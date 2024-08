I migliori PMO del 2024: Approfondimenti strategici dai migliori operatori del settore’

L'efficienza operativa, la fidelizzazione dei clienti e il flusso di cassa sono le parole d'ordine nel 2024. È quanto afferma un sondaggio condotto su circa 300 leader aziendali. E così dicono molti dei PMO che si stanno muovendo in tutti i settori in questo periodo di grande incertezza economica.

Se questi sono anche i vostri obiettivi, siete in buona compagnia. E siete anche fortunati. Perché abbiamo identificato cinque PMO leader del settore che stanno raggiungendo questi obiettivi.

Ecco chi sono, perché li teniamo d'occhio e cosa hanno da dire sugli obiettivi principali identificati nella nostra recente ricerca Reportistica PunchUp .

avete bisogno di ispirazione per i CIO? Abbiamo anche quello. Date un'occhiata al nostro_ lista dei migliori CIO _e scoprire come stanno facendo il pieno di metriche

Giocare in attacco con efficienza

Katitja Molele

Azienda: Azienda Coca-Cola Titolo: Responsabile senior del PMO Innovazione Katitja Molele è un'esperta senior manager con una storia che spazia in tutti i settori, dall'ingegneria alla consulenza, dalle banche ai beni di consumo in rapida evoluzione. Da circa tre anni guida e gestisce il portfolio dell'innovazione di Coca-Cola Africa Operating, con sede a Johannesburg, in Sudafrica.

Quando si tratta di essere proattivi e flessibili in nome dell'efficienza, spiega l'importanza dei team che lavorano insieme per risolvere gli stessi problemi.

Quando il COVID-19 ha colpito, abbiamo capito che dovevamo smettere di introdurre complessità. Da fare è stato mettere in pausa la nostra agenzia di innovazione. fermiamoci per ora e guardiamo alle cose che funzionano" Si trattava di ridefinire le priorità e l'equilibrio e di assicurarci che le risorse che avevamo fossero nei posti giusti.

Katitja Molele, Senior Manager del PMO Innovazione presso The Coca-Cola Company

Investire nella tecnologia

Mercedes Martinez Sanz

Azienda: Indra Titolo: Responsabile PMO Mercedes Martinez Sanz è una PMO Manager con sede a Madrid con una profonda esperienza di project management e un background che comprende sviluppo software progetti e consulenze. Appassionata sostenitrice di metodologie e standard, Mercedes è stata membro del Comitato di base per l'Associazione dei produttori di software 5a edizione della Guida PMBOK e ha collaborato come esperto in materia ad altri progetti rilevanti.

È stata inoltre coinvolta nello standard ISO 21500 sul Project Management e nell'ISO 21502 sul Project and Program Portfolio Management. È membro della Bacheca del PMI Madrid Spain Chapter.

Siamo rimasti colpiti dal suo background potente e dal suo commit nell'utilizzo delle nuove tecnologie per creare efficienza e concentrazione per i suoi team, come ha fatto lei stessa come ha spiegato in precedenza al Project Management Institute .

L'intelligenza artificiale avrà un ruolo nell'analisi e dovrebbe essere incorporata nei PMO. Lasciamo che siano le macchine a fare il lavoro sui dati e che i project manager si concentrino maggiormente sulla parte umana.

Mercedes Martinez Sanz, responsabile PMO di Indra

Dare priorità al coinvolgimento dei dipendenti

Cathy Hoenig

Azienda: Rivian Titolo: Responsabile senior, People PMO

Un esperto project/program manager e titolare di un dottorato di ricerca, Cathy Hoenig di Cathy Hoenig con grandi e complesse funzioni trasversali nel settore tecnologico e manifatturiero l'ha portata dall'Università di Phoenix a Boeing, a Exemplis e infine a Rivian, dove ricopre il ruolo di Senior Manager e People PMO.

Quando si tratta di dare priorità al coinvolgimento dei dipendenti, Cathy ha alcune solide intuizioni da cui tutti possiamo imparare qualcosa. In un recente articolo su Come i PMO possono sviluppare una cultura pronta al cambiamento ha spiegato come la cultura aziendale e il suo PMO siano collegati.

Il team del PMO ha un'enorme influenza sulla direzione della cultura. Dobbiamo trovare modi innovativi per coinvolgere i dipendenti. E dobbiamo assicurarci che siano sicuri, produttivi e felici.

Cathy Hoenig, Senior Manager, People PMO presso Rivian

Potrebbe sembrare semplice, ma questa iper attenzione alla cultura è proprio il tipo di soluzione semplice ed elegante che ha un impatto reale. Da quando ha assunto Cathy nel 2021, Rivian ha quasi quadruplicato l'organico.

Per tenere il passo con questo tipo di crescita sono necessarie soluzioni semplici ed eleganti.

Piano per la fidelizzazione dei clienti a lungo termine

Maggie Davis

Azienda: Convene Titolo: Vicepresidente, PMO

Con un background che spazia dalla vendita al dettaglio al consumatore, Software B2B , l'ospitalità e il settore immobiliare commerciale, Maggie Davis è stata nominata PMO nel 2022 e da allora guida l'efficienza e promuove team forti in Convene.

Come lei stessa ha spiegò qualche anno fa quando si tratta di fidelizzare i clienti, progettare tenendo conto dell'utente finale è parte della sua salsa segreta.

Penso che stiamo prendendo esperienze tradizionalmente banali, ad esempio il badge per entrare in un ufficio, la notifica di eventi, la ricerca di una sala riunioni, e stiamo cercando di dare colore al modo in cui i dipendenti interagiscono con gli spazi fisici. Mentre i proprietari sono le aziende che investono nella tecnologia, l'utente finale è il dipendente dell'ufficio e stiamo progettando pensando a lui, il che è molto interessante.

Maggie Davis, vicepresidente del PMO di Convene

Allison Vendt

Azienda: Dropbox Titolo: Direttore senior, titolo globale di People PMO, People Analytics e Virtual First presso Dropbox Allison Vendt è una leader esperta, una pensatrice strategica e una gestione del cambiamento -professionista focalizzata che ha guidato il passaggio di Dropbox a Virtual First con un team di otto persone. La sua ascesa in Dropbox è stata preceduta da periodi di lavoro presso The Forem e Stanford, oltre che da consulenze indipendenti.

È entrata nel nostro radar sia perché siamo rimasti colpiti dal passaggio di Dropbox, sia perché le sue intuizioni sulla fidelizzazione dei clienti sono state recentemente ha espresso nella sua organizzazione .

Il lavoro virtuale consiste nel trovare nuovi modi per "fare le cose meglio"... Abbiamo fatto un passaggio superpotente dall'impegno all'impatto... Non si tratta di attività completate, ma del risultato di quel lavoro... Per prima cosa, inquadriamo il problema. Poi scrivete una dichiarazione del problema. Identificare le esigenze dell'utente finale. E poi fissare obiettivi validi... Si tratta di assicurarsi che il cliente sia soddisfatto dei risultati.

Allison Vendt, responsabile globale del People PMO presso Dropbox

In altre parole, ogni cambiamento di processo, attività, inquadramento di problemi e obiettivi deve essere affrontato con la consapevolezza che l'obiettivo è la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente finale.

Quali sono le vostre priorità?

Mentre ci addentriamo nel quarto trimestre e in tutte le tipiche pianificazioni annuali che accompagnano il passaggio a un nuovo anno solare, è un ottimo momento per analizzare ciò che i leader del settore hanno da dire su priorità strategiche come quelle sopra descritte e valutare se e come queste priorità si adattano al vostro panorama strategico per il 2024.

Secondo gli oltre 300 leader del settore, le quattro priorità principali sono:

Giocare in attacco con efficienza

Investire in tecnologia per consolidare, automatizzare e risparmiare risorse

Dare priorità al coinvolgimento dei dipendenti

Piano per la fidelizzazione dei clienti a lungo termine

Quindi, come li incorporerete nella vostra strategia? Da fare in base alla visione unica della vostra organizzazione? E che cosa potete ricavare dalle intuizioni dei PMO che stanno facendo faville nel settore?

Le risposte potrebbero iniziare seguendo le persone di cui sopra e scavando nelle loro intuizioni. E se non avete ancora letto i risultati di quel sondaggio su oltre 300 leader, vi invitiamo a leggere i risultati li troverete qui -e pronti a dare il via all'ispirazione.