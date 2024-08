10 Migliori applicazioni per la rilevazione delle presenze nel 2024

Certo, la possibilità di gestire il proprio tempo e le proprie consegne sarebbe ottima.

Ma sapete cosa sarebbe ancora meglio? Avere un'app che lo gestisca per voi da cima a fondo!

E no, non stiamo parlando di strumenti di fantasia che appariranno magicamente nel 2065.

Ci riferiamo alle app per la gestione degli orari-10 di cui parleremo in questa guida completa.

Siete pronti a gestire il tempo come un esperto?

**Cosa si deve cercare nelle applicazioni per la gestione del tempo?

Le applicazioni per la gestione del tempo funzionano come un rilevatore di tempo e forniscono una soluzione digitale per le vostre esigenze di gestione del tempo in ambito aziendale. Ci sono molte applicazioni per la gestione del tempo tra cui scegliere.

Tuttavia, prima di immergerci nelle diverse applicazioni, analizziamo i parametri di rilevazione del tempo che dovete considerare quando scegliete un'applicazione per la rilevazione del tempo che faccia al caso vostro:

Perché: Definire ciò che si spera di ottenere con un'app per la rilevazione delle presenze è fondamentale. Volete ridurre gli sforzi per la registrazione e il calcolo delle ore, conoscere il tempo che i dipendenti dedicano alle attività o digitalizzare i processi HR? Determinare il modello di orario di lavoro del vostro team per sfruttare le app di rilevazione presenze Chiedete: L'app per la rilevazione delle ore di lavoro cattura tutte le ore dei dipendenti? Dualità: L'app per la rilevazione delle presenze deve tenere traccia sia delle presenze che dell'orario, e non di come si utilizzano manualmente i fogli di calcolo o i cartellini orari online Vantaggi: L'app per la rilevazione delle presenze deve proteggere il vostro:

tempo che altrimenti verrebbe speso per la registrazione delle presenze

che altrimenti verrebbe speso per la registrazione delle presenze spese in termini di costi di gestione **In hosting o online? Analizzate se avete bisogno di un'applicazione per la rilevazione delle presenze in hosting o online. Quest'ultima è una scelta più intelligente, in quanto non è necessario effettuare aggiornamenti o spendere migliaia di dollari in costi di installazione

Le 10 migliori applicazioni di rilevazione presenze da utilizzare nel 2024

Con così tante opzioni, è difficile scegliere la migliore app per la rilevazione degli orari; qui entra in gioco la nostra ricerca.

Scoprite la nostra lista delle 10 migliori app per l'orario di lavoro che potrete utilizzare per tenere traccia delle vostre ore di lavoro e gestire gli orari senza problemi.

Visualizzare e tracciare facilmente le stime dei tempi nelle attività ClickUp per una migliore gestione delle risorse

Tra le numerose funzioni offerte, ClickUp è soprattutto uno strumento di produttività.

ClickUp dispone di un potente funzione di tracciamento dei tempi di progetto per aiutarvi a tenere traccia del vostro tempo da qualsiasi dispositivo. E se si utilizza Chrome, la piattaforma offre un pratico plug-in.. Estensione Chrome di ClickUp -per il monitoraggio del tempo.

L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzioni più scollegate della gestione dei progetti in un'unica incredibile app. Creare attività, tenere traccia del tempo, memorizzare screenshot, inserire siti web nei segnalibri, salvare note e allegare e-mail: tutto con l'estensione per Chrome di ClickUp

Sia che vogliate fatturare ai clienti in tempo, sia che vogliate aggiungere note approfondite al vostro tracciamento del tempo, sia che vogliate creare etichette per monitorare la durata di un progetto, la funzione di tracciamento del tempo dei progetti di ClickUp è in grado di soddisfare tutti i requisiti.

Utilizzate l'estensione di ClickUp modello di calendario per la gestione del tempo per ottimizzare la vostra agenda e massimizzare la produttività in modo intuitivo.

Avere un calendario ben progettato è essenziale per assicurarsi che i vostri progetti procedano in tempo e nel rispetto del budget. È qui che entra in gioco il Template per la gestione del tempo di ClickUp!

Un rapido sguardo agli aspetti positivi dei time tracker di ClickUp:

È facilissimo da usare per gli utenti che iniziano a lavorare, grazie al suo modelli di fogli di presenza

Fornisce solide funzionalità di reporting e si integra perfettamente nel vostro stack tecnologico

Offre un'eccellente vista del carico di lavoro per una panoramica a volo d'uccello delle attività interne gestione delle risorse interne Per ribadire che ClickUp è un eccellente strumento di gestione del progetto e che il suo gestione del tempo sono altrettanto abili e funzionano perfettamente insieme.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

Tracciamento dell'orario da tablet e applicazioni di cronometraggio mobile semplicemente premendo il pulsante "Installa"

Visualizzacapacità del team su base settimanale o mensile utilizzando la vista Carico di lavoro

Tenere traccia delle ore fatturabili e sperimentare altri tipi digestione del flusso di lavoro opzioni

Sfruttate le funzionalità di reporting per ottenere informazioni su come i dipendenti impiegano il loro tempo (e su come migliorarlo)

Etichettatura, categorizzazione e creazione di note per le registrazioni del tempo

Limitazioni di ClickUp:

Al momento, le visualizzazioni di questa app per l'orologio mobile sono piuttosto limitate, ma nei prossimi mesi ne arriveranno altre

Trattandosi di uno strumento di produttività, potrebbe esserci una leggera curva di apprendimento, in particolare se si desidera solo un semplice registratore di presenze

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Orologio

via Orologio Clockify è un'applicazione per la rilevazione del tempo e per il timesheet con interessanti modelli di registro del tempo -Utilizzatelo per tenere traccia delle ore di lavoro per più progetti e per un numero qualsiasi di utenti.

Nonostante sia un'applicazione gratuita, Clockify è utilizzata da marchi di alto livello come Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO e altri ancora.

Come altre applicazioni per la rilevazione delle presenze, Clockify consente di tenere traccia delle presenze, della produttività e delle ore fatturabili.

Le migliori caratteristiche di Clockify:

Timer: Traccia le ore di lavoro in tempo reale

Traccia le ore di lavoro in tempo reale Foglio di presenza: Registra le attività settimanali su vari progetti e compiti

Registra le attività settimanali su vari progetti e compiti Calendario : Si collega a Google Calendar o Outlook e visualizza i giorni in blocchi di tempo di 5, 15, 30 o 60 minuti

: Si collega a Google Calendar o Outlook e visualizza i giorni in blocchi di tempo di 5, 15, 30 o 60 minuti Tracker automatico: Traccia il modo in cui trascorri il tempo su siti web e app e visualizza una ripartizione completa di ciò che usi e quando

Traccia il modo in cui trascorri il tempo su siti web e app e visualizza una ripartizione completa di ciò che usi e quando Chiosco: registrazione da un dispositivo condiviso con un codice PIN

**Limitazioni di Clockify

La versione gratuita di Clockify è di base e include diverse restrizioni sulle funzioni chiave; le funzionalità avanzate sono accessibili solo nell'edizione in abbonamento

Alcuni utenti riferiscono che il programma è lento e a volte non risponde

La cancellazione è disponibile solo online e l'utente deve inviare un'e-mail: un modo noioso e doloroso di gestire le attività, secondo alcuni utenti

Prezzi di Clockify:

Basic (Amministrazione) : $3,99 per utente/mese con fatturazione annuale

: $3,99 per utente/mese con fatturazione annuale Standard (Timesheet e Fatturazione) : $5.49 per utente/mese con fatturazione annuale

: $5.49 per utente/mese con fatturazione annuale Pro (Profitto e Produttività) : $7,99 per utente/mese con fatturazione annuale

: $7,99 per utente/mese con fatturazione annuale Enterprise (Controllo e sicurezza): $11,99 per utente/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Clockify:

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 4.600 recensioni)

3. Foglio di presenza

via Timesheet.io Timesheet è pensato per gli utenti sempre in movimento: che siate bloccati nel traffico o dobbiate viaggiare spesso, Timesheet vi permette di tenere traccia delle vostre ore di lavoro senza mai aprire l'app.

Un altro vantaggio che potrebbe interessarvi è che non avete bisogno di un'app separata per inserire l'orario. Inoltre, gli utenti non necessitano di alcuna formazione aggiuntiva per iniziare.

I rapporti sul timesheet sono anche più facili da redigere e inviare alle risorse umane. Timesheet è un'ottima applicazione per la rilevazione delle presenze sul mercato per tenere traccia della PTO dei dipendenti e delle ore settimanali.

Le migliori caratteristiche del timesheet:

Tecnologia WLAN e Geofencing : La tecnologia WLAN e geofencing di questa applicazione per la rilevazione delle ore di lavoro consente di tenere traccia delle ore di lavoro in modo semplice. Impostate il vostro tipo di automazione e lasciate che sia l'app ad occuparsene

: La tecnologia WLAN e geofencing di questa applicazione per la rilevazione delle ore di lavoro consente di tenere traccia delle ore di lavoro in modo semplice. Impostate il vostro tipo di automazione e lasciate che sia l'app ad occuparsene Timesheet terrà automaticamente traccia delle ore di lavoro quando si entra in un luogo specifico o si utilizza un punto di accesso preassegnato e ci si ferma

**Limitazioni del timesheet

Alcuni utenti riferiscono che l'app non è all'altezza di tracciare le ore in tempo reale, in particolare per i dipendenti che vogliono timbrare il cartellino

Se le esigenze del cliente in materia di rilevazione delle presenze sono ampie e avanzate, questa applicazione potrebbe non essere adatta

Prezzi del foglio presenze:

**Base: Gratuito per sempre

Plus : $5/mese

: $5/mese Pro: $10/mese/utente

Valutazioni e recensioni dei fogli di calcolo:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Fionda

via Fionda Tutti abbiamo usato applicazioni per le cose da fare per segnare le cose dalla nostra lista di controllo. Ma che dire delle attività che tengono traccia del tempo?

Sling è un'ottima applicazione per la rilevazione delle ore dei dipendenti. Monitora le ore dei dipendenti e sincronizza immediatamente i loro fogli di presenza, consentendo un processo di busta paga senza intoppi.

Questa app per la rilevazione degli orari consente anche di approfondire le cause delle ore di lavoro imprecise dei dipendenti (se presenti). Traccia i periodi di tempo, come gli straordinari e le festività, e controlla la geolocalizzazione o i turni dei tuoi dipendenti.

Le migliori caratteristiche di Sling:

La rilevazione delle ore diventa più semplice perché è possibile convertire il proprio smartphone in un'applicazione per la rilevazione delle ore

Offre un rilevatore di presenze dei dipendenti da chiosco opzionale

Sincronizza automaticamente i timesheet dei dipendenti con le buste paga e offre un'opzione di esportazione

Limitazioni di Sling:

Alcuni utenti riferiscono che l'app si blocca e continua a caricarsi; devono riavviare l'app per continuare a lavorare, il che può essere una seccatura

Altri utenti riferiscono di aver ricevuto notifiche e avvisi multipli per chat in cui non sono direttamente coinvolti

Prezzi di Sling:

Gratuito (dipendenti, manager e sedi illimitati)

(dipendenti, manager e sedi illimitati) Premium : 1,70 dollari per utente al mese

: 1,70 dollari per utente al mese Business: $3,40 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Sling:

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (140+ recensioni)

5. Replicon

via Replicatore Replicon è un software unificato per il rilevamento delle ore di lavoro per progetti, retribuzioni, fatturazione e conformità.

Grazie all'accuratezza dei fogli di presenza, l'applicazione sembra aumentare la produttività del 10-15% e migliorare la redditività dei progetti del 10%.

Le migliori caratteristiche di Replicon:

ZeroTime: Funzione di Time Tracking alimentata dall'intelligenza artificiale, lanciata di recente, che acquisisce automaticamente i dati relativi al lavoro e al tempo dei vostri dipendenti in tutte le oltre 100 app digitali che utilizzano, come Asana, Slack, Jira, Zoom e altre ancora

Funzione di Time Tracking alimentata dall'intelligenza artificiale, lanciata di recente, che acquisisce automaticamente i dati relativi al lavoro e al tempo dei vostri dipendenti in tutte le oltre 100 app digitali che utilizzano, come Asana, Slack, Jira, Zoom e altre ancora Il chatbot basato sull'IA aiuta a gestire il time tracking come una conversazione e ad accedere ad aggiornamenti in tempo reale sull'invio dei timesheet

basato sull'IA aiuta a gestire il time tracking come una conversazione e ad accedere ad aggiornamenti in tempo reale sull'invio dei timesheet il tracciamento in tempo reale offre visibilità sulla posizione dei dipendenti per controllare i team remoti (e sul campo) da casa vostra

Limitazioni di Replicon:

Alcuni utenti segnalano che la reportistica dell'app può essere migliorata

L'assenza di un timer nel timesheet è una limitazione per molti utenti

Prezzo di Replicon:

Suite di monitoraggio del tempo del progetto : a partire da 12 dollari al mese

: a partire da 12 dollari al mese Suite di prodotti per la rilevazione delle presenze : A partire da $6/mo

: A partire da $6/mo Suite di automazione dei servizi professionali: A partire da $29/mo

Valutazioni e recensioni di Replicon:

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

6. Raccolta

tramite RaccoltaStrumenti di rilevazione del tempo dell'agenzia sono spesso apprezzati per il miglioramento della produttività (e a ragione).

Harvest è uno di questi software di tracciamento del tempo che invia sottili promemoria per tenere traccia del vostro tempo giornaliero.

L'applicazione è intuitiva e semplice da usare e garantisce che il vostro team la utilizzi per tenere traccia dei progetti e delle ore di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Harvest:

Apps per diversi desktop (Mac e PC), cellulari (iOS e Android) e browser web

per diversi desktop (Mac e PC), cellulari (iOS e Android) e browser web 50+ integrazioni con le app e gli strumenti più diffusi

**Limitazioni di Harvest

Per alcuni utenti, la reportistica non è sufficientemente robusta

Trovare i progetti all'interno dell'app è uno dei maggiori punti dolenti di Harvest secondo gli utenti attivi

Prezzo di Harvest:

Harvest : $0 gratis per sempre

: $0 gratis per sempre Harvest Pro: $10,80/utente/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Harvest:

G2: 4.3/5 (790+ recensioni)

4.3/5 (790+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (570+ recensioni)

7. Pollici

via Pollici Il più grande timore dei datori di lavoro è quello di assicurarsi che i dipendenti si trovino nel posto giusto quando timbrano il cartellino. L'applicazione Inch per la rilevazione del tempo si occupa di questo problema con precisione.

Sia che vogliate esportare i fogli di presenza per un'agevole elaborazione delle buste paga o per la fatturazione ai clienti, sia che vogliate monitorare le ore di lavoro dei dipendenti con qualsiasi app o dispositivo, Inch risponde a tutti i vostri dubbi e casi di utilizzo finale.

Le migliori caratteristiche di Inch:

La funzione Geofencing assicura che i dipendenti timbrino il cartellino in entrata e in uscita con precisione

assicura che i dipendenti timbrino il cartellino in entrata e in uscita con precisione Possibilità di tracciare gestione dei compiti e parametri relativi al tempo come il tempo di lavoro dei dipendenti, le coordinate della posizione, il tempo di lavoro e così via

e parametri relativi al tempo come il tempo di lavoro dei dipendenti, le coordinate della posizione, il tempo di lavoro e così via Rapporti interattivi compilati sul monitoraggio delle ore di lavoro

sul monitoraggio delle ore di lavoro l'app Inch può attivare un avviso se un dipendente tenta di timbrare il cartellino prima di arrivare a destinazione o se il dipendente lascia il proprio dispositivo sul posto di lavoro senza timbrare il cartellino

**Limitazioni di Inch

Inch è principalmente un'applicazione per la gestione delle attività che offre funzioni di tracciamento delle presenze; le funzionalità di tracciamento non sono così avanzate come quelle di altre applicazioni dedicate alla rilevazione delle presenze

Prezzi di Inch:

Utilizzo gratuito

Valutazioni e recensioni:

Non disponibile

8. Tracciamento del tempo Justworks (in precedenza, Justworks Hours)

via Tracciamento del tempo di Justworks Quando si aggiunge Justworks Time Tracking a Justworks PEO o Payroll, il risultato è una migliore gestione del tempo per tutto il team.

Questa applicazione offre funzioni che consentono di risparmiare tempo, come la sincronizzazione delle buste paga, le regole per gli straordinari e le pause, le funzionalità di geofencing, i promemoria e gli avvisi, ecc.

Le migliori caratteristiche di Justworks Time Tracking:

Verifica delle posizioni di ingresso e uscita con funzionalità di geofencing

I dipendenti in sede e in remoto possono tenere traccia del tempo utilizzando le loro app di rilevazione delle presenze, Slack, ecc.

Utili funzioni di timekeeping come l'osservazione degli straordinari, i promemoria automatici per i pasti e le pause di riposo e altro ancora

Limitazioni del Time Tracking di Justworks:

L'applicazione è estremamente costosa per i solisti e le piccole imprese

Prezzi del Time Tracking di Justworks:

Basic: $59 /mese/dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi)

/mese/dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi) Plus: $99/mese/dipendente ($89/mese dal 50° dipendente in poi)

Valutazioni e recensioni di Justworks Time Tracking:

Non disponibile

9. ClockInEasy

via OrologioFacile Il laser ClockinEasy si concentra sulla reportistica e sul monitoraggio del tempo.

In qualità di agenzia, non si può dare un prezzo a gestire i budget dei progetti ma ClockinEasy rende questo compito molto semplice ed economico.

Sia che si tratti di prevedere i costi della manodopera o di monitorare le presenze in cantiere in tempo reale, questa applicazione offre fogli di presenza basati su cloud, accurati e dettagliati con un solo clic.

Le migliori caratteristiche di ClockInEasy:

funzione di riconoscimento del volto per gestire i fogli di presenza digitali dei dipendenti senza lasciare che si verifichino casi di furto di tempo o di "buddy punching"

per gestire i fogli di presenza digitali dei dipendenti senza lasciare che si verifichino casi di furto di tempo o di "buddy punching" la funzione Costo del progetto o del lavoro aiuta a tenere traccia del costo del lavoro con registrazioni dettagliate dei fogli di presenza dei dipendenti, compresi i tempi al minuto e i timbri di posizione GPS

aiuta a tenere traccia del costo del lavoro con registrazioni dettagliate dei fogli di presenza dei dipendenti, compresi i tempi al minuto e i timbri di posizione GPS Il cruscotto con mappa in tempo reale con localizzazione GPS consente di monitorare in modo sicuro le ore dei dipendenti

Limitazioni dilockInEasy:

L'applicazione presenta una leggera curva di apprendimento

A volte, l'app si blocca quando si cerca di registrare le presenze e le uscite

Prezzi di ClockInEasy:

Forever Free: $0 (solo per utenti singoli)

$0 (solo per utenti singoli) Professionale: $4.00 per utente al mese

$4.00 per utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClockInEasy:

G2: 3.6/5 (4 recensioni)

3.6/5 (4 recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

10. Connecteam

via Connecteam L'applicazione Connecteam per la gestione del tempo vi aiuta a ottimizzare il tempo a tutti i livelli

È possibile chiedere ai dipendenti di timbrare il cartellino utilizzando le app di rilevazione presenze per dispositivi mobili o l'app per chioschi in loco. Offre funzionalità opzionali di geo-fence digitale.

Il team può facilmente timbrare il cartellino sincronizzando i propri orari quando inizia un turno o un lavoro. L'interfaccia di facile utilizzo dell'app rende semplice la gestione delle richieste di PTO, delle assenze e degli straordinari.

Le migliori caratteristiche di Connecteam:

Notifiche di presenza/assenza per tenere traccia di orari e presenze

per tenere traccia di orari e presenze Chat istantanea su questioni legate al lavoro all'interno dell'applicazione

su questioni legate al lavoro all'interno dell'applicazione Possibilità di impostare regole di pausa e straordinari

Avvisi immediati su discrepanze come il superamento dei limiti per gli straordinari e le doppie prenotazioni

su discrepanze come il superamento dei limiti per gli straordinari e le doppie prenotazioni Elenca automaticamente le pause, le ore, gli straordinari e i permessi sui fogli di presenza, assicurando che siano pronti per la busta paga

Limitazioni di Connecteam:

Alcuni utenti desiderano maggiori caratteristiche di integrazione con funzionalità API aperte, che al momento mancano

Gli utenti non apprezzano inoltre il fatto che l'applicazione richieda molti aggiornamenti, in particolare se si vogliono utilizzare le nuove funzioni che l'applicazione introduce

Prezzi di Connecteam:

Operations Expert: $99/mese (per i primi 30 utenti); $3/mese per ogni utente aggiuntivo

$99/mese (per i primi 30 utenti); $3/mese per ogni utente aggiuntivo Operations Advanced: $49/mo (per i primi 30 utenti); $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo

$49/mo (per i primi 30 utenti); $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo Operations Basic: $29/mo (per i primi 30 utenti); $0,5/mese per ogni utente aggiuntivo

$29/mo (per i primi 30 utenti); $0,5/mese per ogni utente aggiuntivo Piano Small Business: $0 (fino a 10 utenti)

Valutazioni e recensioni di Connecteam:

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

ClickUp: Il tuo compagno di tracciamento del tempo per tutta la vita

Se i vostri dipendenti non usano affatto la loro app per la rilevazione delle presenze o, peggio, perdono tempo prezioso per capire come usarla, potrebbe essere il momento di cambiare le cose.

Aiutateli a a lavorare più velocemente e a portare a termine le cose con ClickUp.

I vostri dipendenti apprezzeranno questa soluzione digitale e la utilizzeranno attivamente per timbrare il cartellino e gestire i loro orari.

Non credete alle nostre parole! Iscriviti gratuitamente e scopri perché ClickUp offre il meglio di entrambi i mondi: come uno dei migliori strumenti di gestione dei progetti migliorati grazie a solide funzioni di gestione del tempo.

Pronti a impostare il vostro obiettivi professionali di lavoro per il 2024 con il tempo come quarto superpotere? Lo pensiamo anche noi.