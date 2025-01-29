10 Migliori app per il monitoraggio del tempo nel 2025

Certo, la possibilità di gestire il proprio tempo e le proprie consegne sarebbe ottima.

Ma sapete cosa sarebbe ancora meglio? Avere un'app che lo gestisca per voi da cima a fondo!

E no, non stiamo parlando di strumenti di fantasia che appariranno magicamente nel 2065.

Ci riferiamo alle app per la gestione degli orari-10 di cui parleremo in questa guida completa.

Siete pronti a gestire il tempo come un esperto?

**Cosa si deve cercare nelle app per la gestione del tempo?

Le app per la misurazione del tempo lavorano come strumenti di monitoraggio del tempo e forniscono una soluzione digitale per le esigenze di gestione del tempo in ambito aziendale. Ci sono molte app per la gestione del tempo tra cui scegliere.

Tuttavia, prima di immergerci nelle diverse app, analizziamo i parametri di monitoraggio del tempo da considerare per la selezione di un'applicazione che faccia al caso nostro:

Perché: Definire cosa si spera di ottenere con un'app per la rilevazione delle presenze è fondamentale. Da fare: ridurre il lavoro richiesto per la registrazione e il calcolo delle ore, conoscere il tempo che i dipendenti dedicano alle attività o digitalizzare i processi HR? Determinare il modello di orario di lavoro del team per sfruttare le app per la rilevazione delle ore **Da fare: l'app per la rilevazione delle ore di lavoro cattura tutte le ore dei dipendenti? Dualità: L'app per la rilevazione delle presenze deve monitorare sia le presenze che le ore, e non come si fa manualmente con fogli di calcolo o schede orarie online Vantaggi: L'app per la rilevazione delle presenze deve proteggere il vostro:

tempo che altrimenti verrebbe speso per la registrazione delle presenze

che altrimenti verrebbe speso per la registrazione delle presenze spese in termini di costi di gestione **In hosting o online? Analizzate se avete bisogno di un'app per la rilevazione delle presenze in hosting o online. Quest'ultima è una scelta più intelligente, in quanto non è necessario Da fare aggiornamenti o spendere migliaia di dollari in costi di impostazione

Le 10 migliori app per la rilevazione presenze da usare nel 2024

Con così tante opzioni, è difficile scegliere la migliore app per la rilevazione degli orari; qui entra in gioco la nostra ricerca.

Scoprite il nostro elenco delle 10 migliori app per l'orario di lavoro che potrete utilizzare per monitorare le vostre ore di lavoro e gestire gli orari senza problemi.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Time-Estimate\_Adding-time-estimates-in-a-task-1400x788.gif Visualizzate e monitorate facilmente le stime di durata stimate nelle attività di ClickUp per una migliore gestione delle risorse /$$$img/

Visualizzate e monitorate facilmente le stime di durata stimate nelle attività di ClickUp per una migliore gestione delle risorse

Tra le numerose funzionalità/funzioni offerte, ClickUp è soprattutto uno strumento di produttività.

ClickUp è dotato di un potente sistema di funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo per progetti per aiutarvi a monitorare del tempo da qualsiasi dispositivo. E se si usa Chrome, la piattaforma offre un pratico plug-in.. Estensione per Chrome di ClickUp -per il monitoraggio del tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/CleanShot-2024-02-27-at-15.38.47.gif L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzionalità più scollegate del project management in un'app incredibile /$$$img/

L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzionalità più scollegate del project management in un'unica incredibile app. Crea attività di ClickUp, monitora il tempo, memorizza screenshot, segnalibro di siti web, salva note e allega email, il tutto dall'estensione per Chrome di ClickUp

Sia che vogliate fatturare ai clienti in tempo, sia che vogliate aggiungere note approfondite al vostro monitoraggio del tempo, sia che vogliate creare etichette per monitorare la durata di un progetto, la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp è in grado di soddisfare tutti gli account.

Utilizzate l'estensione di ClickUp modello di gestione del tempo per ottimizzare la vostra agenda e massimizzare la produttività in modo intuitivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/d4e349fd-1000.png Modello di pianificazione per la gestione del tempo di ClickUp /$$$img/

Avere una tabella di marcia ben progettata è essenziale per assicurarsi che i progetti vengano portati avanti nei tempi previsti e nel rispetto del budget. È qui che entra in gioco il modello di pianificazione per la gestione del tempo di ClickUp!

Un rapido sguardo agli aspetti positivi degli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp:

È facilissimo da usare per gli utenti che iniziano a lavorare, grazie al suo modelli di tabella oraria

Fornisce solide funzioni di reportistica e si integra perfettamente nel vostro stack tecnologico

Offre un'eccellente vista Carico di lavoro per una panoramica a volo d'uccello delle attività interne gestione delle risorse interne Per ribadire che ClickUp è un eccellente strumento di project management e che il suo built-in gestione del tempo sono altrettanto abili e lavorano insieme senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Monitoraggio del tempo da tablet e app per la rilevazione delle presenze in mobilità, semplicemente premendo il pulsante "Installa"

Visualizza capacità del team su base settimanale o mensile utilizzando la vista Carico di lavoro

Monitorare le ore fatturabili e sperimentare altri tipi di automazione gestione del flusso di lavoro opzioni

Sfruttate le funzionalità di reportistica per capire come i dipendenti impiegano il loro tempo (e come migliorarlo)

Etichettatura, categorizzazione e creazione di note per le voci di orario

Limiti di ClickUp:

Attualmente le visualizzazioni di questa app per l'orario mobile sono alquanto limitate, ma nei prossimi mesi ne arriveranno altre

Trattandosi di uno strumento di produttività, potrebbe esserci una leggera curva di apprendimento, in particolare se si desidera solo un semplice strumento di monitoraggio del tempo

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clockify-screenshot-1-1400x933.webp

/$$$img/

via Orologio Clockify è uno strumento di monitoraggio del tempo e una tabella oraria con interessanti modelli di registro del tempo registrato -Utilizzatelo per monitorare le ore di lavoro di più progetti per un numero qualsiasi di utenti.

Nonostante sia un'app gratuita per la registrazione delle ore, Clockify è utilizzata da marchi di alto livello come Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO e altri ancora.

Come altre app per la rilevazione delle presenze in questo elenco, Clockify consente anche di monitorare le presenze, la produttività e le ore fatturabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify:

Timer: Monitoraggio delle ore di lavoro in tempo reale

Monitoraggio delle ore di lavoro in tempo reale Tabella oraria: Registra le attività settimanali su vari progetti e attività

Registra le attività settimanali su vari progetti e attività Calendario : Si collega a Google Calendar o Outlook e visualizza i giorni in blocchi di 5, 15, 30 o 60 minuti

: Si collega a Google Calendar o Outlook e visualizza i giorni in blocchi di 5, 15, 30 o 60 minuti Tracker automatico: Traccia il modo in cui trascorri il tempo su siti web e app e visualizza una ripartizione completa di ciò che usi e quando

Traccia il modo in cui trascorri il tempo su siti web e app e visualizza una ripartizione completa di ciò che usi e quando Chiosco: Registrazione del tempo da un dispositivo in condivisione con un codice fissato

Limiti dilockify:

La versione gratuita di Clockify è di base e include diverse restrizioni sulle funzionalità/funzione chiave; le funzionalità avanzate sono accessibili solo nell'edizione in sottoscrizione

Alcuni utenti segnalano che il programma è lento e a volte non risponde

La cancellazione è disponibile solo online e l'utente deve inviare un'email: un modo noioso e doloroso di gestire le attività, secondo alcuni utenti

Prezzi di Clockify:

Basic (Amministrazione) : $3,99 per utente/mese con fatturazione annuale

: $3,99 per utente/mese con fatturazione annuale Standard (tabella oraria e fatturazione) : $5,49 per utente/mese con fatturazione annuale

: $5,49 per utente/mese con fatturazione annuale Pro (Profitto e produttività) : $7,99 per utente/mese con fatturazione annuale

: $7,99 per utente/mese con fatturazione annuale Enterprise (Controllo e sicurezza): $11,99 per utente/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Clockify:

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)

3. Tabella oraria

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/timesheet.io-app-dashboard--1400x1186.webp tabella oraria.io app /$$$img/

via Tabella oraria.io Timesheet è per gli utenti che sono sempre in movimento: che siate bloccati nel traffico o dobbiate viaggiare spesso, Timesheet vi permette di monitorare le vostre ore di lavoro senza mai aprire l'app.

Un altro vantaggio di interesse è che non è necessaria un'app separata per inserire l'orario. Inoltre, gli utenti non necessitano di alcuna formazione aggiuntiva per iniziare.

I reportistica delle tabelle orarie è anche più facile da estrarre e inviare alle risorse umane. Tabella oraria è una buona app per la rilevazione delle ore di lavoro sul mercato per il monitoraggio della PTO dei dipendenti e delle ore settimanali.

Le migliori funzionalità/funzione della tabella oraria:

Tecnologia WLAN e Geofencing : La tecnologia WLAN e geofencing di questa app consente di monitorare facilmente le ore di lavoro. Impostate il tipo di automazione e lasciate che sia l'app ad occuparsene

: La tecnologia WLAN e geofencing di questa app consente di monitorare facilmente le ore di lavoro. Impostate il tipo di automazione e lasciate che sia l'app ad occuparsene La tabella oraria tiene automaticamente traccia delle ore di lavoro quando si entra in una posizione specifica o si utilizza un punto di accesso preassegnato e ci si ferma

**Limiti della tabella oraria

Alcuni utenti riferiscono che l'app non è all'altezza del monitoraggio del tempo in tempo reale, in particolare per i dipendenti che desiderano timbrare il cartellino

Se le esigenze di monitoraggio del tempo del cliente sono estese e avanzate, questa app potrebbe non essere adatta

Prezzi della tabella oraria:

Basic: Free Forever

Free Forever Plus : $5/mese

: $5/mese Pro: $10/mese/utente

Valutazioni e valutazioni della tabella oraria:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Fionda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/home-2-1-1255x790-1.png Sling dashboard /%img/

via Fionda Tutti abbiamo usato le app per Da fare per segnare le cose dalla nostra lista di controllo. Ma che dire delle attività di monitoraggio del tempo?

Sling è un'ottima app per la rilevazione delle ore dei dipendenti. Monitora le ore dei dipendenti e ne sincronizza immediatamente i fogli di presenza, consentendo un processo di busta paga senza intoppi.

Questa app per la rilevazione delle presenze consente anche di approfondire le cause delle ore di lavoro imprecise dei dipendenti (se presenti). È possibile monitorare periodi di tempo come gli straordinari e le festività e controllare la geolocalizzazione o i turni dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Sling:

Il monitoraggio del tempo diventa più semplice grazie alla possibilità di convertire il proprio smartphone in un'app per la rilevazione delle presenze

Offre uno strumento opzionale di monitoraggio del tempo per i dipendenti in un chiosco

Sincronizza automaticamente le tabelle orarie dei dipendenti con le buste paga e offre un'opzione di esportazione

**Limiti dell'applicazione

Alcuni utenti riferiscono che l'app si blocca e continua a caricarsi; è necessario riavviare l'app per continuare a lavorare, il che può essere una seccatura

Altri utenti riferiscono di aver ricevuto notifiche e avvisi multipli per chattare in cui non sono direttamente coinvolti

Prezzi di Sling:

Free (dipendenti, manager e posizioni Unlimited)

(dipendenti, manager e posizioni Unlimited) Premium : $1,70 per utente al mese

: $1,70 per utente al mese Business: $3,40 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Sling:

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (140+ recensioni)

5. Replicon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-26-1400x809.png App orologio a tempo di Replicon /$$$img/

via Replicatore Replicon è un software di monitoraggio del tempo unificato per progetti, retribuzioni, fatturazione e conformità.

Grazie all'accuratezza dei suoi fogli di presenza, l'app sembra aumentare la produttività del 10-15% e migliorare la redditività dei progetti del 10%.

Le migliori funzionalità/funzione di Replicon:

ZeroTime: Funzionalità di monitoraggio del tempo alimentata dall'IA, lanciata di recente, che acquisisce automaticamente i dati relativi al lavoro e al tempo dei dipendenti in tutte le oltre 100 app digitali che utilizzano, come Asana, Slack, Jira, Zoom e altre ancora

Funzionalità di monitoraggio del tempo alimentata dall'IA, lanciata di recente, che acquisisce automaticamente i dati relativi al lavoro e al tempo dei dipendenti in tutte le oltre 100 app digitali che utilizzano, come Asana, Slack, Jira, Zoom e altre ancora Il chatbot basato sull'IA aiuta a gestire il monitoraggio del tempo come una conversazione e ad accedere agli aggiornamenti in tempo reale sugli invii dei timesheet

basato sull'IA aiuta a gestire il monitoraggio del tempo come una conversazione e ad accedere agli aggiornamenti in tempo reale sugli invii dei timesheet Il monitoraggio in tempo reale offre visibilità sulla posizione dei dipendenti per controllare i team remoti (e in campo) da casa vostra

Limiti di Replicon:

Alcuni utenti segnalano che la reportistica dell'app potrebbe essere migliore

L'assenza di un timer nel timesheet è un limite per molti utenti

Prezzo di Replicon:

Suite di monitoraggio del tempo per progetti : a partire da 12 dollari al mese

: a partire da 12 dollari al mese Suite di prodotti per la rilevazione delle presenze : A partire da $6/mo

: A partire da $6/mo Suite di Automazioni per Servizi Professionali: A partire da $29/mo

Valutazioni e recensioni di Replicon:

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

6. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Harvest.jpeg Esempio di un programma di monitoraggio del tempo creato in Harvest /$$$img/

tramite HarvestStrumenti di monitoraggio del tempo dell'agenzia sono spesso applauditi per il miglioramento della produttività (e a ragione).

Harvest è uno di questi software di monitoraggio del tempo che invia sottili promemoria per tenere traccia del vostro tempo giornaliero.

L'app è intuitiva e semplice da usare e garantisce che il team la utilizzi per monitorare progetti e ore di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest:

App per diversi desktop (Mac e PC), cellulari (iOS e Android) e browser web

per diversi desktop (Mac e PC), cellulari (iOS e Android) e browser web **Oltre 50 integrazioni con le app e gli strumenti più diffusi

Limiti di Harvest:

Per alcuni utenti, la reportistica non è sufficientemente robusta

Trovare progetti all'interno dell'app è uno dei maggiori problemi di Harvest per gli utenti attivi

Prezzi di Harvest:

Harvest : $0 gratis per sempre

: $0 gratis per sempre Harvest Pro: $10,80/utente/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Harvest:

G2: 4.3/5 (790+ recensioni)

4.3/5 (790+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (570+ recensioni)

7. Pollici

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Try-inch.png

/$$$img/

via Pollici La paura più grande dei datori di lavoro è quella di assicurarsi che i dipendenti si trovino nella posizione giusta quando timbrano il cartellino. L'app Inch si occupa di questo problema con precisione.

Sia che vogliate esportare i fogli di presenza per l'elaborazione delle buste paga o per la fatturazione ai clienti, sia che vogliate monitorare le ore di lavoro dei dipendenti con qualsiasi app o dispositivo, Inch risponde a tutti i vostri dubbi e casi di utilizzo finale.

Le migliori funzionalità/funzione di Inch:

La funzionalità/funzione Geofencing assicura che i dipendenti timbrino il cartellino con precisione

assicura che i dipendenti timbrino il cartellino con precisione Possibilità di monitoraggio gestione delle attività e parametri relativi al tempo come il tempo di lavoro dei dipendenti, le coordinate della posizione, il tempo dedicato all'attività, ecc

e parametri relativi al tempo come il tempo di lavoro dei dipendenti, le coordinate della posizione, il tempo dedicato all'attività, ecc Rapporti interattivi compilati sul monitoraggio del tempo

sul monitoraggio del tempo l'app Inch può far scattare un avviso se un dipendente tenta di timbrare il cartellino prima di raggiungere la sua destinazione o se lascia il suo dispositivo sul posto di lavoro senza timbrare il cartellino

Limiti di Inch:

Inch è principalmente un'app per la gestione delle attività che offre funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo; le funzioni di monitoraggio non sono avanzate come quelle di altre app dedicate all'orario di lavoro

Prezzi di Inch:

Gratis da usare

Valutazioni e recensioni:

Non disponibile

8. Monitoraggio del tempo Justworks (in precedenza, Justworks Hours)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/justworks-time-tracking-1400x855.png Monitoraggio del tempo Justworks /$$$img/

via Monitoraggio del tempo di Justworks Quando si aggiunge Justworks Time Tracking a Justworks PEO o Payroll, il risultato è una migliore gestione del tempo in tutto il team.

Questa app offre funzionalità/funzione come la sincronizzazione delle buste paga, le regole per gli straordinari e le pause, le funzionalità di geofencing, le promemoria e gli avvisi, ecc.

Le migliori funzionalità di Justworks Time Tracking:

Verifica delle posizioni di entrata e uscita con funzionalità di geofencing

I dipendenti in sede e da remoto possono monitorare il tempo utilizzando le loro app per la rilevazione degli orari, Slack, ecc.

Utili funzionalità/funzione di timekeeping come l'osservazione degli straordinari, promemoria automatici per i pasti e le pause di riposo e altro ancora

Limiti del monitoraggio del tempo di Justworks:

L'app è estremamente costosa per i solisti e le piccole aziende

Prezzi del monitoraggio del tempo di Justworks:

Basic: $59 /mese/dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi)

/mese/dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi) Plus: $99/mese/dipendente ($89/mese dal 50° dipendente in poi)

Valutazioni e recensioni su Justworks Time Tracking:

Non disponibile

9. ClockInEasy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Clockineasy-1400x618.png

/$$$img/

via OrologioFacile Il laser ClockinEasy si concentra sulla reportistica e sul monitoraggio del tempo.

In quanto agenzia, non si può dare un prezzo alla gestire i budget dei progetti ma ClockinEasy rende questa attività molto semplice ed economica.

Sia che si tratti di prevedere i costi della manodopera o di monitorare le presenze in cantiere in tempo reale, questa app offre fogli di presenza accurati e dettagliati basati su cloud con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzione di ClockInEasy:

Funzionalità/funzione di riconoscimento del volto per gestire le tabelle orarie digitali dei dipendenti senza lasciare che si verifichino istanze di furto di tempo o di "buddy punching"

per gestire le tabelle orarie digitali dei dipendenti senza lasciare che si verifichino istanze di furto di tempo o di "buddy punching" **Funzionalità/funzione di calcolo del costo di un progetto o di un lavoro, che consente di monitorare il costo del lavoro con registrazioni dettagliate dei fogli di presenza dei dipendenti, compresi i tempi al minuto e i timbri di posizione GPS

Il dashboard in tempo reale con posizione GPS consente un monitoraggio sicuro del tempo dei dipendenti

Limiti dilockInEasy:

L'app presenta una leggera curva di apprendimento

A volte l'app si blocca quando si tenta di registrare le presenze e le uscite

Prezzi di ClockInEasy:

Free Forever: $0 (solo per utenti singoli)

$0 (solo per utenti singoli) Professionale: $4,00 per utente al mese

$4,00 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClockInEasy:

G2: 3.6/5 (4 recensioni)

3.6/5 (4 recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

10. Connecteam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Connecteam.webp

/$$$img/

via Connecteam L'app Connecteam per l'orologio del tempo vi aiuta a ottimizzare il tempo a tutti i livelli

È possibile chiedere ai dipendenti di timbrare il cartellino utilizzando le app per la rilevazione delle presenze sui dispositivi mobili o l'app per i chioschi in loco. Fornisce funzionalità opzionali di geo-fence digitale.

Il team può facilmente timbrare il cartellino sincronizzando i propri orari quando inizia un turno o un lavoro. L'interfaccia di facile utilizzo dell'app rende semplice la gestione delle richieste di PTO, delle assenze e degli straordinari.

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam:

Notifiche di orari mancati per monitorare orari e presenze

per monitorare orari e presenze Chattare istantaneamente su problemi legati al lavoro all'interno dell'app

su problemi legati al lavoro all'interno dell'app Possibilità di impostare regole di pausa e straordinari

Avvisi immediati su discrepanze come il superamento dei limiti per gli straordinari e le doppie prenotazioni

su discrepanze come il superamento dei limiti per gli straordinari e le doppie prenotazioni Elenco automatico di pause, ore, straordinari e permessi sui fogli di presenza, per garantire che siano pronti per la busta paga

Limiti di Connecteam:

Alcuni utenti desiderano maggiori funzionalità/funzioni di integrazione con API aperte, che attualmente mancano

Gli utenti non apprezzano inoltre il fatto che l'app richieda molti aggiornamenti, in particolare se si vogliono utilizzare le nuove funzionalità/funzione che l'app introduce

Prezzi di Connecteam:

Operations Expert: $99/mo (per i primi 30 utenti); $3/mese per ogni utente in più

$99/mo (per i primi 30 utenti); $3/mese per ogni utente in più Operations Advanced: $49/mo (per i primi 30 utenti); $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo

$49/mo (per i primi 30 utenti); $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo Operations Basic: $29/mo (per i primi 30 utenti); $0,5/mese per ogni utente in più

$29/mo (per i primi 30 utenti); $0,5/mese per ogni utente in più Piano Business: $0 (fino a 10 utenti)

Valutazioni e recensioni di Connecteam:

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

ClickUp: Il tuo compagno di monitoraggio del tempo per tutta la vita

Se i vostri dipendenti non usano affatto la loro app per il monitoraggio del tempo o, peggio, perdono tempo prezioso per capire come usarla, potrebbe essere il momento di cambiare le cose.

Aiutateli a a lavorare più velocemente e a terminare il lavoro con ClickUp.

I vostri dipendenti apprezzeranno questa soluzione digitale e la utilizzeranno attivamente per timbrare il cartellino e gestire i loro orari.

Non credete alle nostre parole! Iscrivetevi gratuitamente e scopri perché ClickUp offre il meglio di entrambi i mondi: come uno dei più importanti siti web di migliori strumenti di project management migliorati da robuste funzionalità/funzione di gestione del tempo.

Pronti per l'impostazione del progetto obiettivi professionali di lavoro per il 2024 con il tempo come quarto superpotere? Lo pensiamo anche noi.