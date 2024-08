le 10 migliori integrazioni di Dropbox per il 2024 (funzionalità/funzione e prezzi inclusi!)

Se create, gestite e condividete documenti per lavoro o per uso personale, Dropbox è uno degli strumenti migliori per rimanere organizzati. Questo popolare servizio di file hosting protegge i dati, li rende facilmente ricercabili e favorisce la collaborazione tra team.

Ma come ogni servizio, Dropbox non può fare tutto. ⚠️

Per questo, è necessario che le integrazioni di Dropbox lavorino senza problemi con i vostri strumenti, siano essi app di comunicazione, software per il project management o CRM. Fortunatamente, esistono decine di integrazioni con Dropbox per mantenere i flussi di lavoro senza intoppi.

Per scoprire il meglio del meglio, date un'occhiata a questo elenco delle 10 migliori integrazioni per Dropbox, che include pro, contro, prezzi e altri dettagli indispensabili. ✨

Cosa cercare nelle integrazioni per Dropbox?

Non basta scegliere un'integrazione per Dropbox in modo casuale. È necessario considerare quali integrazioni di cui la vostra azienda ha bisogno o quello che volete per le vostre attività personali.

Ecco cosa cercare nelle integrazioni per Dropbox:

Essenziali del sistema operativo : Scegliete integrazioni per Dropbox che lavorino con il vostro sistema operativo preferito, sia che usiate MacOS, Microsoft Windows o Linux

: Scegliete integrazioni per Dropbox che lavorino con il vostro sistema operativo preferito, sia che usiate MacOS, Microsoft Windows o Linux Prezzi : Alcune integrazioni sono gratis se si dispone di sottoscrizioni sia a Dropbox che allo strumento, mentre altre prevedono un costo per l'integrazione. Scegliete l'opzione più adatta al vostro budget 💸

: Alcune integrazioni sono gratis se si dispone di sottoscrizioni sia a Dropbox che allo strumento, mentre altre prevedono un costo per l'integrazione. Scegliete l'opzione più adatta al vostro budget 💸 Sicurezza : Se avete bisogno di proteggere i dati, cercate integrazioni che offrano la crittografia dei dati e funzionalità/funzione di sicurezza simili

: Se avete bisogno di proteggere i dati, cercate integrazioni che offrano la crittografia dei dati e funzionalità/funzione di sicurezza simili Sincronizzazione senza soluzione di continuità : Le migliori integrazioni effettuano la sincronizzazione istantanea tra i dispositivi, fornendo le versioni più aggiornate di tutti i file

: Le migliori integrazioni effettuano la sincronizzazione istantanea tra i dispositivi, fornendo le versioni più aggiornate di tutti i file Notifiche : Molte integrazioni con Dropbox offrono notifiche e promemoria, in modo che tutti coloro che hanno accesso sappiano quando vengono aggiunti nuovi documenti e quando qualcuno apporta modifiche

: Molte integrazioni con Dropbox offrono notifiche e promemoria, in modo che tutti coloro che hanno accesso sappiano quando vengono aggiunti nuovi documenti e quando qualcuno apporta modifiche Supporto: Le integrazioni di Dropbox sono inutili se non supportano gli strumenti o le funzionalità/funzione che volete integrare ⚒️

Le 10 migliori integrazioni di Dropbox da usare nel 2024

Pronti per iniziare a usare Dropbox in modo più efficace con le integrazioni che aggiungono ai preferiti strumenti di produttività ? Ecco le 10 migliori integrazioni di Dropbox, dalle suite complete di project management ai singoli strumenti per la comunicazione, la gestione dei documenti e la gestione dei clienti. 👀

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Non è sorprendente vedere una delle migliori strumenti per il project management in cima a questo elenco. Dopo tutto, ClickUp non offre solo un incredibile intervallo di funzionalità/funzione per gestire i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e monitorare gli obiettivi. È anche il vostro amico Dropbox con benefici. 🌻 L'integrazione di ClickUp con Dropbox consente di allegare facilmente i file Dropbox alle attività. In questo modo, avrete la documentazione necessaria per terminare qualsiasi cosa. Accedete ai file o salvate gli allegati da Dropbox tramite la descrizione dell'attività o inserite il file direttamente in un commento per condividerlo con i membri del team interessati.

Con l'integrazione di Dropbox in ClickUp, è possibile collegare più account, creando divisioni chiare per i diversi team e aumentando l'organizzazione. Lo spazio di archiviazione illimitato consente di memorizzare tutti i file che si desidera. Che ve ne pare di questo tipo di soluzione senza stress? 🧘

Inoltre, se lavorate con altri strumenti di condivisione dei file oltre a Dropbox, non è un problema.

ClickUp presenta icone distintive su ogni documento, in modo da sapere esattamente in quale strumento è ospitato il file: Dropbox, Google Drive o One Drive. 🙌

Le migliori funzionalità di ClickUp

Il sistema di archiviazione cloud consente di accedere a tutti i file ovunque ci si trovi

Funzionalità di apprendimento automatico integrate, tra cuiStrumenti di IA per la scritturaaiutano ad automatizzare i processi di condivisione dei file con Dropbox per rendere i flussi di lavoro più fluidi e veloci

Sostituire Dropbox Paper conClickUp Documenti per condensare il tuostack tecnologico Le integrazioni estese consentono di lavorare non solo con Dropbox, ma anche con app di comunicazione, strumenti di monitoraggio del tempo eProgrammi CRM Collaborazione in tempo reale rende il team più efficiente, poiché è possibile lavorare nello stesso file Dropbox e vedere le notifiche e gli aggiornamenti nei relativi spazi ClickUp

Assegnazione automatica delle attività in base alle modifiche apportate ai file Dropbox per raggiungere più velocemente gli obiettivi

Limiti di ClickUp

Lo spazio di archiviazione Dropbox illimitato è disponibile solo nei piani a pagamento, ma i piani partono da soli 5 dollari al mese

L'interfaccia spesso connette i documenti come box di inclusione visiva piuttosto che come semplici URL, cosa che non piace ad alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Dropbox per Gmail

via Dropbox per Gmail Il Integrazione di Gmail di Dropbox consente di organizzare file di testo, allegati email e presentazioni video senza lasciare il proprio account Gmail. Salvate istantaneamente i nuovi file dei membri del team direttamente nel vostro Dropbox, condividete un report dal vostro account Dropbox come allegato o inserite un link quando componete una nuova email. 📩

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox per Gmail

Visualizzate tutti i vostri file in un unico posto senza dover passare da un'app all'altra

Evitate i limiti di allegato e di dimensione dei file in Gmail grazie a questa integrazione che vi permette di condividere file, nuove cartelle e fogli di calcolo

Utilizzate la semplice interfaccia di avvio per effettuare l'impostazionestrumento per le email in pochi secondi

Controllo delle autorizzazioni aggiungendo o limitando l'accesso a file e cartelle ogni volta che li inviate

Limiti di Dropbox per Gmail

Al momento lo strumento non mostra le anteprime dei file, ma il rollout è imminente

Alcuni utenti hanno riscontrato che la sincronizzazione non era sempre aggiornata

Prezzi di Dropbox per Gmail

**Non disponibile

Valutazioni e recensioni di Dropbox per Gmail

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

3. Integrazione di Dropbox e Microsoft Office 365

via DropboxProduttività con questa integrazione dell'app Dropbox per Microsoft Office 365. Utilizzate Dropbox per lavorare in tempo reale con il vostro team mentre modificate e create i file di Office. Lavorate senza problemi su entrambe le piattaforme per caricare i file, creare un processo di approvazione e apportare modifiche sia in Dropbox che in Microsoft OneDrive. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox e Microsoft Office 365

Dropbox Capture per Windows consente dirisparmiare tempo e comunicare in modo più efficace con screenshot, registrazioni video e voci fuori campo su qualsiasi file

L'integrazione Dropbox Sign consente di raccogliere firme elettroniche in un unico file, sia che si tratti di Microsoft Word, Fogli Google o Dropbox, senza dover passare a un'altra app

Dropbox DocuSend per Outlook consente di inviare file e allegati in sicurezza con facilità

Accesso ai dati che vi interessano grazie al supporto offline e online per la condivisione di file tra gli strumenti di Microsoft Office, tra cui Microsoft Teams, SharePoint e Word

Limiti di Dropbox e Microsoft Office 365

Gli account Dropbox Team richiedono un account Microsoft di livello enterprise per poter lavorare con l'integrazione

Non è possibile modificare i file Microsoft Office protetti da password nello spazio Office Online di Dropbox

Prezzi di Dropbox e Microsoft Office 365

È necessario un account Dropbox, con un intervallo da $$$a 9,99 al mese a $$$$a per utente al mese, e una sottoscrizione Microsoft 365

Valutazioni e recensioni su Dropbox e Microsoft Office 365

G2 : N/D

: N/D Capitolare: N/D

4. Integrazione di Dropbox e Slack

via Slack Sia che si creino documenti in Google Documenti e li si archivi in Dropbox, sia che si gestisca la documentazione direttamente nell'app di Dropbox, è facile condividere il proprio lavoro con l'applicazione Dropbox Integrazione con Slack . Nell'app di Dropbox, fate clic sul pulsante di condivisione per visualizzare immediatamente i modi per inviare il file a vari canali Slack. Utilizzate l'elegante casella di ricerca per selezionare i principali canali Slack e trovare quello che vi serve. 🔎

Integrazione Dropbox e Slack: le migliori funzionalità/funzione

Grazie a decine di casi d'uso, questa integrazione consente di condividere facilmente i contratti dei client con il team commerciale in Slack o di inviare il calendario dei contenuti dei social media all'intero team di marketing

I feed delle attività nei file di Dropbox mostrano quando e come un file è stato condiviso, in modo che possiate rimanere informati egestire i piani di comunicazione per documenti specifici

Messaggi diretti a un collega nel file di Dropbox per ottenere un feedback o semplificare i processi di approvazione

Le anteprime integrate di Slack e le funzionalità di ricerca mostrano uno snippet in modo che le persone sappiano cosa aspettarsi e possano trovare facilmente tutta la documentazione inviata

Limiti dell'integrazione con Dropbox e Slack

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'anteprima in Slack non viene sempre visualizzata correttamente

Come per molte integrazioni, per ottenere aiuto può essere necessario contattare sia Dropbox che Slack per trovare una soluzione ai problemi comuni

Prezzi dell'integrazione Dropbox e Slack

Per iniziare è necessario un account Dropbox Business, a partire da $$$a per utente al mese e un account Slack gratuito

Integrazione Dropbox e Slack valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capitolare: N/D

5. Dropbox per Zoom

via App Center di DropboxRiunioni online e condivisione di file sono parte integrante di qualsiasi posto di lavoro. Connettete le due cose senza problemi con il sistema Integrazione Zoom per Dropbox. Presentate una cartella o un file Dropbox in una riunione Zoom o aggiungete istantaneamente la documentazione della riunione al vostro account Dropbox.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox per Zoom

Le funzioni sono semplici e la curva di apprendimento è bassa

Il feed delle attività in Dropbox mostra quando i file sono stati condivisi durante le riunioni, in modo da poter seguire le discussioni

Evitate di perdere tempo durante le riunioni cercando di individuare o condividere i file con la condivisione istantanea con un solo clic 🖱️

Saltate in una riunione con i membri del team interessati lanciando Zoom direttamente da un file o da una cartella in Dropbox

Limiti di Dropbox per Zoom

Gli utenti di Dropbox Business devono contattare l'amministratore del team per accedere ad alcune funzionalità/funzione

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con i video, come l'eco del suono e la lentezza nel caricamento dei file

Prezzi di Dropbox per Zoom

Per iniziare è necessario disporre di un account gratuito o a pagamento di Zoom e di un account Dropbox

Valutazioni e recensioni di Dropbox per Zoom

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

6. Dropbox per Salesforce

via Scambio di app di Salesforce Il Integrazione con Salesforce per Dropbox è uno strumento aziendale gratuito che consente a tutto il team di accedere alla versione più aggiornata dei documenti in pochi secondi. La collaborazione in tempo reale consente di lavorare a fianco dei membri del team interno e dei client esterni per garantire che tutti abbiano i dati necessari per prendere decisioni. 💡

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox per Salesforce

Accesso e condivisione di file direttamente in Salesforce, sia che si tratti di opportunità, casi o account

Modificate i documenti in tempo reale e ottenete l'approvazione senza lasciare il CRM di Salesforce

Le modifiche vengono sincronizzate istantaneamente, aggiornando tutti alla velocità della luce

Senza limiti di file, condividete video, file di grandi dimensioni e conversazioni estese nei ticket dei clienti

Limiti di Dropbox per Salesforce

I file di marcatura vengono utilizzati per collegare i record di Salesforce in Dropbox, ma se si eliminano questi file, l'integrazione non funziona

Non ci sono limiti di dimensione dei file, ma ci sono limiti di spazio di archiviazione per alcuni utenti

Prezzi di Dropbox per Salesforce

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Dropbox per Salesforce

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

7. Hive x Dropbox

via Alveare Hive è uno strumento di project management che si integra con vari servizi di file, tra cui Dropbox, Google Drive e OneDrive. Ecco come funziona: si selezionano le app, si attiva/disattiva il cloud drive utilizzato dall'azienda, si accede e si ha accesso alla documentazione.

Funzionalità/funzione migliori di Hive x Dropbox

L'app desktop e l'app mobile di Hive lavorano su tutti i sistemi operativi, compresi Windows e Mac, nonché Apple iOS e Android

Allegare file in una scheda di azione o nei commenti e nei messaggi di chattare

Aggiunta di allegati ai progetti per fornire brevi panoramiche, risultati del progetto e altra documentazione importante a livello di progetto

Le integrazioni con altri strumenti come Slack lo rendono un'ottima opzione per chi desidera maggiori funzioni

Limiti di Hive x Dropbox

L'app di Hive è più limitata rispetto all'app desktop

La navigazione non è sempre intuitiva e richiede un po' di tempo per essere appresa

Prezzi di Hive x Dropbox

$$$a gratis con un account Hive

Valutazioni e recensioni di Hive x Dropbox

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

8. Dropbox + Evernote

via Zapier Questo Integrazione con Evernote di Zapier aiuta a creare un team più efficace e organizzato. Utilizzate i due strumenti di produttività per triggerare istantaneamente nuove azioni, da notifiche e nuovi file a nuove note basate sulla documentazione esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox + Evernote

Automazione facile grazie a semplici menu a discesa che consentono di connettere vari trigger e azioni sia in Dropbox che in Evernote

Scegliete i dati esatti che volete che l'integrazione automatizzi, risparmiando tempo e assicurandovi le informazioni di cui avete bisogno

L'integrazione agisce come unassistente virtuale creando automaticamente flussi di lavoro basati su input specifici

Aggiungere date di scadenza, assegnatari e informazioni di monitoraggio agestire i flussi di lavoro in Dropbox e Evernote

Limiti di Dropbox + Evernote

A volte gli utenti hanno avuto problemi con i trigger che inizializzavano effettivamente l'elemento d'azione

Ottenere assistenza è facile, ma può richiedere un po' di tempo una volta creato il ticket

Prezzi di Dropbox + Evernote

Free Forever per le funzionalità/funzione principali

per le funzionalità/funzione principali 14 giorni di prova per le funzionalità e le app premium

Valutazioni e recensioni di Dropbox + Evernote

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

9. Dropbox con Adobe

via Dropbox Portate il vostro lavoro creativo a nuove altezze con questa integrazione per Adobe e Dropbox. Condividete istantaneamente i collegati a Photoshop e Illustrator con anteprime hi-fi. Inoltre, generate feedback e ottenete l'approvazione immediata con commenti e annotazioni in app. ✍️

Dropbox con le migliori funzionalità/funzione di Adobe

Impostazione di autorizzazioni personalizzate e concessione dell'accesso a PDF, video e immagini in Dropbox

Evidenziate, annotate e rivedete testi e media in Dropbox, indipendentemente dallo strumento Adobe con cui è stato creato il file

Funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia a 2656 bit per mantenere i documenti al sicuro

La protezione con password, il blocco dei file e le date di scadenza consentono di condividere i documenti nel modo desiderato

Dropbox con i limiti Adobe

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo su piani a pagamento, che possono essere costosi

Alcuni utenti hanno riscontrato un ritardo nella sincronizzazione in tempo reale, soprattutto con i file di grandi dimensioni

Prezzi di Dropbox con Adobe

Connessione Dropbox gratuita, ma è necessario un account Adobe a pagamento

Dropbox con Adobe valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

10. Zoho CRM per Dropbox

via App Center di DropboxZoho è uno strumento CRM che aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti, a costruire produttività migliori e a generare approfondimenti basati sui dati. Collegate Zoho a Dropbox con questa integrazione per tenere traccia della documentazione vitale dei clienti, delle idee e altro ancora. 📁

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM per Dropbox

Aggiungete file al vostro CRM e visualizzateli immediatamente nell'account Dropbox collegato

Condivisione di file in Dropbox direttamente da Zoho CRM per risparmiare tempo

Archiviare facilmente moduli di feedback dei clienti, questionari di assunzione e richieste di funzionalità/funzione raccolte dal team commerciale in Zoho e tenerle organizzate in cartelle Dropbox

Aggiornare le autorizzazioni di condivisione in modo che tutti abbiano accesso alla documentazione di cui hanno bisogno

Limiti di Zoho CRM for Dropbox

L'impostazione e l'autenticazione possono richiedere un po' di tempo e comportano diversi passaggi

Alcuni utenti hanno riscontrato un ritardo nella sincronizzazione

Prezzi di Zoho CRM per Dropbox

L'integrazione è gratis, ma è necessario disporre di entrambi gli account Zoho e Dropbox

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM per Dropbox

G2 : N/D

: N/D Capitolare: N/D

Integrare gli strumenti per migliorare i flussi di lavoro

Con queste integrazioni di Dropbox, avrete un controllo migliore sui flussi di lavoro, sulla documentazione e sulla comunicazione del vostro team. Da un software di project management completo che gestisce ogni aspetto del lavoro del team a strumenti incentrati su una migliore comunicazione e gestione dei file, c'è un'integrazione adatta alle vostre esigenze. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare, archiviare e condividere i file in modo più efficiente. Grazie all'integrazione integrata con Dropbox, migliorerete le interazioni con i client, semplificherete l'archiviazione cloud e assegnerete automaticamente i lavori in base alla documentazione presente in Dropbox. Che ne dite di una combinazione vincente? 🏆