10 migliori alternative a BambooHR per i team HR nel 2024

Il dipartimento delle risorse umane è l'elemento che tiene insieme un'azienda, gestendo attività fondamentali come la selezione dei candidati, l'inserimento dei dipendenti, il monitoraggio del tempo, la gestione delle prestazioni e altro ancora. Ma per fare tutto questo, i team HR moderni hanno bisogno dell'aiuto di un software HR sofisticato.

BambooHR è da tempo uno dei principali pacchetti software per le risorse umane. I professionisti delle risorse umane di migliaia di aziende in tutto il mondo lo utilizzano ed è noto per la sua capacità di creare un database centralizzato per l'archiviazione e la gestione delle informazioni sui dipendenti.

Ma non è il software HR giusto per ogni azienda. Alcune alternative a BambooHR possono offrire prezzi migliori, capacità di integrazione più solide e un'esperienza più fluida. Se state cercando un'alternativa a BambooHR, vi consigliamo di esplorare i dieci migliori concorrenti di BambooHR.

Cosa cercare nelle alternative a BambooHR?

Quando iniziate a cercare alternative a BambooHR, ci sono cinque cose che dovete considerare:

Interfaccia user-friendly : Il software HR è buono quanto la sua interfaccia utente. Se il software è complesso da usare o rende difficile trovare le informazioni necessarie, non sarà di grande aiuto per nessuno. Cercate un software con un'interfaccia intuitiva che vi permetta di raggiungere rapidamente le nozioni di base e poi di immergervi nei dettagli

**Le alternative a BambooHR possono offrire un sistema di monitoraggio dei candidati, sistemi di gestione delle prestazioni, funzioni di busta paga, amministrazione dei benefit, ecc. Alcune organizzazioni potrebbero aver bisogno solo di una o due di queste funzioni HR di base, mentre altre potrebbero aver bisogno di una serie di funzionalità/funzione ancora più sofisticate. Prima di iniziare a fare acquisti, è bene sapere che cosa vi serve dal vostro software per le risorse umane

Eccellenti capacità di integrazione: Quanto più il vostro software HR è in grado di connettersi ad altre app e programmi del vostro stack tecnologico, tanto meglio è. Le integrazioni possono aiutare a semplificare i processi HR, tra cui la comunicazione con i dipendenti, la gestione dei benefit per i dipendenti o l'esecuzione automatica delle buste paga

**Il software di gestione delle risorse umane gestisce molti processi complessi e delicati, quindi raramente è semplice. Scegliete un software che offra risorse di formazione complete e un servizio clienti reattivo, in modo da poter implementare senza problemi il nuovo software nei vostri processi HR principali

**La maggior parte delle alternative a BambooHR offre una struttura di prezzi a scalare, il che significa che in genere si paga per dipendente. Prima di impegnarsi in una piattaforma software, tuttavia, assicurarsi di comprendere il costo totale del software, compresi i costi di sottoscrizione, i costi di implementazione ed eventuali costi aggiuntivi

Molte delle alternative a BambooHR presenti in questo elenco offrono un periodo di prova gratuito. Sfruttate queste offerte per giocare con il software e capire se è adatto alle vostre esigenze in materia di risorse umane.

Le 10 migliori alternative a BambooHR da utilizzare nel 2024

Tenere traccia dei numerosi elementi da fare in ambito HR con un flusso di lavoro HR personalizzabile in ClickUp

È una piattaforma per la produttività. È una piattaforma di produttività strumento gratuito per il project management . E ora è il vostro strumento software di gestione delle risorse umane .

ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro di ClickUp con funzionalità/funzione e visualizzazioni multiple per creare uno spazio centralizzato ed efficiente per tutte le esigenze delle risorse umane. Inoltre, con oltre 1.000 integrazioni, è possibile automatizzare molti processi delle Automazioni e potenziare il vostro elenco di cose da fare. Utilizzate l'automazione di ClickUp per attivare attività, aggiornare stati o comunicare con il vostro team.

Avrete anche accesso a fantastici modelli di gestione delle risorse umane. Iniziate con il Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp per creare un elenco di procedure operative standard efficaci per la vostra organizzazione. Poi, date un'occhiata ai modelli gratis per l'elaborazione delle buste paga, la gestione delle prestazioni e altro ancora. Utilizzateli per rendere operativa la vostra area di lavoro HR in pochi minuti.

Dal reclutamento alla gestione dei talenti e all'onboarding, ClickUp ha una soluzione per tutte le vostre esigenze di gestione delle risorse umane. Liberate il vostro spazio di lavoro per le risorse umane team delle risorse umane per gestire il lato umano delle risorse umane e lasciare che ClickUp si occupi del resto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è personalizzabile e consente di creare flussi di lavoro personalizzati,elenchi di attivitàe campi specifici per le esigenze delle risorse umane della vostra organizzazione

Le fantastiche funzionalità di collaborazione facilitano il lavoro dei team, sia che si tratti di coordinarsi con i responsabili delle assunzioni per il processo di reclutamento, sia che si tratti di collaborare con i team per la gestione delle risorse umanegestione delle prestazioni dei dipendenti* ClickUp semplifica la gestione dei documenti e la condivisione delle conoscenze, in modo che i team possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, mentre i team HR possono tenere al sicuro i dati sensibili dei dipendenti

I modelli gratuiti consentono ai team di risparmiare tempo nella creazione di nuovi processi, come la creazione di un sistema di monitoraggio dei candidati o la creazione di valutazioni delle prestazioni

Il sistema scalabile facilita l'adattamento alle piccole e medie imprese e alle grandi organizzazioni

Limiti di ClickUp

ClickUp ha un ricco elenco di funzionalità/funzione, per cui i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per imparare tutto ciò che possono fare all'interno della piattaforma

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. Team di collegamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Connecteam-Sequenza-Feature-1-1400x709.png Connecteam come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Team di collegamento Connecteam è un piattaforma di gestione dei dipendenti progettata specificamente per i lavoratori senza scrivania e a distanza. Fornisce strumenti per le attività di gestione della forza lavoro, tra cui strumenti di comunicazione e modi per gestire la programmazione, la formazione e altro ancora.

Funzionalità/funzioni migliori di Connecteam

Facilita la comunicazione con i dipendenti attraverso funzionalità di chat, messaggistica e annunci

Strumenti per la creazione e l'invio di materiali di formazione ai dipendenti, per rendere la formazione più efficaceprocesso di onboarding più facile

Creazione rapida di nuovi moduli e liste di controllo per attività quali valutazioni dei dipendenti, ispezioni di sicurezza, sistemi di monitoraggio dei candidati o altri processi HR

Limiti di Connecteam

Alcuni dei migliori strumenti HR della piattaforma sono disponibili solo per i livelli di pagamento più alti, quindi le aziende più piccole con budget ridotti potrebbero trovarla limitata

Prezzi di Connecteam

Piano Business: $0

Basic: $35/mese per i primi 30 utenti, poi $0,60/mese per ogni utente in più

Avanzato: $59/mese per i primi 30 utenti, poi $1,80/mese per ogni utente aggiuntivo

Expert: 119 dollari al mese per i primi 30 utenti, poi 3,60 dollari al mese per ogni utente aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,4/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (310+ recensioni)

3. Zenefits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Zenefits.jpg Zenefits è un'app per le risorse umane facile da usare e ricca di utili automazioni /$$$img/

Via Zenefits Zenefits è una piattaforma di gestione delle risorse umane basata su cloud e dotata di strumenti che aiutano le organizzazioni a gestire i processi HR. Ha un'interfaccia semplice e user-friendly e un'app mobile pluripremiata che consente ai dipendenti di accedere alle proprie informazioni anche in mobilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Zenefits

Ottimi strumenti per l'amministrazione dei benefit, per gestire facilmente benefit come l'assicurazione sanitaria, i piani pensionistici e altri vantaggi per i dipendenti

Le funzionalità di monitoraggio del tempo, facili da usare, consentono di tenere traccia degli orari dei dipendenti, delle ore, delle pause e degli straordinari, in connessione con i servizi di busta paga

Zenefits è una delle migliori alternative di BambooHR per la gestione della conformità, in quanto aiuta le piccole aziende e le grandi organizzazioni a rispettare le varie normative in materia di risorse umane e di lavoro

Limiti di Zenefits

Può essere necessario un po' di tempo (e di lavoro richiesto) per riuscire a contattare il team di assistenza clienti della piattaforma, per cui potreste trovarvi a dover trovare delle soluzioni di ripiego per qualsiasi problema riscontrato

Prezzi di Zenefits

Essenziali: $10/mese per dipendente

Crescita: $20/mese per dipendente

Zen: $33/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni su Zenefits

G2: 4/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (810+ recensioni)

4. Increspatura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.58.28@2x.png Rippling come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Increspatura Rippling è una piattaforma basata su cloud con una suite completa di strumenti per la gestione delle risorse umane e dei dipendenti. Rippling è un'ottima alternativa a BambooHR se volete lavorare per semplificare i processi HR. Avrete un luogo centralizzato per le buste paga, l'amministrazione dei benefit, gli account di risparmio sanitario, il reclutamento, la gestione delle prestazioni e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling

L'elaborazione automatizzata delle buste paga gestisce attività complesse come il calcolo delle imposte, la configurazione del deposito diretto e la conformità alle normative sulle buste paga

Semplicitàstrumenti per l'inserimento dei dipendenti per aiutarvi a svolgere attività amministrative come l'invio di documenti e la gestione delle attività

Possibilità di estendere le funzionalità incorporando le funzioni di gestione dell'IT e della sicurezza, che consentono di applicare le politiche di sicurezza in tutta l'organizzazione

Limiti del Rippling

Non tutte le funzionalità della piattaforma HR sono disponibili su mobile, quindi amministratori e dipendenti potrebbero avere bisogno di un desktop per sfruttare al meglio la piattaforma

Prezzi di Rippling

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (oltre 2.900 recensioni)

5. Paypro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Pay-Pro-HR-Dashboard.jpeg Paypro come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Paypro Paypro promette di essere l'unica piattaforma di gestione delle risorse umane di cui avrete bisogno, dall'assunzione al pensionamento della vostra forza lavoro.

La piattaforma, basata su cloud, offre buste paga, gestione delle prestazioni, Impostazione degli obiettivi delle risorse umane strumenti di gestione dei benefit e di monitoraggio del tempo. Inoltre, il team di esperti che si occupa dell'implementazione è in grado di far funzionare rapidamente il reparto HR della vostra organizzazione sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paypro

Un team di esperti per l'implementazione può fare il lavoro pesante per rendere il vostro team HR operativo sul sistema

La gestione completa della forza lavoro è in grado di gestire ogni aspetto della gestione del team, comprese le funzionalità/funzione avanzate che aiutano a controllare i costi del lavoro e a migliorare la produttività

Elimina i flussi di lavoro ridondanti con un unico database per tutti i dati dei dipendenti, compreso il monitoraggio del tempo, la gestione dei compensi, l'amministrazione dei benefit e altro ancora

Limiti di Paypro

La reportistica può essere complessa e complicata. Per questo motivo potrebbe essere necessario procedere per versioni di prova ed errori per ottenere le informazioni necessarie

Prezzi di Paypro

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Paypro

G2: 4.9/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

6. Con nome e cognome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-10-27-at-1.18.46-PM-1400x808.png Namely come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Ovvero Namely è una piattaforma di paghe e risorse umane basata su cloud per le piccole e medie imprese. Conosciuta per la sua interfaccia user-friendly, Namely offre una soluzione completa per la gestione delle risorse umane, dei benefit e dei compensi, e monitoraggio dei candidati .

Inoltre, offre una piattaforma facile da usare che rende il self-service dei dipendenti un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Namely

Eccellenti funzionalità/funzione self-service consentono ai dipendenti di accedere e gestire le proprie informazioni sulle risorse umane senza imporre al management attività di amministratore

Gli strumenti di gestione dei talenti facilitano la gestione di aspetti quali le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti e lo sviluppo dei dipendenti per favorire la crescita dei talenti all'interno dell'organizzazione

Facile gestione dei benefit, in modo che l'organizzazione possa gestire in modo efficiente tutto, dall'assicurazione sanitaria ai piani pensionistici

Limiti di Namely

Il supporto clienti può essere difficile da contattare e gli utenti devono risolvere i problemi da soli

Prezzi di Namely

Contatto per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Namely

G2: 3.9/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (420+ recensioni)

7. Solo lavori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Justworks.jpg Justworks come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Solo opere Justworks è un software all-in-one per la gestione delle risorse umane rivolto alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni. L'interfaccia è intuitiva e offre un intervallo di strumenti che aiutano a snellire i processi HR sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.

È ideale per coloro che non hanno conoscenze approfondite in materia di risorse umane, perché il supporto 24/7 è disponibile per guidarvi attraverso qualsiasi problema.

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks

Un eccellente supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con persone in carne e ossa che rispondono a qualsiasi domanda sull'impostazione della vostra azienda su Justworks

I dipendenti possono accedere e gestire le proprie informazioni sulle risorse umane attraverso un dashboard facile da usare, che rende semplice la ricerca di dati o l'invio di moduli

Gli strumenti di onboarding rendono semplice l'assunzione di nuovi dipendenti, guidandoli attraverso il processo di invio delle informazioni sul deposito diretto, le politiche aziendali e altro ancora

Limiti di Justworks

Non è disponibile un'app per dispositivi mobili, il che limita l'accesso degli amministratori e dei dipendenti in movimento

Prezzi di Justworks

Basic: $59/mese per dipendente

Plus: $99/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni su Justworks

G2: 4.6/5 (430+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

8. Gusto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.08.28@2x.png Gusto come esempio di BambooHR /$$$img/

Via Gusto Gusto è una piattaforma online che semplifica tutti gli aspetti della gestione del capitale umano e delle paghe per le aziende. È una piattaforma di facile utilizzo che offre molte funzionalità di integrazione per semplificare i flussi di lavoro associati alla gestione dei dipendenti. Con una buona selezione di strumenti HR per il suo prezzo, è una buona opzione per le piccole aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto

Un processo semplificato e automatizzato per le buste paga elimina le congetture sui calcoli e toglie all'azienda molti adempimenti amministrativi

Gli eccellenti strumenti di conformità aiutano le organizzazioni a rimanere aggiornate con le normative in continua evoluzione, in modo da poter gestire senza sforzo i dati dei dipendenti e soddisfare i requisiti legali

Gusto funge da broker per i benefit dei dipendenti, aiutando le organizzazioni a trovare piani di assicurazione sanitaria a prezzi accessibili per i dipendenti

Limiti di Gusto

Non esiste una versione di prova gratuita, quindi è necessario pagare prima di poter testare le funzionalità/funzione

Prezzi di Gusto

Semplice: $40/mese più $6/mese a persona

Plus: 80 dollari al mese più 12 dollari al mese per persona

Premium: Contattare per informazioni sui prezzi

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

9. PerformYard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/performyard-dashboard.png PerformYard come alternativa a BambooHR /$$$img/

Via Esegui cantiere PerformYard si concentra sulla gestione delle prestazioni, creando un hub centralizzato per creare una cultura ad alte prestazioni all'interno dell'organizzazione. Attraverso una semplice interfaccia, i team delle Risorse Umane possono utilizzare PerformYard per impostare i KPI delle risorse umane , strumenti di feedback per i dipendenti o valutazioni delle prestazioni per promuovere la crescita e lo sviluppo del team.

Funzionalità/funzioni migliori di PerformYard

Personalizzazione delle valutazioni delle prestazioni per creare valutazioni in linea con gli obiettivi e i valori dell'organizzazione

Gli strumenti di feedback continuo creano cicli di feedback costanti, in modo che ci sia una comunicazione regolare tra i dipendenti e la direzione sulle prestazioni e gli obiettivi

Eccellenti funzionalità analitiche e di reportistica possono fornire preziose informazioni sulle tendenze delle prestazioni e aiutare a identificare i punti di forza e di debolezza all'interno dell'organizzazione

Limiti di PerformYard

La reportistica non è intuitiva, quindi i manager potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto per trovare le informazioni di cui hanno bisogno

Mancano alcune funzionalità/funzione avanzate presenti in altre piattaforme HR, come gli strumenti per le paghe o la gestione dei benefit

Prezzi di PerformYard

Gestione delle prestazioni: 5-10 dollari al mese per persona, con fatturazione annuale

Coinvolgimento dei dipendenti: Altri $1-3 per persona al mese

Valutazioni e recensioni di PerformYard

G2: 4.8/5 (750+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

10. Zoho People

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Zoho-People-dashboard-customization-1400x675.png Personalizzazione della dashboard di Zoho People /$$$img/

Via Persone Zoho Se avete bisogno di strumenti HR sofisticati per una grande organizzazione, dovete dare un'occhiata a Zoho People. Questo software per le risorse umane basato su cloud di gestione delle risorse umane offre un ampio intervallo di strumenti e funzionalità.

Zoho People crea una piattaforma centrale per la gestione di tutti gli aspetti delle informazioni sui dipendenti, dalle funzionalità di monitoraggio delle presenze alla gestione delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho People

Altamente personalizzabile in modo da poter creare e adattare moduli e flussi di lavoro specifici per il vostro processo HR interno, dal processo di onboarding all'amministrazione quotidiana

Il portale self-service intuitivo permette ai dipendenti di accedere e aggiornare le proprie informazioni personali, visualizzare le buste paga e richiedere le ferie. L'impegno dei dipendenti è maggiore e le attività di amministrazione per il management e il team delle risorse umane sono ridotte

Eccellenti funzionalità di reportistica possono fornire ai gestori del team informazioni sulle tendenze della forza lavoro, sulle metriche delle prestazioni e su altri dati critici relativi alle risorse umane, per prendere decisioni migliori basate sui dati per l'organizzazione

Limiti di Zoho People

L'interfaccia non è sempre intuitiva, per cui all'inizio gli utenti devono fare molto affidamento sul supporto clienti e sulle risorse per la formazione

Prezzi di Zoho People

Gratis per cinque utenti

Essential HR: $1/dipendente con fatturazione mensile

Professional: $2/dipendente con fatturazione mensile

Premium: $3/dipendente con fatturazione mensile

Enterprise: $5/dipendente con fatturazione mensile

People Plus: $8/dipendente fatturato mensilmente

Valutazioni e recensioni su Zoho People

G2: 4.4/5 (280+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (230+ recensioni)

Trova la migliore alternativa a BambooHR per la tua organizzazione su ClickUp

Operazioni HR efficienti hanno un impatto positivo sull'intera organizzazione. Esse portano a una maggiore soddisfazione dei dipendenti, a una funzione fluida dei servizi di benefit e a un ambiente di lavoro più felice. Ciò favorisce la fidelizzazione dei dipendenti e contribuisce a migliorare i profitti dell'organizzazione.

Gli strumenti HR giusti possono aiutarvi a raggiungere questo obiettivo. Le migliori alternative a BambooHR offrono funzionalità/funzione chiave per ridurre il carico di lavoro degli amministratori, semplificare la gestione delle persone e creare una migliore esperienza per i dipendenti.

Se cercate alternative a BambooHR, provate ClickUp, un'opzione versatile in grado di soddisfare le esigenze di piccole aziende, medie imprese e grandi organizzazioni.

Conosciuto principalmente come strumento di project management, ClickUp offre anche una suite completa di funzionalità/funzione per la gestione delle risorse umane. Utilizzando ClickUp, potrete semplificare i processi HR e migliorare la comunicazione con i vostri dipendenti.

ClickUp offre aree di lavoro personalizzabili, oltre 1.000 integrazioni e molte funzionalità di automazione. È possibile centralizzare le esigenze delle risorse umane, dal reclutamento al coaching e altro ancora, con soluzioni e modelli per ogni aspetto della gestione delle risorse umane.

Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per potenziare il vostro team HR con un sistema di gestione più efficiente ed efficace.