10 migliori alternative a Twilio per una comunicazione migliore nel 2024

Se siete alla ricerca di un dispositivo programmabile strumento di comunicazione per le vostre app web o mobili, probabilmente avrete sentito parlare di Twilio. Pur essendo una scelta popolare, potrebbe non essere la soluzione ideale per le vostre esigenze specifiche

Per esempio, potreste essere alla ricerca di altre opzioni con funzionalità/funzione diverse, modelli di prezzo migliori e accesso gratuito al supporto clienti. 🙌

Per aiutarvi nella ricerca, abbiamo stilato questo elenco delle 10 migliori alternative a Twilio, in modo che possiate avere tutto ciò che vi serve per fare la scelta giusta.

Cos'è Twilio?

Twilio è una piattaforma di comunicazione come servizio (CPaaS) che fornisce ai provider strumenti per incorporare funzionalità di messaggistica vocale, testo e video nelle app web e mobili. In pratica, aiuta a semplificare le comunicazioni con i client e i personalizzati utilizzando le API.

Molti utenti amano Twilio perché si integra facilmente nelle loro app e dispone di kit di sviluppo software (SDK) nei principali linguaggi di programmazione come Python, Java e PHP. La documentazione dettagliata di Twilio aiuta anche i nuovi utenti a iniziare rapidamente i progetti.

Tuttavia, per sfruttare al massimo le capacità di Twilio è necessario possedere solide conoscenze di codice. Inoltre, con l'aumento del volume delle transazioni, i costi possono aumentare rapidamente: l'accesso a un supporto clienti affidabile parte da 250 dollari al mese.

Cosa cercare in un'alternativa a Twilio?

Sebbene Twilio sia uno strumento efficace per aiutare gli utenti finali a comunicare nella modalità che preferiscono (messaggi di testo, telefonate o email), potrebbe non essere la soluzione più pratica per la comunicazione aziendale.

Nell'esplorare le alternative a Twilio, cercate opzioni che:

Offrano prezzi convenienti che si adattino al vostro budget

Si integrino facilmente nelle vostre applicazioni web e mobili

Si adattano alla crescita delle vostre esigenze aziendali e di comunicazione

Supportino linguaggi di programmazione con cui vi sentite a vostro agio

Consegnare i messaggi nei Paesi in cui risiede il vostro pubblico

Provider dei canali di comunicazione (testo, chiamate, video, social media, ecc.) di cui avete bisogno

Offrire una documentazione completa e un'assistenza reattiva

Le 10 migliori alternative a Twilio da usare nel 2024

Non avete voglia di passare al setaccio le innumerevoli opzioni alternative a Twilio? Ci pensiamo noi. Il nostro staff di esperti di software ha ristretto il campo a queste alternative a Twilio che potrebbero essere più adatte ai vostri clienti e alle vostre esigenze obiettivi di comunicazione del team . Diamo un'occhiata a ciò che ciascuna opzione porta in tabella. 🕵️

1. Vonage

via Vonage Vonage è una piattaforma CPaaS che semplifica l'aggiunta di funzionalità/funzione di comunicazione alla propria app, fornendo API per SMS, voce e video. Dispone anche di API per la verifica dell'utente tramite SMS, voce, email, WhatsApp e autenticazione silenziosa.

Vonage e Twilio hanno modelli di tariffazione delle chiamate diversi. Mentre Twilio addebita i costi arrotondando al minuto più vicino, Vonage addebita i costi al secondo. In questo modo si paga solo ciò che si usa e si risparmia. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Vonage:

Impostazione della risposta vocale interattiva (IVR) in oltre 120 lingue, tra cui inglese, francese e spagnolo

Organizzare videoconferenze in app con un massimo di 16.000 partecipanti

Creare assistenti virtuali senza codice per rispondere alle richieste di informazioni attraverso piattaforme vocali, SMS e social media

Connessione con oltre 40 strumenti esterni, tra cui Microsoft Teams, Salesforce, HubSpot e Microsoft Dynamics

Limiti di Vonage:

il supporto prioritario 24/7 parte da $750/mese, che può essere proibitivo per le piccole aziende con budget limitati 💸

Canone mensile aggiuntivo per integrazioni come Salesforce e SugarCRM sul piano iniziale

Prezzi di Vonage:

SMS API : Parte da $0,0076 per messaggio in uscita e $0,0061 per messaggio in entrata

Parte da $0,0076 per messaggio in uscita e $0,0061 per messaggio in entrata API : A partire da 0,0043 dollari al minuto per le chiamate in uscita o in entrata

A partire da 0,0043 dollari al minuto per le chiamate in uscita o in entrata Video API : A partire da $0,00395 al minuto per partecipante

A partire da $0,00395 al minuto per partecipante Verifica API : A partire da $0,053 per esito positivo della verifica

Valutazioni e recensioni su Vonage:

G2: 4.3/5 (434 recensioni)

4.3/5 (434 recensioni) Capterra: 4.1/5 (299 recensioni)

2. Sinch

via Sinch Sinch è una piattaforma omnichannel che consente di connettersi con i clienti tramite SMS, MMS, RCS, email, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Dispone di SDK in Nodo.js, Java, .NET, PHP e Python, che rendono facile l'integrazione di questi canali di comunicazione nella vostra app. 📲

Oltre alla messaggistica, Sinch supporta anche le chiamate vocali e le videochiamate all'interno della vostra app. È possibile includere una firma digitale alle chiamate per garantire la fiducia dei clienti e utilizzare il mascheramento del numero per garantire la privacy sia nelle chiamate che negli SMS.

Le migliori funzionalità/funzione di Sinch:

Verifica degli utenti tramite SMS o telefonate

Mantenere un elenco di contatti attivo con la funzionalità/funzione di ricerca del numero di telefono

Personalizzare i messaggi in base ai profili dei clienti e alle loro preferenze di comunicazione

Utilizzare fallback automatici per inviare i messaggi falliti su un altro canale

Limiti di Sinch:

Poche integrazioni native

Il team del supporto può impiegare un po' di tempo a rispondere

Prezzi di Sinch:

Messaggi : A partire da $0,0078 per messaggio in entrata o in uscita

A partire da $0,0078 per messaggio in entrata o in uscita MMS Messaggi : Parte da $0,010 per messaggio in entrata e $0,018 per messaggio in uscita

Valutazioni e recensioni di Sinch:

G2: 4.0/5 (28 recensioni)

4.0/5 (28 recensioni) Capterra: Nessuna recensione

3. Podio

via Podio Podium è una piattaforma cloud-based per le aziende locali che desiderano incrementare la propria attività la fidelizzazione dei clienti e reputazione online. Inviare il pagamento, la revisione e il richieste di feedback ai clienti e rispondere alle loro richieste su più piattaforme online.

È anche possibile iscrivere i clienti al proprio elenco di marketing e lanciare campagne di testo personalizzate per trasformarli in clienti. Podium tiene traccia dei dettagli dei clienti, delle interazioni passate e della cronologia delle conversazioni, per aiutarvi a ottimizzare le vostre attività le campagne di marketing per ottenere risultati migliori. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Podium:

Accesso e risposta a testi, chattare sul sito web, chiamate, email, DM sui social media e recensioni in un unico posto

Personalizzazione dell'instradamento dei messaggi in base all'argomento o alla disponibilità del team

Accettare pagamenti di persona con i lettori di Podium o con la funzionalità "tap-to-pay" dell'app mobile

Connessione con oltre 180 strumenti esterni come Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail e Outlook

Limiti di Podium:

Il piano iniziale è limitato a tre membri del team e a 1.000 contatti

Supporto clienti incoerente

Prezzi di Podium:

Essenziale: $249/mese

$249/mese Standard: $409/mese

$409/mese Professionale: $599/mese

Valutazioni e recensioni di Podium:

G2: 4.5/5 (1.479 recensioni)

4.5/5 (1.479 recensioni) Capterra: 4.3/5 (485 recensioni)

4. Amazon SNS

via Amazon SNS Amazon SNS (Simple Notification Service) è un servizio di messaggistica push di Amazon Web Services (AWS). Utilizza un modello publish/subscribe per trasmettere messaggi ai clienti (via SMS, email e notifiche push) e ad altre applicazioni HTTP e AWS.

Amazon SNS eccelle nella gestione di grandi volumi di messaggi con un'elevata affidabilità. Questo lo rende perfetto per l'invio di aggiornamenti importanti e per il coordinamento di azioni in diverse parti dell'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Amazon SNS:

Accesso gratuito a un milione di pubblicazioni, 100.000 consegne HTTP e 1.000 consegne email ogni mese

Creazione di regole per determinare chi può pubblicare o iscriversi a un argomento

Ottenere un riepilogo del numero di argomenti, sottoscrizioni e applicazioni connesse sulla propria dashboard 📊

Integrazione perfetta con i servizi AWS come SQS (Simple Queue Service), Lambda e Kinesis Data Firehose

Limiti di Amazon SNS:

La configurazione può essere complessa per i neofiti della piattaforma AWS

Limiti alla personalizzazione per casi d'uso unici

Prezzi di Amazon SNS:

Mobile push: $0,50 per milione di notifiche

$0,50 per milione di notifiche Email: $2,00 per 100.000 notifiche

$2,00 per 100.000 notifiche HTTP/s: $0,60 per milione di notifiche

Valutazioni e recensioni di Amazon SNS:

G2: 4.3/5 (87 recensioni)

4.3/5 (87 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

5. Plivo

via Plivo Plivo è una piattaforma di comunicazione cloud che offre API per SMS, API vocali e servizi di trunking SIP. Dispone di SDK nei linguaggi Nodo, Ruby, Python, PHP, C#, Go e Java.

Per quanto riguarda gli SMS, le funzionalità/funzione includono reportistica di consegna e accodamento dei messaggi per gli invii di massa. L'API vocale, invece, consente di creare ID personalizzati per le chiamate, di rilevare le segreterie telefoniche e di trascrivere la casella vocale.

Come Twilio, Plivio ha un'ampia portata in oltre 190 Paesi, il che è ottimo se la vostra azienda ha un pubblico internazionale. 🌍

Le migliori funzionalità/funzione di Plivo:

Selezione automatica dei numeri locali per l'invio di messaggi di massa per creare fiducia e migliorare le valutazioni

Ricezione di avvisi di fallimento dei messaggi con codici di errore per il debugging

Utilizzare modelli per creare flussi per l'inoltro delle chiamate, l'instradamento delle chiamate, i sondaggi vocali e gli SMS

Accesso a una documentazione completa e a un supporto reattivo

Limiti di Plivo:

Non supporta la comunicazione in-app e sui social media

Assistenza in priorità tramite il portale dei ticket a partire da 250 dollari/mese

Prezzi di Plivo:

SMS API : Parte da $$$550 per inviare o ricevere un messaggio

Parte da $$$550 per inviare o ricevere un messaggio API : A partire da $0,01000 al minuto per le chiamate in uscita e $0,00550 per le chiamate in entrata

A partire da $0,01000 al minuto per le chiamate in uscita e $0,00550 per le chiamate in entrata SIP Trunking: A partire da $0,00650 al minuto per le chiamate in uscita e $0,00250 per le chiamate in entrata

Valutazioni e recensioni di Plivo:

G2: 4.5/5 (709 recensioni)

4.5/5 (709 recensioni) Capterra: 4.3/5 (85 recensioni)

6. Uccello del messaggio

via MessaggioUccello MessageBird è una piattaforma API di comunicazione per le interazioni con i clienti tramite live chat, SMS, email, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e Google Business.

Grazie alla sua finestra In arrivo unificata, è possibile gestire i messaggi di tutte queste piattaforme in un unico spazio. Creare flussi di lavoro automatizzati per inoltrare le chiamate, inoltrare gli SMS alle email, impostare promemoria e altro ancora, sia da zero che utilizzando modelli. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di MessageBird:

Aggiungere contatti manualmente o importarli da file TXT, CSV o XLSX

Centralizzarei viaggi dei clienti da negozi di e-commerce, CRM e analisi delle app per campagne personalizzate

Esportazione in CSV delle statistiche di utilizzo di SMS, voce e costruttori di flussi

Connessione con 15 plug-in tra cui Salesforce, Fogli Google, Shopify, WooCommerce e Zapier

Limiti di MessageBird:

A volte le API possono essere lente a rispondere

Assistenza in priorità via email a partire da 500 dollari al mese

Prezzi di MessageBird:

SMS : A partire da $0,0069 per messaggio

A partire da $0,0069 per messaggio Voce: Parte da 0,015 dollari al minuto per le chiamate in uscita e 0,0033 dollari per le chiamate in entrata

Valutazioni e recensioni di MessageBird:

G2: 4.2/5 (66 recensioni)

4.2/5 (66 recensioni) Capterra: 4.5/5 (150 recensioni)

7. Larghezza di banda

via Larghezza di banda Bandwidth è una piattaforma per sviluppatori che consente di aggiungere funzionalità vocali e di messaggistica alle proprie app. Queste includono conferenze fino a 20 persone, registrazione delle chiamate, trascrizione dal vivo, sintesi vocale, SMS e MMS a pagamento.

Una funzionalità/funzione chiave di Bandwidth è la possibilità di aggiungere alle app una funzione di chiamata di emergenza (alias 911 avanzato). Questa funzione è molto utile per far arrivare rapidamente ai vostri personalizzati i servizi di polizia, antincendio o medici. Se la vostra app riguarda la sicurezza, la protezione personale o l'assistenza sanitaria a distanza, Bandwidth potrebbe essere il vostro nuovo migliore amico. 👫

Le migliori funzionalità/funzione di Bandwidth:

Usare l'email per inviare testi via SMS e ricevere le risposte via SMS nella finestra In arrivo

Monitoraggio dei volumi di chiamate, dei tassi di consegna dei messaggi e delle prestazioni della comunicazione

Analizzare il sentimento dei clienti in modo da poter intraprendere le azioni giuste

Supporto clienti gratuito tramite moduli di contatto e chiamate telefoniche

Limiti di larghezza di banda:

Alcune API sono difficili da utilizzare

Non si integra con Zapier

Prezzi della larghezza di banda:

Messaging API : Parte da $0,004 per messaggio in uscita

Parte da $0,004 per messaggio in uscita API : A partire da $0,010 al minuto per le chiamate in uscita e $0,0055 per le chiamate in entrata

A partire da $0,010 al minuto per le chiamate in uscita e $0,0055 per le chiamate in entrata Autenticazione API : $0,05 per autenticazione

Valutazioni e recensioni sulla larghezza di banda:

G2: 4.5/5 (374 recensioni)

4.5/5 (374 recensioni) Capterra: 4.6/5 (127 recensioni)

8. Infobip

tramite Infobip Infobip è uno strumento di coinvolgimento dei clienti che consente di inviare campagne di marketing, promemoria e risposte alle richieste di informazioni sui canali sociali preferiti dai clienti.

Personalizzate le sue API per raggiungere i clienti tramite SMS, email, messaggi in-app, notifiche push e vari canali sociali come WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber e Facebook Messenger.

Questa alternativa a Twilio offre un costruttore visuale che consente di impostare messaggi automatizzati per eventi quali iscrizioni di utenti, acquisti o compleanni. Inoltre, il servizio Infobip Strumenti di IA per il CRM aiutano a consigliare la produttività, a programmare perfettamente i messaggi e a identificare i clienti a rischio.

Le migliori funzionalità/funzione di Infobip:

Cattura di contatti con moduli online 📝

Conduzione di test A/B su più canali

Monitoraggio delle prestazioni della campagna ed esportazione dei risultati in file CSV e XLSX

Integrazione con app di e-commerce e CRM come Salesforce, HubSpot, Shopify e BigCommerce

Limiti di Infobip:

Il supporto clienti può impiegare molto tempo a rispondere

Alcuni utenti sostengono che i piani tariffari siano costosi

Prezzi di Infobip:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Infobip:

G2: 4.4/5 (53 recensioni)

4.4/5 (53 recensioni) Capterra: 4.6/5 (13 recensioni)

9. Telnyx

via Telnyx Telnyx è una soluzione CPaaS che offre API per voce, messaggistica e verifica degli utenti, oltre a servizi di trunking SIP. A differenza di Twilio, ha tariffe più convenienti e accesso gratuito a un supporto clienti 24/7. 📞

Inoltre, questa alternativa a Twilio possiede una rete IP globale privata. Questo garantisce una comunicazione di alta qualità in tutto il mondo e una risoluzione più rapida dei problemi legati alle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzione di Telnyx:

Qualità delle chiamate vocali cancellata e costante

Gli SDK sono disponibili in Python, Ruby, Nodo, PHP, Java e .NET

Dispone di una rete multi-cloud con AWS, Google Cloud e Microsoft Azure per garantire ridondanza e tempi di attività elevati

Documentazione completa e consente alle aziende di usufruire di un team di supporto reattivo

Limiti di Telnyx:

Per utilizzare alcune funzionalità/funzione è necessaria una programmazione avanzata

La configurazione della scheda SIM IoT può essere complessa rispetto ad altre soluzioni di comunicazione

Prezzi di Telnyx:

Messaggio API : A partire da $0,004 per messaggio in entrata o in uscita

A partire da $0,004 per messaggio in entrata o in uscita API : A partire da 0,007 dollari al minuto per le chiamate in entrata e in uscita

A partire da 0,007 dollari al minuto per le chiamate in entrata e in uscita Video API : A partire da $0,002 al minuto per partecipante

A partire da $0,002 al minuto per partecipante Verifica API : A partire da $0,03 per verifica

Valutazioni e recensioni su Telnyx:

G2: 4.7/5 (328 recensioni)

4.7/5 (328 recensioni) Capterra: 4.7/5 (47 recensioni)

10. Wati

via Wati Wati (WhatsApp Team In arrivo) è una piattaforma di messaggistica WhatsApp con strumenti e API già pronti per coinvolgere potenziali clienti e clienti. È facile da impostare, anche per i non sviluppatori. Collega il tuo account WhatsApp Business, aggiungi i tuoi contatti e lancia le tue campagne di marketing. 🤹

Tutte le richieste dei clienti finiscono in una finestra In arrivo unificata, dove il team può intervenire e risolvere rapidamente le questioni. E se non ci siete, create un chatbot con il costruttore senza codice per continuare la conversazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wati:

Vedere chi del vostro team è online o offline

Anteprima delle campagne prima di trasmetterle

Monitoraggio dei volumi di messaggi, degli stati dei messaggi e dei dipendenti con i tempi di risposta più rapidi

Connessione di Wati con otto app: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Fogli Google, Make e Zapier

Limiti di Wati:

Gli utenti sono limitati per ogni piano e un utente in più costa 30 dollari al mese

I piani hanno un limite di 1.000 conversazioni al mese, quindi è necessario acquistare crediti per un numero maggiore di conversazioni

Prezzi di Wati:

Standard: $39/mese (5 utenti)

$39/mese (5 utenti) Pro: $69/mese (5 utenti)

$69/mese (5 utenti) Azienda: Contattare per i prezzi (10 utenti)

Valutazioni e recensioni su Wati:

G2: 4.6/5 (205 recensioni)

4.6/5 (205 recensioni) Capterra: 4.5/5 (55 recensioni)

Altri strumenti di comunicazione

Mentre queste opzioni alternative a Twilio si concentrano sulla personalizzazione delle interazioni con i clienti, provider come ClickUp forniscono funzionalità già pronte per supportare la vostra azienda strategie di comunicazione sul posto di lavoro .

Dalle discussioni sui progetti ai commenti sulle attività e ai documenti, tutto è in un unico posto. In questo modo è facile rimanere organizzati, mantenere il contesto e monitorare la cronologia delle comunicazioni con tutti, in qualsiasi momento. 🎯

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

ClickUp è un'applicazione di strumento per il project management con infinite funzionalità di comunicazione per gestire le esigenze del team.

Utilizzo ClickUp Chattare per discussioni specifiche su dipartimenti o progetti. Oltre al testo, è possibile caricare file dal computer o dallo spazio di archiviazione cloud direttamente nella chat, oppure condividere voce e clip dello schermo con il proprio team.

Con Documenti ClickUp è possibile collaborare in tempo reale sui documenti aziendali. E grazie a ClickUp AI è possibile fare un rapido brainstorming di idee e generare prime bozze in pochi secondi.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI aiuta anche a migliorare la scrittura, a riepilogare/riassumere lunghi documenti e persino a trasformare le note in un testo di testo elementi d'azione . ✅

La gestione di questi elementi d'azione è un gioco da ragazzi grazie alle funzionalità di project management di ClickUp. Assegnate attività, fissate scadenze e controllate lo stato di avanzamento. Per rendere più fluidi i flussi di lavoro, Gli strumenti di automazione di ClickUp gestiscono le attività ripetitive in modo che il team possa lavorare a cose più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Visualizzazione dei progetti nelle viste Elenco, Tabella, Kanban, Calendario e Gantt

Accesso agli strumenti di IA nelle descrizioni delle attività, nei commenti, nella chat e nei Documenti

Taggate i membri del team con le menzioni @ per notificare loro il vostro commento

Connessione di ClickUp con oltre 1.000 app tramite le integrazioni native, Zapier e API di ClickUp

Limiti di ClickUp:

Alcune funzionalità web e desktop non sono disponibili su mobile

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

È ora di migliorare l'esperienza del cliente

Teams offre molte funzionalità/funzione utili, ma non è l'unico gioco in città per l'integrazione tra team e clienti comunicazione personalizzata servizi nelle vostre app. Con questo pratico elenco di opzioni alternative a Twilio, potete facilmente valutare ogni piattaforma in base alle vostre esigenze per trovare quella più adatta.

Inoltre, se siete pronti per uno strumento che semplifichi le operazioni aziendali, project management e interno piani di comunicazione non cercate altro che ClickUp.

Questo sportello unico consente al team di lavorare sulla stessa pagina e di terminare il lavoro in modo più semplice e veloce. Inoltre, grazie a oltre 1.000 integrazioni, ClickUp lavora con il vostro attuale stack tecnologico per una combinazione vincente. 🏆 Iscriviti a ClickUp ora: è gratis!