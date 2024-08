10 Migliori alternative e concorrenti di Docusign nel 2024

Se avete l'abitudine di inviare o ricevere documenti digitali, potreste cercare modi per incorporare una maggiore credibilità e autenticazione durante questi scambi.

Per questo motivo, strumenti come DocuSign e le alternative a DocuSign godono di grande popolarità, in quanto possono trasformare un singolo foglio di carta in un documento legalmente vincolante con la firma elettronica di tutte le parti coinvolte.

Inoltre, le soluzioni di firma digitale consentono di risparmiare tempo, lavoro richiesto e risorse. Immaginate di dover scaricare il documento, stamparlo, firmarlo con l'inchiostro, scannerizzarlo e inviarlo: quattro passaggi di troppo.

Tuttavia, se siete alla ricerca di alternative a DocuSign, questa soluzione potrebbe non fare al caso vostro.

Certo, permette agli utenti di firmare elettronicamente i documenti, generare tracce di controllo digitali, creare modelli riutilizzabili, aggiungere un marchio personalizzato e altro ancora. Tuttavia, manca di funzionalità avanzate modifica avanzata dei documenti e moduli di massa, limitando al contempo l'uso attraverso limiti di busta.

Menzioni a parte, la modifica dei firmatari o dei loro ruoli e il trasferimento delle buste all'interno dell'ambiente DocuSign sono inutilmente complicati.

Inoltre, DocuSign non offre il livello di supporto clienti desiderato per il suo prezzo elevato.

Per fortuna, ecco dieci alternative a DocuSign per semplificare il processo di firma dei documenti!

Cosa cercare nelle alternative a DocuSign?

Prima di svelare il nostro elenco di alternative a DocuSign, passiamo rapidamente in rassegna alcune funzionalità/funzioni che le alternative dovrebbero possedere. Ecco alcuni fattori chiave da prendere in considerazione quando si esaminano le alternative a DocuSign:

Facilità d'uso : La piattaforma di eSigning deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare, con un processo di firma semplificato per servire anche chi non è molto esperto di tecnologia

: La piattaforma di eSigning deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare, con un processo di firma semplificato per servire anche chi non è molto esperto di tecnologia Validità legale : Per rendere le firme digitali valide e applicabili, la soluzione di firma elettronica giuridicamente vincolante deve essere conforme a standard e normative come ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transaction Act e così via, a seconda del settore e della regione geografica

: Per rendere le firme digitali valide e applicabili, la soluzione di firma elettronica giuridicamente vincolante deve essere conforme a standard e normative come ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transaction Act e così via, a seconda del settore e della regione geografica Document editor : Anche se il software per la firma digitale non richiede un editor di documenti, averlo a portata di mano lo rende un'eccellente alternativa a DocuSign. È possibile utilizzarlo per modificare i documenti o utilizzare modelli per ottenere le firme elettroniche

: Anche se il software per la firma digitale non richiede un editor di documenti, averlo a portata di mano lo rende un'eccellente alternativa a DocuSign. È possibile utilizzarlo per modificare i documenti o utilizzare modelli per ottenere le firme elettroniche Sicurezza e conformità : I documenti digitali che richiedono la firma elettronica possono essere riservati. Per questo motivo, devono essere protetti da misure come la crittografia end-to-end, l'autenticazione a più fattori, le tracce di controllo e così via, per garantire la sicurezza e l'integrità del documento, soprattutto quando sono coinvolte normative come HIPAA o GDPR

: I documenti digitali che richiedono la firma elettronica possono essere riservati. Per questo motivo, devono essere protetti da misure come la crittografia end-to-end, l'autenticazione a più fattori, le tracce di controllo e così via, per garantire la sicurezza e l'integrità del documento, soprattutto quando sono coinvolte normative come HIPAA o GDPR Autenticazione : Lo strumento di firma elettronica può utilizzare metodi di autenticazione come la verifica biometrica, il codice di accesso o l'email per garantire che il firmatario previsto abbia firmato il documento

: Lo strumento di firma elettronica può utilizzare metodi di autenticazione come la verifica biometrica, il codice di accesso o l'email per garantire che il firmatario previsto abbia firmato il documento Monitoraggio del documento : Questa funzionalità/funzione permette di monitorare lo stato del documento. Visualizzare chi ha il documento, chi lo ha firmato e chi lo deve ancora firmare assicura che nulla sfugga durante il processo di firma

: Questa funzionalità/funzione permette di monitorare lo stato del documento. Visualizzare chi ha il documento, chi lo ha firmato e chi lo deve ancora firmare assicura che nulla sfugga durante il processo di firma Notifiche e promemoria : Conoscere la posizione o lo stato del documento non è sufficiente. Le alternative a DocuSign devono emettere promemoria e notifiche automatiche al mittente del documento e ai firmatari per garantire che il processo di firma si concluda nei tempi previsti

: Conoscere la posizione o lo stato del documento non è sufficiente. Le alternative a DocuSign devono emettere promemoria e notifiche automatiche al mittente del documento e ai firmatari per garantire che il processo di firma si concluda nei tempi previsti Accessibilità mobile: DocuSign è disponibile per dispositivi Apple e Android. È quindi logico che anche le alternative a DocuSign siano dotate di app mobili per la firma elettronica in movimento. Il mondo è troppo veloce per fermarsi a firmare

Le 10 migliori alternative a DocuSign da utilizzare nel 2024

Che siate alla ricerca di soluzioni di firma a pagamento e legalmente vincolanti o di soluzioni di firma elettronica con un piano Free, ecco alcuni solidi concorrenti come alternative a DocuSign per firmare i documenti.

1. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc è un noto programma di automazione di documenti che consente agli utenti di creare, monitorare e inviare facilmente i documenti. PandaDoc, una delle principali alternative a DocuSign, va oltre la firma elettronica supportando funzionalità avanzate come la collaborazione in tempo reale, il monitoraggio del tempo, il branding personalizzato e l'integrazione nativa con varie app di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc

Creazione e condivisione di documenti end-to-end, grazie a un intuitivo editor di documenti drag-and-drop

Firme digitali legalmente vincolanti illimitate e sicure per l'esecuzione e il rispetto dei contratti

Ricca libreria di documenti con oltre 750 modelli riutilizzabili

Firme personalizzabili con font, colori, caratteri variabili, ecc.

Impostazione di promemoria per la firma elettronica dei documenti

Integrazione con quasi 20 applicazioni aziendali per CRM, pagamenti, produttività, ecc.

Limiti di PandaDoc

Destinato principalmente alla gestione dei contratti

Il sito web è a volte lento, difettoso e inaffidabile

Prezzi di PandaDoc

Offre una versione di prova gratuita di 14 giorni.

Essenziale: $35 per postazione al mese

$35 per postazione al mese Business: $65 per postazione al mese

$65 per postazione al mese Piani Enterprise: Prezzo personalizzato

PandaDoc offre anche prezzi per documento, per i quali è necessario contattare il settore commerciale e determinare i prezzi in base al volume.

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

G2: 4,7/5 (2.257 recensioni)

4,7/5 (2.257 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.057 recensioni)

2. Dropbox Sign (ex HelloSign)

via Segno di Dropbox Il prossimo elenco di alternative a DocuSign è HelloSign, ribattezzato Dropbox Sign dopo l'acquisizione da parte di Dropbox, una rinomata piattaforma di file hosting. È una soluzione di firma elettronica che semplifica il processo di firma rendendolo digitale e sicuro.

Funzionalità/funzione migliori di Dropbox Sign

Moduli facili da usare per firmare i documenti in mobilità

Richiesta di firme elettroniche legalmente vincolanti di file PDF o Word.

Il piano Dropbox + Sign Essentials combina il meglio di Dropbox per la condivisione dei documenti e di Sign Essentials per la firma dei documenti

Integrazioni senza codice con provider di spazio di archiviazione cloud, strumenti HR, CRM, ecc.

Assistenza per le firme elettroniche in 22 lingue

Limiti di Dropbox Sign

Da fare senza soluzioni per la creazione o la modifica di documenti

Mancano le funzionalità/funzione avanzate per la raccolta dei pagamenti o l'analisi dei documenti

Prezzi di Dropbox Sign

Dropbox Sign offre una versione di prova gratuita di 30 giorni con un piano Free disponibile solo per la firma elettronica.

Essentials: $20 al mese

$20 al mese Dropbox + Sign Essentials: 22 dollari al mese

22 dollari al mese Standard: $30 per postazione al mese

$30 per postazione al mese **Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Dropbox Sign

G2: 4,7/5 (2.099 recensioni)

4,7/5 (2.099 recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.422 recensioni)

3. In firma

via Firma Se siete alla ricerca di alternative a DocuSign che siano semplici e dirette al punto, allora vale la pena di notare Signaturely. Questa soluzione di firma elettronica economica e senza fronzoli fa quello che promette: raccogliere le firme.

Le migliori funzionalità/funzione di Signaturely

Strumento unico per la creazione di documenti e la gestione degli accessi

Interfaccia intuitiva e priva di fronzoli con funzioni rapide per la firma dei documenti

Notifiche e promemoria automatici per chi deve ancora firmare i documenti

Firme digitali legalmente vincolanti supportate da 60 leggi internazionali sulla firma elettronica

Modelli riutilizzabili e branding personalizzato per i documenti

Limiti di Signaturely

Manca un'app dedicata per i dispositivi mobili

Da fare a meno di un editor di documenti integrato

Integrazioni limitate con Google Drive, Dropbox, OneDrive e Box.

Prezzi della firma

Signaturely offre una versione di prova gratuita di 7 giorni dei suoi piani a pagamento.

Piano Free: Una firma elettronica su un documento per account

Una firma elettronica su un documento per account Personale: $20 per postazione al mese

$20 per postazione al mese Aziendale: $40 per postazione al mese

Valutazioni e recensioni su Signaturely

G2: 4.8/5 (270 recensioni)

4.8/5 (270 recensioni) Capterra: 4.8/5 (351 recensioni)

4. Segno di Adobe

via Segno di Adobe Data la diffusione di Acrobat Reader per la gestione dei documenti (soprattutto PDF), Adobe è diventato un nome familiare che non ha bisogno di presentazioni. Come piattaforma completa di gestione dei documenti, l'ambiente Adobe Document Cloud viene fornito con lo strumento Adobe Acrobat Sign per la raccolta delle firme elettroniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Sign

Adobe Sign offre una mobilità completa, in quanto gli utenti possono firmare i documenti su cellulari o desktop

Garantisce visibilità in tempo reale di tutti i documenti in attesa di firma

Avverte il mittente quando il documento viene firmato

Permette l'invio in blocco di moduli, contratti e altri documenti con un solo clic

Integrazione perfetta con oltre 50 strumenti e piattaforme aziendali di alto profilo

Supporta la riscossione di pagamenti tramite carte di credito, portafogli digitali e altri gateway di pagamento online

Limiti di Adobe Sign

Il livello di conformità della firma elettronica può variare da piano a piano, rendendo discutibile la firma digitale "legalmente vincolante"

Una parte significativa delle funzionalità/funzioni critiche è nascosta dietro i costosi piani Enterprise

Manca l'analisi dei documenti

Prezzi di Adobe Sign

Adobe Sign offre una versione di prova gratuita di 14 giorni.

Per gli individui

Acrobat Standard: $22,99 al mese

$22,99 al mese Acrobat Pro: $29,99 al mese

Per i Teams (con fatturazione annuale)

Acrobat Standard: $14,99/licenza al mese

$14,99/licenza al mese Acrobat Pro: $23,99/licenza al mese

$23,99/licenza al mese Soluzioni per firme Acrobat: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Sign

G2: 4,4/5 (931 recensioni)

4,4/5 (931 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.131 recensioni)

5. Signeasy

via Signeasy Signeasy è un'opzione eccellente per chi cerca alternative ibride a DocuSign che consentano la raccolta di firme elettroniche online e offline. Come le molte soluzioni di firma elettronica legalmente vincolanti discusse, anche Signeasy è conforme a varie leggi e normative internazionali e regionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Signeasy

Supporta documenti elettronici in oltre 25 intervalli di formati: PDF, Word, PNG, JPG, HTML e altri ancora

La firma elettronica è disponibile in 24 lingue di supporto

Consente la firma offline e di persona

Genera una traccia di controllo digitale legalmente valida

Le funzionalità/funzione avanzate includono l'autenticazione biometrica, l'autenticazione del firmatario, la verifica dei documenti, la firma basata su Aadhaar, ecc.

Disponibile per web, cellulari e altri dispositivi

Limiti di Signeasy

Manca la raccolta dei pagamenti e l'analisi dei documenti

Integrazioni costose e al limite. Ad istanza, l'integrazione con Salesforce costa 20 dollari al mese, mentre l'integrazione con HubSpot o Pipedrive non è disponibile

Prezzi di Signeasy

Signeasy offre una versione di prova gratuita di 14 giorni.

Essenziale: $12 per utente al mese (utente singolo)

$12 per utente al mese (utente singolo) Team: $24 per utente al mese

$24 per utente al mese Business: $36 per utente al mese

$36 per utente al mese Business Plus: $60 per utente al mese

Signeasy valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (606 recensioni)

4.6/5 (606 recensioni) Capterra: 4.7/5 (455 recensioni)

6. Segno Jotform

via Jotform Jotform è un supergruppo di alternative a DocuSign, poiché offre la creazione di moduli come offerta principale. Utilizzate la sua semplice funzionalità di trascinamento per creare moduli personalizzati e documenti digitali da firmare elettronicamente. Oppure scegliete tra gli oltre 600 modelli di Jotform Sign, adattateli alla vostra azienda e inviate i documenti per raccogliere firme legalmente vincolanti!

Le migliori funzionalità di Jotform Sign

Crea un link pubblico per la condivisione dei documenti con un vasto pubblico

Supporta l'assegnazione di ruoli multipli di firmatario

I modelli riutilizzabili possono essere inviati tutte le volte che lo si ritiene necessario

Una delle poche alternative di DocuSign che offre un piano gratuito

che offre un piano gratuito Compatibile con smartphone, tablet e desktop

Limiti di Jotform Sign

Ha una curva di apprendimento ripida che impedisce agli utenti di sfruttare appieno il suo potenziale

I piani a pagamento sono molto costosi

Prezzi di Jotform

Starter: Free (con un limite di 5 moduli)

Free (con un limite di 5 moduli) Bronze: $39 per utente al mese (con un limite di 25 moduli)

$39 per utente al mese (con un limite di 25 moduli) Silver: $49 per utente al mese (fino a 50 moduli)

$49 per utente al mese (fino a 50 moduli) Gold: $129 per utente al mese (con un limite di 100 moduli)

$129 per utente al mese (con un limite di 100 moduli) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jotform Sign

G2: 4.7/5 (771 recensioni)

4.7/5 (771 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.674 recensioni - per Jotform)

7. eSignly

via eSignly Se siete alla ricerca di alternative minimaliste a DocuSign che combinino la mobilità tra dispositivi e la firma ibrida (online e di persona) e che siano dotate di un piano gratuito, eSignly è la soluzione ideale. Invece di diversificare eccessivamente la sua proposta di valore, questa soluzione di firma elettronica si concentra esclusivamente sulla firma e sulla condivisione dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di eSignly

Il piano Free consente di firmare elettronicamente un numero illimitato di documenti

Disponibile in oltre 18 lingue

Permette il controllo degli accessi e i privilegi di gestione dei documenti

Supporta la firma di persona

Gli utenti possono personalizzare gli inviti alla firma e usufruire delle opzioni di firma in blocco

Compatibile con vari formati e dimensioni di file (a seconda del piano) 📑

Limiti di eSignly

Non può generare o modificare documenti

Manca di funzionalità/funzione avanzate e integrazioni potenti, dato il prezzo

Prezzi di eSignly

eSignly offre una versione di prova gratuita di 30 giorni dei piani a pagamento.

Free: $0 (limite di 5 richieste di firma)

$0 (limite di 5 richieste di firma) Professionale: $15 per utente al mese

$15 per utente al mese Business: $25 per utente al mese

$25 per utente al mese Azienda: $40 per utente al mese

eSignly valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (5 recensioni)

4.5/5 (5 recensioni) Capterra: N/A

8. signNow

via firmaOra Tra le alternative a DocuSign che offrono la possibilità di firmare di persona, signNow di airSlate è un'altra soluzione di firma elettronica che merita di essere presa in considerazione. Sebbene non consenta agli utenti di creare documenti da zero, da fare è la flessibilità di personalizzare modelli o compilare documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di signNow

Impostazione delle date di scadenza dei documenti o promemoria per le firme elettroniche a tempo

Ricevere avvisi istantanei quando un destinatario rifiuta di firmare i documenti online

Con fatturazione annuale, il piano Business è disponibile a partire da 8 dollari al mese per utente

Funzionalità/funzione avanzate come il branding e l'invio di grandi quantità sono disponibili per i piani base

Supporta la collaborazione attraverso la creazione di team, cartelle di documenti condivisi e gruppi di documenti

limiti di signNow

Non offre un ricco knowledge center o un centro risorse per l'onboarding degli utenti

I limiti dei modelli sono limitati, in quanto gli utenti non possono creare documenti

l'interfaccia utente e l'interfaccia utente di signNow sono obsolete e devono essere aggiornate

prezzi di signNow

signNow offre una versione di prova gratuita di 7 giorni.

Business: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Business Premium: $30 per utente al mese

$30 per utente al mese Azienda: $50 per utente al mese

$50 per utente al mese Business Cloud: $50 per utente al mese

signNow valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.663 recensioni)

4,6/5 (1.663 recensioni) Capterra: 4.6/5 (513 recensioni)

9. DocHub

via DocHub DocHub è una delle alternative a DocuSign con un'attenzione particolare ai PDF. Quando gli utenti caricano documenti in formato .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg e così via, DocHub li converte tutti in PDF. In alternativa, è possibile creare documenti PDF vuoti e riempirli con testi, immagini e disegni a scelta.

Le migliori funzionalità di DocHub

Consente agli utenti di creare nuovi documenti da zero, costruire modelli riutilizzabili o caricare documenti esistenti

Impostazione di ordini di firma e aggiunta di più firmatari

Assegnazione di ruoli o concessione di autorizzazioni per la modifica dei campi per i processi di firma che coinvolgono più parti

Ha potenti capacità di modifica, annotazione e organizzazione a livello di pagine

Condivisione dei documenti tramite collegamenti condivisibili, come allegati o via fax

Disabilita o rimuove il firmatario e annulla le richieste di firma

Limiti di DocHub

Manca un'app per i dispositivi mobili e il sito web per i dispositivi mobili non è molto reattivo

I modelli sono difficili da modificare e un passo falso può farvi tornare al punto di partenza

Prezzi di DocHub

DocuHub offre una versione di prova gratuita di 30 giorni del piano Pro.

**Free: $0 (cinque firme elettroniche e tre richieste di firma al mese)

Pro: 14 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di DocHub

G2: 4.6/5 (130 recensioni)

4.6/5 (130 recensioni) Capterra: 4.7/5 (31 recensioni)

10. Zoho Sign

via Segno di Zoho Come indica il nome, Zoho Sign è uno strumento di firma elettronica che Zoho Suite offre per firmare i documenti. Poiché garantisce l'accesso all'ecosistema Zoho, Da fare molto di più che firmare e gestire documenti.

Automazione dei flussi di lavoro, gestione dei contratti e integrazione con altri strumenti e moduli Zoho.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Sign

Soluzione di firma elettronica legalmente vincolante supportata da audit trail immutabili e trasparenti

Gestione dei documenti senza problemi con backup nel cloud su Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, ecc.

Supporta la collaborazione a distanza grazie ai commenti in tempo reale e al controllo degli accessi

Consente la firma di persona e il branding personalizzato

Permette agli utenti di Da fare firmare il documento in 16 lingue diverse

Gli utenti possono firmare sia nel browser web che nelle app dedicate

Limiti di Zoho Sign

Una delle alternative più difficili a DocuSign con una curva di apprendimento ripida

Integrazioni e impostazioni difficili da realizzare

Prezzi di Zoho Sign

Zoho offre una versione di prova gratuita di 14 giorni per i piani a pagamento.

Free: $0 (solo per utente singolo, con un limite di cinque documenti al mese)

$0 (solo per utente singolo, con un limite di cinque documenti al mese) Standard: 12 dollari per utente al mese

12 dollari per utente al mese Professionale: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Enterprise: $28 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Sign

G2: 4.2/5 (55 recensioni)

4.2/5 (55 recensioni) Capterra: 4.5/5 (33 recensioni)

Altri strumenti di gestione dei documenti

Sebbene DocuSign e le alternative a DocuSign siano in grado di terminare il lavoro, perché investire in un'applicazione dedicata solo per firmare i documenti? Soprattutto quando piattaforme complete come ClickUp offrono molto di più. Ecco un'anteprima di come si può utilizzare per gestire i documenti.

ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti e documenti con la potenza dell'IA, oltre 15 viste e le attività di ClickUp automatizzate

ClickUp è una piattaforma di produttività unica progettata per rendere i team più efficienti. Poiché la gestione dei documenti è parte integrante della gestione dei progetti, del briefing o dell'onboarding dei team, dell'organizzazione delle informazioni e così via, ClickUp offre una serie di strumenti per semplificare queste attività.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

ClickUp Documenti : Create documenti da zero, modificate o personalizzate i documenti esistenti, collegateli ai flussi di lavoro e inviateli, tutto in un'unica soluzione. Inoltre, ClickUp Docs organizza tutte le informazioni in una posizione centralizzata per una collaborazione perfetta

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

ClickUp AI : Una potenteassistente alla scrittura che genera contenuti, prepara riepiloghi/riassunti di documenti, popola elenchi di attività da elementi d'azione e comunica chiaramente

Modelli di contratto ClickUp : I contratti sono i principali documenti che richiedono la firma. ClickUp offre diversi modelli riutilizzabili per redigere contratti in pochi secondi. Sono disponibili anche modelli per accordi aziendali e contratti di servizio

Gestione delle attività di ClickUp : Come piattaforma di gestione delle attività, ClickUp consente agli utenti di assegnare compiti, assegnare scadenze, emettere promemoria e ricevere notifiche e avvisi. Queste funzionalità/funzioni possono essere utili per firmare i documenti (o almeno per ottenere l'approvazione), anche se non sono legalmente applicabili

Strumenti di collaborazione online ClickUp : La maggior parte delle alternative a DocuSign discusse in precedenza è dotata di funzioni di collaborazione. È utile per condividere i file e coordinarsi con più firmatari che modificano il modulo, lasciano commenti e collegano i documenti

Il Modello di contratto con il contraente ClickUp consente di definire chiaramente gli obblighi di un accordo contrattuale

Limiti di ClickUp

ClickUp offre molteplici funzionalità/funzione che aiutano a prendere decisioni più rapide

Prezzi di ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimitato: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI (componente aggiuntivo): $5 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.139 recensioni)

4,7/5 (9.139 recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.902 recensioni)

Firma con il sorriso con la migliore alternativa a DocuSign

Ecco alcune delle migliori alternative a DocuSign disponibili. Anche se ognuna di esse ha qualcosa di unico, le aziende dovrebbero guardare a soluzioni olistiche con una portata più ampia per una crescita a lungo termine. Per questo motivo, anche se le alternative di DocuSign sono ClickUp non dispone di uno strumento di firma elettronica (almeno per ora), ma è una piattaforma robusta con molteplici proposte di valore.

Naturalmente la decisione spetta a voi, ma valutate bene i pro e i contro per capitalizzare le opportunità non sfruttate!