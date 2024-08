10 migliori alternative a Elasticsearch nel 2024

Mantenere i dati organizzati in azienda è spesso davvero opprimente. E trovare le informazioni che cercate è come trovare un ago in un pagliaio aziendale. 🤔

Le piattaforme di ricerca e analisi, come Elasticsearch, rendono la ricerca di informazioni molto più gestibile. Elasticsearch trasforma il vostro database aziendale in un motore di ricerca, in modo che le persone possano trovare facilmente le informazioni in pochi secondi (invece di ore, giorni o settimane a spulciare i file aziendali).

Se uno dei obiettivi della vostra azienda è trovare un modo migliore per cercare e analizzare i dati, continuate a leggere. Qui di seguito, vi presentiamo le dieci migliori alternative a Elasticsearch per navigare facilmente tra le informazioni aziendali. 🤩

Che cos'è Elasticsearch?

Elasticsearch è una piattaforma di ricerca open-source distribuita e RESTful che consente agli utenti di cercare e trovare informazioni. Come un motore di ricerca - si pensi a Google o a Microsoft Bing - Elasticsearch consente agli utenti di registrare, archiviare, cercare e analizzare grandi quantità di dati in un tempo molto breve.

Kibana ecommerce Revenue Dashboard via Elastico Elasticsearch lavora indicizzando dati apparentemente non correlati provenienti da posizioni diverse. L'utente digita quindi una query di ricerca ed Elasticsearch trova le informazioni pertinenti in tempo reale.

La piattaforma di ricerca aziendale passa al setaccio praticamente qualsiasi tipo di dati, compresi documenti, email, prodotti, numeri e persino posizioni geografiche.

Cosa si dovrebbe cercare in Alternative a Elasticsearch?

L'alternativa Elasticsearch giusta deve permettere di cercare, analizzare, ingerire e analizzare i dati visualizzare tutti i tipi di dati . Se state cercando una piattaforma per sostituire Elasticsearch, sceglietene una con le funzioni dell'elenco seguente.

**Il motore di ricerca e la piattaforma di analisi di ricerca giusti devono consentire di filtrare diversi tipi di dati, compresi quelli testuali, numerici e geospaziali

Offre visuali dashboard : La piattaforma giusta non dovrebbe limitarsi a visualizzare i risultati di una query di ricerca. Dovrebbe invece offrire l'aggregazione dei dati evisuali di reportistica in modo da comprendere e interpretare meglio i dati

La piattaforma giusta non dovrebbe limitarsi a visualizzare i risultati di una query di ricerca. Dovrebbe invece offrire l'aggregazione dei dati evisuali di reportistica in modo da comprendere e interpretare meglio i dati Risultati di ricerca rapidi: L'alternativa Elasticsearch giusta filtra le origini dati in tempo reale, fornendo risultati di ricerca accurati in pochi secondi

L'alternativa Elasticsearch giusta filtra le origini dati in tempo reale, fornendo risultati di ricerca accurati in pochi secondi Ricerca basata sull'IA: I motori di ricerca e le piattaforme di analisi più potenti eseguono algoritmi che utilizzano l'apprendimento automatico

I motori di ricerca e le piattaforme di analisi più potenti eseguono algoritmi che utilizzano l'apprendimento automatico API aperte: Elasticsearch si è diffuso per la prima volta nel 2010 come piattaforma di motore di ricerca gratuita e open-source. Molte aziende e sviluppatori apprezzano la libertà offerta da un'API aperta, come la possibilità di personalizzare una soluzione in base alle proprie esigenze

Le 10 migliori alternative ad ElasticSearch da utilizzare nel 2024

Cercate una piattaforma che sostituisca ElasticSearch? Le piattaforme seguenti interpretano i dati e forniscono esperienze di ricerca di alto livello:

1. Algolia

via Algolia Fondata nel 2012, Algolia è una piattaforma proprietaria di motori di ricerca. In sostanza, il provider agisce come un motore di ricerca all'interno del sito web del cliente e effettua il crawling del sito per fornire risultati rapidi e pertinenti alle query dei visitatori.

Alcune delle sue principali funzionalità/funzione si basano sull'uso di test A/B, strumenti di ricerca sfaccettati e funzionalità di motore di ricerca full-text.

Algolia migliori funzionalità/funzione

Sfrutta Algolia NeuralSearch, che utilizza l'apprendimento adattivo dell'IA per sviluppare e suggerire query di ricerca più pertinenti

Connessione degli acquirenti a prodotti pertinenti attraverso soluzioni di ecommerce B2B e B2C

Aumentare il traffico web abilitando le funzionalità di ricerca su diversi tipi di dati

Lancio di test A/B per scoprire le migliori strategie di ricerca ad alte prestazioni

Algolia limitazioni

Alcuni risultati di ricerca possono essere fuorvianti nel suo motore di ricerca

La soluzione è una piattaforma plug-and-play e sarà necessario fare un lavoro preliminare sul processo di implementazione

Algolia prezzo

Costruire: Gratis

Gratis Crescere: $0,50/mese

$0,50/mese Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Elevare: Contattare per i prezzi

Algolia valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70 recensioni)

2. Typesense

via Typesense Typesense è una piattaforma di motori di ricerca moderna e open-source. Questa alternativa a Elasticsearch completa la ricerca per tipo, la ricerca geografica, la ricerca semantica e la ricerca vettoriale.

È sufficiente utilizzare Typsense Cloud per effettuare il provisioning di un cluster, creare una raccolta, aggiungere documenti e il server di ricerca è pronto a partire.

Typesense migliori funzionalità/funzione

Non preoccupatevi degli errori di battitura nella query di ricerca, grazie alla tolleranza ai refusi

Risultati specifici per elemento fissato, posizione o merce all'interno dei risultati della ricerca

Utilizzare l'ordinamento dinamico per filtrare i risultati in base ai campi personalizzati

Ricerca e ordinamento dei risultati all'interno di una regione specifica attraverso la geo-ricerca

Typesense limitazioni

La piattaforma non è recensita su G2 o Capterra, quindi non è chiaro quanto i clienti siano soddisfatti del prodotto

Typesense prezzo

I prezzi si basano sulla memoria e partono da 0,03 $/ora (21,60 $/mese) e 0,09 $/GB per 0,5 MB

Valutazioni e recensioni di Typesense

G2: Non recensito

Non recensito Capterra: Non elencato

3. Meilisearch

via Ricerca di Meilisearch Meilisearch è una piattaforma open-source velocissima che restituisce risultati di ricerca in soli 50 millisecondi. È una piattaforma plug-and-play che consente di iniziare a cercare tra i dati senza alcuna configurazione.

Inoltre, il motore di ricerca di testo recupera risultati pertinenti per ogni caso d'uso.

Meilisearch migliori funzionalità/funzione

Aumento delle conversioni e delle conversazioni commerciali grazie alla ricerca di prodotti di e-commerce, media e documenti

Aumenta la fidelizzazione degli utenti grazie alla ricerca per app, creando un'esperienza di ricerca eccellente attraverso piattaforme SaaS e mobili

Rilevamento automatico di più lingue

Creazione di regole di classificazione per impostazione predefinita per determinare quali risultati appaiono per primi

Meilisearch limitazioni

C'è un limite di 10 parole per ogni query di ricerca

L'indice di grandi lotti di documenti può causare un errore interno

Meilisearch valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: Non elencato

4. Solr

via Solr Solr (noto anche come Apache Solr) è una versatile alternativa a Elasticsearch costruita sulla piattaforma Apache Lucene, che fornisce indici, repliche e query. Ottimizzato per i grandi volumi di traffico, Solr completa le funzionalità di ricerca full-text, un'interfaccia amministrativa reattiva e un indice quasi in tempo reale.

Solr migliori funzionalità/funzione

Sfrutta un'architettura di plugin open-source per personalizzare la piattaforma del motore di ricerca in base alle proprie esigenze

Inserire i documenti nel server utilizzando un numero di linguaggi di programmazione, tra cui JSON, XML, CSV o HTTP

Ulteriori informazioni su Solr e avvio dell'attività grazie a una libreria di risorse avanzate

Solr limitazioni

Alcuni utenti sostengono che sia necessaria una maggiore documentazione su come utilizzare la piattaforma

Il linguaggio di query può confondere all'inizio

Solr prezzi

Gratis

Solr valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (25 recensioni)

4.1/5 (25 recensioni) Capterra: 4.3/5 (13 recensioni)

5. Vespa

via Vespa Vespa è un motore di ricerca e un database vettoriale open-source. La piattaforma alimentata dall'IA supporta la ricerca vettoriale, la ricerca lessicale e la ricerca di dati strutturati in un'unica query.

Rispetto agli altri motori di ricerca presenti in questo elenco, Vespa raggruppa i dati in modo dinamico per le piattaforme di e-commerce e altri servizi web.

Le migliori funzionalità/funzione di Vespa

Raccomandazione e personalizzazione dei risultati di ricerca per ogni utente o situazione

Scala per qualsiasi quantità di dati e/o traffico

Utilizzo del linguaggio di raggruppamento di Vespa per determinare come le corrispondenze delle query debbano essere raggruppate o aggregate

Limiti di Vespa

La documentazione su come iniziare a lavorare potrebbe essere migliorata

Non ci sono recensioni su G2, Capterra o Stackshare

Vespa prezzo

Le ricerche su Vespa sono gratis, ma Vespa Cloud ha il seguente prezzo:

Per vCPU ora: $.011

Per GB di memoria ora: $.011

Per disco GB ora: $.0004

Per GB di memoria GPU ora: $.075

Vespa valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Non elencato

6. Ricerca Manticore

via Ricerca di Manticore Nel 2017, Manticore Search è nato come alternativa al già popolare motore di ricerca Sphinx Search. Presumibilmente 4 volte più veloce di Elasticsearch manticore è noto per le sue prestazioni e la sua facilità d'uso. Con Manticore Search è possibile preparare praticamente qualsiasi tipo di query di ricerca utilizzando SQL e JSON.

Le migliori funzionalità/funzione di Manticore Search

In alcuni test, Manticore Search ha dimostrato di essere fino a 15 volte più veloce di Elasticsearch su piccoli dati, 4 volte più veloce nei big data e 29 volte più veloce per l'analisi dei log

Sfruttare le funzionalità full-text con oltre 20 operatori full-text e 20 fattori di ranking

Integrare facilmente Manticore Search nello stack esistente, poiché è in grado di leggere dati da MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV e TSV

Limiti di Manticore

Ci sono state alcune segnalazioni di crash dell'indice

Manticore prezzo

Gratis

Manticore valutazioni e recensioni

G2: Non recensito

Non recensito Capterra: Non elencato

7. Xapian

via Xapian Xapian è una libreria per motori di ricerca scritta in C++. Ha legami che permettono di utilizzare Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Nodo.js e altri linguaggi. La piattaforma, altamente adattabile, fornisce risultati di ricerca classificati e suggerisce termini di indice pertinenti o documenti correlati.

Le migliori funzionalità/funzione di Xapian

Supporta la ricerca di sinonimi o stemming dei termini di ricerca (ad esempio, ricerca di "footballs" invece di football)

La piattaforma suggerisce correzioni ortografiche per le query di ricerca

Genera anche snippet dinamici, che includono parole, frasi o query con caratteri jolly

Limiti di Xapian

Non è stato recensito da Capterra, G2 o Stackshare rispetto alle piattaforme di altri motori di ricerca

C'è poca documentazione per iniziare a operare

Xapian prezzo

Gratis

Valutazioni e recensioni di Xapian

G2: Non elencato

Non elencato Capterra: Non elencato

8. Ricerca Sfinge

via Ricerca Sphinx Sphinx Search è un server di ricerca full-text open-source. La piattaforma offre riferimenti incrociati in estensione, cercando classi correlate, citazioni e informazioni simili. I suoi formati di output includono HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, pagine di manuale e testo normale.

Sphinx Le migliori funzionalità/funzione della ricerca

Creare facilmente una struttura gerarchica per l'albero dei documenti

Sfruttare strumenti avanzati di query come il tokenizer del testo, il linguaggio di query e diversi modelli di classificazione

Controllo dell'ordine dei risultati della ricerca attraverso posizioni, raggruppamenti e priorità

Integrazione facile con le origini dati SQL e XML

Sphinx Limiti di ricerca

La documentazione su come integrare la piattaforma nel proprio sito web è molto scarsa

Sphinx prezzi

Gratis

Sphinx Ricerca valutazioni e recensioni

G2: Non elencato

Non elencato Capterra: Non elencato

9. Ricerca di sangue

via Ricerca Bleve Bleve Search è una semplice piattaforma di ricerca e di metriche. Bleve Search indicizza praticamente qualsiasi oggetto del vostro modello di dati.

Se si desidera personalizzare il modo in cui le query di ricerca restituiscono e visualizzano i risultati, è possibile sovrascrivere la mappatura predefinita.

Le migliori funzionalità/funzione di Bleve Search

Aggregazione facile dei dati attraverso sfaccettature di termini, sfaccettature di intervalli numerici e sfaccettature di intervalli di dati

Comporre query di ricerca utilizzando termini, frasi, corrispondenze, frasi di corrispondenza e prefissi

Operatività rapida grazie all'importazione di un pacchetto, allo sviluppo di un indice con tre righe di codice e alla scrittura di query con altre tre righe di codice

Limiti della ricerca di Fleve

Non ci sono elenchi di recensioni su G2, Capterra o Stackshare

Non c'è posto sul sito web per inviare una segnalazione di bug: l'unica possibilità è creare una discussione sul forum di GitHub

Bleve Search prezzo

Gratis

Ricerca di Cleveland valutazioni e recensioni

G2: Non elencato

Non elencato Capterra: Non elencato

10. Scatenati

via Liberare Unleash offre funzionalità di ricerca simili a quelle di Google che consentono a colleghi e clienti di trovare informazioni sul vostro sito web. La piattaforma IA fornisce algoritmi dettagliati per consentire ai visitatori del sito un'esperienza personalizzata.

Inoltre, consente agli utenti di accedere alle funzionalità di ricerca incorporando Unleash nel vostro sito, utilizzando l'app per dispositivi mobili o desktop, aggiungendo un'estensione per il browser o utilizzando un bot Slack per cercare tra le conversazioni e le risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di Unleash

Utilizzo di una ricerca potenziata dall'IA per tenere conto dei sinonimi della query o di concetti correlati

Sfruttare i filtri per affinare i risultati in base a criteri specifici

Creare un wiki per organizzare il tuttobiblioteca di conoscenze dell'azienda in un unico luogo

Strumenti per l'interruttori di funzionalità per lo sviluppo del software

Libera i limiti

Pur offrendo una versione di prova gratuita, Unleash richiede un piano a pagamento, a differenza di molti altri concorrenti

Unleash prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni diUnleash

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: Non recensito

Altri strumenti di analisi dei dati

Cercate altri strumenti che vi aiutino a trovare e interpretare i dati? Di seguito, esploriamo gli strumenti che vi aiutano a trovare rapidamente i file attraverso le app o il disco rigido locale. 🔍

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

ClickUp è il programma completo di piattaforma per l'automazione dei processi che trasforma il modo di pianificare e gestire le attività.

Utilizzate ClickUp per snellire il project management attingendo da una libreria di modelli, assegnando attività, impostando priorità, facendo brainstorming di idee, commentando progetti e creando reportistica accattivante. 👏

La Ricerca universale di ClickUp consente agli utenti di trovare rapidamente attività, documenti, file, utenti, chat e dashboard nell'intera area di lavoro e anche in altre aree di lavoro connesse

Inoltre, con ClickUp University Ricerca universale è possibile trovare qualsiasi file in qualsiasi momento, anche se non è memorizzato in ClickUp. È sufficiente integrare i file con ClickUp per rendere ricercabili i documenti in qualsiasi app connessa o sul disco rigido.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ricerca basata su IA che impara a conoscervi e mostra risultati migliori alle vostre query nel tempo

Integrazioni con Slack, Dropbox, GitHub, Box, HubSpot e altro ancora, per trovare i documenti su tutte le piattaforme

Consentite a chiunque nella vostra organizzazione di cercare informazioni e file

Accesso alla Ricerca universale dal Centro di comando, dall'Azione globale o dal desktop

Limiti di ClickUp

La Ricerca universale trova i documenti ma non i dati numerici o geospaziali

La piattaforma può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Trova i dati che stai cercando con queste alternative

Le piattaforme di ricerca e analisi, come Elasticsearch, trasformano qualsiasi sito web in un motore di ricerca ad alta potenza, consentendo ai clienti e ai membri del team interno di trovare le informazioni di cui hanno bisogno.

Inoltre, molte di queste alternative sono piattaforme gratuite e open-source, il che significa che è facile personalizzare le capacità di ricerca (anche se è necessario uno sviluppatore full-stack per apportare qualsiasi modifica).

Se cercate una funzionalità di ricerca semplice per trovare file e documenti, provate ClickUp.

Questa piattaforma all-in-one semplifica il project management e completa una libreria di modelli, documenti e lavagne online, automazioni del flusso di lavoro e una funzionalità/funzione di ricerca per trovare facilmente i documenti aziendali.

Per iniziare, provate ClickUp oggi stesso . 🙌