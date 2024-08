10 fantastiche alternative a Snowflake per una gestione semplificata dei dati

Snowflake è un popolare cloud warehouse che aiuta ad accedere, archiviare, gestire e condividere i dati garantendo la massima sicurezza. La piattaforma è rinomata per un motivo: offre eccellenti opzioni di automazione, supporta dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, favorisce la collaborazione e si integra con vari strumenti di business intelligence.

Anche se il nome può far pensare diversamente, Snowflake è uno strumento robusto in grado di gestire grandi quantità di dati e di fornire prestazioni sempre fulminee. ❄️

Nonostante le sue incredibili opzioni, Snowflake non è perfetto per tutti. Alcuni desiderano un maggiore controllo sui costi, un'interfaccia utente più semplice o la possibilità di un utilizzo offline.

Da fare per voi, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Snowflake che potrebbero rispondere meglio alle vostre esigenze. Ne illustreremo le funzionalità e metteremo in evidenza alcuni svantaggi per aiutarvi a trovare la soluzione di dati ideale per la vostra azienda.

Cosa cercare nelle alternative a Snowflake?

Poiché è possibile trovare una pletora di alternative a Snowflake, separare il grano dal loglio può essere difficile. Se volete essere sicuri di essere di prendere la decisione giusta cercate una piattaforma con le seguenti caratteristiche:

Scalabilità : La piattaforma dati cloud deve essere in grado di gestire le crescenti esigenze di dati della vostra azienda senza ritardi o problemi di prestazioni

: La piattaforma dati cloud deve essere in grado di gestire le crescenti esigenze di dati della vostra azienda senza ritardi o problemi di prestazioni Sicurezza : L'alternativa Snowflake deve soddisfare i più alti livelli di sicurezza per mantenere i dati al sicuro e ridurre al minimo il rischio di intrusioni. Opzioni come l'autenticazione a due fattori, la crittografia e il mascheramento dei dati sono un plus gradito

: L'alternativa Snowflake deve soddisfare i più alti livelli di sicurezza per mantenere i dati al sicuro e ridurre al minimo il rischio di intrusioni. Opzioni come l'autenticazione a due fattori, la crittografia e il mascheramento dei dati sono un plus gradito Integrazione dei dati : La piattaforma giusta deve essere in grado di integrarsi con le piattaforme di business intelligence e di dati per aiutarvi a creare un ecosistema unico e funzionale, in linea con le esigenze della vostra azienda

: La piattaforma giusta deve essere in grado di integrarsi con le piattaforme di business intelligence e di dati per aiutarvi a creare un ecosistema unico e funzionale, in linea con le esigenze della vostra azienda Opzioni di collaborazione : Se il vostro team lavora da remoto, cercate alternative di gestione dei dati nel cloud che vi permettano di collaborare e condividere i dati con la massima sicurezza

Automazioni : Una piattaforma adatta offre opzioni per la gestione dei datiautomatizzare le attività ripetitiveriducendo al minimo il rischio di errori e ottimizzando i costi

: Una piattaforma adatta offre opzioni per la gestione dei datiautomatizzare le attività ripetitiveriducendo al minimo il rischio di errori e ottimizzando i costi Funzionalità/funzione di analisi: La piattaforma dovrebbe disporre di strumenti robusti per aiutare ad analizzare evisualizzare i dati e a prendere decisioni informate che possano dare il via all'esito positivo dell'azienda

Gestire i dati con facilità: le 10 migliori alternative a Snowflake nel 2024 e oltre

Dopo aver analizzato decine di alternative a Snowflake, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori piattaforme che offrono le migliori funzioni e sicurezza. Verificate queste alternative di piattaforma dati e trovate quella che soddisfa le esigenze di dati della vostra azienda. 🔍

1. AWS Redshift

Via: awsamazon/redshift Se volete archiviare e analizzare enormi quantità di dati senza intoppi e ottenere informazioni dettagliate in un batter d'occhio, AWS Redshift è la soluzione giusta! Lo strumento di data warehousing su cloud di Amazon è ricco di funzionalità/funzione all'avanguardia in grado di gestire anche i set di dati più complessi e di fornire approfondimenti integrati. 😍

AWS Redshift dispone di capacità di query federate: è possibile accedere ai database relazionali ed eseguire query sui dati in tempo reale per comprendere meglio le prestazioni delle operazioni aziendali senza alcuno spostamento di dati.

Un altro motivo per prendere in considerazione questo strumento è l'apprendimento automatico (ML) di Redshift. Consente di utilizzare istruzioni SQL per addestrare modelli Amazon SageMaker basati sui dati presenti in AWS Redshift e di fare previsioni finanziarie, rilevare la rotazione dei clienti e misurare i rischi.

Le migliori funzionalità/funzione di AWS Redshift

Redshift ML

Query federate

Integrazioni native e di terze parti

Semplice analisi dei dati, spazio di archiviazione e condivisione dei dati

Limiti di AWS Redshift

Può essere costoso per alcuni utenti

Limitato supporto per tipi di dati come XML e JSON

Prezzi di AWS Redshift

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su AWS Redshift

G2 : 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 350 recensioni) TrustRadius: 7.7/10 (oltre 200 recensioni)

2. Vertica

Via: Vertica Vertica è uno strumento robusto in grado di analizzare qualsiasi tipo di dati e di aiutarvi a prendere decisioni informate sul miglioramento dei processi.

Questa piattaforma unificata di analisi dei dati utilizza una potente tecnologia per interpretare i dati provenienti da diverse origini, consentendo di mantenere il processo centralizzato.

Uno dei motivi per cui Vertica offre prestazioni così elevate è lo spazio di archiviazione a colonne. I dati sono organizzati in colonne per migliorare le prestazioni delle query. Poiché Vertica legge solo le colonne necessarie per rispondere alla query, offre velocità ed efficienza di prim'ordine.

Grazie alle funzionalità integrate di IA e machine learning, è possibile automatizzare e monitorare il funzionamento delle architetture e personalizzare al massimo la propria esperienza. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di Vertica

Distribuzione on-premises e cloud

Modelli IA e di apprendimento automatico

Spazio di archiviazione a colonne

Ideale per set di dati complessi e di grandi dimensioni

Limiti di Vertica

Curva di apprendimento più ripida

Mancanza di supporto nel passaggio da on-premise a on-cloud

Prezzi di Vertica

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Vertica

G2 : 4.3/5 (oltre 150 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 150 recensioni) TrustRadius: 9.3/10 (oltre 20 recensioni)

3. Google BigQuery

Via: Google Cloud Volete un magazzino in grado di analizzare tutti i tipi di dati in tempo reale senza preoccuparsi della gestione dei server? Provate Google BigQuery, un'applicazione serverless che non ha bisogno di essere gestita magazzino dati che raggiunge il punto giusto tra facilità d'uso, prestazioni fantastiche e opzioni robuste.

La funzionalità/funzione principale di questo magazzino è BigQuery Studio, un'interfaccia unificata che consente ai professionisti dei dati con diverse competenze di codice di semplificare i flussi di lavoro. Questa potente opzione consente di utilizzare un semplice SQL per accedere a Vortex IA (la piattaforma di apprendimento automatico di Google) per semplificare le attività legate ai dati ed evitare di utilizzare modelli specializzati.

Google BigQuery presenta anche Duet IA, un assistente basato sull'IA che può dare una mano durante la scrittura in Python e SQL, riducendo così il rischio di errori e facendo schizzare alle stelle la vostra efficienza! 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Google BigQuery

BigQuery Studio

Duet IA

Analisi in tempo reale

Business intelligence integrata per la creazione e la condivisione di approfondimenti

Analisi e condivisione dei dati tra i cloud

Limiti di Google BigQuery

Le query complesse possono essere costose

La gestione dei controlli di accesso può essere difficile per alcuni utenti

Prezzi di Google BigQuery

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

4. PostgreSQL

Tramite: FileHippo Se volete un'alternativa libera e open-source a Snowflake, l'avete trovata! PostgreSQL è una robusta piattaforma di database relazionale a oggetti con funzionalità/funzione che aiutano a memorizzare e scalare anche i dati più complessi.

Non sorprende che questo strumento sia così popolare nella comunità dei dati: lavora su tutti i sistemi operativi, è conforme alla normativa ACID e può essere esteso con fantastici componenti aggiuntivi.

Con PostgreSQL si ha la completa libertà di creare un ambiente in linea con le proprie esigenze. Potete definire i vostri tipi di dati, creare funzioni personalizzate e scrivere codici in diversi linguaggi senza ricompilare il database, risparmiando così tempo. 😎

Le migliori funzionalità/funzione di PostgreSQL

Open-source

Estensibile e personalizzabile

Lavora su tutti i principali sistemi operativi

Comunità di supporto

Limiti di PostgreSQL

Processo di configurazione complesso

L'interfaccia utente non è ricca di funzionalità/funzione

Prezzi di PostgreSQL

**Gratuito

Valutazioni e recensioni su PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (600+ recensioni)

: 4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

5. Azure Synapse Analytics

Via: Azure Microsoft Analizzate i dati di data lake, warehouse, database operativi e sistemi di big data e ottenete informazioni preziose con Azure Synapse Analytics, un servizio di analisi aziendale! 🤓

La piattaforma combina le tecnologie SQL e Apache Spark con Azure Data Explorer per fornire i migliori risultati e consentirvi di scavare in profondità in un mucchio di dati.

Con Azure Synapse Analytics è possibile scegliere il linguaggio da utilizzare per query su dati relazionali e non relazionali, garantendo la massima flessibilità.

La piattaforma è tutta incentrata sulla sicurezza: utilizza la crittografia a livello di colonna e il mascheramento dinamico dei dati per garantire la sicurezza dei dati al 100%.

Le migliori funzionalità/funzione di Azure Synapse Analytics

Progettato per le aziende

Query su dati relazionali e non relazionali

Il mio lavoro si integra perfettamente con Azure Machine Learning e Power BI

Controlli di sicurezza a grana fine

Limiti di Azure Synapse Analytics

Struttura dei costi complicata

Problemi di connessione con il pool di dati SQL

Prezzi di Azure Synapse Analytics

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Azure Synapse Analytics

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

6. Panoplia

Via: Panoplia Sincronizzazione, archiviazione e accesso ai dati con Panoply, una piattaforma di prima classe basata sul cloud.

Panoply è nota soprattutto per le sue capacità di integrazione dei dati. La piattaforma dispone di 200+ connettori di dati senza codice per collegarsi a database, API e altro ancora e raccogliere dati da più origini dati. Questo vi permette di dimenticare i problemi legati ai dati disparati e di mantenere tutto centralizzato. I connettori possono aiutarvi a semplificare l'e-commerce, il marketing, l'elaborazione dei pagamenti e la gestione delle risorse umane Flussi di lavoro CRM .

Con un Workbench per l'esplorazione dei dati basati su SQL, opzioni di analisi integrate e compatibilità plug-and-play con gli strumenti di business intelligence, Panoply può essere la soluzione ideale per i dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Panoply

oltre 200 connettori di dati senza codice

Rilevamento automatico del tipo di dati

Autorizzazioni per gli utenti a livello di tabella

Esplorazione dei dati basata su SQL

Limiti di Panoply

Mancanza di flessibilità dei costi

Mancanza di documentazione per alcune funzionalità/funzione

Prezzi di Panoply

Starter : $199/mese (due milioni di righe)

: $199/mese (due milioni di righe) Lite : $299/mese (20 milioni di righe)

: $299/mese (20 milioni di righe) Standard : $599/mese (100 milioni di righe)

: $599/mese (100 milioni di righe) Premium: $999/mese (300 milioni di righe)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Panoply

G2 : 4.3/5 (70+ recensioni)

: 4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (20+ recensioni)

7. Databricks

Via: Banchi di dati Databricks è una data lakehouse: combina il meglio dei data warehouse e dei data lake e offre una soluzione che aiuta a ridurre i costi e a eliminare i silos. 😍

Questa piattaforma è una soluzione eccellente per chi vuole unificare i propri dati su tutti i cloud. È costruita su standard aperti e open-source e si basa su Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing e MLFlow.

Semplifica i processi relativi ai dati e crea una soluzione centralizzata con un unico set di strumenti per SQL e Python, IDE e notebook, batch e streaming e i più diffusi cloud provider.

Databricks è scalabile al 100%: è in grado di gestire le esigenze di dati delle piccole aziende e delle grandi imprese in modo altrettanto efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Databricks

Ibrido tra data lake e data warehouse

Unifica i dati

Scalabile

Varie integrazioni per espandere le funzioni

Limiti di Databricks

Difficile per i nuovi utenti

Mancanza di funzionalità avanzate per la risoluzione dei problemi

Prezzi di Databricks

Contattare per i prezzi

Databricks valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (250+ recensioni)

: 4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

8. Intelligenza dei costi CloudZero Snowflake

Via: CloudZero Snowflake è perfetto per la vostra azienda, ma l'unica ragione per cui state considerando un'alternativa è la mancanza di visibilità dei costi? Grazie a CloudZero Snowflake Cost Intelligence, potete continuare a utilizzare la piattaforma e ottenere una visione globale dei vostri costi per prevenire gli sforamenti dei costi e prendere decisioni informate.

Questa soluzione consente di accedere alle informazioni provenienti sia da AWS che da Snowflake. È possibile effettuare uno zoom sui costi per progetto, team, funzionalità/funzione o beni venduti per avere un quadro completo delle spese.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence ha un rilevamento delle anomalie dei costi in tempo reale. Vi informerà ogni volta che superate il budget per evitare costi aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzione di CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Visione granulare dei costi

Rilevamento delle anomalie dei costi in tempo reale

Fornisce informazioni da AWS e Snowflake

Funziona su infrastruttura cloud

Limiti di CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Per capire le funzioni può essere necessario un po' di tempo

L'interfaccia può sembrare opprimente per alcuni utenti

Prezzi di CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Nessuna recensione

9. Cloudera

Via: Cloudera Cloudera è una piattaforma di dati ibrida che consente di sfruttare la potenza dei cloud pubblici e privati. È una soluzione eccellente per chi desidera un'amministrazione centralizzata e una visibilità cristallina dei propri processi di dati.

La piattaforma vi offre una libertà senza pari: scegliete qualsiasi cloud, dati e analisi e godete di un time-to-value più rapido e di prestazioni ottimizzate.

Cloudera è al vostro fianco in ogni fase del ciclo di vita dei dati, dalla distribuzione dei dati alla scienza dei dati e all'apprendimento automatico.

Il maggior fascino della piattaforma è rappresentato dalle sue funzioni di analisi dei dati trasportabili. Quando le condizioni aziendali cambiano, è possibile spostare i dati e le applicazioni tra i cloud o tornare in sede per garantire una gestione coerente senza complicate operazioni di refactoring.

Le migliori funzionalità/funzione di Cloudera

Costruito su una piattaforma open-source

Analisi dei dati portatile

Amministrazione centralizzata

Scalabile

Limiti di Cloudera

Mancanza di documentazione dettagliata per vari problemi

Secondo alcuni utenti, necessita di miglioramenti dell'interfaccia utente

Prezzi di Cloudera

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Cloudera

G2 : 4/5 (30+ recensioni)

: 4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (meno di 10 recensioni)

10. Teradata Vantage

Via: Teradata Dite addio ai problemi di dati complessi con Teradata Vantage, una piattaforma di analisi dei dati multi-cloud progettata per le aziende. 👋

La funzionalità/funzione di spicco della piattaforma è Analytics Database. Oltre a eseguire l'analisi SQL standard, questa opzione consente di utilizzare l'analisi dei percorsi e dei pattern, l'analisi 4D e lo scoring. Può anche eseguire funzioni di ottimizzazione delle query come Optimizer e Carico di lavoro.

Con Teradata Vantage è possibile accedere a diversi strumenti di visualizzazione e analisi di business intelligence, notebook e IDE, massimizzando le funzioni e le prestazioni della piattaforma.

Uno dei vantaggi più significativi della piattaforma è la facilità d'uso. Sebbene offra opzioni di dati robuste, Teradata Vantage è altamente intuitivo e non è necessario un background tecnico o un'esperienza estesa per coglierne i vantaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Teradata Vantage

Database analitico

Si integra bene con altri strumenti utili

Facile da usare

Query veloci sui dati

Limiti di Teradata Vantage

Costo elevato della piattaforma

Funzione di lineage dei dati migliorabile

Prezzi di Teradata Vantage

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Teradata Vantage

G2 : 4.3/5 (oltre 250 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 250 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 20 recensioni)

Altri strumenti

Le alternative a Snowflake presenti nel nostro elenco offrono opzioni robuste per la gestione e l'archiviazione di tutti i tipi di dati. Tuttavia, spesso possono sembrare troppo complicate per gli utenti che gestiscono un solo tipo di dati. Supponiamo che siate di costruire un database di clienti -Probabilmente non avete bisogno di opzioni avanzate per la query, l'analisi SQL e il codice.

Ma volete comunque utilizzare una piattaforma affidabile con numerose opzioni di personalizzazione, organizzazione e gestione. In questo caso, potete trarre vantaggio da ClickUp 💪

Vediamo come ClickUp può aiutarvi a creare e gestire un database clienti e se può essere una valida alternativa a Snowflake.

Gestite i dati dei clienti, le attività personali e le comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con solide opzioni per le attività di ClickUp e per la gestione delle comunicazioni project management organizzazione, collaborazione e visualizzazione. Essendo ricco di funzionalità/funzione, ClickUp può servire per diverse produttività ed essere la casa perfetta per i vostri database di clienti, sia che la vostra azienda sia focalizzata sulla vendita di prodotti o servizi .

La piattaforma dispone di una serie di opzioni dedicate alla gestione dei clienti denominate ClickUp CRM . È possibile utilizzarli per creare database, visualizzare pipeline e gestire le relazioni con i client e informazioni per trarre conclusioni e prendere decisioni informate.

Organizzate, ordinate e filtrate le attività di ClickUp 3.0 nella vista Tabella per ottenere più rapidamente informazioni su tutti i vostri lavori

Una delle opzioni più apprezzate è Visualizzazioni ClickUp . La piattaforma dispone di 10+ visualizzazioni che permettono di guardare i dati da diverse prospettive. Vorremmo sottolineare la Vista Tabella dove è possibile creare nuove attività per memorizzare i dati di ogni client e centralizzare tutte le informazioni per facilitarne l'accesso e la navigazione.

Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per fornire ulteriori dettagli sui vostri client: potreste includere le loro informazioni di contatto, aggiungere i venditori responsabili di ogni account e determinare la loro priorità.

I campi personalizzati consentono di collegare le voci (i vostri clienti) a documenti e altre attività, creando così un database centralizzato con tutte le informazioni sui clienti. Collegate le offerte, i contratti, gli acquisti passati, le esigenze previste e tutto ciò che può aiutarvi a fornire servizi eccezionali servizio clienti personalizzato . ✨

Aggiunta di campi personalizzati obbligatori alle attività e agli elenchi per garantire che i team siano sulla stessa pagina e lavorino dalla stessa visualizzazione

Ora che abbiamo menzionato i documenti, non possiamo dimenticarci di Documenti di ClickUp . Questa funzionalità consente di creare, gestire, condividere e lavorare su tutti i documenti che possono essere importanti per i vostri database. Utilizzatela per generare offerte, delineare Strategie CRM e piani, fatture e preparazione della documentazione di onboarding.

ClickUp è un'azienda che si occupa di Strumento di CRM alimentato dall'IA grazie a ClickUp AI è un robusto assistente di scrittura IA. Aiuta a creare tutti i tipi di documenti molto più velocemente, a semplificare le attività ripetitive e a favorire una comunicazione senza attriti con i clienti.

Integrazioni di ClickUp

Sfogliate le app e le integrazioni disponibili all'interno di ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

ClickUp non è una piattaforma cloud per i dati, ma può integrarsi con una (o più) di esse, consentendovi di combinarne le potenzialità e di semplificare il vostro lavoro.

Quando si tratta di Integrazioni ClickUp le opzioni sono pressoché infinite. Avete oltre 1.000 app e piattaforme tra cui scegliere! Se non potete trovare l'app che si desidera collegare con nella libreria, usare API ClickUp o Integrazione con Zapier per costruire integrazioni personalizzate e raggiungere livelli di funzione che non avreste mai pensato fossero possibili. 💪

Eliminare i silos di dati con la migliore alternativa a Snowflake

Le alternative a Snowflake elencate possono aiutarvi a creare, gestire, archiviare e analizzare grandi quantità di dati per ottenere preziose intuizioni che facciano progredire la vostra azienda.

D'altra parte, se siete alla ricerca di una piattaforma all-in-one per gestire attività e progetti , i dati dei client e il vostro team senza intoppi, ClickUp è la scelta migliore. 🤝 Iscriviti a ClickUp ed esplorate i molti modi in cui può ottimizzare i vostri flussi di lavoro.