tuo assistente IA di riferimento

ClickUp AI e il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale rivoluzioneranno i vostri flussi di lavoro e vi aiuteranno a raggiungere i livelli di produttività desiderati.

Sia che vogliate incrementare la collaborazione del team o migliorare l'efficienza organizzativa e di navigare senza intoppi nelle acque aziendali grazie a iscrivendosi a ClickUp oggi. Giocate con il suo funzionalità/funzione di project management e vedere come sfruttare al meglio lo strumento! 🌻