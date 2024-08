Airtable vs. Notion: quale software sarà il migliore nel 2024?

La collaborazione tra team è essenziale per l'esito positivo dei progetti, ma la gestione del team non è una passeggiata. Fortunatamente, la giusta strumenti per il project management possono fare la differenza tra il fallimento e l'esito positivo di un progetto, a patto che si scelga lo strumento giusto.

Airtable e Notion sono opzioni popolari per i team impegnati che hanno bisogno di monitorare le attività, gestire i team e archiviare i dati. Pur condividendo alcune funzionalità/funzione, queste soluzioni di project management non sono del tutto uguali.

In questa guida valuteremo le differenze tra Airtable e Notion per aiutarvi a trovare l'opzione migliore per la vostra azienda. Aggiungeremo anche un concorrente che, con le sue funzionalità/funzione di project management, farà saltare in aria Airtable e Notion. 🤩

Che cos'è Airtable?

Via AirtableAirtable combina la semplicità di fogli di calcolo come Excel e Fogli Google con le funzionalità/funzioni avanzate di un database relazionale. Questa piattaforma senza codice mette la gestione dei database nelle mani degli utenti principianti, rendendola lo strumento perfetto per qualsiasi attività, dalla gestione delle attività allo sviluppo di app personalizzate.

Funzionalità/funzione di Airtable

Airtable permette di mobilitare i dati dell'organizzazione in piani, attività, esperienze e altro ancora. Inoltre, questo strumento di project management è privo di codice, quindi non sono necessarie competenze tecniche per utilizzare questa piattaforma.

Airtable è quindi adatto a persone non tecniche che lavorano nel marketing, nel prodotto, nella produttività e altro ancora.

1. IA e automazione dei flussi di lavoro

Via Airtable

L'intelligenza artificiale è di gran moda in questo momento. È ancora in fase beta, ma Airtable sta testando un nuovo strumento di IA per:

Generare brief di marketing

Programmare automaticamente i calendari dei contenuti

Categorizzare il feedback dei clienti

Generare specifiche di produttività

Creazione di descrizioni di lavoro

L'IA di Airtable è progettata per lavorare senza bisogno di codice o di linguaggio tecnico, quindi è un modo accessibile per entrare nell'IA.

Se l'IA non fa per voi, Airtable offre automazioni più tradizionali basate su trigger drag-and-drop. Questo costruttore visuale permette di creare semplici o flussi di lavoro multi-sequenza semplici o più complessi per eliminare il lavoro manuale richiesto nella gestione dei progetti.

Il meglio è che le automazioni si integrano con l'area di lavoro di Google, Slack e Facebook, in modo da essere liberi di automatizzare il vostro flusso di lavoro in un'unica soluzione.

2. Designer di interfaccia e visualizzazioni multiple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Airtable vs Notion: Esempio di interfaccia personalizzata di Airtable /$$$img/

Via Airtable

Avete bisogno di un aspetto più personalizzato? Airtable vi permette di creare un'interfaccia personalizzata per il vostro team grazie all'Interface Designer senza codice. Pensate a questa soluzione come a una modello di database che vi dà la libertà di personalizzare Airtable come meglio credete.

E soprattutto, potete personalizzare Airtable per ogni utente. Questo versatile strumento è dotato di solidi controlli per la gestione delle autorizzazioni che possono accedere alle tabelle di dati, mantenendo le informazioni sensibili sotto chiave.

Airtable è inoltre dotato di diverse visualizzazioni, tra cui:

Elenco

Sequenza

Kanban

Grafico Gantt

Calendario

Griglia

Galleria

Modulo

3. Funzionalità/funzione

La funzionalità app è disponibile solo per i piani Enterprise, ma è un enorme risparmio di tempo. Le app sono interfacce utente preconfigurate e flussi di lavoro costruiti da Airtable per gestire i progetti.

È sufficiente comunicare ad Airtable il vostro caso d'uso e l'azienda genererà un'app per voi. Ad esempio, se siete un marketer che sta progettando il lancio di un prodotto, Airtable lancerà un'app per la progettazione di campagne di marketing, la gestione dei budget e la programmazione degli eventi di lancio.

4. Reportistica

Airtable crea reportistica interattiva e in tempo reale dalle vostre database relazionale . Include anche estensioni per la creazione di grafici, diagrammi e altro ancora in un dashboard personalizzabile al 100%.

Inoltre, Airtable fornisce l'accesso alle API per lo sviluppo. Si tratta di un'ottima opzione per chi sa usare il codice e ha bisogno di reportistica Airtable più personalizzata.

Prezzi di Airtable

**Gratis

Teams: $20/mese per utente, fatturati annualmente

$20/mese per utente, fatturati annualmente Business: $45/mese per utente, con fatturazione annuale

$45/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda Scala: Contattare per i prezzi

Che cos'è Notion?

Prendere note in Notion Notion si presenta come uno strumento di produttività all-in-one. Nata come un'umile app per prendere appunti, oggi Notion è in grado di gestire wiki per la gestione della conoscenza, la gestione delle attività, la collaborazione e altro ancora.

È una soluzione robusta che combina conoscenze interne, documenti collaborativi e monitoraggio dei progetti in un unico luogo.

Funzionalità/funzione di Notion

Notion è nata come un'umile app per prendere appunti, ma è una soluzione sorprendentemente solida per gestire tutto, dalle conoscenze istituzionali all'elenco giornaliero delle cose da fare.

1. Wiki

Via Notion

Ogni azienda ha il suo modo di Da fare. Ma tra Airtable e Notion, quest'ultima non ha bisogno di sequestrare i processi e le idee negli account email dei dipendenti per costruire tutto all'interno di un wiki Notion. Si tratta di uno spazio simile a una intranet per ospitare tutte le conoscenze interne, come le procedure operative standard e i manuali di formazione. 🧠

I wiki di Notion sono anche privi di codice, quindi i team non tecnici apprezzeranno questo strumento di project management. Wiki si integra perfettamente con Slack, Figma e Jira per collegare tutti gli altri strumenti in un unico luogo.

Non c'è nemmeno bisogno di cercare l'ultima versione di un documento. Notion include date di verifica su tutti i wiki, in modo da sapere sempre quale versione è quella corretta.

2. Project management

Via Notion

Gestite del team? Monitorate progetti, persone, attività, budget e altro ancora con Notion Project. Visualizzate i progetti in sequenza, tabella, calendario, database o vista Bacheca per visualizzare rapidamente i vostri flussi di lavoro.

Notion è dotato di etichette di priorità, tag di stato e filtri avanzati, in modo da visualizzare solo le attività più importanti per voi. Create attività secondarie e dipendenze per chiarire i passaggi successivi del team o visualizzate il loro stato con le barre di avanzamento in tempo reale di Notion.

3. Documenti

Le note e i documenti sono il pane quotidiano di Notion. Ma non si tratta solo di testo. Notion incorpora nei documenti contenuti multimediali, come immagini e video, per fornire un contesto senza collegarsi a un sito esterno.

Permette anche di aggiungere una formattazione intelligente come tabelle dei contenuti, sezioni pieghevoli o frammenti di codice per attirare gli occhi di tutti nei punti giusti.

Sentitevi liberi di collaborare in un documento in tempo reale con il vostro team. Notion permette anche di organizzare i documenti in modo semplice e di ritrovarli facilmente grazie alla funzione di ricerca avanzata.

Se volete dedicare meno tempo alla configurazione dei progetti e concentrarvi sul lavoro vero e proprio, utilizzate i modelli di Notion. Include oltre 800 modelli di documenti e 900 modelli di progetti che si possono copiare e personalizzare in pochi clic.

4. Notion IA

Via Notion

Non è necessario lasciare il proprio account Notion per utilizzare ChatGPT: l'assistente IA è già integrato nell'account. Notion IA può:

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni

Generare elementi d'azione o riepiloghi/riassunti di documenti

Migliorare la scrittura

Tradurre copie

Generare strategie per campagne di marketing

L'unico punto dolente è che Notion IA è un componente aggiuntivo di $8 per i piani a pagamento e di $10 per i piani Free. Si tratta comunque di un prezzo più basso rispetto, ad esempio, a ChatGPT premium (20 dollari), ma è un aspetto da tenere in considerazione quando si tirano le somme. 💲

Notion dispone anche di una funzionalità/funzione di automazione drag-and-drop, se questa è la vostra velocità. Utilizzate questa funzionalità/funzione per modificare gli stati, assegnare attività e altro ancora senza alcun lavoro richiesto.

Prezzi di Notion

Free

Plus: $8/mese per utente, fatturati annualmente

$8/mese per utente, fatturati annualmente Business: $15/mese per utente, con fatturazione annuale

$15/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda : Contattare per i prezzi

Airtable vs. Notion: Funzionalità/funzione a confronto

Come si può vedere, Airtable e Notion sono piattaforme ricche di funzionalità e con molto da offrire. Confrontiamo le funzionalità/funzione di queste piattaforme.

IA e automazione

Sia Notion che Airtable integrano l'IA nelle loro piattaforme. L'aspetto negativo è che l'IA di Airtable è disponibile solo per gli utenti esistenti in versione beta, quindi non sarà possibile accedervi se ci si iscrive adesso.

Notion IA è accessibile a tutti, a patto che si paghi il componente aggiuntivo, ovviamente. La qualità degli assistenti IA è abbastanza simile, ma l'accessibilità è un problema maggiore per i nuovi utenti di Airtable.

Se non siete amanti dei robot da fare, sia Airtable che Notion offrono strumenti di automazione drag-and-drop. Tuttavia, le sequenze di Notion non sono così facili da usare, quindi se siete davvero interessati alle automazioni, è meglio scegliere l'interfaccia utente più semplice di Airtable.

Vincitore: Notion per l'IA; Airtable per l'automazione

Database

È gratis costruire database sia in Notion che in Airtable, ma Airtable è più focalizzato sui fogli di calcolo. dopotutto, "Tabella" è nel suo nome.

I database di Airtable sono più raffinati e facili da seguire. Questa piattaforma è stata costruita da zero come soluzione di database, quindi è una scelta obbligata per tutti i team che si affidano molto ai database fogli di calcolo .

Tuttavia, Notion è più un software di project management rispetto ad Airtable. Se avete bisogno di maggiori funzionalità di project management o di gestione della conoscenza, unite a uno strumento di database, Notion potrebbe essere una scelta più versatile.

Vincitore: Airtable

Integrazioni

Indipendentemente dalla piattaforma scelta, avrete a disposizione decine di integrazioni native con strumenti che probabilmente già utilizzate. Tuttavia, Notion si integra con un maggior numero di strumenti, tra cui Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT e Zoom. Airtable ha sicuramente delle ottime integrazioni, ma non sono così numerose o specializzate come quelle di Notion.

Anche la curva di apprendimento può essere un po' lunga.

Vincitore: Notion

Piani tariffari

Airtable è sicuramente l'opzione più costosa. L'iscrizione al team costa 20 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale, mentre Notion Plus costa 8 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale.

Tuttavia, se si pagano gli 8-10 dollari in più per Notion IA, le due piattaforme si avvicinano come prezzo ai primi livelli a pagamento. Notion è ancora l'opzione più economica se si confrontano i livelli Business aggiornati.

Vincitore: Notion

Notion vs. Airtable su Reddit

Nel braccio di ferro tra Notion e Airtable non c'è un chiaro vincitore. La scelta dipende dalla vostra azienda, dal vostro team e dalle vostre esigenze. Abbiamo consultato la brava gente di Reddit per ottenere maggiore chiarezza su chi potrebbe trarre i maggiori benefici da ciascuna piattaforma.

Un utente ha detto semplicemente: "Airtable è un database relazionale senza codice. Notion è per prendere note e documentazione"

Un altro ha aggiunto di utilizzare sia Notion che Airtable, ma per attività diverse: "È più facile gestire i dati in Airtable ed è più facile aggiungere componenti di terze parti con Notion. Ad esempio, a volte ho bisogno di un set di dati e di spiegare cos'è e perché è importante.

Posso creare un wiki in Notion con tutte le informazioni pertinenti e visualizzare facilmente ciò che sto cercando di fare. Poi i membri del team possono modificare in tempo reale, mentre ogni componente si sincronizza automaticamente"

Riunione ClickUp - la migliore alternativa ad Airtable e Notion

Trascinare e rilasciare le attività in una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Notion e Airtable sono strumenti di project management molto interessanti, bisogna riconoscerlo. Ma anche in questo caso, queste piattaforme non sono in grado di fare tutto bene.

Richiedono comunque di passare da una piattaforma all'altra e da uno strumento all'altro per Da fare, e dov'è il divertimento? 👀

ClickUp, invece, è una piattaforma di lavoro veramente all-in-one che fonde i documenti (compresi i wiki), i database relazionali e gli strumenti di IA in un'unica esperienza coesiva.

Collaborare in tempo reale con ClickUp Docs

ClickUp Docs consente di lavorare in modo più efficiente con la formattazione ricca e i comandi slash ClickUp Documenti permette al team di collaborare in tempo reale su grandi idee. Richiedete modifiche, lasciate commenti e taggate altri utenti per perfezionare le vostre idee in tempo record. Teams è persino dotato di tabelle incorporabili, contenuti multimediali e segnalibri per risparmiare al team qualche clic.

Bello, vero?

E non preoccupatevi: organizziamo tutto per voi e vi forniamo un robusto campo di ricerca per trovare esattamente quello che state cercando.

Se siete davvero di fretta (o se volete semplicemente che i professionisti facciano il lavoro per voi), prendete una Modello di ClickUp per salvare la vostra giornata di lavoro.

Lasciate che ClickUp AI faccia il lavoro pesante

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI è il primo assistente IA al mondo specifico per il lavoro. Abbiamo costruito l'IA per offrire centinaia di strumenti artigianali basati sul ruolo e sul caso d'uso dell'utente.

Ad esempio, se vi occupate di marketing, prompt dell'IA di scrivere email, generare brief di contenuto o ideare strategie di campagna.

ClickUp AI vive all'interno dell'universo ClickUp, quindi non è necessario passare dal lavoro allo strumento di IA. Tutto è veramente in un unico posto, per una maggiore concentrazione e giornate di lavoro migliori.

Costruire un solido database in ClickUp

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Certo, sia Airtable che Notion hanno funzionalità/funzione di database, ma non possono reggere il confronto con ClickUp Vista Tabella . Toggl in questa visualizzazione per creare rapidamente fogli di calcolo e database per la gestione di tutti i tipi di dati, tra cui:

Contatti dei clienti (CRM)

Bilanci

Stati dei progetti

Il nostro database senza codice sostituisce facilmente Airtable, Fogli Google ed Excel. Permette anche di collegare attività, documenti e dipendenze ai dati, per un database ricco di contesto che supporta un lavoro di qualità.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Combina la tua Knowledge Base con la gestione dei dati in ClickUp

Nella competizione tra Airtable e Notion, entrambe le piattaforme hanno punti di forza e di debolezza. Premete il pulsante facile ed evitate il fastidio di cambiare piattaforma ogni cinque minuti: scegliete ClickUp. 🙌

La nostra versatile piattaforma di lavoro integra Teams, database e strumenti di IA in un'esperienza senza soluzione di continuità che semplifica il flusso di lavoro e favorisce la collaborazione del team. Cosa c'è da non amare?

Provate voi stessi: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.