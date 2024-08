10 Migliori alternative e concorrenti di Wufoo nel 2024

Vi sentite pronti a passare al di fuori della Box di Wufoo? Il mondo digitale è pieno di concorrenti e noi abbiamo setacciato il panorama per offrirvi un elenco delle migliori alternative a $$$a nel 2024. Queste piattaforme sono state progettate con funzionalità/funzione innovative, un'usabilità senza soluzione di continuità e un design elegante che rende la raccolta dei dati un gioco da ragazzi. 🌬

Quindi, che siate professionisti esperti o neofiti dell'imprenditoria, siamo sicuri che nel nostro elenco c'è qualcosa che fa al caso vostro. Dal design intuitivo alle funzionalità/funzione all'avanguardia, dite addio al lavoro di costruzione dei moduli e date il benvenuto alla perfetta alternativa a Wufoo che trasformerà il timore in piacere.

Che cos'è Wufoo?

Wufoo è un sistema di per la creazione di moduli che permette di creare e progettare moduli personalizzati per vari usi. Che si tratti di un sondaggio per il feedback dei clienti o per una ricerca di mercato, di un modulo di registrazione per un workshop virtuale o di un semplice checkout per l'e-commerce, Wufoo ha tutto ciò che serve.

Via Wufoo È stato progettato per essere semplice, combinando la funzione drag-and-drop con una libreria di modelli utili. Non c'è bisogno di essere un mago della tecnologia per moduli e sondaggi online. 🧙‍♂️

Wufoo semplifica la raccolta e la gestione dei dati online. Se state cercando di raccogliere informazioni senza il mal di testa del codice o la monotonia dei moduli cartacei, Wufoo - o un'alternativa a Wufoo - potrebbe essere il costruttore di moduli che fa per voi.

Cosa cercare in un'alternativa a Wufoo?

Ecco alcune cose da tenere d'occhio quando si esplora il panorama alla ricerca di alternative a Wufoo:

Facilità d'uso : La funzione è fondamentale, quindi cercate un software con un design intuitivo che permetta al vostro team di creare moduli online senza una formazione approfondita

: La funzione è fondamentale, quindi cercate un software con un design intuitivo che permetta al vostro team di creare moduli online senza una formazione approfondita Personalizzazione : Cercate un software con molti modelli tra cui scegliere - punti bonus se questi modelli sono personalizzabili per soddisfare le esigenze della vostra organizzazione di creare sondaggi o condurre ricerche di mercato

: Cercate un software con molti modelli tra cui scegliere - punti bonus se questi modelli sono personalizzabili per soddisfare le esigenze della vostra organizzazione di creare sondaggi o condurre ricerche di mercato Integrazione capacità : Le integrazioni dirette con gli strumenti già utilizzati dal team sono un vantaggio. Da fare la compatibilità con software CRM come HubSpot o Salesforce? Tenetelo a mente mentre fate acquisti

: Le integrazioni dirette con gli strumenti già utilizzati dal team sono un vantaggio. Da fare la compatibilità con software CRM come HubSpot o Salesforce? Tenetelo a mente mentre fate acquisti Relazione dei dati : Le funzionalità di raccolta dei dati mostrano gli invii dei moduli, le percentuali di completamento e il comportamento degli utenti, consentendo di generare approfondimenti e prendere decisioni basate sui dati dai moduli online

: Le funzionalità di raccolta dei dati mostrano gli invii dei moduli, le percentuali di completamento e il comportamento degli utenti, consentendo di generare approfondimenti e prendere decisioni basate sui dati dai moduli online Funzionalità/funzione di collaborazione : Se volete che il vostro team lavori sui moduli in tempo reale, cercate un software per sondaggi con funzionalità/funzione che lo rendano possibile

: Se volete che il vostro team lavori sui moduli in tempo reale, cercate un software per sondaggi con funzionalità/funzione che lo rendano possibile Logica del modulo : Spesso indicata comelogica di condizionequesta funzionalità/funzione cambia il comportamento o l'aspetto di un modulo in base alle selezioni o agli input dell'utente

: Spesso indicata comelogica di condizionequesta funzionalità/funzione cambia il comportamento o l'aspetto di un modulo in base alle selezioni o agli input dell'utente Scalabilità: Pensate a piattaforme che gestiscano un numero elevato di invii di moduli senza compromettere la velocità e che offrano aggiornamenti per supportare l'organizzazione durante la sua crescita 🌻

10 Migliori alternative a Wufoo da usare nel 2024

Tuffatevi nel nostro elenco curato delle migliori alternative a Wufoo. Queste piattaforme offrono uno spettro di soluzioni che ridefiniscono la facilità d'uso dell'utente ed elevano il modo di creare moduli e raccogliere dati.

Immergetevi e trovate la soluzione perfetta per la vostra cassetta degli attrezzi digitale.

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica delle condizioni per semplificare il processo, indipendentemente dalla sua complessità

ClickUp trascende le tipiche gestione delle attività con il suo innovativo Visualizzazione del modulo che offre un modo dinamico di acquisire e organizzare le informazioni direttamente nel flusso di lavoro. Con potenti automazioni che si controllano, trasformano le risposte dei moduli in attività tracciabili per migliorare processi o di automazione delle attività. Inoltre, grazie a funzionalità/funzione come la logica condizionale, i moduli si adattano alle risposte, fornendo più dati preziosi su cui lavorare.

Creare moduli con campi personalizzati è più semplice che mai con Modelli di moduli . La personalizzazione è infinita, con campi, stati e visualizzazioni diversi. Che si tratti della gestione del team, del monitoraggio dei progetti dei client o della raccolta di feedback, ClickUp migliora le vostre capacità organizzative.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Le funzionalità/funzione di logica condizionale permettono ai moduli di adattarsi agli input dell'utente, rendendo più intelligente la raccolta delle informazioni

I moduli ClickUp si integrano con altri strumenti del vostro stack tecnologico, in modo che le informazioni essenziali siano utilizzate efficacemente in tutta l'organizzazione

Una volta raccolti i dati, ClickUp trasforma automaticamente le informazioni in attività o attività secondarie, assegnandole alle persone giuste e aggiungendo date di scadenza quando necessario

Risparmiate tempo con i modelli progettati per eliminare il mal di testa e la frustrazione della creazione di moduli

Campi personalizzati per raccogliere i dati precisi di cui avete bisogno e che sono più utili al vostro team

Limiti di ClickUp

Con una grande quantità di funzionalità/funzione, alcuni utenti potrebbero trovare una curva di apprendimento un po' troppo lunga

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo con un piano a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Jotform

via JotformJotform semplifica la creazione di moduli web con numerose opzioni personalizzate per principianti ed esperti. Questa piattaforma offre funzionalità/funzione avanzate come l'integrazione dei pagamenti e le impostazioni dell'autoresponder.

Questa alternativa ai moduli di Wufoo pone l'accento sulla sicurezza, garantendo la protezione dei dati raccolti. 🔐

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

I moduli utilizzano tipi di domande a condizioni logiche, in modo che il modulo si adatti e cambi in base alle risposte dei rispondenti

Possibilità di scegliere tra migliaia di modelli di moduli

Offre più di 150 integrazioni

Interfaccia utente semplice e di facile comprensione

Funzionalità/funzione di sicurezza conformi alle norme HIPAA

Limiti di Jotform

Alcuni utenti trovano limitante il numero di moduli da inviare nella versione gratuita e i piani includono solo 1 utente

L'esportazione dei dati non è sempre semplice per lo strumento di sondaggio online

Prezzi di Jotform

Starter: Free

Free Bronze: $34/mese

$34/mese Silver: $39/mese

$39/mese Oro: $99/mese

$99/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5 (2.450+ recensioni)

4,7/5 (2.450+ recensioni) Capterra: 4,7 (1.660+ recensioni)

3. Formstack

via FormstackFormstack promette di automatizzare innumerevoli flussi di lavoro e di offrire un'esperienza digitale priva di attriti con i suoi automazioni del flusso di lavoro software. Il punto di forza della piattaforma è la capacità di raccogliere dati, archiviarli e analizzarli senza bisogno di competenze tecniche specifiche, migliorando l'esperienza dell'utente.

Questo software per la creazione di moduli e sondaggi online è adatto sia alle piccole imprese che alle aziende in espansione.

Le migliori funzionalità/funzione di Formstack

Incorpora i moduli sul vostro sito web, li condivide facilmente sui social media o attraverso l'email marketing

Integrazione con Stripe, Microsoft, HubSpot, Salesforce e oltre 260 applicazioni software di terze parti

Gli utenti ne segnalano l'utilità per il coinvolgimento dei dipendenti come strumento di supporto organizzativo

L'invio di promemoria ai client è un gioco da ragazzi

La creazione di moduli è fluida, sia che si tratti di creare un sondaggio online, sia che si tratti di modificare i campi dei moduli o di aggiungere firme elettroniche

Limiti di Formstack

Gli utenti segnalano che le notifiche ai clienti sono a volte eccessive e causano confusione

L'esperienza del supporto clienti può essere discontinua rispetto ad altri software per sondaggi

Prezzi di Formstack

Modulo: $50/mese

$50/mese Suite: $66/mese

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

4. Sondaggio

via SondaggioMonkeySondaggio si distingue nel mondo degli strumenti di sondaggio online per le sue funzionalità/funzioni studiate per una raccolta approfondita dei dati. Lo strumento di sondaggio online ha un design intuitivo che consente una rapida creazione di sondaggi online e un'analisi dettagliata delle risposte che lo rendono la scelta migliore per le organizzazioni che cercano dati per guidare la strategia, il tutto con il minimo sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey

Gli utenti ne lodano le analisi approfondite e il modo in cui aumentano il processo decisionale basato sui dati

Tempi di latenza o problemi di connessione minimi o inesistenti

La creazione di moduli è semplice ed efficiente e consente all'azienda di risparmiare tempo e denaro

Una libreria di modelli e la possibilità di personalizzare con il marchio aziendale

Esportazione dei dati su richiesta con facilità grazie allo strumento di sondaggio online

Limiti di SurveyMonkey

I prezzi possono essere costosi per le piccole aziende o le organizzazioni non profit

Gli utenti vorrebbero una maggiore sincronizzazione in tempo reale con gli strumenti Fogli Google, Excel o Airtable

Prezzi di SurveyMonkey

Teams Advantage: $25/mese per utente

$25/mese per utente Team Premier: $75/mese per utente

$75/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 18.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 18.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 9.880 recensioni)

5. Moduli Cognito

via Modulo Cognito Cognito Modulo offre una miscela di utilità e facilità d'uso. Questa alternativa a $$$a è nota per le sue funzionalità/funzioni che raggiungono un equilibrio tra la robustezza che entusiasma gli sviluppatori e la semplicità d'uso per i principianti. È la scelta migliore per le organizzazioni che cercano una soluzione di raccolta dati che migliori le interazioni con i clienti e i membri del team. 🙌

Migliori funzionalità/funzione di Cognito Modulo

Completa libreria di modelli di moduli tra cui scegliere, come moduli di contatto e d'ordine, moduli per le applicazioni, sondaggi e quiz, moduli per il servizio clienti e altro ancora

Integrazioni di pagamento in sicurezza con Square, Stripe o PayPal

Sicurezza dei dati superiore agli standard del settore

Creazione di moduli che si adattano a flussi di lavoro e processi specifici, senza dover imparare codici o formule complesse

Supporto clienti personalizzato

Limiti dei moduli Cognito

Gli utenti segnalano che alcune funzionalità/funzione sono difficili da individuare e da utilizzare, e spesso richiedono un video tutorial per essere comprese

La conformità HIPAA comporta un costo aggiuntivo che potrebbe essere elevato per alcune aziende alla ricerca di un software per il sondaggio

Prezzi di Cognito Modulo

Free (limite di 1 utente)

(limite di 1 utente) Pro: $15/mese (limite di 2 utenti)

$15/mese (limite di 2 utenti) Teams: $35/mese (limite di 5 utenti)

$35/mese (limite di 5 utenti) Enterprise: $99/mese (limite 20 utenti)

Cognito Modulo valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (75+ recensioni)

4.5/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

6. 123FormBuilder

Ideale per aziende di tutte le dimensioni, 123FormBuilder offre una pletora di modelli facilmente personalizzabili che rispondono a varie esigenze. Il suo costruttore di moduli drag-and-drop garantisce la creazione di moduli dall'aspetto professionale in un istante, anche senza conoscenze tecniche. Questa alternativa a Wufoo si propone di fornire gli strumenti necessari per raccogliere, analizzare e agire sui dati raccolti per far progredire la vostra azienda e raggiungere i vostri obiettivi del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di 123FormBuilder

Migliaia di modelli personalizzabili, adattabili a tutti i settori industriali

Decine di integrazioni con gli strumenti che il vostro team sta già utilizzando

Semplicità radicale nella costruzione dei moduli: trascinateli, rilasciateli, dategli un nome e Da fare

La condivisione dei moduli è semplice e priva di stress

Possibilità di utilizzare codici HTML e CSS per personalizzare i moduli in modo ancora più dettagliato

Limiti di 123FormBuilder

Alcuni moduli hanno dei limiti di personalizzazione

Gli utenti trovano le funzionalità/funzione di modifica sul piano personalizzato poco intuitive

Prezzi di 123FormBuilder

Free (limite 1 utente)

(limite 1 utente) Gold: $32/mese

$32/mese Platinum: $39/mese

$39/mese Diamond: $79/mese

$79/mese Azienda: A partire da $199,99/mese

123FormBuilder valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

7. Tipo di forma

Typeform offre una matrice di funzionalità/funzione, tra cui un plugin che si integra perfettamente con WordPress per elevare i moduli di contatto standard. Con la capacità di gestire il caricamento di file, Typeform si pone come una solida alternativa a Google Modulo e a Wufoo, soprattutto se si vuole dare un tocco di personalità alla creazione dei moduli. Inoltre, grazie all'opzione del piano Free, gli utenti possono esplorare prima di impegnarsi in un livello più ricco di funzionalità/funzione. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Connessione dei moduli a una delle tante integrazioni disponibili (si pensi a Zapier, Slack o Google Analytics)

Modelli a bizzeffe, dai moduli di valutazione e generazione di lead ai sondaggi, ai quiz e ai sondaggi di soddisfazione

Grazie agli strumenti di progettazione per utenti, non dovrete sacrificare moduli o funzioni

I moduli sono facilmente utilizzabili su tutte le piattaforme, dai dispositivi mobili come Android e iOS fino al desktop

Tipi di domande avanzate come quelle a scelta multipla, a risposta aperta e con scale di valutazione raccolgono feedback diversi e aggiungono dimensione ai sondaggi

Limiti di Typeform

Nessuna modalità offline per la raccolta dei dati

La logica a condizioni limite può rendere difficile raggiungere rami complessi nei sondaggi

Prezzi di Typeform

**Gratuito

Basic: $25/mese (limite di 1 utente e 100 risposte/mese)

$25/mese (limite di 1 utente e 100 risposte/mese) Plus: $50/mese (limite di 3 utenti e 1.000 risposte/mese)

$50/mese (limite di 3 utenti e 1.000 risposte/mese) Business: $83/mese (limite di 5 utenti e 10.000 risposte/mese)

$83/mese (limite di 5 utenti e 10.000 risposte/mese) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4.5/5 (690+ recensioni)

4.5/5 (690+ recensioni) Capterra: 4.7 (790+ recensioni)

8. SondaggioSparrow

tramite SondaggioSparrow SurveySparrow eleva la gestione dei sondaggi a modulo artistico grazie alla sua funzionalità di personalizzazione dei CSS, che vi consente di creare il sondaggio perfetto che rispecchia l'estetica del vostro marchio.

Concentrandosi sulla creazione di un dialogo piuttosto che sulla semplice raccolta di dati, SurveySparrow aiuta la vostra organizzazione a entrare in contatto con i partecipanti al sondaggio in modo che si sentano ascoltati e valorizzati. Inoltre, grazie a un'analisi approfondita, potete trasformare le informazioni in informazioni utili.

Le migliori funzionalità di SurveySparrow

Un'infinità di tipi di domande per catturare i dati con facilità

Interesse visivo per i vostri sondaggi con immagini, gif, video ed emoticon

Personalizzazione di ogni aspetto dei temi del sondaggio, compresi lo sfondo, i pulsanti, la tavolozza dei colori e il font

La funzionalità dashboard esecutiva consente di vedere facilmente cosa funziona in un sondaggio e cosa no

Utilizzate lo strumento di sondaggio offline per raccogliere i dati in modalità non in linea e sincronizzarli con il vostro database una volta connessi alla rete Wi-Fi

Limiti di SurveySparrow

Nonostante l'interfaccia di facile utilizzo, alcune funzionalità richiedono più tempo per familiarizzare con le loro capacità

Il software può essere difettoso

Prezzi di SurveySparrow

Basic: $19/mese (2.500 risposte/anno)

$19/mese (2.500 risposte/anno) Starter: $39/mese (15.000 risposte/anno)

$39/mese (15.000 risposte/anno) Business: $79/mese (50.000 risposte/anno)

$79/mese (50.000 risposte/anno) Professionale: $249/mese (100.000 risposte/anno)

$249/mese (100.000 risposte/anno) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SurveySparrow

G2: 4,4/5 (1.890 + recensioni)

4,4/5 (1.890 + recensioni) Capterra: 4,4/5 (80+ recensioni)

9. PandaDoc

tramite PandaDoc Dalle proposte ai contratti, e non solo, il software di PandaDoc, di facile utilizzo, semplifica la generazione di documenti privi di errori. Con funzionalità/funzione avanzate come la firma elettronica e i sistemi di pagamento integrati, questa alternativa a Wufoo semplifica la creazione dei documenti flusso di lavoro e aumenta la produttività. Cambia il modo in cui il team crea, gestisce e firma i documenti digitali. 🖋

Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc

Crea documenti che si adattano al branding della vostra azienda assumendo un designer

Offre una piattaforma di firma elettronica così affidabile che alcuni utenti sono passati da DocuSign a PandaDoc API

Con oltre 750 modelli pronti all'uso e un design drag-and-drop, è possibile creare contratti, proposte e praticamente qualsiasi modulo per la raccolta dei dati in pochi minuti, non ore

Integrazioni con gli strumenti già utilizzati dalla vostra organizzazione, tra cui Word, Zoho, Square e Dropbox

Firmare e autenticare legalmente i documenti al 100% online con un software approvato dallo Stato

Limiti di PandaDoc

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo su piani di livello superiore

Prezzi di PandaDoc

Versione di prova gratuita: 14 giorni

14 giorni Essenziale: $19/mese (limite 2 utenti)

$19/mese (limite 2 utenti) Business: $49/mese

$49/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

G2: 4,7/5 (oltre 2.250 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.250 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.050+ recensioni)

10. Forma di carta

Una delle alternative più eleganti a Wufoo, Paperform è la soluzione ideale per gli autori che vogliono unire funzione ed estetica. Utilizzatelo per creare moduli online personalizzati che sembrino un'estensione naturale del vostro marchio.

Create questionari, quiz, sondaggi, moduli d'ordine e tonnellate di pagine utili con uno stile preciso del marchio. E con la logica dei moduli, i tipi di domande si adattano in base alle risposte.

Funzionalità/funzione migliori di Paperform

Integrazioni dirette con MailChimp, Slack, HubSpot, Active Campaign, ConvertKit e altro ancora

Creazione di moduli che automatizzano i flussi di lavoro, accettano pagamenti e incorporano la logica delle domande per un'esperienza personalizzata

Centinaia di modelli per iniziare o per ispirarvi a creare moduli personalizzati

Le analisi incorporate forniscono preziose indicazioni per migliorare le prestazioni e analizzare i personalizzati

Tutti i livelli di piano prevedono una funzionalità/funzione illimitata di moduli

Limiti di Paperform

I piani di livello inferiore presentano dei limiti nella creazione di moduli

Il personal branding è disponibile solo per i livelli di prezzo più elevati

Prezzi di Paperform

Versione di prova gratuita: 14 giorni

14 giorni Essenziale: $20/mese (limite 1 utente)

$20/mese (limite 1 utente) Pro: $40/mese (limite 1 utente)

$40/mese (limite 1 utente) Agenzia: $135/mese (limite di 5 utenti, $5/mese per utente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni su Paperform

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

Trova le migliori alternative a Wufoo per il tuo team

Abbiamo analizzato il panorama delle migliori alternative a Wufoo disponibili per voi e per il vostro team, ognuna delle quali offre vantaggi unici alla vostra raccolta dati. Una delle scelte migliori, con la sua suite di strumenti per la produttività per portare l'efficienza del team a nuovi livelli, è ClickUp 🦅

